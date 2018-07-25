Викинги у себя дома (часть 2)

Дали в жены дивну

Девицу за деньги

Храбру, мне-де равну,

Храфну достославну.

Мне в доме в буре бранной

Был Адальрад преградой.



Оттого-то воин

Слова едва и вяжет.

(Гуннлауг Змеиный язык. Поэзия скальдов. Перевод С. В. Петрова)

В 921-922 годах арабский путешественник Ахмад ибн Фадлан в качестве секретаря посольства аббасидского халифа аль-Муктадира побывал в Волжской Булгарии и написал отчет в форме виде путевых заметок, в котором подробно описал быт и политические отношения огузов, башкир, булгар, русов и хазар. «Я видел русов, – писал он, – когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл. Я не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом». То есть если русы это скандинавы, а особых сомнений в этом сегодня у ученых, в общем-то нет, то значит речь идет о тех викингах, что приплывали сюда торговать. И вот и ними-то ибн Фадлан и встречался.Вот они, столь популярные у жещин Скандинавии «фибулы-черепахи». (Национальный музей, Копенгаген)Однако едва ли не более важные знания о физическом облике викингов дают нам сегодня археологические находки скелетов того времени. До сих пор в Дании было найдено около 500 скелетов викингов. Археологические раскопки на территории Скандинавии подтверждают, что мужчины эпохи викингов действительно были хороши собой и ухожены – во всяком случае, в лучшие свои годы. До наших дней сохранились скелеты, обнаруженные в ходе раскопок, которые позволяют утверждать о том, что средний рост их обладателей составлял 5 футов 7,75 дюйма, а вожди могли быть не ниже 6 футов, а то даже и еще выше. Очень показательна находка повозки, обнаруженная в осебергском погребении, украшенная трехмерными изображениями мужских голов, сделанными столь тщательно, что на видна буквально каждая деталь: волосы на них расчесаны, бороды, аккуратно подстрижены, усы, кончики которых были заплетены в косички, загнутые кверху. Однако, лица мужчин и женщин в эпоху викингов были более похожими, чем сегодня. Лица женщин были более, так сказать, мужскими, чем у женщин сегодня, с более выдающимися бровями. С другой стороны, мужчины-викинги были более женственными на вид, чем мужчины сегодня, с менее выдающимися челюстями и надбровными дугами. Мы можем предположить также, что все они, и мужчины, и женщины, должно были быть более мускулистыми, чем мы сегодня, вследствие той тяжелой физической работы, которой они занимались.Гребни очень часто находят в погребениях эпохи викингов. А с ними и пинцеты и всякие иные косметические приспособления. (Национальный музей, Копенгаген)Генетические исследования показали, что викинги в Западной Скандинавии и, следовательно, в Дании, были в основном рыжеволосыми. Однако в Северной Скандинавии, в районе Стокгольма, доминировали светлые волосы.А это знаете, что? Прочищалка для ушей! (Национальный музей, Копенгаген)В любом случае, рыжеволосые или блондины, но викинги очень заботились о своих волосах, чему доказательством служат гребни из дерева или кости, которые являются одним из наиболее распространенных видов находок эпохи викингов. Викинги часто хранили такие гребни в шкатулках, так как, видимо, они были для них предметами весьма важными. Археологические находки «предметов красоты» викингов показывают, что с течением времени они практически не изменились. Кроме гребней, это ложечки для чистки ушей и пинцеты. Интересно, что следы износа на зубах указывают на то, что зубочистки использовались самым активным образом.Макияж тоже следует добавить в список предметов красоты. Например, купец из мавританской Кордовы Ибрагим аль-Таруши, побывавший в торговом городе викингов Хедебю, признает, что, хотя многое там ему показалось странным и не понравилось, следует признать, что его обитатели красивы и умело пользуются косметикой. «Они используют особую краску для глаз, – отмечает он. – От того красота их не блекнет; напротив, это очень идет и мужчинам, и женщинам». Например, английский летописец XII века Джон Уоллингфордский, правда, уже по окончании эпохи викингов, писал, что в знаковых ему более ранних источниках встречал множество весьма положительных отзывов о мужчинах-скандинавах. Очевидцы сообщали, что последние регулярно посещали баню по субботам, всегда расчесывали волосы, красиво одевались и в силу этого пользовались завидным успехом у дам.