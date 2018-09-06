Тяжёлая бронетехника. Реальность и ожидания. Часть 2
MMWT (Modern Medium Weight Tank)
Разработчик: РТ Pindad (Индонезия) и FNSS (Турция)
Страна происхождения: Индонезия
Вооружение: 105-мм нарезная высокого давления Cockerill
MMWT (Modern Medium Weight Tank — современный танк средней категории по массе) является плодом сотрудничества Индонезии и Турции. Пока машина носит временные имена Kaplan (по-турецки тигр) или Harimau Hitam (по-индонезийски черный тигр). Целью разработки платформы MMWT является создание ОБТ наилучшим образом подходящего под требования Индонезии и других стран региона. Первый опытный образец был изготовлен компанией FNSS в Турции, тогда как второй — индонезийской РТ Pindad. Танк был показан на военном параде в Индонезии в октябре 2017 года. На машине установлена двухместная башня CMI Cockerill 3105 с 105-мм нарезной пушкой высокого давления и автоматом заряжания в кормовой нише башни. Обеспечивается базовая защита от 12,7-мм пуль и минных подрывов, с дополнительной броней обеспечивается защита от бронебойных пуль калибра 25 мм. Танк имеет удельную мощность 20 л.с./т, на борту установлена вспомогательная силовая установка. В конце августа в Индонезии прошли огневые испытания этого нового среднего танка.
Centauro
Разработчик: Societa Consortile Iveco Fiat-Oto Melara (CIO)
Страна происхождения: Италия
Вооружение: 105-мм/52 калибра высокого давления или 120-мм/45 кал с уменьшенной отдачи компании Oto Melara
Имя Centauro носит семейство итальянских военных машин, базирующихся на колесной противотанковой установке массой 24 тонны. В Centauro сочетаются преимущества колесного шасси (Iveco Fiat разработала корпус и силовой бок с ходовой частью) с огневой мощью основной пушки (башня и пушка разработаны Oto Melara). Благодаря колесному шасси Centauro может с высокой скоростью передвигаться по дорогам на большие расстояния; кроме того, перебрасывать такую машину по воздуху проще, чем любой ОБТ. Первые машины были поставлены в войска в 1991 году, они были вооружены 105-мм танковой пушкой способной вести огонь боеприпасами стандарта НАТО, включая бронебойные оперенные подкалиберные снаряды. По сравнению с оригинальной платформой Centauro новый вариант Centauro II стал крупнее, на нем установлен более мощный двигатель. Машина вооружена 120-мм/45 кал пушкой, установлены новая система управления огнем, новые прицелы и опциональный дистанционно управляемый модуль вооружения HITROLE. Платформа Centauro была использована в качестве базы для нескольких специализированных вариантов, включая БМП Freccia, бронетранспортер, минометный транспортер и эвакуационный вариант.
Туре 16 Manoeuvre Combat Vehicle (MCV)
Разработчик: Mitsubishi Heavy Industries
Страна происхождения: Япония
Вооружение: 105-мм нарезная пушка от Japan Steel Works
Машина MCV была разработана для удовлетворения потребностей японских сил самообороны в высокомобильном средстве с вооружением для стрельбы прямой наводкой, которое могло бы развертываться по морю или транспортным самолетом Kawasaki C-2. Этой платформе отведена роль ключевого элемента концепции «передового рубежа обороны». Бронемашина 8x8, поступившая на вооружение в 2016 году, имеет модульное бронирование, обеспечивающее защиту лобовой проекции от 40 мм снарядов, бронепанели при повреждении могут быть заменены. 105-мм пушка может вести огонь всеми боеприпасами стандарта НАТО.
ZTL-09
Разработчик: NORINCO
Страна происхождения: Китай
Вооружение: 105-мм пушка
Бронемашина ZTL-09 была принята на вооружение в 2009 году, она представляет собой доработанный вариант предыдущей модели ZTL-O8. В башне установлена 105-мм пушка ручного заряжания, спаренный с ней 7,62-мм пулемет, цифровые системы управления огнем и стабилизации пушки. Основная пушка ведет огонь обычными боеприпасами и управляемыми ракетами с лазерным наведением. Обеспечивается защита лобовой проекции от 25-мм снарядов. Впереди установлен дизельный двигатель Deutz BF6M1015C лицензионного китайского производства мощностью 440 л.с., на плаву машина приводится в движение двумя водометами.
