09:52 27 июля

Европа из окна автобуса. Часть 2. Дома и дороги

Вот дом,
Который построил Джек.
А это пшеница,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

С.Я. Маршак. Дом, который построил Джек


Итак, продолжаем рассказ о том, какой мы можем увидеть Европу из окна экскурсионного автобуса. Впрочем, об этом чуть позже, а пока мне хочется начать со своих детских воспоминаний, поскольку в детстве всегда воспринимаешь все очень обостренно, можно сказать, впитываешь жизненный опыт всеми фибрами души. Впервые за пределами Пензы, причем так, чтобы это отложилось в памяти, я оказался в 1962 году, когда мама повезла меня в Гурзуф, в Крым. Понятно, что всю дорогу я не отходил от окна и, глядя в него, видел точно такие же деревянные дома, как и те, что окружали меня в моей Пензе. Да и сам я жил точно в таком же… С удобствами на улице, как и у моих товарищей – соседних мальчишек.


Сельский дом под Пензой на берегу Сурского водохранилища. Как видите, все современно, дом красивый, но «коекакушество» (то есть нежелание доделать все как надо), все еще проявляется. Посмотрите на забор. Ну, что при таком доме у них денег не нашлось его обустроить?

Однако проснувшись поутру, я увидел вместо привычных мне строений с заборами из горбыля и наваленными рядом с ними гнилыми досками, аккуратные каменные, чисто выбеленные домики, с каменными оградками палисадников с цветущими мальвами, аккуратными дорожками, утопающими в зелени садов. «А это мы на Украину въехали, – объяснила мне мама. – Здесь почти все так живут!» И да, действительно, потом я не раз убеждался, как разительно отличается жилье сельчан-россиян и дома жителей Украины и Кубани. Словно в другую страну попал. У нас все сляпано кое-как, а там – аккуратно и красиво. «Наверное, у них климат лучше!» – мелькнула в голове мысль, потому что иных объяснений я тогда себе просто и вообразить не мог.

Однако красоты домов Юга России и Украины померкли передо мной, когда в 1968 году я впервые оказался за границей СССР, в Болгарии. Мы ехали на автобусе из района Золотых Песков на Солнечный берег, а вдоль шоссе стояли каменные добротные дома с террасами, кладкой из «дикого камня» и цветного кирпича, под черепичными крышами и что самое для меня было удивительное – все они принадлежали крестьянам. То есть в моем понимании людям, способным возвести нечто подобное домам на Украине или в Анапе, но и не более того. А тут…


Явно достаточно старый чешский дом в одном из поселков вдоль трассы.

Когда я спросил об этом нашего гида – студентку Иванку из Софийского университета, она мне очень серьезно ответила, что для болгарина главное это дом. Что когда он очищает свое поле от камней, он строит из них дом и ограды, а уж о красоте своего жилища заботятся всей семьей. Более того, она меня даже сводила в один такой дом и там внутри я увидел простую, самодельную, «бедную» (как мне тогда показалось!), неполированную мебель, самотканые циновки и коврики на полу, самодельную же глиняную посуду.


Небольшой сельский дом неподалеку от туристического центра Паджеро на белорусско-польской границе.


Еще одно крестьянское жилище…

А потом… потом мы опять возвратились в Россию и за окнами замелькали деревянные хибары, выстроенные абы как. И уже во взрослом состоянии, постоянно катаясь то в Москву, то в Самару в аспирантуру, я все время видел вокруг это убожество и думал, это же как надо себя не любить, чтобы жить в этом… «сооружении». Что же это за люди – «коекакушки» живут в этих домах? А потом настал 1991 год и мне уже пришлось ездить по области агитировать «абитуру» поступать учиться к нам в университет и… вдоль шоссейных дорог стояли все такие же серые трехоконные домишки с кривыми заборами, покосившимися сараями, в которых половина крыши крыто железом, а половина шифером, а сарай толем и все доски в нем разные! Ни тебе дорожек, ни клумб, зато ржавого железа в виде остовов тракторов и автомобилей – навалом.


