Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР (часть 14)

Продолжим рассмотрение темы, не оконченной в предыдущей части. Еще одно заблуждение – это весьма завышенное представление высшего руководства РККА о возможностях ПВО при прикрытии наземных войск. Г.К.Жуков (СВКС): «…Для прикрытия огнем зенитной артиллерии ударной и подвижной групп требуется прикрыть площадь по фронту в 30 км и в глубину 30 км — 900 кв.км. Один зад может прикрыть огнем 160 кв.км, а для прикрытия 900 кв. км потребуется 6 зад…» (В докладе речь, вероятно, идет о зад, имеющем на вооружении двенадцать среднекалиберных зенитных пушек.)В годы войны озад, вооруженные 37- и 76-мм орудиями, были способны прикрыть войска двуслойным огнем на площади 2 км по фронту и 2,5 км в глубину (всего 5 кв. км). Даже если все три батареи в зад будут вооружены 76-мм орудиями, невероятно, чтобы они прикрыли территорию площадью 160 кв. км. Поскольку КА ранее не сталкивалась с массовым применением авиации против ее частей, то мы видим переоценку возможностей ПВО по прикрытию наземных войск от авиации противника. И это не странно, т. к. советская авиация должна была первой захватить господство в воздухе.В 1940 году промышленность поставила в НКО зенитных снарядов: 37-мм — 21% от плана, а по 85-мм — 35%. В первой половине 1941 года выполнен план по 37-мм снарядам на 81% и по 85-мм на 99%. Итого за полтора года не поставлено запланированных зенитных снарядов: 37-мм – 99%, а 85-мм — 66%.В соответствии с нормами расхода боеприпасов на один день напряженного боя на мелкокалиберную зенитную артиллерию отпускалось 100 выстрелов в день, а для среднекалиберной (76-мм и 85-мм) – 84 выстрела. Годовая норма расхода боеприпасов составляла: на 37-мм орудие – 6000 снарядов (в среднем в день 6000/365=16,4 снаряда), на 76 и 85-мм – 5040 снарядов (5040/365=13,8). В таблице приведены данные по количество орудий, по запасам снарядов и по количеству снарядов на одно орудие в приграничных округах.В проекте «Планов стратегического развертывания ВС Советского Союза…» от 15.5.41 говорилось: «...»Из учета находящихся в приграничных округах зенитных орудий и указанного в «Планах…» количества дней получается, что в день планировалось израсходовать: 37-мм снарядов 539/5=108 шт., 76-мм — 1291/45=28 шт., 85-мм — 235/11=21 шт. Много это или мало? В воспоминаниях ветеранов ПВО упоминается о расходе снарядов среднекалиберных зад в несколько тысяч за один налет немецкой авиации. В понимании автора «несколько тысяч» — это от 3 тыс. снарядов и больше. Из расчета 12 орудий в зад получается расход 250 снарядов за один налет. Такого количества снарядов хватает всего 10 минут непрерывной стрельбы. Теперь понятно: почему зенап, вооруженные 85-мм орудиями, уже на 1-й или на 2-й день остались без снарядов и отводились вместе с матчастью в тыл.Похожая ситуация была и с 37-мм зенитными орудиями. В ПрибОВО в среднем на орудие приходилось по 600 снарядов, что больше, чем было в других округах. В ЗапОВО и КОВО в некоторых озад вообще не было снарядов для этих систем. Но даже в ПрибОВО на второй день войны батареи 37-мм орудий переводились на «голодный» паек – почти не осталось снарядов. Выходит, что мелкокалиберная артиллерия отстреляла все имеющиеся 300-600 снарядов за 1-2 дня.Таким образом, если бы промышленность в 1940 году (год, когда стали поступать в КА 37 и 85-мм зенитные пушки) и в первой половине 1941 года выполнили полностью план по зенитным снарядам, то даже этого дополнительного количества с трудом хватило бы на 2-3 напряженных дня войны при том темпе стрельбы, с которым вели огонь зенитчики.Вероятно, зенитчики стреляли чрезмерно много и часто. Что-то похожее описывал адмирал А.Г. Головко: «...» Автор не обсуждает вопрос: как стреляла артиллерия и как должна была стрелять. Он только обращает внимание, что имеющихся запасов снарядов для 37-мм и 85-мм орудий (даже с учетом центральных складов) было недостаточно для прикрытия войск КА в течении первых напряженных дней войны.