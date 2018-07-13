Участникам будущих войн. Инструкция по выживанию. Часть 4. Если тебя предали

В этой статье речь пойдет о самой болезненной теме на войне – проблеме предательства.Как известно, на «гражданке» во взаимоотношениях начальства и подчиненных принцип «я начальник, ты дурак» соблюдается неукоснительно. Соблюдается он в несколько измененном виде и в армии. Но на войне, при условии, что войска твоей страны разъедает ржа коррупции и предательства (как это было, к сожалению, в первую чеченскую), соблюдение этого принципа в верхах может стать для тех, кто на земле, настоящим смертным приговором.Классической иллюстрацией этого правила стало дело капитана спецназа Эдуарда Ульмана. После той злосчастной операции в Шатойском районе летом 2002 года, когда всем миром ловили Хаттаба, Ульмана сначала подставили, потом предали, после чего два раза судили и полоскали во всех российских СМИ. Это при том, что вел он себя по законам военного времени: расстрелял автомобиль, который не остановился по его требованию. Кроме того, у «Нивы» откинулся багажник. Так боевики делали всегда, когда хотели «срубить погоню» пулеметным огнем с заднего сиденья. На этот жест разведчики отреагировали мгновенно и адекватно. Сдается мне, если бы капитан скрыл следы происшедшего, никто и никогда бы не узнал, что случилось тогда в лесу под Шатоем. Это тоже урок на будущее: если по приказу, вине и злой воле начальства ты встрял в гнилую ситуацию, чреватую для тебя страшными последствиями, «заметай» все улики и исчезай с места происшествия вместе со своими людьми. Потом ты найдешь миллион причин, почему тебя не оказалось рядом с этими трупами.Ульман в той ситуации совершил ошибку. Он был честный вояка. И он не исчез. Остался на посту, рядом со свежими трупами. И попал под «карающий меч правосудия». Начальство сдало спецназовцев без тени сожаления, сомнения и намека на душевные муки. На бойцов повесили всех собак. И начались для группы Ульмана хождения по мукам.Два суда они выиграли. Все присяжные единодушно были на его стороне. Но на третьем сторона обвинения от присяжных сумела-таки избавиться. Стало ясно, что мстительные «сторонники правосудия» вцепились в Ульмана и его бойцов волчьей хваткой. Им нужна была образцово-показательная казнь бойцов федеральных войск. Сверхидеей стороны обвинения стало желание поломать Ульману жизнь, чтобы в дальнейшем деморализовать всех воюющих в Чечне солдат и офицеров. И они были в каком-то шаге от реализации своей мечты.Но «Акелла промахнулся». Перед самым судом вся группа обвиняемых во главе с Ульманом (кроме майора Алексея Перелевского) бесследно исчезла. А Перелевский получил девять лет строгого режима. Просто он, в отличие от Ульмана, в той ситуации, похоже, сделал неправильный выбор. Хотя Ульман его наверняка предупреждал…Где сейчас сам Ульман и его люди, неизвестно. По одной из версий, его вместе с группой похитили и убили кровники-чеченцы (лично я в это не верю). По второй – его вывели из-под удара свои. Вот это больше похоже на правду. Если Эдуард Анатольевич действительно погиб – светлая ему память. Если жив – здоровья, удачи, счастливой звезды и долгих лет жизни. Но осадок от того предательства у всех, кто воевал в Чечне, остался до сих пор. И не только у них. Несмываемый осадок.Вообще, первая чеченская войдет в новейшую историю России как самая продажная война. Предательство здесь порой достигало каких-то космических масштабов. Если чеченские боевики соревновались в патологической сверхжестокости по отношению к русским пленным, то многие российские высокопоставленные политики и военные соревновались в подлости и продажности. Тому была масса причин: страна трещала под железной пятой олигархов и вечно умирающего президента, армия чувствовала себя брошенной, купленные на корню западные и российские СМИ травили ее на редкость злобно…В войсках каждый торговал чем мог и продавал все, что плохо лежит. Прапорщики толкали боевикам военное имущество, офицеры продавали военные тайны и сверхсекретную информацию. Доходило до того, что офицеры стали продавать солдат в рабство боевикам. Особенно отличилась на этом позорном поприще печально известная 136-я буйнакская мотострелковая бригада.