Достать Ямамото. Часть 2

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Налет на Токио произвел неизгладимое впечатление на японских военных. Прорыв эскадрильи Дулиттла показал им, насколько американцы могут быть опасны. Поэтому операция, разработанная Ямамото, была утверждена. И Япония начала готовиться к решающему и самому важному сражению с США.У историков и исследователей Второй Мировой войны до сих пор нет единого мнения, почему Ямамото решил главное сражение провести у атолла Мидуэй. По наиболее распространенной версии, главная задача заключалась в организации отвлекающей атаки на Алеутские острова, а основной же удар должны были принять на себя американские авианосцы. Исороку считал, что именно их уничтожение повлечет за собой полную и окончательную нейтрализацию Тихоокеанского флота США. Захват атолла был выгоден и с оборонительной точки зрения. Ведь тогда «защитный периметр» уже занятых островов существенно расширялся. А это, в свою очередь, позволяло подготовить дальнейшее продвижение японских сил на Самоа и острова Фиджи. При удачных раскладах, маячила перспектива и захвата Гавайских островов.Среди японских военных выдвигалась идея и повторной атаки Перл-Харбора, но штаб ее не поддержал. Высшие чины опасались, что на сей раз, американцы сумеют дать полноценный бой. А лишние серьезные потери были ни к чему. Поэтому командование поддержало план Ямамото по атаке базы на атолле. После этого должен был последовать удар по американским авианосцам, если те придут на помощь. Японцы надеялись, что и сейчас им на руку сыграет эффект внезапности. И верили, что гарнизон на атолле не готов к полноценному сражению.Японский флот перед нападением разделили на две части. Ударной группой, состоящей из авианосцев, командовал адмирал Нагумо. А линкоры и сопроводительные корабли должны были отправиться в бой под началом Исороку Ямамото.Кстати, по замыслу Ямамото, поддерживать захват островов Тулаги и Гуадалканал должна была группировка под командованием контр-адмирала Такэо Такаги. Эти силы Исороку дополнил Пятым Авианосным Дивизионом, в которых входили новые авианосцы «Сёкаку» и «Дзуйкаку».По мнению Ямамото, острова Тулаги и Гуадалканал были необходимы Японии. Адмирал считал, что они идеально подошли бы для создания на них морских и авиационных плацдармов. Хотел Исороку захватить и Порт-Морсби, расположенный на юге Папуа-Новой Гвинеи. На этот стратегически важный город Исороку рассчитывал как на главный плацдарм в случае атаки Австралии.Спецоперация началась.Острова Тулаги и Гуадалканал удалось занять без каких-либо по-настоящему серьезных проблем. А вот с Порт-Морсби произошла осечка. На пути к цели Такаги неожиданно столкнулся в Коралловом море с американскими авианосцами. Началось сражение. Японцам удалось отправить ко дну вражеский «Лексингтон», но и сами они лишились одного корабля. Плюс сильные повреждения получил «Сёкаку», которые устранить мог бы только ремонт в доках. Да и состояние пикирующих бомбардировщиков с торпедоносными самолетами на обоих новых авианосцах оставляло желать лучшего. Лишившись огневой мощи, Такаги не смог продолжить выполнение поставленной задачи. Поэтому ему оставалось лишь ждать, когда прибудет подкрепление в виде новых самолетов. В общем, план Ямамото дал сбой в самом начале. Тревожный сигнал, на который все закрыли глаза.Что же касается Пятого флота, куда входили два легких авианосца, пять крейсеров, тринадцать эсминцев и четыре транспортных судна, то о его предназначении долгое время существовала ошибочная версия. Дело в том, что считалось, будто эти силы должны были выманить американцев на север от Перл-Харбора. А для этого требовалось атаковать Голландскую гавань и остров Уналашка. Затем захватить еще пару островов. Но не так давно выяснилось, что это было лишь идеей штаба. Причем Ямамото согласился на нее при условии одобрения Мидуэйской операции.