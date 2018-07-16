Неожиданная война гитлеровской Германии с СССР. Часть 13

В 13 и 14 частях будут представлены некоторые взгляды высшего командного состава КА на начальный период войны, которые, по мнению автора, являлись их заблуждением. Эти заблуждения должны были повлиять на решения, которые принимались руководством КА накануне войны.В 11-й части было показано, что реальные боевые действия немецких военных в первые дни войны отличались от видения руководства КА действий противника в начальный период. Об этомруководства КА было отмечено в мемуарах Г.К. Жукова, А.М. Василевского, С.М. Штеменко, И.Х. Баграмяна (о высказывании М.П. Кирпоноса).являлось недопонимание тактики применения ВВС в начальный период. На совещании высшего комсостава КА (далее по тексту —) в декабре 1940 года были многократно озвучены, казалось бы, правильные мнения в отношении ВВС. Ведь говорили именно о том, что произойдет 22 июня… Возникает вопрос: если знали, как следует действовать в начале войны, то почему допустили разгром авиации? Мнение весьма недалеких людей — это результат предательства. Вероятно, данные люди судят по себе подобным… Рассмотрим некоторые выступления комсостава на СВКС, проходившем в конце декабре 1940 года., (начальник ГУ ВВС КА): «В докладе командующего ВВС вновь звучат, как мантры, слова о медленном продвижении войск в современных операциях. Реализация указанных параметров наступательной операции могла рассматриваться командованием КА и как возможный сценарий действия немецких войск в начальный период. Поэтому похожие сценарии начала военных действий использовались в военных играх, проходящих зимой и весной 1941 года. Вернемся к рассмотрению доклада П.В. Рычагова: «(начальник ГУ ПВО КА): «…»(командующий 1-й Краснознаменной армией): «…»(помощник начальника ГШ по ВВС): «…»Смушкевич признает обезоруживающий удар немецкой авиации по аэродромам союзников, но уточняет, что «[этот налет мог закончиться]…» Он, что имеет в виду ВВС РККА? Со связью, оповещением и управлением ВВС приграничных округов 22.6.41 оказалось все очень плохо…Я.В.Смушкевич на том же совещании говорил о ночных и слепых полетах, о полках постоянной готовности… Неверные действия советской авиации 22.6.41 нельзя поставить ему в вину: 8 июня он был арестован. Но к его мнению (вероятно, и к мнению других командиров) перестали прислушиваться еще до СВКС. Большинству читателей известны мемуары маршала А.Е.Голованова. Помните первую главу «Разговор в новогоднюю ночь»? Я.В.Смушкевич предложил Голованову написать письмо Сталину…: «…» Начатые с мая 1941 года аресты по делу «авиаторов» (высшего комсостава ВВС КА) привели к искоренению любой инициативы еще не арестованных руководителей ВВС, к страху податься на провокацию и выполнения только отданных приказов, которые 22.6.41 не всегда доходили до соединений и частей…Давайте вспомним, как предусматривалась работа ВВС приграничных ВО в соответствии с «Планами прикрытия…». Все директивы на разработку «Планов…» подписаны руководителями КА. В их разработке принимали участие специалисты ГШ и округов. Во всех директивах одни и те же слова: «…» Получается в среднем один вылет истребителя в сутки, а остальные самолеты должны летать еще реже. Снова мы видим ожидаемые вялотекущие боевые действия в первые дни войны. Это видение руководства КА, ГШ и с ним вынуждены были согласиться руководители ВО.Немецкие самолеты 22 июня совершили по несколько боевых вылетов небольшими группами. Получается: несмотря на правильные слова в докладах мало кто понимал из высшего командования КА, что немцы именно так будут воевать с первого часа войны, уничтожая и блокируя на аэродромах нашу авиацию…А как должны были воевать немецкие ВВС по мнению нашего командования? Давайте вспомним два документа ПрибОВО. Телеграмма от командующего ПрибОВО 8-10 22.6.41: «…»около 12-00 22.06.41: «…» Снова некорректную информацию и прогноз дала разведка. Вероятно, ожидалось появление армад, состоящих из нескольких сотен бомбардировщиков и истребителей. Как в некоторых книгах того времени и очень похоже на планы применения армад бронетехники…В заключение приведу