Другими словами, при оценке ведения боевых действий специалистами ГШ использовались явно заниженные нормы расхода зенитных боеприпасов для отражения менее интенсивных налетов авиации противника. Снова мы сталкиваемся с вялотекущими боевыми действиями до перевода промышленности на «военные рельсы».Автор предполагает, что командиры зенитных соединений и зон не знали, что запасов боеприпасов для их орудий (за исключением 76-мм зенитных выстрелов) в стране практически нет. Они и отстреляли все до последней «железки» в надежде, что вместе с бесчисленными соединениями КА, пришедшими им на помощь, привезут и огромное количество снарядов. В реальности на центральных складах оставалось менее одного БК для 37-мм орудий и менее 0,5 БК для 85-мм пушек. В последствии выпуск зенитных снарядов вырос до необходимого объема.В заключение излагаемого материала о докладах и выступлениях на СВКС хотелось бы обратить внимание на тот факт, что высший комсостав правильно понимал действия немецких танковых и моторизованных войск, которые объединялись в подвижные (танковые) группы.(командир 1 мк): «[ниже Ф.И.Голиков уточнит, что такой армии не существовало].…»(зам.начальника ГШ КА, начальник РУ): «…»(командующий ЗапОВО): «…»Выходит,, что мототанковые части и соединения должны применяться в группировках: в. Почему автор обратил внимание на этот факт? Только потому, что в довоенных РМ 1941 года нет упоминания ни об одной из них у наших границ –. В РМ отмечались только тб, тп, тд и мд (россыпью) без единого командования. Достаточно много тб и тп объединены в некие условные тд. С этим мы столкнемся в следующей части. Следует понимать, что оперативная глубина, на которую может в наступлении продвинуться тб – тп – тд — мк разные. Это обеспечивается их структурами.Например, если имеется группа из 6-9 тб или двух тп, то она не эквивалентна тд. Эта группа (даже если она имеет больше танков) не сможет продвигаться на ту же оперативную глубину в течении нескольких суток, что могла себе позволить тд или мк. Для этого ей недостает штаба (управления), многочисленных подразделений связи, ремонта и обеспечения, разведывательных, саперных, зенитно-артиллерийских и пехотных частей. Кроме того, все эти подразделения и части должны быть моторизованными.Поэтому, если нет штабов (частей дивизионного или корпусного подчинения) отдельные тп и тб могут служить только для усиления пд или АК (и двигаться с темпом движения пехоты) или использоваться для усиления мд (в состав которой может быть включен тб или тп). Темп продвижения усиленной мд будет несколько выше, чем у частей АК, но оперативная глубина прорыва будет определяться пехотой, т.е. такая дивизия будет привязана к АК. Самое интересное состоит в том, что сотрудник РО штаба ПрибОВО в марте 1941 года доставил информацию о том, что тб будут включаться в мд. В принципе – логично, так было реализовано в советских мд. Наша разведка в этот период не знала, что у немцев не хватало танков даже для укомплектования имеющихся тд. Немцы попытаются осуществить эту задумку только в 1942 году…Конечно же, можно создать и крупную мототанковую группу армейского подчинения из нескольких мд и танковых частей. Создание такой группы, организация ее штаба и дополнение необходимыми частями за счет соединений и объединений армии (включая изъятие части офицеров из штабов всех уровней) может быть отслежено нашей разведкой (слишком большая суматоха и согласование всего и вся поднимается в войсках). Для обеспечения такой группы потребуется огромное количество автотранспорта, вооружения и средств связи из состава армии, которого лишнего нет. Это понимали немецкие генералы и поэтому прятали свои танковые группы. Это понимали руководители КА, и ждали появления крупных мототанковых группировок немцев у наших границ, которые так и не появились (в РМ) до начала войны… Далее в нескольких частях мы рассмотрим информацию, которую доставляла разведка руководству СССР и КА, а также немного поговорим о развертывании войск КА.