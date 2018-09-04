Битва на крупнейшем озере Беларуси. Ч. 1
Нарочь – крупнейшее озеро (80 кв. км) Беларуси, расположенное в Мядельском районе Минской области.
Озеро Нарочь. Фото сделано автором в июле 2018 г.
Район Нарочской операции 5—17 марта 1916 г. (безуспешной попытки русской 2-й армии прорвать германские позиции). Мы писали о значении Нарочской операции для Русского и Французского фронтов в кампании 1916 г. и ее особенностях (см. Была ли "провальной" Нарочская операция 16 года?; ТВД Второй Отечественной. 1916 год. Часть 1; Трудная школа позиционной войны; Проломить стену, не разбив голову. Ч. 3). Теперь же детально взглянем на ход событий этой важной операции Первой мировой войны.
После летнего отступления 1915 г. и ликвидации Свенцянского прорыва (в ходе Виленской операции – о ней мы подробно напишем в самой ближайшей перспективе) русско-германский фронт к началу октября 1915 г. стабилизировался. Один из его участков проходил вдоль озер Мядзиол, Нарочь и Вишневское — русские позиции проходили по их восточным берегам, германские – по западным. В ночь на 18. 09.1915 г. 26-й пехотный Могилевский полк (8 офицеров и 359 солдат) 7-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса, перейдя вброд р. Нарочь (вытекает из одноименного озера на юг, впадая в р. Вилия), вышел немцам в тыл и захватил 16 орудий. Укрепившись, части этого корпуса занимали позиции западнее истока р. Нарочь до весны 1916 г. В конце сентября 1915 г. ослабленные длительным отступлением соединения Западного фронта пытались на разных участках переходить в наступление, чтобы задержать замеченную переброску немецких войск на другие фронты.
Фото: Малышев Г. Нарочанское эхо Вердена. Минск, 2006.
К началу 1916 г. на участке Западного фронта русские войска обладали над противником серьезным превосходством, созданным еще осенью 1915 г. — для прикрытия кратчайших путей к Петрограду и Москве. В полосе этого фронта находилось в резерве до 10 корпусов, в т. ч. 4 — в резерве Ставки (тогда как остальные фронты имели в резерве по 3 корпуса). Но факт утраты густой железнодорожной сети, находившейся в оккупированных противником приграничных регионах, снизил для войск Западного фронта возможность маневрирования этими резервами.
Замысел крупного наступления в районе оз. Нарочь рождался у русского командования под влиянием двух факторов. Во-первых, с учетом анализа неудачных атак Западного фронта в сентябре 1915 г. и Юго-Западного фронта в декабре 1915 г. Во-вторых, под влиянием решений межсоюзнической конференции представителей Антанты в Шантильи (Франция), прошедшей 28 января 1916 г. и постановившей: 1) искать военного решения на главных ТВД; 2) искать решения в форме согласованных наступлений, которые должны были проводиться в максимально близкие между собой сроки — чтоб противник не успевал перебрасывать войска с одного ТВД на другой; 3) начать общее наступление не позднее марта 1916 г.; 4) каждая держава, при наступлении на нее неприятеля, должна сдерживать последнего собственными силами – но союзники оказывают ей максимально возможную поддержку.
Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал от инфантерии А. Е. Эверт 04. 01. 1916 г. писал начальнику штаба Верховного Главнокомандующего генералу от инфантерии М. В. Алексееву, что желательно начать наступление до начала весны – когда реки, озера и болота скованы льдом. 13. 01. он сообщал Алексееву, что агентурные данные и опросы пленных указывают на отсутствие новых германских частей как против Северного и Западного, так и Юго-Западного фронтов – что, в связи с оттягиванием значительной части германских войск с Балкан, свидетельствует о высокой вероятности проведения германцами в ближайшей перспективе наступательных действий на Французском фронте. Позволить германцам разгромить союзников по частям нельзя ни в коем случае. И необходимо начать энергичное наступление сразу, как определится германское наступление против французов. Вероятно, что германцы специально затянут подготовку наступления во Франции на 1-2 месяца — чтобы на Русском фронте началась распутица, делающая невозможными серьезные операции в течение 6-8 недель и долее. А зимнее наступление русских нарушало эти расчеты.
А. Е. Эверт просил усилить снабжение войск его фронта, указывая на некомплект винтовок, недостаток патронов и нехватку тяжелой артиллерии. Однако Ставка в лице М. В. Алексеева скорейших мер, чтобы успеть организовать наступление до окончания зимы, не предприняла. Задерживали подготовку некомплект винтовок и ожидавшееся прибытие из Московского военного округа 2 тяжелых артиллерийских бригад.
А. Е. Эверт.
М. В. Алексеев.
Тем временем 08. 02. 1916 немецкие войска начали наступление под Верденом, что дало повод французам и англичанам отложить переход в общее согласованное наступление до 1 июля.