Позолоченные пряжки часто украшали одежду викингов. (Национальный музей, Копенгаген)Тот же ибн Фадлан описывает обычаи русов связанные с занятиями личной гигиеной, как очень странные и называет их «грязными». Однако не будем забывать, что он пришел к ним из культуры, в которой личная гигиена имела высокий приоритет. Как мусульманин он привык совершать омовение пять раз в день перед молитвой. Поэтому-то для него они «грязными» и казались, но даже если повстречавшиеся ему викинги и не соответствовали мусульманским стандартам чистоты, они не были грязными или негигиеничными с точки зрения североевропейцев. Как раз на их взгляд мужчины из Скандинавии по стандартам того времени были, напротив, вполне ухожены.Женские волосы также на удивление хорошо сохраняются в погребениях. Они были обычно длинными и распущенными или быть заплетенными в косы.Мы можем видеть это и на маленьких серебряных и бронзовых женских фигурах. (Национальный музей, Копенгаген)Скелеты показывают, что артрит спины, рук и коленей был обычным заболеванием фермеров викингов. Многие викинги также страдали от проблем с зубами. У более четверти населения были дыры в зубах. У некоторых черепов на момент смерти оставалось всего несколько зубов. Разумеется, были и какие-то другие болезни, которые тоже сокращали продолжительность жизни викингов, но кости этого, естественно, не показывают. Прежде всего это была пневмония и воспаленные раны, долгое время вызывавшие смерть вплоть до изобретения пенициллина. Существует множество письменных источников из европейского средневековья, которые описывают, какие растения использовались для лечения тех или иных болезней в то время. Однако мы можем только лишь догадываться, какие знания у викингов были относительно целебных свойств растений и какие образов применяя их скандинавские знахари добивались лечебного эффекта.Серебряная фигурка эпохи викингов. Возможно изображает богиню Фрейю. (Национальный музей, Копенгаген)Как бы там ни было, но жизнь в ту пору была трудна. В том числе и в обществе викингов. Младенческая смертность была очень высокой, и викинги редко достигали 35-40-летнего возраста. Лишь немногие люди живали до 50 лет. Как и сегодня, женщины часто жили немного дольше, чем мужчины.Вот такие заколки-пряжки со временем стали более модными, чем «фибулы-черепахи». (Археологический музей Дублин)На рунных камнях и в разных письменных источниках мы можем прочитать о кровавых драмах, имевших место в обществе викингов, и о родителях, оплакивавших потерянных сыновей. То есть насилие было важной причиной смерти этих людей. Ну и, конечно, было найдено множество скелетов, которые демонстрируют ужасные следы ранений, каждое из которых безусловно являлось смертельным.Меньше повезло археологам с одеждой викингов. Находки одежды эпохи викингов встречаются очень редко. Они часто состоят из небольших кусочков материала, которые сохранились по большей части случайно. Но наши знания об одежде скандинавов дополняют письменные источники, а также изображениями одежды на небольших фигурках и гобеленах.Как и сегодняшние мужчины и женщины, викинги были одеты в зависимости от пола, возраста и экономического статуса. Мужчины предпочитали носить штаны и туники, в то время как женщины носили платья, и надевали нижнее белье. Обычная одежда викингов была изготовлена из местных материалов, таких как шерсть и лен, сотканные руками их женщинами. Но были и исключения – то есть одежда, сшитая из тканей, привозимых купцами или же добытых в военных походах.Готландский рунный камень G 268 с изображением мужчины в широких штанах. (Исторический музей, Стокгольм)Хотя в одежде использовалась главным образом домотканая материя, это не значит, что она не окрашивалась. Причем наиболее популярными были проявились яркие синие и красные цвета. Цветную пряжу в эпоху викингов можно было производить путем кипячения материи вместе с различными растениями, содержащими красители. Например, а одежде мужчин-викингов использовались такие цвета, как желтый, красный, фиолетовый и синий. Синий был найден только в погребениях богатых людей, так как его получали из привозного красителя индиго, который стоил очень дорого. Около 40% находок тканей эпохи викингов были идентифицированы как изготовленные из льна. Поэтому лен должен был стать важным растением для производства одежды викингов. Исследования показывают, что для получения достаточного количества материала для изготовления туники требуется более 20 кг льна. Кроме того, с момента высева льна и до тех пор, пока туника не была сшита, требовалось не менее 400 часов труда. Так что производство одежды в Скандинавии в те годы было делом весьма и весьма трудоёмким. Но зато в Дании было обнаружено несколько мест, в которых лен производился практически в промышленных масштабах. Таким образом, именно лен должен был занимать одно из первых мест в торговом списке предлагаемых викингами товаров.