Противотанковые средства немецкой пехоты (часть 3)
Во второй половине 1943 года Германия на Восточном фронте была вынуждена перейти к стратегической обороне, что, в свою очередь, ещё больше обострило проблему нехватки и недостаточной эффективности пехотных противотанковых средств. В годы Второй мировой войны немцы создали и приняли на вооружение весьма совершенные противотанковые орудия, обладавшие для своего калибра высокой бронепробиваемостью, и именно на них поначалу легла основная нагрузка борьбы с советскими танками. Однако всё нарастающий выпуск в СССР средних и тяжелых танков, рост мастерства и тактической грамотности танковых экипажей и командования привели к тому, что во второй половине войны противотанковых орудий немцам хронически не хватало. Кроме того, в случае прорыва танков непосредственно к передовым позициям немецкой пехоте требовалось действенное противотанковое оружие батальонного и ротного уровня, а также безопасные в применении противотанковые средства, которыми можно было бы вооружить каждого пехотинца. При всём многообразии и значительной численности, имеющиеся в пехотных подразделениях противотанковые ружья, магнитные мины, ручные и ружейные кумулятивные гранаты оказались неспособны оказать заметное влияние на ход боевых действий.
В связи с этим в 1942 году специалисты Лейпцигской фирмы HASAG начали разработку одноразового реактивного гранатомета, известного как Faustpatrone 30. Название этого оружия сформировано из двух слов: нем. Faust — «кулак» и Patrone — «патрон», цифра «30» — обозначает номинальную дальность стрельбы. Впоследствии, в РККА название «Фаустпатрон» закрепилось за всеми немецкими реактивными одноразовыми противотанковыми гранатомётами.
Одноразовый противотанковый гранатомёт Faustpatrone 30
Гранатомет, являвшийся фактически лёгким одноразовым безоткатным орудием с надкалиберной кумулятивной гранатой, имел простую и в чём-то даже примитивную конструкцию. Что в свою очередь было обусловлено стремлением создать максимально дешевое и технологичное оружие, пригодное для массового производства на простом оборудовании, с использованием недефицитных материалов и сырья. Одноразовые гранатомёты с самого начала рассматривались как массовое противотанковое средство, пригодное для индивидуального использования отдельными военнослужащими, которым планировалось максимально насытить пехотные подразделения. При этом «Фаустпатрон» должен был стать более безопасной и эффективной альтернативой ручным кумулятивным гранатам и магнитным минам. Это оружие являлось максимально простым в применении, считалось, что для его освоения было достаточно пятиминутного инструктажа.
Гранатомет состоял из двух основных частей, изготавливаемых методом холодной штамповки: надкалиберной кумулятивной гранаты и полой открытой с двух сторон трубы. Основная часть пороховых газов при выстреле по открытому стволу отводилась назад и при этом создавалась направленная вперед реактивная сила, уравновешивающая отдачу. Для того чтобы произвести выстрел, ствол обхватывался двумя руками и плотно удерживался под мышкой. Прицеливание осуществлялось с помощью откидного визира по переднему краю гранаты.
Принцип наведения гранатомёта Faustpatrone 30 на цель
После нажатия спускового устройства граната выбрасывалась из ствола и в воздухе раскрывались свернутые подпружиненные лопасти стабилизатора. Использованная пусковая труба не подлежала повторному снаряжению и выбрасывалась.
Немецкий пехотинец с противотанковым гранатомётом Faustpatrone 30
От хвостовой части гранаты пороховой заряд отделялся войлочным пыжом. В процессе сборки гибкие перья стабилизатора помещались в пусковую трубу намотанными на выточенный из дерева стержень хвостовика мины. На стволе при помощи точечной сварки монтировался пусковой механизм и прицельная стойка. В состав пускового механизма входили: пусковая кнопка, выдвижной стебель с винтом, втулка с капсюлем-воспламенителем и возвратная пружина. Ударный механизм имел два положения: на боевом взводе и на предохранителе.
«Фаустпатроны» поставлялись в войска собранном виде, однако непосредственно перед применением было необходимо произвести заряжание. Для этого, не вынимая предохранительную чеку, поворотом против часовой стрелке головная часть гранаты отделилась от стебля, который оставался в стволе. В трубу корпуса закладывался металлический стакан, с донным инерционным взрывателем и детонатором. После чего головная часть гранаты и стабилизатор соединялись обратным движением. Непосредственно перед выстрелом производилось извлечение предохранительной чеки в передней части ствола. После этого стрелок поднимал прицельную планку и взводил ударный механизм. Гранатометы Faustpatrone 30 доставлялись в действующую армию в деревянных ящиках по 4 штуки в неоконченном снаряженном виде, без детонирующих устройств и взрывателей, поставлявшихся в картонных футлярах отдельно.
