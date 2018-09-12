Триумф "турецкого Буденного"
Одним из интереснейших примеров действий конницы на горном ТВД являются действия турецкого конного корпуса в горном районе Западной Анатолии в ходе Греко-турецкой войны в августе – сентябре 1922 г. Мы вкратце писали об этом (см. Итоги кавалерийских битв Старого Света. Ч. 4), но теперь рассмотрим эти события подробнее.
Победа турецкой армии над греками в сражении на р. Сакарья привела к отходу греческих войск на запад. После отхода с линии р. Сакарья греки укрепились на фронте Гемлин, Беланджин, Алта-Кей, Афиун-Карагисар, Ишикляр и далее по р. Мендрес. Особенно сильно была укреплена линия Гемлин, Афиун-Карагисар.
Фронт турецких войск проходил по линии Базар-Кей, Изник, Дерлз-Кей, Уюз-Тепе, Чифтелер, Хосроф-Паша, Сулеймане, Савран-Кей и далее на юго-запад.
План дальнейших действий главного турецкого командования, возглавляемого Мустафой Кемалем, сводился к организации полного разгрома живой силы греческой армии и очищению Анатолии от своего противника. Начало наступления турецких войск было намечено на 26 августа.
К 25 августа греко-турецкие войска занимали положение, указанное на схеме 1.
Боевой состав греческих войск состоял из 12 пехотных дивизий общей численностью 120000 человек и 1 кавалерийской дивизии в 3000 сабель, 370 орудий и 30 самолетов. Продолжительный период нахождения греческих войск в обороне и стремление греческих солдат скорее вернуться на родину, отрицательно отражались на боеспособности греческой армии.
Турецкие войска, действовавшие в Анатолии, насчитывали до 18 пехотных дивизий численностью 90000 человек и 5 кавалерийских дивизий в 15000 сабель, 350 орудии и 20 самолетов. Исходя из соотношения сил очевидно, что главным козырем турок была сильная армейская конница. Она была распределена следующим образом: а) 2 кавдивизии - сводная и 3-я - были переданы: первая - 2-й армии, вторая - в состав отряда Медресского района; б) конный корпус в составе 1-й, 2-й и 14-й кавдивизий был передан в оперативное подчинением командарма-1.
По плану наступления, принятому главным турецким командованием, все турецкие войска в Анатолии были объединены в Западный фронт. Нанесение главного удара было возложено на 1-ю армию, имевшую задачу - ударом с юга на север совместно со 2-й армией, наступавшей в общем направлении Дюнер, окружить и разгромить группу греческих войск, действовавших в районе Афиун-Карагисар. Обеспечение флангов было возложено: 2-й армии на севере - на Коджа-Илийскую группу, 1-й армии на юге - на отряд Медресского района. Общее состояние турецких войск и их боевой дух были очень высоки. Войска с большим подъемом готовились к нанесению сокрушительного удара.
Местность отличалась особенной труднодоступностью: горные массивы, покрытые лесами, слабо развитая сеть коммуникаций усиливали устойчивость обороны греческих войск и затрудняли наступательные действия турецкой армии.
25-го августа, накануне дня наступления 1-й армии, турецкий конный корпус под командованием талантливого кавалерийского военачальника Фахреддин-паши сосредоточивается в районе Сандыклы в следующем боевом составе:
Штаб корпуса и корпусная артгруппа – 1032 человека, 354 лошади, 4 орудия;
Комендантский эскадрон – 163 человека, 167 лошадей;
1-я кавдивизия – 2921 человек, 2650 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия;
2-я кавдивизия – 3415 человек, 2712 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия;
14-я кавдивизия – 3019 человек, 2117 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия.
Итого - 10550 человек, 8000 лошадей, 48 пулеметов, 16 орудий.
Фахреддин-паша.
Конный корпус Фахреддин-паши на Греко-турецком фронте. Апрель 1922 г.
Первоначально турецкое командование планировало двинуть конный корпус в тыл грекам после прорыва их оборонительной полосы пехотой. Но разведка установила, что через Ахур-Даг имеется незанятая противником тропа, идущая из Чукурджа в Чай-Хисар - что позволило использовать конный корпус одновременно с наступлением пехотных корпусов.
Директивой 1-й армии конному корпусу было приказано в ночь на 26-е августа занять проход через Ахур-Даг (господствующий над долиной Синан-Паша) с задачей утром 26-го августа, выйдя в эту долину, ударить во фланг и тыл противнику, действующему против турецкого 1-го пехотного корпуса, разрушить в нескольких местах железную дорогу Афиун-Карагисар, Ушак, не допуская конницы противника из Ушака в район действий греческого 1-го корпуса.
