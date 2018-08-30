Сеймур Херш: Некоторые считают, что Америка на пороге гражданской войны

. Никогда раньше не карали за разговоры с журналистами. Много раз грозились, но все кончалось выговором. В худшем случае увольняли

, – При Обаме стали сажать за слив. Посадили несколько сотрудников ЦРУ. Арестовали даже кого-то из окружения Обамы. - В нынешнем климате всеобщей ругани в адрес Трампа будет невежливо с моей стороны сказать, что Обама не был идеалом, – смеется Сеймур Херш, – При Обаме стали сажать за слив. Посадили несколько сотрудников ЦРУ. Арестовали даже кого-то из окружения Обамы.

. Вот в 2011 году главред «Нью-Йоркера» Дейвид Ремник позвонил, когда я был на пути в аэропорт, и спросил нездоровым голосом, а могу ли я по телефону все выяснить, чтобы вышло дешевле

Насчет экспертов-панелистов – не знаю, смеяться или плакать. Сидят перед камерой несколько журналистов, политиков, университетских экспертов. Две трети из них ответы на конкретный вопрос начинают словами «я думаю, что...»

Некоторые обозреватели считают, что Америка на пороге гражданской войны.

Проверка фактов

