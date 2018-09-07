Противотанковые средства немецкой пехоты (часть 3)

Одноразовый противотанковый гранатомёт Faustpatrone 30

Принцип наведения гранатомёта Faustpatrone 30 на цель

Немецкий пехотинец с противотанковым гранатомётом Faustpatrone 30

Panzerfaust 30М

Немецкие пехотинцы с «Панцерфаустом» и «Фаустпатроном»

Немецкий пехотинец с гранатомётом Panzerfaust 150М

Серийные модификации немецких одноразовых гранатомётов

«...Немцы готовили Берлин к жесткой и прочной обороне, которая была рассчитана на длительное время. Оборона была построена на системе сильного огня, узлов сопротивления и опорных пунктов. Чем ближе к центру Берлина, тем плотнее становилась оборона. Массивные каменные постройки, имеющие большую толщину стен, приспосабливались к длительной осаде. Несколько зданий укрепленных таким образом образовывали узел сопротивления. Для прикрытия флангов возводились прочные баррикады толщиной до 4 метров, которые также являлись мощными противотанковыми препятствиями... Угловые здания, из которых мог вестись косоприцельный и фланговый огонь укреплялись особенно тщательно... Кроме того, немецкие узлы обороны были насыщены огромным количеством фаустпатронов, которые в уличных боях стали грозным противотанковым оружием... Во время битвы за Берлин гитлеровцы уничтожили и подбили более 800 наших самоходок и танков. При этом основная часть потерь пришлась на бои в городе»...

88-мм противотанковый гранатомёт RPzB. 43 с кумулятивной гранатой

Заряжающий с кумулятивной миной RPzB.Gr. 4322

Гранатомёт RPzB. 54 Panzerschrek, рядом ящик с боеприпасами

Немецкий солдат с 88-мм гранатомётом, рядом лежат ручные гранаты М-24

Станковый 105-мм гранатомёт Hammer на треножном станке

Немецкие десантники ведут огонь из 105-мм безоткатных орудий LG 40 ведут огонь

Станковый гранатомёт 8,8 cm Raketenwerfer 43

По материалам:

http://www.lonesentry.com/ordnance/tag/l-g-40

http://www.panzeraufgd.co.uk/panzerfaust.html

https://militaryarms.ru/oruzhie/granatomety/pancershrek-i-ofenror/

http://www.themodellingnews.com/2017/07/miniart-continue-to-pack-whallop-with.html

http://weaponland.ru/load/granatomet_panzerfaust_30_60_100_150/54-1-0-216

http://116-windhund.ru/index.php?/topic/1603-wehrmacht--kriegsmarine/page-2

http://weaponland.ru/load/granatomet_raketenpanzerbuchse_rpzb_43_54_541_panzerschreck_ofenrohr/54-1-0-218

http://pavel70slama.blog.cz/1507/8-8-cm-raketenwerfer-43-puppchen