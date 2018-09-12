История

Триумф "турецкого Буденного"

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Одним из интереснейших примеров действий конницы на горном ТВД являются действия турецкого конного корпуса в горном районе Западной Анатолии в ходе Греко-турецкой войны в августе – сентябре 1922 г. Мы вкратце писали об этом (см. Итоги кавалерийских битв Старого Света. Ч. 4), но теперь рассмотрим эти события подробнее.

Победа турецкой армии над греками в сражении на р. Сакарья привела к отходу греческих войск на запад. После отхода с линии р. Сакарья греки укрепились на фронте Гемлин, Беланджин, Алта-Кей, Афиун-Карагисар, Ишикляр и далее по р. Мендрес. Особенно сильно была укреплена линия Гемлин, Афиун-Карагисар.

Фронт турецких войск проходил по линии Базар-Кей, Изник, Дерлз-Кей, Уюз-Тепе, Чифтелер, Хосроф-Паша, Сулеймане, Савран-Кей и далее на юго-запад.


План дальнейших действий главного турецкого командования, возглавляемого Мустафой Кемалем, сводился к организации полного разгрома живой силы греческой армии и очищению Анатолии от своего противника. Начало наступления турецких войск было намечено на 26 августа.

К 25 августа греко-турецкие войска занимали положение, указанное на схеме 1.



Боевой состав греческих войск состоял из 12 пехотных дивизий общей численностью 120000 человек и 1 кавалерийской дивизии в 3000 сабель, 370 орудий и 30 самолетов. Продолжительный период нахождения греческих войск в обороне и стремление греческих солдат скорее вернуться на родину, отрицательно отражались на боеспособности греческой армии.

Турецкие войска, действовавшие в Анатолии, насчитывали до 18 пехотных дивизий численностью 90000 человек и 5 кавалерийских дивизий в 15000 сабель, 350 орудии и 20 самолетов. Исходя из соотношения сил очевидно, что главным козырем турок была сильная армейская конница. Она была распределена следующим образом: а) 2 кавдивизии - сводная и 3-я - были переданы: первая - 2-й армии, вторая - в состав отряда Медресского района; б) конный корпус в составе 1-й, 2-й и 14-й кавдивизий был передан в оперативное подчинением командарма-1.

По плану наступления, принятому главным турецким командованием, все турецкие войска в Анатолии были объединены в Западный фронт. Нанесение главного удара было возложено на 1-ю армию, имевшую задачу - ударом с юга на север совместно со 2-й армией, наступавшей в общем направлении Дюнер, окружить и разгромить группу греческих войск, действовавших в районе Афиун-Карагисар. Обеспечение флангов было возложено: 2-й армии на севере - на Коджа-Илийскую группу, 1-й армии на юге - на отряд Медресского района. Общее состояние турецких войск и их боевой дух были очень высоки. Войска с большим подъемом готовились к нанесению сокрушительного удара.

Местность отличалась особенной труднодоступностью: горные массивы, покрытые лесами, слабо развитая сеть коммуникаций усиливали устойчивость обороны греческих войск и затрудняли наступательные действия турецкой армии.

25-го августа, накануне дня наступления 1-й армии, турецкий конный корпус под командованием талантливого кавалерийского военачальника Фахреддин-паши сосредоточивается в районе Сандыклы в следующем боевом составе:

Штаб корпуса и корпусная артгруппа – 1032 человека, 354 лошади, 4 орудия;
Комендантский эскадрон – 163 человека, 167 лошадей;
1-я кавдивизия – 2921 человек, 2650 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия;
2-я кавдивизия – 3415 человек, 2712 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия;
14-я кавдивизия – 3019 человек, 2117 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия.
Итого - 10550 человек, 8000 лошадей, 48 пулеметов, 16 орудий.

Триумф "турецкого Буденного"
Фахреддин-паша.


Конный корпус Фахреддин-паши на Греко-турецком фронте. Апрель 1922 г.

Первоначально турецкое командование планировало двинуть конный корпус в тыл грекам после прорыва их оборонительной полосы пехотой. Но разведка установила, что через Ахур-Даг имеется незанятая противником тропа, идущая из Чукурджа в Чай-Хисар - что позволило использовать конный корпус одновременно с наступлением пехотных корпусов.

Директивой 1-й армии конному корпусу было приказано в ночь на 26-е августа занять проход через Ахур-Даг (господствующий над долиной Синан-Паша) с задачей утром 26-го августа, выйдя в эту долину, ударить во фланг и тыл противнику, действующему против турецкого 1-го пехотного корпуса, разрушить в нескольких местах железную дорогу Афиун-Карагисар, Ушак, не допуская конницы противника из Ушака в район действий греческого 1-го корпуса.