В 1 и 2 частях данного цикла были представлены материалы, которые свидетельствуют о том, что многие из РМ содержали противоречивую и даже фантастическую информацию о планах руководства Германии относительно СССР. Эту дезинформацию активно «подсовывали» первые лица и спецслужбы Германии, привлекаемые ими многочисленные чиновники, военные и прочие специалисты.Более-менее точные сроки нападения Германии на СССР стали появляться в РМ с первой декады июня. Параллельно с сообщениями о более-менее точных сроках поступали РМ с информацией о переносе начала войны на конец июня, на август, а также об отказе от нападения на СССР при выполнении руководством страны определенных условий. В качестве примера рассмотрим несколько таких сообщения.09.06.41: «...»: 10.6.41: «...»17.06.41: «…»В советском полпредстве в Берлине, в самом центре Германии, не все ожидают начало войны 22 июня. Сообщение германского агента 21.6.41 о мнении советского служащего: «…»Автор полностью согласен с мнением(зам.начальника РУ НКГБ СССР): «…»Мы начнем рассматривать события и поступающие РМ с весны — лета 1940 года. В 1940 и в первой половине 1941 гг. разведки НКО (5 Управление РККА, с июля 1940 — РУ ГШ) и НКВД (5 отдел ГУГБ НКВД) постоянно обменивались информацией о немецких войсках, дислоцированных или перемещаемых как у границы СССР, так и на остальной территории Рейха. В качестве примера рассмотрим несколько документов.: «……»в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину, СНК СССР В.М.Молотову и К.Е.Ворошилову, НКО СССР С.К.Тимошенко: «...»РМ от пограничников поступают в центральное управление НКВД и оттуда пересылаются: Сталину, в СНК и в НКО. Путь материалов из погранокруга до Сталина занимает около 2 суток. Возможно, это время еще меньше, но отсутствие отметок времени отправки и поступления на документах не позволяет определить время более точно. Конечно же, требуется определенное время для поступления РМ от комендатур и отрядов в погранокруг. Вероятно по аналогии, это время также составляет около суток. Таким образом, РМ весьма оперативно (для того времени) циркулируют от РО и разведывательных пунктов до РО центрального ведомства, откуда поступают к руководству страны и в другие ведомства. Например, указанные выше РМ попали в разведсводку РУ ГШ. Нельзя исключать, что эти материалы могли попасть к руководству ГШ и РУ уже 15 июля.20.07.1940 [итоговые данныег.]: «……»Информация, поступившая из НКВД БССР, оперативно используется РУ ГШ при составлении своих РМ, которые в свою очередь рассылаются адресатам. В адресаты входят: Сталин (2 экз.), Берия, РО ВО (в части их касающейся) и т.д. Можно предположить, что время прохождения вышеуказанных РМ до адресатов также составляет около суток.РО НКВД (позже РО НКГБ) регулярно запрашивают РУ ГШ об оценке предоставляемых РМ. 5-й отдел РУ ГШ регулярно отвечает на эти запросы 7…10 числа каждого месяца. Последняя опубликованная предвоенная оценка имеет дату 7.6.41 г.7.08.1940: «...»Из представленного сообщения видно, что РМ разных разведслужб. Невозможна ситуация, когда одна разведка имеет многочисленные РМ о неком событии и не информирует об этом другую службу. Помимо ежемесячных оценок РМ существовали срочные документы, на которые РО НКВД просил провести внеочередную оценку.9.7.1940: «Накануне войны будет создан так называемый межведомственный совет НКВД-НКГБ и НКО по координации работы разведки. Внутри указанного совета также происходит обмен РМ.29.03.1941: «…»Из представленного сообщения видно, что РМ поступающие по линии НКГБ в определенной мере уже имеются в РУ ГШ. Также известно, что Берия направлял РМ Сталину и в СНК. Только из опубликованных материалов трудно определить, как часто это происходило.