11. 02. 1916 г. в русской Ставке состоялось совещание, на котором присутствовали Верховный Главнокомандующий император Николай II, начальник его штаба М. В. Алексеев, генерал-квартирмейстер Ставки М. В. Пустовойтенко, все три главнокомандующих фронтами (А. Н. Куропаткин, А. Е. Эверт, Н. И. Иванов), три начальника штабов фронтов (М. Д. Бонч-Бруевич, М. Ф. Квецинский, В. Н. Клембовский), военный министр А. А. Поливанов, бывший главнокомандующий Северным фронтом П. А. Плеве, главный полевой интендант Д. С. Шуваев, начальник Морского штаба Ставки вице-адмирал А. И. Русин. Совещание открыл доклад Алексеева, изложившего, что после пополнения русские армии сильнее неприятеля, а потому возможно частичное наступление Западного фронта четырьмя корпусами на Вилькомир и оттеснение германцев с занимаемых позиций. Четыре корпуса должны действовать как объединенная в кулак ударная группа, обильно снабженная артиллерией и имеющая заблаговременно устроенный тыл. Начало операции — конец февраля. Другие участники совещания по существу замысла не высказывались, но Н. И. Иванов и А. Е. Эверт обсудили — сколько корпусов возможно выделить в ударную группу. Решено передать этот вопрос на согласование начальникам штабов фронтов (директивой Ставки от 14. 02. 1916 г. с Юго-Западного фронта на Западный переданы Гвардейский отряд, 24-й армейский и 4-й кавалерийский корпуса, а также готовилась переброска еще одного корпуса; с Западного на Северный переданы один корпус и две дивизии). На совещании подняты вопросы о нехватке тяжелой артиллерии, снарядов для последней и 40 млн. винтовочных патронов на Западном фронте, а также о направлении с Юго-Западного фронта на Северный 39000 японских винтовок и 16 млн. патронов.
14. 02. Эверт проинформировал командующего 2-й армией генерала от инфантерии В. В. Смирнова о предстоящей задаче атаковать и разбить противника, развив затем наступление на Свенцяны. Сообщено об усилении состава армии 27-м и 35-м армейскими корпусами, частями тяжелой артиллерии и предписано подготовиться к атаке к концу февраля. Командарм также проинформирован о сосредоточении в расположении 2-й армии 24-го и 3-го Кавказского армейских корпусов, состоящих в резерве Западного фронта.
В. В. Смирнов.
18. 02. 1916 г. Ставка решила вдвое увеличить численность привлекаемых к атаке войск, а удар наносить левым флангом Северного и правым флангом Западного фронтов. Командование последнего, чтобы обеспечить взаимодействие с соседом, решило вести атаки в болотистом районе станция Поставы (волостной центр Виленской губернии) — озера Мядзиол, Нарочь, Вишневское, при успехе развивая наступление на Вилькомир. В случае же отмены атак Северного фронта, Эверт полагал наносить удар от Молодечно — где местность более удобна для наступления.
19. 02. 1916 г. М. В. Алексеев ознакомился с письмом главнокомандующего войсками Франции генерала Ж. Жоффра представителю французского командования в русской Ставке генералу П. По.
Жоффр писал, что наступление на Верден, вероятно, является началом решительного усилия германцев, которое они могут развить лишь при условии переброски войск с других фронтов. Указывая на то, что 2 дивизии (1-я и 3-я гвардейские), взяты, по-видимому, с Русского фронта, он просил союзников произвести сильное давление на противника – чтобы не дать ему возможность снять с фронта какие-либо войска. Ссылаясь на постановления в Шантильи, Жоффр просил, чтоб русская армия оперативно приступила к подготовке предусмотренного данным совещанием наступления. Он указывал на необходимость тщательной и всесторонней подготовки такого наступления и применения крупных сил и материальных средств.
22. 02. Алексеев ответил Жоффру, что русская армия не будет ожидать полного снабжения винтовками и 10. 03. выполнит атаку на фронте Двинск (ныне Даугавпилс) – р. Вилия, и что для этого совершается широкая переброска войск.
В ночь на 27. 02. подразделения 40-го пехотного Колыванского полка под началом капитана М. П. Щепетильникова общей численностью 600 бойцов при 24 пулеметах по льду озера Нарочь вышли немцам в тыл, захватили 9 офицеров и 163 солдата, привели в негодность 14 орудий четырех батарей. Под огнем отошли, переходя по доскам — т. к. обнаружились трещины во льду.
27. 02. 1916 г. В. В. Смирнов заболел, и обязанности командующего 2-й армией временно возложены на командующего 4-й армией генерала от инфантерии А. Ф. Рагозу. 28. 02. 1916 г. Алексеев приказал Куропаткину и Эверту закончить подготовку к атаке к 5 марта. В свою очередь А. Е. Эверт 29. 02. отдал директиву всем пяти армиям Западного фронта: 2-й — сосредоточив главные силы на флангах, наступать на фронт Свенцяны-Михалишки-Гервяты, 1-й — удерживая противника на правом фланге, наступать на Видзы и далее на Давгелишки, 10-й — быть готовой к наступлению на линию Вильно-Делятичи, правым флангом поддерживая 2-ю, а 3-я и 4-я армии должны подготовиться к движению на Барановичи.
А. Ф. Рагоза.
