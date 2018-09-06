Битва на крупнейшем озере Беларуси. Ч. 2

Источники и литература:

РГВИА. Ф. 2280. Оп. 1. Д. 354.

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Барсуков Е.З. Русская артиллерия в мировую войну. Т. 2. М., 1940.

Подорожный Н. Е. Нарочская операция в марте 1916 г. на русском фронте мировой войны. М., 1938.

Малышев Г. Нарочанское эхо Вердена. Минск, 2006.

Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 5. Период с октября 1915 г. по сентябрь 1916 г. М. 1920.

В группе Балуева развитие событий оказалось принципиально иным. Здесь массирование артиллерии не применялась. Распыленная по фронту артподготовка началась 05.03.1916 г. в 7 часов. Если дивизии группы Плешкова атаковали раньше запланированного времени, то группа Балуева, напротив, с 3-часовой задержкой — вследствие неготовности части 68-й дивизии и желания осуществить одновременную атаку. Ожидание понизило наступательный порыв войск.Сигнал к атаке отдан в 15 часов. 7-я и 10-я пехотные дивизии 5-го армейского корпуса ринулись на запад — вдоль южного берега оз. Нарочь. Они были встречены не разрушенными укреплениями противника и артиллерийским и стрелковым огнем последнего. Сказались и задержки в переносе огня русской артиллерией. Временно была захвачена дер. Занарочь. В итоге наступление остановилось, и 5-й корпус к концу дня отошел на исходные рубежи, потеряв в этот день 80 офицеров и 4000 солдат.Южнее вдоль северо-восточного побережья оз. Вишневское наступала на запад 25-я пехотная дивизия и 269-й пехотный Новоржевский полк 68-й дивизии 36-го армейского корпуса. Войска успешно продвигались по постепенно понижающейся местности к широкому болоту — из-за последнего с севера германцы открыли сильный артогонь. Наступающие залегли, запросив поддержку артиллерии своего и 3-го Сибирского корпусов. Но с прежних огневых позиций цели находились вне досягаемости орудий — пришлось менять позиции батарей. Порыв наступающих выдохся — им удалось достигнуть лишь на некоторых участках вражеских проволочных заграждений. Удалось овладеть дер. Островляны. 05. 03. 36-й корпус потерял 19 офицеров и 2030 солдат.В группе Сирелиуса 5 марта отмечена только артиллерийская перестрелка. Потери 5 марта — 2 офицера и 60 солдат, 6 и 7 марта – 2 офицера и 252 солдата. Немцы направляли подразделения с участка группы против атакующих частей Плешкова и Балуева. И в дальнейшем части Сирелиуса ничего не предпринимали.Всего же в первый день операции войска 2-й армии потеряли убитыми и ранеными 183 офицера и 15139 солдат.На участке 14-го армейского корпуса 1-й армии Западного фронта русские 05. 03. провели артиллерийскую подготовку, а 06. 03. части корпуса с боя заняли рубеж Минцюны, Иванишки, Великое Село (в 8 км южнее Видзы). Наступление 5-й армии Северного фронта откладывалось до 07. 03. (из-за неприбытия тяжелой артиллерии), а атаки 12-й армии, не закончившей перевооружение на японские винтовки, Ставка вообще решила отменить.Вечером 05. 03. в расположении 2-й армии пошел дождь, продолжавшийся всю ночь. Снег стал рыхлым, окопы наполнились водой. Лед на ручьях стал трескаться, полыньи увеличились. Артиллерии группы Плешкова предписано ночью продолжать подготовку, с утра 04. 03. вести сосредоточенный огонь по указанным целям, усилив его к полудню и доведя до степени ураганного к 14 часам 06. 03. Около 13. 30. 06. 03. назначенная на 14 часов атака была перенесена на ночное время. О переносе ходатайствовало командование 22-й пехотной дивизии, в то время как начальник 1-й Сибирской выступал против, считая более выгодным атаковать днем.