в ЦК ВКП(б), СНК СССР и НКО СССР 21.04.1941: «Начальник РУ НКГБ также регулярно направляет РМ И.Сталину и в СНК.Штабы западных приграничных ВО также подготавливали сводки по материалам нелегальной агентуры РО округа, по наблюдениям органов разведки подчиненных частей, соединений и объединений. В РО ВО поступали и РМ из погранотрядов, дислоцированных на территории округа.Таким образом, помимо обмена РМ через центральные ведомства, происходит обмен информацией между соседними округами (в части их касающейся), между пограничными отрядами (комендатурами) и штабами дивизий, корпусов, армий. Получается, что поступающая из РУ ГШ информация, частично уже имеется в РО ВО. Поступившая от пограничников информация также включается в разведсводки штаба округа, которые направляются в РУ ГШ и в штабы соседних ВО. Происходит дублирование разведывательной информации на всех уровнях. Кроме того, поступившая от пограничников информация перепроверяется РО ВО, а РМ поступившие из НКВД СССР – проверяется РУ ГШ.В Разведсводке штабаот 20.6.41 говорится: «…»В свою очередь, в РМ штабаот 21.6.41 указывается: «…»Таким образом, из-за многократно дублируемой информации скрыть или исказить РМ любым высокопоставленным лицом из разведки невозможно. Сокрытие РМ или их искажение привело бы к задержанию этого лица. Вопрос только в том: через сколько дней это произойдет.И.В.Сталину направлялись два экземпляра РМ РУ ГШ. Что он на них писал, черкал, считал, какие делал для себя пометки – нам неизвестно. Но, наличие двух экземпляров одного документа свидетельствует, что он кропотливо и внимательно работал с РМ, отслеживая предоставляемые данные. Возможно, он знал не хуже Тимошенко и Жукова положение с немецкими группировками на границе, а может быть, знал даже лучше…: «…»Мы рассмотрим РМ, которые поступали от различных разведывательных структур. В других частях мы посмотрим, что командование КА и руководство страны могло увидеть в предоставляемой разведкой информации.Чтобы не повторяться в будущем, отметим,Помимо наличия в РМ дезинформации, имелась и, приведшая к неверной оценке событий накануне 22 июня. Это. При изложении последующего материала автор решил придерживаться хронологии при описании событий и документов. Это несколько затруднит знакомство с материалом статьи, поскольку РМ будут чередоваться с другими документами НКО.Еще до капитуляции Франции на советско-германской границе (далее – на границе) имелась немецкая группировка, насчитывающая около 30 дивизии. В апреле-мае 1940 года была зафиксирована переброска немецких войск на запад и на север. В опубликованных сводках говорится о перемещении относительно небольших сил.3.5.40: «…»23.05.1940: «….…»В РМ сильно завышается численность германских войск, действующих на западе.по событиям на Западе 14.05.40 : «…» 5-6 млн.человек в ВС Германии при войне с войсками союзников на западе – это чрезмерно завышенная оценка. Интересно: какой численности немецкая группировка должна была достигать при нападении на более мощную советскую армию весной-летом 1941 года по мнению руководства КА?После капитуляции Франции Германия планировала вновь усилить группировку войск у нашей границы.зам.начальника ГШ Наркому Обороны СССР о встрече с ВАТ Германии 9.7.1940: «» Рассылка: «: «...»Фактически на тот период в указанных районах находилось около 31 немецкой дивизии. Отмеченные в сводке дивизии дислоцировались на расстоянии от 20...30 до 50…150 км от границы. В сводке против ПрибОВО отмечается тбр и шесть тб, которые условно объединены в еще одну тбр. Разведка не установила принадлежность этой бригады и батальонов к конкретным танковым частям или соединениям. Опубликованная информация из РМ о том: были ли в рассматриваемый период эти танковые части у границы СССР в настоящее время отсутствует. По запросу РУ ГШ разведка НКВД получила информацию о наличии техники в тб.2.8.40: «…»На рисунке представлены данные по количеству немецких дивизий в соответствии с РМ РУ ГШ и их фактическое количество. Разница между фактическим количеством и «обнаруженными» разведками лишний раз свидетельствует об отменной работе немецкой разведки и военного командования.