На деле же японский план представлял собой следующее: пока Пятый Флот движется на Алеутские острова, Первая Быстроходная Группа (всего двадцать одно боевое судно, включая четыре авианосца) проводит внезапную атаку на Мидуэй. От Группы требовалось во что бы то ни стало уничтожить всю авиацию американцев, находящуюся на острове. После выполнения этой части плана в дело вступал Второй Флот (сорок пять кораблей, включая лишь один легкий авианосец). От него требовалось высадить десант (пять тысяч солдат), который должен был зачистить атолл от американских морских пехотинцев.По дальнейшему плану, Первая Быстроходная Группа на западе догонит остатки американского флота и уничтожит их. Затем уже Первый Флот (двадцать четыре корабля, включая один легкий авианосец) при поддержке Второго Флота ликвидирует последние корабли Тихоокеанского флота США.Казалось, адмирал предпринял все необходимые меры для обеспечения успеха. Он даже решил в качестве перестраховки провернуть еще две операции. Первая получила название «К». Она подразумевала разведывательный вылет японских самолетов в Перл-Харбор, чтобы убедиться в том, что американские авианосцы находятся именно там. По замыслу второй операции, подводные лодки выстраивались в пикетную линию и ждали начала движения американских авианосцев к атоллу. Как только они бы увидели врага, передавали сигнал. Таким образом, корабли японцев могли сгруппироваться и атаковать неприятеля.Вообще, изначальный расклад сил был на стороне Японии. Против американцев Страна восходящего солнца смогла выставить шесть авианосцев (два из которых являлись легкими), одиннадцать линкоров, шестнадцать крейсеров и сорок шесть эсминцев. У США в распоряжении было лишь три авианосца, восемь крейсеров и пятнадцать эсминцев. Понятно, что перевес был полностью на стороне Японии. Только по количеству самолетов и подводных лодок противники имели равенство. Казалось, что план Ямамото сработает на все сто процентов. Но… произошла катастрофа, которая мгновенно нивелировала все старания адмирала. Американские специалисты сумели не только перехватить, но и расшифровать военный код Д. Это сражение оказалось главным и японцы его разгромно проиграли.Американский адмирал Честер Нимиц, командовавший Тихоокеанским флотом, получил сведения о планах японских военных. Поэтому он не только сумел обмануть Ямамото с его спецоперациями, но и расположить имеющиеся силы так, чтобы ударить по японцам из засады. Нимиц оценил обстановку и пришел к выводу, что ему вполне по силам разделаться с Первой Быстроходной Группой. Очень ловко американский адмирал свернул японскую «операцию К». Он просто отрядил минный тральщик в ту точку, где должна была произойти плановая заправка. Когда японцы об этом узнали, отказались от затеи. Соответственно, Ямамото остался без жизненно важных сведений о расположении американских сил.Опередил Нимиц и японские подводные лодки. Он направился к атоллу раньше, поэтому сумел разминуться с противником. Все страховочные операции Ямамото остались, что называется, вне игры. Затем Нимиц устроил засаду. И четвертого июня 1942 года (это было на несколько дней раньше, чем планировал Ямамото) американские корабли и самолеты атаковали Первую Быстроходную Группу. Атака была настолько внезапной, что японцы ничего не смогли поделать с противником. В том сражении было уничтожено четыре авианосца Первой Быстроходной Группы. Японские самолеты смоли нанести урон только одному вражескому авианосцу – «Йорктауну» (он затонул спустя три дня).Это был настоящий провал. Ямамото с ужасом понимал, что инициатива полностью оказалась в руках американцев. А Япония… Япония лишилась самолетов. Да и остальные силы не успевали сгруппироваться для боя в нужное время. Поэтому адмирал решил пойти ва-банк. Он собрал все силы, которые только было возможно, и попробовал провести маневр, чтобы заманить противника в ловушку. Но и эта затея провалилась. Адмирал Рэймонд Спрюэнс, совершенно случайно, поскольку отталкивался от ошибочного рапорта с подлодки, отошел быстро на восток. Здесь он расположил корабли для защиты Мидуэйя, поскольку был уверен в том, что японцы атакуют атолл. А если бы он не совершил маневр, американские судна столкнулись бы с японскими, у которых в арсенале находился убийственно мощный линкор «Ямато». Но этого не произошло. Против японцев в данном случае выступила и удача.