WMA301
Разработчик: NORINCO
Страна происхождения: Китай
Вооружение: 105-мм пушка
Бронемашина WMA301 была разработана компанией NORINCO для продвижения на экспорт. Она базируется на модели PTL-O2 6x6, но вместо 100-мм орудия была установлена 105-мм пушка совместимая с боеприпасами стандарта НАТО. Пушка может также стрелять управляемыми ракетами. Система управления огнем упрощена, поскольку машина предназначена для зарубежных заказчиков. Машину охотно покупают страны Африки (Камерун, Чад и Джибути), также она была приобретена Мьянмой.
AMX-10RCR (Renove)
Разработчик: NEXTER
Страна происхождения: Франция
Вооружение: 105-мм нарезная GIAT F2
По программе Renove (улучшенная) с 2005 по 2010 год модернизированы 256 легких бронированных машин AMX-10RC 6x6 французской армии. Модернизация включала установку дополнительную брони, комплекса активной защиты Sagem, генератора инфракрасных помех LIRE, информационно-управляющей системы SIT-IV и новой системы «свой-чужой», а также системы пуска дымовых гранат Galix. Машина получила новую автоматическую трансмиссию и новую систему регулировки клиренса с помощью гидропневматической подвески. У командира установлен панорамный прицел, но пушка не стабилизирована и поэтому может стрелять только с места. Пушка может вести огонь боеприпасами разных типов, включая осколочно-фугасные, бронебойные подкалиберные и усовершенствованные кумулятивные. Благодаря высокой подвижности бронемашины AMX-10RC и RCR способны быстро развертываться; они регулярно задействовались в экспедиционных операциях французской армии. Вариант АМХ-10RC стоит также на вооружении армий Марокко и Катара.
VBCI/VBCI-2 (Vehicule Blinde de Combat d'lnfanterie)
Разработчик: Nexter
Страна происхождения: Франция
Вооружение: 25-мм или 20-мм пушка
VBCI (Vehicule Blinde de Combat d'lnfanterie — боевая бронированная машина пехоты) 8x8 была принята на вооружение французской армии в 2009 году. На шасси установлена одноместная башня DRAGAR с 25-мм стабилизированной пушкой, тепловизионными прицелами и лазерным дальномером. Имея собственную массу менее 18 тонн, бронемашина VBCI может свободно перевозиться в грузовой кабине военно-транспортного самолета Airbus A400M.
В 2015 году компания Nexter показала усовершенствованный вариант с большей полной массой (что позволяет значительно повысить уровень защиты), перекомпонованным заброневым объемом и управляемыми задними колесами, что позволило уменьшить радиус поворота до 20 метров. VBCI-2, разработанная компанией Nexter в инициативном порядке, предназначена в основном для зарубежных заказчиков. На машине установлен новый, более мощный дизельный турбированный двигатель Volvo D13, новая система кондиционирования и новые тепловизионные камеры. Вариант VBCI-2 оборудован двухместной башней Т40 с 40-мм системой вооружения с телескопическими боеприпасами CTAS и двумя пусковыми установками ПТУР. Машина может быть предложена заказчику с дистанционно управляемой башней с 30-мм пушкой или комплектной башней от российской БМП-3.
Namer
Разработчик: Israel Military Industries/Israeli Ordnance Corps
Страна происхождения: Израиль
Вооружение: 12,7-мм пулемет, 40-мм гранатомет или 30-мм пушка
Namer (леопард) на сегодняшний день возможно является самой тяжелой БМП из стоящих на вооружении. Шасси и ходовая часть базируются на ходовой танка Merkava, но в то же время Namer включает десантное отделение с поднятой крышей и большую кормовую аппарель для посадки/высадки девяти десантников, а также трех членов экипажа. Первоначально на машине устанавливался дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) с 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. В комплекс вооружения машины входит также 60-мм миномет (такой же входит в комплекс вооружения ОБТ Merkava). В июле 2017 года БМП Namer была продемонстрирована с 30-мм автоматической пушкой в боевом модуле. Машина также оборудована КАЗ Trophy, соединенным с информационно-управляющей системой. Хотя машина была принята на вооружение в 2008 году, количество их в израильской армии довольно небольшое.