Следует отметить, что на рисунке зависимости построены по контрольным точкам, относящимся к датам поступления РМ, которые не совпадают с датами наличия фактического количества немецких дивизий у границы в этот период. На участках кривых между контрольными точками может быть искажено количество соединений, т.к. неизвестна скорость перемещения соединений между контрольными точками. Поэтому данные на рисунке являются достоверными только в контрольных точках, а между ними создают предположительную картину (приведены для визуализации данных).В РМ РУ ГШ по отдельным направлениям представлен диапазон имеющихся дивизий у границы. По минимальным значения этого диапазона построена зависимость минимального количества дивизий, а по максимальным – максимального.По данным РУ ГШ с 11.5.40 по 1.9.40 количество дивизий у границы увеличивается с 31 до 90., которая осуществит вторжение на нашу территорию 22.6.41 г. Фактически же на 1.11.40 у границы (против войск ПрибОВО, ЗапОВО и КОВО, включая территорию Австрии)Получается, что к концу августа 1940 года наша разведка насчитала у границы почти 3/4 ударной группировки, которая 22.6.41 вторгнется на территорию СССР. При этом, рассмотрены почти все те же районы, что и будут рассматриваться в будущем с апреля по июнь 1941 года. Не вошла только территория Румынии, на которой в то время не было немецких соединений.24.8.40 сообщает еще более фантастичное число немецких войск: «…» Количество дивизийна 28 по сравнению с уже завышенными данными РУ ГШ.Большой разрыв между «обнаруженными» разведкой соединениями и их фактическим числом приводит автора к мысли, что. Имея разный угол наклона, представленные на рисунке зависимости, должны были где-то пересечься...90 «обнаруженных» немецких дивизий – это много или мало? Эти дивизии размещены против войск ПрибОВО, ЗапОВО и части войск КОВО. В начале сентября 40-го еще нет немецких войск в Румынии. На 17.6.41 разведка «обнаружит» в Румынии (у нашей границы) до 18 немецких дивизий. Общеизвестно, что по данным разведки 22.6.41 немецкая группировка у нашей границы (включая территорию Румынию) насчитывала 129 дивизий (фактически их было 124). Если к 90 соединениям добавить немецкие дивизии в Румынии, то получается число. 108 дивизий – это 87% от группировки вторжения. Таким образом, на территории, где якобы размещены 90 дивизий не хватает всего 16 до той численности, которая будет сосредоточена на этой территории к 22.6.41 г.Некоторые писатели нам уверено говорят, что командование КА было очень уверено в начале войны именно 22.6.41. Так почему же они не готовятся к войне в сентябре 1940 года? Перебросить оставшиеся 16 дивизий для немецкого командования – это дело нескольких дней.Во многих документах того периода приводятся данные о количестве немецких эшелонов в сутки по разным направлениям.Например, «…»…»…»…» Если провести простейший расчет мы получим, что скорость сосредоточения в направлении Восточной Пруссии составляет более трех дивизий в сутки.Отсутствуют данные по оценке ж/д перевозок в направлении «Варшава – граница ЗапОВО», но можно предположить, что и в этом направлении возможна перевозка до 2 дивизий в сутки. Таким образом,Так почему особо не готовились к нападению Германии в сентябре месяце? Ведь произошло резкое возрастание группировки с мая 1940 года почти в 3 раза и никто не мог дать гарантии, что не произойдет ее дальнейшее увеличение в течение одной недели (за это время можно перебросить еще свыше 50…60 дивизий). А не готовились потому, что были уверены:гораздо(из них 9 тд и 4 мд) и также потребовается значительно больше мото-танковых соединений.