В 22-й пехотной дивизии было образовано две группы: ударная полковника А. Н. Шуберского из его 85-го Выборгского, а также 87-го Нейшлотского и приданного 235-го Белебеевского пехотных полков и вспомогательная генерала Шишкина из 86-го Вильманстрандского и 88-го Петровского пехотных полков. Для их поддержки в 18 часов выделено 8 тяжелых орудий и всего 60 снарядов. В 21 час группа Шуберского, имея головным свежий 235-й полк, за ним 87-й и 85-й, двинулась в атаку. Батальоны полков шли в резервных колоннах, имея во главе разомкнутые роты. Шеренга от шеренги на 100 метрах, а между полками — до 250. Встреченные огнем, роты стали нести большие потери и, не дойдя до проволочных заграждений, залегли. При этом была потеряна связь с наступавшим левее соседом – 3-м Сибирским стрелковым полком. Попытки группы Шишкина атаковать в районе Вилейты и южнее также оказались безуспешны. В 2 часа ночи на 07. 03. стало известно, что наступавшая слева 1-я Сибирская стрелковая дивизия овладела германскими окопами от Бучелишки до Лапинского леса. Чтобы развить успех соседей, Шуберскому в 4 часа предписано принять крайние меры: он сформировал из оставшихся солдат трех полков 5 сводных рот и перешел с ними в атаку — достиг заграждений, но преодолеть их не смог. В охват их левого фланга в стык русских дивизий немцы повели контратаку. К 07. 20., несмотря на подход на помощь головных подразделений 1-й бригады 76-й пехотной дивизии, остатки растаявшей под огнем группы Шуберского отошли на исходные позиции. В 8 часов группа расформирована, а ее полки выбиты почти целиком. 22-я пехотная дивизия понесла огромные (свыше 50%) потери и нуждалась в замене.1-й, 2-й и 3-й Сибирские стрелковые полки 1-й Сибирской дивизии атаковали также в 21 час 06. 03. Немцы встретили их неистовым огнем артиллерии, но сибирские стрелки упорно продвигались вперед. Ночное время, огонь противника приводили к перемешиванию подразделений. Однако в 1. 20 07. 03. 3-я рота 1-го Сибирского полка ворвалась в 1-ю линию германских окопов, а в 1. 45. за ней последовали 2-я рота и 3-й батальон. 3-й Сибирский полк всю ночь вел упорный бой за дер. Бучелишки и к рассвету захватил окопы южнее этого пункта. Всего было занято до 700 метров окопов. Успех дался ценой больших потерь, атаковавшие части буквально растаяли, а резервов близ передовой не было. Слева 2-я Сибирская дивизия продвигалась медленно, преодолеть не разрушенные заграждения не смогла, а к утру из-за вражеского огня откатилась с захваченного ночью рубежа, обнажив правый фланг 1-й Сибирской. Отход группы Шуберского открыл левый фланг. К угрозе с флангов добавился огонь германской артиллерии, заранее точно пристрелянный по их окопам и наносивший занявшим их сибирякам большие потери. Пристрелку же русской артиллерии затруднял густой туман. К утру 1-я Сибирская дивизия также отошла в исходное положение. Группа Плешкова за 6-7 марта потеряла 61 офицера и 3905 солдат.В группе Балуева немцы на рассвете 6 марта повели артиллерийский обстрел позиций 25-й пехотной дивизии снарядами с удушливыми газами. В ответ начальник дивизии генерал-лейтенант Н. Г. Филимонов решил атаковать противника — чтобы выйти из отравленной зоны (рассчитывая использовать туман). Расчет оказался ошибочным — дошедших до проволоки встретил сильный огонь противника. Сначала отошел, не предупредив соседей, 99-й пехотный Ивангородский полк (его командир полковник Томилин за отвод был отстранен от командования), что повлекло отход 98-го Юрьевского и 100-го Островского пехотных полков. Потери – 20 офицеров и 1731 солдат. Общая атака группы назначена на 4 часа 8 марта.7 марта Эверт предписал Рагозе потребовать от начальников групп и комкоров наладить должное управление войсками, проявить необходимую энергию и активность — чтобы отбросить противника до начала оттепели.