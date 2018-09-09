С карабином в руках. М1 Carbine (часть 2)
Оказавшись в действующей армии в 1941 году, после того как США вступили во Вторую мировую войну, М1 стал очень быстро пользоваться среди солдат большой популярностью и быстро перекочевал из «второй линии» в «первую». Он с успехом применялся в бою на короткой дистанции, и на ней превосходил по кучности и меткости своего огня все тогдашние пистолеты-пулеметы.
Приклад с вырезом для крепления ремня.
Отмечалось удобство работы его затвора и то, что стрелял он при запертом затворе. Сравнительно мягкая (в сравнении с винтовкой Гаранда) отдача позволяла вести из него частый и потому достаточно результативный огонь, но американские солдаты проблем с недостатком патронов не испытывали. Прицельная дальность стрельбы была невелика, да, это правда, поскольку она составляла всего 275 м, это, во-первых, зависело от баллистики пули, а во-вторых, это и было оружие как раз для ближнего боя. То есть согласно каким требованиям армия его заказывала – такое оружие она и получила!
Поздняя модель в армейском снаряжении.
Графическая схема карабина M1A1 со складывающимся прикладом для парашютистов.
В 1944 году на основе опыта боевого применения родился карабин M2, в котором в ударно-спусковой механизм внесли изменения, позволившие ему теперь стрелять очередями. Это был рычажок, установленный слева на ствольной коробке, который двигался вперед-назад. Соответственно к нему сделали и секторный магазин повышенной емкости на 30 патронов. Считается, что это был американский ответ на немецкий StG-44. Причем войска получили так называемый «кит» — набор деталей, позволявший переделать существующие карабины в полевых условиях. Наборов было два T17 и T18. Однако оказалась, что эффективность нового образца в варианте пистолета-пулемета невысока. К тому же ведение автоматического огня негативным образом отражалось на долговечности оружия, вследствие чего М2 не получил столь широкого распространения, как М1. «Переделок» было изготовлено около 600 тысяч экземпляров, включая сделанные на заводах и те, что переделывались из М1 в частях.
М1 – частичная разборка. Обратите внимание на канавку на цевье для визирования мушки. Диоптрический прицел был расположен на крышке ствольной коробки в ее задней части, что создавало прицельную линию достаточной длины.
Целик оружия складной L-образный с двумя прицельными отверстиями для стрельбы на 137 и 274 метра (150 и 300 ярдов). На поздних образцах прицел был усложнен, он крепился на монтажную планку и изготавливался при помощи штамповки или фрезерованием. Мушка карабина фиксированная, защищена по бокам ушками.
Одним из недостатков конструкции считалось очень близкое расположение кнопок предохранителя и отсоединения магазина, находившихся очень близко друг к другу перед спусковой скобой. Случалось, что в самый напряженный момент боя у солдата из-за этого выпадал магазин. Поэтому предохранитель был модифицирован и выполнен в виде рычажка для избегания подобных инцидентов.
Модифицированный переводчик огня.
Когда США приняли участие в войне в Корее, M2 Carbine использовался там как автомат. И опять-таки отмечалось, что на коротких дистанциях пуля обеспечивает хорошее останавливающее действие. Но при стрельбе очередями столь легкое оружие подбрасывает очень уж сильно, поэтому длинные дистанции ему противопоказаны. И вышло, что M2 Carbine уступал пистолетам-пулеметам по управляемости при стрельбе очередями, а из-за особенностей баллистики стрельба одиночными выстрелами из него была менее точной, чем из винтовки M1 Garand. Да еще и в морозную погоду, а в Корее морозы зимой бывают очень сильными, автоматика карабина давала сбои.
Затворная рама и ствольная коробка. Вид справа: проще не придумаешь.
