История

Россиянка в Ширазе: 190 лет спустя

3
При посещении иранского города Шираза одним из пунктов моей культурной программы являлся Военный музей названного города, расположенный в здании дворца в живописном саду Афиф-Абад. Недалеко от входа, во внутреннем дворе на достойном месте я увидел пушку, как мне показалось, XIX века. Как старый артиллерист, я направился прямиком к ней. Разумеется, я обратил внимание на казенную часть орудия, где к своему восторгу увидел надпись на фарси и русском:

«Пушка сiя подарена уполномоченному отъ персидскаго двора при заключенiи мира въ Туркменчаѣ 1828 года наслѣднику престола Аббасу мирзѣ отъ Россiйскаго Императора Николая I въ знакъ дружбы».

Туркманчайский трактат – мирный договор между Россией и Персией, подписанный в феврале 1828 г. Этот договор ознаменовал собой окончание последней русско-персидской войны (1826–1828). После этого началось сближение России и Персии, продолжавшееся вплоть до 1917 г., когда начался новый этап в отношениях между нашими государствами.


К сожалению, никакой пояснительной таблички около пушки нет, а под ней размещен указатель, не имеющий к орудию никакого отношения. Надпись же на фарси никто из иранцев не читает, поскольку пушка своей казенной частью уперта в красивую цветочную клумбу, и подойти к ней с сзади неудобно: я сам эту клумбу слегка помял, делая представленные здесь снимки. Поэтому иранцы, с удовольствием фотографируясь рядом с пушкой, не понимают исторического значения этого экспоната, ставшего, по сути, историческим символом военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном, имеющего место быть в наше время. Это актуально и в связи с нынешней политической ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке, когда наши страны выступают союзниками в борьбе с международным терроризмом и в противостоянии агрессивности США.

Здесь я обращаюсь к Министерству иностранных дел РФ в лице посольства РФ в Иране и к Министерству обороны РФ в лице военного атташата названного посольства с просьбой обратить внимание на это положение исторического памятника и по возможности исправить его в память о наших предках и в знак уважения к общей российско-иранской истории.

Позже я узнал, что несколько образцов пушек такого же литья хранятся в Военном музее Саадабада (резиденция персидских, а с 1935 г. – иранских шахов). Я их своими глазами не видел, поскольку названный музей в день моего посещения Саадабада был закрыт для посетителей. В Ширазе же такая пушка только одна.

Всякий россиянин, оказавшийся в Ширазе! Навести там нашу соотечественницу. Ей там одиноко…













Автор:
Павел Густерин
Статьи из этой серии:
Сближение России и Персии в XIX веке (по материалам РГВИА и досоветских изданий)
Мы в Яндекс Дзен
Историческая победа русской армии на Кавказе. Присоединение Восточной Армении
Сближение России и Персии в XIX веке (по материалам РГВИА и досоветских изданий)
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

3 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Ольгович Офлайн
    Ольгович Сегодня, 06:08
    +3
    Туркманчайский трактат – мирный договор между Россией и Персией, подписанный в феврале 1828 г. Этот договор ознаменовал собой окончание последней русско-персидской войны (1826–1828).

    Пушка -в подарок к Договору о ...мире. Это похоже на намек!
    1. Дирижер Онлайн
      Дирижер Сегодня, 06:46
      +2
      Да, если что, то и бахнуть могли .Генерала Котляревского персы должны были хорошо помнить.
  2. XII легион Онлайн
    XII легион Сегодня, 07:38
    0
    Вот так россиянка! Наглядно и сердито)
    Спасибо!