С середины декабря 1915 г. по начало марта 1916 г. состав русской 2-й армии вырос с 4 армейских корпусов до 8 армейских и 1 кавалерийского, число батальонов с 129 до 553, эскадронов с 58 до 133, а численность личного состава увеличилась с 178 тыс. до 372 тыс. человек. Из последних до 24 тыс. не имели винтовок. В наступлении 2-ю армию поддерживали 605 легких и 282 тяжелых орудия, 12 самолетов. Кроме того, в 10-30 км от передовой в резерве фронта для развития успеха находились 15-й и 35-й армейские корпуса. Штаб армии в Будславе в 40 км от фронта.
Рагозе напрямую руководить сразу 10 корпусами было бы сложно. Поэтому для согласования наступательных действий Эверт объединил соединения 2-й армии в три группы: генерала от кавалерии М. М. Плешкова (северная) в составе 1-го, 27-го и 1-го Сибирского армейских и 7-го кавалерийского корпусов; генерала от инфантерии Л. О. Сирелиуса (центральная) в составе 34-го и 4-го Сибирского армейских корпусов; генерала от инфантерии П. С. Балуева (южная) в составе 5-го, 36-го и 3-го Сибирского армейских корпусов с Уральской казачьей дивизией. Такая импровизированная структура управления и станет одной из причин неудачного хода операции, поскольку начальники групп не знали подчиненных войск, не имели штабов и средств связи, располагаясь на удалении до 30 км от фронта. Кроме того только 5-й (добьется в операции наибольших успехов), 36-й и 4-й Сибирский корпуса действовали у озера Нарочь еще в 1915 г., остальные же соединения недавно прибыли в район наступления и не были знакомы с местностью. 1-4 марта русская артиллерия вела пристрелку.
М. М. Плешков.
П. С. Балуев.
2 марта Рагоза поставил войскам 2-й армии следующие задачи: разбив противника, находящегося перед его армией, наступать на Свенцяны, Михалишки, Гервяты. Группа генерала Плешкова, прорвав позиции противника на 20-км фронте Медзины, Дуки, должна наступать в направлении на Лынтуны (при этом направив часть сил для удара во фланг противника, расположенного перед группой генерала Сирелиуса). Группе Сирелиуса следовало атаковать врага на участке Черняты, Лотва (15 км плюс озера), приковав его к своему фронту. После развития успеха соседних групп — двигаться на Лынтуны. Группе генерала Балуева, прорвав позиции противника на фронте озеро Нарочь – озеро Вишневское (22 км) и, обеспечивая себя слева, развивать наступление в направлении на озеро Большая Швакшта – Лынтуны.
03. 03. 1916 г. Николай II отдал войскам директиву № 1290. Ей предусматривалось нанесение энергичного удара германским войскам, оперирующим против Северного и правофланговых армий Западного фронтов. Общая цель операции — достигнуть линии Митава — Бауск — Вилькомир — Вильно — Делятичи. Ближайшая цель — закрепиться на линии р. Лауце – оз. Саукен — Окнисты — Ново-Александровск — Дукшты — Давгелишки — Свенцяны — Михалишки — Гервяты. Северный фронт направляет главный удар из Якобштадтского района на Поневеж, а Западный фронт (войска 2-й армии) — на Свенцяны — Вилькомир. Кроме того, Северный фронт силами 12-й армии наступает от Пулькарна и Икскюля в направлении Бауск – Шенберг, а Западный фронт (сообразно с развитием операции на главном направлении) наносит удар на Вильно. Удар должен быть решительным, энергичным, при взаимном содействии фронтов и армий. Левофланговые армии Западного фронта и Юго-западный фронт сковывают противника, а при ослаблении последнего — решительно атакуют. Начало наступления — 5 марта (Северный фронт – 6 марта). Предписывалось широко задействовать конницу – введя ее в прорыв (особенно желателен рейд на Муравьево – Шавли).
Таким образом, русское командование рассчитывало отбросить войска противника на 130 км. 03. 03. Плешков, Сирелиус и Балуев отдали соответствующие распоряжения войскам своих групп.
Немецкие позиции укреплялись с осени 1915 г. и имели несколько линий окопов, составляя полосу полевых укреплений глубиной до 1,5-2 км. В окопах через 10 метров находились закрытые траверсы, бетонированные огневые точки, убежища и наблюдательные пункты. Проволочные заграждения — перед 1-й линией окопов в 1-2 полосы — были прикрыты рогатками.
Элементы германских оборонительных сооружений у оз. Нарочь. Фото сделано автором в июле 2018 г.
К концу 02. 1916 г. против войск русской 2-й армии держали оборону с севера на юг следующие соединения германской 10-й армии: Баварская и 3-я кавалерийские, 42-я, 115-я и 31-я пехотные, 75-я резервная, 9-я кавалерийская дивизии, 9-я ландверная бригада, 10-я ландверная дивизия — всего до 60 батальонов и 73 эскадронов или до 53 тыс. бойцов. Все кроме двух первых и последней входили в 21-й армейский корпус генерал-лейтенанта О. фон Гутьера со штабом в Кобыльниках. Численность германской артиллерии оценивалась в 360 легких и 72 тяжелых орудия. В ближайших резервах (до 20 км от фронта) у немцев находились 86-я и 119-я пехотные, 80-я резервная дивизии, 170-я ландверная бригада, всего 30 тыс. бойцов при 216 орудиях.