Общая длина гранатомёта составляла 985 мм. В трубе диаметром 33 мм размещался заряд чёрного мелкозернистого пороха массой 54 г. В различных источниках масса Faustpatrone 30 варьируется в пределах от 3,1 — 3,3 кг. Но все источники единодушны в том, что первая модель немецкого одноразового реактивного гранатомёта получилась не слишком удачной.
Хотя 100-мм граната, содержавшая 400 г взрывчатки (смесь тротила и гексогена в пропорции 40/60) с медной облицовкой кумулятивной выемки, была способна пробить по нормали 140 мм гомогенную броню, ввиду невысокой начальной скорости (29 м/с) дальность выстрела не превышала 50 м. При этом точность была очень низкой. Кроме того, остроконечная головная часть при встрече с лобовой бронёй Т-34 демонстрировала склонность к рикошету, а взрыватель не всегда работал надёжно. Зачастую при неоптимальном положении кумулятивного заряда относительно цели или задержке срабатывания донного взрывателя, после взрыва на броне образовывалась выемка, без её пробития – на жаргоне советских танкистов «ведьмин поцелуй». К тому же при выстреле из-за форса пламени позади гранатомёта образовывалась значительная опасная зона, в связи с чем на трубу наносилась надпись: «Achtung! Feuerstrahl!» (Нем. Осторожно! Реактивная струя!»). Но в то же время объединение в одном достаточно компактном, простом в применении и дешевом оружии кумулятивного боеприпаса и отсутствие отдачи при выстреле обещало, что данное маневренное и легкое противотанковое средство способно значительно повысить возможности пехоты в борьбе с танками. Даже с учётом существенных конструктивных недостатков и очень небольшой дальности выстрела, при грамотном применении «Фаустпатрон» продемонстрировал более высокую эффективность, чем пехотные противотанковые средства, принятые на вооружение ранее. Наиболее высоких результатов удалось добиться при ведении флангового огня из различных укрытий и окопов, а также в ходе боевых действий в населённых пунктах.
Принято считать, что боевая премьера «Фаустпатрона» на Восточном фронте состоялась поздней осенью 1943 года, в ходе боёв на территории восточной Украины. Одноразовые РПГ во всё возрастающих объёмах поступали в войска, где они были встречены весьма благосклонно. Согласно немецкой статистике, в период с января по апрель 1944 года немецкая пехота на Восточном фронте уничтожила в ближнем бою 520 танков. При этом 264 бронированных машин удалось уничтожить при помощи одноразовых гранатомётов.
На основании опыта, полученного в ходе боевого применения, во второй половине 1943 года был создан усовершенствованный образец Panzerfaust 30М (нем. Танковый кулак), с дальностью выстрела 30 м. В связи с новым обозначением одноразовых противотанковых гранатомётов, принятым в конце 1943 года, «фаустпатроны» первого образца часто именовали Panzerfaust Klein 30М.
Panzerfaust 30М
Эта модификация, весившая более 5 кг, комплектовалась 149-мм кумулятивной гранатой, в которой содержалось 0,8 кг взрывчатки. Благодаря увеличившемуся калибру головной части, бронепробиваемость удалось довести до 200 мм. Для сохранения прежней дальности выстрела масса порохового заряда была увеличена до 100 г, но начальная скорость практически не изменилась.
Головная часть «Панцерфауста» в отличие от «Фаустпатрона» имела иную форму. С целью снижения вероятности рикошета носовая часть 149-мм гранаты была выполнена плоской.
Немецкие пехотинцы с «Панцерфаустом» и «Фаустпатроном»
В целом новый гранатомёт Panzerfaust 30М получился более удачным. Согласно данным немецкого Центрального статистического управления, начиная с августа 1943 года, было произведено 2,077 млн. Faustpatrone 30 и Panzerfaust 30М. Но командование Вермахта не устраивала очень малая дальность прицельного выстрела. В связи с этим в первой половине 1944 года велись испытания «дальнобойной» модели, которая могла поражать цели на дальности до 60 м. В сентябре 1944 года первые Panzerfaust 60 передали в пехотные части на Восточном фронте.
Для того чтобы повысить дистанцию прицельного выстрела, калибр пусковой трубы был увеличен до 50-мм, а масса метательного заряда составила 134 г. Благодаря этому начальная скорость гранаты, заимствованной от Panzerfaust 30М, доведена до 45 м/с – то есть возросла в два раза. На Panzerfaust 60М поздних серий откидная стойка прицела проградуирована на дистанцию до 80 м.
Помимо этого улучшению подвергся спусковой механизм, кнопочный спуск заменили рычажным. Для воспламенения порохового заряда использовали капсюль типа «Жевело», который надежно действовал в сложных метеорологических условиях. В случае отказа от выстрела имелась возможность снять пусковой механизм с боевого взвода и поставить на предохранитель. Для этого прицельную планку было необходимо опустить к стволу и вставить чеку обратно в вырез. В результате всех изменений масса гранатомёта Panzerfaust 60М достигла 6,25 кг. Из всех немецких одноразовых гранатомётов, выпускавшихся в военное время, эта модификация стала самой многочисленной.