в ЦК ВКП(б) — И.В.Сталину и В.М.Молотову об основах развертывания ВС 18.09.40: «» По оценке ГШ против СССР может быть выставлено до 71% соединений ВС Германии. По воспоминаниям А.М.Василевского указанный документ дважды вносился в кабинет Сталина. Следовательно, вождь должен был ознакомиться с этим документом.До указанного в Записке числа дивизий, сосредоточенных против западных приграничных ВО, к сентябрю 1940 года: 69-ти пд и до 14 тд и мд. Поэтому руководство страны и РККА не боялись резкого увеличения группировки немецких войск на советско-германской границе в этот период.Начинают прорабатываться проекты «Планов прикрытия…»: «…»Вернемся снова к сообщениям разведки,28.09.1940: «…» Рассылка: «Разведка сообщает, что будут сформированы новые дивизий. Для их формирования и подготовки требуется много времени. Следовательно, начало войны переносится. Впереди — распутица на территории СССР, зима с заносами и, возможно, войны не будет до весны 1941 года. Через два дня приходит новое сообщение более угрожаемого характера, которое включала в себя дезинформацию.30.9.40: «сообщает следующие агентурные данные... В течение сентября месяца с.г. через Париж проследовало около 20 германских дивизий, перебрасываемых с западного фронта на территорию восточных областей Германии к границам Румынии и Советского Союза... В течение сентября месяца с.г. через Вену прошло на восток около 10 германских тд...»В начале октября 1940 года руководство НКО также озаботилось формированием новых танковых частей. Из документа «»: «: «[13-14.11.40 г.]…»[до 8.11.40]: «Об этой Записке говорится, что она выпущена не позднее декабря 1941 года. Можно уточнить время ее выпуска. В Записке также говорится: «……», т.е. группа генерала Бласковица еще не закончила свое сосредоточение.от 9.11.40 указывается: «…» Поэтому срок Записки – не позже 8.11.40 – времени отправки сообщения.В начале части говорилось о том, что. Представленный фрагмент Записки интересен тем, что в нем упоминаются обСледовательно, наша разведка и высший комсостав знали об мк, но разведка до 22.6.41 у нашей границы. Точно также, как не обнаружила ни одной танковой группы противника до начала войны.Для наших военных и разведки эти объединения стали такими же мифическими войсками, как десантные дивизии и дивизии тяжелых танков. Отличие в том, что танковые группы и мк были, но их не удалось обнаружить…6.11.1940: «…» Указанные переброски объясняют уменьшение числа дивизий на представленном выше рисунке.В приведенной ниже Справке о количестве немецких соединений весной 1940 года достаточно близки к фактическому количеству. Начиная с июля разведка, начинает завышать количество немецких войск на границе. Вероятно, это связано с началом дезинформации немецким командованием.6.11.1940: «…»Когда нам говорят, что НКВД (включая пограничников) накануне войны имело точную информацию о немецких войсках на глубину до 400 км – это обман с целью подкрепить фантастические бредни. При этом, кроме слов, нам ничего не предъявляют. Да, могут опубликовать точный перечень вооружения, например, караульного батальона. Но по количеству войск – нечего предъявить. Не бывает так: докладывали, докладывали завышенные данные о войсках, и неожиданно перед 22.6.41 «прозрели»…: «…»Ниже снова в РМ мы увидим потоком идущую дезу.11.12.40: «…»14.2.41: «25.2.41 (21.2.41): «.» Имеются пометы: «запрашиваетоб уточнении предоставленных РМ: «[1.2.41]…»Мы видим, что в РУ ГШ «тупо» не использует предоставленную информацию, а пытается ее уточнить от разведки, добывшей эти РМ. Вероятно, по своей линии РУ ГШ также перепроверит эту информацию.Поступление дезинформации не прекращается. Она продолжается весной в сообщениях агентуры РУ ГШ, НКВД и пограничников, Она идет и от будущих союзников.И.В.Сталину, В.М.