На рассвете 26 августа после 1,5-часовой артиллерийской подготовки 1-я армия перешла в наступление.
Конный корпус в ночь на 26-е августа двинулся через Ахур-Даг в долину Синан-Паша (схема 2).
К 8 часам утра головные части конного корпуса заняли Чай-Хисар. Разведывательные эскадроны, высланные на железную дорогу в районе Башкимсе, в тот же день, отбросив заслон противника, прервали его железнодорожное и телеграфное сообщение со Смирной. Одновременно 1-я кавдивизия заняла высоту у Айвалы, 2-я кавдивизия атаковала противника на фронте Кырка, Синан-Паша, а 14-я кавдивизия в этот день активного участия не принимала, находясь в резерве (один из ее полков обеспечивал на высотах у Акче-Хитар выходы на железную дорогу).
В результате действий конного корпуса 26 августа противник был отрезан от Смирны и не имел возможности ввести свои резервы для контрудара против 1-й армии. Появление конного корпуса в тылу греческих войск, перерыв железнодорожного сообщения со Смирной посеяли сильную панику в греческих частях, дезорганизовали управление, способствуя успешному продвижению 1-й армии, которая 27-го августа занимает Афиун-Карагисар и на левом фланге выдвигается севернее Ахур-Даг. В Афиун-Карагисар турецкие войска захватывают большое количество вооружения (одних орудий - 22), снаряжения и продовольствия.
Продолжая безостановочное движение днем и ночью, рубя тылы и отходящие колонны противника, конный корпус упорно продвигается в северном направлении. Заняв район Кучук-Кей, он господствует над железной дорогой Афиун-Карагисар, Смирна, заставляя отходящие греческие войска группироваться в районе северо-западнее Афиун-Карагисар, Дюнер Тонлубунар.
Желая сковать резервы противника, расположенные севернее, и воспрепятствовать отходящим греческим частям зацепиться за высоты Кальбулак-Даг, Фахереддин-паша овладевает последними. Стремясь разъединить железную дорогу Афиун-Карагисар, Дюнер, а тем самым оторвать 1-й греческий корпус от 2-го, он направляется в район Улуджак – и достигает последнего 28 августа. Из этого района 2-я кавдивизия атакует Эйрет, но безуспешно; 1-я и 14-я кавдивизии ведут бой с частями противника (которые пытаются прорваться на запад) южнее Улуджак,.
В результате действий конного корпуса и двухдневной операции 1-й и 2-й турецких армий греческая южная группа, состоявшая из 1-го и 2-го корпусов, возглавлявшаяся командиром 1-го корпуса генералом Трикулисом (которому вследствие перерыва турецкой конницей связи со Смирной был подчинен 2-й корпус) была разбита по частям и вынуждена отойти в двух направлениях: Тонлубунар - 4-я, 5-я, 9-я, 12-я и 13-я пехотные дивизии со штабами 1-го и 2-го корпусов во главе с Трикулисом; Ушак - 1-я, 2-я и 7-я сильно потрепанные пехотные дивизии под командованием генерала Франгу.
28-го августа 5 пехотных дивизий группы Трикулиса, отступая на запад в направлении Тонлубунар, стремясь соединиться с группой Франгу, при подходе к Кучук-Кей под ударом частей 1-й армии потеряв всю тяжелую артиллерию и понеся большие потери, были отброшены в северном направлении, где 30 августа вышли в район Ада-Тепе.
Одновременно турецкая 2-я армия, действующая с востока, успешно развивала наступление в направлении Алтынташ, Эйрет.
29 августа конный корпус ведет бой с отходящими частями противника на Тонлубунар: 14-я кавдивизия - у Чал-Кей и Хамур, 1-я кавдивизия - южнее Улуджак; имея 2-ю кавдивизию в резерве у Курд-Кей. К исходу того же дня конный корпус сосредоточивается в районе Курд-Кей, Беш-Карыш-Эюк - т. е. севернее группы Трикулиса, устанавливая связь с частями 2-й армии, достигшими Курд-Кей, Хамур.
Главное турецкое командование, учтя положение группы Трикулиса и стремясь быстрее ее уничтожить, приказывает 7 пехотным дивизиям при содействии конного корпуса окружить и разгромить эту группу.
Для лучшей согласованности этих действий главнокомандующий Мустафа Кемаль и его начальник штаба лично выезжают к войскам.