В модели Panzerfaust 100М, поступившей на вооружение в октябре 1944 года, при сохранении прежней головной части, дальность прицельного выстрела была доведена до 100 м. Калибр пусковой трубы увеличен до 60-мм, а масса порохового заряда до 200 г. При этом вес оружия в боеготовом положении составил 9,4 кг. Столь существенное увеличение веса гранатомёта было связано не только с возросшим диаметром трубы, ввиду применения более мощного метательного заряда увеличилось внутреннее давление при выстреле, что в свою очередь привело к необходимости роста толщины стенок. Для снижения производственных расходов в войсках организовали сбор использованных гранатомётных труб и их повторное снаряжение. Конструктивной особенностью Panzerfaust 100М является наличие двух последовательно размещенных метательных пороховых зарядов с воздушной прослойкой между ними. Таким способом до момента выброса гранаты из ствола обеспечивалось сохранение постоянно высокого давления пороховых газов, что оказывало влияние на увеличение дальности метания снаряда. Одновременно с ростом дальности огня, до 240 мм возросла бронепробиваемость. На заключительном этапе войны Panzerfaust 100М был способен обеспечить поражение всех серийных средних и тяжелых танков.
M4 Sherman 741-го американского танкового батальона горит на улице в Лейпциге после попадания гранаты «Панцерфауста»
Согласно справочным данным начальная скорость гранаты Panzerfaust 100М достигла 60 м/с. Сложно сказать насколько заявленная дальность эффективного выстрела 100 м соответствовала действительности, но благодаря возросшей начальной скорости, рассеивание гранат на дальности 50 м уменьшилось примерно на 30%. Тем не менее, на откидной стойке прицела были нанесены отверстия с отметками на 30, 60, 80 и 150 метров.
В ходе работ над гранатомётом Panzerfaust 100М модернизационный потенциал, заложенный при проектировании Panzerfaust 30М, был полностью исчерпан, и создание новых модификаций путём увеличения диаметра пусковой трубы и массы метательного заряда, при сохранении прежней 149-мм оперённой гранаты сочли нецелесообразным. Конструкторы фирмы HASAG для повышения дальности и точности стрельбы при создании гранатомёта Panzerfaust 150М предложили ряд новых решений. Граната более обтекаемой формы получила осколочную рубашку, что позволило не только бороться с бронетехникой, но и поражать пехоту действующую совместно с танками. При этом калибр гранаты был уменьшен до 106-мм, но благодаря использованию более совершенного кумулятивного заряда бронепробиваемость удалось сохранить на уровне Panzerfaust 100М. На цилиндрической части гранаты установили откидывающуюся мушку, что значительно улучшило условия прицеливания. В новой гранате боевая часть, стабилизатор и донный взрыватель выполнены неразъёмными. Это упрощало технологию производства и обеспечивало более прочную фиксацию боевого заряда, а также позволяло безопасно разряжать оружие, если отпадала необходимость выстрела. Утолщение стенок пусковой трубы допускало возможность многократного перезаряжания. Снижение калибра гранаты с 149 до 106-мм позволило уменьшить массу гранатомёта до 6,5 кг.
Немецкий пехотинец с гранатомётом Panzerfaust 150М
По сравнению с более ранними образцами гранатомёт Panzerfaust 150М безусловно стал значительным шагом вперёд и это оружие могло существенно повысить противотанковые возможности немецкой пехоты. В марте 1945 года была выпущена установочная партия противотанковых гранатометов в количестве 500 шт. Планировалось, что ежемесячный выпуск новой модификации на предприятии HASAG в Лейпциге достигнет 100 тыс. штук. Однако надежды немецкого командования на это оказались несбыточными. В середине апреля 1945 года американские войска захватили Лейпциг, и Panzerfaust 150М не смог оказать существенного влияния на ход боевых действий.
Ещё более высокими характеристиками должен был обладать Panzerfaust 250М с дальностью пуска 250 м. Рост начальной скорости гранаты достигался благодаря использованию более длинной пусковой трубы и большей массы вышибного заряда. Для снижения массы гранатомёта планировалось использовать съёмную индукционную электрическую систему пуска в пистолетной рукоятке, хотя такое решение было спорным ввиду высокой вероятности отказа в условиях повышенной влажности. Для большего удобства прицеливания на гранатомете появился рамочный плечевой упор. Однако до капитуляции Германии запустить данный образец в серийное производство не удалось. Также в числе нереализованных оказался проект Grosse Panzerfaust с пусковой трубой от Panzerfaust 250М и новой кумулятивной гранатой с бронепробиваемостью 400 мм.
