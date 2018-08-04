Броня пехоты в Сирии. Часть 2

















Одним из лидеров среди колесной бронированной техники в Сирии является БТР-80 и его дальнейшие модификации. Впервые на территории арабской республики машины попали в 2013 году из России. Основным предназначением 30 поставленных БТР была охрана конвоев, перевозивших уничтожаемые запасы химического оружия. Сирийцы по достоинству оценили новые для них машины и после ликвидации запасов ОМП распределили их между самыми боеспособными подразделениями, в том числе в элитную 4-ю танковую дивизию. БТР-80, попавший в армию Сирии, является самым современным в своей серии — он оснащен двухканальным ночным-дневным прицелом ТКН-4ГА (принят на вооружение армии РФ в 2007 году) и лазерным прожектором ПЛ-1.БТР "восьмидесятой" серии в Сирии. Источник: vk.comМодернизированные таким образом бронетранспортеры тепло встречены в Сирии и, по традиции, обильно увешивались решетчатыми экранами, так как при всем объеме улучшений стойкость брони осталась на прежнем уровне. Более серьезные в плане огневой мощи БТР-82А впервые были опробованы в бою в конце августа 2015 году в районе Латакии. По отзывам военных, машина превосходит по боевым качествам БМП-1, но требует адаптации под жаркий климат региона."Тигры" в Сирии. Источники: vk.com, twitter.comВ первый период поставок отечественного вооружения в Сирию имели место подарки в виде ГАЗ-233001 «Тигр», у которых отсутствует броня, что, собственно, обесценивает их даже в роли штабного автомобиля. Со временем «сирийский экспресс» начал поставлять АМН-233114 «Тигр-М», являющиеся одной из наиболее современных бронемашин российской армии. Общее количество машин незначительно, но местные военнослужащие высоко оценили боевые качества российского «Тигра». Собственными силами на технику установили крупнокалиберные ДШКМ, а в самых последних поставках из России замечены модели, оснащенные дистанционными модулями «Арбалет».Бронемашины "Рысь" в Сирии. Источники: vk.com, twitter.comЧасто бок о бок с «Тиграми» в специальных операциях работают машины IVECO LMV M65 под обозначением «Рысь», которые также дооснащаются ДШКМ. Основной театр боевых действий российского кошачьего семейства — центральные районы Сирии и окрестности Алеппо."Выстрелы" в Сирии. Источники: vk.com, twitter.com, youtube.comПоставки с осени 2015 года бронемашин КАМАЗ-43269 «Выстрел» и с февраля 2017 года ГАЗ-39371 «Водник» расширили номенклатуру колесной бронетехники в сирийской армии. «Выстрел» успел прославиться при паническом отступлении местных войск из Пальмиры — военные его просто оставили чуть ли не с ключами в замке. Очевидно, многолетняя привычка относиться к бронетехнике как к бросовому ресурсу на поле боя еще не выветрилась. Официальные источники утверждают, что удары российских ВКС уничтожили эту машину до её применения боевиками. Самым скоростным бронетранспортером (скорость до 120 км/ч) у сирийцев стал «Водник», преимущественно применяемый в тылу и в операциях малой интенсивности. Сказывается слабое бронирование и вооружение — либо 14,5-мм КПВТ с 7,62-мм ПКТ в башенной установке, либо с санитарным модулем вообще без вооружения."Водники" в Сирии. Источники: vk.com, twitter.comГораздо привычнее для сирийской армии использование старых добрых БРДМ-2, которые они уже эксплуатируют более сорока лет. На них воевали с Израилем в 1973 и 1982 годах. В процессе выбивания тяжелой гусеничной техники и БМП, командование приняло решение вывести из баз хранения различные модификации разведывательных машин, оснащенных ПТРК «Малютка-П», ЗРК «Стрела-1» и базовые пулеметные версии. В частности, в бой отправили всю технику из военных училищ юго-запада Алеппо. Для нужд полиции выделили небольшое количество БРДМ, которые перекрасили в штатный цвет МВД — сине-голубой. Пускать в бой «стоковые» БРДМ-2 можно было только в случае, если у противника ничего серьезнее серии АК нет, поэтому машины оснастили решетчатыми экранами, автоматическими гранатометами АГС-17, видеокамерами, открытыми башенными установками с НСВТ, дополнительными люками с бойницами в бортах, а также дистанционно управляемыми модулями с ЗУ-23-2. Бензиновые двигателя, многие из которых выработали свой ресурс, на части машин заменили на дизельные. Такая бронетехника, по некоторым данным, принадлежит бойцам проправительственного отряда "Лива аль-Кудс", которых обделили тяжелой и современной броней, поэтому пришлось идти на такие ухищрения. Самым последним писком стала новая сварная башня, со всех сторон защищающая стрелка БРДМ-2 от пуль и осколков, в которую установили НСВТ. В общем, опыт модернизации уже совсем устаревших бронемашин советского производства можно считать скорее положительным, хотя и он не панацея — при удачном для боевиков стечении обстоятельств тонкая броня БРДМ-2 легко пробивается.