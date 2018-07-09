07:40 09 июля

Грачёв-94 и Кириенко-98: схожие роли?

В фильме ТВЦ «Павел Грачев. Удар властью», размещенном на «Ютюбе» 15 сентября 2015 г., очевидны противоречия в вопросах, по которым у меня уже давно сложилось твердое мнение.

Грачёв-94 и Кириенко-98: схожие роли?


На 26-й минуте фильма диктор говорит: «Еще до штурма Грозного Павел Грачев несколько раз встречался с Джохаром Дудаевым. Они были знакомы со времен Афганистана. Грачев пытался убедить лидера Ичкерии найти мирный путь решения конфликта». Далее — С.В. Степашин: «И Джохар ему говорит: “Я ничего не могу сделать. Я заложник ситуации. Я буду биться до последнего”. Павел ему говорит: “Ты что, дурак, что ли? Это же армия! Это же не шутки!”». Диктор: «Но лидер Ичкерии хотел, чтобы с ним, проявив уважение, договаривался лично Ельцин». Далее — журналист Е. Кириченко: «Достаточно было просто одного телефонного звонка. Об этом сам Дудаев говорил Полторанину, когда они встречались. Дудаев превратился бы в такого же преданного пса, как Грачев. И Чечня никогда бы не стала откалываться от России». Далее — журналист В. Баранец: «Что он сказал, Ельцин? “Чтобы я этому вонючему пастуху руку в Кремле жал?”».


Во-первых, почему диктор решил, что, если Дудаев признает себя заложником ситуации, он хочет договариваться с Ельциным? Какой в этом смысл? М.Н. Полторанин, в 1990-1992 гг. — министр печати и информации РФ, а в 1992 г. — заместитель председателя правительства РФ, в своих мемуарах так передает просьбу Дудаева Ельцину: «Передайте Борису Николаевичу, что я убедительно прошу встречи с ним. Встречи без всякого шума. У меня есть серьезные предложения. Мы долго говорили с Дудаевым. Поразительно, насколько он был откровенен. Настолько, что у меня закралось сомнение: а не усыпляет ли нашу бдительность Джохар? Не для того ли добивается встречи с президентом, чтобы спекулировать самим этим фактом? » (Полторанин М. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса. М., 2010, с. 231-232).

То, что Дудаев действительно находился под контролем своего же окружения, подтверждает и Полторанин: «Я обратил внимание: на переговорах, когда рядом был Яндарбиев, Дудаев вел себя жестко, несговорчиво, а без него менялся, становился благоразумным собеседником, как бы освобождался от пресса. Правда, от Зелимхана отрываться не удавалось: мы с Дудаевым выходили на улицу подышать — он рядом, мы, перебрасываясь словами, останавливались на лестнице — он тут же спешил к нам (после убийства Джохара Зелимхан сразу же станет президентом Ичкерии)… Зелимхан увяз в сетях спецслужб Турции, Иордании и черт знает еще каких стран. Буквально на глазах переродился в непримиримого врага России и стал главным идеологом сепаратизма в Чечено-Ингушской АССР. Он со свирепым рвением исполнял возложенную на него заграничными шефами роль смотрящего за политиками Северного Кавказа. И распоряжался финансами, поступавшими “оттуда” для разогрева Вайнахии» (с. 223-224).

Во-вторых, как видно, Дудаев говорил Полторанину не о телефонном звонке от Ельцина, а о личной встрече. С чего Е. Кириченко взял, что после этого разговора «Дудаев превратился бы в такого же преданного пса, как Грачев», даже если бы Ельцин оговорил с Дудаевым максимально благоприятные для последнего условия на будущее? Разве журналист не понимает, что Дудаев себе уже действительно не принадлежал, и что разговор с Ельциным нужен был ему как козырь против местной оппозиции? Тем более что Чечня уже стала откалываться от России!

В-третьих, что касается слов Баранца: но ведь Ельцин к тому времени уже жал в Кремле руку Дудаева. Кстати, откуда он взял цитату о «вонючем пастухе»?

Для подтверждения своих слов позволю себе привести две цитаты из мемуаров еще двух государственных деятелей рассматриваемого времени.