Клад из Хорнелунда содержит две броши для одежды и золотое кольцо. Эти две броши являются лучшими изделиями эпохи викингов в Дании. Рельеф брошей был сделан выколоткой по матрице. Они украшены проволочной филигранью и зернью. Их украшение листвой и листьями винограда имеет свое начало в христианском искусстве. Они явно были сделаны датским ювелиром в последней половине Х века.Находки из могил богатых людей показывают, что принадлежавшая определенному классу одежда должна была быть обязательно импортной. Высшие классы демонстрировали таким образом свое богатство, украшая ее шелковыми и золотыми нитями, и взяв за образец Византию. Кроме того, викинги дополнили свою одежду ювелирными изделиями и мехом различных животных.Мода была проста. Женщины обычно носили платье на бретелях с нижним бельем (рубашкой) и юбкой под ним. Такое платье было плотно облегающим, а шилось оно из грубого материала, причем чтобы придать ему форму использовались клиновидные вставки. Покроем оно напоминало сарафан. При этом на каждом плече бретелька закалывалась заколкой-брошью в форме черепахового панциря. Было в обычае обе броши соединять цепочкой из бусин.Такими изобразил женщин викингов английский художник Ангус МакБрайд.Женщины этого периода также носили на плечах плащ, который был скреплен небольшой круглой или «трилобитовой брошью». Плащ и платье могли быть украшены ткаными бордюрами и полосками меха.Обязательным предметом одежды женщины был пояс с небольшими кожаными кошельками для хранения мелких предметов, таких как швейные иглы и огниво.Одежда, которую носили дети, отражала их родителей, как по типу, так и по тонкости. Молодые девушки носили платья-сарафаны, в то время как мальчики такие же туники и штаны как взрослые мужчины.Арабский дипломат ибн-Фадлан писал, что видел во время своего путешествия женщин-викингов на которых были ожерелья из зеленого стекла. Кстати, выпуклые броши были найдены в разных частях Европы, где поселялись викинги, включая Англию, Ирландию, Россию и Исландию. Это указывает на то, что и женщины викингов тоже, возможно, принимали участие в экспедициях своих мужей.Женщины викингов. Рис. Ангуса МакБоайда. На груди у женщины в центре хорошо видна «трилобитовая брошь».Самой обычной одеждой мужчин была туника. напоминавшая длинную рубашку без пуговиц, которая могла спускаться до колен. На плечах мужчины носили плащи, концы которого скреплялись красивой брошью-заколкой. Плащ был собран на руке, противоположной той, в которой он держал меч или топор. Таким образом, можно было сразу увидеть, был ли викинг правшой или левшой.Викинги не носили ушных серег. Но привозили их из своих странствований. Так что на территории Скандинавии они встречаются. (Национальный музей, Копенгаген)Мы не многое знаем много о форме штанов, которые носили викинги. Есть изображение, по которым можно судить, что до колена они были широкими, а ниже конем – узкими и к тому же обматывались кожаными ремешками. В качестве обуви мужчины носили кожаную обувь, напоминающую индейские мокасины или же довольно высокие сапоги. Шапки были сделаны из материала или кожи.Серебряный клад из Терслева в Зеландии содержит 6,6 кг серебра, в том числе 1751 монет. 1708 из монет арабского происхождения. Самая последняя монета датирована 944 годом, то есть клад этот был похоронен во второй половине десятого века. В нем множество колец для шеи и рук, есть цепи с туалетными принадлежностями и бижутерия. Есть блюдо с четырьмя кубками из Северной Европы и большая чеканная миска, которая скорее всего из Персии. (Национальный музей, Копенгаген)На этом фото этот же клад в экспозиции музея. Вдали справа вверху золотые «фибулы-черепахи» (Национальный музей, Копенгаген)Поскольку в их одежде не было карманов, мужчины на поясе носили ремни или веревку. На них мужчина мог носить кошелек или нож. Кошелек же мог содержать не только деньги – чаще всего арабские дирхемы, но различные нужные мелочи: гребень, пинцет, пилочку для ногтей, зубочистку, игровые кости.Продолжение следует…