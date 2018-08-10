10:30 10 августа

Венгрия через века. От салями и токайского до водородной бомбы и кубика Рубика. Часть 2

Врагом замученный, в неволе,
Сном вечным брат наш опочил.
Ликует недруг, видя в поле
Лишь ряд безвременных могил.

Но дело доблести суровой

С бойцом погибшим не умрет,
И новый рыцарь с силой новой
На смену певшему придет.
(«Могила бойца». Шандор Петефи)


В 1848–1849 г. под впечатлением революционных событий в европейских странах в Венгрии также началась буржуазная революция и национально-освободительная война. Ведь что из себя представляла в то время Австрийская империя? Объединенное посредством силы государство, состоявшее из многих земель и народов, желавших прежде всего независимости. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что революция в Венгрии победила очень быстро и распространилась на всю территорию страны. Были проведены демократические реформы, сформировано первое национальное венгерское правительство во главе с Лайошем Баттяни, а в марте 1848 года уже ликвидирована личная зависимость крестьян и все феодальные повинности с выкупом за счет государства, было введено также всеобщее налогообложение и создан национальный венгерский парламент. Император Фердинанд I вынужден был все эти решения венгерского правительства признать. Затем Государственное собрание Венгрии решило создать собственную армию и одновременно отказало австрийскому императору предоставить венгерские войска для войны в Италии. Понятно, что все эти действия рассматривались в Вене, где только что закончились уличные бои между революционерами и правительственными войсками, как самая настоящая катастрофа, в борьбе с которой все средства были хороши. Сначала на венгров натравили хорватов, пожелавших выйти из состава Венгрии, после чего хорватские войска начали наступление на Пешт с юга. Призыв о помощи был отправлен и царскому правительству в Россию. И реакция императора Николая следовала незамедлительно. Напуганный революционными выступлениями по всей Европе, он отправил на подавление венгерской революции русские войска. До него не дошло, что лучше иметь своими соседями множество небольших независимых и, добавим – в любом случае слабых, государств, чем одну большую, пусть даже и «лоскутную» империю. Петр I был в этом плане куда дальновиднее, когда заключил тайный договор о помощи с Ференцем Ракоци, вождем восставших куруцев. Правда, из-за вторжения Карла XII он этой помощи ему так и не оказал, однако если бы его тогда не случилось, венгры имели бы все шансы победить и тогда впоследствии уже никакой Австро-Венгрии бы просто не существовало, а значит не было бы у России на ее западных границах и врага №2, поскольку первым после своего объединения «железом и кровью» тут же стала Германия.

Венгрия через века. От салями и токайского до водородной бомбы и кубика Рубика. Часть 2

Открытие венгерского парламента в 1848 году. Картина Августа фон Петтенкофена (1822–1889).

Но будучи сам императором, Николай снисходительно относился к «людям своего рода-племени» и не мог допустить свержения монархии в Венгрии. Более того, ее пример мог показаться заразительным для поляков, чего ему тоже никак не хотелось. Сама мысль о независимости Польши, наверное, показалась бы ему еретической, хотя если бы он это сделал, поляки бы благословляли его в веках. Аналогичным образом относилась бы к России и Венгрия, достаточно было Николаю всего лишь дипломатично «умыть руки». Но роль «жандарма Европы» была ему больше по душе. Поэтому уже 21 мая Австрийская империя поспешила подписать с Россией Варшавский договор (Николай I для этого лично прибыл в Варшаву на встречу с императором Францем-Иосифом), причем за помощь в разгроме мятежных венгров австрийцы должны были снабжать 100-тысячную русскую армию транспортом, продовольствием и боеприпасами, а в случае если по какой-то причине это будет невозможно, компенсировать все понесенные Россией расходы деньгами. Уже вскоре в Венгрию вторглись войска российской императорской армии под командованием генерал-фельдмаршала Паскевича. Ее наступление с востока было поддержано новым наступлением австрийцев с запада. В итоге венгерские войска повсеместно потерпели поражение.


Генерал-фельдмаршал граф Иван Паскевич, князь Варшавский. Неизвестный автор.

Интересно, однако, что славянское население «лоскутной империи» царские войска встречало с энтузиазмом. «Прошел слух, что русская армия двинулась на венгров, и никто более не сомневался, что им пришел конец... Рассказывали, какие эти русские большие, сильные и страшные, и что им не нужны ружья, а на штурм они идут с огромными многожильными бичами, и кого достанут ими, тот уже не встанет».


Карта военных действий.

