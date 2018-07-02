21:12 02 июля
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Ужасающая ситуация с применением оружия в Чикаго (США): "всего 55 убийств за месяц"

Со слов представителя CPD (полицейский департамент Чикаго), снижение уровня насилия в городе идёт 16-й месяц подряд. Полиция удовлетворена результатами, но вместе с тем признаёт, что необходимо больше и лучше работать. При этом статистика преступлений насильственного характера поражает.

Ужасающая ситуация с применением оружия в Чикаго (США): "всего 55 убийств за месяц"


За 12 часов июля 2018 года полиция отреагировала по крайней мере на четыре инцидента с применением огнестрельного оружия.


За июнь случилось 255 случаев стрельбы и 55 (!) убийств. Одним из последних в июне был застрелен 14-летний подросток в Вашингтонском парке города.

За первые шесть месяцев 2018 года в Чикаго было совершено 252 убийства, это на 79 меньше, чем за тот же период в 2017 году.

В 2018 году было 1100 инцидентов с применением огнестрельного оружия, что на 270 меньше, чем в первом полугодии 2017 года.

«Этот прогресс можно объяснить тяжёлой работой тысяч преданных сотрудников полиции Чикаго, которым помогают технологии, данные, более разумная полицейская деятельность и добрые общественные отношения», — сказал первый заместитель суперинтенданта полицейского департамента Энтони Риксио.

В этом году полиция Чикаго изъяла (внимание!) около 4300 единиц нелегального оружия, а также смогла снизить объем продаж героина и фентанила.



При этом тотальное распространение нелегального "огнестрела" в крупнейших городах США продолжает оставаться для Штатов серьёзной проблемой. В сегодняшней утренней новости на "ВО" сообщалось об общем числе преступлений с применением огнестрельного оружия в Соединённых Штатах.
Перевод: EgGor
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 51

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  1. sir_obs (Борис) Сегодня, 17:13
    Ну..., за демократию, не чокаясь.
    sir_obs
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:15
      На фото чувак типа из автомата стрельбу имитирует и так "Тра-та-та-та..." winked
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:20
        Не то ты видишь : на фото типа полиция имитирует работу . yes
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 17:23
          Цитата: bouncyhunter
          Не то ты видишь : на фото типа полиция имитирует работу . yes

          Аааа, ну да вообще то ...похоже... lol
          MPN
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 20:58
            Напоминаю.
            Продажа наркотиков в США - основная статья финансирования ЦРУ.
            Когда-то продажу кокаина легализовали в Китае, и англичане решили на этом обогатиться. Агония страны длилась долго, затронув всех соседей. Понадобилось свержение двух династий и несколько гражданских войн, что бы после этого Китай вновь стал великим.
            США стали обречены с того момента, как англо-саксы решили обогатиться на продаже наркотиков в собственной стране. Сейчас - агония. Процесс долгий, но летальный. В отличии от древнего Китая, США имеют влияние во всём мире, так что крах Империи Потребителей затронет весь мир. И может даже утянуть всех за собой в могилу.
            Shurik70
    2. Черный_Ватник Сегодня, 17:53
      "наличие оружия у граждан дисциплинирует общество" (с) любой среднестатистический оружейный лоббист в России.
      Черный_Ватник
      1. aristok (Павел) Сегодня, 18:10
        Цитата: Черный_Ватник
        "наличие оружия у граждан дисциплинирует общество" (с) любой среднестатистический оружейный лоббист в России.

        Именно так..
        У граждан чикаго нет легальной возможности иметь оружие(заслуга демократов) - вот отсюда и бепредел у отбросов общества
        aristok
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:41
          Надо помочь товарищам из Чикаго. Предлагаю открыть там м-н "Охотник" laughing
          рич
      2. Dart2027 Сегодня, 20:02
        Цитата: Черный_Ватник
        любой среднестатистический оружейный лоббист в России

        В этом году полиция Чикаго изъяла (внимание!) около 4300 единиц нелегального оружия, а также смогла снизить объем продаж героина и фентанила.