Конному корпусу ставится задача обойти горы Мурат-Даг с севера и ударить в тыл группы Трикулиса - не допуская отхода последней в долину р. Кызыл Даш.
Конный корпус вышел: 14-я кавдивизия - в район Ишиклер, Серайджик (где она вступила в бой с частями противника); 2-я кавдивизия – к Тукул и 1-я кавдивизия - в район Ягджирлар.
Наступление турок, задерживаемое в западном направлении последовательным отходом и занятием ряда укрепленных позиций группой Франгу, успешно развивается на севере. Имея перед собой противника, лишенного артиллерии и твердого управления, турки без особых трудностей завершают маневр окружения группы Трикулиса.
Греческие войска, по-прежнему образуя две группы, разделенные горным массивом Мурат-Даг, не могут соединиться - несмотря на неоднократные указания греческой Ставки.
Вечером 30 августа (схема 3) дружным ударом турецких войск группа Трикулиса была разгромлена - только небольшая часть во главе с Трикулисом и командиром 2-го корпуса Денисом вышла из окружения, но, не имея карт и не зная местности, сбилась с пути и, блуждая в горах и лесах Мурат-Даг, была захвачена конным корпусом в тот момент, когда греческое правительство отдало распоряжение о назначении Трикулиса главнокомандующим.
После разгрома группы Трикулиса штабом главнокомандующего греческими войсками отдается приказание группе Франгу - отойти на линию Такмак.
В это время части турецкой 2-й армии занимали: 30 августа - Кутахия, 1 сентября - Эскишехир (подожженный и разрушенный).
Под давлением 2-й армии северная группа греческих войск начала отход на Брусские позиции.
1-го сентября конный корпус через Гедиз сосредоточивается в районе Дербент.
После разгрома группы Трикулиса главнокомандующий турецкими войсками ставит перед армиями следующие задачи:
2-й армии - наступать севернее Мурат-Даг в направлении Гедис, Cелинди, Мермере;
1-й армии - развивать наступление на Ушак, Салихли, Таргублу, охватывая Смирну двумя группами: со стороны Мемен и Нимифи;
конному корпусу - неотступно преследуя противника, ударом по тылам и разрушением железной дороги Ушах, Смирна не позволить греческим войскам избежать окончательного разгрома.
В результате выполнения этого оперативного замысла, энергичного преследования турецких армий и действий конного корпуса по тылам бегущего противника, греческой армии наносится окончательный удар. Так, группа Франгу в составе 3 пехотных и 1 кавалерийской дивизий превратилась в деморализованную толпу, оставлявшую сотни пленных.
Успешно продолжая преследование, части конного корпуса 9 сентября занимают Смирну.
2-я армия 10 сентября занимает Бруссу и, взяв в плен главные силы 4 пехотных дивизий греческого 3-го корпуса, 17 сентября достигает Бандерма.
18 сентября Анатолия была полностью очищена от греческих войск.
Т. о., в результате 3-недельной операции турецких войск и удачных действий турецкого конного корпуса по тылам противника, главные силы греческой армии численностью в 12 пехотных дивизий были разгромлены. Турками было захвачено 35000 пленных, ¾ всей греческой артиллерии, 70000 винтовок, 10 самолетов, 200 автомашин и огромное количество снаряжения и продовольствия.
Опыт действий турецкого конного корпуса Фахреддин-паши (стяжавшего славу «турецкого Буденного») в сильно гористом районе западной Анатолии подтвердил возможность удачного применения в горной войне крупных кавалерийских соединений до конного корпуса включительно.
Применение в горной войне крупного кавалерийского соединения потребовало со стороны общевойскового и кавалерийского командований внимательного учета физических возможностей соответствующего кавалерийского соединения. Но этот момент был недостаточно учтен в действиях турецкого конного корпуса, в котором:
а) преследование велось без учета сил конского состава - ряд частей конного корпуса в последние дни операции, особенно при подходе к Смирне, имел измотанный конский состав - вследствие чего движение пришлось совершать в поводу, подгоняя лошадей; б) снабжение было организовано неудовлетворительно - и последние дни люди довольствовались исключительно изюмом и фигами, а конский состав - подножным кормом; части не имели боеприпасов, добывая их ударами клинка (14-я кавдивизия - 6 сентября).
Несмотря на отмеченное недочеты, задача по оперативному преследованию была выполнена турецким конным корпусом с большим успехом.
И, наконец, главное.