слова одного из руководителей ВВС: «…» Дивизионным строем на врага под прикрытием десятков истребителей. Наверное, «опытные» немцы также должны были воевать в понимание нашего комсостава…Рассмотрим фрагменты из заключительной речи наркома обороны, которая должна подвести итоги под выступления командиров на СВКС: «…»Достаточно грамотное понимание прорыва обороны с применением подвижных крупных мото-танковых группировок с взаимодействием разных войск. Из выступлений высшего комсостава на СВКС видно, что в целом они понимали, как могут воевать германские генералы. Смущает только, высказывание о концентрации до 103…130 немецких дивизий на фронте до 350 км. Конечно, озвучивается имеющий место исторический факт. Несколько докладчиков говорят о том же. Не понятно одно: считал ли высший комсостав, что и на нашу страну немцы нападут только создав подобные крупные группировки? Снова упоминаются невысокие средние скорости продвижения ударных группировок.О каких заблуждениях, по мнению автора, говорится в рассмотренном фрагменте выступления наркома обороны?Прежде всего это интервал между последующими операциями, между которыми требуется подготовка, которая исчисляется днями и неделями. И хотя другие докладчики, ссылаясь на опыт немцев, говорили о непрерывности немецкого наступления с переходом от одной операции к другой в рамках одного этапа. В заключительном выступлении нарком обороны озвучил точку зрения руководства КА. Получается, что, если противник где-то смог прорваться и двигается с темпом до 40 км/сутки, то спустя какое-то время он остановится и будет готовиться к новому наступлению дожидаясь пехотных масс. Ниже представлено одно из выступлений, в котором говорится о другом видении непрерывного наступления.(НШ Дальневосточного фронта): «…»Следующее– это переоценка значимости парашютных и десантных войск при взаимодействии с подвижными ударными группировками и при прорыве укрепленных полос. И, как следствие, парашютных войск должно быть много. По теории все правильно, но технических возможностей у германской армии для массового применения парашютно-десантных войск было не достаточно. На начальном этапе войны при решении одной из задач они действовали похоже, но значительно меньшими парашютными и разведывательно-диверсионными силами при поддержке разведчиков и 5-й колонны. А что сообщала разведка об этих соединениях?11.3.41: «…»В мае 1941 года в РМ общее количество немецких парашютно-десантных дивизий оценивается в 8-10. Это была дезинформация, которая распространялась в соответствии с указанием германского командования: «…» В действительности в Германии имелась только 7-я воздушно-десантная дивизия и 22-я пд считалась авиапосадочной.Разведка же предполагала: «…» Пять дивизий — это огромная масса десантников, снаряжения и вооружения, которая потребует для переброски сотни транспортных самолетов… Не были обнаружены эти соединения накануне войны. В РМ накануне войны только отмечались у нашей границы 2-3 части десантников. Многочисленные соединения десантников с массой транспортной авиации к нашим границам не подводились. А за зонами их возможного появления обязаны были наблюдать наши разведчики. Нет указанных сил – значит до начала ввода подвижных группировок в бой еще есть время…Четвертое– это преувеличение значимости укрепленной полосы, уверенность, что приграничные дивизии своевременно успеют занять свои участки обороны. Мк первых эшелонов активной обороной смогут также задержать немецкие войска на некоторое время. В выступлении С.К.Тимошенко мы видели следующее высказывание: «». Можно ли понимать эту фразу в том смысле, что, если немцы столкнутся с более сильной линией обороны, включающей в себя железобетонные сооружения, то их войска эту полосу быстро прорвать не смогут? Например, нашу оборонительную линию на западной границе? Конечно же, мы знаем, что некоторые УР в июне 1941 еще не начинали строиться. По состоянию на 21.6.41сооружений еще строилось или были построены, но не оснащены вооружением и оборудованием…С.К.