Что же касается устройства карабина, то оно было на редкость простым, а сама его конструкция отличалась высокой технологичностью и была хорошо адаптирована под массовое производство в военных условиях. Оружие действовало за счет газоотводного двигателя, имевшего очень короткий ход поршня – всего лишь около 8 мм. Причем поршень этот располагался под стволом. В момент выстрела давлением пороховых газов поршень сдвигался назад, и коротким и энергичным толчком передавал энергию затворной раме, после чего автоматика карабина начинала работать за счет инерции его подвижных деталей, а также остаточного давления газа в канале ствола, действующего на донышко гильзы. При этом затворная рама с возвратной пружиной находилась внутри цевья под стволом, вне ствольной коробки, и скользила по выступу на ее боковой пластине, расположенной справа и выступавшей из цевья. Это позволило минимизировать размеры ствольной коробки, и соответственно, общий вес оружия. Слева же на затворной раме рядом с рукояткой перезаряжания находился фигурный выступ, вращавший затвор при движении вперед-назад. При движении рукоятки вперед происходило запирание затвора его поворотом против часовой стрелки. Два его боевых упора при этом заходили за вырезы в ствольной коробке. Соответственно его отпирание происходило в обратном порядке…
Ствольная коробка. Вид слева. Хорошо виден курок УСМ.
На нижнем фото из двух этих фото хорошо виден переключатель стрельбы очередями. Это рычажок слева на ствольной коробке.
М1 имел курковый УСМ и кнопочный предохранитель в передней части спусковой скобы, блокировавший спусковой крючок и шептало нажатием на его кнопку; на поздних выпусках кнопку заменили рычажком, так как ее можно было довольно легко перепутать с кнопкой защелки магазина, которая была рядом. На М2, как об этом сообщалось выше, был смонтирован переводчик видов огня, и тоже в виде рычажка на ствольной коробке слева возле окна для выброса стреляных гильз. Интересно, что была предусмотрена возможность фиксации затворной рамы в заднем положении, для чего следовало нажать кнопку у основания рукоятки. Для 15-патронных магазинов были предусмотрены обоймы на 15 патронов, при этом каких-то особых устройств для снаряжения магазинов с помощью обойм не требовалось — направляющие для них были предусмотрены на самом магазине. Магазины на 30 патронов могли снаряжаться при помощи двух обойм.
Хотя детали карабина и делались на металлорежущих станках, по американским стандартам М1 считали вполне технологичным и не слишком недорогим в производстве оружием. Каждый карабин стоил армии 45 долларов, тогда как винтовка М1 стоила $85, а пистолет-пулемета Томпсона был исключительно дорог— $209 в начале войны. Правда к концу его цена тоже упала до $45, но вот вес, особенно с 50-патронным магазином, был у него совсем не мал, особенно по сравнению с 2,36 кг карабина М1. Всего за все годы пока М1 находился в производстве их было выпущено более 6 миллионов единиц. Еще и сегодня они используются в полиции (например, в полиции Ольстера), а в США его выпускают сразу несколько фирм в качестве гражданского оружия, занимаясь при этом и переделками в конструкции, и изменениями его внешнего дизайна.
Пользоваться карабином, то есть по крайней мере держать его в руках и целиться из него лично мне было удобно!
Следует отметить и то, что карабин можно было относительно быстро и достаточно просто разобрать. Для этого требовалось ослабить винт на ложевом кольце (у ранних выпусков было неразрезное кольцо с пружинной защелкой), и сдвинуть его вперед, после этого можно было извлечь механизм из ложи, отсоединить спусковую коробку, удерживаемую шпилькой, снять затворную раму и после этого вынуть из нее затвор.
Размеры, как это хорошо видно, сопоставимы. Наш АК несколько больше, но зато и мощнее.
Известна также и модель М3, выпущенная в количестве 2100 единиц, и оснащавшаяся большим инфракрасным прожектором и инфракрасным снайперским прицелом. Распространения она не получила, но в джунглях Юго-Восточной Азии применялась.