На рассвете 26 августа после 1,5-часовой артиллерийской подготовки 1-я армия перешла в наступление.

Конный корпус в ночь на 26-е августа двинулся через Ахур-Даг в долину Синан-Паша (схема 2).



К 8 часам утра головные части конного корпуса заняли Чай-Хисар. Разведывательные эскадроны, высланные на железную дорогу в районе Башкимсе, в тот же день, отбросив заслон противника, прервали его железнодорожное и телеграфное сообщение со Смирной. Одновременно 1-я кавдивизия заняла высоту у Айвалы, 2-я кавдивизия атаковала противника на фронте Кырка, Синан-Паша, а 14-я кавдивизия в этот день активного участия не принимала, находясь в резерве (один из ее полков обеспечивал на высотах у Акче-Хитар выходы на железную дорогу).

В результате действий конного корпуса 26 августа противник был отрезан от Смирны и не имел возможности ввести свои резервы для контрудара против 1-й армии. Появление конного корпуса в тылу греческих войск, перерыв железнодорожного сообщения со Смирной посеяли сильную панику в греческих частях, дезорганизовали управление, способствуя успешному продвижению 1-й армии, которая 27-го августа занимает Афиун-Карагисар и на левом фланге выдвигается севернее Ахур-Даг. В Афиун-Карагисар турецкие войска захватывают большое количество вооружения (одних орудий - 22), снаряжения и продовольствия.

Продолжая безостановочное движение днем и ночью, рубя тылы и отходящие колонны противника, конный корпус упорно продвигается в северном направлении. Заняв район Кучук-Кей, он господствует над железной дорогой Афиун-Карагисар, Смирна, заставляя отходящие греческие войска группироваться в районе северо-западнее Афиун-Карагисар, Дюнер Тонлубунар.

Желая сковать резервы противника, расположенные севернее, и воспрепятствовать отходящим греческим частям зацепиться за высоты Кальбулак-Даг, Фахереддин-паша овладевает последними. Стремясь разъединить железную дорогу Афиун-Карагисар, Дюнер, а тем самым оторвать 1-й греческий корпус от 2-го, он направляется в район Улуджак – и достигает последнего 28 августа. Из этого района 2-я кавдивизия атакует Эйрет, но безуспешно; 1-я и 14-я кавдивизии ведут бой с частями противника (которые пытаются прорваться на запад) южнее Улуджак,.

В результате действий конного корпуса и двухдневной операции 1-й и 2-й турецких армий греческая южная группа, состоявшая из 1-го и 2-го корпусов, возглавлявшаяся командиром 1-го корпуса генералом Трикулисом (которому вследствие перерыва турецкой конницей связи со Смирной был подчинен 2-й корпус) была разбита по частям и вынуждена отойти в двух направлениях: Тонлубунар - 4-я, 5-я, 9-я, 12-я и 13-я пехотные дивизии со штабами 1-го и 2-го корпусов во главе с Трикулисом; Ушак - 1-я, 2-я и 7-я сильно потрепанные пехотные дивизии под командованием генерала Франгу.

28-го августа 5 пехотных дивизий группы Трикулиса, отступая на запад в направлении Тонлубунар, стремясь соединиться с группой Франгу, при подходе к Кучук-Кей под ударом частей 1-й армии потеряв всю тяжелую артиллерию и понеся большие потери, были отброшены в северном направлении, где 30 августа вышли в район Ада-Тепе.

Одновременно турецкая 2-я армия, действующая с востока, успешно развивала наступление в направлении Алтынташ, Эйрет.

29 августа конный корпус ведет бой с отходящими частями противника на Тонлубунар: 14-я кавдивизия - у Чал-Кей и Хамур, 1-я кавдивизия - южнее Улуджак; имея 2-ю кавдивизию в резерве у Курд-Кей. К исходу того же дня конный корпус сосредоточивается в районе Курд-Кей, Беш-Карыш-Эюк - т. е. севернее группы Трикулиса, устанавливая связь с частями 2-й армии, достигшими Курд-Кей, Хамур.

Главное турецкое командование, учтя положение группы Трикулиса и стремясь быстрее ее уничтожить, приказывает 7 пехотным дивизиям при содействии конного корпуса окружить и разгромить эту группу.

Для лучшей согласованности этих действий главнокомандующий Мустафа Кемаль и его начальник штаба лично выезжают к войскам.

Конному корпусу ставится задача обойти горы Мурат-Даг с севера и ударить в тыл группы Трикулиса - не допуская отхода последней в долину р. Кызыл Даш.

Конный корпус вышел: 14-я кавдивизия - в район Ишиклер, Серайджик (где она вступила в бой с частями противника); 2-я кавдивизия – к Тукул и 1-я кавдивизия - в район Ягджирлар.