В завершающий период войны германские одноразовые гранатомёты получили широчайшее распространение. По состоянию на 1 марта 1945 года в войсках имелось – 3,018 млн. «Панцерфаустов» различных модификаций. Всего же в период с августа 1943 по март 1945 года было произведено 9,21 млн. одноразовых гранатомётов. При налаживании массового производства удалось добиться низкой себестоимости. В 1944 году на создание одного «Панцерфауста» тратилось не более 8 человеко-часов, а затраты в денежном выражении составляли от 25 до 30 марок, в зависимости от модификации.
Серийные модификации немецких одноразовых гранатомётов
Однако одноразовые гранатомёты не сразу получили признание как основное индивидуальное противотанковое средство пехоты. Это было связано с невысокой эффективностью и многочисленными изъянами первых «Фаустпатронов», и с тем, что до середины 1944 года боевые действия главным образом велись вне населённых пунктов. Гранатомёты с эффективной дальностью выстрела несколько десятков метров не могли полностью реализовать свой потенциал в полевых условиях. Они оказывались эффективны при устройстве противотанковых засад у мостов, обочин дорог, в населенных пунктах, а также при создании узлов противотанковой обороны в укрепрайонах.
Советский танк, подожженный выстрелом «Панцерфауста» из противотанковой засады на обочине дороги
Помимо регулярных частей Вермахта и СС, гранатометами массово вооружали спешно формируемые из подростков и пожилых людей отряды «Фольксштурма». После непродолжительного обучения вчерашние школьники и старики шли в бой. Для отработки приёмов обращения с гранатометом, на базе Panzerfaust 60 был создан учебный вариант с имитационным метательным зарядом и деревянным макетом гранаты.
Значение «Панцерфаустов» резко возросло летом 1944 года, когда советская армия вступила на территорию густо застроенной Восточной Европы. В условиях населённых пунктов, превращённых в крепости, возможности для манёвра танков были очень стеснёнными, а при движении бронетехники по узким улицам небольшая дальность прицельного выстрела уже не играла особой роли. В этих условиях бронетанковые подразделения РККА порой несли очень серьёзные потери. Так, например, в апреле 1945 года в боях на подступах к Берлину «фаустниками» было повреждено и сожжено от 11,3 до 30% всех танков выведенных из строя, а в ходе уличных боев в самом городе до 45 — 50%.
Вот, что писал по этому поводу в своих мемуарах маршал И.С. Конев:
«...Немцы готовили Берлин к жесткой и прочной обороне, которая была рассчитана на длительное время. Оборона была построена на системе сильного огня, узлов сопротивления и опорных пунктов. Чем ближе к центру Берлина, тем плотнее становилась оборона. Массивные каменные постройки, имеющие большую толщину стен, приспосабливались к длительной осаде. Несколько зданий укрепленных таким образом образовывали узел сопротивления. Для прикрытия флангов возводились прочные баррикады толщиной до 4 метров, которые также являлись мощными противотанковыми препятствиями... Угловые здания, из которых мог вестись косоприцельный и фланговый огонь укреплялись особенно тщательно... Кроме того, немецкие узлы обороны были насыщены огромным количеством фаустпатронов, которые в уличных боях стали грозным противотанковым оружием... Во время битвы за Берлин гитлеровцы уничтожили и подбили более 800 наших самоходок и танков. При этом основная часть потерь пришлась на бои в городе»...
Советским ответом стало улучшение взаимодействия пехоты с танками, стрелки должны были двигаться на расстоянии 100-150 м от танков и прикрывать их огнём из автоматического оружия.
Кроме того, для снижения эффекта кумулятивной струи поверх основной брони танков стали в массовом порядке приваривать экраны из тонких металлических листов или мелкой стальной сетки. В большинстве случаев такие импровизированные средства защищали танковую броню от пробития при срабатывании кумулятивного заряда.
Помимо одноразовых противотанковых гранатомётов «ближнего боя» в Германии были разработаны и приняты на вооружение многоразовые ручные и станковые РПГ, предназначенные для ротного и батальонного звена. В 1943 году после знакомства с американским гранатомётом 2,36-inch Anti-Tank Rocket launcher M1, больше известный как Bazooka («Базука»), специалисты HASAG оперативно создали собственный аналог – 88-мм RPzB. 43 (нем. RaketenPanzerbuchse 43 — ракетная танковая винтовка образца 1943 года), который в войсках получил название Ofenrohr, что в переводе означает «Печная труба».
