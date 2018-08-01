Боевая история Венгрии. Часть 2. Битва на реке Шайо

* Согласно сведениям из биографии Субэдэя, в этой битве участвовали все основные военачальники похода (кроме Байдара): Бату, Орда, Шибан, Кадан, Субэдэй и Бахадур (Бахату).

Всегда было так, что какая-то одна битва оказывала на ту или иную страну особенно большое влияние. Или же, напротив, влияние ее было не очень уж и большим, но в памяти народной она приобретает поистине эпический характер. Вот и в истории Венгрии в средневековье такая битва была. Причем для венгров она закончилась поражением. А связана она была с походом Бату-хана на запад, начавшегося в 1236 г. Причина того, почему монголы не удовлетворились разгромом только русских княжеств и предприняли затем еще и этот поход, была очень проста. Они стремились окончательно уничтожить половецкую орду, остатки которой после разгрома в южнорусских степях укрывались от их гнева на землях венгерского королевства. «Друг моего врага – мой враг!» – посчитали они и двинулись на запад! Весной 1241 года они опустошили Галицко-Волынское княжество, после чего сразу несколькими отрядами прошли через Карпаты. Бату-хан вошел в Венгрию через «Русские ворота» с севера, Бури и Кадан – с юга через земли Молдавии в Трансильванию, а Бучек – также с юга через Валахию. Главные силы монгольского войска, которыми командовал Субэдей, следовали за Каданом (причем значительная часть его вторглась одновременно в Польшу и прошла ее, не встретив особого сопротивления).«Приход татар в Венгрию во времена короля Белы IV» — миниатюра из первого печатного издания «Горестной песни» Т. Фегера и Э. Ратдольта в Аугсбурге в 1488 г.Передовые отряды венгров были разбиты монголами уже 12 марта 1241 года, а уже 14 марта случилось очень важное событие. Несколько венгерских баронов, будучи недовольны союзом короля Белы IV с пришлыми половцами, убили их главного хана – Котяна, и многих других знатных половецких вельмож. Поэтому половцы покинули Венгрию и направились в Болгарию. Между тем младший брат Бату-хана – Шибан уже 15 марта вышел к лагерю Белы IV. Тот решил придерживаться оборонительной тактики, но, узнав, что монгольское войско вдвое уступает по численности его войскам, а немалую часть армии Бату-хана составляют насильно взятые в нее русские, он решился дать ему сражение. Верные своей тактики, монголы отступали в течение нескольких дней и проделали примерно половину пути обратно до Карпат, а затем, 11 апреля 1241, года внезапно атаковали армию Белы на реке Шайо и нанесли венграм сокрушительное поражение.Бела IV вынужден был бежать в Австрию, к герцогу Фридриху II Воинственному, за помощь которого он отдал свою казну и целых три западных комитата (округа) своей страны. Монголы же сумели овладеть всей территорией Венгрии на восток от Дуная, назначали в новых землях своих наместников и начали совершать набеги еще дальше на запад, дойдя до окрестностей Вены. Однако усилиями чешского короля Вацлава I Одноглазого и австрийского герцога Фридриха Воинственного все набеги монголов удалось отбить. Правда Кадан со своим отрядом прошел даже через Хорватию и Далмацию до самого Адриатического моря, так что монголы побывали даже на Адриатике, но вот закрепиться в Венгрии они так и не успели. Дело в том, что в декабре 1241 года умер великий хан Угэдей и по монгольским обычаям всем чингизидам на все время до избрания нового хана нужно было прервать все военные действия и приехать на курултай в Монголию. Больше всего шансов быть избранным было у Гуюк-хана, с которым у Бату-хана была личная неприязнь. Поэтому он решил покинуть Венгрию и в 1242 г. начал движение через еще не опустошенную территорию Сербии и Болгарии сначала в южнорусские степи, а затем и дальше на Восток.Кадр из фильма ВВС «Чингисхан».Венгрия после ухода монгольской армии лежала в руинах; можно было 15 дней ехать по стране и не встретить ни единой живой души. Люди буквально умирали от голода, так что продавали даже человеческое мясо. К бедствиям голода добавились эпидемии, ведь всюду лежали непогребенные трупы. А волки настолько размножились, что даже осаждали деревни. Но король Бела IV сумел восстановить разрушенное хозяйство, на опустевших землях приглашал селиться немцев (на севере) и влахов (на юго-востоке), пустил в страну евреев, а гонимым половцам дал земли для кочевий (между Дунаем и Тисой) и сделал их частью новой венгерской армии. Благодаря его усилиям Венгрия вновь ожила и стала сильным и могущественным королевством Европы.Ну, а события битвы при Шайо интересны нам прежде всего тем, что она была подробно описана Фомой Сплитским (ок.1200 – 1268) - далматинским хронистом, архидьяконом Сплита c 1230 года. Он закончил Болонский университет в 1227 году и является автором «Истории архиепископов Салоны и Сплита» («Historia Salonitana»). Рассказ Фомы о татаро-монгольском нашествии на Западную Европу в 1241 – 1242 гг. является одним из основных источников наших сведений по истории монгольских завоеваний.