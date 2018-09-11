Два Амьена. Ч. 2

Как и думал Э. Людендорф, успех наступления, начатого 21-го марта, обозначился скорее на южном, чем на северном участке. 23-го марта немцы были уже на Сомме, овладев Перонном и Гамом, а через два дня были взяты Нель, Гискар, Шони. Нас интересует, в данном случае, какие направления были указаны Э. Людендорфом. 23-го марта в 9 час. 30 мин. последовала директива, согласно которой по достижении линии Бапом - Перонн - Гам 17-я армия должна атаковать в направлении Аррас, Сен-Поль; 2-я армия направляется на линию Миромон - Лихон; 18-я армия - на линию Шольн - Нуайон. Уже по этой директиве можно судить о расщеплении главного удара наступательной операции по трем направлениям. Согласно свидетельству Куля, на совещании в Авене Людендорф комментировал свою директиву, указав, что 2-я армия наступает по обоим берегам Соммы в направлении к Амьену, 18-я армия должна будет выйти на линию Амьен – Мондидье - Нуайон; цель операции - разделить французов и англичан; и лишь 17-я армия сохраняет северо-западное направление. В данном случае Амьен уже упомянут, хотя опять-таки не в директиве войскам. Можно подумать, что теперь Э. Людендорф начинает раскрывать свои истинные замыслы.В последующие дни германское наступление развивается успешно на обоих флангах. 24-го марта взят Бапом, а 26-го марта немцы вышли на р. Анкр, овладев Альбером. В этот же день южнее Соммы 18-я армия овладела Руа и Нуайон, продвинувшись значительно западнее этих пунктов. Но в центре по обоим берегам Соммы наступление все время резко отстает. 26-го марта последовала новая директива Э. Людендорфа, чрезвычайно важная для оценки его командования. Согласно этой директиве 17-я армия должна была продвигаться прямо на запад, направляя правое крыло на северо-запад в обход Арраса. Таким образом, северо-западное направление частично все еще сохранено. Э. Людендорф считает необходимым разрушить крепкий узел обороны в районе Арраса - для чего должна быть осуществлена новая атака по берегам р. Скарпы (вариант «Марс»). Эта атака состоялась 28-го марта, но успеха не имела. «2-я армия, - говорилось в директиве от 26 марта, - должна наступать своим левым крылом южнее Соммы, по ту сторону Авра, взять Амьен и повернуть за pp. Aвp и Сомма на линию Эрэн – Морейль, чтобы продолжать затем свое движение вперед, направляя свое левое крыло через Сурдон - Бретейль». Теперь как будто вполне определенно войскам поставлена задача взятия Амьена - но она ставится и здесь как задача лишь 2-й армии, да и то не как самая главная. Можно думать, что самым важным для 2-й армии считается ее поворот на юго-запад (линия Эрэн - Морейль). Это подтверждается указаниями, которые даются 18-й армии: она должна повернуть к Авру, имея правый фланг в Ля-Невиль - Сир-Бернар; это резкий поворот к юго-западу. Дальнейшее движение 18-й армии - левым крылом на Компьен, правым на Тартиньи (восточнее Бретейля). Группа кронпринца Германского должна обеспечить «сильное эшелонирование 18-й армии на ее левом фланге».18-я армия резко поворачивается к югу - против подбрасываемых сюда французских сил. 2-я армия выполняет задачу захвата Амьена своими собственными силами. Но германское наступление вдоль р. Соммы отстает. Это значит, что 18-я армия отрывается от основного русла операции - ее главные силы сосредотачиваются к центру и левому флангу (в директиве прямо сказано об усилении левого крыла), а силы, действующие в Амьенском направлении, резко ослабляются. 