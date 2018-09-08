Ночные атаки миноносцев в Русско-японской войне. Окончание

Истребитель "Кацуми"

Истребитель "Синономе"

Миноносец №42 — до конца неясно, погиб ли он от мины или от снаряда, но сам факт гибели неоспорим

Эскадренный броненосец "Севастополь" 3 декабря 1904 г — после последней атаки.

Истребитель "Асасио"

«2-ая тактическая группа вместе с 14-м отрядом миноносцев занимает позицию в пределах видимости якорной стоянки Чемульпо».