23 июня произошел первый успешный для русской армии бой с пятитысячным отрядом генерала Высоцкого у местечка Шамош. Участник этого похода некто Лихутин об этом событии писал так: «Наши войска, настигшие неприятеля в первый раз, вцепились в него с ожесточением; завязалась тотчас рукопашная схватка. Из следовавших позади частей, становившихся, вероятно, уже на биваках, казаки и кто мог скакали вперед в одиночку и бросались в бой. Рассказывали, что в одиночных схватках противники, изломав оружие, терзали друг друга руками и зубами... Хотя дело было невелико, но впечатление его на венгерцев, по-видимому, было очень сильно. Мне самому случилось слышать в Кашау на другой день после Самосского дела вопросы мадьяр; "За что вы деретесь с нами с таким ожесточением? Что мы вам сделали?"» Затем, чтобы захватить мост через Тиссу, Паскевич двинул 4-й корпус к винодельческому центру Токаю.


«Смерть Петёфи». Ласло Хегедюш 1850 г. В годы революции 1848 -1849 гг. известный поэт Шандор Петёфи писал песни, поднимавшие боевой дух венгерских солдат. Наконец он лично пошел в армию и погиб в бою. Точные обстоятельства гибели поэта и национального героя венгерского народа до сих пор неизвестны. По общепринятому мнению, Петёфи погиб в стычке с казаками царской армии Паскевича в битве при Шегешваре в Трансильвании 31 июля 1849 года, но оно основано на записи в дневнике лишь одного русского полевого врача. Других данных нет. Считается, что он погребен в братской могиле, но в какой неизвестно.

Русская конница ворвалась в город и, можно сказать, пронеслась через него, но дальше она оказалась под огнем вражеской артиллерии, находившейся на противоположном берегу реки, и с потерями должна была отступить. И тут несколько выстрелов раздалось из частных домов. Опять-таки Лихутин рассказывает о случившемся дальше следующим образом: «При первых выстрелах из окон солдаты, естественно, бросились к домам, из которых стреляли, выломали двери и ворота, разбросали небольшие баррикады, устроенные в сенях и воротах, и ворвались внутрь домов. Некоторых жителей, в том числе одну женщину, захватили с ружьями, еще дымившимися от выстрелов, все они погибли; расправа была быстрая и задушила народную войну, если она была возможна, в самом начале...».


По указу Николая I от 22 января 1850 года в память об участии в подавлении венгерского восстания все участники боевых действий награждались медалью, отчеканенной из серебра диаметром 29 мм. К участникам были отнесены генералы, офицеры, солдаты, а также полковые священники, медики и медицинские чиновники и служащие. Всего было отчеканено 213 593 медалей. Вручено 212 330. Аверс медали.


Ее реверс.

Интересно, что тот же Лихутин не подвергает сомнению правомерность русской народной войны 1812 года, но вот о недопустимости такой же войны со стороны венгров пишет, как о чем-то вполне разумеющемся. Впрочем, у этого убийства мирных жителей, застигнутых с оружием в руках, была и обратная медаль, о которой этот мемуарист тоже написал. По его утверждению, урок пошел впрок, так что в течение всей последующей кампании 1849 года: «Наши разъезжали по дорогам поодиночке, верхом или в экипажах и на подводах, как дома. Однако же во все продолжение войны ни с одним офицером не случилось никакого происшествия и несчастия; жители везде оставались спокойными и даже одиночных людей принимали спокойно и гостеприимно. Происшествия случались только с нижними чинами, оказывавшимися всегда в нетрезвом виде».


«Капитуляция Гёргея» Иштван Скиззак-Клиновский, 1850 г. (1820 –1880)

А вот споры с Венским двором в отношении компенсации за понесенные Россией расходы потом продолжались еще довольно долго. Дошло до того, что Паскевич написал императору об австрийцах буквально следующее: «В благодарность за спасение они способны на многое». Князь Шварценберг выразился еще точнее, заявив, что «Австрия еще удивит мир своей неблагодарностью». И в итоге ведь так оно и получилось. Позиция, занятая Австрией в период Восточной войны 1853 – 1856 гг., была откровенно враждебна России, и точно так же уже Австро-Венгерская монархия вела себя и в последующие годы, вплоть до самого начала Первой мировой войны.


Генералам и высшим штаб-офицерам кроме наградной медали вручалась еще и памятная настольная медаль диаметром 70 мм из серебра и бронзы с изображением российского орла, клюющего трехглавого змия, и надписью на аверсе: «РОССIЙСКОЕ ПОБѢДОНОСНОЕ ВОЙСКО ПОРАЗИЛО И УСМИРИЛО МЯТЕЖЪ ВЪ ВЕНГРІИ И ТРАНССИЛЬВАНІИ ВЪ 1849 году». Авторы медали Фёдор Толстой и Александр Лялин. Аверс медали.


Ее реверс.

