Коварные шпионы или доблестные разведчики? Джозеф Кац

Элизабет Бентли

Яков Голос

Павел Судоплатов — советский разведчик, диверсант, сотрудник ОГПУ (позже НКВД — НКГБ), перед арестом в 1953 году — генерал-лейтенант МВД СССР

Исхак Ахмеров — советский разведчик, полковник, руководитель советской резидентуры в США в 1942—1945 годах

Анатолий Горский, работавший резидентом в Лондоне, а также первым секретарём советского посольства в Вашингтоне под именем Анатолия Борисовича Громова; кодовое имя Вадим

Элизабет Бентли даёт показания

Вальтер Кривицкий

Владимир Правдин. Он же Роллан Аббиа. Он же Франсуа Росси

Клаус Фукс. Несколько месяцев спустя после начала войны Германии против СССР Фукс вышел на представителей советской военной разведки и начал передавать сведения о британских разработках в области ядерного оружия. В 1943 был передан на связь разведке НКГБ СССР

Этель и Юлиус Розенберги — американские коммунисты, обвинённые в шпионаже в пользу Советского Союза (прежде всего, в передаче СССР американских ядерных секретов) и казнённые за это в 1953 году

Гарри Голд — агент советской разведки в США. 22 мая 1950 был арестован по обвинению в шпионаже. Выдал всех, в том числе и Юлиуса Розенберга и его жену Этель. Был судим, признан виновным и приговорён к тридцатилетнему тюремному заключению. В 1965 освобождён под честное слово. Спустя семь лет умер

Об этом позаботился один из высших руководителей Секретной разведслужбы Великобритании, а по совместительству коммунист и агент советской разведки с 1933 года — Ким Филби

«Невзрачный Джек» – Джозеф Кац. Начало 50-х

Джеймс Хесус Энглтон — руководитель контрразведывательных операций Центрального разведывательного управления США с 1954 по 1975 год.

Иссер Харель — руководитель служб разведки и безопасности Израиля с 1948 по 1963 годы. Известен тем, что был единственным человеком в истории Израиля, совмещавшего руководство разведкой и контрразведкой. Фактически именно он создавал легендарный "Моссад"

Источники

Судоплатов П. А. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. 1997.

Гладков Т. К. Наш человек в Нью-Йорке. Судьба резидента. 2016.

По материалам статей "Враг двух государств" Александра Непомнящего, "Трудный выбор Джозефа Каца" Петра Люкимсона, "Википедии" и пр.