Молотову 11.3.41: «…»Мы видим, как англичане подбрасывают информацию о возможном союзе с Германией – это то, чего опасалось руководство нашей страны. Германские разведчики также могли получить эту информацию и доставить ее руководителям Германии. А не являлся ли полет Гесса в Англию шагом правительства Германии к заключению мира с Англией?В Москву и ранее поступали сведения о шагах английской разведки, направленных на провоцирование столкновения Германии с СССР. Стремясь отвести от Англии угрозу вторжения, ее разведка распространяла слухи о том, что «». По сообщениям К.Филби, английское руководство всеми средствами стремилось нагнетать среди германского руководства страх перед советскими военными приготовлениями, чтобы стимулировать напряженность и конфликты в советско-германских отношениях. В США английские агенты распространяли слухи о неизбежности советско-германской войны по инициативе Советского Союза, который нанесет удар по Южной Польше. Нам неизвестно, какую информацию они подбрасывали германским разведкам с этой же целью...11.3.41: «…»В разведсводке также отмечается изменение в группировке германской армии: на юго-восточном направлении: количество дивизий возросло с 22 (на 1.9.40) до 62 (1.3.41). Снова мы сталкиваемся с оценкой РУ, которая предоставляет завышенные данные по количеству немецких соединений.11.3.41: «…»В «Плане…» также говорится, что главные силы германской армии могут быть развернуты на юге или на севере. На 11.3.41 – для ГШ еще не понятно где возможен главный удар. На СВКС говорилось, что на главном направлении при войне на западе немцы сосредотачивали. Тоже самое руководство КА ожидает и сейчас: рассматривает группировку в 100-130 дивизий на южном или северном направлениях. Сосредоточение такой огромной группировки у границы трудно не заметить разведке…В проекте Директивы наркома обороны СССР и начальника ГШ КА командующему войсками ЗапОВО, подготовленной в апреле 1941 года, также упоминается о том же количестве войск: «…»Из обоих документов видно, что по оценке ГШ (в марте-апреле) на границе СССР могут быть сосредоточены до 200 дивизий, что составляет 77% от имеющихся соединений в ВС Германии. Следует обратить внимание на распределение немецких войск у границы СССР. В некоторых книгах объясняется перераспределение сил КА для парирования возможного удара Германии в южном направлении тем, что Жуков привел вместе с собой в ГШ много людей из КВО (КОВО). По мнению автора – это является не корректным объяснением. Автор согласен, что руководство КА, вероятно, в тайне желали нанести контрудар в направлении южной Польши. Но желать – это не значит выполнить свое желание…На 25.4.41 против войск ПрибОВО и ЗапОВО по оценкам РУ ГШ сосредоточенно 49-50 дивизий (в т.ч. 9 тд и мд), против КОВО и ОдВО – 40-44 (в т.ч. 7 тд и мд).На 5.5.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится 52-53 дивизий, против КОВО и ОдВО – 45-49.На 15.5.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится 53-54 дивизий (в т.ч. 10 тд и мд), против КОВО и ОдВО – 55-59. (в т.ч.15 тд и мд).К 1.6.41 против ПрибОВО и ЗапОВО числится те же 53-54 дивизии (в т.ч. 10 тд и мд), а против КОВО и ОдВО возрастает до 61-62. (в т.ч.17 тд и мд).Кроме того, по данным разведки в Болгарии находилось: на 25.4.41 – 25-27 немецких дивизий, на 15.5.41 – 15-16 дивизий, на 1.6.41 – до 11 дивизий. Не стоит забывать еще и о других немецких дивизиях, которые могли быть направлены к южной границе СССР. На 1.6.41 по данным разведки имелись немецкие соединения в центральной части Румынии – 11, в Протекторате – 6-8, в Греции – 12.Таким образом, против войск КОВО и ОдВО могла быть создана мощная группировка (например, к 10.6) состоящая до 87 дивизий. С учетом дальнейшего сосредоточения войск, теоретически, на этом направлении могла быть создана и гораздо более мощная группировка.В части 13 Вам были представлены данные об существенной разнице у нашей границы между фактическим количеством дивизий и количеством, представленным в РМ. Рассмотрим оценку немецких войск разведкойи РУ ГШ.