Сеймур Херш – журналист-легенда. Его публикации приводят Белый дом в ярость

Я немного знал Вануну по университету, где он был главой нашего студенческого товарищеского суда. Должность, на которую мы не выбрали бы негодяя.

Херш расследовал обстоятельства падения корейского самолета рейса 007, сбитого советской ракетой в 1983 году. Он показал, что в гибели 269 человек виновата не только некомпетентность советских генералов, но и американская разведывательная операция, призванная запутать советские службы реагирования.В 1991 году я с интересом читал его книгу «Опция Самсона» об израильской атомной бомбе. Там было и о физике из израильского ядерного центра Мордехае Вануну, который решил рассказать миру об израильских ядерных арсеналах. Вануну верил, что ядерные арсеналы Израиля годятся лишь для самоубийства Еврейского государства. Мне было трудно поверить в дезинформацию, которая лилась тогда на Вануну.Херш назвал имя стукача. Вануну выдал редактор британской «Дейли миррор» Николас Дейвис. Согласно источникам Херша, «известный журналист» Дейвис работал на Моссад и помог заманить физика в Рим, где его похитили израильские агенты.Во время интервенции в Ирак Херш опубликовал серию статей в «Нью-Йоркере». Статьи вскрыли всю грязную кухню: небрежное планирование военной кампании, пренебрежение мнением военных, дипломатов и специалистов-арабистов в угоду неоконсервативным утопиям Чейни, Вулфовица, Пейджа, Эйбрамса и других. Херш показал, как вице-президент Чейни и министр обороны Рамсфельд со своей командой неоконов развязывали войну, игнорируя и обходя нормальный процесс анализа разведданных.Херш первым показал миру, что правительство Буша осознало крах своих грандиозных планов в Ираке и тайно перешло к тактике «сдерживания», лишь бы досидеть свой срок, избежать обвинений в потере Ирака. Позже и Обама с Трампом, выступавшие в ходе предвыборных кампаний против войны, оказались в плену того же «сдерживания».Сеймур Херш поведал миру о пытках и издевательствах в страшной иракской тюрьме Абу-Грейб. Опираясь, как всегда, на достоверные источники, Херш показал, что происходившее в Абу-Грейбе – не случайность, не действия кучки очумелых маньяков, а часть тщательно разработанной программы «Купер Грин», применявшейся американскими спецслужбами по всему миру. По нормальным законам палачей в Америке должен был ожидать суд, но лауреат Нобелевской премии Мира Барак Обама приказал закрыть все дела против пыточников.Херш рассказал миру про попытки убить Саддама Хусейна в 1990 году, санкционированные президентом Бушем-старшим, при котором Чейни был министром обороны. Он поведал и об американо-пакистанском ядерном сотрудничестве – в обмен на совместные действия против Ирана. Херш раскрыл и подробности готовившегося американского бомбового налета на подземные иранские ядерные объекты в 2006 году. По итогам неудачной бомбовой войны Израиля в Ливане президент Буш отменил операцию. Буш понял, что силами авиации не удается достичь поставленных стратегических целей, а для отправки сухопутных сил в Иран не было поддержки ни от общественности, ни от Конгресса, ни среди военных экспертов. Он уже тогда понял, как крупно его подставили советники-неоконсерваторы и их израильские друзья.Херш разоблачил и заявления израильтян, что якобы их операция против Хезболлы в 2006 году была вызвана убийством 8 израильских военнослужащих и пленением еще двух. Опираясь на свои источники, Херш показал, что зеленый свет на войну в Ливане Израиль получил от США за два месяца до инцидента.В 2015 году Сеймур Херш опубликовал статью «Убийство бин Ладена», где привел доказательства того, что вся официальная версия была лживой пропагандой. Рейд по сути был пропагандистской акцией, чтобы к предстоящим выборам раздуть авторитет Обамы как военачальника. Надо было скрыть сотрудничество американцев с пакистанскими спецслужбами, которые разыгрывали на публике возмущение грубым нарушением суверенитета своей страны. Лживой оказалась и история, что якобы тело бин Ладена было опущено в море с исполнением мусульманских обрядов. В реальности бин Ладена расстреляли из автоматов, собрали куски в мешок и выбросили из вертолета где-то над горами Гиндукуша.Херш никогда не боялся публиковать непопулярные и политически некорректные факты и не пытался никому угождать. Если его отказывались публиковать в корпоративных мейнстримовых СМИ сильно идеологизированной Америки, он печатался за границей, что тоже является необычным занятой самолюбованием американской журналистике.Херш обвинил правительство Обамы в пренебрежении разведданными об использовании химического оружия сирийским правительством и в то же время указал факты использования химического оружия сирийской оппозицией. В 2015 году Херш обнародовал факты поддержки сирийского президента Асада американскими спецслужбами и факты саботажа американскими военными чинами поставок оружия сирийским повстанцам.В 2017 году Херш рассказал о разногласиях военной верхушки с президентом Трампом по поводу бомбардировки возмездия захимическую атаку в Идлибе. Ссылаясь на свои источники, он утверждал, что американская разведка не имеет доказательств использования силами Асада химического оружия. Это настолько шло в разрез с господствующим мнением, что и в Лондоне отказались напечатать материал, и статья появилась в германской газете Welt am Sonntag. В этой статье Херш писал, что ЦРУ обратилось напрямую к русским и сирийцам и сообщило им о месте и дате атаки.В 2018 году Херш выразил и сомнение в истории с обвинением Кремля в использовании отравляющего вещества «Новичок» в Британии. Согласно источникам Херша, Скрипаль сообщал британским спецслужбам данные о российской организованной преступности, что и могло стать причиной покушения на него.Расследования Херша неизменно оказывались верными и подтверждались, а редакторы солидных изданий, с которыми он работал, заявляют, что знают все источники и проводили проверку фактов.Сеймур Херш, представляя свою книгу воспоминаний «Репортер», рассказал немало интересного для моего читателя.