        При этом тотальное распространение нелегального "огнестрела" в крупнейших городах США продолжает оставаться для Штатов серьёзной проблемой. В сегодняшней утренней новости на "ВО" сообщалось об общем числе преступлений с применением огнестрельного оружия в Соединённых Штатах.
        Dart2027
    3. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 20:12
      А как они ратуют за права человека! Грохнули в одном только городе 252 человека за полгода... и тишина. То ли дело в России!!! Разогнали несанкционированную демонстрацию, организованную американской шавкой, например, Навальным (без пострадавших)! Ужас!
      СССР-1
      1. Дирижер Сегодня, 20:29
        Вот есть права . чоловика))) Можно тещу вбыть
        Дирижер
  2. BlackMokona Сегодня, 17:16
    Для сравнения
    Согласно докладу прокуратуры, количество лиц, которым в результате преступлений был причинен тяжкий вред, по России увеличилось на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

    При этом в Москве число лиц, погибших в результате преступных посягательств, увеличилось на 226% и составило 1842 случая.
    BlackMokona
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:17
      Зачем сравнение?
      Грибок
      1. BlackMokona Сегодня, 17:18
        Дабы было понятно, много или мало убийств в Чикаго.
        BlackMokona
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 17:35
          12 500 000 - 1842 - Москва.
          2 720 000 - 660 - Чикаго.
          Убийств в Москве чуть меньше чем в 2.8 раза больше, при том, что населения в 4.6 раз больше. Получается в Чикаго немного меньше, чем в 2 раза больше убийств выходит.
          И еще, если я правильно понял статью, речь идет только об убийствах из огнестрела, а в Москве общая статистика, даже если кого-то из окна выбросили...
          Muvka
          1. BlackMokona Сегодня, 17:46
            Немного ошибок допустили с низу разбор. А так молодец знаете, что правильно считать на 100 тысяч человек wink
            За первые шесть месяцев 2018 года в Чикаго было совершено 252 убийства

            1)252*2=504
            2)1842\504=3,655
            3)12 500 000/2 720 000=4.595
            4)В Москве немного меньше убийств, на 26% больше убийств в Чикаго
            Ну и по странам раз так посчитали.
            США 4.9 на сто тысяч человек
            Россия 9.2 на сто тысяч человек
            данные ООН за 2013
            BlackMokona
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 18:04
              Цитата: BlackMokona
              данные ООН за 2013

              good А что не за 1993-й? wink
              Голован Джек
              1. BlackMokona Сегодня, 18:14
                Можете привести самые новые данные, не против wink
                BlackMokona
            2. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:15
              Почему вы 252 умножаете на 2, а не 55 на 12? Ищем удобные циферки?
              Muvka
              1. BlackMokona Сегодня, 18:41
                Потому, что чем меньше вангования тем лучше. Статистически сглаживаются перепады
                BlackMokona
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:45
        А почему бы и не сравнить?Нам что,хлопать в ладоши что ТАМ хреново с преступностью,а ЗДЕСЬ,ну,можно и потерпеть...Гопников и бандитов,или у нас огнестрел по другому стреляет?
        210окв
    2. ultra (Михаил) Сегодня, 17:39
      Так в Чикаго и население меньше 3 млн чел,а в Москве только официально 12,5.
      ultra
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 17:44
        И в Чикаго идет инфа только про огнестрел. Поправьте меня, если я неправильно понял. А в Москве общая цифра.
        Muvka
        1. BlackMokona Сегодня, 17:47
          Нет просто про убийства, про огнестрел сказано отдельно без указания случаев убийств с помощью него
          BlackMokona
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:14
            Цитата: BlackMokona
            Нет просто про убийства, про огнестрел сказано отдельно без указания случаев убийств с помощью него