88-мм противотанковый гранатомёт RPzB. 43 с кумулятивной гранатой
С учётом постоянного роста толщины брони танков, немецкие конструкторы по сравнению с 60-мм «Базукой» увеличили калибр до 88-мм. Что оказалось весьма дальновидным, впоследствии в США был разработан 88,9-мм РПГ М20. Однако увеличение калибра и бронепробиваемости неизбежно сказалось на массе оружия. Гранатомет длиной 1640 мм весил 9,25 кг. Стрельба из него велась реактивными минами кумулятивного действия RPzB.Gr. 4322 (нем. Raketenpanzerbuchsen-Granat – Реактивная противотанковая граната), способными пробить лист броневой стали толщиной до 200 мм. Стабилизация гранаты на траектории осуществлялась при помощи кольцевого стабилизатора. Снаряд заряжался с хвостовой части трубы, где имелось проволочное защитное кольцо. Воспламенение стартового заряда происходило при помощи индукционного спускового устройства. Внутри сопла камеры сгорания гранаты при помощи лака крепился электрический запал-воспламенитель. После заряжания реактивной гранаты в ствол, она соединялась проводом электровоспламенителя с клеммой на стволе. В качестве метательного заряда в гранате RPzB.Gr. 4322 был применён дигликолевый бездымный порох. Так как скорость горения реактивного топлива сильно зависела от его температуры, имелись «зимние» и «летние» гранаты. Допускалась стрельба «летним» вариантом гранаты зимой, однако это в связи со снижением начальной скорости приводило к большому рассеиванию и падению прицельной дальности выстрела. Гарантированное взведение взрывателя гранаты происходило на дальности не менее 30 м. Прицеливание при стрельбе велось при помощи простейших приспособлений – прицельной планки с отверстиями и целика. Ресурс ствола гранатомёта был ограничен 300 выстрелами. Впрочем, основная часть 88-мм германских РПГ на фронте столько не жила и не успевала выработать и треть своего ресурса.
Заряжающий с кумулятивной миной RPzB.Gr. 4322
В боеприпасе массой 3,3 кг содержался кумулятивный заряд весом 662 г. Начальная скорость снаряда составляла 105-110 м/с, что обеспечивало максимальную дальность выстрела 700 м. Впрочем, максимальная прицельная дальность стрельбы не превышала 400 м, при этом эффективная дальность выстрела по движущемуся танку была не больше 150 м. Так как после вылета гранаты из ствола реактивный двигатель продолжал работать, для защиты наводчика от реактивной струи он был вынужден закрывать все части тела плотным обмундированием, надевать защитную маску от противогаза без фильтра и пользоваться перчатками.
Немецкий пехотинец с реактивным 88-мм гранатомётом RPzB. 43, для защиты от пороховых газов на стрелке противогазная маска
При выстреле позади гранатомёта образовывалась опасная зона глубиной до 30 м, в которой не должны были находиться люди, горючие материалы и боеприпасы. Теоретически слаженный расчёт мог развить скорострельность 6-8 выстр/мин, но на практике образующееся после выстрела газопылевое облако блокировало обзор, и при отсутствии ветра требовалось 5-10 с, чтобы оно рассеялось.
Расчёт гранатомета состоял из двух человек – наводчика и заряжающего. На поле боя «Офенрор» переносился наводчиком на плечевом ремне, заряжающий, так же исполняющий роль подносчика боеприпасов, имел с собой до пяти гранат в специальном деревянном ранце. При этом заряжающий, как правило, вооружался штурмовой винтовкой или пистолетом пулемётом для защиты наводчика от вражеской пехоты.
Для перевозки гранатометов и боеприпасов с помощью мотоцикла или лёгкого тягача повышенной проходимости был разработан специальный двухколесный прицеп, на котором размещалось до 6 ручных противотанковых гранатометов Ofenrohr и несколько деревянных укупорок для гранат.
Первая партия из 242 88-мм реактивных гранатомётов была отправлена на Восточный фронт в октябре 1943 года – практически одновременно с одноразовыми гранатомётами Faustpatrone 30. При этом выявилось, что благодаря многократно большей дальности эффективного огня и скорости полёта снаряда «Офенрора» имел существенно большую вероятность поражения цели. Но в то же время переноска достаточно тяжелой и длинной 88-мм трубы на поле боя была затруднена. Смена позиций или даже изменение направления выстрела осложнялись ещё и тем, что форс пламени позади гранатомёта представлял огромную опасность для своей пехоты, а использование гранатомёта вблизи стен, крупных препятствий, из замкнутых объёмов или в лесу было практически невозможно. Тем не менее, несмотря на ряд недостатков, РПГ RPzB. 43 успешно прошли войсковые испытания и получили положительную оценку у личного состава участвовавшего в отражении атак бронетехники. После чего командование Вермахта потребовало увеличить выпуск реактивных гранатомётов и устранить основные замечания.