Его история в течение многих десятилетий оставалась скрытой в тайных архивах американского ФБР, советского КГБ и израильского ШАБАКа. Но сейчас благодаря исследованиям о противостоянии разведок США и СССР, воспоминаниям родственников и опубликованными письмами к брату можно, хотя и с большими лакунами, восстановить значительную часть его увлекательной биографии, которой мог бы позавидовать любой персонаж шпионского детектива.Дело работавшего в США советского разведчика Джозефа Каца всплыло на фоне скандала вокруг "кремлевского следа" в Белом доме. Фигура, ныне совершенно забытая, но в 1930-1940-х годах Кац был руководителем одной из крупнейших действующих в США советских разведгрупп.Провал Джозефа Каца напрямую связан с решением советской разведчицы явиться с повинной. В ноябре 1945 года в ФБР пришла женщина по имени Элизабет Бентли и рассказала, что она на протяжении семи лет работала на советскую разведку, а теперь, разочаровавшись в коммунистических идеях, решила во всём сознаться.Работу в качестве шпиона Элизабет Бентли начала по собственной инициативе. В 1938 году она работала в итальянской библиотеке в Нью-Йорке, которая пропагандировала итальянский фашизм в США. Питая неприязнь к фашизму, сама сообщила в штаб-квартиру Коммунистической партии США о желании шпионить за фашистами. Коммунисты приняли её предложение и познакомили Элизабет с одним из руководителей своей партии — Яковом Голосом. Впоследствии они, не регистрируя свой брак, стали жить вместе. Бентли полагала, что работает для американской компартии, а на самом деле помогала разведке Советского Союза, где она получила кодовое имя Умница.Большинство контактов Элизабет Бентли были в среде юристов и государственных служащих. На самом деле Яков Голос — это один из членов-основателей Коммунистической партии США и член её руководства; один из самых плодотворных иностранных агентов советской внешней разведки (оперативный псевдоним Звук), сумевший в предвоенные и военные годы создать обширную разведывательную сеть в США. Пользовался также именами Джейкоб Фридман и Яков Тасин.До последнего времени сведения о Якове Голосе были скудны и противоречивы, и до середины 1990-х годов само его имя было вообще секретным. Первым приоткрыл завесу тайны в своих мемуарах Павел Судоплатов.(С тех пор появился биографический очерк о Якове Голосе, основанный на его оперативном деле, опубликованный в третьем томе «Очерков по истории российской внешней разведки», а также надёжные сведения по раннему этапу биографии Голоса имеются в его персональном деле, обнаруженном в Российском государственном архиве социально-политической истории.)Когда в конце 1943 года с Яковом Голосом случился сердечный приступ, Элизабет взяла на себя многие функции, выполняемые им. Она продолжила шпионскую деятельность с новым агентом СССР — Исхаком Ахмеровым.В этот период, по свидетельству самой Бентли, она снабжала секретной информацией многих высокопоставленных лиц в СССР, пользуясь сетью примерно из двадцати шпионов. Но смерть Голоса негативно повлияла на Элизабет Бентли — она стала страдать от приступов депрессии, появились проблемы с алкоголем, при этом находясь под давлением со стороны советской разведки. Положение её ухудшалось, в сентябре 1945 года она познакомилась с Анатолием Горским, последним своим шефом из НКВД, отношения с которым складывались трудно.Скоро агент Бентли, редактор одной из газет компартии, вышел из этой игры, и под угрозой провала своей деятельности Элизабет приняла окончательное решение перейти на сторону США.Элизабет принялась перечислять имена десятков федеральных служащих, успевших поделиться с ней секретными сведениями.Агенты ФБР были ошеломлены количеством обрушившейся на них информации и сбились с ног, едва успевая арестовывать высокопоставленных чиновников по списку Элизабет. Поэтому до упомянутого ею «невзрачного и бесцветного американца по имени Джек, хромового и с типичным бруклинским акцентом» агенты ФБР дошли лишь три года спустя. И только в тот момент осознали, что «невзрачный Джек» – это Джозеф Кац, куда более ценный игрок, чем все арестованные ими и падкие до вознаграждения чиновники, вместе взятые.Он родился в Литве. Ребёнком эмигрировал с родителями в США в 1913 году. Один его брат, Менахем, посвятил свою жизнь стихам, став поэтом, другой, Моше, пошёл в банковское дело, а Джозеф, не доучившись на инженера, решил отдать себя революции, включившись в деятельность одной из самых засекреченных ветвей американского коммунистического движения.Джозеф хотел «искоренить социальную несправедливость в мире», но был не только романтиком, но и прагматиком, а потому занялся самым необходимым для революции – отмыванием средств, поступавших из СССР на нужды революционеров. И, вероятно, уже со второй половины 1930-х годов был окончательно завербован советской разведкой. А организационный талант, умение со всеми договориться и способность решить поставленные задачи вскоре сделали Каца едва ли не самым надёжным и важным агентом советской разведки в США. По данным расшифровки ряда документов, в 1941 году он вместе с Амадео Сабатини был задействован в предполагаемом убийстве советского перебежчика, высокопоставленного сотрудника ИНО НКВД Вальтера Кривицкого.