Р.С. Мухамадиев, в 1990-1993 гг. — глава постоянной комиссии при Верховном Совете РСФСР по культуре и национальным вопросам, дал ёмкую характеристику происходившему при Ельцине раздербаниванию государства: «В начале 90-х годов, когда начался распад Советского Союза, вслед за Россией и союзными республиками в парад суверенитетов были втянуты вчерашние автономные республики. Да, подчеркиваю, они были втянуты. Стремление к самоопределению республик было спровоцировано из центра, а именно лидерами демократической России. Я случайно оказался свидетелем, когда в приемную Бориса Ельцина, работавшего тогда председателем Верховного Совета РСФСР, проводили молодого, красивого советского генерала Дудаева. Стоял рядом, когда Бурбулис успокаивал его, советовал не волноваться и в первый раз повел в кабинет Ельцина. И буквально через несколько дней совершился в городе Грозный переворот, в результате чего “место коммуниста-консерватора Завгаева занял демократически настроенный молодой генерал Джохар Дудаев”. Буквально так писали, констатировали чуть ли не все московские газеты. Помню, как радовались этому событию демократы, посылали в Грозный поздравительные телеграммы.

Дудаева специально приглашали, уговаривали в Москве и дали ему оружие, обещали всестороннюю поддержку. Это дело рук Ельцина и его команды, он их продукт. Это потом он увлекся самостоятельностью, вышел из-под контроля Ельцина. Если бы они не нашли тогда Дудаева, подыскали бы другого и спровоцировали бы и его. Эта война была выдумана воинствующими демократами для решения своих более важных стратегических целей экономического плана. В мутной воде рыба хорошо ловится, вот они и ограбили всю страну» (Мухамадиев Р. Крушение. Хроника бешеных дней. М., 2002, с. 116).

Слова Мухамадиева подтверждает и Ю.М. Воронин, в 1991-1993 гг. — заместитель председателя Верховного Совета РФ: «Поскольку Чечня при Дудаеве одной из первых выступила за ликвидацию Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР (читай — обкома КПСС, поскольку посты первого секретаря обкома партии и председателя Верховного Совета, как правило, совмещались), то “демократы”, поощрявшие процесс суверенизации, конечно, приняли самое активное участие в разрушении Верховного Совета автономной республики. Наиболее активно работали по развалу Чечни Г. Бурбулис, М. Полторанин, Г. Старовойтова, Ф. Шелов-Коведяев. На первом этапе они откровенно ставили на Д. Дудаева, против действующего руководства Верховного Совета республики, и особенно обкома партии, но вместе с тем пытались достичь договоренности с ним и другими местными политиками о путях мирного, “демократичного” решения вопроса о власти в Чечне. Вскоре им пришлось убедиться, что Дудаев — крайне вздорный, амбициозный, неконструктивный и, самое главное, неискренний партнер. Он с легкостью менял позиции и демонстративно не выполнял взятых на себя обязательств» (Воронин Ю.М. Стреноженная Россия: политико-экономический портрет ельцинизма. М., 2003, с. 406).

При помощи довольно больших цитат я пытался сохранить контекст мыслей приведенных авторов. Из цитаты Мухамадиева можно сделать вывод, что не для того Дудаев «кинул» Ельцина, чтобы потом снова вернуться под его длань. А Воронин явно указывает на непоследовательность и жуликоватость Дудаева. Было бы крайне наивно полагать, что Дудаев хоть на минуту видел себя человеком Ельцина и что он смог бы стать для Ельцина тем, кем стал Р.А. Кадыров для В.В. Путина.

Тот же Полторанин пишет: «Не могу не сказать… о роли троицы — Ельцин, Хасбулатов, Гайдар — в выпестовывании враждебного России режима на Кавказе. Как получилось, что не вайнахский адат уступил в нашей стране место законам цивилизации, а страна взяла за правило жизни на всей территории самые дикие нормы адата?» (с. 193). Могу уточнить, что адат (местные кавказские обычаи) всегда стоял выше положений шариата — общемусульманских правовых норм.