Малышев Г. Указ. соч.
О. фон Гутьер.
Германцы, взятые в плен перед русским наступлением, считали, что его главный удар будет от Двинска (100 км севернее оз. Нарочь). По воспоминаниям начальника штаба командующего германским Восточным фронтом Э. Людендорфа, он считал наиболее вероятным русское наступление от Сморгони (40 км южнее оз. Нарочь) на Вильно. Действительные же места атак 2-й армии оказались для германского командования неожиданными, как и размах наступательных планов русского командования. Район русских атак немцы оценили, как обширный и хорошо выбранный, сочтя что если бы русские добились успеха, то открыли бы себе дорогу на Ковно и получали возможность отбросить немцев к Балтийскому морю.
У озера Нарочь русская разведка зафиксировала отвод германских обозов в тыл, расчистку немцами второй линии окопов от снега, строительство дополнительных проволочных заграждений и закладку фугасов. В наступлении группы 2-й армии действовали следующим образом:
Плешков возложил проведение атаки на 22-ю пехотную дивизию 1-го армейского корпуса и 1-ю Сибирскую стрелковую дивизию 1-го Сибирского армейского корпуса.
В 8. 15. 05. 03. 1916 г. русские начали артиллерийскую подготовку, оцененную русскими солдатами как сильнейшую с начала войны. Генерал Э. фон Людендорф также указал на «невиданную для Восточного фронта силу артиллерийского боя». Очевидцы вспоминали, что «это была стрельба, которую русские еще никогда не вели, огонь на уничтожение всего живого».
Немцы отвечали редким огнем, русские наблюдали отход отдельных солдат и групп противника в тыл. Выдвинувшиеся в 10 часов русские разведчики были встречены редким винтовочным огнем. Предположив, что в германских окопах оставлены лишь караулы, начальник 22-й пехотной дивизии генерал-лейтенант М. И. Шишкин в полдень выслал рекогносцировочные партии. Их наступление в 12. 15. немцы встретили сильным винтовочно — пулеметным огнем. Выяснилось, что противник притаился и ждал атаки. Огонь русской (здесь преимущественно легкой) артиллерии оказался малодейственным — заграждения, блиндажи и пулеметные гнезда не были разбиты. В 12. 25. в штаб 22-й пехотной дивизии по телефону поступило ошибочное сообщение, что 1-й Сибирский корпус перешел в наступление. Не желая отставать, начальник 22-й пехотной дивизии приказал своим частям начать в 12. 35. наступление. Под перекрестным артиллерийско-пулеметным огнем (особенно из лесного клина между Вилейтами и Микулишками) три русских полка стремительно достигли германских проволочных заграждений. Их резка шла медленно, наступающие несли большие потери (до 60%). Тогда резерв дивизии – 85-й пехотный Выборгский полк в 14. 15. получил приказ при поддержке двух мортирных батарей овладеть лесным клином. Но атака 1-го и 2-го батальонов успеха не имела, после чего командир полка просил отложить решение задачи до ночи. К 17. 15. 22-я пехотная дивизия отошла в исходное положение. Ее потери за день — 49 офицеров и 5547 солдат. Некоторые батальоны потеряли всех офицеров.
М. И. Шишкин.
Правее действовала 1-я бригада 59-й пехотной дивизии, которая атаковала в 12 часов. В 13. 50. она преодолела проволочные заграждения и заняла часть лесной опушки на участке Медзины, Антоны и просеку № 8. В 21 часа немцы пытались контратаковать, но были отбиты. Бригада потеряла 1 офицера и 89 солдат.
1-я Сибирская дивизия перешла в атаку также не по плану, а услышав звуки боя у соседей. Не поддержать их начальник дивизии генерал-лейтенант Ф. А. Подгурский счел невозможным — несмотря на не законченную артиллерийскую подготовку и недостаточность ее результатов. Затем поднялся в наступление и 6-й Сибирский стрелковый полк 2-й Сибирской стрелковой дивизии. Т. о. атака, начатая по недоразумению 22-й пехотной дивизии, превратилась в общую атаку группы Плешкова на фронте Медзины — Дуки.
Ф. А. Подгурский.
Вся тяжелая артиллерия этой группы (116 орудий) и вся легкая артиллерия (144 орудия) 1-го Сибирского и 27-го армейских корпусов была развернута на 2-км участке Волоцки, Теляки, Русаки и огнем частично разбила немецкие заграждения перед 1-й Сибирской дивизией. Часть ее стрелков, наступая на Свилели, ворвались в окопы противника, в то время как другие задержались у неразбитых заграждений. Внезапно все они попали под перекрестный огонь с соседних немецких участков, особенно из Лапинского леса. 2-3 км полоса прорыва насквозь простреливалась противником. 1-й и 3-й Сибирские полки не смогли удержать захваченных окопов и к 19 часам отошли в исходное положение. 1-я Сибирская дивизия потеряла 19 офицеров и 1882 солдата, 2-я Сибирская – 14 офицеров и 1324 солдата.