Сначала на карабинах штык не предусматривался. Но начиная с 1944 года на стволе стали все-таки делать прилив для штыка М4. Также предусматривалось использование гранатомета М8. Интересно, что после войны карабины М1 кроме США выпускались в Японии (арсеналом в городе Нагоя), и предприятием «Chiappa Firearms» в Италии.
А вот это очень интересный «документ» с привкусом той, далекой эпохи: страница №1 из «Наставления» Рокайлендского арсенала по обслуживанию и ремонту карабинов М1 и М1А1.
Производство карабина М1 началось в сентябре 1941 года с незначительными отличиями от оригинальной конструкции Уильямса. Поначалу производством карабина занималась только компания Winchester, но после нападения на Пёрл-Харбор и вступления США в войну, потребовалось значительно увеличить производство карабина. В результате производством данного карабина занялись не только специализированные оружейные предприятия, но и различные предприятия, не связанные с производством оружия вообще: Rock-Ola (музыкальные автоматы), U.S. Postal Meter, Quality Hardware, Inland Division (подразделение General Motors), Underwood (печатные машины), Standard Products (автомобильные запчасти), International Business Machines, Irwin-Pedersen Arms Co. (производство мебели) и Saginaw Steering Gear (подразделение General Motors).
Вначале карабин М1 вообще не имел штыка, но к апрелю 1944 года было решено оснастить его штыком М3 Fighting Knife с длиной лезвия 171 мм. Производство этой версии карабина началось лишь в сентябре 1944 года. Тем не менее, необходимо отметить, что карабин даже с примкнутым к нему штыком был весьма короток (общая длина 904 мм) и вероятно давал не много шансов его владельцу на победу в штыковом бою.
Страница №7. Приведена не только для того, чтобы показать устройство приклада карабина М1А1, но и то, как много, оказывается, разных деталей, от крупный и до самых мелких, требует это довольно-таки простое устройство. И все их надо изготовить из выплавленной стали, обточить, нарезать, отфрезеровать, закалить, вырезать из дерева…
Кстати, на известной фотографии, изображающей подъем американского флага на острове Иводзима, один из морских пехотинцев держит в руках именно карабин М1.
Водружение первого флага над Иводзимой. Снимок штаб-сержанта Льюиса Лоуэри. Наиболее популярное фото первого флага, поднятого над Сурибати.
Приклад с вырезом для крепления ремня.
Отмечалось удобство работы его затвора и то, что стрелял он при запертом затворе. Сравнительно мягкая (в сравнении с винтовкой Гаранда) отдача позволяла вести из него частый и потому достаточно результативный огонь, но американские солдаты проблем с недостатком патронов не испытывали. Прицельная дальность стрельбы была невелика, да, это правда, поскольку она составляла всего 275 м, это, во-первых, зависело от баллистики пули, а во-вторых, это и было оружие как раз для ближнего боя. То есть согласно каким требованиям армия его заказывала – такое оружие она и получила!
Поздняя модель в армейском снаряжении.
Графическая схема карабина M1A1 со складывающимся прикладом для парашютистов.
В 1944 году на основе опыта боевого применения родился карабин M2, в котором в ударно-спусковой механизм внесли изменения, позволившие ему теперь стрелять очередями. Это был рычажок, установленный слева на ствольной коробке, который двигался вперед-назад. Соответственно к нему сделали и секторный магазин повышенной емкости на 30 патронов. Считается, что это был американский ответ на немецкий StG-44. Причем войска получили так называемый «кит» — набор деталей, позволявший переделать существующие карабины в полевых условиях. Наборов было два T17 и T18. Однако оказалась, что эффективность нового образца в варианте пистолета-пулемета невысока. К тому же ведение автоматического огня негативным образом отражалось на долговечности оружия, вследствие чего М2 не получил столь широкого распространения, как М1. «Переделок» было изготовлено около 600 тысяч экземпляров, включая сделанные на заводах и те, что переделывались из М1 в частях.
М1 – частичная разборка. Обратите внимание на канавку на цевье для визирования мушки. Диоптрический прицел был расположен на крышке ствольной коробки в ее задней части, что создавало прицельную линию достаточной длины.