17-я армия также не может помочь 2-й армии, если она будет совершать указанное ей обходное движение вокруг Арраса. Таким образом, доселе «невинные» оперативные выкрутасы Э. Людендорфа теперь переводятся на язык вполне осязаемых вещей: ослабление ударной массы на объективно главном Амьенском направлении, что означает замедление продвижения в этом направлении.27 марта 18-я армия овладевает Мондидье, но южнее Соммы фронт резко оттянут назад. Севернее Соммы 2-я и 17-я армии подошли к р. Анкр, но, как и следовало ожидать, северо-западное направление оказалось оперативно мертвым и бесперспективным. Вечером 28 марта Э. Людендорф, остановив наступление 17-й армии, начинает переброску ее дивизий к югу. 18-я армия должна ждать подхода отставшего левого фланга 2-й армии и возобновить наступление 30-го марта. Но 18-й армии по-прежнему указано южное направление: ее левый фланг должен овладеть Компьеном, правый фланг - двигаться на Тартиньи. Соответственно предложено вытянуть к югу левый фланг и 2-й армии - а об Амьене не упомянуто вовсе. Но 29 марта обе группы получают телефонограмму, в которой говорится: «Наступление должно быть продолжено южнее Соммы в направлении Амьена и за линию Мондидье – Нуайон - Шони левым крылом 2-й армии, 18-й армией и правым крылом 7-й (7-я армия наступала южнее 18-й армии) севернее Соммы; 2-я армия присоединяется к наступлению в направлении на Амьен; 17-я армия также присоединяется к нему своим левым крылом». 18-я армия по-прежнему увлекается к югу, но впервые за все время операции здесь высказана идея взаимодействия всех трех армий для наступления к Амьену.Продвижение германских армий приостанавливалось по всем направлениям. В полдень 31-го марта Э. Людендорф отдает приказ 18-й армии прекратить атаки между реками Уаза и Авр; армия теперь должна сосредоточить свои резервы южнее Морейля, т. е. на правом фланге, и атаковать в западном направлении. 2-я армия все свои усилия должна концентрировать южнее Соммы - для наступления к Амьену. Наконец-то организуется прямой удар на Амьен. Но его приходится отложить до 4 апреля. В этот день части 2-й армии продвигаются до Вильер-Бретонне в 16 км от Амьена, но контратака противника отбрасывает их от этого пункта - время упущено, Амьен и весь район германского прорыва теперь прочно прикрыты резервами противника. Э Людендорф отказывается от повторения попыток. Он теперь цепляется за отвергнутый вариант Куля и проводит наступление во Фландрии. Но, владея путями сообщения через Амьен, союзники отражают этот удар, успев подбросить в район сражения не только английские, но и французские резервы. Так же безуспешно заканчиваются попытки наступления на Парижском направлении (май - июнь 1918 г.): упущенные в марте шансы на победу вернуть уже было невозможно.История подготовки союзников к отражению германского наступления в 1918 г. - а это наступление ожидалось однозначно - освещена фрагментарно. Обычно указывают лишь на соглашение между Петэном и Хейгом по вопросу о взаимной поддержке резервами, но обходят молчанием план, разработанный Фошем и представленный им Верховному военному совету союзников 1 января 1918 г. Фош требовал подготовки к активной обороне. Ссылаясь на опыт Вердена, который свидетельствовал, что наступление противника может быть остановлено лишь подготовленными заранее контрнаступлениями, Фош предлагал обязать Хейга и Петэна немедленно приступить к такой подготовке. Но английский и французский главнокомандующие провалили план Фоша. Хейг и Петэн стояли на позиции пассивной обороны и сохранения старых методов в согласовании действий союзных армий - путем договоренности между главнокомандующими.Накануне мартовского наступления 1918 г. количество союзных дивизий на Западном фронте составляло 175 - из них 99 французских, 60 английских, 12 бельгийских и 4 американских; в резерве главного командования (и командующих армейских групп) - 64 дивизии.Незадолго до рассматриваемых событий англичане, по настойчивому требованию Петэна, удлиняли свой правый фланг к югу и он находился теперь не на Сомме, а на Уазе (и даже несколько южнее - у Базириса). Крайняя справа английская 5-я армия, находившаяся на недостаточно устроенных позициях, не выдержала напора и с 23 марта стремительно откатывалась назад. Севернее Соммы английская 3-я армия с большим упорством отстаивала свои позиции (которые были в гораздо лучшем состоянии). Таким образом, предположение Э. Людендорфа, что он встретит наименьшее сопротивление на южном участке, имело вполне реальную базу и было основано на разведывательных данных. В первые же дни германского наступления, начавшегося 21 марта, создалась вполне ощутимая угроза прорыва на участке