В полночь с 7 на 8 марта 22-я пехотная дивизия, усиленная бригадой 59-й пехотной дивизии (всего 5560 бойцов), в третий раз приготовилась к атаке — чтобы овладеть позициями противника у Вилейты — Микулишки. Перед рассветом в 5 часов утра 8 марта русские части перешли в наступление и, несмотря на сильный огонь и потери, в 05. 30. ворвались в германские окопы у Микулишки, захватив 2 пулемета и несколько солдат немецкой 107-й пехотной дивизии. К 6. 20. немцы выбиты из всей первой линии окопов, оказавшейся заполненной водой. Отходя, противник разрушил приспособления для отвода талой воды. Генерал Шишкин направил все подразделения в боевую линию, где они вынуждены были располагаться открыто и несли серьезные потери. В 13 часов они были выбиты с части захваченного рубежа, а к 20. 15. полностью оттеснены на исходные позиции (где собралось 1050 уцелевших бойцов).Левее наступали 301-й Бобруйский и 302-й Суражский пехотные полки 27-го корпуса — они заняли позиции немецкого сторожевого охранения у Бучелишек, но дальше продвинуться не смогли, а утром 8 марта были выбиты в исходное положение.2-я Сибирская дивизия атаковала в 4 часа 8 марта. К 5 часам 6-й Сибирский полк после рукопашного боя захватил 1-ю линию немецких окопов. Продвигаясь дальше, полк достиг леса севернее Ловкишки. Сначала немцы начали сдаваться, а затем внезапно открыли пулеметный огонь. Полк отошел в исходное положение, приведя до 40 пленных. Потери дивизии за 8 марта — 55 офицеров и более 5000 солдат.1-я Сибирская дивизия атаковала в 5. 30. 8 марта. Интенсивность русской артиллерийской поддержки снизилась. За полчаса наступающие прошли до 250 метров и начали преодолевать проволочные заграждения. На рассвете в 7. 05. 1-й, 2-й и 3-й Сибирские стрелковые полки все же ворвались в окопы противника, а затем два последних немецкой контратакой были выбиты, отошли и залегли у дер. Лесные Муляры. Планировалось направить на помощь 4-й Сибирский полк, но выяснилось, что у тяжелой артиллерии закончились снаряды. В ночь на 9-е марта 1-й Сибирский полк отошел на исходную. Учитывая потери и усталость от четырехдневных боев, назначенная на ночь на 9-е марта новая атака группы Плешкова была отменена.В группе Балуева в 1 час 8 марта артиллерия начала артиллерийскую подготовку, чередуя обычные снаряды с химическими. В 3. 30. двинулся в атаку 5-й армейский корпус: 7-я пехотная дивизия атаковала вдоль озера Нарочь и к 4 часам ее 25-й, а за ним 28-й и 27-й пехотные полки ворвались в 1-ю линию германских окопов. Развивая успех, полки захватили еще несколько линий, заняли деревни Занарочь и Близники, господский двор Августово, продвинувшись на 3 км. Взяты в плен 17 офицеров и около 1000 солдат противника. Левее успешно наступали 37-й, 38-й и 40-й пехотные полки 10-й пехотной дивизии. Последний захватил господский двор Стаховцы, а 37-й полк, прорвавшись у Колодино, стремительно захватил 1-ю и 2-ю линию германских траншей. Обойдя его справа и нарастив удар, 38-й полк захватил 3-ю линию. Германцы оказывали незначительное сопротивление, поскольку их бойцы были в основном или уничтожены или взяты в плен. Лишь подтянув резервы, немцы успели занять последние окопы вдоль дороги Августово – Мокрицы, остановив продвижение 5-го армейского корпуса. Около 17 часов отбита контратака немцев вдоль озера Нарочь. Измотанный противник не исправлял заграждений.С 4 часов до 17. 30. 8 марта 25-я и 68-я пехотные дивизии 36-го корпуса пытались наступать вдоль оз. Вишневское, но залегли и не смогли преодолеть заграждения противника.Немецкое командование оценивало положение своей 10-й армии 5 — 8 марта 1916 г. как критическое. У озера Нарочь, по оценке немцев, 8 марта русские войска добились в озерной теснине успеха, а их атаки западнее Постав были лишь с трудом отражены. 07. 03. 