Самое отвратительное то, что приходится признать: чеченский конфликт начала 90-х годов с перерастанием его в войну был задуман в Москве. Почему именно Чечня? Сами же чеченцы московским «демократам» и подыграли, устроив гонения на нечеченцев, то есть этнические чистки, в начале 90-х гг.: подобного в других регионах постсоветской России, в том числе в других кавказских республиках, не происходило. Полторанин: «Почему-то считается, что антирусская вакханалия в Чечне началась с приходом Дудаева. Нет, Дудаев и поднялся-то как раз на этой волне. Получив индульгенцию от хрущевской команды, горцы принялись за свое и стали выстраивать жизнь по антигуманным нормам адатов, от которых их отучил Казахстан. Антирусская пропаганда давно велась в Чечено-Ингушской АССР на официальном уровне. Я многократно бывал в этой республике и наблюдал, как сами чиновники упорно поднимали градус ненависти вайнахов ко всем инородцам» (с. 219).

Были, разумеется, и другие причины ситуации, сложившейся на Кавказе в начале 90-х гг., но это тема отдельного большого разговора.

И все же аналогия ситуации с Чечней в военной сфере (как наиболее болезненной для народа) и ситуации с дефолтом 1998 г. напрашивается сама собой. Как на войне враги России заработали, так они и на дефолте заработали. Как П.С. Грачев не годился на пост министра обороны, так и С.В. Кириенко не годился на пост премьер-министра. Кто-то же должен был в 90-е гг. там и там стать крайним…
Автор: Павел Густерин


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Комментарии 15

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  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 05:25
    Дудаев не был пастухом.Его тейп был из воинов- наёмников.А вот Кадыров дейсвительно из тейпа чабанов.Так мне во всяком случае говорили чеченцы.Согласен с тем,что и Грачёв,и Кириенко были выбраны Ельцинским сбродом как наиболее одиозные личности готовые ради карьеры пойти на всё.Такие есть и сейчас..
    Мар.Тира
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:06
      Грачёв-94 и Кириенко-98: схожие роли?
      не...один:"паша-мерседес",а другой "киндерсюрприз"...
      Дедкастарый
      1. Татьяна Сегодня, 06:45
        Как П.С. Грачев не годился на пост министра обороны, так и С.В. Кириенко не годился на пост премьер-министра. Кто-то же должен был в 90-е гг. там и там стать крайним…

        С.В. Кириенко я видела лично живьём, по-моему, осенью 2001 года в Нижнем Новгороде. Там в это время проводилась "Нижегородская ярмарка" для российских предприятий и предпринимателей по производству новых товаров и продвижению новых технологий на российский рынок.
        Для участников ярмарки по спец. пригласительным билетам в первый же день в 9 часов вечера был организован очень приличный банкет с разными яствами. Со вступительно приветственным словом тогда и выступил С.В. Кириенко. Я сидела в пером ряду и видела его на расстоянии 3-5 метров от себя.
        Впечатление на меня С.В. Кириенко произвёл весьма противоречивое.
        Элегантный, интеллигентного вида молодой человек - совсем не такой нахрапистый, как, например, Немцов, - совсем без харизмы вполне связно выступил в либерально-реформаторском духе с какими-то оптимистически-фантастическими "загибонами" о развитии российской экономики. Я к тому времени уже ознакомилась с выставкой и товарами. Это была, в принципе, обыкновенная тривиальная выставка, каких много было и в Москве, СПб. и др. городах и которые в разграбленной приватизируемой стране "погоды" не делали. Денег у предприятий и у народу не было.
        И от всего этого я поймала себя на мысли. Что Кириенко не вполне самостоятельный политик и экономист, а блатно ведомый "наверх" с чьей-то лёгкой руки, и представляет собою ту самую когорту "российских" младореформаторов "в коротких штанишках", которую мне вот в тот момент довелось увидеть живьём. И что Кириенко - это больше "мальчик" для битья.
        Закончив своё приветственное выступление Кириенко тут же покинул "застольное" собрание участников ярмарки. Вопросы и ответы явно не предполагались.
        Татьяна
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:09
      Да ладно Вам..Киндерюрприз в то время уже был "одиозной" личностью?..Надо было кого то подставить, и подставили под удар..
      Цитата: Мар.Тира
      Дудаев не был пастухом.Его тейп был из воинов- наёмников.А вот Кадыров дейсвительно из тейпа чабанов.Так мне во всяком случае говорили чеченцы.Согласен с тем,что и Грачёв,и Кириенко были выбраны Ельцинским сбродом как наиболее одиозные личности готовые ради карьеры пойти на всё.Такие есть и сейчас..
      210окв
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:31
        Цитата: 210окв
        .Надо было кого то подставить, и подставили под удар..