            Тогда как вы объясните эту строчку? Почему говорится только об огнестреле?
            В 2018 году было 1100 инцидентов с применением огнестрельного оружия, что на 270 меньше, чем в первом полугодии 2017 года.
            Muvka
            1. BlackMokona Сегодня, 18:15
              Кавказец выстрелил на свадьбе в небо инцидент, человек выстрелил себе в ногу инцидент.
              Убийство это другое
              BlackMokona
              1. Muvka (Владимир) Сегодня, 18:16
                Вы мне скажите, почему идет уточнение "с применением огнестрельного оружия", раз, как вы говорите, здесь упоминается обо всех инцидентах?
                Muvka
                1. BlackMokona Сегодня, 18:18
                  Так перечисленные мною инциденты без применения огнестрела, что ли?
                  BlackMokona
    3. Николай Грек (Николай) Сегодня, 18:19
      Цитата: BlackMokona
      Для сравнения
      Согласно докладу прокуратуры, количество лиц, которым в результате преступлений был причинен тяжкий вред, по России увеличилось на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

      При этом в Москве число лиц, погибших в результате преступных посягательств, увеличилось на 226% и составило 1842 случая.

      Обделавшийся журналист Яков Лысенко из Газета.Ру

      www.sensei-yoda.blogspot.com/2018/01/blog-post_44
      37.html

      wink yes laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:36
        мне,честно,всё равно,сколько и как их там загибается...своих забот полно.
        андрей юрьевич
  3. Loginoff (Анатолий) Сегодня, 17:40
    А ничего, что с разрешением ношения оружия в Чикаго уровень преступности снизился?
    https://zbroya.info/ru/blog/6395_skrytoe-noshenie
    -oruzhiia-v-ssha-ot-shtata-k-shtatu/
    Loginoff
  4. Керенский (Кирилл) Сегодня, 17:42
    Для начала неплохо бы выяснить, а кого там "успокаивают"? Может у них негодяи стали заканчиваться при таком уровне стрельбы.
    Керенский
  5. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 17:46
    В Чехии разрешено и короткоствол и "длинноствол" (травматика запрещена! и правильнио т.к. травматику сразу и без ума используют, судя по газетным заголовкам из Российских газет). Преступления в Чехии с огестрелом - 99 % нелегальное оружие. Я за легальный огнестрел. И сам имею и другим иметь советую. И имею право стрельбой защищать свою жизнь, здоровье и имущество (и жизнь, здоровье и имущество своих сограждан и людей попавших в критическую ситуацию по-вине преступных элементов.) Будет спокойнее - хулиганьё знает, что могу иметь у себя оружие, так остерегутся, а просто так они тоже палить не будут. С дуру обнажишь ствол и на тебя на улице, в кабачке, просто где угодно, сразу будут мерить 10 других.
    Конечно, ко всему с умом надо подходить. Думаю, наши законы о владении оружием - самые лучшие в мире
    R.L.
    1. BlackMokona Сегодня, 17:48
      Запретить владеть огнестрелом можно только законопослушным гражданам, преступникам закон не писан.
      BlackMokona
  6. EgGor (Егор) Сегодня, 17:49
    Насчет технологий помогающих. На улицах Чикаго, как и многих других городов США, установлена система обнаружения выстрела ShotSpotter. Обычными полицейскими средствами ситуацию под контроль поставить не получается.



    И еще один сюжет о этой системе в Чикаго, на этот раз NBC:

    EgGor
  7. Комментарий был удален.
  8. Skuns Сегодня, 17:57
    Опять "лобби" начинают волну гнать на Россию, чтобы разрешили свободную продажу оружия ..Не верьте мужики, опять у нас хотят устроить кровавую бойню !
    Skuns
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:45
      Верно мужик говорит
      рич
  9. Tiras (Виктор) Сегодня, 17:59
    Что там такого ужасающего нашёл автор?
    В США количество оружия примерно 270 миллионов единиц у населения(а по другим данным более 350 миллионов) , а убийств не так уже и много относительно количества населения.

    Боюсь даже представить уровень преступности в России, если в России 80% населения имели оружие. Да и многих других странах тоже.
    Tiras
    1. Антарес (Антарес) Сегодня, 18:12
      Цитата: Tiras
      Боюсь даже представить уровень преступности в России, если в России 80% населения имели оружие. Да и многих других странах тоже.

