Видео

Россия готовится к впечатляющей стройке

47
В прошлый раз мы уже рассказывали о том, какой путь экономического развития собирается выбрать Кремль. Руководство России уверено, что именно китайская модель, которая предполагает, среди прочего, масштабные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, сможет помочь нашему государству совершить рывок в вопросе качества жизни россиян.

На прошлой неделе был представлен план инфраструктурного развития страны на 7 триллионов рублей, который включил в себя строительство и модернизацию около 700 объектов. Это автодороги федерального значения, региональные аэропорты, мостовые переходы, железнодорожные пути и так далее. Но так или иначе, подавляющее большинство планов связано с автомобильными трассами.

Одним из амбициозных проектов должен стать мост через реку Лена, который даст существенный толчок в развитии всего региона. В то же самое время, в плане инфраструктурного развития России ничего не сказано о мостовом переходе на остров Сахалин, о котором в последнее время так много говорят.


Среди прочих крупных проектов значатся строительство высокоскоростных железных дорог между Краснодаром и Махачкалой, между Москвой и Казанью, а также между Екатеринбургом и Челябинском.

Мы в Яндекс Дзен
1 июня - День памяти великого князя Дмитрия Донского
Чёрный миф о "русском пьянстве" и "русской нечистоплотности"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

47 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. GRIGORIY76 Онлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 14:13
    +1
    Нам в Ярославле очень нужен третий мост через Волгу. Где можно посмотреть план о котором ведётся речь?
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 15:35
      0
      Так вот что все эти годы мешало экономическому развитию Ярославля winked
    2. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 15:48
      0
      Прорвёмся, а на минусы положим со всем нашим .... всё равно сила в ПРАВДЕ!
  2. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 14:24
    +2
    Только не мега проект на Сахалине, как ни будь потом, когда по проекту реальная экономическая целесообразность будет.
    А так планы, как планы, посмотрим какая реализация будет.
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 15:27
      +2
      Полностью согласен. Как бы не летели минусы,вбухивать кучу денег, без понятного экономического эфекта не имеет никакой ни логики ни целесообразности.
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 15:46
        +3
        За минусы есть "старатели"! Я вон "ярославцу" плюс поставил, человек просто ПРАВДУ написал, е его уже обчикали! Зачем? Чего этим доказать хотели? Шо у некоторых "считалка" не работает или отсутствует как орган. Это и так понятно. Хотят быть патриотичнее простых патриотов? Большой папа или его помоЧники сказали в сад, значит идём все в сад .... а вопросом задаться, что мы там забыли?
        Короче туго всё и может статься ещё тужее! Как то так.
        А минусы я, игнор полный, не считаю и не ставлю из принципа, фиг на них!
      2. engenius Офлайн
        engenius Сегодня, 16:52
        +3
        Если почитать базовый курс экономики станет понятно, что ОСНОВНЫЕ инвестиции Государство должно делать в инфраструктуру. Госсобственности в стране и так выше крыши - нельзя в нее много вкладывать, так как отдача, кроме как в ВПК где главное другое, мизерная. А вот инфраструктура со времен СССР требует обновления - дороги, мосты, многие построены по технологиям середины 20 века. Опять же, где возможно будут строить сеть платных скоростных дорог - потому что это дает прямой экономический эффект, который мультиплицирует инвестиции и прибыли. Поэтому мегастройки хорошо, но неплохо бы инфраструктуру привести в норму и в Европейской части России до Урала и на Дальнем Востоке. Кроме того, нужно ввести ограничения на подрядчиков и оборудование закупать у отечественных компаний, что позволит организовать производстао дорожной техники и машин, опять же развивать технологии дорожного строительства, что позволит качественно реконструировать дороги по всей стране.
    2. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 15:55
      0
      когда по проекту реальная экономическая целесообразность будет.