        Что бы подставить под удар кого то,надо что бы он устраивал полностью и власть и олигархов.Вот их и нашли.Насчёт подставы не уверен,так или иначе Кириенко отблагодарили ,и он остался в обойме.В сливках и шоколаде.
        Мар.Тира
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:36
          Да,Олег.Я соглашусь..Хотя лично я к нему неприязни не испытываю.Руководит он отраслью которая неплохо развивается в нынешних нелегких условиях..А тогда я считаю что был он просто громоотводом..А то что отблагодарили...Так там всех причастных вроде никуда не дели..Может кто то и помер уже..Типа того же "Паши-мерседеса"
          Цитата: Мар.Тира
          Цитата: 210окв
          .Надо было кого то подставить, и подставили под удар..

          Что бы подставить под удар кого то,надо что бы он устраивал полностью и власть и олигархов.Вот их и нашли.Насчёт подставы не уверен,так или иначе Кириенко отблагодарили ,и он остался в обойме.В сливках и шоколаде.
          210окв
          1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:42
            Цитата: 210окв
            .Хотя лично я к нему неприязни не испытываю.

            Аналогично.Он шёл по проторенной ГайдаромЧубайсом,Немцовым дорожке.Неприятно было как за человека выбравшего этот путь,идти в обойме с ликвидаторами и грабителями моей страны.И потом он ни делал резких заявлений как Немцов,Гайдар,и Чубайс в определении российского народа не согласного с курсом Ельцина.Тем и набрал баллы..
            Мар.Тира
    3. cariperpaint Сегодня, 06:32
      А как это тогда связать с тем что кандидатуру Кириенко до этого два раза завернули? что был не нужен,а потом резко решили крайним сделать?! По моему все прозаичнее. Его не крайним сделали,а скорее просто других не было. Его решение о дефолте единственно правильным было. По моему отпущения как раз не на дефолт а на выплату долгов бы пошел. И на него потом еще можно было бы кучу лет все списывать.
      cariperpaint
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 06:36
        Цитата: cariperpaint
        А как это тогда связать с тем что кандидатуру Кириенко до этого два раза завернули?

        Всё может быть.Что сейчас гадать на кофейной гуще?Так или иначе он стал председателем правительства,а потом за преданную службу ему дали тихое ,перспективное местечко.
        Мар.Тира
        1. cariperpaint Сегодня, 06:52
          И где он вполне прилично себя проявил. Но,да. Вы правы. Сейчас это просто гадания) просто Кириенко в последнее время чамто вспоминают и по моему мнению особого негатива к себе этот человек не заслужил. Глупостей не говорит,обещаний левых не дает. Возвания не строчит.
          cariperpaint
    4. Комментарий был удален.
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:03
    Наиболее активно работали по развалу Чечни Г. Бурбулис, М. Полторанин, Г. Старовойтова, Ф. Шелов-Коведяев.

    ... разворошил автор скелеты в шкафу...
    a.s.zzz888
  3. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:23
    вполне вероятно, дело не в словах и гоноре, дело в той каше что породил развал союза которую мы расхлебываем до сих пор.Жалко что истинных виновников уже никогда не тронут, я думаю они известны, деньги сделаны , жизнь налажена...., но напоминать об этом надо, естественно все это делалось не за спасибо, одни гибли другие жировали.
    wooja
  4. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 06:35
    Много-про Дудаева, мало про "роль Грачева"-точнее вообще не увидел о "его роли", а про "Кириенко"-вообще, одна "полу-фраза" в конце... Однако, "слабый" Кириенко, до сих пор, как "то, что никогда не тонет", благополучно плавает по верхам....пишут даже, что и "героя-россии" получил "тайно"...."герой"-чего уж тут....
    Улиточник N9
  5. курвиметр (игорь) Сегодня, 06:43
    При Шамиле не адат, а шариат и его крайняя форма тарикат, были "авторитетнее".
    курвиметр
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:39
    И буквально через несколько дней совершился в городе Грозный переворот, в результате чего “место коммуниста-консерватора Завгаева занял демократически настроенный молодой генерал Джохар Дудаев”. Буквально так писали, констатировали чуть ли не все московские газеты.
    ......Как хорошо это помню, взахлеб писали, слюна так и летела с газетных страниц...Кириенко, сейчас герой России....
    parusnik
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