Ямамото понял, решающее сражение проиграно. Поэтому он отдал приказ прекратить атаку на атолл и начать отступление. Поражение стало переломной точкой во Второй Мировой войне. Япония потеряла слишком много самолетов, пилотов и моряков, чтобы продолжать наступательные действия. Инициатива полностью перешла к США. Для Страны восходящего солнца наступательная война мгновенно превратилась в оборонительную. То есть, наиболее проблематичную и невыгодную.Козлом отпущения, конечно же, стал Ямамото. О блестящей работе американцев по перехвату и расшифровке военного кода старались не вспоминать. Понятно, что двигаться также уверенно как раньше японцы уже не могли. Однако у них еще оставалось нужное количество ресурсов, чтобы навязать американцам свои условия игры. Поэтому появились планы по осуществлению операции «ФС». Она представляла собой захват островов Фиджи и Самоа. Сделать это было необходимо, чтобы разорвать морские пути сообщения между Австралией и США. А в случае удачного завершения операции, войска под командованием генерала Дугласа МакАртура оказались бы заблокированными в Новой Гвинее. Не отказались японцы и от продолжения строительства аэродрома на Гуадалканале, который играл роль раздражающего фактора для адмирала Эрнеста Кинга.Кстати, именно Кинг всячески продвигал свою идею по молниеносному удару по японцам. Он боялся, что неприятель сумеет опомниться после тяжелого поражения на атолле и перегруппирует силы. И Объединенная Ставка Штаба согласилась с предложением Кинга. И в августе 1942 года на остров Гуадалканал был высажен американский десант. Но японцы не собирались просто сдаваться. Завязалось тяжелое, изнурительное противостояние. Оно затянулось аж до февраля 1943 года. После тех сражений у Японии начали серьезные проблемы, поскольку она вступала в войну на истощение. А это для Страны восходящего солнца, по сути, являлось смертным приговором.Что же касается Ямамото, то его все-таки оставили на должности командира. Но это было сделано лишь для поддержания морального духа и моряков Объединенного флота. Репутация Исороку пострадала сильно. И Генеральный штаб больше не хотел прислушиваться к мнению своего опального адмирала. Да и вообще, после провала Мидуэйской операции высшие военные чины Японии не желали испытывать удачу. Поэтому от Ямамото требовали разрабатывать оборонительное «решающее сражение». В общем, адмиралу пришлось работать над тем, чего он больше всего противился еще до начала войны с США.Но попытки Японии вернуть себе инициативу проваливались одна за другой. Операция «ФС» была благополучно отменена. Зато Генеральный штаб одобрил идею параллельного противостояния с американцами на Гуадалканале и в Новой Гвинее. Задача изначально была невыполнимой, поскольку у Японии просто не хватало ресурсов. Подвело и плохое взаимодействие японских командиров. В общем, и здесь Страна восходящего солнца потерпела неудачу.Ямамото тоже пытался хоть как-то изменить ход войны. Он, возглавляя Объединенный флот, провернул несколько местечковых операций. Да, американцы получили чувствительные удары, но и флот Исороку пострадал. А в сложившейся ситуации для Японии был важен каждый солдат, не говоря уже о корабле. В районе восточных Соломоновых островов Ямамото вступил в бой с американскими авианосцами. Затем сражался с неприятелем у острова Санта Круз. Принял участие в битве за Гуадалканал. Но все это лишь сокращало ресурсы Японии. Все попытки Исороку выманить американцев на большую битву закончились безрезультатно. Зато количество потерянных пикирующих и торпедных бомбардировщиков зашкаливало. Техники не хватало, как не хватало и квалифицированных пилотов. Обучить нужное количество людей за столь короткий срок было невозможно. Поэтому восполнить потери было банально не кем. Вскоре стало резко не хватать эсминцев и транспортных судов. Все шло по самому печальному для Японии сценарию. И никто из военачальников не мог предложить план, несущий хотя бы малейшую перспективу на улучшение ситуации.