«Зелёные человечки». Явление первое, или Москва ли их придумала (ч. 2)

Тёмно-оранжевым показаны территории, которые должны были отойти к Литве по Московскому договору 1920 г.

Польская и литовская делегации на переговорах в Сувалках

Справка.

Бойцы 1-й Литовско-Белорусской пехотной дивизии Войска Польского — основная ударная сила "восставших"

Генерал Люциан Мечислав Рафаил Желиговский (1865-1947)

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Англоязычная копия сувалкинского договора — 1 страница

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В начале 1920 г. появилась идея тактического союза между Литвой и Советской Россией, которые имели общего врага – Польшу. 31 марта литовское правительство предложило советскому правительству заключить военный союз против Польши. Начавшиеся в Москве 9 мая переговоры закончились 12 июля подписанием мирного договора между обоими странами. По этому договору Виленская область возвращалась Литве, последняя также получала безвозвратную помощь в размере 3 млн рублей золотом, а литовская армия начинала боевые действия против польских войскВ данной ситуации Литве необходим был союзник в войне с поляками, а Советская Россия хотела обезопасить свой правый фланг в ходе боев с теми же поляками. Также договор предусматривал и очертание границ, и непосредственно раздел Виленской области. Красные заявили, что удовлетворятся Вилейским и Дисненским уездами, а также частью Лидского и Ошмянского. Договор предусматривал возможность для Красной Армии проводить операции на14 июля 1920 г. 15 кавалерийская бригада 3 конного корпуса Красной Армии захватила Вильно. На следующий день сюда прибыл гусарский полк, 7-й и 8-й полки из состава 1-й дивизии литовской армии, но большевики не спешили передавать им город, а даже наоборот – литовские части были выведены из города. Только 6 августа, когда РККА быстро приближалась к Варшаве, была подписана конвенция об эвакуации частей Красной армии из Виленского края, Литва получала район Свенцян и Вильно.Но фактически Красная армия оставила Вильно только 25 августа, когда после неудачного Варшавского сражения 12 – 16 августа, она начала отступление на восток. 26 августа в город вошли литовские части. Литовцы надеялись, что поляки, увлеченные погоней за красноармейцами, не будут вступать в новый конфликт и оставят Вильно в покое. Тем более, что еще 10 июля под давлением Британии Польша признала право Литвы на этот город. Такое поведение англичан, естественно, возмутило поляков, которые считали эти территории своими. Так, краковская газета «Час» информировала читателей, что в центральной Литве проживают 1 млн 240 тыс. человек, из которых поляков – 810 тыс., евреев – 190 тыс., а литовцев – 115 тыс.. Тут интересно заметить, что наведение данных по центральной Литве (в понимании исторического региона, а не части соответствующего государства) создавало нужный польской общественности эффект относительно доминирования именно польской нации на соответствующих территориях. Хотя в целом по Виленской губернии по переписи 1897 г. преобладали белорусы – их насчитывалось 56,1%, а в самом Вильно преобладали евреи – до 40%. Но поляков это не смущало, и они уверенно подтасовывали цифры.При этом существовали разные концепции введения Виленщины в Польшу: правые национал-демократы считали, что эта земля должна просто стать частью польского государства, в то время как левоцентристские партии и сам Пилсудский размышляли над возможностью федеративного устройства, где учитывались бы амбиции литовцев, белорусов и украинцев. Но Вильно с мизерной численностью в нем этнических литовцев и особенным отношением к нему поляков становился проблемой. Отказаться от него поляки не были готовы, а без него уговорить литовцев на союзные или федеративные отношения было невозможно.В действительности все произошло более прозаично. 28 августа части 1-й дивизии Войска Польского около г. Августова разоружили литовских пограничников. Контратака 2-й литовской пехотной дивизии 2 сентября 1920 г. с целью отбить город провалилась и литовцам пришлось отступить. 22 сентября 1-я польская дивизия нанесла еще одно поражение литовским войскам, хотя и не разгромила их полностью. 26 сентября поляки выбили из Гродно части Красной Армии, а 28 числа заняли Лиду. Для предотвращения дальнейших столкновений под давлением военной контрольной комиссии Лиги Наций были инициированы польско – литовские переговоры, которые стартовали 30 сентября 1929 г. в г. Сувалки. 7 октября был подписан договор, предусматривавший прекращение боевых действий, обмен пленными и демаркационную линию, разграничивающую литовские и польские территории таким образом, что большая часть Виленского края оказывалась под контролем Литвы. Понятно, что Варшава рассчитывала совсем на другой результат.Условия договора, подписанные под давлением Лиги наций, не могли удовлетворить Ю. Пилсудского, который считал, что Вильно и заселенные поляками–католиками земли Виленского края должны были отойти к Польше. Договор связывал Польской республике руки. Поэтому Пилсудским был разработан следующий план, который предусматривал провозглашение «народного восстания» местными поляками, которые должны били взять под контроль регион и не допустить его захвата литовскими войсками.Кроме идеологических рассуждений и банальной ностальгии по родным местам, Пилсудский руководствовался и стратегическими причинами: сильная и могучая Литва могла бы стать транзитным мостом между Германией и Советской Россией. А эти два государства на тот момент были для Варшавы главными противниками. Невозможность прямого наступления на Вильно была обусловлена прежде всего международными обязательствами Польши и давлением со стороны Великобритании, которая выступала против такого шага.