Два ключевых фактора - массирование конницы и стремительность ее действий – стали результатом изучения и применения турецким командованием опыта действий советской 1-й Конной армии на польском фронте в 1920 году.
Победа турецкой армии над греками в сражении на р. Сакарья привела к отходу греческих войск на запад. После отхода с линии р. Сакарья греки укрепились на фронте Гемлин, Беланджин, Алта-Кей, Афиун-Карагисар, Ишикляр и далее по р. Мендрес. Особенно сильно была укреплена линия Гемлин, Афиун-Карагисар.
Фронт турецких войск проходил по линии Базар-Кей, Изник, Дерлз-Кей, Уюз-Тепе, Чифтелер, Хосроф-Паша, Сулеймане, Савран-Кей и далее на юго-запад.
План дальнейших действий главного турецкого командования, возглавляемого Мустафой Кемалем, сводился к организации полного разгрома живой силы греческой армии и очищению Анатолии от своего противника. Начало наступления турецких войск было намечено на 26 августа.
К 25 августа греко-турецкие войска занимали положение, указанное на схеме 1.
Боевой состав греческих войск состоял из 12 пехотных дивизий общей численностью 120000 человек и 1 кавалерийской дивизии в 3000 сабель, 370 орудий и 30 самолетов. Продолжительный период нахождения греческих войск в обороне и стремление греческих солдат скорее вернуться на родину, отрицательно отражались на боеспособности греческой армии.
Турецкие войска, действовавшие в Анатолии, насчитывали до 18 пехотных дивизий численностью 90000 человек и 5 кавалерийских дивизий в 15000 сабель, 350 орудии и 20 самолетов. Исходя из соотношения сил очевидно, что главным козырем турок была сильная армейская конница. Она была распределена следующим образом: а) 2 кавдивизии - сводная и 3-я - были переданы: первая - 2-й армии, вторая - в состав отряда Медресского района; б) конный корпус в составе 1-й, 2-й и 14-й кавдивизий был передан в оперативное подчинением командарма-1.
По плану наступления, принятому главным турецким командованием, все турецкие войска в Анатолии были объединены в Западный фронт. Нанесение главного удара было возложено на 1-ю армию, имевшую задачу - ударом с юга на север совместно со 2-й армией, наступавшей в общем направлении Дюнер, окружить и разгромить группу греческих войск, действовавших в районе Афиун-Карагисар. Обеспечение флангов было возложено: 2-й армии на севере - на Коджа-Илийскую группу, 1-й армии на юге - на отряд Медресского района. Общее состояние турецких войск и их боевой дух были очень высоки. Войска с большим подъемом готовились к нанесению сокрушительного удара.
Местность отличалась особенной труднодоступностью: горные массивы, покрытые лесами, слабо развитая сеть коммуникаций усиливали устойчивость обороны греческих войск и затрудняли наступательные действия турецкой армии.
25-го августа, накануне дня наступления 1-й армии, турецкий конный корпус под командованием талантливого кавалерийского военачальника Фахреддин-паши сосредоточивается в районе Сандыклы в следующем боевом составе:
Штаб корпуса и корпусная артгруппа – 1032 человека, 354 лошади, 4 орудия;
Комендантский эскадрон – 163 человека, 167 лошадей;
1-я кавдивизия – 2921 человек, 2650 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия;
2-я кавдивизия – 3415 человек, 2712 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия;
14-я кавдивизия – 3019 человек, 2117 лошадей, 16 пулеметов, 4 орудия.
Итого - 10550 человек, 8000 лошадей, 48 пулеметов, 16 орудий.
Фахреддин-паша.
Конный корпус Фахреддин-паши на Греко-турецком фронте. Апрель 1922 г.
Первоначально турецкое командование планировало двинуть конный корпус в тыл грекам после прорыва их оборонительной полосы пехотой. Но разведка установила, что через Ахур-Даг имеется незанятая противником тропа, идущая из Чукурджа в Чай-Хисар - что позволило использовать конный корпус одновременно с наступлением пехотных корпусов.
Директивой 1-й армии конному корпусу было приказано в ночь на 26-е августа занять проход через Ахур-Даг (господствующий над долиной Синан-Паша) с задачей утром 26-го августа, выйдя в эту долину, ударить во фланг и тыл противнику, действующему против турецкого 1-го пехотного корпуса, разрушить в нескольких местах железную дорогу Афиун-Карагисар, Ушак, не допуская конницы противника из Ушака в район действий греческого 1-го корпуса.