86-я резервная дивизия по льду озера Свирь выдвинута к фронту войск Балуева, против группы Плешкова направлена 80-я резервная дивизия (но 08. 03. и она была отозвана для боев с частями южной группы русских). На период с 9 по 17 марта немцы прекратили наступательные действия под Верденом, выжидая развития событий на Восточном фронте. В район озера Нарочь дополнительно подтягивались подкрепления из числа германских войск, ранее действовавших южнее Полесья. Дополнительно прибыла и 85-я пехотная дивизия.8 марта 14-й армейский корпус продвинулся на 1-2 км, а 09. 03. достиг линии д. Крумпель-фольварк Хоронжишки. Три последующие ночи корпус вел атаки, и продвигался, но в дневное время оттеснялся на указанный рубеж германскими контратаками. 12. 03. Алексеев рекомендовал Эверту поддержать наступление двумя дивизиями с пассивных участков фронта. 14. 03. русские выбиты из Великого Села — и наступило затишье. Потери 14-го корпуса оценивались в 12000 человек.8 марта перешли в наступление войска Северного фронта.В 12-й армии 13-я Сибирская стрелковая дивизия 6-го Сибирского армейского корпуса атаковала у Куртенгофа и усадьбы Франц, овладела тремя линиями окопов, но, охваченная с флангов, отошла. В 5-й армии для наступления в Якобштадтском районе созданы две группы: генерал-лейтенанта И. К. Гандурина и генерала от инфантерии В. А. Слюсаренко. В первую вошли 9 полков 5-й Сибирской стрелковой, 60-й и 79-й (один) пехотных дивизий, во вторую 3-я и 1-я Кавказская стрелковые дивизии. В центре группа Слюсаренко 08. 03. продвинулась на 3 км в направлении Бушгофа, но 09. 03. была отбита в исходное положение. Также в атаках участвовала 73-я пехотная дивизия: 11. 03. заняв, а 12. 03. оставив 1-ю линию германских окопов. Группа Гандурина днем 12. 03. захватила д. Епукн и высоты у д. Пундан, но вечером была вынуждена отступить. Дальнейшие атаки частей 2-го Сибирского армейского корпуса также успеха не имели. 17. 03. войска Северного фронта перешли к обороне, потеряв в боях до 50000 человек.На Западном фронте с 7 часов 9 марта группа Балуева возобновила артподготовку, а в 13 часов 7-я и 10-я дивизии перешли в наступление. Немцы ответили контратакой в их стык, оттеснив 26-й пехотный Могилевский полк. Положение восстановил продвигавшийся следом 26-й Сибирский стрелковый полк. 32-й Сибирский полк захватил высоту 92. По фронту группы шел ожесточенный бой с германцами, усилившимися двумя дивизиями. Развивалось наступление слабо, и в 19 часов было приостановлено — на 8 часов. Днем 09. 03. шел дождь, а ночью ударил мороз — и появились обмороженные. В 03. 30. 10 марта начали наступление все 3 корпуса группы Балуева. Они были встречены сильным огнем, и продвигались медленно. К 06. 35. части 3-го Сибирского армейского корпуса заняли Длинный лес. 09. 03. в расположении 2-й армии наступила оттепель, дороги на болотистых участках стали непроходимы. Наступать было почти невозможно, но требовалось поддержать усилия войск Северного фронта.Группа Плешкова с 10 часов 10. 03. возобновила артподготовку. В предшествовавших атаках 22-я пехотная дивизия уже потеряла 8900 человек (в строю 2500), 1-я Сибирская — 7612 человек, 2-я Сибирская – 5152 человек, утратив боеспособность. И Плешков ввел на стыке между 1-м и 1-м Сибирским армейскими корпусами резерв группы – 27-й армейский корпус генерала от инфантерии Д. В. Баланина. Атаку несколько раз назначали и отменяли, но русская артиллерия вела непрерывный огонь 3 суток — до 13 марта. Он и обеспечил пехоте некоторый тактический успех. Германские «Козырьки разбиты, окопы и ходы сообщения завалены трупами.... пехота справилась с проволокой легко». Атаковав в 4 часа 13 марта, свежие полки 76-й пехотной дивизии через полчаса заняли 2 линии немецких окопов «без особенного сопротивления противника, подавленного могущественным огнем артиллерии». Однако не получив поддержки от соседней 1-й Сибирской дивизии, пехотинцы смешались и начали отходить. 