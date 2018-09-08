Бои под Верденом. Кровавая стратегия. Ч. 2

«Было не редкостью, что нервы офицеров, испытанных в тяжелых боях, все же не выдерживали; ведь тяжелые снаряды все время раскапывали с трудом похороненные трупы и бросали куски их тел на живых... Не прекращающаяся днем и ночью опасность для жизни потрясала даже самые крепкие сердца... Отдых в тылу, в мокрых лесных лагерях был весьма недостаточным для частей, которых все время вновь и вновь посылали в ад. Прямо чудо, что войска все это выдержали, однако их доверие к руководству было поколеблено».

«Встречающиеся группы солдат быстро проходили мимо друг друга без звука, без вопроса: какая часть? откуда? куда? И только лишь с величайшим напряжением прислушивались ко всем прилетавшим гранатам. Все эти люди, которые под Верденом посылались на передовую линию на смену и обратно, казались мне похожими на диких африканских зверей, которые идут беззвучно ночью через степь на водопой и все внимание которых направлено только лишь на угрожающие им опасности».

«День за днем, ночь за ночью прибывали транспорты с тяжелоранеными; почти все были ранены осколками гранат в ужасных боях под Верденом. В таком концентрированном виде ужасы войны еще никогда не вставали перед моими глазами. Здесь требовались наиболее сильные нервы, и если человеком овладевали терзания, тогда одна лишь только мысль поддерживала его, а именно мысль о страданиях тех, которым пришлось сражаться впереди! Однако, когда эти потери ежедневно вставали перед глазами, когда слушаешь рассказы раненых о всем том, что происходило на боевой линии, тогда вновь и вновь приходила в голову одна и та же мысль: как долго все это будет еще продолжаться, как долго можно еще переносить подобного рода вещи? Все время твердили, что французские потери были еще больше. Однако, кто знал это наверняка? Ничто не говорило о развале противника. И так все время напрашивался вопрос: как долго еще можем мы, германцы, приносить эти ужасные жертвы? Не доходим ли мы медленно до грани выносимого? Такие мысли очень грустны, и нельзя их открыто высказывать... Но они беспрерывно приходят в голову и действуют страшно угнетающе» (из дневника доктора Кертэ).

«У форта Дуомон моя рота получает приказ немедленно двинуться вдоль железнодорожной насыпи к Флери, на 1 км южнее от Дуомон. Кто услышал приказ, тот побледнел. «Вы не приведете обратно ни одного бойца», — говорят мне многие офицеры, которые на этом участке сражались уже целыми неделями. Вдоль железнодорожной линии картина сплошного кошмара. Ни одного целого трупа не видно. Оторванные головы вместе со стальным шлемом; валяющиеся руки; сапоги, из которых торчат еще ноги; германские и французские мундиры, наполненные кусками трупов. На трупах миллиарды трупных мух, на всем участке невыносимый смрад (июль месяц). Вследствие невыразимого напряжения нервов нет ни малейшей потребности к принятию пищи» (баварский 6-й пехотный полк).