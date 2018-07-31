Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 2. Польско-австрийское влияние

Польско-австрийский этап продвижения украинства начался с 1863 года и закончился в преддверии Февральской революции, предоставившей украинствующим возможность создать своё государство.Потерпев поражение в повстанческом движении и лишившись поддержки в России, поляки решили сделать Галицию центром украинского сепаратизма. С этой целью они предпринимают ряд шагов по переформатированию сознания проживающих там русинов, придерживающихся русофильских взглядов и отстаивающих русскость перед австрийской администрацией через свои представительские органы.Такие настроения русинов вызывали крайнее недовольство польских, а затем и австрийских кругов, предпринимавших попытки навязать им отличную от великороссов национальную идентичность. На первых порах такие призывы не находили отклика в среде русинов, но с 50-х годов XIX века под воздействием поляков, занимавших административные посты, движение русинов начинает раскалываться на москвофилов, поддерживающих русское единство, и украинофилов, готовых признать себя другим народом.К моменту массового наплыва в Галицию польских повстанцев там уже была подготовлена почва для восприятия идей украинства в среде русинов, а с их появлением украинофильское течение в Галиции стало усиленно насыщаться политическим антирусским содержанием.Цель укранофильства на этом этапе сформулировал бывший польский «хлопоман» Свенцицкий, в обоснование отдельной украинской нации написавший в 1866 году: «…между Россией и Западом встанет непробиваемая стена – славянская Украина-Русь».Для продвижения идеологии украинства поляками в 1868 году во Львове учреждается общество "Просвита" — для того, чтобы «народные массы узнали необходимость существования нации», начавшее сразу же издавать книжечки злобного русофобского содержания, а в 1873 году на австрийские деньги учреждается «Товарищество имени Шевченко», поставившее своей задачей научное обоснование этой идеологии.Созданные в пропагандистских целях «товарищества», существующие по сегодняшний день, начали штамповать целый арсенал лживых трудов об истории Юго-Западной Руси и особенно активизировались, когда в 1895 году «Товарищество имени Шевченко» возглавил небезызвестный профессор Грушевский, решивший на австрийские деньги доказать существование самостоятельного «украинского народа».В своём псевдонаучном труде «История Украины-Руси», вызывавший лишь смех в академических кругах, он вводит в историографию Древней Руси понятия "украинцы", "украинские племена" и "украинский народ", а учёный мир того времени, «достойно» оценивший его вклад в историографию, назвал его «научным ничтожеством».Создав таким образом объединённый плацдарм поляков и украинофилов для давления на русинов, австрийцы в 1890 году провозглашают так называемую «Новую эру» и добиваются окончательного раскола единства русинов. По всей Галиции начинает распространяться литература об угнетении москалями «украинцев», в книгах и документах слова Малороссия и Южная Русь заменяются термином "Украина" и вбрасывается уже подзабытая легенда о похищении "москалями" у малороссов имени "Русь".Следующий удар наносится по пока ещё сохранившемуся символу национального самосознания русинов – русскому языку. Дело в том, что полякам на предыдущих этапах не удалось окончательно решить проблему русского языка. В австрийской Галиции он сохранился и был основным языком обучения и общения русинов, на нём также велось православное богослужение.В языковой сфере была поставлена цель устранить всё, что связано с русским языком, разработать «подлинный» язык русинов и внедрить новое правописание в системе образования и делопроизводстве. Ранее австрийские власти уже предпринимали такие попытки и в 1859 году пытались навязать русинам язык на основе латиницы, но массовые протесты русинов заставили их отказаться от этой затеи.Теперь украинствующие «ученые» предложили ввести новый язык на основе фонетического правописания («как слышу, так и пишу») с использованием кириллицы. В 1892 году «Товарищество имени Шевченко» подаёт проект о введении фонетического правописания в печатных изданиях и учебных заведениях, а в 1893 году австрийский парламент утверждает это правописание для «украинского языка».За основу алфавита берётся «кулишовка» с исключением одних букв и включением других, а для большего отличия от русского языка отдельные русские слова выбрасывались и заменялись польскими и немецкими, или придумывались новые. В качестве основы «украинского языка» отцы-основатели использовали простонародную крестьянскую речь, приспособленную лишь к описанию крестьянского быта.Вот так по указу австрийского парламента в конце XIX века родился искусственный украинский язык, который никогда не был родным для русинов. Поэтому понятно, почему он никак не может прижиться в современной Украине.Австрийские власти совместно с Ватиканом расправляются и с униатским духовенством, ведущем богослужение на русском языке и являющемся носителем русского национального самосознания русинов. С этой целью предпринимаются меры по ограничению православия в Галиции и подготовке русофобского поколения униатского духовенства. В 1882 году галицкие монастыри передаются в управление иезуитам, в 1893 году закрываются униатские семинарии, из храмов изгоняются русофильские священники и заменяются «пропагандистами» новой украинской идеи, а в 1911 году эти гонения на духовенство заканчиваются отправкой в тюрьму всех православных священников.