CV-90
Разработчик: Forsvarets materielverk (FMV), BAE Systems Hdggiunds, Bofors
Страна происхождения: Швеция
Вооружение: 40-мм автоматическая пушка Bofors, 30-мм пушка Bushmaster или другая пушка до 120 мм включительно
CV-90 начала поступать на вооружение шведской армии в 1993 году. Она была разработана специально для холодного субарктического климата, имеет хорошую проходимость по снегу и болотам. Бронемашина CV-90 была первоначально вооружена 40-мм автоматической пушкой Bofors L70 и перевозила шесть-восемь десантников. За все время эксплуатации в армиях восьми стран на бронемашину CV-90 устанавливалось самое разное вооружение. В варианте БМП и разведывательном устанавливаются пушки 30-мм Bushmaster II и 35-мм/50 кал Bushmaster III, существуют варианты с 105-мм пушками от компаний BAE/Nexter и CMI (башня Cockerill XC-8), с 120-мм компактной танковой пушкой от RUAG и даже 120-мм миномет от компании Mjolner. Один из вариантов CV-90 с пушкой крупного калибра лег в основу польского легкого танка PL-01. Развитие CV90 сопровождалось неизменным повышением уровня защиты и массы полезной нагрузки для борьбы с новыми угрозами, включая мины и СВУ. Баллистическая защита обеспечивается от снарядов калибра до 30 мм. Кроме того, разработан ряд мер для борьбы с ручными гранатометами.
Новейший вариант CV-90 Mark IV с увеличенной на две тонны полезной грузоподъемностью был представлен в январе 2017 года. На нем установлен новый двигатель Scania мощностью 1000 л.с. с модернизированной трансмиссией Х300. В вариант Mark IV интегрирована компьютеризированная система iFighting от BAE Systems, объединяющая в единый комплекс сенсоры и системы вооружения. Она не только повысила уровень ситуационной осведомленности, но и помогает экипажу принимать тактические решения.
М2 Bradley
Разработчик: BAE Systems
Страна происхождения: США
Вооружение: 25-мм М242 Bushmaster плюс две ПТУР TOW
Bradley до сих пор остается на вооружении американской армии, хотя машина была принята на вооружение еще в 1981 году; с тех пор машина постоянно совершенствовалась и несколько раз модернизировалась. У вариантов М2А2 ODS (Operation Desert Storm — операция «Буря в пустыне») и Bradley Urban Survivability Kit (BUSK — комплект для повышения живучести в городских условиях) повышен уровень живучести, добавлена цифровая система оперативного управления, навигационные системы, усовершенствована система управления огнем и установлен ночной прибор водителя. Новейший вариант М2АЗ, например, получил улучшенную систему целеуказания Improved Bradley Acquisition System (IBAS) для ракетного комплекса TOW и независимый тепловизионный комплекс командира (CITV) с камерами второго поколения HTI. Вариант М2АЗ оборудован цифровой электроникой, усовершенствованной системой целеуказания, а также системой динамической защиты. Кроме того, в варианте М2АЗ реализовано несколько модернизаций комплекса TOW. Нынешний процесс обновления и модернизации направлен на восстановление характеристик, ухудшившихся в связи с прибавившейся массой, и решение проблем, связанных с охлаждением силовых агрегатов. В рамках предложения о внесении технических изменений ЕСР 1 модернизируется подвеска с целью увеличения дорожного просвета и усиливается защита днища. В соответствии с предложением ЕСР 2 повышается выработка электроэнергии на борту, чтобы можно была установить новые сенсоры, системы связи и радиоэлектронной борьбы.
Компания ВАЕ предложила новый вариант М2А4. у которого (как в программе модернизации Stryker DVH) существующее шасси и корпус М2 заменяются глубоко доработанными. Корпус переделан с целью повышения живучести, увеличена толщина броневого листа на днище, крыша корпуса поднята на 175 мм и доработана противоминная защита. Установлен более мощный энергоагрегат для удовлетворения потребностей всех бортовых систем. Финансовые ограничения не позволяют модернизировать весь парк Bradley, значительная часть машина так и останется немодернизированными.
Пума
Разработчик: Projekt System Management GmbH (PSM)
Страна происхождения: Германия
Вооружение: 30-мм автоматическая пушка Mauser MK 30-2/Air Burst Munition (ABM)
Новая БМП «Пума», разработанная совместным предприятием PSM компаний Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall Landsysteme, начала поступать в войска в 2015 году на замену устаревшей БМП Marder. В машине установлены новейшие оптические и видеосистемы, широко применены сетевые технологии, установлена дистанционно управляемая башня с 30-мм автоматической пушкой. Экипаж вместе с пехотным отделением размещается в корпусе. Изображение с установленного на крыше башни панорамного прицела, прицела оператора-наводчика, прибора водителя, а также с установленных по периметру машины видеокамер можно просматривать с любого места в машине. Базовая защита обеспечивается композиционной броней АМАР-В с возможностью усиления защиты за счет установки дополнительных модулей бронирования. Это позволяет легко заменять поврежденные блоки. На машине может также устанавливаться динамическая защита типа NERA (Non-explosive reactive armour). Кроме того, машина оборудуется комплексом оптико-электронного подавления MUSS (Multi-functional Self Protection System). На бронемашине «Пума» установлен дизельный двигатель MTU V10 892 мощностью 1000 л.с. Хотя являясь довольно новой машиной, «Пума» уже проходит процесс модернизации. Компания Rheinmetall получила летом 2017 года контракт от Бундесвера на установку цветных дисплеев и дополнительной, независимой от башни системы вооружения, которой можно будет управлять из десантного отделения для защиты от угроз на дистанциях до 400 метров.
