Хороший король Ричард, плохой король Джон. Часть 2



Король Джон, портрет Король Джон, портрет



John Lackland John Lackland



Папа римский Иннокентий III Папа римский Иннокентий III



Runnymede Runnymede



Magna Charta Magna Charta



Джон Безземельный подписывает Хартию Джон Безземельный подписывает Хартию



John Lackland и Magna Charta John Lackland и Magna Charta



Кафедральная церковь Христа и Пресвятой Девы Марии, город Вустер Кафедральная церковь Христа и Пресвятой Девы Марии, город Вустер



Усыпальница Джона Безземельного Усыпальница Джона Безземельного

Король-рыцарь Ричард Львиное Сердце умер 6 апреля 1199 года от сепсиса, развившегося после ранения в руку. Королевство Англию и верность вассалов он завещал своему брату Джону.Джон был пятым сыном Генриха, причем сыном поздним (Алиенора родила его в возрасте 46 лет) и любимым. Именно из-за позднего рождения и получил Джон свое прозвище – Lackland («Безземельный», другие варианты этого прозвища – Johannes Sine Terra – латинский язык, Johan sanz Terre – французский). Дело в том, что к тому времени все земли в Нормандии и других французских владениях Плантагенетов были распределены между старшими сыновьями Генриха (Генрихом, Жоффруа и Ричардом), и Джону ничего не досталось. При этом он получил достаточно большое количество земель в Англии, а потом еще и всю Ирландию (1177 год), но, как видим, все равно почитался «безземельным». Вероятно, земля в Англии не слишком ценилась в те времена, и звание английского землевладельца и лорда для уважающего себя нормандца стоило недорого, если вообще не было оскорбительным. А ведь к моменту рождения Джона прошел 101 год со времен завоевания Англии герцогом Вильгельмом (который был его прадедом) и битвы при Гастингсе.Существуют и другие версии происхождения данного прозвища. Некоторые историки предполагают, что оно окончательно закрепилось за Джоном после того, как в 1204-1206 годах французский король Филипп II Август завоевал все английские владения во Франции. Однако именно отец (Генрих II) первым, задолго до указанных событий, назвал своего любимого сына «безземельным». Он явно считал его обделенным, и пытался исправить эту несправедливость, помолвив Джона с дочерью Гумберта III, графа Савойи.Есть и более экзотическая версия, согласно которой Джон был главой некоего гностического Ордена, и эпитет «Безземельный» относится к «алхимической» земле. Никаких внятных доказательств данная гипотеза, разумеется, не имеет.В войне Генриха II с Ричардом и Филиппом II (которую король вообще-то вел в интересах оставшегося «безземельным» любимого сына) Джон принял сторону брата. После поражения короля и подписания унизительного мира Ричард не отказал себе в удовольствии показать отцу список вассалов, которые были ему неверны. Первым в этом списке стояло имя Джона.– Теперь мне всё равно, что случится со мной, — сказал смертельно больной Генрих. Он умер через семь дней.Предательство Джона не осталось без награды: после смерти отца и коронации Ричарда в июле 1189 г., Иоанн получил подтверждение своего владения Ирландией, множество земель в Англии, приносивших доход в 6000 фунтов в год, и женился на Изабелле, наследнице графства Глостер. Единственным условием было обещание, что он не вступит в Англию до тех пор, пока Ричард будет в крестовом походе. Однако проклятие Мерлина продолжало действовать, и, в 1190 г., в ответ на объявление Ричардом своим преемником Артура – сына умершего брата Жоффруа (Джеффри), Джон попытался свергнуть регента Ричарда Уильяма Лонгчампа. Это дало повод вписать его злодеем в старинную легенду о Хереварде, превратившуюся теперь в легенду о Робине Гуде. После получения известий о пленении Ричарда эрцгерцогом Леопольдом, Джон, подстрекаемый Филиппом II, снова попытался подчинить себе Англию. В сборнике документов под редакцией монаха Райнера имеются доказательства того, что Джон платил за каждый день, проведенный братом в плену сначала Леопольду, а потом – германскому императору. После возвращения Ричарда Джон был изгнан из страны и лишен английских владений, но уже в 1195 г. частично прощен, а позже даже объявлен наследником престола, на который он вступил в 1199 г. В тот год ему исполнилось 32 года, жил и правил он еще 17 лет. И ни один из хронистов, его современников, не нашел доброго слова в его адрес.«Сам ад, как он ни грязен, покраснел бы от присутствия Иоанна», – красноречивое свидетельство одного из современников.«Очень дурной человек, жестокий ко всем мужчинам и слишком падкий на прекрасных дам», – пишет о Джоне другой хронист.«На своего отца и брата (Ричарда), – говорили другие, – Джон похож только своими пороками».