      в урбанизированных странах будет такая же статистика(или лучше если полиция будет работать и граждане отстреливать преступников) что и в США.
      Легальное Оружие дисциплинирует! Нелегальное-раскрепощает...
      если населению запретить право на оружие--значит вы обеспечите преступникам идеальные условия и огнестрела станет еще больше(заповедник невооруженных овец)
      Вооруженный гражданин и есть представитель государства перед лицом преступности..а полиция может только составить протокол и зафиксировать действие.
      Антарес
  10. aristok (Павел) Сегодня, 17:59
    При этом тотальное распространение нелегального "огнестрела" в крупнейших городах США продолжает оставаться для Штатов серьёзной проблемой.

    Ключевое слово "нелегального"..
    Там где огнестрел легален(в штатах контролируемых республиканцами) такого беспредела нет - все ровно.
    aristok
  11. трассер (Вьюга) Сегодня, 18:01
    Вот сейчас " одну весч" скажу. А меня " злые демоны" опять накажут за это. ПРИМЕНЯЕТ ОРУЖИЕ В ОСНОВНОМ ЧЕРНОКОЖЕЕ НАСЕЛЕНИЕ !!! Вам об этом не скажет никто..."Все же равны"... Об этом все молчат потому как "неполикопектно". Равноправие га показ лно очень в тренде и конечно негром негра назвать нельзя..Но ( это я вам как человек не по наслышке знающий Америку) если ваша дочь будет " шататся" с черными ...Все...от вас тмхо и с улыбкой отвернутся соседи , на работе над вами будут шепотом посмеиватся коллеги .И самое главное что это некая "правда"..Почему ? Потому , что вашу собсвенную дочь вы скорее всего " потеряете", как вашу надежду и часть семьи. В лучшем случае обрюхатят и вы будете растить своих черных внуков. С гарантией близкой к 100 !
    трассер
    1. трассер (Вьюга) Сегодня, 18:21
      Так вот это " упрощенное восприятие мира" и контакта с ним транслируется на весь спектр общения с обществом. И насилие безусловно их "фишка". Учится не любят , да и не хотят а шаблоны жизни " крутых чёрных парней" на белом Кадиллаке это воспитывается с детства. Талантов нет а Кадиллак очень охота из соседнего магазина. Где взять денег ? Не вопрос - наркобизнес! "Все так просто " . И все ....Пошло поехало. Немного траснполирую мысль на другую тему для наглядности" ГИБЕЛЬ ПЕШЕХОДОВ НА ДОРОГАХ НЕ ПРОБЛЕММА МАШИН И ВОДИТЕЛЕЙ А ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА". В статье же выдается одна мысль " виноваты машины " , а в нашем случае оружие...
      трассер
      1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 18:32
        И какие будут Ваши предложения?
        R.L.
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:16
    "Бог создал людей, а Сэмюэл Кольт уравнял их в правах"
    “God made man equal. But, Colonel Colt made some more equal than others.”
    В США каждый вкладывает в эту фразу свой смысл..............
    APASUS
  13. rotor Сегодня, 18:35
    Чего взять с Чикаго - криминальной столицы США.
    rotor
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:51
    Гранат бы им побольше
    Дормидонт
  15. Vard Сегодня, 19:26
    Можно наверное добавить что это всё происходит в нескольких криминальных районах и не переходит на другие части города... Наркоманы и преступники отстреливают наркоманов и преступников...
    Vard
  16. kebeskin (Алексей) Сегодня, 20:04
    Ну тоже мне удивили. Специально решил погуглить сколько убийств в Питере за 2017 год случилось. За январь-март 2017 в Петербурге совершено 72 убийства. Снова ура патриотчные статьи пошли.
    kebeskin
  17. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 20:19
    У нас в авариях и от водки больше умирает всё ровно.
    Чича сквад
  18. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 20:29
    Страшная статистика, что и говорить... С другой стороны, в каждой стране свои проблемы. Как по мне, погибший человек, есть погибший человек и разницы большой нет, получил ли он пулю от укуренного отморозка, или загнулся от палёной водки. Одно не лучше и не хуже другого -- горе в семье...
    А. Привалов
  19. gladcu2 (gladcu2) Сегодня, 20:33
    Ну чё есть желающие в гости?

    Капитализм вам откроет своё истинное лицо.
    gladcu2
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