БМП-3
Разработчик: Курганмашзавод
Страна происхождения: Россия
Вооружение: 100-мм орудие — пусковая установка, 30-мм автоматическая пушка и 7,62-мм пулемет ПКТМ
БМП-3 официально была принята на вооружение советской армии в 1987 году. БМП-3 оборудована двухместной башней вооруженной 100-мм орудием-пусковой установкой, которое способно стрелять обычными осколочно-фугасными снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами с лазерным наведением 9М117. 30-мм автоматическая пушка с селективным питанием может вести огонь осколочно-фугасными и бронебойными снарядами. Водитель размещается в центре, по бокам от него два десантника, еще пять десантников размещаются за башней. В связи с тем, что топливные баки установлены в носовой части, а двигатель в корме, десантники спешиваются через верхние люки, проходя над силовым блоком. БМП-3 отличается торсионной подвеской с гидравлическими телескопическими амортизаторами, на плаву машина приводится в движение двумя водометами. Защита лобовой проекции обеспечивается от 30-мм снарядов, во всех проекциях от 14,5-мм пуль. Было изготовлено немало вариантов этой машины, в том числе с новой башней и разными двигателями, улучшенной СУО и тепловизорами, а также комплексами активной защиты «Арена-Э» и «Штора-1».
У варианта БМП-ЗМ «Драгун» двигатель мощностью 816 л.с. установлен впереди, в кормовом десантном отделении размещается восемь человек, осуществляющие посадку и высадку через кормовую аппарель. На машине также установлен дистанционно управляемый боевой модуль с блоком оружия 100-мм/30-мм.
Freccia
Разработчик: Societa Consortiie Iveco Fiat-Oto Melara (CIO)
Страна происхождения: Италия
Вооружение: 25-мм автоматическая пушка Oerlikon KBA
Freccia стала одной из первых колесных (8x8) боевых машин пехоты. Эта БМП базируется на платформе Centauro, на которую установлена двухместная башня Hitfist Plus с автоматической пушкой и спаренной с ней пулеметом. В семейство машин Freccia входят следующие варианты: БМП, ПТРК, командирские, пункт управления, минометный транспортер. санитарный, эвакуационный и разведывательный. Гидропневматическая подвеска и удельная мощность 22,2 л.с./т обеспечивают хорошую внедорожную проходимость.
К-21
Разработчик: Hanwha Defence Systems/Агентство оборонных разработок
Страна происхождения: Корея
Вооружение: 40-мм автоматическая пушка Bofors XK плюс две ПТУР
БМП К-21 представляет собой уникальную совокупность характеристик, направленных на соответствие специфическим боевым условиям, которые могут возникнуть на Корейском полуострове. Лобовая проекция машины надежно защищена от 30-мм снарядов, сама же она вооружена 40-мм пушкой Bofors XK. СУО аналогична той, что установлена в корейских ОБТ. Пушка может вести огонь снарядами различного типа, бронебойным, осколочно-фугасным, воздушного подрыва, дымовым и универсальным, что позволяет К-21 захватывать подавлять и поражать наземные цели и даже вертолеты. На машине К-21 установлены также две самонаводящиеся противотанковые ракеты, что позволяет сразу после остановки машины захватить цель, произвести пуск и сразу же начать движение. Имея удельную мощность порядка 27 л.с./т, она хорошо подходит для холмистой местности, в которой она должна воевать в соответствии с концепцией боевого применения южнокорейской армии. По бортам машины установлены поплавки, которые надуваются перед преодолением водной преграды. БМП К-21 перевозит двух членов экипажа и восемь (девять) десантников.
Т-15 Армата
Разработчик: Уралвагонзавод
Страна происхождения: Россия
Вооружение: 30-мм автоматическая пушка 2А42 или 57-мм модуль АУ-220М «Байкал» плюс четыре ПТРК АТ-14 «Корнет-М» или ПТРК «Атака»
Тяжелая БМП Т-15 базируется на той же платформе «Армата», что и ОБТ Т-14, на ней же, в конечном счете, будет базироваться еще ряд бронированных систем. Первоначально на машину устанавливалась дистанционно управляемая башня «Эпоха» с 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТ и четырьмя ПТУР АТ-14 «Корнет-М». Эта же башня устанавливается на колесный БТР «Бумеранг» и гусеничную БМП «Курганец-25». Но совсем недавно обновленная БМП Т-15 была показана с новым вооружением: 57-мм боевым модулем АУ-220М «Байкал» и ПТУР «Атака». БМП Т-15, как ожидается, будет иметь такое же бронирование и системы защиты, что и танк Т-14; экипаж машины три человека, отделение десанта — девять человек. Серийное производство машины, как и танка Т-14, будет начато уже в этом году. Российская армия заключила контракт на установочную партию из 132 боевых машин.
