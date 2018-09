Если вы хотите написать в издательство «Оспрей»… (часть 2)

В прошлом, девятисотом по счету моем материале на ВО, рассказ о том, как писать для «Оспрей», был закончен на рассказе о том, как нелегко, в общем-то, подбирать для их изданий информацию для эскизов и делать сами эскизы. Как, например, выходил из этого положения Д. Николь? Ну, ему было легче: он сын известного в Англии художника-иллюстратора. Рисовать умеет, не то что я, всегда рисовавший лучше многих моих сверстников по школе, но недотягивавший до его уровня. И вот он имел несколько готовых графических рисунков лошадей и воинов. Поза, положение рук и ног. И все! И вот их-то он всякий раз обряжал в нужные одежды, глядя на мои эскизы и фотографии. Потом и я стал так делать. Завел себе контурного «мужика» — только контуры, и ничего больше. Распечатывал его на ксероксе и… рисовал на нем детали – шлем, кольчугу, сапоги.Единственное, что, как я уже об этом писал, затруднение в том, что ты не можешь нарисовать «просто кольчугу», доспехи или, скажем, тот же наплечник. Должно быть фото с ссылкой на источник. Причем источником может быть музей, а вот фото реконструированных доспехов опять-таки нужно сопровождать ссылками, на основе чего произведена данная реконструкция!Таким образом, если у вас в книге издательства «Оспрей» будет 8 рисунков, то это означает, что, поскольку на каждом должно быть от 2 до 5 фигур, вам необходимо будет на каждую подготовить самое настоящее… досье. Да и саму фигуру под обозначениями А.В.С или 1,2,3 отрисовать в виде эскиза. А теперь давайте посмотрим на «картинки», поскольку они тоже очень поучительны…Самое лучшее, если у вас, как у автора текста, под руками есть художник, который сам все знает и специалист в нужной вам области. Вот, например, перед вами картина пензенского художника Александра Заикина. «Ночной бой линкора «Айова». Работать с ним одно удовольствие. Назвал нужный корабль и ракурс и… все! Все будет Ок! Вопрос лишь в цене! Платить самому – глупо, не так ли? Значит ты, словно «сводня», должен свести художника и издательство и пусть они сами решают свои финансовые вопросы. Тебе важно знать одно – на каком количестве «картинок» они сговорились, чтобы написать под них свои подписи и соответствующим образом их разместить.The construction of Novgorod ushkuy (The artwork of A.Sheps). Вот такого качества «Оспрей» работы тоже принимает.The reconstruction of Tatars armoured suite of 13th century (The State Historical Museum of Tatarstan). Подпись сделана для издательства «Оспрей». Фотография татарского воина из Государственного исторического музея Татарстана в Казани.А теперь посмотрите на рисунок на обложке этой книги. Воин справа – точная копия воина с вышеприведенного фото.Наплечник доспеха. Практически на каждую деталь для иллюстрации нужно вот такое фото крупным планом. Или хорошо выполненный рисунок в цвете. Но опять же со ссылкой – откуда это?!Легче всего работать, когда музей у тебя под боком. Вот, например, знаменитая маска с Золотаревского городища. Где она помещалась на одежде точно неизвестно. Но… гадать об этом, высказывать предположения (указав – «я так думаю» – «I think so. In my opinion…») – можно сколько угодно. Специалист имеет на это полное право. Так они считают и, по-моему, это вполне справедливо.Теперь как я вообще вышел на «Оспрей». Сейчас это легко. Открыл Интернет – там адрес. Взял и написал. А в 90-ые надо было иметь их книгу, чтобы в ней найти адрес и отправить им письмо. Две недели туда, потом две недели оттуда – процесс общения был очень труден. Так вот с ними меня познакомил М. Горелик, у которого перед этим в издательстве «Монтверт» вышла книга о древних воинах с земель, входивших в СССР. Человек поступил очень умно. Сначала он опубликовал ее будущий текст в журнале «Военные знания». Серия печаталась в конце 80-ых и состояла из одной страницы с его рисунком и длинной колонки с рассказом и подписями к каждой фигуре. А потом он все это перевел и предложил «Монтверту», и после 91-ого они это с радостью напечатали.Хороший художник был М. Горелик, хотя некоторые фигуры у него и были немного… ну, не того. Тем не менее они сегодня красуются во многих музеях, например, в нашем Пензенском краеведческом, и хороши прежде всего тем, что очень информативны. Ну, вот, например, все эти воины, что здесь изображены, срисованы с барельефов на каменных стенах!А у этих воинов-викингов и «днепровских всадников» вся экипировка отрисована по археологическим находкам. То есть свое (авторское) в них только позы, а все остальное взяты из соответствующих справочников и отчетов.И вот М.Горелик дал мне их адрес и… предложил им написать. А что я такого мог им написать, чтобы было интересно англичанам, и чтобы я сам хорошо знал? И тут я сообразил, что это могут быть… русские деревянные крепости, включая и мою Пензу. Взял «Строельную книгу», где рассказывалось о том, что она из себя представляла в 1653 году, книги второго секретаря ОК КПСС Г. Мясникова и профессора Пензенского педагогического института В.