В феврале 1943 года Япония потеряла Гуадалканал. После этого события последовал окончательный отказ от идеи о большом сражении на Соломоновых островах. Все было предельно ясно, США гораздо сильнее. Нет, мелкие стычки, конечно, продолжались, но какой-либо роли они уже не играли. А Ямамото, видя, что больше полагаться на авианосцы нельзя (сказывалось их бедственное состояние) решил в качестве воздушной поддержки использовать береговую авиацию.Когда чаша весов окончательно опустилась на сторону США, военные начали искать всех тех, кто был причастен к «трусливой атаке» на Перл-Харбор. Вообще, идея мести за тот налет владела умами американцев на протяжении всей Второй Мировой войны. Они хотели отомстить всем, даже тем, кто и не был причастен. Тот факт, что атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки многие звездно-полосатые военные воспринимали как месть, говорит о многом. А главной добычей для американцев стал, конечно же, Исороку Ямамото.В 1943 году началась американская спецоперация под названием «Мэджик». И уже в апреле американская разведка в очередной раз обошло японцев. Ей удалось перехватить и расшифровать сообщение, в котором содержалась информация, касавшаяся адмирала Ямамото. Благодаря этим сведениям американцы смогли подготовить спецоперацию по ликвидации врага США. План был представлен президенту Рузвельту. И тот его быстро одобрил, потребовав «достать Ямамото». Спецоперацию по ликвидации японского адмирала назвали «Месть». А ее проведение назначили на восемнадцатое апреля.После череды неудач, которые буквально преследовали японскую армию, и солдаты, и офицеры находились в подавленном состоянии. В воздухе витала атмосфера неумолимо приближающегося поражения. Вместо эйфории от шести месяцев побед пришла тяжелая депрессия. Адмирал Ямамото решил лично провести проверку войск южного Тихого океана. Он надеялся, что его появление благоприятно скажется на психологическом состоянии людей. Именно об этой поездке и сумели узнать американцы. Им было известно, что утром восемнадцатого апреля Исороку на самолете отправится из Рабаула на аэродром Баллалае, расположенном на острове Бугенвиль (входит в Соломоновы острова). Было решено перехватить крылатую машину адмирала. На это ответственное задание отрядили триста тридцать девятую истребительную эскадрилью триста сорок седьмой истребительной группы Тринадцатой Воздушной армии США. Выбор был не случайным, поскольку пилоты той армии управляли Р-38 «Лайтнинг», самолетами, обладавшими достаточной для выполнения задания дальностью полета. Любопытно, что эскадрилье сообщили лишь о том, что она должна перехватить «важного старшего офицера». Но имени и звания своей мишени пилоты не знали. Скорее всего, американцы опасались, что японцы сумеют перехватить информацию и обезопасить своего адмирала. Но этого не произошло. И хотя представители Страны восходящего солнца и не знали о планах противника, тревога за Ямамото присутствовала. Ему даже предлагали отменить полет ради его же безопасности, но адмирал отказался. Поэтому, заняв место рядом с пилотом в бомбардировщике «Бетти», Исороку отправился в полет. Ему предстояло преодолеть расстояние в триста девятнадцать миль. А к нему навстречу вылетело восемнадцать американских самолетом Р-38, оснащенных дополнительными баками с топливом. Вообще, взлететь должно было девятнадцать крылатых машин, но у одной обнаружились серьезные технические неполадки. И она осталась на аэродроме острова Гуадалканал. Правда, вскоре вернулся еще один самолет по тем же причинам. А еще два упали в море. Остальные Р-38 летели на малой высоте и не разговаривали по радио, чтобы не быть обнаруженными. Им до цели предстояло преодолеть четыреста тридцать миль.Американская эскадрилья была разделена на «группу прикрытия» и «группу киллеров». Причем изначально задумывалось, что во вторую группу войдет четыре самолета. Им поставили задачу любой ценой уничтожить самолет с «важным старшим офицером». А остальные крылатые машины должны были в это время принять на себя удар японских истребителей прикрытия.