«На пятый год царствования Белы (1240 г.), сына короля Венгрии Андрея, и на другой год правления Гаргана (Гарган де Арскиндис – подеста Сплита) губительный народ татар приблизился к землям Венгрии…» – так начинается его рассказ.Король Бела начал же с того, что дошел до гор, находящихся между Рутенией и Венгрией и до границы Польши. На всех доступных для прохода войск путях он приказал устроить засеки из срубленных деревьев, вернувшись в столицу, собрал всех князей, баронов и вельмож королевства, как все лучшие свои войска. Прибыл к нему и его брат король Коломан (правильнее было бы назвать его герцогом – прим. авт.) со своими воинами.Церковные деятели мало того, что привезли несметные богатства, но и также привели с собой отряды воинов. Неприятности начались, когда начали обдумывать план действий по отражению татар, потратив на это много дней драгоценного времени. Кто-то был скован безмерным страхом, и потому считал, что вступать в бой с таким противником нельзя, поскольку это — варвары, которые завоевывают мир из одной только страсти к наживе, а раз так, то договориться с ними нельзя, равно как и добиться от них пощады. Другие же были глупы и по своему «по глупому легкомыслию» самым беспечным образом заявляли, что враг обратится в бегство едва лишь увидит их многочисленную рать. То есть Бог их не вразумил, и всем им была уготована скорая погибель!И вот пока они все занимались пагубным словоблудием, к королю прискакал гонец и сообщил ему, что ровно перед Пасхой татарские войска во множестве уже пересекли границы королевства и вторглись на венгерскую землю. Сообщалось, что было их сорок тысяч, причем впереди войска шли воины с секирами и валили лес, устраняя таким образом с его пути все завалы и препятствия. В течение короткого времени все засеки были порублены и сожжены, так что весь труд по их сооружению оказался напрасным. Встретившись с первыми жителями страны, татары не выказывали поначалу своей свирепой бессердечности и, хотя и собирали добычу по деревням, больших избиений людей не устраивали.Кадр из фильма «Монгол».Татары же выслали вперед большой конный отряд, который, подойдя к лагерю венгров, подбивал их выйти и начать бой, желая, видимо, испытать, хватит ли у тех духа чтобы сражаться с ними. И венгерский король отдал приказ своим отборным бойцам идти им навстречу и сразиться с язычниками.Войска построились и вышли для боя с противником. Но как это было принято у татар, те боя не приняли, а забросали венгров стрелами и поспешно отошли. Понятно, что, видя их «бегство» король со всем своим войском устремился их преследовать и, подойдя к реке Тисе, затем через нее переправился, ликуя так, словно уже изгнал врага из страны. Затем венгры продолжили преследование, и они дошли до реки Соло (Шайо). Между тем они и не знали, что татары стоят лагерем за рекой, скрытым среди густых лесов, и венгры видели только лишь часть их войска. Встав лагерем перед рекой, король приказал поставить палатки как можно теснее. По периметру поставили повозки и щиты, так что получился тесный загон, со всех сторон прикрытый повозками и щитами. И палатки, сообщает хронист, стояли так тесно, а их веревки так сильно переплелись между собой, что передвигаться внутри лагеря стало просто невозможно. То есть венгры полагали, что находятся в надежно укрепленном месте, но именно оно и стало главной причиной их скорого поражения.Смерть короля Силезии Генриха II. Манускрипт Ф. Хедвига 1451 г. Библиотека университета Вроцлава.Тогда Ват* (Бату-хан), старший предводитель татарского войска, взобрался на холм, внимательно рассмотрел расположение войска венгров и затем, вернувшись к своим воинам, сказал так: «Друзья, мы не должны терять бодрости духа: пусть этих людей великое множество, но они не смогут вырваться из наших рук, поскольку ими правят беспечно и бестолково. Я ведь видел, что они, как стадо без пастыря, заперты словно в тесном загоне». Он тут же приказал своим воинам построиться в обычный порядок и в ту же ночь атаковать мост, находившийся неподалеку от венгерского лагеря.Но нашелся перебежчик из рутенов, который в наступившей темноте перебежал к венграм и предупредил короля, что ночью татары переправятся через реку и могут неожиданно на вас напасть. Король с войсками выступил из лагеря и в полночь подошел к указанному мосту. Завидев, что часть татар уже переправилась, венгры напали на них и многих убили, а других сбросили в реку. У моста была выставлена стража, после чего венгры в бурном ликовании возвратились назад, после чего, уверившись в своих силах, они беззаботно проспали всю ночь. А вот татары поставили напротив моста семь метательных орудий и прогнали венгерскую стражу, закидав ее огромными камнями и стрелами. Затем они свободно переправились через реку, кто по мосту, а кто через броды.План битвы.