В августе 1944 года в действующую армию поступила первая партия гранатомётов RPzB. 54 Panzerschrek (нем. Гроза для танков). От РПГ RPzB. 43 он отличался наличием легкого металлического щитка размерами 36 x 47 см, размещённого между прицелом и мушкой. В щитке для наведения на цель имелось прозрачное окошко из огнеупорной слюды. Благодаря наличию щитка уже не было большого риска ожога реактивной струёй во время пуска гранаты, и необходимость в защитном обмундировании и противогазной маске у наводчика отпала. Под дульным срезом ствола установлена предохранительная скоба, которая не позволяла при стрельбе лежа укладывать оружие непосредственно на грунт. В ходе разработки новой модификации гранатомёта конструкторы улучшили условия наведения на цель. В конструкцию прицела были внесены изменения, облегчавшие вынос точки прицеливания в сторону движения цели и определения дальности. Для этого прицельную планку оснастили пятью прорезями, рассчитанными на фронтальные цели, двигающиеся со скоростью до 15 км/ч и 30 км/ч. Это значительно повысило точность стрельбы и позволило несколько снизить зависимость эффективности применения от уровня подготовки и личного опыта стрелка. Для внесения «сезонных» поправок влияющих на траекторию полёта мины, положение мушки можно было менять с учетом температуры от -25 до +20 градусов.
Гранатомёт RPzB. 54 Panzerschrek, рядом ящик с боеприпасами
Конструктивные изменения привели к тому, что гранатомёт стал значительно тяжелей, его масса в боевом положении составила 11,25 кг. Дальность и боевая скорострельность оружия не изменились.
Для стрельбы из RPzB. 54 первоначально использовались кумулятивные выстрелы, созданные для RPzB. 43. В декабре 1944 года на вооружение поступил гранатомётный комплекс в составе РПГ RPzB. 54/1 и противотанковой реактивной гранаты RPzNGR.4992. В реактивном двигателе модернизированного снаряда использовалась новая марка быстросгорающего пороха, который вырабатывался до того, как снаряд вылетал из ствола. Благодаря этому удалось до 1350 мм уменьшить длину трубы, а масса оружия уменьшилась до 9,5 кг. Одновременно с этим дальность прицельного выстрела была доведена до 200 м. Благодаря доработке кумулятивного заряда, бронепробиваемость при встрече гранаты с бронёй под прямым углом составила 240 мм. Противотанковый гранатомет модификации RPzB. 54/1 стал самым совершенным серийным образцом из модельного ряда германских 88-мм многоразовых РПГ. В общей сложности до апреля 1944 года немецкая промышленность успела поставить 25744 гранатомета данной модификации.
Немецкий солдат с 88-мм гранатомётом, рядом лежат ручные гранаты М-24
Как и в случае с «Панцерфаустами», гранатомёты «Офенрор» и «Панцершрек» производились в очень значительных объёмах, а себестоимость в массовом производстве составила 70 марок. К концу 1944 года заказчик принял 107 450 противотанковых гранатомётов Ofenrohr и Panzerschreck. В марте 1945 года в распоряжении Вермахта и СС было 92728 88-мм РПГ, на складах находилось ещё 47002 гранатомета. К тому моменту на отдельных участках имелось до 40 многоразовых РПГ на 1 км фронта. Всего же во время Второй мировой военной промышленностью Рейха было произведено 314895 88-миллиметровых РПГ Panzerschreck и Ofenrohr, а также 2218400 кумулятивных гранат.
Справедливости ради, стоит сказать, что «Офенрор» и «Панцершрек» ввиду более сложного обращения, необходимости тщательной наводки на цель и большей дальности стрельбы для получения удовлетворительных результатов в бою требовали лучшей подготовки расчётов, чем одноразовые «Панцерфаусты». После того как 88-мм гранатомёты были в достаточной степени освоены личным составом, они демонстрировали хорошую боевую эффективность и стали основным противотанковым оружием пехотных полков. Так, по штатам середины 1944 года в противотанковых ротах пехотного полка оставалось всего три противотанковых орудия и 36 88-мм РПГ или только одни только «Панцершреки» в количестве 54 шт.
В 1944 году на вооружении противотанковых рот пехотной дивизии, помимо противотанковых орудий, имелось 130 Panzerschreck, еще 22 гранатомёта находилось в оперативном резерве при штабе дивизии. В конце 1944 года 88-мм РПГ наряду с «Панцерфаустами» стали составлять костяк противотанковой обороны пехотных дивизий. Такой подход к обеспечению противотанковой обороны позволял сэкономить на производстве противотанковых орудий, которые были в сотни раз дороже гранатомётов. Но, с учётом того, что дальность прицельного выстрела из «Панцершрека» находилась в пределах 150 м и гранатомёты обладали рядом существенных недостатков, стать полноценной заменой противотанковым пушкам не могли.