«Группа киллеров» включала в себя лейтенантов Томаса Ланфьера, Рекса Барбера, Джо Мура и Джима Макланагана. Но именно Мур не смог взлететь с аэродрома, а Макланагану пришлось вернуться из-за проблем с топливной системой. Поэтому их в экстренном порядке заменили лейтенанты Бесби Холмс и Рей Хайн.Примерно в девять часов тридцать минут по токийскому времени японцы и американцы встретились. Произошло это в небе над островом Бугенвиль. Р-38 атаковали два бомбардировщика и шесть «Зеро», представлявших собой группу прикрытия. И вновь у американцев события начали разворачиваться не по сценарию. У самолетов Холмса и Хайна внезапно появились проблемы. Пилотам пришлось срочно выйти из боя. Получилось, что «Бетти» атаковали лишь два «киллера» - Барбер и Ланфьер. Но и этих сил хватило, чтобы выполнить поставленную задачу. Первый бомбардировщик рухнул в джунгли, второй – совершил экстренную посадку на воду. «Киллеры» хотели его добить, но не смогли. Им пришлось срочно возвращаться на базу из-за малого количества топлива. Кстати, добраться до базы удалось всем самолетам, кроме одного. Американцы наткнулись на японские крылатые машины. И в бою погиб Рэй Хайн.В том бомбардировщике, который совершил посадку на воду, выжить удалось троим, среди них был и вице-адмирал Матомэ Угаки. Он впоследствии станет сторонником «войны камикадзе». Угаки, кстати, так и погибнет в августе 1945 года, атаковав один из американских кораблей. Но ни среди выживших, ни среди погибших не было Ямамото. Дело в том, что в этом бомбардировщике находились офицеры, а сам адмирал летел на другом. Том, который упал в джунглях.Когда японцы узнали об атаке, тут же отправили на поиски группу под командованием лейтенанта Хамасуны. Им удалось добраться до сбитой «Бетти» лишь на следующий день. Выживших не было. Адмирала обнаружили под деревом, пристегнутым к креслу. От удара его выкинуло из кабины. Рука Исороку все еще продолжала сжимать рукоять катаны… Адмирал должен был погибнуть как настоящий воин, то есть, с оружием в руках. Экспертиза установила, что в момент падения «Бетти» Ямамото был уже мертв. Он погиб от нескольких пулевых ранений.Тело Исороку кремировали, доставили в Японию и похоронили по всем правилам. Посмертно ему присвоили звание «Адмирал флота» и наградили орденом Хризантемы – высшей наградой Страны восходящего солнца.Гибель Ямамото произвела на японцев сильное впечатление. Боевой дух солдат и матросов окончательно упал. Дело в том, что Исороку считали единственным, кто хоть как-то способен противостоять силам противника. А теперь не стало и последней призрачной надежды на удачный исход войны. В американских же войсках настроения были противоположные. Когда стало известно о гибели Ямамото, боевой дух армии США окреп. Американцы уже не сомневались в своей победе. А всех участников операции «Месть» наградили.Правда, без конфликта обойтись не удалось. Барбер и Ланфьер на протяжении нескольких десятилетий спорили друг с другом на тему, кто же из них ликвидировал японского адмирала. В 1975 году точка в споре была поставлена. А устранение адмирала официально записали на Рекса Барбера. Еще раз это было подтверждено в 2003 году. Вот только Барбер до этого не дожил. Его не стало в 2001 году.Ямамото оставил значимый след в истории Японии. Причем не только на военном поприще. Адмирал еще занимался каллиграфией и сочинял стихи. Правда, его творчество не пользовалось популярностью, поскольку считалось, что оно слишком скучное и монотонное. Кроме этого Исороку сильно любил азартные игры. Например, бильярд, маджонг, покер… Ему нравилось с их помощью тренировать мозги. У него даже была шутка на этот счет. Ямамото говорил, что ему следовало бы уехать в Монако и открыть там казино. И на этом поприще он принес бы императору куда больше пользы, чем на военном.Известно, что Исороку свободное время старался проводить в компании гейш, выделяя среди них Тиёки Каваи. Любопытно, что похоронная процессия прошла как раз мимо дома любимой гейши адмирала. Вряд ли это было совпадением.