Поэтому едва лишь наступило утро, как венгры увидели, что все пространство перед их лагерем покрыто множеством вражеских воинов. Что касается часовых, то они, добравшись до лагеря, с трудом смогли разбудить охрану, спавшую безмятежным сном. А когда, наконец, до венгров дошло, что хватить спать и что уже пришло время вскочить на коней и идти в бой, они отнюдь не спешили, а норовили по своему обыкновению причесаться, умыться и пришить рукава, а в битву отнюдь не спешили. Правда, король Коломан, архиепископ Хугрин и магистр тамплиеров всю ночь были начеку и глаз не смыкали, так что едва услышав крики, они разом бросились в бой. Но все их геройство ни к чему не привело, потому что их-то было мало, а все остальное воинство все еще оставалось в лагере. В итоге они вернулись в лагерь, а архиепископ Тугрин стал бранить короля за его беспечность, а всех бывших при нем баронов Венгрии за косность и праздность, тем более, что в столь опасной ситуации, когда речь шла о спасении всего королевства, действовать следовало с максимальной решительностью. И многие его послушались и вышли на бой с язычниками, но были и такие, что пораженные внезапным ужасом, ударились в панику.Памятник герцогу Коломану.В очередной раз вступив в бой с татарами, венгры добились некоторого успеха. Но тут Коломан был ранен, магистр тамплиеров погиб и остаткам воинов поневоле пришлось возвратиться в укрепленный лагерь. Между тем во втором часу дня все татарские воины окружили его со всех сторон и принялись обстреливать из луков горящими стрелами. А венгры, увидев, что их со всех сторон окружают вражеские отряды, полностью лишились рассудка и всякого благоразумия и уже совершенно не помышляли о том, что построиться в боевые порядки и идти в бой, но метались по лагерю, словно овцы в загоне, ища спасения от волчьих зубов.Под ливнем стрел, среди вспыхнувших палаток, среди дыма и огня, венгры впали в отчаяние и полностью потеряли дисциплину. В итоге и король, и его князья побросали знамена и обратились в позорное бегство.Однако и спастись оказалось непросто. Из-за перепутавшихся веревок и нагромождения палаток даже выбраться из лагеря оказалось очень нелегко. Впрочем, татары, увидев, что венгерское войско обратилось в бегство, открыли ему проход даже и позволили выйти. При этом они всячески избегали рукопашной схватки, а следовали параллельно колонне отступавших, не давая им сворачивать в стороны, а издали расстреливая их из луков. А вдоль дороги валялись брошенные беглецами золотые и серебряные сосуды, багряные одежды и дорогое оружие.Памятное место битвы.А потом началось самое страшное. Увидев, что венгры потеряли всякую способность к сопротивлению и страшно устали, татары, как пишет хронист, «в своей неслыханной жестокости, нисколько не заботясь о военной добыче, ни во что не ставя награбленное ценное добро», занялись уничтожением людей. Они кололи их копьями, рубили мечами, и не щадили никого, зверски уничтожая всех подряд. Часть войска была прижата к болоту, где множество венгров «были поглощены водой и илом», то есть попросту говоря утонули. Здесь нашел свою смерть и архиепископ Хугрин, и епископы Матвей Эстергомский, и Григорий Дьерский, и еще множество прелатов и клириков.Насыпанный в память о битве курган с крестами.Вообще-то показательно, настолько цивилизованная жизнь «развращает» людей, не правда ли? Ведь те же венгры, будучи кочевниками, легко справлялись даже с франками, наносили поражения германцам, итальянцам и даже арабам. Но… всего несколько столетий жизни в замках и городах, удобства и роскошь, пусть даже и доступные не всем, привели к тому, что они не смогли сдержать натиск точно таких же кочевников, пришедших практически из этих же мест, что и далекие их предки!Так прошел первый день уничтожения венгерского войска. Утомившись непрерывным убийством, татары ушли в лагерь. Но и побежденным было не до того, чтобы идти ночь напролет. Иные мазались кровью убитых и укладывались среди них, прячась таким образом от врага и мечтая лишь о том, как бы любой ценой предаться отдыху.Король Бела бежит от татар. «Иллюстрированная хроника» 1358 г. (Венгерская национальная библиотека, Будапешт).«Что же до короля Белы, – сообщает хронист, – то он с Божьей помощью, едва-едва избежав гибели, с немногими людьми ушел в Австрию. А его брат король Коломан направился к большому селению под названием Пешт, размещённому на противоположном берегу Дуная».П.С. Ну, а теперь в порядке эпилога для всех любителей «фолкхистори» остается подчеркнуть, что Фома Сплитский именует противников венгров именно татарами и подчеркивает, что среди них были люди с Руси, то есть что это отнюдь не славянского корня люди, и очень подробно описывает их тактику боя, типичную для кочевников, каковыми они и являлись… И бога ради, пусть никто не приводит миниатюру с изображением боя татар с рыцарями на мосту, где последние скачут под флагом с полумесяцем. Это не флаг мусульман, отнюдь, а гербовый символ, обозначающий младшего сына!