И.В.Сталину, В.М.Молотову и наркому обороны С.К.Тимошенко 21.4.41: «Следует отметить, что приведенные в Записке полки не входят в состав указанных в этом же документе дивизий. В РМ указано о прибытии 9 дивизий (6 пд и 3 мд). Попробуем объединить оставшиеся части (21 пп, 9-10 ап, 2 мп и 7 тб) в условные дивизии. Более мелкие части и подразделения рассматривать не будем.Проведем расчетную оценку: 21 пп/3 + 1 ап ~ 7 пд; 1 мп + 1 ап + 4 тб ~ 1 тд.Остается у нас: 1 мп, 2 ап, 3 тб – условно оценим их в 0,5 дивизии.Таким образом, что в период с(за 19 дней)на участке от Клайпеды до района Грубешов-Томашев-Пшеворск-Ярослав. От города Ярослава до границы со Словакией еще 92,5 км и там также могли сосредотачиваться немецкие войска, которые не вошли в вышеуказанную Записку.А что сообщало РУ ГШ? Разведсводок РУ ГШ полностью совпадающих с датами, указанными в РМ НКВД, найти не удалось. Но имеется, например, Разведсводка РУ ГШ от 4.4.41.: «…»Мы видим сводка определяет общее число дивизий с учетом их перевозки с января по март месяцы, т.е. по состоянию. Можно сказать, что начальный срок дальнейшего наблюденияу разведок погранвойск НКВД и РУ ГШВ следующей опубликованной Разведсводке РУ ГШ немецкая группировка у нашей границыоцениваетсяй произошло увеличение группировки. Данные разведки НКВД за меньший срок говорят о большем количестве прибывших дивизий (), по сравнению с информацией РУ ГШ. А мы знаем, что по оценке РУ ГШ КАу нашей границы.А сколько фактически было передислоцировано дивизий? Точная информация на 19 или 25 апреля отсутствует. Известно только, что1941 года было передислоцировано. Поэтому можно сказать, что РМ от погранвойск НКВД также включала в себя дезинформацию, подбрасываемую немцами и в масштабах больших, чем в РМ РУ ГШ КА.В конце апреля рассматривается вопрос о передислокации 16 армии (5 мк (1070 танков) и 32 ск) из Забайкалья в Закавказье. В состав армии также включается 57 тд (более 300 танков), которая до этого дислоцировалась на территории Монголии. В состав ЗакВО входят 28 мк, 3 и 40 ск, две кд, две сд и 6 гсд. На 1.4.41 имеется 151 бронеавтомобиль, 892 танка и танкеток.Почему в Закавказье, а не на западную границу? Вероятно, потому что западная граница на тот период времени вызывала меньшее беспокойство, чем, например, вторжение немецких войск через Турцию или Иран...17.4.41: «…»24.4.41: «…»…»начальнику РУ ГШ КА 25/26.4.41: «…»27.4.41: «…»Сталину, Молотову, Берия 30.04.41:«…»29.4.41: «…» Имеются пометы: «1.5.41: «…»в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину, СНК СССР В.М.Молотову и НКВД СССР Л.П.Берия с препровождением телеграмм английского посла в СССР С.Криппса 5.5.41: «…»Мы видим, что дезинформация затронула и новое стратегическое направление для удара по СССР – со стороны Закавказья. Вполне возможно, что 16 А перебрасывалась для парирования этой угрозы. Парирование угрозы могло происходить за счет быстрого продвижения механизированных войск, которые были представлены двумя мк, одной тд и двумя кд. Не совсем понятно только одно: почему перебрасывается из Забайкалья 32 ск, а не передислоцируется аналогичный корпус из СКВО? Может быть, по мнению ГШ, на этом направлении необходима была отдельная армейская группа, которая прошла внутреннее слаживание… Во всяком случае, войска СКВО начали с мая перебрасываться в КОВО…Было ли это перемещение войск связано с опасением военно-политического руководства страны в связи с возможными действиями Германии на Ближнем Востоке, автор не может сказать точно: недостаточно информации. Могло ли такое перемещение быть легендой для прикрытия передислокации войск якобы в сторону Закавказья, а потом в сторону Украины? По мнению автора, это маловероятно.Б.З. Кобулова И.В. Сталину, В.М.Молотову и Л.П. Берия с текстом беседы, полученной агентурным путем 6.6.41: «…»