Наступление турок, задерживаемое в западном направлении последовательным отходом и занятием ряда укрепленных позиций группой Франгу, успешно развивается на севере. Имея перед собой противника, лишенного артиллерии и твердого управления, турки без особых трудностей завершают маневр окружения группы Трикулиса.

Греческие войска, по-прежнему образуя две группы, разделенные горным массивом Мурат-Даг, не могут соединиться - несмотря на неоднократные указания греческой Ставки.

Вечером 30 августа (схема 3) дружным ударом турецких войск группа Трикулиса была разгромлена - только небольшая часть во главе с Трикулисом и командиром 2-го корпуса Денисом вышла из окружения, но, не имея карт и не зная местности, сбилась с пути и, блуждая в горах и лесах Мурат-Даг, была захвачена конным корпусом в тот момент, когда греческое правительство отдало распоряжение о назначении Трикулиса главнокомандующим.



После разгрома группы Трикулиса штабом главнокомандующего греческими войсками отдается приказание группе Франгу - отойти на линию Такмак.

В это время части турецкой 2-й армии занимали: 30 августа - Кутахия, 1 сентября - Эскишехир (подожженный и разрушенный).

Под давлением 2-й армии северная группа греческих войск начала отход на Брусские позиции.

1-го сентября конный корпус через Гедиз сосредоточивается в районе Дербент.

После разгрома группы Трикулиса главнокомандующий турецкими войсками ставит перед армиями следующие задачи:

2-й армии - наступать севернее Мурат-Даг в направлении Гедис, Cелинди, Мермере;
1-й армии - развивать наступление на Ушак, Салихли, Таргублу, охватывая Смирну двумя группами: со стороны Мемен и Нимифи;
конному корпусу - неотступно преследуя противника, ударом по тылам и разрушением железной дороги Ушах, Смирна не позволить греческим войскам избежать окончательного разгрома.

В результате выполнения этого оперативного замысла, энергичного преследования турецких армий и действий конного корпуса по тылам бегущего противника, греческой армии наносится окончательный удар. Так, группа Франгу в составе 3 пехотных и 1 кавалерийской дивизий превратилась в деморализованную толпу, оставлявшую сотни пленных.

Успешно продолжая преследование, части конного корпуса 9 сентября занимают Смирну.

2-я армия 10 сентября занимает Бруссу и, взяв в плен главные силы 4 пехотных дивизий греческого 3-го корпуса, 17 сентября достигает Бандерма.

18 сентября Анатолия была полностью очищена от греческих войск.

Т. о., в результате 3-недельной операции турецких войск и удачных действий турецкого конного корпуса по тылам противника, главные силы греческой армии численностью в 12 пехотных дивизий были разгромлены. Турками было захвачено 35000 пленных, ¾ всей греческой артиллерии, 70000 винтовок, 10 самолетов, 200 автомашин и огромное количество снаряжения и продовольствия.

Опыт действий турецкого конного корпуса Фахреддин-паши (стяжавшего славу «турецкого Буденного») в сильно гористом районе западной Анатолии подтвердил возможность удачного применения в горной войне крупных кавалерийских соединений до конного корпуса включительно.

Применение в горной войне крупного кавалерийского соединения потребовало со стороны общевойскового и кавалерийского командований внимательного учета физических возможностей соответствующего кавалерийского соединения. Но этот момент был недостаточно учтен в действиях турецкого конного корпуса, в котором:

а) преследование велось без учета сил конского состава - ряд частей конного корпуса в последние дни операции, особенно при подходе к Смирне, имел измотанный конский состав - вследствие чего движение пришлось совершать в поводу, подгоняя лошадей; б) снабжение было организовано неудовлетворительно - и последние дни люди довольствовались исключительно изюмом и фигами, а конский состав - подножным кормом; части не имели боеприпасов, добывая их ударами клинка (14-я кавдивизия - 6 сентября).

Несмотря на отмеченное недочеты, задача по оперативному преследованию была выполнена турецким конным корпусом с большим успехом.

И, наконец, главное.

Два ключевых фактора - массирование конницы и стремительность ее действий – стали результатом изучения и применения турецким командованием опыта действий советской 1-й Конной армии на польском фронте в 1920 году.
Автор:
Олейников Алексей
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15 комментариев
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  1. Reptiloid Онлайн
    Reptiloid Сегодня, 05:42
    -6
    Будённый только у нас.
    1. vladcub Офлайн
      vladcub Сегодня, 07:59
      -4
      Автор умышленно дал своей работе такой заголовок, чтобы привлечь внимание, будь другой заголовок и меньше внимания, меньше прочтут
      1. Reptiloid Онлайн
        Reptiloid Сегодня, 08:33
        -4
        Приветствую, Влад! Я это понял------
        Цитата: vladcub
        Автор умышленно дал своей работе такой заголовок, чтобы привлечь внимание, будь другой заголовок и меньше внимания, меньше прочтут
        Мне не нравится такой заголовок. Хотя произведениями автора интересуюсь. Если сравнивать с другими названиями, , мы не узнаем. Может, читали, да комментировать не стали. Мне вообще не нравится, когда именем одного, называют сааааавсем другого. Тому было много неудачных примеров.
      2. Albatroz Онлайн
        Albatroz Сегодня, 08:54
        +6
        vladcub
        Автор умышленно дал своей работе такой заголовок, чтобы привлечь внимание, будь другой заголовок и меньше внимания, меньше прочтут