Рассказывали также, что в порыве раздражения он однажды пытался вырвать бороды у ирландских вождей, приехавших принести ему вассальную клятву.Начиналось всё не так уж и плохо. После смерти Ричарда в апреле 1199 г. Джон был признан герцогом Нормандии, а в мае коронован. Его племяннику и сопернику, Артуру Бретонскому, достались Анжу и Мэн, но уже через год, в обмен на графство Эвре, Филипп II признал за Джоном право на все французские территории Плантагенетов. Всё изменилось после новой женитьбы Джона (первая его жена никогда не коронована, в 1199 году брак был объявлен недействительным, т.к. был бездетным, да и супруги, к тому же, являлись родственниками – правнуками Генриха I). Проблема была в том, что новая избранница Джона – Изабелла, графиня Ангулемская, уже была помолвлена за Гуго де Лузиньяна, графа ла Марша. Это оскорбление и стало причиной новой войны, в которой принял участие племянник Джона, Артур Бретонский – именно он, согласно правовым нормам тех лет, являлся законным наследником престола. Воспользовавшись поводом, Филипп I, который являлся сюзереном французских владений Джона, призвал его на суд, и, после отказа, даровал Артуру почти все французские владения английских королей и сам начал боевые действия в Нормандии. Выросшего на материке Артура поддержали аристократы Нормандии и других областей. Но бароны Англии не желали, чтобы ими управлял выходец из Франции, и потому воевали на стороне Джона. В ходе этой войны Артур был взят в плен, противники Джона распускали слухи о том, что по приказу короля ему, якобы, выкололи глаза. А 3 апреля 1203 г. принц умер в Руане. Обстоятельства его смерти остаются неясными, но народная молва и враги Джона немедленно объявили его виновным в гибели племянника. Филипп II вызвал Джона на суд пэров, Джон снова проигнорировал этот вызов, после чего был официально обвинен в нарушении вассальной присяги и лишен всех ленов. В ходе кампании 1203-1206 г.г. Джон потерял Нормандию, Мэн, Анжу, часть Пуату и Турень. Именно тогда он получил еще одно прозвище Softsword – «Мягкий Меч». Интересно, что так в средневековой Англии называли импотентов. Однако в случае Джона подобная трактовка прозвища явно лишена оснований: говорили, что «делать детей – единственное, что у него хорошо получается». А в 1211 году восстали валлийцы. В 1212 г., во время карательной экспедиции в Уэльс, английские бароны составили первый заговор с целью убийства Джона либо отрешения его от власти, но дело тогда не пошло дальше разговоров.В довершении всех проблем, в 1207 году Джон вступил в конфликт с папой Римским (не признав полномочия назначенного им архиепископа Кентерберийского). А пост римского понтифика занимал в те годы очень амбициозный, властный и жестокий человек – Иннокентий III, вдохновитель Альбигойских войн.Его ответом стал интердикт, наложенный на Англию в 1208 году. Под угрозой пыток и казней Джон запретил всем священникам Англии подчиняться папе, более того, он захватил церковные земли и послал своих чиновников собирать с них доходы. Иннокентий III ответил отлучением Джона от Церкви в 1209 г., а в 1212 г. он освободил англичан от присяги королю, что в то время могло рассматриваться, как отрешение от власти. В 1213 году Иннокентий III и Филипп II договорились о вторжении в Англию, но собранный ими флот был разгромлен в сражении у Дама. Однако испуганный Джон уже признал свое очередное поражение и капитулировал. В октябре 1213 г. он передал папе Англию и Нормандию и получил их от него обратно в качестве лена. Кроме того, он обязался выплачивать ежегодную дань Риму в размере 1000 марок. В 1214 г. интердикт был снят, но фактическое признание Англию вассалом римского папы привело к всеобщему возмущению англичан. Постоянная нехватка средств, заставила Джона ужесточить налогообложение, что также симпатий со стороны населения ему не добавило. Всеобщее негодование вызывали рассказы о том, что король насилует девушек из благородных семей и знатных замужних женщин, в результате чего помимо шести законных детей, Джон оставил после себя множество побочных (насилие в отношении простолюдинок в вину ему, разумеется, не ставилось). Любопытно, что масштабное генеалогическое исследование, проведенное в 2018 году, показало, что все президенты США, за исключением Мартина Ван Бюрена, ведут свое происхождение от этого незадачливого и распутного короля. Между тем, в 1214 г. французы в битве при Бувине сумели разгромить союзные войска Джона, императора Оттона IV и графа Феррана Фландрского. Результатом этого поражения стало чрезвычайно невыгодное Англии перемирие до 1220 г. В то время земля уже