Целик оружия складной L-образный с двумя прицельными отверстиями для стрельбы на 137 и 274 метра (150 и 300 ярдов). На поздних образцах прицел был усложнен, он крепился на монтажную планку и изготавливался при помощи штамповки или фрезерованием. Мушка карабина фиксированная, защищена по бокам ушками.
Одним из недостатков конструкции считалось очень близкое расположение кнопок предохранителя и отсоединения магазина, находившихся очень близко друг к другу перед спусковой скобой. Случалось, что в самый напряженный момент боя у солдата из-за этого выпадал магазин. Поэтому предохранитель был модифицирован и выполнен в виде рычажка для избегания подобных инцидентов.
Модифицированный переводчик огня.
Когда США приняли участие в войне в Корее, M2 Carbine использовался там как автомат. И опять-таки отмечалось, что на коротких дистанциях пуля обеспечивает хорошее останавливающее действие. Но при стрельбе очередями столь легкое оружие подбрасывает очень уж сильно, поэтому длинные дистанции ему противопоказаны. И вышло, что M2 Carbine уступал пистолетам-пулеметам по управляемости при стрельбе очередями, а из-за особенностей баллистики стрельба одиночными выстрелами из него была менее точной, чем из винтовки M1 Garand. Да еще и в морозную погоду, а в Корее морозы зимой бывают очень сильными, автоматика карабина давала сбои.
Затворная рама и ствольная коробка. Вид справа: проще не придумаешь.
Что же касается устройства карабина, то оно было на редкость простым, а сама его конструкция отличалась высокой технологичностью и была хорошо адаптирована под массовое производство в военных условиях. Оружие действовало за счет газоотводного двигателя, имевшего очень короткий ход поршня – всего лишь около 8 мм. Причем поршень этот располагался под стволом. В момент выстрела давлением пороховых газов поршень сдвигался назад, и коротким и энергичным толчком передавал энергию затворной раме, после чего автоматика карабина начинала работать за счет инерции его подвижных деталей, а также остаточного давления газа в канале ствола, действующего на донышко гильзы. При этом затворная рама с возвратной пружиной находилась внутри цевья под стволом, вне ствольной коробки, и скользила по выступу на ее боковой пластине, расположенной справа и выступавшей из цевья. Это позволило минимизировать размеры ствольной коробки, и соответственно, общий вес оружия. Слева же на затворной раме рядом с рукояткой перезаряжания находился фигурный выступ, вращавший затвор при движении вперед-назад. При движении рукоятки вперед происходило запирание затвора его поворотом против часовой стрелки. Два его боевых упора при этом заходили за вырезы в ствольной коробке. Соответственно его отпирание происходило в обратном порядке…
Ствольная коробка. Вид слева. Хорошо виден курок УСМ.
На нижнем фото из двух этих фото хорошо виден переключатель стрельбы очередями. Это рычажок слева на ствольной коробке.
М1 имел курковый УСМ и кнопочный предохранитель в передней части спусковой скобы, блокировавший спусковой крючок и шептало нажатием на его кнопку; на поздних выпусках кнопку заменили рычажком, так как ее можно было довольно легко перепутать с кнопкой защелки магазина, которая была рядом. На М2, как об этом сообщалось выше, был смонтирован переводчик видов огня, и тоже в виде рычажка на ствольной коробке слева возле окна для выброса стреляных гильз. Интересно, что была предусмотрена возможность фиксации затворной рамы в заднем положении, для чего следовало нажать кнопку у основания рукоятки. Для 15-патронных магазинов были предусмотрены обоймы на 15 патронов, при этом каких-то особых устройств для снаряжения магазинов с помощью обойм не требовалось — направляющие для них были предусмотрены на самом магазине. Магазины на 30 патронов могли снаряжаться при помощи двух обойм.