Большинство сельских домов в Польше как раз вот такие.


И поле прямо тут же, у тебя под руками!

Медленно, медленно, но положение стало меняться! Теперь проезжая по окружающим Пензу шоссе, я вижу, что… да, трехоконные избы все еще стоят. Но почти всегда в окружении новых домов-особняков в два, а то и три этажа, с заборами из дикого камня, решетками, а у кого победнее – из металлопласта и сетки-рабицы, за которыми видны и прибранные дворики, и цветники, а вот былых нужников уже не видно. Возможно, что есть населенные пункты, где трехоконные развалюхи все еще доминируют. Но вот вдоль пензенских трасс они уже скорее редкость, нежели бросающийся элемент современной сельской жизни. И все эти перемены произошли за последние 17 лет, потому что до этого такого массового строительства я у себя в области что-то не замечал, а взгляд у меня очень острый.


Достаточно внушительный дом.


И этот тоже… Однако таких все-таки не так уж и много. Не больше трети.

Ну, а теперь о том, что там. Опять же на ВО есть много людей, которые ездили в ту же Польшу и на автобусах, и на своих собственных авто, и они подтвердят, что крестьянские дома, стоящие там вдоль дорог, на 80% – это новые, качественные строения, очень чистенькие и аккуратные, причем вокруг них никаким «коекакушеством» даже и не пахнет. Возле заборов гнилые «досточки» никакие не лежат, мусора нигде нет. Либо лужайка перед домом, либо аккуратно подстриженный зеленый газон. Поля – здесь же рядом и они по нашим меркам довольно миниатюрны. Но… опять же – это поля, а не сорная трава и не бурьян!


Очень современный костел.


И этот тоже...

В каждом поселке – церковь! И не разваленная как у нас, и восстановленная только на половину, а либо старая, но отремонтированная, либо вообще новая и такой архитектуры, что и на храм-то Божий она очень мало похожа, но все равно – «новый Божий дом»! Тех, что нуждались бы в капитальном ремонте, я вообще нигде не увидел!


Ничуть не менее современные дома у дороги. Помните диктатора Берзелиуса Уиндрипа из романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно», который заявлял, что хотел бы жить у дороги и быть другом людей? Я бы тоже не отказался жить у дороги вот в таком доме…

Чем их дома-коттеджи отличаются от наших? Ну понятно, что я не сравниваю их с домами наших нуворишей, где три этажа на 150 «квадратов» это не так уж и «круто», где бассейн 5 на 5 – «так себе», а веду речь о домах, стоящих как раз вдоль дорог. Так вот наши дома зрительно больше!!! И как правило это прямоугольник, тогда как у поляков дома более миниатюрны и в плане больше похожи на квадрат. На улицу обычно выходят два окна, хотя есть и дома значительно больших размеров. 80% домов в два этажа. Явно «бедные дома» есть, но их очень мало, так мало, что я даже сфотографировать смог только лишь один, да и тот был каменный!

В Венгрии дома в сельской местности несколько скромнее, чем в Польше и Чехии, на многих старая и уже порядком почерневшая черепица. Интересной особенностью венгерских сельских домов является то, что они к дороге развернуты боком (торцом), а не фасадом. Как правило на дорогу выходят два окна, а то даже и одно… гостевых комнат, которые чаще всего пустуют. Вдоль всего здания идет коридор, а из него двери в комнаты. Снаружи – веранда, дающая тень.

Ну, а дома в Хорватии радуют глаз прежде всего новыми черепичными крышами, массой цветов во дворах, а на побережье так и пальмами. И опять-таки они не слишком велики по размеру, хотя на острове Крк в Нивице отстроены просто прекрасные особняки, но удобные для жизни. Рассматривая все это, поневоле возникает вопрос, а как давно это все было построено. Все эти апартаменты для сдачи туристам, уютные бунгало… Вы спросите, и вам ответят, что после 1991 года, а то и еще позже – после сербско-хорватской войны 1991 – 1995 года.