На рассвете 26 августа после 1,5-часовой артиллерийской подготовки 1-я армия перешла в наступление.
Конный корпус в ночь на 26-е августа двинулся через Ахур-Даг в долину Синан-Паша (схема 2).
К 8 часам утра головные части конного корпуса заняли Чай-Хисар. Разведывательные эскадроны, высланные на железную дорогу в районе Башкимсе, в тот же день, отбросив заслон противника, прервали его железнодорожное и телеграфное сообщение со Смирной. Одновременно 1-я кавдивизия заняла высоту у Айвалы, 2-я кавдивизия атаковала противника на фронте Кырка, Синан-Паша, а 14-я кавдивизия в этот день активного участия не принимала, находясь в резерве (один из ее полков обеспечивал на высотах у Акче-Хитар выходы на железную дорогу).
В результате действий конного корпуса 26 августа противник был отрезан от Смирны и не имел возможности ввести свои резервы для контрудара против 1-й армии. Появление конного корпуса в тылу греческих войск, перерыв железнодорожного сообщения со Смирной посеяли сильную панику в греческих частях, дезорганизовали управление, способствуя успешному продвижению 1-й армии, которая 27-го августа занимает Афиун-Карагисар и на левом фланге выдвигается севернее Ахур-Даг. В Афиун-Карагисар турецкие войска захватывают большое количество вооружения (одних орудий - 22), снаряжения и продовольствия.
Продолжая безостановочное движение днем и ночью, рубя тылы и отходящие колонны противника, конный корпус упорно продвигается в северном направлении. Заняв район Кучук-Кей, он господствует над железной дорогой Афиун-Карагисар, Смирна, заставляя отходящие греческие войска группироваться в районе северо-западнее Афиун-Карагисар, Дюнер Тонлубунар.
Желая сковать резервы противника, расположенные севернее, и воспрепятствовать отходящим греческим частям зацепиться за высоты Кальбулак-Даг, Фахереддин-паша овладевает последними. Стремясь разъединить железную дорогу Афиун-Карагисар, Дюнер, а тем самым оторвать 1-й греческий корпус от 2-го, он направляется в район Улуджак – и достигает последнего 28 августа. Из этого района 2-я кавдивизия атакует Эйрет, но безуспешно; 1-я и 14-я кавдивизии ведут бой с частями противника (которые пытаются прорваться на запад) южнее Улуджак,.
В результате действий конного корпуса и двухдневной операции 1-й и 2-й турецких армий греческая южная группа, состоявшая из 1-го и 2-го корпусов, возглавлявшаяся командиром 1-го корпуса генералом Трикулисом (которому вследствие перерыва турецкой конницей связи со Смирной был подчинен 2-й корпус) была разбита по частям и вынуждена отойти в двух направлениях: Тонлубунар - 4-я, 5-я, 9-я, 12-я и 13-я пехотные дивизии со штабами 1-го и 2-го корпусов во главе с Трикулисом; Ушак - 1-я, 2-я и 7-я сильно потрепанные пехотные дивизии под командованием генерала Франгу.
28-го августа 5 пехотных дивизий группы Трикулиса, отступая на запад в направлении Тонлубунар, стремясь соединиться с группой Франгу, при подходе к Кучук-Кей под ударом частей 1-й армии потеряв всю тяжелую артиллерию и понеся большие потери, были отброшены в северном направлении, где 30 августа вышли в район Ада-Тепе.
Одновременно турецкая 2-я армия, действующая с востока, успешно развивала наступление в направлении Алтынташ, Эйрет.
29 августа конный корпус ведет бой с отходящими частями противника на Тонлубунар: 14-я кавдивизия - у Чал-Кей и Хамур, 1-я кавдивизия - южнее Улуджак; имея 2-ю кавдивизию в резерве у Курд-Кей. К исходу того же дня конный корпус сосредоточивается в районе Курд-Кей, Беш-Карыш-Эюк - т. е. севернее группы Трикулиса, устанавливая связь с частями 2-й армии, достигшими Курд-Кей, Хамур.
Главное турецкое командование, учтя положение группы Трикулиса и стремясь быстрее ее уничтожить, приказывает 7 пехотным дивизиям при содействии конного корпуса окружить и разгромить эту группу.
Для лучшей согласованности этих действий главнокомандующий Мустафа Кемаль и его начальник штаба лично выезжают к войскам.
Конному корпусу ставится задача обойти горы Мурат-Даг с севера и ударить в тыл группы Трикулиса - не допуская отхода последней в долину р. Кызыл Даш.
