«Он умер с мечом в руке». Погребальные обряды викингов (часть 2)

Владыка услышал

Слово валькирий

И скок их конский.

Были буй-девы

Одеты в латы,

А в руках были копья.



(«Речи Хакона». Поэзия скальдов. Эйвинд Погубитель Скальдов. Перевод С. Петрова)

Затем наступал торжественный момент, когда тело усопшего конунга предавали огню, а корабль, который при жизни верно служил ему в морских походах, устанавливали на берегу на дощатом помосте. Затем на палубу корабля ставили скамью, и на него всходила женщина, (Ибн Фадлан назвал ее «помощницей смерти»), так как по обычаю именно она убивала рабыню, которая вызвалась сопровождать конунга в Иной мир. Одета она была подобно богине Хель. Именно она совершала последние приготовления к исполнению всех необходимых ритуалов погребения.Похороны знатного руса в Булгаре. Генрих Семирадский (1833).Только теперь труп покойного можно было доставать из временной могилы. Ту одежду, в которой он умер, с него снимали и обряжали заново в парчовые одежды с золотыми пряжками и шапку из меха соболя, после чего сажали в расставленный на палубе корабля парчовый шатер. Чтобы тело имело пристойный вид и не заваливалось набок, его подпирали подушками. Рядом расставляли сосуды с напитками и блюда с яствами: пировать усопший должен был наравне с остальными!Теперь началось время жертвоприношений. Первыми приносили в жертву собаку и двух коней, которые являлись проводниками усопшего на тот свет. Затем в жертву приносили петуха, курицу и двух коров. Кстати, в курганах часто встречаются могилы, где человеческих останков нет совсем. Есть посуда, лежат украшения, и вместе с ними - скелет собаки. Это значило, что этот человек погиб где-то на чужбине, откуда нельзя было привезти его тело, и соплеменники хотели вернуть на родину хотя бы душу погибшего. Собака же считалась проводником в царство мертвых, поэтому ее и хоронили вместо хозяина.Предварительный эскиз картины Г. Семирадского.Тем временем девушка-рабыня, изъявившая желание следовать за своим господином, шла из одного шатра в другой, где совокуплялась с родственниками конунга, так сказать «ради любви к нему». Потом опять резали собаку и петуха и уже только после этого наступал черед этой рабыни.Убивали ее весьма обстоятельно; два викинга душили ее веревкой, а «помощница смерти» наносила удар кинжалом ей в грудь. Девушка при этом кричала, поэтому дабы эти ее крики заглушить (непонятно только зачем?), собравшиеся ударяли палками по щитам. Итак, жертва совершались и корабль можно было поджигать. Но и здесь было все не так просто, и этот обряд также очень удивил арабского путешественника. Почему-то поджечь корабль можно было только нагишом, да еще и к тому же пятясь при этом задом. С чем это связано объяснить еще никому не удалось!Ибн-Фадлан, конечно, всему этому сильно удивлялся, поскольку был правоверным мусульманином и крайне негативно относился ко всем, кто поклоняется многим богам. Но викинги верили, что только таким вот образом можно попасть на Валгаллу, а иначе это никак невозможно. А если тело истлевает в земле, то покойный может превратиться в чудище, либо обернутся живым мертвецом, станет выходить из могилы и причинять вред людям. Поэтому-то, даже если не сжигался сам корабль, то сжигался труп покойного, а вот сопровождавших его часто не сжигали. Ну, кто они такие были, чтобы так о них беспокоиться?!Эскиз картины Г. Семирадского.Между прочим, и западный, и восточный европейский фольклор появлением оживших мертвецов обязаны как раз скандинавским эддам и сагам.Причем викинги оживших мертвецов ужасно боялись. Поэтому старались всеми способами себя от них обезопасить. Если, например, было известно, что при жизни человек слыл колдуном, а сжигать его… было просто некому, да и некогда (не конунг ведь!), то ему отрубали голову и клали ее в ноги, после чего могилу зарывали. Ну, а пепел от сжигания «приличных» людей либо развеивали над морем, или же зарывали в землю, после чего над этим местом насыпали курган, а вдоль дороги к нему ставили надмогильные камни.Но викинги были большими искусниками по части похорон, и кроме трупосожжения и трупоположения, использовали еще один оригинальный способ похорон. Считалось, что путь на тот свет лежит через реку или море. Потому викинги нередко укладывали усопших в лодки или корабли и доверяли их воле волн. Случалось, что корабль предварительно поджигали, и он как огромный горящий факел, с наполненным ветром парусом, быстро уходил в море.