        Reptiloid
        Мне не нравится такой заголовок. Мне вообще не нравится, когда именем одного, называют сааааавсем другого. Тому было много неудачных примеров.

        Опять слышим звон, да не знаем где он )))
        Почему думают что это какие то придумки? Может тут так и принято, но автор не относится к таковым.
        Фахреддин-паша назван турецким Буденным в СОВЕТСКОЙ военной литературе, причем в 1920-е годы еще.
        Вот оно - фото из журнала Военная мысль и Революция за 1923 год и оригинальная подпись к ней. Теперича чего скажете??))
        1. Reptiloid Онлайн
          Reptiloid Сегодня, 09:33
          0
          Советскую военную литературу не читал, но постараюсь прочесть что-либо.. Только Будёный для меня всё равно---один единственный. Наш.
          1. Albatroz Онлайн
            Albatroz Сегодня, 09:42
            +2
            От меня - рекомендация специалистам по заголовкам. Если плохо известен предмет - как вообще можно комментировать что-либо?
            Советские военные специалисты очень широко помогали туркам в рассматриваемой войне. О чем нам говорит например вот такое фото из того же издания

            И, естественно, они лучше знали в 1923 году, участвуя в турецко-греческой войне 1919-22 гг., достоин ли Фахреддин-паша называться "турецким Буденным". Явно лучше, чем россияне спустя почти 100 лет, да еще и плохо знакомые с рассмотренными событиями.
  2. Нагайбак Офлайн
    Нагайбак Сегодня, 07:49
    0
    Корсун Н. Г. Греко-турецкая война 1919—1922. — М.: Воениздат, 1940. Насколько я понимаю наши так же изучали турецкий опыт.)))
  3. Curious Онлайн
    Curious Сегодня, 07:50
    +1
    "Успешно продолжая преследование, части конного корпуса 9 сентября занимают Смирну"....И тут же бравые турецкие конники под командованием Мустафы Кемаля организовали знаменитую резню греков и армян, вырезав, по разным оценкам от 60 до 200 тысяч человек.
    1. Albatroz Онлайн
      Albatroz Сегодня, 08:56
      +3
      Терпеть не могу турок, все симпатии на стороне единоверных греков. Но факт имеет место быть - и блестящая операция
    2. Curious Онлайн
      Curious Сегодня, 10:19
      +1
      Интересно, минусовал, я так думаю, турок. Кто у нас на сайте турок?
      1. Albatroz Онлайн
        Albatroz Сегодня, 10:39
        0
        Вы меня спрашиваете?
        Давайте я Вас отплюсую чтоб переживали
  4. Albatroz Онлайн
    Albatroz Сегодня, 09:00
    +4
    Рассмотренная операция - блестящий пример использования конницы в крупной массе, в горном районе, против пехоты и уже после окончания Первой мировой войны.
    Великолепная иллюстрация того, что конница, громившая в горах пехоту, была более чем жива.
    И огромное значение имело перенятие турецкими военными специалистами опыта применения буденновской конницы в 1920 г. А турецкий апгрейд изучался в наших военных академиях
  5. XII легион Офлайн
    XII легион Сегодня, 09:14
    +5
    Операция впечатляет. Причем относится к малоизвестным - в современной литературе.
    Спасибо за интересную и познавательную статью!
    1. тяжелый дивизион Офлайн
      тяжелый дивизион Сегодня, 09:22
      +4
      Поддерживаю, инфа супер
  6. hohol95 Онлайн
    hohol95 Сегодня, 10:39
    0
    Восхваляя полководческий талант Фахреддина-паши мне думается упускается из вида эта небольшая фраза автора -
    Продолжительный период нахождения греческих войск в обороне и стремление греческих солдат скорее вернуться на родину, отрицательно отражались на боеспособности греческой армии.

    Греки хотели домой и не желали сражаться! Получается солдатам было плевать на местное христианской население. Они спали и видели себя среди собственных виноградников с кружкой вина в руке! Греческие соединения разбили! Местное население поддержавшее греков вырезали!
    ВОСТОК... дело кровавое!