Конный корпус вышел: 14-я кавдивизия - в район Ишиклер, Серайджик (где она вступила в бой с частями противника); 2-я кавдивизия – к Тукул и 1-я кавдивизия - в район Ягджирлар.
Наступление турок, задерживаемое в западном направлении последовательным отходом и занятием ряда укрепленных позиций группой Франгу, успешно развивается на севере. Имея перед собой противника, лишенного артиллерии и твердого управления, турки без особых трудностей завершают маневр окружения группы Трикулиса.
Греческие войска, по-прежнему образуя две группы, разделенные горным массивом Мурат-Даг, не могут соединиться - несмотря на неоднократные указания греческой Ставки.
Вечером 30 августа (схема 3) дружным ударом турецких войск группа Трикулиса была разгромлена - только небольшая часть во главе с Трикулисом и командиром 2-го корпуса Денисом вышла из окружения, но, не имея карт и не зная местности, сбилась с пути и, блуждая в горах и лесах Мурат-Даг, была захвачена конным корпусом в тот момент, когда греческое правительство отдало распоряжение о назначении Трикулиса главнокомандующим.
После разгрома группы Трикулиса штабом главнокомандующего греческими войсками отдается приказание группе Франгу - отойти на линию Такмак.
В это время части турецкой 2-й армии занимали: 30 августа - Кутахия, 1 сентября - Эскишехир (подожженный и разрушенный).
Под давлением 2-й армии северная группа греческих войск начала отход на Брусские позиции.
1-го сентября конный корпус через Гедиз сосредоточивается в районе Дербент.
После разгрома группы Трикулиса главнокомандующий турецкими войсками ставит перед армиями следующие задачи:
2-й армии - наступать севернее Мурат-Даг в направлении Гедис, Cелинди, Мермере;
1-й армии - развивать наступление на Ушак, Салихли, Таргублу, охватывая Смирну двумя группами: со стороны Мемен и Нимифи;
конному корпусу - неотступно преследуя противника, ударом по тылам и разрушением железной дороги Ушах, Смирна не позволить греческим войскам избежать окончательного разгрома.
В результате выполнения этого оперативного замысла, энергичного преследования турецких армий и действий конного корпуса по тылам бегущего противника, греческой армии наносится окончательный удар. Так, группа Франгу в составе 3 пехотных и 1 кавалерийской дивизий превратилась в деморализованную толпу, оставлявшую сотни пленных.
Успешно продолжая преследование, части конного корпуса 9 сентября занимают Смирну.
2-я армия 10 сентября занимает Бруссу и, взяв в плен главные силы 4 пехотных дивизий греческого 3-го корпуса, 17 сентября достигает Бандерма.
18 сентября Анатолия была полностью очищена от греческих войск.
Т. о., в результате 3-недельной операции турецких войск и удачных действий турецкого конного корпуса по тылам противника, главные силы греческой армии численностью в 12 пехотных дивизий были разгромлены. Турками было захвачено 35000 пленных, ¾ всей греческой артиллерии, 70000 винтовок, 10 самолетов, 200 автомашин и огромное количество снаряжения и продовольствия.
Опыт действий турецкого конного корпуса Фахреддин-паши (стяжавшего славу «турецкого Буденного») в сильно гористом районе западной Анатолии подтвердил возможность удачного применения в горной войне крупных кавалерийских соединений до конного корпуса включительно.
Применение в горной войне крупного кавалерийского соединения потребовало со стороны общевойскового и кавалерийского командований внимательного учета физических возможностей соответствующего кавалерийского соединения. Но этот момент был недостаточно учтен в действиях турецкого конного корпуса, в котором:
а) преследование велось без учета сил конского состава - ряд частей конного корпуса в последние дни операции, особенно при подходе к Смирне, имел измотанный конский состав - вследствие чего движение пришлось совершать в поводу, подгоняя лошадей; б) снабжение было организовано неудовлетворительно - и последние дни люди довольствовались исключительно изюмом и фигами, а конский состав - подножным кормом; части не имели боеприпасов, добывая их ударами клинка (14-я кавдивизия - 6 сентября).
Несмотря на отмеченное недочеты, задача по оперативному преследованию была выполнена турецким конным корпусом с большим успехом.
И, наконец, главное.
Два ключевых фактора - массирование конницы и стремительность ее действий – стали результатом изучения и применения турецким командованием опыта действий советской 1-й Конной армии на польском фронте в 1920 году.
- Автор:
- Олейников Алексей
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