Что было, то было. Из песни слова не выкинешь. И не факт, что весь этот ужас в войнах будущего не повторится вновь. Как любил повторять в свое время сам Эдуард Ульман, «и опять узнали супостаты о намерениях наших хитрых, и снова продали злодеи информацию коварно…»Во время выхода боевиков Шамиля Басаева из осажденного Грозного чекисты умудрились использовать факт всеобщей продажности себе на руку. К боевикам подвели прапорщика-«наркомана», который за сто тысяч долларов обещал вывести их из окружения. Получив «паленые» доллары (другими они быть не могли), он вывел сепаратистов аккурат на минное поле (сам же в сумерках «внезапно» исчез в заранее подготовленном проходе). Басаева спасло только то, что боевики, осознав, что они попали в капкан, стали кидаться на мины людскими волнами. Они своими разорванными в кровавые клочья телами устлали Басаеву путь к свободе и жизни. Тем не менее, «шайтан Шамиль» потерял там ногу…Совет первый. Если ты почувствовал, что в высоких кабинетах воцарилось безумие и хаос – будь осторожен. Во время хаоса начальству не до тебя. У вас разные цели и задачи. У тебя – победить и выжить. У начальства – сохранить свое кресло. Подсидеть своего начальника. Занять кресло вышестоящего шефа. Угнездиться в высоких просторных кабинетах с видом на Кремль. Конкретно обогатиться – пусть даже ценой твоей жизни.И вот с этого момента вы уходите в параллельные вселенные. Они не пересекаются, хотя и знают о существовании друг друга. Но ни одна вселенная не заметит пропажи другой. Даже не вздрогнет.Как узнать, что тебя предали (или продали)? Как понять, что начальство решило сыграть в игру «Бесславные ублюдки» или «Тайная генеральская вечеря» и вынесло тебе черную метку? Как просчитать, что счет твоей жизни пошел на часы (или уже на минуты)?Универсальных спасительных рецептов по этому поводу нет. Ты должен почувствовать эту опасность своим звериным спинномозговым чутьем. Должен понять «засаду и замануху» по общей атмосфере, сложившейся вокруг тебя, по подозрительному социальному вакууму. По бегающим или отведенным в сторону глазам и нервному поведению начальства. По предложению зачем-то «сдать личное оружие» и отправиться на прогулку с якобы дружественными боевиками до ближайшего аула и т.д. Если с тобой внезапно стали общаться как с приговоренным к смерти или как с живым трупом – это тоже показатель.И что после этого делать? Вопрос встает в полный рост.Первое. Загляни к местным фэбосам. Слей им свои подозрения. «Конторские» предательства не любят. Карается это у них жестоко. И сами замечены в подставах против своих же ни разу не были – за обе чеченские. Они должны помочь. И не только добрым словом, а конкретным делом. Доверься им. Пусть они сыграют в этой гнилой истории свою игру. Но в ней тебе, возможно, придется изображать живца или подсадную утку. Не очень приятно. Но жить с ощущением, что тебя планируют на заклание, – еще хуже. Теперь уже не до позитивных эмоций – надо «расшивать» гнилую ситуацию.«А если фэбосы «мертвые»? – резонно спросишь ты. Или просто тупят? Или у них командировка заканчивается, и им не до тебя – они уже сладким дембелем живут. Такое тоже бывает…Тогда – выходи из игры. Резко. Внезапно. Если до этого «играли тебя», теперь игрок – ты сам. Может, кто-то из боевых товарищей тебе поможет. Но их тоже может рядом не оказаться. Или они просто не поймут, в чем дело. Мол, привиделось тебе, брат, ложные опасения…В таком случае исчезни, испарись, растворись в сиреневом тумане. Был ты – и нет тебя.А потом возродись. Только в новом качестве, с новыми документами, новой внешностью и желательно – в новом месте. Документы тебе поможет выправить «контора» или криминалитет. Но с последними связываться опасно (если среди них нет тех, кому ты безоговорочно доверяешь, – друзей детства, близкой родни и т.д.). Для всех остальных гангстеров ты просто дойная корова. Твоя судьба им глубоко неинтересна. А вот твои деньги – очень. И если тебе что-то не понравится – они тебя сдадут так же, как и спасли, даже не вспотев при этом. Или (что еще хуже) сделают тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться – с учетом твоих боевых навыков. Предложат поработать «чистильщиком» конкурентов, например… «Брат, ты же хорошо стреляешь, правда? Вон на наших глазах из автомата на мишени расписался… Поможешь своим ребятам?»Есть еще один вариант – уходить в ЧВК. Там тебя быстро и качественно «легендируют». И ненужная информация тоже не «протечет». Тебе теперь все равно по жизни воевать, так хоть за хорошие деньги.Теоретически есть еще один «путь отхода» – завербоваться в какой-нибудь иностранный легион. Но с учетом сложившейся внешнеполитической ситуации это, скорее всего, выйдет боком – станешь фигурантом какого-нибудь «дела Скрипалей 2.0».Да и своих горячих точек в стране пока хватает – на том же Донбассе. Лучше уж за свой народ и за свою страну воевать, чем за чужую. Присяга – не жена, она – вещь сакральная, изменять ей нельзя. Во всем мире так принято…Но в любом случае, если тебя решили принести в жертву (а ты, естественно, против), твоя жизнь сделала резкий кульбит и вошла в штопор. Твоя задача – выйти из него с наименьшими потерями. Так что будь начеку. И готовься к переменам – резким и качественным.И еще. Есть одно мудрое латинское изречение: «Memento mori» («Помни о смерти»). Так и здесь. Если начальство затеяло какую-то мутную игру, помни о предательстве – чтобы избежать смерти.