Курганец-25
Разработчик: Курганмашзавод
Страна происхождения: Россия
Вооружение: 30-мм автоматическая пушка 2А42 плюс 4 ПТРК АТ-14 «Корнет-М»
Понятно, что при массе 25 тонн «Курганец» является более легкой машиной по сравнению с тяжелой БМП Т-15, хотя вариант БМП оборудован такой же базовой дистанционно управляемой башней «Эпоха». В корпусе машины размещается экипаж из трех человек и отделение шесть или семь десантников. По сообщениям, машина способна развить максимальную скорость на шоссе 80 км/ч. Машина плавающая, о чем свидетельствуют волноотражательный щиток в носовой части и два водомета в корме. Существует вариант БТР без башни с установленным ДУМВ с пулеметом. Также разрабатывается ремонтно-эвакуационный вариант с крановой установкой и другим специальным оборудованием.
Бумеранг
Разработчик: Арзамасмашзавод
Страна происхождения: Россия
Вооружение: 30-мм автоматическая пушка 2А42 плюс 4 ПТРК АТ-14 «Корнет-М»
На колесную БМП 8x8 «Бумеранг» установлен ДУМВ «Бумеранг-БМ», вооруженный 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным питанием. 7,62-мм пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК «Корнет-М». Также на машину может быть установлен боевой модуль АУ-220М «Байкал» с 57-мм пушкой. В машине размещается экипаж три человека и девять десантников. Базовая броня защищает от пуль стрелкового оружия, но дополнительные модули керамической брони обеспечивают защиту от 14,5-мм пуль. V-образный корпус обеспечивает лучшую защиту в случае подрыва на мине и СВУ. Машина развивает максимальную скорость на дороге с твердым покрытием около 100 км/ч. Машина плавающая, на воде приводится в движение двумя водометами. Возможны варианты без башни для выполнения других боевых задач. По некоторым данным, серийное производство бронемашин БМП «Бумеранг» К-17 и БТР «Бумеранг» К-16 должно начаться в 2019 году.
Функциональный модуль является ключевой и уникальной особенностью платформы Boxer
Boxer
Разработчик: ARTEC GmbH
Страна происхождения: Германия/Великобритания/Нидерланды
Вооружение: до 35 мм
Boxer является продуктом совместной европейской программы по разработке бронированной машины следующего поколения. Франция вышла из проекта в 1999 году с тем, что бы сосредоточиться на своем проекте VBCI. В 2003 году из программы вышла Великобритания с целью развития своего собственного проекта Future Rapid Effect System (FRES). Boxer по габаритам и массе больше всех современных машин в данной категории, масса варианта БМ превышает 30 тонн. Boxer состоит из двух основных компонентов: шасси с ходовой частью и силовым блоком и съемного заменяемого функционального модуля. На машине установлен дизельный двигатель MTU 8V199 ТЕ20 мощностью 720 л.с., автоматическая трансмиссия Allison HD4070, два передних управляемых моста позволили добиться превосходной мобильности и маневренности.
Функциональные модули, крепящиеся в четырех точках, могут быть заменены в полевых условиях в течение одного часа. Это позволяет машину быстро адаптировать под соответствующие оперативные потребности. Для бронемашины Boxer доступны следующие модули: БТР, БМП, пункт управления, инженерный, ремонтный (для Нидерландов), грузовой и санитарный. На машину могут устанавливаться самые разные модули вооружения с разными пулеметами и автоматическими пушками, а также различные прицельные комплексы и системы управления огнем. На литовские машины Boxer установлен израильский ДУМВ RAFAEL Samson Mk II с 30-мм пушкой и ПТУР Spike-LR. Австралийские машины Boxer CRV оборудованы двухместной башней Rheinmetall LANCE, вооруженной 30-мм пушкой Rheinmetall Mauser МК30-2/АВМ с селективным питанием и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) разработала для Boxer артиллерийский модуль Artillery Gun Module (AGM) с 155-мм/32 калибра пушкой с целью расширения функциональности этой платформы.
Продолжение следует...
- Автор:
- Николай Антонов
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