Лебедева, книгу о русском деревянном зодчестве, и написал!The typical Kazan mosque of 16th century (V. Shpakovsky photograph). В книги издательства «Оспрей» вам придется подготовить также 20-30 фотографий. Раньше годились черно-белые. Сейчас желательны цветные. Но архивные фотографии, с указанием на архив, приветствуются. Или можешь ходить по музеям и фотографировать все сам.А теперь главный совет – КАК ПИСАТЬ «ТУДА». Обычно наши «советчики» пишут, что надо делать, но… не пишут, как. Я вообще из-за этого «как», можно сказать страдаю всю жизнь. О чем и написал, кстати, в материале про жизнь в окружении дураков. Но немного повторюсь – «дураков» вокруг меня было множество. Включая и родственников. Например, еще работая в деревне сельским учителем, я мог бы сдать экзамены кандидатского минимума, но мне моя родная мать, к.и.н., доцент, постоянно твердила, что «вот будешь работать в вузе… там все само пойдет!» Да, пошло, но сначала туда надо было попасть! И если бы у меня заранее были сданы экзамены минимума, меня и взяли туда без труда, а так у меня на то, чтобы попасть на работу в вуз, ушло целых пять лет! Опять же с детства меня запугали словом «плагиат», хотя реально такого понятия практически не существует, потому, что любой текст, оказывается, можно переписать так, что его сам автор и не узнает, с новизной 100% по системе Антиплагиат – вот даже как! Более того, при переводе с иностранного или на иностранный, как правило, текст настолько изменяется, что об его первоначальном авторстве можно забыть! И никто этого мне не подсказал, а может быть и не знал – вот невежды-то были наши люди, прости Господи!Вот это типичный рисунок в стиле «одень мужика». В основе мой силуэтный мужик, которого я «одел» в доспехи и соответственно вооружил. С другими позами у меня плохо. Я не умею рисовать складки на одежде и руки. Но зато и шлем, и узоры, и пластинчатый доспех – все это изображено по византийским художественным источникам.Так что теперь я прежде всего говорю «как надо», а отнюдь не о том – «что». Писать же следует так: вы берете 2-3 книги «Оспрей» по близкой теме, внимательно их читаете и… выписываете фразы и предложения, которые вы можете без особых изменений вставить в свою книгу. Например, в английском тексте написано «легкая конница мадьярских гусар… была одета в кольчуги и шлемы восточного образца». Ваш текст: «русская поместная конница (конница, состоявшая из мелких землевладельцев) была одета в кольчуги, носила шлемы восточного образца, (более состоятельные воины), а те, кто был беднее, носили стеганые кафтаны (тягиляи) и шапки («шапки бумажные» — особый вид русского военного головного убора Русского государства до Петра Первого…). То есть, вы берете их предложения, обороты речи и фразеологию за основу, но при этом расписываете все русскоязычные термины, такие как «печь», «шуба», «тягиляй», «рукомойник», «кадка», «тын» и так далее. Получается, что вы создаете своего рода «набор лего», и затем из его отдельных кубиков собираете свой собственный текст. При этом, что-то можно даже и через Гугл перевести, но следует помнить, что он как раз терминов-то и не любит, и хорошо переводит лишь самые простые и короткие предложения. Поэтому пишите в русле вальса – 1, 2, 3; 1,2,3 – одно короткое предложение, затем второе – более длинное и, наконец, самое длинное и сложное, заимствованное из английского текста, может быть даже один в один.А вот так я рисовал сам в… 9-10 классах. Фанател тогда по фильмам «Сыновья Большой Медведицы» и «Зоркий сокол» (ну и всем остальным) и рисовал индейцев во всех видах. Много в этом рисунке этнографических неточностей, но зато… рисовал сам!И смог в итоге вставить этот рисунок в качестве иллюстрации в свою книгу «Всемирная детская энциклопедия. РЫЦАРИ» (изд-во ЭКСМО, 2002 г.)Второе правило, которое все время надо повторять про себя, когда пишешь – «нет двум словам на одной странице». Конечно, это идеальная установка, которая на практике недостижима. Но… помнить о ней надо постоянно. Тогда читабельность текста автоматически повышается на порядок. С английским это сложнее. Он информативнее русского, и повторяемость слов там особо никого не напрягает. И тем не менее, ничто не мешает хорошо писать и на английском! Как видите – все очень просто. Но нужно потрудиться, только и всего.Этот рисунок с изображением северного индейца в снегу так никуда и не пошел. Был такой диафильм «Сказание о Кише». Вот оттуда я фигуру и перерисовал, а уж узоры на одежде срисовал откуда-то еще. Но в итоге… все-таки даже он пригодился в качестве иллюстрации. Ведь так тоже можно рисовать эскизы для издательств тому, кто сам не больно хорошо это умеет!Книгу я написал, снабдил ее фотографиями и эскизами иллюстраций и послал в «Монтверт». Им понравилось, дело шло к тому, что они ее напечатают, и вдруг… издательство разорилось. Рынок, а что делать?! Но они позаботились передать ее в «Оспрей» — вот даже, как и предложили издать ее там. Но «оспреевцам» книга не подошла. Оказалась несерийной, и они мне написали, что им нужна книга из серии «Враги Рима». До этого уже вышли 4 книги этой серии: «Враги Рима: 1», «Враги Рима: 2»… И им хотелось книгу о римских войсках в Крыму и Боспорском царстве: какие враги были у них там?! А я плохо разбирался в этой теме и что было делать? Не отказываться же. На помощь пришел метод «глубинного погружения», о чем рассказано будет в следующий раз…Продолжение следует...