Окончание следует...
Озеро Нарочь. Фото сделано автором в июле 2018 г.
Район Нарочской операции 5—17 марта 1916 г. (безуспешной попытки русской 2-й армии прорвать германские позиции). Мы писали о значении Нарочской операции для Русского и Французского фронтов в кампании 1916 г. и ее особенностях (см. Была ли "провальной" Нарочская операция 16 года?; ТВД Второй Отечественной. 1916 год. Часть 1; Трудная школа позиционной войны; Проломить стену, не разбив голову. Ч. 3). Теперь же детально взглянем на ход событий этой важной операции Первой мировой войны.
После летнего отступления 1915 г. и ликвидации Свенцянского прорыва (в ходе Виленской операции – о ней мы подробно напишем в самой ближайшей перспективе) русско-германский фронт к началу октября 1915 г. стабилизировался. Один из его участков проходил вдоль озер Мядзиол, Нарочь и Вишневское — русские позиции проходили по их восточным берегам, германские – по западным. В ночь на 18. 09.1915 г. 26-й пехотный Могилевский полк (8 офицеров и 359 солдат) 7-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса, перейдя вброд р. Нарочь (вытекает из одноименного озера на юг, впадая в р. Вилия), вышел немцам в тыл и захватил 16 орудий. Укрепившись, части этого корпуса занимали позиции западнее истока р. Нарочь до весны 1916 г. В конце сентября 1915 г. ослабленные длительным отступлением соединения Западного фронта пытались на разных участках переходить в наступление, чтобы задержать замеченную переброску немецких войск на другие фронты.
Фото: Малышев Г. Нарочанское эхо Вердена. Минск, 2006.
К началу 1916 г. на участке Западного фронта русские войска обладали над противником серьезным превосходством, созданным еще осенью 1915 г. — для прикрытия кратчайших путей к Петрограду и Москве. В полосе этого фронта находилось в резерве до 10 корпусов, в т. ч. 4 — в резерве Ставки (тогда как остальные фронты имели в резерве по 3 корпуса). Но факт утраты густой железнодорожной сети, находившейся в оккупированных противником приграничных регионах, снизил для войск Западного фронта возможность маневрирования этими резервами.
Замысел крупного наступления в районе оз. Нарочь рождался у русского командования под влиянием двух факторов. Во-первых, с учетом анализа неудачных атак Западного фронта в сентябре 1915 г. и Юго-Западного фронта в декабре 1915 г. Во-вторых, под влиянием решений межсоюзнической конференции представителей Антанты в Шантильи (Франция), прошедшей 28 января 1916 г. и постановившей: 1) искать военного решения на главных ТВД; 2) искать решения в форме согласованных наступлений, которые должны были проводиться в максимально близкие между собой сроки — чтоб противник не успевал перебрасывать войска с одного ТВД на другой; 3) начать общее наступление не позднее марта 1916 г.; 4) каждая держава, при наступлении на нее неприятеля, должна сдерживать последнего собственными силами – но союзники оказывают ей максимально возможную поддержку.
Главнокомандующий армиями Западного фронта генерал от инфантерии А. Е. Эверт 04. 01. 1916 г. писал начальнику штаба Верховного Главнокомандующего генералу от инфантерии М. В. Алексееву, что желательно начать наступление до начала весны – когда реки, озера и болота скованы льдом. 13. 01. он сообщал Алексееву, что агентурные данные и опросы пленных указывают на отсутствие новых германских частей как против Северного и Западного, так и Юго-Западного фронтов – что, в связи с оттягиванием значительной части германских войск с Балкан, свидетельствует о высокой вероятности проведения германцами в ближайшей перспективе наступательных действий на Французском фронте. Позволить германцам разгромить союзников по частям нельзя ни в коем случае. И необходимо начать энергичное наступление сразу, как определится германское наступление против французов. Вероятно, что германцы специально затянут подготовку наступления во Франции на 1-2 месяца — чтобы на Русском фронте началась распутица, делающая невозможными серьезные операции в течение 6-8 недель и долее. А зимнее наступление русских нарушало эти расчеты.
А. Е. Эверт просил усилить снабжение войск его фронта, указывая на некомплект винтовок, недостаток патронов и нехватку тяжелой артиллерии. Однако Ставка в лице М. В. Алексеева скорейших мер, чтобы успеть организовать наступление до окончания зимы, не предприняла. Задерживали подготовку некомплект винтовок и ожидавшееся прибытие из Московского военного округа 2 тяжелых артиллерийских бригад.
А. Е. Эверт.
М. В. Алексеев.
Тем временем 08. 02. 1916 немецкие войска начали наступление под Верденом, что дало повод французам и англичанам отложить переход в общее согласованное наступление до 1 июля.