      Вы конечно правы, в теории. А почему Вы считаете что ее нет? Вы вообще умеете считать (или кто другой на ВО) косвенные мультипликаторы? Скажу по секрету что для того что бы их считать нужна структура типа Госплана, поэтому никто кроме Китая их и не считает.... Ну и что будем ждать и копить деньги в фондах? Вы же сами против этого. Так что на практике Вы неправы.
      1. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 16:05
        0
        Зачем копить? Как раз и надо тратить. Просто на то, что окупаться будет,хотя бы в перспективе. Мост и прочее это грузовые потоки в первую очередь. Как их там достичь? Есть дикий план с мостом в Японию. Если бы он состоялся,то даже мысли бы не возникло сказать, что то против)
  3. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 14:34
    +7
    В прошлый раз мы уже рассказывали о том, какой путь экономического развития собирается выбрать Кремль. Руководство России уверено, что именно китайская модель, которая предполагает, среди прочего, масштабные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, сможет помочь нашему государству совершить рывок в вопросе качества жизни россиян.
    Ха - ха - ха - держите меня семеро! wassat Китайская модель экономики прежде всего предполагает жесткую борьбу с коррупцией, вплоть до расстрела этих самых воров! Кремль готов к этому!? lol tongue
    1. kakvastam Онлайн
      kakvastam Сегодня, 14:46
      +4
      Китайская модель экономики прежде всего предполагает жесткую борьбу с коррупцией, вплоть до расстрела этих самых воров! Кремль готов к этому!?

      Ну почему же...
      Можно ещё обзавестись населением, готовым работать за чашку риса в день. Вот к этому Кремль точно готов.
      1. Мих1974 Офлайн
        Мих1974 Сегодня, 14:51
        0
        На текущий момент средняя зарплата в Китае - БОЛЬШЕ чем в России fool am
        1. cariperpaint Офлайн
          cariperpaint Сегодня, 15:09
          +7
          все приличные зп от 5000 юаней есть только в крупных городах,и что более важно ближе к югу. На севере китая, как бы он не развивался средняя зп около 2-3 тысяч. По большому счету система средних зп там такая же как у нас. Хитрая короче) надо еще эту страну понимать) там есть средняя зп актера например по сетке или танцовщицы). Не идиализируйте Китай,там проблем тоже выши крыши. Просто для себя сами поймите- если там зп больше чем у нас то по какой причине там дешевая рабочая сила,а у нас нет))))
          1. bk316 Онлайн
            bk316 Сегодня, 15:56
            0
            все приличные зп от 5000 юаней есть только в крупных городах,и что более важно ближе к югу

            Вот именно и еще добавлю что жить в этих местах куда как дороже чем в том же Нижнем...
            1. cariperpaint Офлайн
              cariperpaint Сегодня, 16:00
              0
              Ну как дороже... 3000 хватит и платить за квартиру и кушать нормально. Но не более.
          2. Мих1974 Офлайн
            Мих1974 Сегодня, 16:13
            0
            если там зп больше чем у нас то по какой причине там дешевая рабочая сила,а у нас нет))))
            По той же причине что у нас "узбеки" на две три ставки в ЖКХ, а получают за одну. Вам "чистые" ставки преподаватей показать? И не надо тут про "ну у них же всякие доплаты" и "они же не умирают с голода", да и доплаты и пока не умирают, но зачастую это "женщина на содержании мужа".
            И вы что не слышали что как раз Китай начал "программу вывода за пределы Китая грязных производств" и "роботизации предприятий"? Да , китайцы при всей "дешевизне раб.силы" выводят в другие страны как раз трудоемкие (дешевые) виды производств. belay
            Нет, конечно у них еще есть согласных получать как у нас в России больше нищих чем у нас всего населения, но последняя политик Китая - повышения благосостояния, что бы увеличить внутренний спроси не так сильно зависеть от Экспорта.
    2. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 15:14
      0
      Цитата: Radikal
      В прошлый раз мы уже рассказывали о том, какой путь экономического развития собирается выбрать Кремль. Руководство России уверено, что именно китайская модель, которая предполагает, среди прочего, масштабные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, сможет помочь нашему государству совершить рывок в вопросе качества жизни россиян.
      Ха - ха - ха - держите меня семеро! wassat Китайская модель экономики прежде всего предполагает жесткую борьбу с коррупцией, вплоть до расстрела этих самых воров! Кремль готов к этому!? lol tongue

      Странный вопрос)) Они же сами себя не расстреляют.. laughing
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 15:39
        +1
        Ну это как замотивировать wassat
    3. Феликс Офлайн
      Феликс Сегодня, 16:00
      +1
      Цитата: Radikal
      Ха - ха - ха - держите меня семеро! Китайская модель экономики прежде всего предполагает жесткую борьбу с коррупцией, вплоть до расстрела этих самых воров! Кремль готов к этому!?

