Кинозал. Голливуд – фабрика мифов о свободе воли. Часть 3

Особняком в череде правительственных структур США, обосновавшихся в Голливуде как на собственном заднем дворике, стоят Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности. Если Пентагон часто не делает секрета в том, что сотрудничает с крупными продюсерами и умеет их «убедить» в цензурировании целых проектов даже на уровне стартовавших съёмок, то «рыцари плаща и кинжала» просто по привычке скрывают любые факты своей пропагандистской деятельности. Что-то вроде профессиональной деформации, когда навык становится привычкой.Именно поэтому определить, когда ЦРУ обосновалось в Голливуде, практически невозможно, пока что. В некоторых источниках, к примеру, упоминается активная вовлечённость управления в производство фантастической драмы-антиутопии «1984» 1956-го года выпуска. Картина, основанная на антикоммунистическом одноимённом романе старого приятеля «свободной демократии» Джорджа Оруэлла, рисовала будущее СССР самыми желчными и мрачными красками. Кстати, сам Оруэлл, доживший до 1950-го года, видел воплощением зла отнюдь не Гитлера (хоть и придерживался антифашистской линии), а Сталина. Ну как такому проекту не посодействовать?Так или иначе, после краха СССР, когда США праздновали победу, то шпионы разумно рассудили, что победителей не судят, а потому можно слегка открыться публике. По некоторым данным они даже открыли свой офис в Голливуде. В итоге они перестали отпираться, что проводили опять-таки пресловутые консультации для индустрии развлечений и информагентств.Как автор уже указывал, бывший агент ЦРУ Роберт «Боб» Баер назвал сотрудничество Голливуда с ЦРУ симбиозом. Но я возьму на себя смелость назвать это влиятельным семейным кланом внутри самой фабрики грёз. К примеру, успешный голливудский сценарист и продюсер Том Клэнси, участвовавший в создании таких картин, как «Охота за Красным Октябрём», «Игры патриотов», «Прямая и явная угроза» и «Цена страха», вообще считается «цэрэушником» и «своим парнем». Что вполне логично. Во-первых, часть сценариев он написал лишь наполовину – остальное действующие агенты управления. Во-вторых, он имеет почти беспрепятственный доступ в Лэнгли, со всеми вытекающими, как говорится.А вот Чейз Брэндон, якобы бывший оперативник ЦРУ, работающий ныне «связным» между управлением и Голливудом, кроме того, что курировал проекты от «Цены страха» вплоть до «Солт», ещё и является кузеном голливудской звезды пенсионного возраста Томми Ли Джонса.Но «рыцари плаща и кинжала» не ограничиваются товарищами пенсионного возраста. Во время съёмок «Цены страха», видимо, не без услуг Тома Клэнси, Бен Аффлек, исполнитель главной роли, и Морган Фриман, отличившийся своим «беспристрастным» заявлением о войне с Россией, побывали в штаб-квартире ЦРУ. Экскурсию для будущих «соратников» провёл лично директор управления Джордж Тенет. Позже сам Аффлек без каких-либо проблем получит доступ в павильоны Лэнгли во время съёмок «Операции «Арго», хотя официально управление будет отрицать свою поддержку картины.Так или иначе, проходной шпионский триллер «Операция «Арго» завалят «Оскарами», в том числе за лучший адаптированный сценарий. Надо полагать, нежная дружба с Лэнгли и их «семейкой» в Голливуде здесь ни при чём? Хотя Бен вообще отличается сильной «гражданской» позицией. Недавно, к примеру, он поработал трудолюбивой прачкой репутации «Белых касок». А вскоре и его окружение принялось беззаветно любить «касочников», словно свою собственную семью.Более того, Бенни так расхрабрился, что то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, что Голливуд, по сути, переполнен агентами ЦРУ и завербованными режиссёрами и продюсерами. Немудрено, учитывая список только подтверждённых фактов тесной связи фабрики грёз и управления. Для картины «Рекрут» с Колином Фарреллом и Аль Пачино сценарий был написан фактически управлением. Из фильма «Цель номер один» ЦРУ удалило сцены с пьяными коллегами и травлей заложников собаками. Не стоит говорить, что и такие фильмы, как «Война Чарли Уилсона» и «Шпионские игры» не прошли мимо внимания управления. «Консультации» ЦРУ давало и во время съёмок комедийного явно проходного боевичка «Плохая компания» с вечно кривляющимся Крисом Роком и аксакалом Голливуда Энтони Хопкинсом.Но бриллиантом в этой короне повсеместного контроля и манипуляций является цензура фильма «Знакомство с родителями». Спрашивается, чем плоская как доска комедия про нескладного будущего зятя в исполнении посредственного Бена Стиллера и его знакомство с перспективным тестем ветераном ЦРУ (Роберт Де Ниро) могла заинтересовать управление? Зачем вообще киношники приползли к «плащу и кинжалу»? Или это практика такая?