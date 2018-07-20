Уральская броня в сирийском конфликте. Часть 2

Самой массовой бронемашиной Сирии остается Т-55. Это армада порядка 1200 танков, которые до гражданской войны находились на хранении. Часть Т-55 были в начале 1980-х годов подвергнуты модернизации с помощью Северной Кореи, в ходе которой установили систему управления огнем с датчиком атмосферных параметров и баллистическим вычислителем. Внешне северокорейская модернизация отличается наличием лазерного дальномера, располагающегося над пушкой. «Элитой» среди танков 55-й серии являются машины Т-55МВ, прошедшие модернизацию в 1997 году на Львовском танкоремонтном заводе по документации из Омска.Машины были предназначены для сухопутных стычек с армией Израиля и располагались вблизи Голанских высот, на юге и в центре провинции Деръа в составе 5-й и 7-й мехдивизий. Перечень усовершенствований Т-55МВ: ДЗ «Контакт-1», бортовые противокумулятивные экраны, дымовые гранатометы 902Б «Туча», система «Сода» для МТО, защищающая от напалма, термокожух 100-мм пушки, СУО «Волна» с лазерным дальномером КДТ-2, баллистический вычислитель БВ-55, зенитный ДШКМ и КУВ 9К116 «Бастион» с ракетами 9М117, позволяющей пробить до 600 мм брони. Среди плюсов этой ракеты является дальность (до 4000 м) и возможность работать в жарких условиях с температурой до 50С. Кроме того, львовские умельцы установили двигатель В-46-5М, поменяли гусеницы и оснастили танк радиостанцией Р-173 с радиоприемником Р-173П. Т-55МВ оказался неплохой боевой машиной в условиях сирийского конфликта: «Контакт-1» успешно выдерживала попадания гранат, как в лоб, так и в боковые проекции, а нарезная пушка стала грозным оружием, особенно работая осколочно-фугасным снарядом. На ряде видеосвидетельств есть отдельные моменты применения управляемого оружия в Сирии этим танком.Как и многие танки конфликта, Т-55 оснащаются решетчатыми экранами, бронещитами для защиты стрелков из ДШК, а также бульдозерными отвалами. Часть машин получила тепловизионные прицелы сирийской разработки «Viper» и комплексы оптико-электронного противодействия (КОЭП) «Sabar». Последний функционирует за счет установки помех координатору прицела ПТРК TOW различных модификаций, отслеживающему ксеноновый трассер ракеты. Минусом такой системы является уязвимость против российского ПТУР «Корнет», в котором, как известно, управлением осуществляется в поле лазерного луча.Т-62 (точнее, его модификация М) вообще отличился геройским поступком – в начале 2017 года выдержал попадание в «брежневскую бровь» американской ПТУР TOW-2. Давно уже морально и технически устаревший танк смог противостоять достаточной современной противотанковой ракете. Металлополимерный контейнер на башне Т-64М является разработкой Советского Союза еще времен правления Леонида Брежнева и предназначался для повышения стойкости брони к кумулятивной струе. Появление столь серьезной противотанковой техники в руках противников Асада является результатом вмешательства США с 2014 году в сирийский конфликт. Основными получателями систем TOW-2 стала светская оппозиция «Свободная сирийская армия», бойцы которой под руководством инструкторов ЦРУ принялись активно осваивать новую технику. Крупные поставки ракет также замечены со стороны Саудовской Аравии. С момента появления TOW-2 на фронте тотальное превосходство войск Асада на поле боя в тяжелой и средней бронетехнике испарилось. Теперь «бабахи» получили возможность наносить удары по опорным пунктам противника с расстояний, превышающих 3,5 километра, что делает их неуязвимыми для орудийного огня танков (кроме, конечно, управляемого танкового вооружения). Это, кстати, к вопросу о появлении на танках 152-мм орудия, способного «доставать» противника на удалении 5000 метров – много споров идет по этому поводу, и опыт Сирии показывает, что танку такое дальнобойное орудие необходимо. Значение поставок боевикам TOW и их объемы сложно переоценить. Так, 7 октября 2015 года группировки «Лива Фурсан аль-Хак» и «13-я дивизия Свободной сирийской армии» смогли, только по официальным данным, запустить 14 ракет по целям в провинции Хама. Вообще, в октябре 2015 года активность и эффективность применения управляемых ракет со стороны боевиков была столь высока, что позволила остановить массированное наступление правительственных войск в этом районе. А в дальнейшем и захватить город Мурек к югу от Хан-Шейхуна. До появления у боевиков TOW им приходилось довольствоваться следующими средствами борьбы с танками: РПГ-29, гранаты ПГ-7ВР «Рефлекс» к РПГ-7, ПТРК «Корнет» и «Метис», которые были получены