      Ваша лошадь тихо ходит. Отказались китайцы от публичных казней, и за коррупцию в том числе. И довольно давно уже с середины 90-х..
      1. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 16:45
        0
        Цитата: Феликс
        Цитата: Radikal
        Ха - ха - ха - держите меня семеро! Китайская модель экономики прежде всего предполагает жесткую борьбу с коррупцией, вплоть до расстрела этих самых воров! Кремль готов к этому!?

        Ваша лошадь тихо ходит. Отказались китайцы от публичных казней, и за коррупцию в том числе. И довольно давно уже с середины 90-х..

        А кто тут про публичность говорит? Можно и не публично казнить, публично достаточно приговор объявить. Как пример, относительно недавняя казнь миллиардера Лю Ханя в 2015
        1. Феликс Офлайн
          Феликс Сегодня, 17:10
          +1
          Цитата: Стирбьорн
          казнь миллиардера Лю Ханя в 2015

          эээ...позвольте, а разве за коррупцию его осудили? Помнится мне, Лю казнили за создание ОПГ и непосредственное участие в преступлениях, не?
          И, таки да, если не изменяет память, Лю был близким другом некоего Чжоу Юнкана, замешанного в крупнейшем коррупционном скандале, рядом с которым даже Захарченко не валялся... не напомните мне, что с этим Чжоу стало? Когда его казнили?
  4. lucul Офлайн
    lucul Сегодня, 14:47
    +5
    Мда , где был Китай на 1985г , а где был СССР, по уровню развития технологий. Но Китай с попыткой цветной революции разобрался ( Тяньаньмэнь) , а мы у себя в 1991г , цветную революцию проморгали.
    Точнее - наша элита думала ( точнее ей так навязали мнение ) , что вся причина противостояния между нами и Западом - в коммунистическом строе . И как только мы избавимся от коммунизма - Запад нас примет с распростёртыми объятиями , на РАВНЫХ (ключевой момент). Т.е мы думали , что камень преткновения это коммунизм , а оказалось , что дело просто в самих русских- их просто вообще не должно быть . И те байки , которые нам травили коммунисты об алчности Запада , оказались вовсе не байками , а настоящей правдой.
    И за эти последние 30 лет Китай развивался , а мы старались понравится новым хозяевам - т.е согласились на статус колонии.
    Вот чего достиг Китай в инфрастуктуре - за последние 30лет - знаменитейшая статья
    - https://m.aftershock.news/?q=node/311105&full (очень много фото )
    1. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 15:02
      +2
      Давайте откровенно - "чудо Китая" это смесь факторов 1)СССР сильно помог на начальнйо стадии и ресурсами и технологиями 2)руководство Китая дало "послабление" своем народу в экономической модели (нэп) и накормило страну 3) руководство Китая допустило в страну иностранцев на "пограбить нищих китайцев" и те купились на это не видя в Китае "минеральную кладовую" (как в России), те по полной выдоили народ китая "за чашку риса", но тем самым из жадности упустили момент изменения Китая, 4) Противостояние США и СССР позволило Китаю сыграть на этом и выдоить Запад на технологии по полной 5)да именно беспощадность к либеростии, а вернее западным провокаторам позволило руководству сохранить власть и Стабильность в Китае.
      Да при всех достижениях Китай не смог пока стать технологичным или научным лидером, что то в самих китайцах, они легко копируют то что поддается "измерению" как например детали нашего Су-27 или авианосца "варяг", но то же материаловедение им - не дается. request Собственно любые "улучшения" сделанные китайцами - приводят в ступор и тихую ярость автором "оригиналов" am ибо китайцы в состоянии испоганить даже "два стальных шара" или Лом. belay
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 15:16
        +2
        Цитата: Мих1974
        0
        Давайте откровенно - "чудо Китая" это смесь факторов 1)СССР сильно помог на начальнйо стадии и ресурсами и технологиями 2)руководство Китая дало "послабление" своем народу в экономической модели (нэп) и накормило страну 3) р