Потери русской армии за время участие в Венгерском походе составили 708 убитыми, 2447 ранеными, в то время как 10 885 солдат и офицеров умерло от холеры. Расходы на войну составили около 47,5 миллионов рублей, которые Россия потребовала к возмещению от Австрии. Потери австрийской армии были более значительны, поскольку австрийцы вели более активные военные действия. 16600 было убитых и раненых, а 41 тысяча умерло от болезней. Потери венгерских повстанцев составили 24 тысячи человек.

Продолжение следует…
Автор: В.Шпаковский


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Комментарии 11

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  1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 06:42
    . Князь Шварценберг выразился еще точнее, заявив, что «Австрия еще удивит мир своей неблагодарностью». И в итоге ведь так оно и получилось. Позиция, занятая Австрией в период Восточной войны 1853 – 1856 гг., была откровенно враждебна России, и точно так же уже Австро-Венгерская монархия вела себя и в последующие годы, вплоть до самого начала Первой мировой войны.

    А кто сказал, что независимая Венгрия была бы более благодарна? request
    Она стала независимой в 1919 ,но разве сделало это ее миролюбивой и неагресивной? Нет, ни в коей мере: не было у СССР в ВОВ более страшного и последовательного врага после Германии, нежели Венгрия.
    Ольгович
    1. 3x3zsave ( антон) Сегодня, 07:05
      Может потому и не было, что 100 лет злобу копили.
      3x3zsave
      1. Ольгович (Андрей) Сегодня, 08:38
        Цитата: 3x3zsave
        Может потому и не было, что 100 лет злобу копили.

        Какя-то странная "злоба": recourse Австрия душила и уничтожала Венгрию СТОЛЕТИЯМИ, ан нет, никакой злобы, наоборот -дружба , взамопонимание, совместные войны в полном братстве с "угнетателями" в обеих МВ.
        Россия, кстати, всего лишь помогла навести порядок, навели его австрийцы.
        Ольгович
    2. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 08:46
          Хотя бы тем, что сегодня будучи "в одном месте - противоположном от головых" не плюют нам в спину!
          К слову сербы в начале прошлого века даже войну Японии объявили и после поражения в ней России забыли из не выйти. Вспомнили об этом спустя почти век!
          К слову стоит России оступиться нас заклюют все!!!
          Котище
      2. Curious (Victor) Сегодня, 08:52
        Вся проблема в том, что в вопросах международной политики нельзя оперировать категориями повседневными (обывательскими). Особенно плохо для внешней политики, если таким подходом страдают сами политики.
        События с Венгрией - хороший пример.
        Отправка русских войск на подавление венгерского восстания 1848–1949 годов, казалось бы, направленная на сохранение незыблемости европейских монархий, в итоге привела к Крымской войне 1853–1856 годов, в которой Россия оказалась вынуждена сражаться в одиночку с крупнейшими державами Европы.
        Таков итог практически сорокалетней деятельности на посту министра иностранных дел Нессельроде - ярого противника любых революционных изменений и близкого друга Меттерниха.
        Основа международной политики любого государства - прагматизм и четкоепонимание целей и возможностей их достижения, как внутренних, так и внешних. Все остальное - дружба, любовь, коварство - в пользу бедных. Слабые, глупые, ленивые сьедаются беспощадно более сильными соседями.
        Другого пока не было и нет.
        Curious
        1. Хозяин Трилобита (Михаил) Сегодня, 10:25
          Цитата: Curious
          Вся проблема в том, что в вопросах международной политики нельзя оперировать категориями повседневными (обывательскими). Особенно плохо для внешней политики, если таким подходом страдают сами политики.

          "Ничего личного, только бизнес" smile
          Такой подход может обеспечить с гарантией только коллективное управление. Когда лебедь рак и щука, а также примкнувшие к ним стадо муравьев, руководимые своими "обывательскими" стремлениями и "шкурными" интересами, тянут воз, в данном случае государственную политику, в различные стороны, равнодействующая всегда будет направлена в сторону именно государственного меркантилизма, чему ярчайшим примером является политика Британской империи. При абсолютной монархии личность правителя все равно будет себя проявлять, заставляя его принимать неочевидные и парадоксальные (в лучшем случае), решения.
          Цитата: Curious
          Основа международной политики любого государства - прагматизм и четкоепонимание целей и возможностей их достижения, как внутренних, так и внешних.

          Добавлю, что во внешней политике кроме понимания собственных целей, необходимо также четко понимать цели партнеров, а это значительно сложнее. В идеале - четко осознавать собственные интересы, правильно представлять интересы окружающих, а если при этом удается еще и ввести относительно собственных интересов окружающих в заблуждение, то это уже высший пилотаж. smile
          К сожалению, Николай I подобными умениями не обладал, был импульсивным и недальновидным, что, при наличии у него абсолютной власти, привело страну к катастрофе в Крымской войне.
          Хозяин Трилобита
      3. Ронни Сегодня, 09:05
        "И снеди этой вот своей
        Не проморгал ни разу,
        И за хвостами лошадей
        Следил он в оба глаза!