Немецкие гранатомётчики зачастую демонстрировали высокую результативность в уличных боях, при отражении атаки танков на сильно пересечённой местности или в укрепрайонах: развязках дорог, в лесу и хорошо укреплённых в инженерном отношении узлах обороны – то есть в местах, где подвижность танков была скована и имелась возможность ведения гранатомётными расчётами огня с малой дистанции. В противном случае в связи с необходимостью взаимного перекрытия секторов обстрела и небольшой дальность эффективного огня происходило «размазывание» гранатометов по всей линии обороны.
Помимо серийных гранатомётов в Германии был разработан ряд образцов, не запущенных по тем или иным причинам в массовое производство. С целью снижения массы 88-мм РПГ велись работы по созданию стволов из лёгких сплавов. При этом удалось добиться обнадёживающих результатов, но ввиду капитуляции Германии эту тему до конца не довели. Незадолго до окончания войны было признано целесообразным создать гранатомёт со стволом из прессованного многослойного картона, который усиливался путём намотки стальной проволоки. Согласно расчётам такой ствол мог выдержать 50 выстрелов что, в общем, было достаточно для условий, сложившихся в 1945 году. Но, как и в случае со стволом из лёгких сплавов, данную работу закончить не удалось. Практически одновременно с моделью RPzB. 54/1 проводились испытания 105-мм гранатомёта RPzB.54, конструктивно сходного с последней версией «Панцершрека». Однако ввиду несоответствия заданной проектом бронепробиваемости, слишком больших габаритов и массы данный вариант отвергли. Ввиду неудовлетворительной точности была отвергнута надкалиберная 105-мм граната массой 6,5 кг, которую предполагалось отстреливать из RPzB. 54.
Очень многообещающим выглядел 105-мм станковый гранатомёт Hammer (нем. Молот), который также известен как Panzertod (нем. Танковая смерть). Гранатомет, который можно также классифицировать как безоткатное орудие, был разработан специалистами концерна Rheinmetall-Borsig зимой 1945 года. Огонь велся 3,2 кг кумулятивными оперёнными гранатами с начальной скоростью 450 м/с и бронепробиваемостью до 300 мм.
Станковый 105-мм гранатомёт Hammer на треножном станке
При этом на испытаниях была получена очень высокая точность стрельбы. В ряде источников говорится, что на дистанции 450 м снаряды укладывались в щит размером 1х1 м, что очень неплохо даже по современным меркам.
Ввиду того, что масса ствола превышала 40 кг, стрельба велась только со станка. Для облегчения переноски ствол разбирался на две части и отделялся от станины. В этом случае для транспортировки оружия без боеприпасов требовалось три человека.
Конструкторы Rheinmetall-Borsig сумели создать достаточно совершенное безоткатное орудие с оптимальным сочетанием бронепробиваемости, точности стрельбы, дальности и маневренности. Однако из-за ряда проблем, связанных с доводкой нового оружия и перегруженностью производственных мощностей военными заказами, завершить работы над перспективным образцом до мая 1945 года не удалось.
Впрочем, безоткатные орудия в вооруженных силах нацисткой Германии всё же имелись. В 1940 году на вооружение парашютных частей Люфтваффе поступило 75-мм авиадесантируемое безоткатное орудие 7,5 cm Leichtgeschütz 40. Но стрельба из него в основном велась осколочно-фугасными снарядами, непригодными для борьбы с танками. Хотя согласно справочным данным для данного орудия имелись бронебойные снаряды, ввиду относительно небольшой начальной скорости (370 м/с) толщина пробиваемой брони не превышала 25 мм. В 1942 году для данного орудия были приняты кумулятивные снаряды с бронепробиваемостью до 50 мм.
Гораздо большими возможностями обладала 105-мм безоткатка 10,5 cm Leichtgeschütz 40 (LG 40), предназначенная для вооружения воздушно-десантных и горно-пехотных частей. Благодаря относительно небольшому весу и возможности быстрой разборки на отдельные части, LG 40 было пригодно для переноски вручную. До середины 1944 года было выпущено немногим более 500 105-мм безоткатных орудий.
Немецкие десантники ведут огонь из 105-мм безоткатных орудий LG 40 ведут огонь
Орудие, созванное фирмой Krupp AG и принятое на вооружение в 1942 году, весило в боевом положении 390 кг и могло перекатываться силами расчёта. Также имелся облегчённый вариант с колёсами малого диаметра и без щита, массой 280 кг. Основным боеприпасом безоткатки считался осколочно-фугасный снаряд, но в боекомплекте также имелись кумулятивные гранаты с начальной скоростью 330 м/с и прицельной дальностью около 500 м. Так как стабилизация снаряда в полёте осуществлялась вращением, за счёт центробежной силы происходило «разбрызгивание» кумулятивной струи, и при попадании 11,75 кг гранаты под прямым углом могла быть пробита 120 мм броня, что конечно не много для такого калибра. Также в незначительном количестве в войска поставлялись 105-мм безоткатки 10,5 cm Leichtgeschütz 42 от Rheinmetall-Borsig. Орудие в целом обладало теми же характеристиками, что и «крупповское» LG 40, но благодаря использованию в конструкции лёгких сплавов было легче.
