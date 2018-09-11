Кругосветная экспедиция Лаперуза. «Буссоль» и «Астролябия» закрывают острова

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Гибель шлюпок в гавани Французов. Луи-Филипп Крепен

Консепсьон

Лаперуз на острове Пасхи

«Буссоль» и «Астролябия» на подходе к Мауи

Гибель шлюпок д’Эскюра в гавани Французов