Так или иначе, но сцену с разоблачением героя Де Ниро будущим зятем порезали основательно. Так, персонаж Стиллера, бродя по дому, должен был наткнуться на учебное пособие по ведению пыток. Тогда как раз в информационном пространстве замелькали первые «намёки» на массовое применение пыток солдатами и офицерами различных подразделений США, в том числе и ЦРУ. В итоге сцену, которая могла стать даже поучительно сатирической, играя на контрасте домика американской мечты и иголок под ногтями, вырезали. Её заменили творчески импотентным разглядыванием фотографий бывшего «цэрэушника» с различными политическими деятелями.Однако не стоит воспринимать агентов, поселившихся в индустрии развлечений, только как параноиков, режущих всё и вся. Господа давно осознали, что единичные проекты вроде убогой «Войны Чарли Уилсона» с обрюзгшим Хэнксом и потрёпанной Джулией Робертс могут принести много выгоды, тем более через два-три года. Поэтому флагманом их агитации стали сериалы, собирающие огромную аудиторию и длящиеся годами.К примеру, бесконечный сериал «Родина» (через два года исполнится 10-летний юбилей) не просто курируется ЦРУ. Перед стартом каждого сезона для съёмочной группы организуют 5-дневные информационные курсы в Вашингтоне, во время которых киношников «обрабатывают» как бывшие, так и действующие сотрудники разведки.Однако «Родиной» ЦРУ, естественно, не ограничивается. «Агентство» (2001), «Шпионка» (2001), «Её звали Никита» (1997), «В поле зрения» (2011) и другие проекты чуть ли не напрямую продюсировались управлением. Более того, на съёмочной площадке многих проектов частенько сидели «консультанты» из разведки, чтобы «поправлять» кинематографистов, если последние посмеют отступить от «исторической правды». Интересно, по сколько приступов падучей случится на «рукопожатного» брата, если во время съёмок очередного сериала в России рядом с режиссёром присядет сотрудник ФСБ?А вот материалов с проделками АНБ в Голливуде ещё меньше, чем фактов о деятельности ЦРУ. Видимо, само словосочетание «национальная безопасность» заставляет помалкивать. Единственной весточкой с «той стороны» является болтливость Джерри Брукхаймера, ведущего продюсера Голливуда, недавно отработавшего свою порцию услужливости Вашингтону на съёмках убогой «Кавалерии». Джерри в прошлом продюсировал блокбастер «Враг государства» с Уиллом Смитом в главной роли. После благополучной премьеры картины Брукхаймер заявил, что по просьбе АНБ (а как эти ребята могут убеждать, думаю, понятно) они изменили сценарий таким образом, чтобы злодеем был только один сотрудник АНБ, а не всё агентство. Джерри считал, что «АНБ, думаю, будут довольны».Однако не всё коту масленица. До сих пор тяжким грузом на репутации как ЦРУ, так и АНБ лежат и история с Гэри Уэббом, и история с его тёзкой Гэри ДеВором, да и целый шлейф внезапно погибших. Уэбб в своё время опубликовал ряд изобличающих связь ЦРУ и наркокартелей материалов в 96-97-м годах. Гэри не повезло нарыть информацию о том, как сотрудники управления годами работали по транзиту наркотиков, в том числе и в США, чтобы заработать денег на ведение своих войн против коммунистических режимов в Латинской Америке. Уэбба подвергли травле, а когда в 2004 он снова взялся за расследование, вскоре его нашли мёртвым. Официальная версия – самоубийство, после двух (!) пулевых ранений в голову.ДеВор же был достаточно востребованным сценаристом, уже поработавшим над такими картинами, как «Псы войны» с Кристофером Уокеном и «Без компромиссов» с Арнольдом Шварценеггером. Сценарист, на свою беду, взялся за написание сюжета о вторжении войск США в Панаму, как раз тогда, когда Америку лихорадило от разоблачений Уэбба. ДеВор активно сотрудничал с ЦРУ и другими источниками в поисках материала. В итоге Гэри сначала пропал в 1997-м, а через год нашёлся в весьма неприглядном виде на глубине 3,5 метра под водой в собственной машине в одном из каналов в Калифорнии. Вероятно, чистая случайность.Однако что может Россия противопоставить всепроникающей пропаганде США, ставшей для многих образом жизни, естественной системой существования? Думаю, изначально вопрос поставлен неправильно. Ведь долгие годы наши собственные СМИ, кинотеатры и кинокритики были ретрансляторами агитации чужого и явно недружественного нам государства. Они не задавались вопросами и стали заложниками этой западной кормушки настолько, что сам факт вольного или невольного содействия этой пропаганде для них будет пустым звуком. Многие даже кормятся с защиты интересов Запада.Поэтому вопрос должен звучать так: есть ли у нас кадры, обладающие даже не профессиональными навыками ведения контрпропаганды, а хотя бы достаточной политической волей что-либо противопоставить этому? Вот с этого начинается проблема. В стране, в которой целый министр культуры не может поставить на место зарвавшегося театрала, подозреваемого в хищениях! В стране, в которой толпы «неподкупных» малолетних крикунов способны заставить власть продолжать спускать миллионы на поддержку явно антигосударственных проектов вроде «Ельцин-центра»? Так что сначала бы найти эти самые кадры, не впадающие в ступор от заявлений списанных в утиль мэтров с их паранойей а-ля 37-й год.