Дом сразу на две семьи.

И тут я опять вспоминаю нашу Абхазию. Был там как-то незадолго до Олимпиады. Стоит многоэтажный дом, часть этажей выгорела, зияет пустыми окнами, в остальных живут. Вопрос: «Почему так?» Ответ: «А у нас война была!» Так, когда она у вас была, уж можно было бы все отстроить. Пожимают плечами… В прошлом году там была дочь с зятем, подхватили ротавирусную инфекцию, чуть все кишки в туалете не оставили. «А вы не знали, что канализация мини-гостиниц выведена прямо в море?» Вот не знали! И еще вопрос – это что, местное солнце так людей расслабляет или это особенности местного менталитета? Но у хорватов тоже жарко, такое же солнце, почему у них-то никаких следов войны не видно?


Два порядком убогих домика сразу один за другим. Но вся же лучше, чем хибары из железнодорожных шпал, пропитанных креозотом…

И опять же, почему там домов-развалюх, можно сказать, практически уже и не осталось, хотя страны не богаты полезными ископаемыми так, как наша страна, но мы начали отстраиваться только лишь сейчас, а они сумели сделать это значительно раньше?


Типичный польский сельский пейзаж.

Впрочем, дома весьма и весьма злополучного вида встречаются и в Венгрии, и в Словакии. Но только живут в них… цыгане! Как и везде, они исповедует достаточно антисоциальный образ жизни, рано бросают учиться, занимаются мелким мошенничеством и живут на пособие, потому что признаны коренным населением этих стран и в таковом своем качестве по законам европейского сообщества правительства этих стран обязаны им помогать. Культуру свою они порядком подрастеряли, говорят на местных языках, но поведения своего и образ жизни менять не желают. Местным жителям такое их поведение не очень нравится, но ничего не поделаешь – толерантность необходимый атрибут проживания в современной Европе.

Продолжение следует…
Автор: В.Шпаковский


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Европа из окна автобуса. Часть 1. Дороги и дома
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Комментарии 27

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  1. AwaZ (Walery) Сегодня, 06:04
    я , честно не понимаю , зачем автор так пытается восхищаться ? Ну да , мы знаем все это и видали не раз. Другое дело, что вы же все это видите из окна автобуса, а попробуйте поселиться в этой деревеньке на неделю хотя бы . ВОт тогда и узнаете все прелести .
    Я в прошлом году жил в одной итальянской деревушке в пригороде Рима. Так вот. КОгда я искал жилье, я видел кучи фото и даже рассматривал все это через карты ГУгл и все мне нравилось . ПРосто офигенно, уютные домики с внутренними дворами с лужайками и тд. ОДнако , когда я снял такой " домик" - оказалось что это 4х квартирный дом, с квартирами площадью примерно 50 кв метров. И все вокруг домики в основном такие же самые . Более того, в реальности, домики эти частично с облупившейся краской , давно не ремонтируемыми дорожками и не очень качественным асфальтом.
    Вот не знаю как в Италии, но в Испании очень жестокиие штрафы , если ваш дом с фасада выглядит плохо)))
    AwaZ
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:39
      автор действительно,пожил бы в нашей деревне,и попробовал бы на дом каменный с лужайкой заработать...всегда было странно,как в нашей богатейшей ресурсами стране,люди живут бедновато,в принципе ответ известен,вопрос скорее риторический.
      андрей юрьевич
    2. Макс Отто (Алексей) Сегодня, 08:39
      Вся эта фигня "коекакшество" от бедности. И всё.
      Макс Отто
  2. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 06:10
    Цитата: AwaZ
    Вот не знаю как в Италии, но в Испании очень жестокиие штрафы , если ваш дом с фасада выглядит плохо)))

