Английский «Кристи» (часть 2)

А вот к работе в области дизайна облика своего нового танка англичане подошли со всей надлежащей серьезностью. У танка Кристи носовая часть больше всего походила на таран. Такая форма призвана была способствовать рикошетам пуль, но для установки ленивцев потребовалась очень прочная передняя балка. Крепления ленивцев стали уязвимы для ударов, из-за чего их поломка стала довольно распространенной среди машин на основе его конструкции. Недостатком корпуса танков Кристи было и то, что он был высокий и узкий, из-за чего диаметр подбашенного погона был слишком мал и, соответственно, размеры самой башни тоже были не слишком велики.Cruiser Tank Mk.III*. Звездочка указывает, что на башню танка установлена дополнительная броня. Внешне ее крепление было похоже на экранированную броню Cruiser Tank Mk.IV, но выполнялась несколько иначе. Танк окрашен стандартным английском камуфляжем. Музей в Бовингтоне.Английские инженеры перепроектировали корпус, который стал на 10 сантиметров шире, чем у американского образца и так же на полметра длиннее. Носовая часть получила вполне традиционные для английских танков 30-х годов очертания, но без пулеметных башенок по обе стороны от «будки» водителя. То, что механик-водитель располагался по центру танка и имел три смотровых прибора, давало хороший обзор. Другой особенностью танка стало наличие на нем большого количества лючков, что отнюдь не помогало усилению бронезащиты. Ну, и толщина брони в 14 мм не могла рассматриваться в качестве серьезного бронирования для танка.Этому танку досталось. Даже каток сорван с балансира.Новой была и башня, в которую специалисты Morris Motor Company сумели посадить трех человек. Похожие по конструкции башни устанавливались и на Cruiser Tank Mk.I и II. Вооружение тоже было стандартным для британских танков тех лет: 40-мм (2-фунтовое) орудие и спаренный с ним пулемет с водяным охлаждением Vickers. Последний в бронированном кожухе, защищавшем его радиатор от прострелов пулями и повреждений осколками. Позднее его заменили пулеметы БЕСА с воздушным охлаждением. На танке имелась и командирская башенка с двухстворчатым удобным люком. Все обязанности членов экипажа были продуманными, что позволяло экипажу эффективно действовать на поле боя.Cruiser Mk IV A13, брошенный экипажем во Франции. Хорошо видна бронекоробка, прикрывавшая башню. В самом деле опыт войны показал, что большинство попаданий приходится именно на башню. Но суммарная толщина брони в 19-мм не давала серьезной защиты от германских 37-мм и чешских 47-мм орудий.Образец A13E2 был готов к октябрю 1937 года. На испытаниях на максимальную скорость он показал 56 км/ч, лишь немного уступив 5-тонному Light Tank Mk.VI. Поскольку на образце A13E3 установили новые гусеницы, то под них переделали ведущие колеса. Причем максимальную скорость танка снизили до 48 км/ч.Cruiser Mk IVA A13 в Египте в ноябре 1940 года. Использование этих танков в песках выявило еще оно неприятное обстоятельство – они поднимали тучи песка при движении. Чтобы хоть как-то с этим бороться, заднюю часть гусениц прикрыли противопылевыми щитками. Но решить проблему до конца с их помощью так и не удалось.После окончания испытаний A13E3 приняли на вооружение под обозначением Cruiser Tank Mk.III, а производство начали на предприятиях Nuffield Mechanization & Aero. Стоимость английских танков того времени подчинялась правилу «1000 фунтов стерлингов на тонну». То есть 14-тонный танк стоил около 14 тысяч фунтов или 150 тысяч германских рейхсмарок, или 68 тысяч долларов США. Танк получился не дешевый. Например, германский Pz.Kpfw.III тех же лет стоил около 110 тысяч рейхсмарок, а американский M3 55 тысяч долларов.Еще один подбитый «африканский танк».На серийных танках Cruiser Tank Mk.III по правому борту башни стали ставить две мортирки дымовых гранатометов, а выхлопную систему дополнительно закрыли кожухом.Именно танки-крейсеры Mk.III/IV должны были защищать и остров Кипр. Фотография 1942 года.