        Все в этом мире смесь факторов... В России тоже смесь факторов.. По этой причине оценивают всегда по результатам, вот у Китайцев есть результат, а у нас нет...
        1. Мих1974 Офлайн
          Мих1974 Сегодня, 15:19
          +2
          Простите, я хотел написать что тупо и бессмысленно сравнивать Россию и Китая. То есть "китайское чудо" не может быть без любого из указанных пунктов, а для России некоторые просто не наступят никогда. А именно - поставки с Запада полных циклов технологических цепочек и никаких ограничений как на доступ к комплектующим так и к своим рынкам (пусть и на начальном этапе).
      2. leonid76 Офлайн
        leonid76 Сегодня, 15:22
        -2
        Это никто не скрывает и все видят...,только КНР развивается и народ живет,а Россия творчески катится в з.....у,благодаря либерастам и словоблудам,а народ нищает...
        1. Вадим237 Онлайн
          Вадим237 Сегодня, 17:27
          -1
          Действительно Китайский народ хорошо живёт - 400 миллионов в нищете.
          1. Меченосец Офлайн
            Меченосец Сегодня, 17:32
            -1
            Цитата: Вадим237
            400 миллионов в нищете.

            Очередной треп.
            Порогом бедности в КНР считается 6,1 юаня в день (1 доллар). Если человеку приходится жить менее чем на 1 доллар в день, то его можно причислять к беднякам. Таких людей несмотря на постоянное снижение их численности в самой населенной стране планеты по-прежнему остается очень много. 82,5 миллиона в подавляющем большинстве жителей сельских районов, это, конечно, много даже для страны, население которой вплотную приблизилось к 1,37 млрд. человек.
            http://politinform.su/obschestvo/obschestvo-novost-dnya/4355-skolko-bednyh-v-kitae.html
            А благодаря вашим горе -реформаторам у нас в стране из 145 млн-100 млн нищих.Во достижение...
            1. Вадим237 Онлайн
              Вадим237 Сегодня, 17:55
              -1
              К несчастью для Китая так оно и есть, в России 19 миллионов бедных и спасибо реформатору Путину, в начале 2000 их было под 50. Не все бедные, как кажутся на первый взгляд.
      3. cariperpaint Офлайн
        cariperpaint Сегодня, 15:23
        +1
        Точно. И по этой причине их компания LENOVO является крупнейшим в мире производителем компьютером с долей более 20 процентов?))))
        1. Мих1974 Офлайн
          Мих1974 Сегодня, 15:26
          0
          А еще хваленая "тесла" есть почти копия китайского электрокара из китайских же аккумуляторов (правда изначально не китайских) ну и тому подобное.
          Не путайте "гиганский копировальный Аппарат" и ученого или художника создающего что то новое.
      4. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:06
        0
        Имел опыт работы с китайскими монтажками которые чудесным образом могли гнуться! laughing
      5. Вадим237 Онлайн
        Вадим237 Сегодня, 17:21
        0
        В СССР НЭП ещё в 1928 отменили - спасибо Сталину.
        1. Меченосец Офлайн
          Меченосец Сегодня, 17:33
          0
          Цитата: Вадим237
          В СССР НЭП ещё в 1928 отменили - спасибо Сталину.

          Действительно,большое спасибо И.Сталину,что отменил эту богадельню.Иначе бы кое кто, мечтая сейчас о баварском,сидел бы в хлеву у баварского бюргера...
          1. Вадим237 Онлайн
            Вадим237 Сегодня, 18:15
            -1
            Ни к чему хорошему отмена НЭПа не привела, зато положило начало конца деревни так таковой, сейчас на полях в основном работают агрохолдинги, крупных фермерских частных хозяйств в массе нет. Я более чем уверен если бы не отменили НЭП, многие деревни сохранились бы и ихние хозяйства сейчас, составили бы существенную конкуренцию агрохолдингам.
            1. Меченосец Офлайн
              Меченосец Сегодня, 18:23
              0
              Цитата: Вадим237
              многие деревни сохранились бы и ихние хозяйства сейчас, составили бы существенную конкуренцию агрохолдингам.