Тимошенко также говорил об обороне: «[вероятно, все же говорится о прошедших событиях]…»У автора сложилось впечатление, что нарком обороны подразумевает нашу оборонительную линию вдоль западной границы, на прорыв которой немцы могут потратить больше недели. Рассмотрим выписку из «Записки…», которая была подготовлена до 9.11.40 (задолго до СВКС).: «…» Читая выписку, представляешь как минимум полевую линию обороны и долговременные сооружения, которые можно вооружить до весны 1941 года. Чем эта линия хуже, склоняемой на СВКС, линии Вейгана?Строительство УР на новой границе началось летом 40-го и было прекращено осенью, а с весны 1941 года оно было продолжено. Весной 1941 года на строительстве УР работает около 140 тыс.человек и огромное количество техники. Многие соединения и объединения остались без саперных и инженерных батальонов. Планом строительства предусматривалось в 1940-41 гг. завершить строительство и оборудование первой полосы узлов обороны и опорных пунктов УРов. В последующие годы намечалось построить вторую полосу обороны. Около половины долговременных сооружений должны были быть вооружены артиллерией: казематными установками ДОТ-2 и ДОТ-4.Установка ДОТ-2 (76-мм танковая пушка Л-11) проходила испытания с марта 1939 года. В мае того же года был выдан заказ на изготовление 200 установок ДОТ-2. Еще 200 установок планировалось заказать в 1941 году.Установка ДОТ-4 (45-мм пушка и спаренный пулемет ДС) проходила испытания в феврале 1939 года, после чего была принята на вооружение. По плану завод № 8 должен был начать сдачу пушек в октябре 1939 г., но фактически начал сдачу в ноябре, а к 1.1.40 на заводе скопилось 324 уже сданные пушки. Первые 173 установки были вывезены в части и склады в январе 1940 г. В первом квартале 1940 года завод должен был сдать 400 установок ДОТ-4, однако он сдал в январе 1940 — 90 установок и в феврале – 29. Далее до ноября 1940 г. ничего не сдавалось.Странно как-то: военные из отдела УРов ГШ не торопят с производством установок ДОТ-4 и не только не увеличивают объем их производства, а даже не планируют его на 1941 год.Установок же ДОТ-2 заказано до смешного мало и в планах на 1941 они также отсутствуют.СНК СССР и ЦК ВКП(б) «…» 7.2.41 говорилось: «…» То есть, до этого заказ не прорабатывался военными и производственниками.5.5.41: «…» Наши военные «», а не «» — это до весны 1942 года? Если посмотреть на строительство долговременных сооружений, то очень похоже, что руководство КА не хотело ждать войны в июне 1941 года. Рассмотрим воспоминания двух ветеранов.(ПрибОВО): «……»(ЛВО): «[НШ ЛВО]…»Снова мы видим частную инициативу одного из руководителей ЛВО — НШ округа, действующего без указаний от руководства КА… По строительству сооружений регулярно направлялись отчеты в Москву. Кроме того, при строительстве долговременных сооружений использовался метод непрерывной заливки бетона для исключения появления трещин, что не позволяло завершать бетонные работы до полного окончания сооружения корпуса сооружения.… 15.5.41: «…» Странно, да? А нам «» о том, что война руководством КА ожидалась в июне месяце, а в документе говорится о строительстве УР в 1942 году…20.5.41 выходит новоеСНК о вооружении для УРов. В Постановлении говорилось об объемах и сроках выпуска вооружения и оборудования для ДОТов. 16.6.41 выходит: «[всего в 1941 г.]:…»Инициатива принятия такого решения всегда исходит от заинтересованной организацией, которой является. Постановление выходит задней до начала войны. Вместо подготовки войск приграничных ВО к ожидаемому нападению Германии, выставляются заоблачные сроки и объемы производства того вооружения и оборудования, которое нельзя использовать при начале войны. Добавляются перевозки вооружения для УРов с Дальнего Востока, на которые также требуются длительное время.Накануне войны в ПрибОВО по приказу ГШ начинается формирование пульбатов для УРов. Выдергивают людей (в т.