С началом Первой мировой войны перековка русинов в украинцев принимает форму геноцида. Австрийские власти создают концентрационные лагеря для уничтожения русского населения Галиции, особо прославились своей жестокостью Талергоф и Терезин. По спискам, заготовленным украинофилами, ставшими главной движущей силой массового террора австрийцев, арестовываются почти вся русская интеллигенция и тысячи крестьян.Организуются показательные судебные процессы, на которых ведущих деятелей москвофильского движения обвиняют в государственной измене и приговаривают к смертной казни, а австрийские войска по доносам украинофилов убивают и вешают по деревням тысячи русских крестьян только за то, что они считают себя русскими. За время австрийского террора были уничтожены десятки тысяч человек и практически вся русская национальная интеллигенция Галиции, а несколько сотен тысяч русинов, спасаясь от австрийского геноцида, бежали в Россию.Австрийские власти, видя в лице украинофилов агентов влияния, решают воспользоваться постреволюционной либерализацией порядков в России и создают там центры распространения украинофильства. Под руководством Грушевского в 1906 году в Киеве и других городах Юго-западного края открываются многочисленные украиноязычные издания, активизируется деятельность «мазепинцев» и появляются сотни пропагандистов изобретённого «украинского» языка.Всем сразу же стала видна искусственность этого языка: если русинами, живущими бок о бок с поляками и немцами, он еще как-то понимался, то для жителей Юго-западного края «мова» была абракадаброй. Несмотря на серьёзное австрийское финансирование такого просветительства, оно не получило никакой поддержки и из-за невостребованности довольно быстро прекратило своё существование.Однако деятельность «мазепинцев» находит поддержку у российских либералов (в лице лидера партии кадетов Милюкова), стремящихся ориентировать Россию на западные ценности. Грушевскому с их помощью даже удаётся навязать в Государственной думе дискуссии о существовании «украинского народа». До конца XIX века термин "украинец" в России нигде не употреблялся, но стараниями русских либералов и «мазепинцев» он начал использоваться в среде русской либеральной интеллигенции.С выдвижением Германией плана экспансии на восток австрийские и германские спецслужбы начинают интересоваться галицкими украинофилами, устанавливают контакты с их лидерами, тайно финансируют и направляют деятельность украинских организаций в духе русофобства.Австрийские спецслужбы в августе 1914 года создают в Галиции «Союз освобождения Украины» во главе с будущим идеологом украинского национализма Дмитрием Донцовым, который заявляет о поддержке Австрии и Германии в грядущей войне с Россией и начинает заниматься диверсионно-пропагандистской деятельностью против России.Под идейным руководством галицких украинофилов в конце XIX века на Слобожанщине возникло ещё одно движение последователей Духинского, возглавляемое террористом Николаем Михновским, развившим идеи украинства до радикальных фашистских форм и провозгласившим в своих «Десяти заповедях» лозунг: «Украина для украинцев».Но дальше маргинальной группы террористов-заговорщиков дело не пошло. Непонятый не только южнорусской элитой, но и самими украинствующими, он нигде не мог найти поддержку и, вечно гонимый, покончил с собой. Однако в отличие от своего крёстного отца, предлагающего украинцам роль младшего брата поляков, Михновский уже отвел им место врагов наравне с москалями, и первый провозгласил антипольский характер украинского национализма.В целом на польско-австрийском этапе украинство в России до февраля 1917 мало чего добилось в реализации далеко идущих планов отторжения малорусских земель. Движение, за исключением отдельных групп «мазепинцев» и поддерживающих их либералов, не имело никакой поддержки ни в интеллигентской, ни в крестьянской среде, и о нём практически ничего не было известно. Топоним «Украина» практически не использовался, придуманный украинский язык был отвергнут всеми слоями общества. Никакого «украинского» национально-освободительного движения не наблюдалось.В Галиции же путём террора и при поддержке польских украинофилов и австрийских властей успехи в уничтожении русского народа были достигнуты. Москвофильское движение русинов было полностью разгромлено, его идеологи были физически уничтожены или эмигрировали в Россию, духовенство очищено от сторонников русского единства и заменено на проповедников более тесной унии с католицизмом, придуманный украинский язык силой был навязан основной массе крестьянства, отказавшиеся менять свою идентичность русины уничтожены, а слабые духом перекованы в «украинскую нацию».Где-то за полвека в Галиции удалось создать антирусский плацдарм и практически очистить Галицкий край от всего, что было связано с русскостью населявшего его народа. Оставшемуся населению была навязана новая национальная идентичность, основанная на комплексе неполноценности и лютой ненависти ко всему русскому.Окончание следует…