    Выложить Вам фото наших домов, которые с фасада выглядят вообще никак, но... стоят? А теперь сравните богатства Испании, и богатства РФ. Асфальта там вообще нет, дорожки - тропки в земле, а площадь квартирок... 16 кв.м. Разница есть?
    kalibr
  3. Vard Сегодня, 06:17
    Был очень удивлен... Оказывается огромное число домов в Европе сделаны .... Из навоза... Не из самана... А именно из навоза... И побелены известью...
    Vard
    1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 06:36
      Таких не видел ни одного. Интересно было бы посмотреть их фото.
      kalibr
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:40
        Цитата: kalibr
        Таких не видел ни одного. Интересно было бы посмотреть их фото.

        полно таких в Германии,сам видел.
        андрей юрьевич
        1. BAI Сегодня, 09:03
          Да, вот эти - с бАлками по фасаду. Заполнитель между балок - навоз.
          BAI
  4. тасха Сегодня, 06:25
    Справедливости ради стоит заметить, что и у нас можно получить нахлобучку за нескошенную траву около забора или мусорную свалку.
    тасха
    1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 06:39
      Это радует, хотя я с этим не сталкивался. Есть фото огромной кучи всякого дерьма на пляже в Саратове на острове посреди Волги. В прошлом году снимал.Рядом люди сидят едят, дети играют... У меня на дачном участке ходит его глава и говорит, косите траву у забора. Ну, я скосил...
      kalibr
      1. тасха Сегодня, 06:48
        В частном секторе такие полномочия есть у старосты района.

        Почему кучи дерьма на наших пляжах, улицах и во дворах - это тема отдельного исследования.
        Я же считаю, что тут без маузера и тужурки никак не решить. Некоторые, например, косят траву потому что надо и чтобы красиво было, а некоторые - потому что им говорят wink
        тасха
  5. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:31
    Опять В.Шпаковский нас Западом совращает, показывая только витрину. Есть там и другая сторона laughing
    Boris55
    1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 09:08
      Не видел таких! И это точно в Германии? И какой % таких лачуг там и у нас? Это интересно.
      kalibr
  6. wooja (Dmitry) Сегодня, 08:32
    Автору хочется видеть свою страну красивой...., похвально... Через стекло все смотрится лучше. Но упрекать соотечественников последнее дело..., слишком много причин почему дома выглядят так непрезентабельно...., и единовременно их не устранить. В России нет традиции жить в доме..., есть квартира, дача..., но нет ДОМА, западная традиция всегда предполагала ДОМ, но не квартиру , дом естественно предполагает землю...., а с землей всегда были проблемы...., что при царях , что при большевиках, про демократов и коммунистах можно вообще не говорить. инвестиции в землю , дом это инвестиция и как говорят на западе --- возможно самая большая в жизни среднего человека..., поэтому и такое отношение к дому, В России к сожалению такого не было ,и с государством связываться мало кто мог себе позволить..., может сейчас станет лучше...., увидим.
    wooja
  7. koksalek Сегодня, 08:37
    чё к чему ... Смотреть на мир глазами туриста и жителя - это две большие разницы.
    koksalek
  8. wooja (Dmitry) Сегодня, 08:51
    Проблему бардака и грязи лечат деньги и суды, на западе...., Россия просто до этого не доросла, правовой беспердел, нет защиты инвестора, на западе самый большой рынок -- это недвижимость, и покушение на продажную стоимость дома это очень серьезное преступление..., независимо от материального и социального статуса, собственность -- это святое, домовладелец -- это статус ,причем весьма значительный , и он очень облегчает жизнь, дом -- это капитал....,
    wooja
  9. Rakti-Kali Сегодня, 08:59
    Автор в очередной раз попутал туризм с эмиграцией, забывая что туристический маршрут не подразумевает демонстрацию разбитых грунтовок и покосившихся хибар.
    Rakti-Kali
    1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 09:05
      Шоссе Пенза-Москва достаточно показательно. Не так ли? Так что сравнивать то, что по сторонам от дороги вполне можно!
      kalibr
      1. Rakti-Kali Сегодня, 09:13
        Цитата: kalibr
        Шоссе Пенза-Москва достаточно показательно. Не так ли? Так что сравнивать то, что по сторонам от дороги вполне можно!