буквально горела под ногами Джона, и в мае 1215 г. в Англии началась гражданская война. Начало ей было положено в лондонской церкви Святого Павла, где на собрании баронов архиепископ заявил о находке «Хартии вольностей» короля Генриха I. Данный документ, провозглашавший возвращение части прав англосаксонским дворянам, был изъят из церквей и почти забыт ещё при жизни подписавшего её короля. Слухи о Хартии давно ходили в среде англосакского дворянства, но никто из собравшихся баронов не видел её своими глазами и не имел представления о её реальном содержании. Теперь же Хартия была вновь обретена, и бароны узнали о существовании у них прав, которые попирались многие десятилетия. Эта находка вызвала необычайное воодушевление и восторг, права и положения Хартии бароны в тот день поклялись защищать до последней капли своей крови. На Рождество их делегаты в полном вооружении явились к Джону и, предъявив Хартию, потребовали, чтобы тот не заставлял английских баронов участвовать в заграничных войнах, отменил наиболее обременительные налоги, выслал из королевства иностранных наемников и не раздавал им ленов. Король был в ярости. Спросив, почему «бароны столь нетребовательны и не хотят в придачу отобрать у него все королевство», он поклялся, что «никогда не удовлетворит столь наглых и несправедливых требований». Гражданскую войну было уже не остановить. Главнокомандующим армии мятежных баронов («маршалом армии Бога и Святой Церкви») был избран Роберт Фитцуолтер. Противники короля торжественно вступили в Лондон, здесь было составлено письмо, адресованное всей знати и всем джентльменам, в котором содержались угрозы опустошить владения всех, кто не примкнет к восставшим. Испуганный Джон вынужден был пойти на переговоры, в ходе которых он предложил, чтобы разногласия улаживались либо папой, либо советом из 8 баронов, из которых четверых назначал бы сам король, а четверых — выдвигала конфедерация. Бароны отвергли это предложение, и Джон вынужден был подчиниться.Вот оно — то место,где Англии древнейшие бароны,закованные в латы и бронюсуровой непреклонности, исторглиу своего тирана — короля(тут ставшего смиреннее овечки)и защитили, сохранив в веках,твоей свободы Хартию.Место, о котором идет речь в стихотворении, находится между Стейнсом и Виндзором и носит название Раннимед. 15 июня 1215 г. к нему пришли представители баронов и горожан, днем позже сюда прибыл король со свитой. По свидетельству современников, люди баронов и короля встали друг против друга, словно две враждебные армии. В этот день был подписан договор, известный, как Magna Charta – Великая хартия вольностей.Оригинал Великой Хартии Вольностей не сохранился, но имеются 4 копии этого документа: в настоящее время две находятся в Британском музее в Лондоне, по одной – в соборах городов Линкольн и Солсбери. На этот сюжет было написано много картин, центральной фигурой которых является именно Джон, крайне неохотно подписывающий хартию. Однако есть все основания предполагать, что данный король был неграмотным. На оригиналах Великой Хартии стоит лишь королевская печать.Каково же содержание Magna Charta? В этом документе, состоявшем из 63 статей, определяются взаимные отношения между королем и его вассалами, подтверждались старые права церкви и вольности городских общин. Со времен герцога Вильгельма (Завоевателя) это был первый документ, в котором не было ни слова о разделении населения страны на англичан и нормандцев, и все жители Англии теперь объявлялись равными перед законом. Хартия открывается и завершается статьями, провозглашающими свободу английской церкви и пожалование свободным людям королевства указанных в Magna Charta прав и вольностей (1 и 63). По своему содержанию статьи Великой хартии можно разделитт на три большие группы:1. Статьи, отражающие материальные интересы различных социальных слоёв (2 — 13, 15, 16, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 60).2. Статьи, подтверждающие ранее существовавший или вновь создаваемый порядок работы судебных и административных органов, а также пресекающие злоупотребления королевского аппарата в центре и на местах (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 28, 31,32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 54).3. Статьи, устанавливающие новые политические порядки – так называемые конституционные статьи (12, 14, 61).Особое значение получили статьи, обеспечивавшие личную неприкосновенность и участие нации в установлении налогов. Ни один свободный человек теперь не мог подвергнуться заключению в тюрьму, конфискации имущества, изгнанию и т.