Хотя детали карабина и делались на металлорежущих станках, по американским стандартам М1 считали вполне технологичным и не слишком недорогим в производстве оружием. Каждый карабин стоил армии 45 долларов, тогда как винтовка М1 стоила $85, а пистолет-пулемета Томпсона был исключительно дорог— $209 в начале войны. Правда к концу его цена тоже упала до $45, но вот вес, особенно с 50-патронным магазином, был у него совсем не мал, особенно по сравнению с 2,36 кг карабина М1. Всего за все годы пока М1 находился в производстве их было выпущено более 6 миллионов единиц. Еще и сегодня они используются в полиции (например, в полиции Ольстера), а в США его выпускают сразу несколько фирм в качестве гражданского оружия, занимаясь при этом и переделками в конструкции, и изменениями его внешнего дизайна.
Пользоваться карабином, то есть по крайней мере держать его в руках и целиться из него лично мне было удобно!
Следует отметить и то, что карабин можно было относительно быстро и достаточно просто разобрать. Для этого требовалось ослабить винт на ложевом кольце (у ранних выпусков было неразрезное кольцо с пружинной защелкой), и сдвинуть его вперед, после этого можно было извлечь механизм из ложи, отсоединить спусковую коробку, удерживаемую шпилькой, снять затворную раму и после этого вынуть из нее затвор.
Размеры, как это хорошо видно, сопоставимы. Наш АК несколько больше, но зато и мощнее.
Известна также и модель М3, выпущенная в количестве 2100 единиц, и оснащавшаяся большим инфракрасным прожектором и инфракрасным снайперским прицелом. Распространения она не получила, но в джунглях Юго-Восточной Азии применялась.
Сначала на карабинах штык не предусматривался. Но начиная с 1944 года на стволе стали все-таки делать прилив для штыка М4. Также предусматривалось использование гранатомета М8. Интересно, что после войны карабины М1 кроме США выпускались в Японии (арсеналом в городе Нагоя), и предприятием «Chiappa Firearms» в Италии.
А вот это очень интересный «документ» с привкусом той, далекой эпохи: страница №1 из «Наставления» Рокайлендского арсенала по обслуживанию и ремонту карабинов М1 и М1А1.
Производство карабина М1 началось в сентябре 1941 года с незначительными отличиями от оригинальной конструкции Уильямса. Поначалу производством карабина занималась только компания Winchester, но после нападения на Пёрл-Харбор и вступления США в войну, потребовалось значительно увеличить производство карабина. В результате производством данного карабина занялись не только специализированные оружейные предприятия, но и различные предприятия, не связанные с производством оружия вообще: Rock-Ola (музыкальные автоматы), U.S. Postal Meter, Quality Hardware, Inland Division (подразделение General Motors), Underwood (печатные машины), Standard Products (автомобильные запчасти), International Business Machines, Irwin-Pedersen Arms Co. (производство мебели) и Saginaw Steering Gear (подразделение General Motors).
Вначале карабин М1 вообще не имел штыка, но к апрелю 1944 года было решено оснастить его штыком М3 Fighting Knife с длиной лезвия 171 мм. Производство этой версии карабина началось лишь в сентябре 1944 года. Тем не менее, необходимо отметить, что карабин даже с примкнутым к нему штыком был весьма короток (общая длина 904 мм) и вероятно давал не много шансов его владельцу на победу в штыковом бою.
Страница №7. Приведена не только для того, чтобы показать устройство приклада карабина М1А1, но и то, как много, оказывается, разных деталей, от крупный и до самых мелких, требует это довольно-таки простое устройство. И все их надо изготовить из выплавленной стали, обточить, нарезать, отфрезеровать, закалить, вырезать из дерева…
Кстати, на известной фотографии, изображающей подъем американского флага на острове Иводзима, один из морских пехотинцев держит в руках именно карабин М1.
Водружение первого флага над Иводзимой. Снимок штаб-сержанта Льюиса Лоуэри. Наиболее популярное фото первого флага, поднятого над Сурибати.
- Автор:
- Вячеслав Шпаковский
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