11. 02. 1916 г. в русской Ставке состоялось совещание, на котором присутствовали Верховный Главнокомандующий император Николай II, начальник его штаба М. В. Алексеев, генерал-квартирмейстер Ставки М. В. Пустовойтенко, все три главнокомандующих фронтами (А. Н. Куропаткин, А. Е. Эверт, Н. И. Иванов), три начальника штабов фронтов (М. Д. Бонч-Бруевич, М. Ф. Квецинский, В. Н. Клембовский), военный министр А. А. Поливанов, бывший главнокомандующий Северным фронтом П. А. Плеве, главный полевой интендант Д. С. Шуваев, начальник Морского штаба Ставки вице-адмирал А. И. Русин. Совещание открыл доклад Алексеева, изложившего, что после пополнения русские армии сильнее неприятеля, а потому возможно частичное наступление Западного фронта четырьмя корпусами на Вилькомир и оттеснение германцев с занимаемых позиций. Четыре корпуса должны действовать как объединенная в кулак ударная группа, обильно снабженная артиллерией и имеющая заблаговременно устроенный тыл. Начало операции — конец февраля. Другие участники совещания по существу замысла не высказывались, но Н. И. Иванов и А. Е. Эверт обсудили — сколько корпусов возможно выделить в ударную группу. Решено передать этот вопрос на согласование начальникам штабов фронтов (директивой Ставки от 14. 02. 1916 г. с Юго-Западного фронта на Западный переданы Гвардейский отряд, 24-й армейский и 4-й кавалерийский корпуса, а также готовилась переброска еще одного корпуса; с Западного на Северный переданы один корпус и две дивизии). На совещании подняты вопросы о нехватке тяжелой артиллерии, снарядов для последней и 40 млн. винтовочных патронов на Западном фронте, а также о направлении с Юго-Западного фронта на Северный 39000 японских винтовок и 16 млн. патронов.
14. 02. Эверт проинформировал командующего 2-й армией генерала от инфантерии В. В. Смирнова о предстоящей задаче атаковать и разбить противника, развив затем наступление на Свенцяны. Сообщено об усилении состава армии 27-м и 35-м армейскими корпусами, частями тяжелой артиллерии и предписано подготовиться к атаке к концу февраля. Командарм также проинформирован о сосредоточении в расположении 2-й армии 24-го и 3-го Кавказского армейских корпусов, состоящих в резерве Западного фронта.
В. В. Смирнов.
18. 02. 1916 г. Ставка решила вдвое увеличить численность привлекаемых к атаке войск, а удар наносить левым флангом Северного и правым флангом Западного фронтов. Командование последнего, чтобы обеспечить взаимодействие с соседом, решило вести атаки в болотистом районе станция Поставы (волостной центр Виленской губернии) — озера Мядзиол, Нарочь, Вишневское, при успехе развивая наступление на Вилькомир. В случае же отмены атак Северного фронта, Эверт полагал наносить удар от Молодечно — где местность более удобна для наступления.
19. 02. 1916 г. М. В. Алексеев ознакомился с письмом главнокомандующего войсками Франции генерала Ж. Жоффра представителю французского командования в русской Ставке генералу П. По.
Жоффр писал, что наступление на Верден, вероятно, является началом решительного усилия германцев, которое они могут развить лишь при условии переброски войск с других фронтов. Указывая на то, что 2 дивизии (1-я и 3-я гвардейские), взяты, по-видимому, с Русского фронта, он просил союзников произвести сильное давление на противника – чтобы не дать ему возможность снять с фронта какие-либо войска. Ссылаясь на постановления в Шантильи, Жоффр просил, чтоб русская армия оперативно приступила к подготовке предусмотренного данным совещанием наступления. Он указывал на необходимость тщательной и всесторонней подготовки такого наступления и применения крупных сил и материальных средств.
22. 02. Алексеев ответил Жоффру, что русская армия не будет ожидать полного снабжения винтовками и 10. 03. выполнит атаку на фронте Двинск (ныне Даугавпилс) – р. Вилия, и что для этого совершается широкая переброска войск.
В ночь на 27. 02. подразделения 40-го пехотного Колыванского полка под началом капитана М. П. Щепетильникова общей численностью 600 бойцов при 24 пулеметах по льду озера Нарочь вышли немцам в тыл, захватили 9 офицеров и 163 солдата, привели в негодность 14 орудий четырех батарей. Под огнем отошли, переходя по доскам — т. к. обнаружились трещины во льду.
27. 02. 1916 г. В. В. Смирнов заболел, и обязанности командующего 2-й армией временно возложены на командующего 4-й армией генерала от инфантерии А. Ф. Рагозу. 28. 02. 1916 г. Алексеев приказал Куропаткину и Эверту закончить подготовку к атаке к 5 марта. В свою очередь А. Е. Эверт 29. 02. отдал директиву всем пяти армиям Западного фронта: 2-й — сосредоточив главные силы на флангах, наступать на фронт Свенцяны-Михалишки-Гервяты, 1-й — удерживая противника на правом фланге, наступать на Видзы и далее на Давгелишки, 10-й — быть готовой к наступлению на линию Вильно-Делятичи, правым флангом поддерживая 2-ю, а 3-я и 4-я армии должны подготовиться к движению на Барановичи.
А. Ф. Рагоза.