        Хвостатый встретивши сигнал,
        Он вмиг без передышки
        За обе щеки уплетал
        Кобылкины излишки."
        Ронни
  2. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 07:13
    У нас частенько любят балаболить, что Россия всегда была исключительно справедливой и высокодуховной, не то что какие-нибудь нагло-саксы. И напрочь забывают про наши походы в Венгрию, или Китай.
    rkkasa 81
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 09:36
      Цитата: rkkasa 81
      У нас частенько любят балаболить, что Россия всегда была исключительно справедливой и высокодуховной, не то что какие-нибудь нагло-саксы. И напрочь забывают про наши походы в Венгрию, или Китай.

      А многие ли из наших знают о походах венгров и китайцев к нам?
      Я уже выше приводил примеры из взглядов финского профессора Тэлоки. Так он прямо говорил "если Вы воспользовались моментом, когда медведя рвал лев, и заняли в медвежьих угодьях "кухоньку в бунгало" - это не означает, что "мыша" обрадуется увидив Вас после "госпитулюса. .........Правительство Финляндии сделало ошибку не отдав "чужое" (речь о Выборге) сразу. Еще большую ошибку оно сделало, когда решила пнуть "мыша" когда на него напала стая "ульфов" - волков. "Мыша" думаю даже не удивился, когда "ульфы" превратились в "болонок" и к 44-му уже "очень высоко прыг-прыг у задницы мыши". ...... Маренгейм был не плох когда вспомнил, что из себя представляет сосед с востока. Он прыгал выше других, скулил громче других и приподал к заду "мыша" лучше других. Так что нам даже оставили капитализм, а не коммунизм!......А вот румыны не до прыгали, не до скулили........и их "кроль" бежал из страны."
      Закончил он свой семинар словами "психологические аспекты некорректно переносить на нации и государства, но у любой империи всегда были и будут фантомные боли, по ампутированым конечностям, как и у ампутированых конечностей фантомные боли о голове. В связи с чем мы финны всегда будем напоминать России, что нас она отпустила сама. И всегда говорить ей спасибо, празновать свою свободу вместе с Россией. Но прыгать начнем когда Россия "отъест свой зад и наростит мышечную массу как у Шварнегира"!!! А если из "зада мыши" посыпится золото, то не удивлюсь, что мы попросимся обратно в угодья "мыши" на правах Великого княжества Финлядского, но с формулой - не платить и не служить"! Маленьким странам надо быть расчетливыми перед кем прыгать и как высоко прыгать. Дай бог мои соотечественники будут помнить историю и больше не будут представлять себя волками"!
      Может я где-то и переврал, так как писал по своим записям 20-й давности. Но логика прагматична иногда до безобразия.
      Котище
  3. Flavius (Александр) Сегодня, 09:37
    Интересно, что тот же Лихутин не подвергает сомнению правомерность русской народной войны 1812 года, но вот о недопустимости такой же войны со стороны венгров пишет, как о чем-то вполне разумеющемся.

    Нет никакой связи между народной войной 1812 года и венграми. Русские воевали против внешнего врага, а венгры воевали против законной многовековой власти. И против войск, которые выполняли задачи законного правительства.
    Думаю, Лихутину это было очевидно, так же как и нашим солдатам, которые с ожесточением подавляли данный бунт.
    До него не дошло, что лучше иметь своими соседями множество небольших независимых и, добавим – в любом случае слабых, государств, чем одну большую, пусть даже и «лоскутную» империю.

    Всё до него верно дошло - Французская революция породила декабристов, свершившаяся Венгерская могла породить в России ещё что похуже. Заразу надо глушить в корне.
    Flavius
  4. bober1982 (vladimir) Сегодня, 10:06
    Император НиколайI, и Россия в период его правления были объектами ненависти и страха в глазах Европы, но необходимо уточнить - либеральной общественности.
    Самое любопытное то,что именно НиколайI,строго придерживался всех решений Венского конгресса,всех обязательств и договоров Священного Союза, то есть незыблемости территориальных европейских границ,и действия царя носили законный характер.При этом, он, был единственным из всех "союзников", кто стремился именно к благу Европы - пресечению европейских бунтов,беспорядков.Трудно сказать, было ли это ошибкой царя (подавление внешних восстаний),или может,надо было сосредоточиться на внутренних проблемах.Европа погрязла в хаосе,и никакая посылка войск спасти ситуацию не могла.
    bober1982
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