              Вы очередной асфальтовый крестьянин?
              Помнится в 90 годах,страдалеи так страдали о деревне,что разнесли ее напрочь.теперь у вас отрезвление наступило.но надо все равно вопреки очевидности ,нагадить в прошлое?
              Что такое агрохолдинг?А что такое кооператив?Вам известно?
              а что такое частник -единоличник фермер-сколько их осталось?
              Росстат опубликовал первые итоги сельскохозяйственной переписи 2016 года. Оказалось, что за 10 последних лет число фермерских хозяйств в России сократилось на 46% - с 253,1 до 136,5 тысяч.http://rosng.ru/content/rosstat-kolichestvo-fermerskih-hozyaystv-v-rossii-sokratilos-na-46
              Помнится был такой кукурузный деятель..вот при том да.по селу нанесен страшнейший удар.но так это Хрущев,а не Сталин.
              Второе.ну ка напрягитесь и раскажите честному сообществу,где.когда и в какой стране индустриализация проходила иным порядком,без перемещения сельского населения и прочего-пример найдете?
              Напоминаю,практика огораживания в Англии в период промреволюции привела к массовым репрессиям против крестьян лишенных средств существования,что то никто не галдит о 77 тысячах просто без суда и следствия повешенных на чем попало,по закону о бродяжничестве.
              А свои познания вы от таких источников берете,?
              https://hbr-russia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/767860
    2. Мих1974 Офлайн
      Мих1974 Сегодня, 15:09
      +2
      Кстати настаиваю что бы люди внимательно отличали "массовоссть" деяний Китая от "новаторства"!! fool В свое время эти деби.лы объявили "воробьи жрут наш урожай и причина голода!!" - и уничтожи почти всю пернатую живность belay , благо на тот момент у них были с СССР хорошие отношения и мы их по сути спасли от реального голода (насекомые буквально сожрали урожай) и всем дальним востоком ловили воробьев и подобных и отправляли "спасать Китай". Для Китая нет проблемы получить/украсть технологию дорог и заасфальтировать хоть пустыню Гоби или построить городов на еще 2 мрд человек. Но я настаиваю что бы люди внимательно смотрели к чему приводит такие стройки - большинство таких дорог не повлияло на развтие регионов. То есть "дороги есть" а бурного развития - нет
  5. мордвин 3 Онлайн
    мордвин 3 Сегодня, 15:00
    +1
    Какие вумные люди в Кремле сидят, слов нету. Только вот высокоскоростную дорогу между Москвой и Казанью, обещали построить к мундуалю. Мандуаль прошел, а воз и ныне там. В этом свете обещалки Кремля воспринимаются как очередное бла-бла-бла.
    1. Стирбьорн Офлайн
      Стирбьорн Сегодня, 16:49
      0
      Это даже не обещалки, а просто глупые ролики на "сделаноунас" для пипла. Вообще не понимаю, как их кто-то смотреть может, сплошная маниловщина - ну главное конечно, девок симпотных в заглавке ролика воткнуть.
    2. Вадим237 Онлайн
      Вадим237 Сегодня, 18:18
      0
      Целесообразней создать и запустить в серию новый сверхзвуковой самолёт, чем вкладывать полтора триллиона в железную дорогу, между двумя городами.
  6. аксельбант Офлайн
    аксельбант Сегодня, 15:04
    +4
    интересно, что будут возить с высокой скоростью между краснодаром и махачкалой? дагов на гастроли?
  7. Инжeнeр Офлайн
    Инжeнeр Сегодня, 15:08
    -3
    Сперва надо по-китайски разобраться с чиновниками, чтоб они деньги в дороги не закатывали. А так это очередные мегакормушки и мегаидиотства как с космодромом, ракетой, мостом в Крым, до которого не доехать и после которого едишь по полям.
  8. Мух Офлайн
    Мух Сегодня, 15:26
    0
    "Одним из амбициозных проектов должен стать мост через реку Лена, который даст существенный толчок в развитии всего региона."
    Ну на словах это конечно замечательно. Но, судя по тому, в какую стоимость вышел только незавершенный проект этого моста, готовится грандиозный распил бабла...
    1. cariperpaint Офлайн
      cariperpaint Сегодня, 15:42
      +1
      Т.е строить не нужно?)))
    2. bk316 Онлайн
      bk316 Сегодня, 15:58
      +1
      Ну на словах это конечно замечательно.

      Мост нужен или нет? am
      1. Black Sniper Офлайн
        Black Sniper Сегодня, 16:28
        0
        На Сахалин мост давным-давно нужно было построить, а не кататься на пароме два раза в сутки! am
  9. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 17:56
    0
    Цитата: kakvastam
    Китайская модель экономики прежде всего предполагает жесткую борьбу с коррупцией, вплоть до расстрела этих самых воров! Кремль готов к этому!?

    Ну почему же...
    Можно ещё обзавестись населением, готовым работать за чашку риса в день. Вот к этому Кремль точно готов.

    Вы о китайцах? laughing