БРДМ-2 в различных модификациях в Сирии на службе в армии и полиции. Источники: vk.com, twitter.com, youtube.comБТР-60 и его восточноевропейский эквивалент OT-64 SKOT (последних было поставлено из Чехословакии порядка 300 машин) задолго до начала противостояния были выведены из состава вооруженных сил Сирии. Однако в войсках остались единичные командно-штабные машины, а также часть БТР-60ПБ были модернизированы курдскими формированиями (читай, восстановлена из металлолома). В регулярной армии жалкие остатки БТР-60 были выбиты в самом начале войны, поэтому сейчас предпринимаются попытки к восстановлению заброшенной техники. Воюют бронетранспортеры и на стороне боевиков, причем ОТ-64 по большей части поступает из болгарского порта Бургас через Джедду. В частности, перевозками, на которые уходит в среднем 5 дней, занимается датское судно Hanne Danica.БТР-60ПБ и OT-64 SKOT в Сирии. Источники: vk.com, twitter.com, youtube.comБТР-152 в большем составе давно выведен сирийской армией на базы хранения, где до начала гражданской войны мирно ржавели. Общее количество этих трехосных бронетранспортеров в Сирии составляет порядка 500 машин, некоторая часть из них служила в полицейских подразделениях. Сейчас также из-за нехватки штатной бронетехники, командование приняло решение о «реанимации» заброшенных БТР-152 до ходового состояния. Обычно дооснащение машин заключается в дополнительной установке трех станковых пулеметов Горюнова СГМБ к одному основному. Менять прожорливый и огнеопасный бензиновый 110-сильный мотор в сирийской армии на дизель, видимо, не планируют. Создается впечатление, что возвращение в строй советских машин происходит по принципу «из трех собрать одну». В стане врага к БТР-152 относятся более внимательно — заваривают крышу, устанавливают подобие башни и закрывают колеса стальными пластинами.БТР-152 в Сирии и Ираке, предназначенные для полиции, армии и повстанцев. Источники: vk.com, twitter.comГусеничные БТР-50 не первый раз ведутся в бой сирийскими войсками — машины активно использовали против израильтян в различных конфликтах. Как и большинство советской гусеничной техники, в Сирии «пятидесятка» получила хорошие отзывы, но в гражданской войне до поры до времени не принимала участия. Сейчас наблюдаются эпизодические случаи сопровождения танковых подразделений армии этими заслуженными бронемашинами. Как минимум два БТР-50 в командирской версии попали в руки боевиками в Ракке, они их снарядили несколькими сотнями килограмм взрывчатки, посадили «опытных» мехводов и подорвали в расположении правительственных войск в районе Дейр-эз-Зора. Ключевым преимуществом БТР-50 в такой фатальной роли является низкий силуэт, относительно высокая скорость и большие углы наклона брони в лобовой части, что осложняет поражение приближающегося «шахидомобиля» из стрелкового оружия и портативной артиллерии. МТЛБ. или "мотолыга". в сирийском конфликте также активно используется обеими сторонами. Большая часть машин поступила из Ирака, где транспортер был на вооружении, а также с "сирийским экспрессом" из России. МТЛБ также дорабатывается установкой башен от БМП-1 и сдвоенных зенитных установок.Английская легкая бронетехника в Сирии. Источники: vk.com, twitter.comКроме российской и советской техники, в рядах правительственных войск служат бронемашины третьих стран. Британский Shorland на базе легендарного Land Rover подходит скорее для полицейских операций, в каких он поначалу и участвовал. Но нашлось ему место в бригаде спецназначения «Тигры» и еще пары-тройки подразделений уже в ходе полномасштабной войны. Англичанину более 50 лет, он обладает скромным 8-мм бронированием и в Сирии представлен в четырех модификациях. Shorland Mk. 3 и Mk. 4 оснащены закрытыми башенками с 7,62-мм пулеметом и дымовым гранатометом, десант перевозить машины не способны, а экипаж состоит из трех человек. Машины моделей SB.301 и SB.401 уже могут брать на борт десант из шести человек (экипаж из водителя и командира), но огонь можно вести только через амбразуры. В некоторых войсковых частях бронемашины оснащались крупнокалиберными пулеметами. Можно предположить, что на данный момент в рядах армии Сирии остались единичные экземпляры Shorland, так как большая часть их была уничтожена в начальный период войны. Силы Сирийской свободной армии («умеренная оппозиция») уже несколько лет получают из США канадские бронемашины AG Guardian APC, бронированные по второму и третьему уровню STANAG и оснащенные 12,7-мм Браунингом. Машина достаточно быстроходна — скорость до 120 км/ч и способна взять на борт 10 пехотинцев. Отсутствие тяжелого вооружение и достаточного бронирования Guardian незначительно усиливают ударный потенциал оппозиции, а лишь увеличивает его мобильность."Умеренная оппозиция" и её Guardian из Канады. Источники: vk.com, twitter.comСохранение напряженности в регионе при достаточной поддержке джихадистов странами Ближнего Востока может вывести на поля Сирии новых бронированных игроков, благо в арсеналах холодной войны их осталось предостаточно. Немаловажно, что выводом из опыта боев легкой брони в сирийском конфликте станет корректировка тактико-технических требований к перспективной бронетехнике как в России, так в других странах.