С середины декабря 1915 г. по начало марта 1916 г. состав русской 2-й армии вырос с 4 армейских корпусов до 8 армейских и 1 кавалерийского, число батальонов с 129 до 553, эскадронов с 58 до 133, а численность личного состава увеличилась с 178 тыс. до 372 тыс. человек. Из последних до 24 тыс. не имели винтовок. В наступлении 2-ю армию поддерживали 605 легких и 282 тяжелых орудия, 12 самолетов. Кроме того, в 10-30 км от передовой в резерве фронта для развития успеха находились 15-й и 35-й армейские корпуса. Штаб армии в Будславе в 40 км от фронта.
Рагозе напрямую руководить сразу 10 корпусами было бы сложно. Поэтому для согласования наступательных действий Эверт объединил соединения 2-й армии в три группы: генерала от кавалерии М. М. Плешкова (северная) в составе 1-го, 27-го и 1-го Сибирского армейских и 7-го кавалерийского корпусов; генерала от инфантерии Л. О. Сирелиуса (центральная) в составе 34-го и 4-го Сибирского армейских корпусов; генерала от инфантерии П. С. Балуева (южная) в составе 5-го, 36-го и 3-го Сибирского армейских корпусов с Уральской казачьей дивизией. Такая импровизированная структура управления и станет одной из причин неудачного хода операции, поскольку начальники групп не знали подчиненных войск, не имели штабов и средств связи, располагаясь на удалении до 30 км от фронта. Кроме того только 5-й (добьется в операции наибольших успехов), 36-й и 4-й Сибирский корпуса действовали у озера Нарочь еще в 1915 г., остальные же соединения недавно прибыли в район наступления и не были знакомы с местностью. 1-4 марта русская артиллерия вела пристрелку.
М. М. Плешков.
П. С. Балуев.
2 марта Рагоза поставил войскам 2-й армии следующие задачи: разбив противника, находящегося перед его армией, наступать на Свенцяны, Михалишки, Гервяты. Группа генерала Плешкова, прорвав позиции противника на 20-км фронте Медзины, Дуки, должна наступать в направлении на Лынтуны (при этом направив часть сил для удара во фланг противника, расположенного перед группой генерала Сирелиуса). Группе Сирелиуса следовало атаковать врага на участке Черняты, Лотва (15 км плюс озера), приковав его к своему фронту. После развития успеха соседних групп — двигаться на Лынтуны. Группе генерала Балуева, прорвав позиции противника на фронте озеро Нарочь – озеро Вишневское (22 км) и, обеспечивая себя слева, развивать наступление в направлении на озеро Большая Швакшта – Лынтуны.
03. 03. 1916 г. Николай II отдал войскам директиву № 1290. Ей предусматривалось нанесение энергичного удара германским войскам, оперирующим против Северного и правофланговых армий Западного фронтов. Общая цель операции — достигнуть линии Митава — Бауск — Вилькомир — Вильно — Делятичи. Ближайшая цель — закрепиться на линии р. Лауце – оз. Саукен — Окнисты — Ново-Александровск — Дукшты — Давгелишки — Свенцяны — Михалишки — Гервяты. Северный фронт направляет главный удар из Якобштадтского района на Поневеж, а Западный фронт (войска 2-й армии) — на Свенцяны — Вилькомир. Кроме того, Северный фронт силами 12-й армии наступает от Пулькарна и Икскюля в направлении Бауск – Шенберг, а Западный фронт (сообразно с развитием операции на главном направлении) наносит удар на Вильно. Удар должен быть решительным, энергичным, при взаимном содействии фронтов и армий. Левофланговые армии Западного фронта и Юго-западный фронт сковывают противника, а при ослаблении последнего — решительно атакуют. Начало наступления — 5 марта (Северный фронт – 6 марта). Предписывалось широко задействовать конницу – введя ее в прорыв (особенно желателен рейд на Муравьево – Шавли).
Таким образом, русское командование рассчитывало отбросить войска противника на 130 км. 03. 03. Плешков, Сирелиус и Балуев отдали соответствующие распоряжения войскам своих групп.
Немецкие позиции укреплялись с осени 1915 г. и имели несколько линий окопов, составляя полосу полевых укреплений глубиной до 1,5-2 км. В окопах через 10 метров находились закрытые траверсы, бетонированные огневые точки, убежища и наблюдательные пункты. Проволочные заграждения — перед 1-й линией окопов в 1-2 полосы — были прикрыты рогатками.
Элементы германских оборонительных сооружений у оз. Нарочь. Фото сделано автором в июле 2018 г.
К концу 02. 1916 г. против войск русской 2-й армии держали оборону с севера на юг следующие соединения германской 10-й армии: Баварская и 3-я кавалерийские, 42-я, 115-я и 31-я пехотные, 75-я резервная, 9-я кавалерийская дивизии, 9-я ландверная бригада, 10-я ландверная дивизия — всего до 60 батальонов и 73 эскадронов или до 53 тыс. бойцов. Все кроме двух первых и последней входили в 21-й армейский корпус генерал-лейтенанта О. фон Гутьера со штабом в Кобыльниках. Численность германской артиллерии оценивалась в 360 легких и 72 тяжелых орудия. В ближайших резервах (до 20 км от фронта) у немцев находились 86-я и 119-я пехотные, 80-я резервная дивизии, 170-я ландверная бригада, всего 30 тыс. бойцов при 216 орудиях.