С принятием христианства погребальные обряды, конечно изменились. Никаких даров на «тот свет» по христианской вере не полагалось. Не одобрялось христианскими священниками и погребение в курганах, и уж тем более «плавание на огненных кораблях». Впрочем, люди есть люди… Например, норвежцы придумали держать покойников на воздухе до тех пор (изобретая для этого, подчас, самые необычные объяснения!), пока труп не начинал портиться. Естественно, что такое «тело» поневоле приходилось сжигать! Вот так и новому богу услужали, и старым традициям следовали!!!Подношения из могилы Вёльва (в том числе 82 см железный жезл с бронзовыми деталями), Кэпингсвик, Эланд (Шведский музей национальных древностей).К числу старых и очень важных для нас сегодня обычаев викингов был обычай подношения – дарения усопшим различных предметов, которые клали вместе с ними в могилу. Эти подношения делались как мужчинам, так и женщинам (в этом плане у викингов наблюдалось редкостное гендерное равенство). Хотя ценность этих подношений была сугубо различной и зависела от социального статуса почившего. Чем не выше он находился на социальной лестнице, тем больше подношений обнаруживалось в его могиле. То есть его соплеменники старались обеспечить его высокий статус и в загробной жизни, иначе в «Ином мире» он мог опуститься на несколько ступеней ниже по социальной лестнице, чего ни в коем случае нельзя было допустить!Бонды, то есть – знать, получали в обязательном порядке упряжь и оружие . Ведь они требовались им на Валгалле, где викинг не мог «жить» жизнью воина без них. Соответственно ремесленник должен был получить весь набор нужных ему инструментов, чтобы и после смерти заниматься своим ремеслом. Ну, а женщины получали украшения, и орудия для работы по дому, поскольку считалось, что она и в «Ином мире» должна выглядеть красивой и быть хорошей хозяйкой.Так, раскопав одно из женских погребений, археологи нашли, что оно принадлежит старой женщине, представительнице знати. Из украшений на ней было надето великолепное ожерелье из жемчуга с серебряным кулоном, а части одежды, сохранившиеся в могиле, были сшиты из дорогих тканей. Также в последний путь вместе с ней отправился большой набор кухонной посуды: кубки из дерева и глины, сковорода, квашня, кувшины, ящики из бересты, а также деревянная чаша и деревянная ложка, украшенные затейливой резьбой.В могилу было принято класть еду, напитки, а еще служить господину должны были принадлежавшие ему животные и рабы-трэллы. Последних просто закапывали в яму, расположенную рядом. Но, понятно, что при этом погребение осуществлялось так, чтобы он не превратился в живого мертвеца, но в то же время, чтобы ничто не мешало ему служить и после смерти. То есть голову-то ему отрубать не отрубали! Кому это нужен работник без головы? То есть были викинги… большие рационалисты и многое делали «на всякий случай», а не слепо следуя вере и традициям. В то же время, хотя на обряд похорон расходовались немалые деньги, викинги то, что потрачено на погребение, пустым расходом не считали. И именно поэтому над могилой покойного стремились насыпать курган побольше. Так демонстрировалась сила клана! Чем не больше курган, тем больше у клана людей, а раз так, то «иже на ны?!»Поминальные камни в краеведческом музее острова Готланд.Понятно, что возле городов существовали и общественные кладбища, где хоронили тех людей, что были рангом пониже. Кстати, формы и размеры захоронений опять же свидетельствуют о немалой фантазии викингов. Тут были и каменные корабли, погребения в форме треугольника, квадрата и даже круглые захоронения. Памятники ставили не только там, где был зарыт прах. В Скандинавии было много и могил-кенотафов, то есть пустых могил, поскольку много людей умирали за морем или и вовсе «неведома где».Два каменных «корабля» в Баделунде. Швеция.У нас имеет значение девятый день после похорон, а еще сороковой. У викингов важным считался седьмой день после смерти. В этот день отмечали так называемый сьюунд или погребальный эль, поскольку обряд поминовения, происходивший в этот день, включал и распитие хмельных напитков – сюмбел. На этой церемонии земной путь усопшего завершался уже окончательно. Только лишь после сьюунда его наследники могли предъявить свои права на наследство, а если покойный был главой рода, то только после этого его место занимал другой. человек!