ч. командиров, которых большой некомплект в войсках) и ресурсы из соединений и объединений для формирования частей, которые в любом случае не успеют полноценно оснастить до 22 июня. И главное, для этих частей нет оснащенных фортификационных сооружений. Конечно, они могут занять построенные бетонные коробки, но для них нет вооружения. От слова — совсем… Рассмотренная картина о положении в УР возможна только в одном случае – когда руководство КА не ожидает начало полномасштабной войны 22 июня. Провокации, может быть, и ожидают…Такими же мифическими силами, как немецкие 8-10 парашютно-десантные дивизии были полки и дивизии. Разведка искала их перед началом войны, старалась отследить их перевозку или передвижение. Не нашла. А как же без тяжелых тд прорывать советскую укрепленную полосу? Может быть, немецкие генералы готовят под видом провокации только разведку боем?.. Это было очередным заблуждение руководства КА. На СВКС много говорилось о использовании тяжелых танков при прорыве укрепленных полос и при наступлении мк.: «…»(командир 5 мк): «…» Похожее выступление генерала Павлова на СВКС мы рассмотрели в части 3.Весной 1940 года руководство СССР с удовлетворением узнало о начале кампании во Франции и Норвегии, что должно было отстрочить войну СССР с Германией. Но неожиданно союзники оказались разбиты за небольшой промежуток времени. Франция капитулировала, а британские войска были эвакуированы, бросив все тяжелое вооружение. В ходе скоротечной кампании Германия стала обладателем французских танков, среди которых были и танки, оснащенные толстой броней. Также в качестве трофеев немцам досталось большая часть техники британской механизированной дивизии.То, с какой легкостью германские ВС расправились с толстобронными танками союзников наводило руководство КА на мысль, что немцы имеют мощную ПТ артиллерию и мощные тяжелые танки. Советская разведка регулярно сообщала о наличии в танковых войсках Германии тяжелых танков. На самом деле в немецких танковых войсках тяжелыми танками считались танки Т-IV, вооруженные 75-мм пушкой.: «…» Наша разведка могла доставлять похожую информацию по разному количеству и качеству бронетехники в армиях союзников и немцев...Первым немецким тяжелым многобашенным танком был Nb.Fz, изготовленный в пяти экземплярах. 2 танка было изготовлено из неброневой стали. Они использовались в качестве учебных и для пропагандистских целей. Три других тяжелых танка были направлены в Норвегию и 19.4.41 прошли по улицам Осло. В конце апреля фотографии этих танков оказались во многих газетах Европы. В 1940 году рассматривался вариант установки на Nb.Fz. новой башни со 105-мм пушкой. Нашим военным, вероятно, было ясно, что от тяжелых многобашенных машин немцы должны были перейти к однобашенным с усиленным бронированием, так же, как и в КА. А «засвеченные» тяжелые танки являются устаревшей техникой.11.3.41: «…» РМ хорошо согласуются с высказываниями военных на СВКС о применении тяжелых танков. Имеется упоминание о том, что наличие тяжелых танков в германских ВС помогло разбить более крупную танковую группировку союзников. Тяжелые танки начинают рассматриваться, как новое супероружие.17.5.40: «…...»Проблема обеспечения КА современными тяжелыми танками обсуждается в Правительстве и 28.5.40 выходитоб увеличении выпуска танков КВ. В июне 1940 года выдано задание на проектирование 57-мм ПТ пушки. В марте 1941 года орудие было принято на вооружение. В связи с неготовностью завода к производству этого сложного орудия, отгрузка пушек в войска началась только летом 1941 года. Бронепробитие 57-мм ПТ пушки (при угле встречи 90 градусов) на расстоянии 1000 и 500 м составляло 91 и 103 мм соответственно, что могло не обеспечивать поражения немецких тяжелых танков. Толщина брони этих танков, по предположениям военных, могла оказаться на уровне калибра их пушек или быть немного больше.По инициативе председателя Совета обороны С.Тимошенко, направившего 13.6.40 в ЦК ВКП(б) и СНК СССРо «», 27.6.40 проходило заседание СНК и ЦК ВКП (б). На заседании 45-мм танковые орудия были признаны неперспективными, а для вооружения тяжелых танков продвигались пушки калибра 85…107-мм и гаубицы 122…152-мм.: «…» Похожая информация могла быть добыта нашей разведкой. Нельзя исключать факт, что в РМ могли быть предположения о наличии в тд французских тяжелых танков.: «…» Поскольку в последующих РМ до начала войны данная часть (батальон) тяжелых танков не фигурирует, то, вероятно, речь шла о танках Т-IV. Разведка в этом случае правильно определила их принадлежность по немецкой классификации к тяжелым танкам, но эти тяжелые танки оказались не теми, которые ожидали увидеть у границы.11.3.41: «].