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Ужасающая ситуация с применением оружия в Чикаго (США): "всего 55 убийств за месяц"
Со слов представителя CPD (полицейский департамент Чикаго), снижение уровня насилия в городе идёт 16-й месяц подряд. Полиция удовлетворена результатами, но вместе с тем признаёт, что необходимо больше и лучше работать. При этом статистика преступлений насильственного характера поражает.
За 12 часов июля 2018 года полиция отреагировала по крайней мере на четыре инцидента с применением огнестрельного оружия.
За июнь случилось 255 случаев стрельбы и 55 (!) убийств. Одним из последних в июне был застрелен 14-летний подросток в Вашингтонском парке города.
За первые шесть месяцев 2018 года в Чикаго было совершено 252 убийства, это на 79 меньше, чем за тот же период в 2017 году.
В 2018 году было 1100 инцидентов с применением огнестрельного оружия, что на 270 меньше, чем в первом полугодии 2017 года.
«Этот прогресс можно объяснить тяжёлой работой тысяч преданных сотрудников полиции Чикаго, которым помогают технологии, данные, более разумная полицейская деятельность и добрые общественные отношения», — сказал первый заместитель суперинтенданта полицейского департамента Энтони Риксио.
В этом году полиция Чикаго изъяла (внимание!) около 4300 единиц нелегального оружия, а также смогла снизить объем продаж героина и фентанила.
При этом тотальное распространение нелегального "огнестрела" в крупнейших городах США продолжает оставаться для Штатов серьёзной проблемой. В сегодняшней утренней новости на "ВО" сообщалось об общем числе преступлений с применением огнестрельного оружия в Соединённых Штатах.
За 12 часов июля 2018 года полиция отреагировала по крайней мере на четыре инцидента с применением огнестрельного оружия.
За июнь случилось 255 случаев стрельбы и 55 (!) убийств. Одним из последних в июне был застрелен 14-летний подросток в Вашингтонском парке города.
За первые шесть месяцев 2018 года в Чикаго было совершено 252 убийства, это на 79 меньше, чем за тот же период в 2017 году.
В 2018 году было 1100 инцидентов с применением огнестрельного оружия, что на 270 меньше, чем в первом полугодии 2017 года.
«Этот прогресс можно объяснить тяжёлой работой тысяч преданных сотрудников полиции Чикаго, которым помогают технологии, данные, более разумная полицейская деятельность и добрые общественные отношения», — сказал первый заместитель суперинтенданта полицейского департамента Энтони Риксио.
В этом году полиция Чикаго изъяла (внимание!) около 4300 единиц нелегального оружия, а также смогла снизить объем продаж героина и фентанила.
При этом тотальное распространение нелегального "огнестрела" в крупнейших городах США продолжает оставаться для Штатов серьёзной проблемой. В сегодняшней утренней новости на "ВО" сообщалось об общем числе преступлений с применением огнестрельного оружия в Соединённых Штатах.
Перевод: EgGor
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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