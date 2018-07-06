От пенсии до пенсии кому живётся весело?

Нам продолжают твердить, что когда-то на одного пенсионера приходилось то ли 10, то ли 7 работающих, потом 5, сейчас – чуть ли не 2,3 человека. Статистика не вызывает никакого доверия уже потому хотя бы, что это не пенсионеров так много, а работающих слишком мало. Как, собственно, и работы, причём очень большую часть её выполняют отнюдь не граждане России, от которых пенсионные отчисления в наши фонды вызывают лично у меня очень большие сомнения.Потому и начну в этот раз с несколько неожиданной цитаты. Она прозвучала на радио «Эхо Москвы», к которому у автора, при полном признании права слова для каждого, отношение весьма специфическое. Примерно как у великого князя Владимира Александровича, основателя той ветви династии Романовых, которую сейчас признают в качестве блюстителей российского трона, к Государственной думе. Ещё той, дореволюционной. Так вот, великий князь со свойственной ему грубоватой прямотой говорил премьеру Сергею Витте о первом русском парламенте: «Должна же быть у государства […], так пусть это и будет ваша Дума».Итак, что же было сказано и кем? О пенсионной реформе среди прочих высказался Михаил Делягин, весьма авторитетный учёный и аналитик, директор Института проблем глобализации, в последнее время всё больше склонный к пессимистическим и даже катастрофическим оценкам и прогнозам. Однако пенсионеров, нынешних и будущих, он в каком-то смысле даже обнадёжил.Итак, по мнению Делягина, «помимо всего прочего, на данный момент бюджет обладает средствами, с помощью которых можно гарантировать прожиточный минимум всем гражданам нашей страны (не только пенсионерам. – Авт.). Причём не фиктивный, а реальный, на который реально можно жить. Но это можно реализовать только если заботиться о стране и её гражданах, а если заботиться о том, чтобы страна не развивалась, нужно замораживать деньги в бюджете, и в таком случае все делается правильно. Поэтому, когда нам говорят, что пенсионный возраст мы повышаем, потому что средств на какие-то проекты не хватает, это враньё».Вот именно: враньё, абсолютно согласен с Михаилом Геннадьевичем. Враньё уже потому, что в России просто колоссальное число людей трудится в тех сферах, которые никакой реальной отдачи не дают, да и не могут давать по определению.Армия чиновников, которую обещал сократить в разы ещё первый президент России, раздулась до немыслимых размеров. А столь любимый тем же Делягиным «офисный планктон»? Думаю, мало у кого есть сомнения, что аппараты управления такими не совсем государственными структурами, как РЖД, «Газпром», Сбербанк, «Роснано» и «Сколково», по части численности и уровню зарплат дадут сто очков вперёд любому министерству или федеральной службе.А ведь есть ещё и охранники. Никому не приходило в голову, зачем нам столько охранников? Почему в самолёте стюард успешно справляется с функциями охранника, а охранников какого-нибудь офисного центра зимой даже снег убрать не заставишь — перед их же носом, точнее, под ногами? Даже за прибавку к зарплате. В своё время мой покойный коллега в журнале «Огонёк» Борис Гордон написал блистательный очерк под названием «Страна охранников». Следующим должен был стать «Страна заборов», да вот только в «Огоньке» тогда случилась очередная реорганизация.Про разного рода силовиков лучше умолчу, хотя у меня есть большие сомнения в необходимости для страны вообще иметь столько конкурирующих друг с другом силовых ведомств и структур. Куда больше сомнений вызывает реальная отдача с точки зрения всё той же безопасности и государства, и бизнеса от подавляющего большинства сотрудников этих структур и ведомств.И ведь вот парадокс: большинство именно из этой публики никакого трепета и волнений в связи с предстоящей пенсионной реформой не испытывает. Почему? Да потому, что всерьёз она по ним никак не может ударить. Ведь там не только с зарплатами, как правило, всё в относительном порядке, но зачастую и льготы есть, и возраст выхода на пенсию вполне может быть, что называется, ниже среднего.Хочется только спросить: если бюджету вполне по силам кормить такую армию фактических бездельников, то почему же в нём не найдётся несколько лишних триллионов для пенсионеров? Бюджет у нас, несмотря на все кризисы и санкции, всё чаще закрывается перевыполненным по части доходов и недовыполненным по части расходов, это уж как правило.А «непроеденные» остатки Минфин тем временем аккуратно складывает в некие кубышки, которые никакого отношения к резервным фондам вообще не имеют. И реально эти средства, похоже, просто разворовываются, совершенно непонятно, как и кем, зато официально числятся в том же Минфине чуть ли не просто списанными.Интересно, что практику пресловутого «списания» неиспользованных бюджетных средств всегда приветствовали либералы от экономики. Запуганные жупелом инфляции, они даже термин специальный придумали – «стерилизация» денежной массы, и мне почему-то кажется, что сейчас они и массу пенсионеров подводят под нечто вроде «стерилизации».Однако эта практика уже не первый год весьма старательно замалчивается, что невольно заставляет воспринимать творцов того самого федерального бюджета как небезызвестного героя «Двенадцати стульев», который воровал, но уж очень этого стеснялся. А ещё списание средств сопровождается абсолютно беззастенчивым печатанием денег в Центробанке. Которые идут на покупку излишков валютных поступлений и золота, но из которых пенсионерам, разумеется, не может перепасть ни копейки.И всё потому, что то, что причитается пенсионерам, должно по закону поступать исключительно из Пенсионного фонда. То есть из тех средств, которые когда-то отдавали и продолжают отдавать из своих Фондов зарплат предприятия. То, что в Пенсионном фонде, точнее, фондах, государственных и не очень, пенсионные деньги удивительным образом раз за разом улетучивались, всем известно. Но ничего поделать с этим почему-то никто не может. Ни власть, ни силовые структуры.В конце концов, если кому-то так сильно приспичило подравняться под весь цивилизованный мир и повысить пенсионный возраст, то почему бы не сделать это с помощью сугубо экономических мер? Например, сохраняя то самое разделение на страховую (социальную) и накопительную части пенсии, платить тем, кто захочет выйти на пенсию раньше, то есть, как сейчас, в 55 или 60 лет, только первую. Причём изначально она должна быть значительно больше накопительной.Однако платить при том условии, что этот человек продолжает работать на какой-либо социально важной работе. Обычно не самой высокооплачиваемой и, возможно, не на полном рабочем дне или в варианте сезонной работы. Но он уже считается пенсионером, получив соответствующие льготы, а заодно с ними возможность очень существенно нарастить размеры накопительной части. Её же можно начинать выплачивать уже по достижении «нового» пенсионного возраста.Впрочем, накопительную часть пенсии вообще нельзя ограничивать какой-то верхней планкой – тут уж сколько сам пенсионер сумел заработать себе на будущее, пусть всё и получает. Вплоть до предоставления права получить единовременно сразу всю сумму накопленного. И предоставления права самому распоряжаться накопленным. Это вполне может быть некий связанный (до достижения пенсионного возраста) личный пенсионный счёт, о состоянии которого каждый работающий вправе знать всё и в любое время.И напоследок ещё один незамысловатый способ экономически стимулировать более поздний выход на пенсию. Дайте человеку возможность с каждым годом переработки получать действительно солидную прибавку к пенсии – процентов 30, а лучше 50, так он не один и не два года переработает, а все пять. Только отсчитывать переработку с нынешних 55 и 60 лет. И чтобы по-честному…