…»В РМ от 11.3.41 приведены достаточно пугающие данные о наличии и разработке немцами тяжелых танков, о ремонте тяжелых французских танков, а также о наличии целых дивизий, имеющих такую технику. Для чего в немецких тд нужны зенитные 88-мм орудия? Может быть для борьбы с нашими танками КВ? А чем должна ответить КА на такое перевооружение немцев? Правильно, усилением своих танков.15.3.41: «..»В Постановлении говорится о начале производства. Броня танка — 90 мм, вооружение 76-мм пушка Ф-34 – самое мощное на тот период танковое орудие Ф-34 (конечно, кроме пушки М-10 в танке КВ-2). Пушка Ф-34 слабовата для вооружения тяжелого танка. По мнению военно-политического руководства страны наши тяжелые танки выглядят слабее аналогичных машин противника.В марте 1941 года на артиллерийский завод №92 в Горьком приехал маршал Кулик, поставив главному конструктору завода В.Г.Грабину задачу срочного перевооружения танка КВ-1. По воспоминаниямспустя некоторое время состоялся следующий разговор со Сталиным: «Сталин:Грабин: КСталин:Грабин:Сталин:Грабин:Сталин:…»В начале мая 1941 года опытный образец пушки ЗИС-6 был установлен в башню танка КВ-2. 14.5.41 был сделан первый выстрел. Бронебойный снаряд имел бронепробиваемость в районе 160-175 мм по советской методике измерения. Серийное производство пушек ЗИС-6 должно было начаться с 1.7.41 г. Такая пушка должна была пробить броню любого немецкого тяжелого танка.А почему не думали увеличить выпуск танков КВ-2? Вероятно, одна из причин избыточный вес танка даже без дополнительного экранирования. Стрельба морским полубронебойным снарядом из 152-мм пушки танка КВ-2 практиковалась в начале Великой Отечественной войны из-за отсутствия гаубичных бронебойных боеприпасов. Бронепробиваемость этого снаряда составляла около 72 мм стали с расстояния 1500 метров под углом 60 градусов. Прямые попадания штатных осколочно-фугасных гранат или бетонобойных снарядов в любой вражеский бронеобъект того времени, вероятно, могли быть практически во всех случаях для него фатальными… Но это чисто теоретически. Конструкция и толщина брони немецких тяжелых танков была неизвестна, а снаряды к 152-мм пушке весьма дороги. Наркомат вооружения и так не справлялся с планом выпуска снарядов больших калибров в 1940 и в первой половине 1941 годов...Через три недели вновь обсуждается вопрос о советских тяжелых танках. Они должны быть не хуже немецких.7.4.41 “г": «…»Обратим внимание на сроки экранирование танков КВ-1 и КВ-2: начало 1.7.41 и окончание 1.1.42. Работы должны начаться с 20 июня 1941 г. Серийное производство новых 107-мм пушек также начинается с 1.7.41, а испытания снарядов для них требуется закончить в июне месяце. Вероятно, и изготовления снарядов начнется с июля месяца.Начинается проектирование новых тяжелых танков КВ-4 и КВ-5 в достаточно короткие сроки. Работы по созданию этой техники не прекращаются до начала войны и продолжатся после ее начала. Работы прекратятся только тогда, когда станет окончательно ясно, что у немцев нет мифических тяжелых танков. Кроме того, потери тяжелого вооружения КА станут катастрофическими. После этого все силы будут брошены для выпуска вооружения. Все вышеизложенное возможно только в случае серьезного опасения военно-политического руководства страны столкнуться с неизвестными танками противника.: «…»Новое сообщение о тяжелых танках.27.4.41: «…» Португалия может оказаться и дезинформацией и танки окажутся у нашей границы...Вероятно, в апреле поступали и другие РМ по тяжелым танкам, которых еще нет в открытом доступе. На основе этих РМ мог быть рассмотрен вопрос о формировании новых частей.23.4.41: «…»В РМ от 11 марта говорилось о немецких ПТ полках, в состав которых входят зенитные 88-мм пушки. Наши ПТ бригады также имеют 85-мм зенитные пушки. В бригаде имеются орудия и более мощные – 107-мм. Указанные орудия введены в ПТ бригады из-за их более высокого бронепробития по сравнению с 45-мм ПТ пушкой. Поскольку имеющиеся в германской армии танки имеют бронирование на уровне 50…60 мм, то наши ПТ бригады готовятся встретить танки с большей толщиной брони. Для борьбы с легкими и средними танками с усиленным бронированием в бригаде имеются 76-мм пушки. Все логично, если верить разведке.