с захваченных складов сирийской армии. Замечены были ранние модели систем «Конкурс», «Milan» и «Фагот», а также трофейный и устаревшие противотанковые мины ТМ-46 и -57. Ряд экспертов отмечают слабую эффективность ручных противотанковых гранатометов стран НАТО, используемых боевиками в единичных экземплярах, по причине мощной струи газов, затрудняющей стрельбу из закрытых помещений. На открытой местности яркая вспышка и громкий хлопок с заметным дымным следом являются мощным демаскирующим признаком подобного оружия. Основными каналами поставок ПТО были страны бывшего Варшавского договора и СНГ, а также разворованные склады ливийской армии. Деньги на подобное выделялись Саудовской Аравией, в частности, так были профинансированы закупки ПТРК «Корнет» и «Метис М» из неизвестных стран. Через Турцию и Иорданию наряду с другим оружием шли поставки югославских гранатометов М79. Главной же опасностью в городских боях стал отечественный гранатомёт РПГ-29 «Вампир», тандемная боевая часть которого надежно поражает танки сирийской армии.Но вернемся к Т-62, для которого Сирия была уже пятой войной после Афганистана, Таджикистана и двух чеченских кампаний. Машины этой модели сирийское руководство планировало модернизировать до приемлемого уровня как раз к началу гражданской войны, которая эти проекты закономерно сорвала. Танки Т-62 до конфликта находились в центральных, северных и восточных частях Сирии в составе 11-й и 18-й бронетанковых дивизий и 17-1 механизированной дивизии. Общая боеготовность этих соединений была на достаточно низком уровне. Тем не менее, танки использовались с самого начала боевых действий, заменяя в танковых дивизиях выходящие из строя Т-55 и Т-72. В 2015 году совместно с российскими специалистами был восстановлен танкоремонтный завод в Хомсе, куда и пошла вся поврежденная техника с полей сражений. С января 2017 года с помощью «сирийского экспресса» в страну пошли Т-62М, снятые с баз хранения России, отличающиеся более серьезной защитой башни и корпуса. В бой они были брошены в район авиабазы Т-4 в окрестностях Пальмиры практически сразу же после прибытия в арабскую республику.Т-62М отличился и как успешный охотник на начиненные сотнями килограммов взрывчатки «шахидмобили» за счет применения управляемой ракеты 9М117-2. Сейчас часть танков переведена в тыл для оснащения системами оптико-электронного противодействия «Sabar-2» местного производства. В этой разработке учли недостатки первой модели и значительно расширили рабочий электромагнитный диапазон, что позволило сбивать с курса и российские ПРТК «Корнет». Инженеры дамасского НИЦ дополнительно оснащают танки тепловизорами «Viper», позволяющим обнаруживать цели на удалении до 4 километров.По официальной информации, Т-90А российского происхождения первый раз в боевой обстановке в Сирии применялись при взятии населенных пунктов Хан-Туман и Караси в декабре 2015 года. Это самые совершенные тяжелые бронированные машины в сирийском конфликте за все его время. Ранние Т-90, также воюющие в республике, отличаются, в частности, литой башней и отсутствием тепловизионного прицела (вместо него инфракрасный «Буран ПА»). Именно Т-90 выпуска 1992 года успешно выдержал попадание в лоб башни ракеты TOW-2A и на многие месяца стал героем интернета. На вооружении сирийских войск сейчас немногим более 30 танков этой серии, в основном они в составе 4-й бронетанковой дивизии, а также у подразделений афганских и иракских шиитов. Официально известно об одном подбитом Т-90 и одном захваченном в районе Алеппо. Наряду с машинами Т-72Б эти танки стали «лидерами атак» за счет своей высокой защищенности – за ними обычно в боевом порядке следуют ранние версии Т-72, Т-55 и Т-62.Промежуточные итоги применения танков в Сирии позволяют говорить, что морально и технически устаревшие машины типа Т-55, Т-62 и Т-72 являются эффективными боевыми единицами в конфликтах низкой и средней интенсивности. Разумная доработка танков обеспечивает им успешность в бою даже с противником, оснащённым современными мобильными ПТРК и гранатометами. Однако выделяются и серьезные недостатки техники (это касается и новейших образцов ОБТ), особенно проявившиеся в условиях городской застройки. К таким минусам относят: недостаточную защищенность бортовых, тыльных и верхних проекций при избыточном лобовом бронировании; слабую противоминную защиту; небольшой угол возвышения пушки; избыточную «дальнозоркость» СУО, при скупой панорамной обзорности особенно в верхней полусфере; большую длину ствола, затрудняющую маневр на городских улицах; отсутствие в боеукладке термобарического снаряда и малую проходимость танков в горной местности.