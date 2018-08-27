Россия готовится к впечатляющей стройке
В прошлый раз мы уже рассказывали о том, какой путь экономического развития собирается выбрать Кремль. Руководство России уверено, что именно китайская модель, которая предполагает, среди прочего, масштабные инвестиции в крупные инфраструктурные проекты, сможет помочь нашему государству совершить рывок в вопросе качества жизни россиян.
На прошлой неделе был представлен план инфраструктурного развития страны на 7 триллионов рублей, который включил в себя строительство и модернизацию около 700 объектов. Это автодороги федерального значения, региональные аэропорты, мостовые переходы, железнодорожные пути и так далее. Но так или иначе, подавляющее большинство планов связано с автомобильными трассами.
Одним из амбициозных проектов должен стать мост через реку Лена, который даст существенный толчок в развитии всего региона. В то же самое время, в плане инфраструктурного развития России ничего не сказано о мостовом переходе на остров Сахалин, о котором в последнее время так много говорят.
Среди прочих крупных проектов значатся строительство высокоскоростных железных дорог между Краснодаром и Махачкалой, между Москвой и Казанью, а также между Екатеринбургом и Челябинском.
На прошлой неделе был представлен план инфраструктурного развития страны на 7 триллионов рублей, который включил в себя строительство и модернизацию около 700 объектов. Это автодороги федерального значения, региональные аэропорты, мостовые переходы, железнодорожные пути и так далее. Но так или иначе, подавляющее большинство планов связано с автомобильными трассами.
Одним из амбициозных проектов должен стать мост через реку Лена, который даст существенный толчок в развитии всего региона. В то же самое время, в плане инфраструктурного развития России ничего не сказано о мостовом переходе на остров Сахалин, о котором в последнее время так много говорят.
Среди прочих крупных проектов значатся строительство высокоскоростных железных дорог между Краснодаром и Махачкалой, между Москвой и Казанью, а также между Екатеринбургом и Челябинском.
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