Проблема в другом. Все указанные артсистемы не совсем подходят для использования их в качестве ПТ. Их чрезмерный вес не единственная причина.В «…» 76-мм пушки указано: «…»Таким образом, в наводке орудия Ф-22 (также как и Ф-22УСВ) участвуют два человека: один наводит в горизонтальной плоскости, а другой – в вертикальной. Если танк идет на пушку по идеально ровной поверхности, то наводчику орудия поразить цель можно самостоятельно. Если же танк идет по пересеченной местности: имеющей углы наклона, понижения, небольшие возвышения и на поле имеются препятствия, то попасть куда-нибудь в танк, вероятно, можно. Но вот попасть в уязвимое место танка уже проблематично – у наводчика нет возможности уточнить вертикальную наводку. На пушке ЗиС-3 этот недостаток устранили. Немало наших орудий Ф-22 захватили немцы. Превращая их в ПТ пушки, в числе прочих переделок немцы переносили механизм вертикального наведения на сторону размещения наводчика орудия.Похожая проблема имелась со 107-мм орудием и с 85-мм зенитным. Кроме того, зенитная пушка была слишком высока и для нее не хватало бронебойных снарядов, Через несколько дней после начала войны оказалось, что не хватает и осколочно-фугасных снарядов...Разрабатывали ли немцы фактически тяжелые танки? В конце 30-х годов было принято решение спроектировать тяжёлый танк для замены в будущем танков Т-III и Т-IV. В январе 1937 года была заказана разработка прототипа 30-тонного тяжёлого танка с броней 50 мм (DW I – танк прорыва 1). В дополнение к DW I выдан был заказ на разработку более тяжёлой версии танка DW II. Оба прототипа были изготовлены в одном экземпляре, в 1937 и 1938 годах соответственно. Испытания DW I и DW II дали конструкторам практический опыт, положенный в основу проекта VK3001(H) и последующих тяжёлых танков. К концу 1938 года работы по проектам DW были прекращены, а 9.9.1938 начались проектные работы по созданию новых прототипов тяжёлых танков. Проект танка DW I/II перерос в новый проект VK3001(H).В марте 1941 года фирма «Хеншель и сыновья» изготовила два прототипа VK3001(H).Разработка 36-тонного VK3601(H) началась, когда управление вооружений сформулировало требования к тяжёлому танку: его вооружение должно позволять пробивать с дистанции 1500 м броню до 100 мм, а его броня должна была выдержать попадание с такой же дистанции из орудия аналогичного калибра. По другим данным, в задании было сформулировано, что орудие должно пробивать броню до 140 мм с расстояния в 1000 метров, а толщина брони была задана в 100 мм.Фирмой «Порше АГ» разрабатывался 45-тонный танк VK4501(P).26.5.41 на совещании в Бергхофе представлены Гитлеру макеты танков VK4501(P) и VK3601(H), которые были им одобрены. Принято решение о выделении средств на дальнейшую их разработку. От разработки до серийного производства этих танков требовалось много времени. Военно-политическое руководство Германии считало, что с КА германские ВС справятся и без новых танков. Начав войну в 1941 году, они не хотели дать возможности КА окончательно перевооружиться до 1942 года.Немцы плохо представляли масштабы начатого перевооружения КА. Имей они больше информации, возможно, и события могли развиваться по-другому. Например, они могли ускорить разработку своих более современных танков с 1939 года или увеличить производство военной техники. Хорошо, что это не произошло... Наша разведка доставляла сведения о разработке перспективных тяжелых танков, которые могли подбрасываться и в качестве дезинформации.В июне месяце все разведки Советского Союза у границы не зафиксировано наличие частей и соединений немецких тяжелых танков. В приведенных ниже запросах РУ ГШ КА просит уточнить всю имеющуюся информацию по германским ВС, в т.ч. и по тяжелым танкам. Такой запрос, по мнению автора, это понимание РУ ГШ, что что-то идет не так, как они себе это представляют...3.6.41: «…»… 9.6.41: «10.6.41: «…»Вопрос о пробитии немецких танков поднимает Г.К.Жуков в первые дни войны: «.....Потапов.Жуков....»Проблема со 152-мм снарядами состояла в том, что их почти не было в округах – их было еще меньше, чем 76-мм бронебойных снарядов…Рассмотрим еще одно заблуждение руководства КА относительно работы штабов.(НШ 2 кк): «…»