С 1944 года Кац был ответственным за вербовку новых агентов, работая под началом заведующего нью-йоркского отделения ТАСС Владимира Правдина, главного резидента НКГБ в Нью-Йорке.В сентябре 1944 года Кац передан в прямое подчинение руководителю советской резидентуры в Вашингтоне Анатолию Борисовичу Громову (Горскому). Цель приезда Громова в США состояла в том, чтобы в рамках новой стратегии безопасности улучшить изолированность отдельных агентов друг от друга.При первой встрече в октябре 1944 года Джозеф сообщил Элизабет о том, что Громов был направлен в США для того, чтобы повысить безопасность операций, которые проводил НКГБ. Одно из вносимых в этой связи изменений состояло в том, что Бентли должна была передать офицерам НКГБ контроль над всеми её агентами, которые к тому времени ещё не были предоставлены в их распоряжение.Кац и Элизабет Бентли осуществляли большой объём работы в Нью-Йорке и Вашингтоне. В общей сложности с помощью Джозефа Бентли завербовала в качестве информаторов советской разведки более 80 человек из десятка правительственных учреждений США.Впоследствии выяснилось, что, помимо Элизабет Бентли, он курировал еще целый ряд «связных», включая Гарри Голда, работавшего с участником «Манхэттенского проекта» (кодовое название программы США по разработке ядерного оружия) физиком-теоретиком Клаусом Фуксом и супругами Розенберг.Но главная задача Каца заключалась в агентурной работе с завербованными чиновниками Госдепартамента, Совета военного производства и Управления стратегических служб – предшественника ЦРУ. Кроме того, Кац был вхож и в Конгресс, регулярно встречался с лидерами компартии США – вероятно, передавал инструкции из Москвы. А также контролировал кружки вроде бы враждебных советской власти американских троцкистов.Спустя годы, расшифровав наконец-то старые перехваченные сообщения советской разведки, американские спецслужбы узнали, что в то же время Кац возглавлял ещё несколько более-менее официальных предприятий – зубоврачебный кабинет, две автостоянки в Нью-Йорке и фирму, занятую экспортно-импортной деятельностью. Всё это хозяйство служило прикрытием для проведения советскими спецслужбами финансовых операций.Незадолго до похода Элизабет Бентли в ФБР руководители советской разведки уже пришли к выводу о её ненадёжности и даже рассматривали варианты её физического устранения. Кандидатом в исполнители был тот же Кац. Но в результате промедлили и не успели.К тому моменту, когда в ФБР всё это уяснили, Каца и след простыл. Позже стало известно, что список советских агентов, разоблаченных Элизабет, уже на следующий день оказался в Москве.А с британцами, в свою очередь, этими сведениями поделились сами американцы.Летом 1946 года Джозеф Кац был тайно переправлен в Европу и осел во Франции. ФБР обнаружило его там только в 1950 году – Кац «спалился» на переписке с жившим в Нью-Йорке братом. Но французы неожиданно отказались выдавать Каца в США на том основании, что шпионажем он, по их сведениям, больше не занимается. Не исключено, что французы просто не захотели помогать своим американским коллегам. Но они, конечно, ошиблись: согласно документам советской разведки, начиная с декабря 1948 года Кац непрерывно перемещался между Парижем, Римом и Миланом, периодически появляясь то в Бельгии, то в швейцарских Альпах, то и на Пиренеях, и активно продолжал свою разведывательную деятельность. Он снова занимался тем, что умел делать лучше всего – организовывал компании для обеспечения курьерской линии между США и Европой.Трудно сказать, какие ещё задания могли бы быть поручены Кацу в Европе в дальнейшем, но наступала новая эпоха, а точнее, очередная волна репрессий внутри советских спецслужб. На фоне разворачивающегося «дела врачей» и борьбы с космополитизмом из рядов советских спецслужб стали «вычищаться» сотрудники-евреи. Попал под подозрение и Кац. В 1950 году советские кураторы вызвали его из Парижа в Рим, где жестоко пытали в течение трёх дней. Нам об этом известно из отчета ФБР, ссылающегося на свидетельство жены высокопоставленного израильского чиновника, которой об этом рассказал сам Кац. Судя по всему, именно эти страшные дни он описал полунамёками в своём очередном письме брату, рассказывая о произошедшей с ним «нереальной истории в худших традициях криминального чтива» и добавляя, что «несколько дней назад считал свои дни сочтёнными».Остаётся неясным, каким образом ему всё же удалось выкрутиться. Но вместе со спасением, похоже, начался и процесс избавления от иллюзий.«Я никогда не был уверен до конца в том, что делал, но элемент приключения, стремление к самовыражению и ощущение важности дела перевешивали все имевшиеся у меня сомнения, — напишет Кац брату. — Теперь же я убеждаюсь, что всё, чем я жил, во что верил и во имя чего работал — ложь и обман. Мы стремились распространить красоту и правду, но разбрасывали лишь навоз, цветы из которого так и не проросли».[/quote]Это письмо было отправлено им уже из Хайфы, где он, скрываясь теперь уже от спецслужб обеих великих сверхдержав, появился в конце 1951 года.Каким образом в ЦРУ вычислили, что Джозеф Кац находится в Израиле, трудно понять, но они вычислили. Джеймс Хесус Энглтон, отвечавший тогда в числе прочего и за связи ЦРУ с израильскими спецслужбами, решил использовать личную дружбу с главой «Моссада» и «Шин-Бет» (будущим ШАБАКом) Исером Харэлем и добиться выдачи Каца.