Также интересно отметить такой момент. Еще до подписания Сувалкинского договора 29 сентября 1920 г. был издан приказ Верховного командования Войска Польского о перегруппировке в северо–восточном направлении 41-го Сувалкинского пехотного полка и 4-й бригады кавалерии, которые должны были выбить литовские войска из района Сувалок. Там же отмечались части, которые теперь считались «нерегулярными»: 212 и 211 полки уланов, Добровольческая дивизия и 1-я Литовско–белорусская дивизия. В приказе отмечалось, что деление частей на регулярные и нерегулярные обусловлено трудностями политического характера, повязанными с дальнейшей деятельностью за границей государстваИз этого можно сделать вывод, что уже в сентябре Пилсудский планировал операцию по захвату Вильно под соусом «мятежа» определенной части польского войска.Ударной силой «стихийного народного выступления» должны были стать соединения регулярной польской армии – 1-я и 2-я Литовско–Белорусские пехотные дивизии. Они были сформированы 21 октября 1919 г. на базе 1-ой одноименной дивизии, которая в свою очередь была сформирована в соответствии с приказом Ю. Пилсудского от 16 ноября 1918 г. преимущественно из жителей бывших литовских и белорусских губерний Российской империи (). Каждая дивизия имела в своем составе артиллерийский полк и две бригады по два пехотных полка. Нов состав 1-й дивизии также входил один кавалерийский полк – Гродненский уланский полк. Обе части имели уже определенный боевой опыт, а их потери в ходе летних боёв были восполнены за счет других частей Войска Польского. На роль главного мятежника был назначен генерал Желиговский, который стал и командиром 1-й Литовско – Белорусской дивизии.— писал годы спустя Пилсудский, —).20 сентября 1920 г. Верховное командование Войска Польского вызвало Желиговского на Главную квартиру, которая располагалась в г. Белосток. Прибыл генерал туда только 30 сентября, а 1 октября он уже встречался с Пилсудским в личном поезде последнего. Маршал Пилсудский заявил, что в интересах Польши поднять в Вильно восстание местного населения, что в свою очередь даст западным дипломатам понять, что город населен поляками, которые не могут и не хотят находится под литовской или советской властью. Желиговский, после некоторых раздумий, согласился выполнить это задание, хотя – как он вспоминает:Далее маршал ознакомил Желиговского с планом: 1-я Литовско–Белорусская дивизия, которую 2 октября возглавит сам генерал, должна поднять «мятеж», форсированным маршем дойти до Вильно, захватить город, взять под контроль близлежащие земли и провозгласить «независимое государство» Центральная Литва. Политическое и военное руководство Польши публично отстранится от этих событий, поэтому Желиговскому предстоит действовать на своё усмотрение. Пилсудский так и предупредил генерала:. Далее Пилсудский добавил, что никто – ни Антанта с Лигой Наций, ни польское правительство и общество не понимают дел с Литвой. Все хотят только мира, и никто не занимается Вильно. И заканчивая встречу он сказал:Генерал Желиговский взял некоторое время на размышления. Своему Маршалу, он конечно же доверял, но не был уверен в успехе операции имея в распоряжении всего полторы тысячи солдат (Пилсудский, чтобы не раздражать Антанту больше выделить «добровольцев» не хотел). Разговор продолжился на следующий день. Желиговский сумел убедить Пилсудского немного подкорректировать план: кроме 1 Литовско-Белорусской Дивизии в операции должны были принять участие солдаты — уроженцы кресов из 22 Пехотной Дивизии, так называемая «Группа Зындрама», под командованием майора Мариана Зындрам-Косьчялковского. После этого в Гродно провели совет с участием виленских поляков, на котором утвердили решение, что Литва присоединится к Польше на правах федерации и утвердили создание в Вильно свободной администрации после успешной акции Желиговского. За политическую сторону реализации Вильненской операции отвечал полковник Леон Бобицкий, но гораздо большее влияние имел личный представитель и доверенное лицо Начальника Государства (т.е. Пилсудского), капитан Александр Прыстор. Были подготовлены планы создания суррогата правительства под названием Временная Правительственная Комиссия. Занятые территории должны были называться Срединной (Центральной) Литвой, что свидетельствовало о том, что возможно федеративное решение.6 октября генерал провел сборы с высшими офицерами, где разъяснил цель своих дальнейших действий. Но когда с утра 7 октября о «мятеже» сообщили остальным офицерам, то часть из них отказалась брать участие в такой акции и подчиняться Желиговскому. Лишь решительное вмешательство генерала Сикорского, командующего 3 Армией, усмирило эти волнения. Однако самых ярых противников быстро отправили по частям регулярной армии. Зато абсолютное большинство солдат с энтузиазмом приветствовали марш на Вильно.В то время, когда войска генерала Желиговского готовились к началу операции, в Сувалках 7 октября был подписан польско-литовский договор, определявший прохождение демаркационной линии «между польской и литовской армиями, которая ни в коей мере не предопределяет территориальные права ни одной из договаривающихся сторон». Польша получала Сувалки, Августов и Сейны, а Литва – остальные спорные территории включая Вильно.Вышеуказанный договор должен был войти в силу с 12 часов дня 10 октября 1920 г. Поэтому медлить было нельзя.