южнее Соммы. Хейг обратился за помощью к своему союзнику. О мерах, принятых французским главным командованием, во французской официальной истории мировой войны 1914 - 1918 гг. говорится следующее:«В течение зимних переговоров с британским командованием было высчитано, что был необходим промежуток времени в четыре дня, чтобы сосредоточить французскую армию непосредственно севернее Уазы. Наши силы могли бы в таком случае вступить в бой соединенными со своей артиллерией, со всеми вспомогательными средствами разного рода. Если бы продолжали и теперь придерживаться этих расчетов, 3-я армия не вступила бы в битву раньше вечера 26 марта, так как 5-й корпус стал высаживаться 22 марта в полдень; события не позволили бы ждать так долго, пока почувствовалось бы наше действие. В этих условиях французское командование, не колеблясь, бросает в огонь, в течение этого дня - 23 марта, войска, которые прибывают к полю сражения; оно пускает как можно дальше грузовые автомашины; оно использует, по требованию обстоятельств, пехотные части, лишенные, однако, своей артиллерии, своих обозов 1-го разряда, средств питания».Конечно, это вовсе не образец организованной обороны, и свидетельствует о плохой подготовке к отражению ожидавшегося германского наступления. Конечно, не рекомендуется вводить в бой резервы по такой системе - отдельными частями. Но в данном случае малейшее промедление привело бы к катастрофе: французская и английская армии были бы отрезаны друг от друга. Французское командование действовало в этом случае решительно и смело и, как показали события, правильно. Французская 9-я дивизия под командованием генерала Гамелена прибыла в Гискар в ночь на 23 марта без артиллерии и обозов и тут же вступила в бой с немцами, прорывающимися через Сомму и канал Кроза. Генерал Файоль, вступивший 23 марта в командование всеми силами (в частности остатками английской 5-й армии) на участке между Соммой и Уазой, приказал прежде всего «искать связь с англичанами в районе Офуа, Нель». Завеса французских и английских сил южнее Соммы сдерживала натиск немцев. Это сыграло большую роль в замедлении их наступления в эти дни.24 марта обстановка резко обостряется. Хейг бросает свои резервы (по мере их подхода) севернее Соммы, в район Бапома, где фронт также трещит по всем швам. Район южнее Соммы Хейг считает переданным на попечение французов и не заботится о нем. Наиболее слабый участок (южнее Соммы) образуется на стыке между англичанами (остатки 5-й армии), правое крыло которых отходит на Шольн, и французами, левый фланг которых находится у Нель. Немцы уже проникли в брешь между Шольн и Нель.Французский главнокомандующий понимал эту опасность. В своей директиве вечером 24 марта он прямо указывает, что группа германского кронпринца имеет целью «раздавить правый фланг 5-й британской армии и открыть, таким образом, направления Амьена и Бовэ». Но, понимая эту угрозу, французский главнокомандующий вовсе не собирается поставить все на карту, чтобы отразить ее. Пусть английская 5-я армия отходит к линии Амьен - Мондидье, - решает он. Главная задача французских сил южнее Соммы - не дать отрезать себя от французского фронта на Уазе, а затем, «если возможно, сохранить связь с британскими силами». В соответствии с этим французские войска должны занять линию Руа - Нуайон.Итак, французский главнокомандующий оттягивает свои силы к югу, оставляя Амъенское направление, по сути дела, открытым, ибо дезорганизация английской 5-й армии нарастает с каждым часом. Французский главнокомандующий при этом якобы предусматривает «восстановление соприкосновения с нашими союзниками как можно дальше, на линии Авра, к Амьену». Эти слова, высказанные впоследствии, явно не соответствуют действительному ходу событий: ведь Амьен при этих обстоятельствах был бы взят. Ни Хейг, ни Петэн не считают своей обязанностью защищать Амьен: Хейг прикрывает свои базы у побережья, Петэн - Парижское направление. Лишь слабые части разбитой английской 5-й армии, которой никто не помогает, продолжают сопротивление на пути к Амьену. Немцы отбрасывают французские силы все дальше к юго-западу.