д. иначе, как по решению людей, равных ему (пэров) и по закону страны. Согласно статье 12, король мог требовать с вассалов денежные платежи только в трёх случаях: на выкуп в случае своего плена, при женитьбе старшего сына и выдаче замуж старшей дочери, причем «пособие» должно быть «разумным». Всякий другой налог или денежный сбор, вместо обязательной для вассала военной службы, могли быть установлены только общим собранием вассалов всего королевства. На это общее собрание высшее духовенство и высшие вассалы (графы и богатые бароны) приглашались личным письмом, прочие – общим призывом, по графствам через указы короля на имя шерифов (статья 14). Статьи 12 и 14 имели особое значение: 12-ая стала основанием прав английского парламента, а различие в призывах делегатов (14-ая статья) привело впоследствии к отделению палаты общин от палаты лордов. А с 40-й статьи (о личной свободе человека) берут начало все англосаксонские юридические документы. Совет из 25 баронов должен был наблюдать за исполнением договора, а в случае нарушения его королем начинать против него восстание. Кстати, в 1222 г. похожую по содержанию грамоту («Золотую буллу») подписал венгерский король Андрей II.Переоценивать Magna Charta всё же не стоит: первый парламент будет собран лишь в 1265 г. при сыне Джона Генрихе III, инициатором станет лидер новой оппозиции Симон де Монфор. А палаты в парламенте появятся в 1295 г. Но первый шаг был уже сделан, вектор развития задан, и отменить этот договор было невозможно. Но Джон все же попытался: получив от папы разрешение нарушить данную им клятву, он начал войну. Если в самый острый период кризиса среди сторонников Джона оказалось всего 7 рыцарей, то теперь сила оказалась на его стороне, и потому бароны вынуждены были обратиться за помощью к королю Франции Филиппу II. В обмен на обещание признать королем его сына – Людовика, женатого на племяннице Джона – Бланке Кастильской, Филипп вновь вмешался в дела Англии. В январе 1216 года Джон с успехом воевал в северных графствах, и, казалось, что победа близка. Но 21 мая того же года французские войска высадились на остров Танет в устье Темзы, 2 июня они вошли в Лондон. Джон пришлось отступить на север страны. Рассказывают, что близ Веланда его путь пролегал вдоль побережья. Недооценив силу прилива, его люди оказались застигнутыми врасплох близ Саттон Бридж, многие погибли, были потеряны повозки со снаряжением и казной. Джон, который со своей свитой отправился в обход, не пострадал, но потрясение от утраты было столь велико, что король заболел и умер в замке Новар накануне праздника Святого евангелиста Луки (19 октября 1216 года). Заболевание, послужившее причиной смерти короля, больше всего похоже на дизентерию. Похоронен Джон был в кафедральной церкви Христа и Пресвятой Девы Марии города Вустер – он стал первым английским королем-нормандцем, нашедшим последнее пристанище в английской земле.У ног на его надгробии лежит лев, кусающий острие меча. Это аллегория обуздания его власти баронами, вынудившими его подписать Великую хартию вольностей.В обмен на признание его сына Генриха королем Англии опекун мальчика подтвердил хартию (в XIII веке она подтверждалась ещё несколько раз), после чего боевые действия были прекращены. Сын Филиппа II (будущий король Франции Людовик VIII) вынужден был вернуться домой. Так завершилась эта гражданская война. Британский историк Темпльмен, рассказывая о событиях тех лет, стал автором знаменитой фразы: «Осенью 1216 года Джон наконец-то сделал что-то полезное для своей страны. Он внезапно умер». Печальный и закономерный итог жизни «маленького» и, прямо скажем, плохого, глубоко порочного человека, не раз и не два предавшего и отца, и брата, случайно и незаслуженно оказавшегося на вершине власти. Понятно, почему кумиром англичан стал его золотоволосый брат, бесстрашный рыцарь и неплохой трувер Ричард. Однако не могу отделаться от мысли, что любят англичане Ричарда именно потому, что слишком мало времени провёл он на английской земле. Поцарствуй Ричард, как Джон, 17 лет, боюсь, не спасла бы его репутацию даже слава, заслуженная им в Палестине и в других походах. Он бы, разумеется, не сделал ни малейшей уступки баронам, ввязался во множество никому не нужных войн, одержал еще с десяток бесполезных и эфемерных побед, лично совершил множество подвигов и ушел из жизни, оставив разоренную и обезлюдевшую страну на растерзание наследникам, не менее бездарным и жадным, чем его брат. А вот «плохой король» John Lackland Softsword, хоть и вынужденно, против воли, но все же подписавший Magna Charta, именно своей слабостью и ничтожностью, а потом и своевременной смертью оказал огромную услугу своей стране.