        Чем показательно? Шоссе Пенза-Москва это туристический маршрут? Что сравнивать? Я вам могу тоже накидать фоток с трёхэтажными особняками с золочёнными павлинами на воротах, или бревенчатые палаты с резными наличниками и палисадами, сфотографированных во всяких "мухозасиженсках" России, а могу накидать фоток всяких халуп построенных дендрофекальным методом в районе столичного региона благополучной и богатой Японии. Вот только значить это будет ровно них.... ничего, как и ваши сравнительные измышлизмы на тему сравнения России и Европы.
        Rakti-Kali
        1. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 09:20
          То есть это все построено специально? На показ?
          kalibr
          1. Rakti-Kali Сегодня, 09:28
            Что то на показ, что то имеет хороший вид только потому что владелец получает субсидии на поддержание хорошего внешнего вида жилья, что то только потому что владелец боится больших штрафов за неухоженный вид жилья, что то выглядит хорошо потому что местная администрация помогает с ремонтом для поддержания красивой туристической картинки, что то выглядит хорошо потому что является средством зарабатывания денег на туристах... и так далее и тому подобное, есть масса причин почему что то выглядит хорошо, а что то выглядит не очень хорошо, но Вячеслав Олегович почему то выбрал только 2 грани из всего многообразия.
            Rakti-Kali
          2. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 09:49
            Цитата: kalibr
            На показ?

            На показ у нас в России, в любом городе перед приездом высокого начальника возникают баннерные дома, чиновники ловко придумали, зачем сносить ветхое жильё, ведь жителям надо новое давать, а так лачуга превращается, превращается в добротный дом.

            Анатоль Клим
  10. BAI Сегодня, 09:07
    Хорошие дома в России стоят на Севере и Юге. Почему средняя полоса в убогом состоянии - действительно непонятно.
    А мусор - это проблема огромных расстояний и территорий. Это в Европе все под рукой и контролем. А в России - что-то выкинуть не проблема, проблема потом найти этот мусор, пока гора не выросла.
    BAI
  11. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 09:18
    Цитата: wooja
    В России нет традиции жить в доме.

    Уважаемый, Вы что пишете??? В крестьянской стране нет традиции жить в доме? А в чем живут наши крестьяне в селах по обочинам дорог?
    kalibr
    1. wooja (Dmitry) Сегодня, 09:51
      дом не рассматривется как капитал, как инвестиция, как денежный актив..., только финансовый аспект, а так естественно живут и в домах
      wooja
  12. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 09:42
    Цитата: BAI
    Хорошие дома в России стоят на Севере и Юге. Почему средняя полоса в убогом состоянии - действительно непонятно.
    А мусор - это проблема огромных расстояний и территорий. Это в Европе все под рукой и контролем. А в России - что-то выкинуть не проблема, проблема потом найти этот мусор, пока гора не выросла.

    А вы давно были в средней полосе?Посетите Липецкую к примеру или Воронежскую область....средняя не средняя полоса,но многое вас удивит
    Андрей ВОВ
  13. kalibr (Вячеслав) Сегодня, 09:52
    Цитата: Rakti-Kali
    Я вам могу тоже накидать фоток с трёхэтажными особняками с золочёнными павлинами на воротах, или бревенчатые палаты с резными наличниками и палисадами,

    Вы считаете, что это показатель высокой культуры и благосостояния основной массы сельского населения России? Вам нужны золоченые павлины на воротах? По-моему это верх безвкусицы.
    kalibr
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