45-я пехотная дивизия направлена Баланиным в бой с опозданием — только в 11 часов. Группа Плешкова окончательно выдохлась, и ее дальнейшие атаки распоряжением Рагозы прекращены.Группа Балуева с 2 часов 11 марта повела артиллерийский обстрел последнего рубежа германской обороны Августово-Мокрицы. В 3 часа пошла в атаку русская пехота. В 4 часа на левом фланге 55-я пехотная дивизия заняла 1-ю линию германских позиций в районе дер. Балтагузы. Но на правом фланге, на южном берегу оз. Нарочь 3-й Сибирский корпус продвигался крайне медленно, дойдя к 6 часам лишь до заграждений противника. Преодолеть их не смогли. Солдаты проваливались в растаявший грунт, а орудия при выстрелах уходили в грязь. Кроме того, заканчивались снаряды — что вынудило отложить продолжение атак на ночь на 12. 03., затем на 13. 03. и 14. 03. Последнюю упредили уже немцы, в 4 часа атаковав позиции 30-го и 32-го Сибирских стрелковых полков в Длинном лесу, и к 10. 30 выбив их подразделения из южной части леса к высоте 92. В контратаку брошены: с северо-востока 26-й Сибирский полк, с юга – 31-й Сибирский. В ожесточенном бою, несмотря на проливной дождь, сибирские стрелки 14. 03. вновь заняли лес, захватив более 50 немцев 80-й резервной и 86-й пехотных дивизий и 2 пулемета.Атаки на высоту «Фердинандов нос» (на немецких картах «возвышенность Фримеля»), которую утром 15. 03. вели части 7-й и 10-й пехотных дивизий, а утром 18. 03. 7-й Сибирской стрелковой дивизии — успеха не имели. 16 — 17. 03. на фронте группы Балуева редкий огонь. 3-й Сибирский корпус потерял за операцию 129 офицеров и 9115 солдат — 21% личного состава.16. 03. Алексеев приказал временно приостановить операцию до улучшения климатических условий. В свою очередь Эверт 17. 03. предписал войскам 2-й армии закрепиться на захваченных (группой Балуева) рубежах. 18. 03. группа Плешкова расформирована, 1-й и 1-й Сибирский армейские корпуса отводились в тыл. Остальным корпусам было предписано держать противника под угрозой атаки, наблюдая за его перегруппировками. В ночь на 21. 03. в тыл отведен 3-й Сибирский корпус, сдав позиции 35-му армейскому корпусу.Причинами неудачи Эверт назвал ввод войск в бой по частям при бездействии соседей и постоянном запаздывании резервов, отметив слабое руководство соединениями. Атаки пехоты не были согласованы с действиями недостаточно мощной и многочисленной артиллерии, испытывавшей дефицит боеприпасов.Наступавшие шесть армейских корпусов Западного фронта потеряли от четверти до половины личного состава. Общая убыль 2-й армии составила 1018 офицеров и 77427 солдат убитыми и ранеными или треть состава армии. 5000 павших удалось снять с германских заграждений и похоронить только 15. 04.Общие германские потери – до 40000 человек (в том числе до 1500 пленными — 20 офицеров и 1435 нижних чинов). Русские захватили 18 пулеметов, гаубицу и 36 минометов. Наступление 2-й армии вынудило германское командование перебросить с других участков Восточного фронта 30000 бойцов при 323 орудиях и более 200 пулеметах. Вероятная переброска отсюда отдельных дивизий во Францию стала невозможной, а атаки под Верденом с 9 по 17 марта были приостановлены.В мартовских боях 1916 русская 2-я армия заняла до 10 кв. км. территории. Однако уже 15. 04. германская 10-я армия при поддержке артиллерии вернула эти утраченные 8 марта позиции между озерами Нарочь и Вишневское. В результате Нарочской операции личный состав войск русского Западного фронта, особенно его командование, стал с пессимизмом оценивать свои возможности в атаке германских позиций, что сказалось в ходе летней кампании 1916 г.