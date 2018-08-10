Венгрия через века. От салями и токайского до водородной бомбы и кубика Рубика. Часть 2

Врагом замученный, в неволе,

Сном вечным брат наш опочил.

Ликует недруг, видя в поле

Лишь ряд безвременных могил.



Но дело доблести суровой



С бойцом погибшим не умрет,

И новый рыцарь с силой новой

На смену певшему придет.

(«Могила бойца». Шандор Петефи)

В 1848–1849 г. под впечатлением революционных событий в европейских странах в Венгрии также началась буржуазная революция и национально-освободительная война. Ведь что из себя представляла в то время Австрийская империя? Объединенное посредством силы государство, состоявшее из многих земель и народов, желавших прежде всего независимости. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что революция в Венгрии победила очень быстро и распространилась на всю территорию страны. Были проведены демократические реформы, сформировано первое национальное венгерское правительство во главе с Лайошем Баттяни, а в марте 1848 года уже ликвидирована личная зависимость крестьян и все феодальные повинности с выкупом за счет государства, было введено также всеобщее налогообложение и создан национальный венгерский парламент. Император Фердинанд I вынужден был все эти решения венгерского правительства признать. Затем Государственное собрание Венгрии решило создать собственную армию и одновременно отказало австрийскому императору предоставить венгерские войска для войны в Италии. Понятно, что все эти действия рассматривались в Вене, где только что закончились уличные бои между революционерами и правительственными войсками, как самая настоящая катастрофа, в борьбе с которой все средства были хороши. Сначала на венгров натравили хорватов, пожелавших выйти из состава Венгрии, после чего хорватские войска начали наступление на Пешт с юга. Призыв о помощи был отправлен и царскому правительству в Россию. И реакция императора Николая следовала незамедлительно. Напуганный революционными выступлениями по всей Европе, он отправил на подавление венгерской революции русские войска. До него не дошло, что лучше иметь своими соседями множество небольших независимых и, добавим – в любом случае слабых, государств, чем одну большую, пусть даже и «лоскутную» империю. Петр I был в этом плане куда дальновиднее, когда заключил тайный договор о помощи с Ференцем Ракоци, вождем восставших куруцев. Правда, из-за вторжения Карла XII он этой помощи ему так и не оказал, однако если бы его тогда не случилось, венгры имели бы все шансы победить и тогда впоследствии уже никакой Австро-Венгрии бы просто не существовало, а значит не было бы у России на ее западных границах и врага №2, поскольку первым после своего объединения «железом и кровью» тут же стала Германия.Открытие венгерского парламента в 1848 году. Картина Августа фон Петтенкофена (1822–1889).Но будучи сам императором, Николай снисходительно относился к «людям своего рода-племени» и не мог допустить свержения монархии в Венгрии. Более того, ее пример мог показаться заразительным для поляков, чего ему тоже никак не хотелось. Сама мысль о независимости Польши, наверное, показалась бы ему еретической, хотя если бы он это сделал, поляки бы благословляли его в веках. Аналогичным образом относилась бы к России и Венгрия, достаточно было Николаю всего лишь дипломатично «умыть руки». Но роль «жандарма Европы» была ему больше по душе. Поэтому уже 21 мая Австрийская империя поспешила подписать с Россией Варшавский договор (Николай I для этого лично прибыл в Варшаву на встречу с императором Францем-Иосифом), причем за помощь в разгроме мятежных венгров австрийцы должны были снабжать 100-тысячную русскую армию транспортом, продовольствием и боеприпасами, а в случае если по какой-то причине это будет невозможно, компенсировать все понесенные Россией расходы деньгами. Уже вскоре в Венгрию вторглись войска российской императорской армии под командованием генерал-фельдмаршала Паскевича. Ее наступление с востока было поддержано новым наступлением австрийцев с запада. В итоге венгерские войска повсеместно потерпели поражение.Генерал-фельдмаршал граф Иван Паскевич, князь Варшавский. Неизвестный автор.Интересно, однако, что славянское население «лоскутной империи» царские войска встречало с энтузиазмом. «Прошел слух, что русская армия двинулась на венгров, и никто более не сомневался, что им пришел конец... Рассказывали, какие эти русские большие, сильные и страшные, и что им не нужны ружья, а на штурм они идут с огромными многожильными бичами, и кого достанут ими, тот уже не встанет».