В том же 1951 году, возможно, даже спустя несколько месяцев с момента репатриации, Джозеф Кац был доставлен на допрос в «Шин-Бет». В то время молодое еврейское государство было в довольно напряжённых отношениях с США, и выдача бывшего резидента КГБ, безусловно, способствовала бы налаживанию добрых отношений. Хотя Харэль по своим убеждениям был социалистом, никаких сантиментов по отношению к Советскому Союзу он не испытывал. И потому остается только удивляться, почему после месяца напряженных допросов он поверил Кацу в том, что тот полностью порвал с КГБ и не собирается возобновлять сотрудничество. Но ответ Харэля Энглтону был однозначен: «Кац больше не представляет опасности для США, а Израиль евреев не выдает». Еще более странным выглядит то, что Энглтон принял эту формулировку, а если и настаивал на своей просьбе, то не очень активно. Видимо, в этом деле было что-то еще, чего мы не знаем и, вероятно, не узнаем уже никогда.Распрощавшись с коммунизмом, Кац ещё несколько лет тяготел к социалистическим идеям и сблизился с руководством израильской левой партии МАПАМ, силившейся объединить в своей идеологии марксизм и еврейский национализм. Однако, вероятно, вслед за «делом Сланского» (показательный суд над группой видных деятелей Коммунистической партии Чехословакии, процесс инспирированный МГБ СССР) и казни 11 лидеров чехословацкой компартии, ложно обвинённых в «троцкистско-сионистском заговоре», Кац окончательно определил свои приоритеты. «Лучше еврейское государство без социализма, чем социализм без еврейского государства», – напишет он брату в 1956 году. И в том же письме будет сетовать, что израильтяне так и не взяли в ходе синайской кампании город Каир, а также осудил СССР за подавление венгерского восстания.В последующие годы Джозеф Кац как будто бы отошёл от своего прежнего рода занятий, но только на первый взгляд. Участвуя в различных израильских государственных проектах, он часто появлялся то в Европе, где изучал приобретаемое оборудование, то в Африке, строя тот самый аэропорт в угандийском Энтеббе, в котором пятнадцать лет спустя развернутся события вошедшей в историю одноименной операции по освобождению заложников. И не оттого ли израильские спецслужбы были в курсе расположения помещений внутри аэропорта в Энтеббе, что его строил старый добрый агент Джозеф Кац?Так или иначе, но инженерные навыки и поразительная предприимчивость Каца привела его к середине 1960-х годов в Лондон, куда он, как обладатель патентов в сфере оптоволокна и специалист в области осветительной техники, был приглашён на работу в кинокомпанию EON Productions в качестве консультанта по вопросам освещения.Именно эта кинокомпания создавала тогда культовые фильмы о Джеймсе Бонде, и вскоре бывший агент советской спецслужбы Джозеф Кац стал консультировать продюсеров не только в области освещения.С его участием было снято пять фильмов: «Живёшь только дважды» (1967 г.), «На секретной службе её величества» (1969 г.), «Бриллианты навсегда» (1971 г.), «Живи и дай умереть» (1973 г.) и «Человек с золотым пистолетом» (1974 г.). Сколько хитрых приёмов бесстрашный «агент 007» унаследовал из арсенала бывшего советского разведчика? Об этом теперь мы вряд ли когда-нибудь узнаем. В титрах, однако, имя Джозефа Каца так и не фигурировало – бывший агент, избегавший встреч как с КГБ, так и с ФБР, не стремился привлекать к себе лишнее внимание.Как оказалось, ещё в 1950-х годах в ФБР и ЦРУ пытались выманить Каца на лодке из Израиля в экстерриториальные воды, чтобы затем выкрасть и вывезти в США. По тем или иным причинам этот план был отменён главой ФБР Эдгаром Гувером. А в 1968 году Кац в составе делегации, состоящей из руководителей кинокомпании и Шона Коннери, даже посетил США. В тот раз он сумел не привлечь к себе внимания, но шесть лет спустя, приехав повторно, был задержан ФБР прямо в аэропорту Кеннеди. Затем, однако, был отпущен, после чего немедленно покинул территорию США.Последний документ в личном деле Джозефа Каца в ФБР датируется 1988 годом. Он представляет собой письмо в эту организацию из Израиля, написанное некой Авивой Флинт. В письме утверждается, что Джозеф Кац, будучи близким другом ее мужа, несколько раз обмолвился о том, что в прошлом работал на КГБ и нанес немалый ущерб безопасности и экономике США. Госпоже Флинт его рассказ показался достоверным, и она подумала, что он может заинтересовать американские спецслужбы. Но к тому времени Джозеф Кац был уже стариком, а у ФБР хватало головной боли и без него. Письмо было просто подшито в папку, и о нем забыли. Вспомнили лишь недавно, в марте 2017 года, когда все герои этой истории, включая Авиву Флинт, уже давно отправились в мир иной…Он скончался в 2004 году в возрасте 92 лет – тихо, в Израиле, разделив солидное наследство между приёмным сыном и сиделкой. Многие тайны этого человека со столь необычной судьбой так и остались навсегда неразгаданными. Прошлое, как видим, не желает умирать и время от времени напоминает о себе. Кто знает, когда по истечении срока давности будут рассекречены архивы израильских и советских спецслужб, не всплывёт ли имя Каца в новых удивительных историях?