Во второй половине 1943 года на вооружение поступило лёгкое пехотное противотанковое орудие (станковый гранатомёт) 8,8 cm Raketenwerfer 43, стреляющее оперёнными реактивными снарядами. Оно было разработано компанией WASAG для замены тяжелого ПТР sPzB 41. Так как оружие сильно напоминало игрушечную пушку, в войсках к нему прилипло название Puppchen (нем. Куколка).
Конструктивно гранатомет состоял из пяти основных частей: стволa с казенником, противовеса, лафета и колес. Для защиты расчёта от осколков предназначался лёгкий щит из броневой стали толщиной 3 мм, с окном для прицеливания. Запирание ствола осуществлялось затвором, в котором собраны запирающий, предохранительный и ударный механизмы. Прицельные приспособления представляли собой механический прицел с насечкой 180-700 и открытую мушку. Наведение гранатомета на цель производилось вручную, поворотный и подъемный механизмы отсутствовали.
Станковый гранатомёт 8,8 cm Raketenwerfer 43
Основным условием при разработке 88-мм реактивного орудия с гладким стволом, являлось создание противотанковой системы, в которой использовались недефицитные материалы, при сохранении приемлемой боевой эффективности и малого веса. Для стрельбы из 88-мм станкового гранатомёта был применен реактивный снаряд Pz. Gr. 4312, созданный на базе кумулятивной гранаты RPzB.Gr. 4322 от ручного гранатомёта «Офенрор». При этом основные отличия состояли в ударном способе воспламенения порохового заряда и большей длине снаряда.
Слева — 88-мм активно-реактивная кумулятивная граната RPzB.GR. 4312, справа — 88-мм реактивная граната RPzB.GR 4322
Благодаря более высокой жесткости и устойчивости конструкции, точность и дальность оказались выше, чем у 88-мм ручных гранатомётов. Снаряд вылетал из ствола длиной 1600 мм с начальной скоростью – 180 м/с. Дальность эффективного огня по движущейся цели составляла 230 м. Боевая скорострельность – до 10 выстр/мин. Максимальная прицельная дальность – 700 м. Масса орудия – 146 кг. Длина — 2,87 м.
Американские военнослужащие рядом с трофейным станковым гранатомётом 8,8 cm Raketenwerfer 43, захваченным в Италии
Несмотря на несерьёзный внешний вид и простую конструкцию «Куколка» представляла серьёзную опасность для средних и тяжелых танков на дистанции до 200 м. Пик производства «Ракетенверфер-43» пришелся на 1944 год. Всего заказчику передали 3150 станковых гранатомётов, а по состоянию на 1 марта 1945 года в частях Вермахта и войск СС имелось 1649 экземпляров.
За последние 2,5 года войны в Германии было спроектировано большое количество различных реактивных гранатомётов, при этом значительная их часть не дошла до массового производства. Но в любом случае следует признать, что серийные немецкие одноразовые и многоразовые реактивные гранатомёты являлись самым эффективным пехотным противотанковым оружием, созданным в годы Второй мировой. «Панцершреки» и «Панцерфаусты», запущенные в серию во второй половине 1944 года, обладали хорошим балансом между стоимостью и эффективностью. В завершающий период войны это оружие при грамотном использовании оказалось способно оказать существенное влияние на ход боевых действий, и нанести ощутимые потери танкам РККА и союзников. В советских танковых частях даже было зафиксировано такое явление как «боязнь фаустников». Советские танкисты, уверенно действующие на оперативном просторе, крайне неохотно входили на дорожные развязки и узкие улочки городов и посёлков Западной Европы, где существовал большой риск нарваться на противотанковую засаду и получить кумулятивную гранату в борт.
Продолжение следует…
По материалам:
http://www.lonesentry.com/ordnance/tag/l-g-40
http://www.panzeraufgd.co.uk/panzerfaust.html
https://militaryarms.ru/oruzhie/granatomety/pancershrek-i-ofenror/
http://www.themodellingnews.com/2017/07/miniart-continue-to-pack-whallop-with.html
http://weaponland.ru/load/granatomet_panzerfaust_30_60_100_150/54-1-0-216
http://116-windhund.ru/index.php?/topic/1603-wehrmacht--kriegsmarine/page-2
http://weaponland.ru/load/granatomet_raketenpanzerbuchse_rpzb_43_54_541_panzerschreck_ofenrohr/54-1-0-218
http://pavel70slama.blog.cz/1507/8-8-cm-raketenwerfer-43-puppchen
- Автор:
- Линник Сергей
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