Карта военных действий.23 июня произошел первый успешный для русской армии бой с пятитысячным отрядом генерала Высоцкого у местечка Шамош. Участник этого похода некто Лихутин об этом событии писал так: «Наши войска, настигшие неприятеля в первый раз, вцепились в него с ожесточением; завязалась тотчас рукопашная схватка. Из следовавших позади частей, становившихся, вероятно, уже на биваках, казаки и кто мог скакали вперед в одиночку и бросались в бой. Рассказывали, что в одиночных схватках противники, изломав оружие, терзали друг друга руками и зубами... Хотя дело было невелико, но впечатление его на венгерцев, по-видимому, было очень сильно. Мне самому случилось слышать в Кашау на другой день после Самосского дела вопросы мадьяр; "За что вы деретесь с нами с таким ожесточением? Что мы вам сделали?"» Затем, чтобы захватить мост через Тиссу, Паскевич двинул 4-й корпус к винодельческому центру Токаю.«Смерть Петёфи». Ласло Хегедюш 1850 г. В годы революции 1848 -1849 гг. известный поэт Шандор Петёфи писал песни, поднимавшие боевой дух венгерских солдат. Наконец он лично пошел в армию и погиб в бою. Точные обстоятельства гибели поэта и национального героя венгерского народа до сих пор неизвестны. По общепринятому мнению, Петёфи погиб в стычке с казаками царской армии Паскевича в битве при Шегешваре в Трансильвании 31 июля 1849 года, но оно основано на записи в дневнике лишь одного русского полевого врача. Других данных нет. Считается, что он погребен в братской могиле, но в какой неизвестно.Русская конница ворвалась в город и, можно сказать, пронеслась через него, но дальше она оказалась под огнем вражеской артиллерии, находившейся на противоположном берегу реки, и с потерями должна была отступить. И тут несколько выстрелов раздалось из частных домов. Опять-таки Лихутин рассказывает о случившемся дальше следующим образом: «При первых выстрелах из окон солдаты, естественно, бросились к домам, из которых стреляли, выломали двери и ворота, разбросали небольшие баррикады, устроенные в сенях и воротах, и ворвались внутрь домов. Некоторых жителей, в том числе одну женщину, захватили с ружьями, еще дымившимися от выстрелов, все они погибли; расправа была быстрая и задушила народную войну, если она была возможна, в самом начале...».По указу Николая I от 22 января 1850 года в память об участии в подавлении венгерского восстания все участники боевых действий награждались медалью, отчеканенной из серебра диаметром 29 мм. К участникам были отнесены генералы, офицеры, солдаты, а также полковые священники, медики и медицинские чиновники и служащие. Всего было отчеканено 213 593 медалей. Вручено 212 330. Аверс медали.Ее реверс.Интересно, что тот же Лихутин не подвергает сомнению правомерность русской народной войны 1812 года, но вот о недопустимости такой же войны со стороны венгров пишет, как о чем-то вполне разумеющемся. Впрочем, у этого убийства мирных жителей, застигнутых с оружием в руках, была и обратная медаль, о которой этот мемуарист тоже написал. По его утверждению, урок пошел впрок, так что в течение всей последующей кампании 1849 года: «Наши разъезжали по дорогам поодиночке, верхом или в экипажах и на подводах, как дома. Однако же во все продолжение войны ни с одним офицером не случилось никакого происшествия и несчастия; жители везде оставались спокойными и даже одиночных людей принимали спокойно и гостеприимно. Происшествия случались только с нижними чинами, оказывавшимися всегда в нетрезвом виде».«Капитуляция Гёргея» Иштван Скиззак-Клиновский, 1850 г. (1820 –1880)А вот споры с Венским двором в отношении компенсации за понесенные Россией расходы потом продолжались еще довольно долго. Дошло до того, что Паскевич написал императору об австрийцах буквально следующее: «В благодарность за спасение они способны на многое». Князь Шварценберг выразился еще точнее, заявив, что «Австрия еще удивит мир своей неблагодарностью». И в итоге ведь так оно и получилось. Позиция, занятая Австрией в период Восточной войны 1853 – 1856 гг., была откровенно враждебна России, и точно так же уже Австро-Венгерская монархия вела себя и в последующие годы, вплоть до самого начала Первой мировой войны.Генералам и высшим штаб-офицерам кроме наградной медали вручалась еще и памятная настольная медаль диаметром 70 мм из серебра и бронзы с изображением российского орла, клюющего трехглавого змия, и надписью на аверсе: «РОССIЙСКОЕ ПОБѢДОНОСНОЕ ВОЙСКО ПОРАЗИЛО И УСМИРИЛО МЯТЕЖЪ ВЪ ВЕНГРІИ И ТРАНССИЛЬВАНІИ ВЪ 1849 году». Авторы медали Фёдор Толстой и Александр Лялин. Аверс медали.Ее реверс.Потери русской армии за время участие в Венгерском походе составили 708 убитыми, 2447 ранеными, в то время как 10 885 солдат и офицеров умерло от холеры. Расходы на войну составили около 47,5 миллионов рублей, которые Россия потребовала к возмещению от Австрии. Потери австрийской армии были более значительны, поскольку австрийцы вели более активные военные действия. 16600 было убитых и раненых, а 41 тысяча умерло от болезней. Потери венгерских повстанцев составили 24 тысячи человек.Продолжение следует…