Правда заказ составил предприятию всего лишь 65 танков. Одна из причин – его тонкая броня. Практически сразу же началась работа над улучшенной версией танка – Cruiser Tank Mk.IV. Впрочем, даже этот усовершенствованный вариант в плане бронирования недалеко ушел от своего предшественника. Танк оказался вторым танком после французского СА.1, получившим разнесенное бронирование, причем только лишь на башне. Броня имела рациональные углы наклона, хотя наклон лобового листа башни и был минимален. Никаким изменениям не подверглась и рубка водителя. В отдельных местах толщина брони увеличилась до 19 мм. Однако учитывая толщину брони советских БТ-7, равную 20 мм, и броню германских танков, равную 30 мм, этого было явно мало. Всего в ходе серийного выпуска в 1938—1939 гг. англичане смогли произвести 655 танков этого типа.А на этом фото хорошо видно бронирование выхлопных коллекторов.Хотя Cruiser Tank Mk.III был скорее опытной машиной, ему пришлось повоевать с самого начала Второй мировой войны. На 1 сентября 1939 года в английской армии было всего 79 крейсерских танков всех типов, а до 1 июня 1940 года произведено еще 322 танка, но пока они дошли до армейских частей, прошло какое-то время. Вот почему в мае 1940 года, во время германского наступления через Бельгию, англичане перебросили туда практически все, что у них было.Май 1940 года. Франция. Экипаж готовит свой танк к бою.Вместе с Британским Экспедиционным корпусом танки Mk.III, Mk.IVA попали во Францию, где впервые вступили в бой в составе 3-го батальона Королевского танкового полка 23 мая 1940 года, обороняя порт Кале, бои за который проходили с 22 по 26 мая 1940 года. Тогда почти все из имевшихся в наличии 24 Mk.III и Mk.IVA этого батальона были либо уничтожены в боях на подступах к Кале, либо в самом городе. Затем последовали бои у Абвиля и в некоторых других местах. Ну, а завершилась боевая карьера этих танков в Европе 19 июня 1940 года в порту Шербур.Вот так их возили на транспортерах во Франции.Тяжелый грузовик-транспортер «Уайт» с танком Mk.IVA на платформе.Было отмечено, что танк маневренный, скоростной, вооружен хорошей пушкой. Но броня его пробивалась первым же снарядом германских орудий ПТО или танковых пушек. То есть положение с ними было еще хуже того, что имели танки РККА летом 1941 года. Много хлопот доставлял и капризный двигатель, так что в ряде случаев экипажи оставляли свои танки из-за его поломок. Недостатком, и серьезным, было отсутствии фугасного снаряда к орудию. Но зато прицел был удобный. Новосибирский танкист В.П. Чибисов в своей книге воспоминаний «Английские танки у Крутого Лога» писал, что, когда он попал на английский танк «Матильда», вооруженный такой же пушкой калибра 42-мм, как и более ранние британские танки-крейсеры, его поразила простота ее конструкции и конструкции ее прицела по сравнению с советским 45-мм танковым орудием. Сдать зачет на английской пушке среди курсантов танковой школы, где он учился, считалось большой удачей. Продуманным был и плечевой упор, позволявший быстро наводить пушку в вертикальной плоскости и удерживать ее на цели. Но вот из-за отсутствия фугасных снарядов стрелять из нее по многим целям смысла не имело.Подбитый Cruiser Tank Mark III A13. Немецкие солдаты просто обожали фотографироваться на фоне этих подбитых машин.Каждый танк снабжался плиткой для разогревания пищи и большим куском специального «морского» брезента, которым можно было запросто накрыть весь танк или же использовать его в качестве палатки. Плохо было лишь то, что из-за его топической пропитки в условиях русской морозной зимы этот брезент замерзал так, что превращался в лист жести, вылезти из-под которого было очень непросто.И таких фотографий действительно очень много. Видимо, война в то время им и впрямь казалась легкой прогулкой.Несколько машин (не менее 15) немцам досталось в исправном состоянии. Трофейные машины получили индекс Kreuzer Panzerkampfwagen Mk.III 743(e). 9 машин в 1941 году немцы включили в состав 100-го огнеметного танкового батальона, который принял участие в нападении на СССР.А вот это уже Kreuzer Panzerkampfwagen Mk.III 743(e) на службе в германской армии.