Малышев Г. Указ. соч.
О. фон Гутьер.
Германцы, взятые в плен перед русским наступлением, считали, что его главный удар будет от Двинска (100 км севернее оз. Нарочь). По воспоминаниям начальника штаба командующего германским Восточным фронтом Э. Людендорфа, он считал наиболее вероятным русское наступление от Сморгони (40 км южнее оз. Нарочь) на Вильно. Действительные же места атак 2-й армии оказались для германского командования неожиданными, как и размах наступательных планов русского командования. Район русских атак немцы оценили, как обширный и хорошо выбранный, сочтя что если бы русские добились успеха, то открыли бы себе дорогу на Ковно и получали возможность отбросить немцев к Балтийскому морю.
У озера Нарочь русская разведка зафиксировала отвод германских обозов в тыл, расчистку немцами второй линии окопов от снега, строительство дополнительных проволочных заграждений и закладку фугасов. В наступлении группы 2-й армии действовали следующим образом:
Плешков возложил проведение атаки на 22-ю пехотную дивизию 1-го армейского корпуса и 1-ю Сибирскую стрелковую дивизию 1-го Сибирского армейского корпуса.
В 8. 15. 05. 03. 1916 г. русские начали артиллерийскую подготовку, оцененную русскими солдатами как сильнейшую с начала войны. Генерал Э. фон Людендорф также указал на «невиданную для Восточного фронта силу артиллерийского боя». Очевидцы вспоминали, что «это была стрельба, которую русские еще никогда не вели, огонь на уничтожение всего живого».
Немцы отвечали редким огнем, русские наблюдали отход отдельных солдат и групп противника в тыл. Выдвинувшиеся в 10 часов русские разведчики были встречены редким винтовочным огнем. Предположив, что в германских окопах оставлены лишь караулы, начальник 22-й пехотной дивизии генерал-лейтенант М. И. Шишкин в полдень выслал рекогносцировочные партии. Их наступление в 12. 15. немцы встретили сильным винтовочно — пулеметным огнем. Выяснилось, что противник притаился и ждал атаки. Огонь русской (здесь преимущественно легкой) артиллерии оказался малодейственным — заграждения, блиндажи и пулеметные гнезда не были разбиты. В 12. 25. в штаб 22-й пехотной дивизии по телефону поступило ошибочное сообщение, что 1-й Сибирский корпус перешел в наступление. Не желая отставать, начальник 22-й пехотной дивизии приказал своим частям начать в 12. 35. наступление. Под перекрестным артиллерийско-пулеметным огнем (особенно из лесного клина между Вилейтами и Микулишками) три русских полка стремительно достигли германских проволочных заграждений. Их резка шла медленно, наступающие несли большие потери (до 60%). Тогда резерв дивизии – 85-й пехотный Выборгский полк в 14. 15. получил приказ при поддержке двух мортирных батарей овладеть лесным клином. Но атака 1-го и 2-го батальонов успеха не имела, после чего командир полка просил отложить решение задачи до ночи. К 17. 15. 22-я пехотная дивизия отошла в исходное положение. Ее потери за день — 49 офицеров и 5547 солдат. Некоторые батальоны потеряли всех офицеров.
М. И. Шишкин.
Правее действовала 1-я бригада 59-й пехотной дивизии, которая атаковала в 12 часов. В 13. 50. она преодолела проволочные заграждения и заняла часть лесной опушки на участке Медзины, Антоны и просеку № 8. В 21 часа немцы пытались контратаковать, но были отбиты. Бригада потеряла 1 офицера и 89 солдат.
1-я Сибирская дивизия перешла в атаку также не по плану, а услышав звуки боя у соседей. Не поддержать их начальник дивизии генерал-лейтенант Ф. А. Подгурский счел невозможным — несмотря на не законченную артиллерийскую подготовку и недостаточность ее результатов. Затем поднялся в наступление и 6-й Сибирский стрелковый полк 2-й Сибирской стрелковой дивизии. Т. о. атака, начатая по недоразумению 22-й пехотной дивизии, превратилась в общую атаку группы Плешкова на фронте Медзины — Дуки.
Ф. А. Подгурский.
Вся тяжелая артиллерия этой группы (116 орудий) и вся легкая артиллерия (144 орудия) 1-го Сибирского и 27-го армейских корпусов была развернута на 2-км участке Волоцки, Теляки, Русаки и огнем частично разбила немецкие заграждения перед 1-й Сибирской дивизией. Часть ее стрелков, наступая на Свилели, ворвались в окопы противника, в то время как другие задержались у неразбитых заграждений. Внезапно все они попали под перекрестный огонь с соседних немецких участков, особенно из Лапинского леса. 2-3 км полоса прорыва насквозь простреливалась противником. 1-й и 3-й Сибирские полки не смогли удержать захваченных окопов и к 19 часам отошли в исходное положение. 1-я Сибирская дивизия потеряла 19 офицеров и 1882 солдата, 2-я Сибирская – 14 офицеров и 1324 солдата.
Окончание следует...
- Автор:
- Олейников Алексей
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