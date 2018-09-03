Кругосветная экспедиция Лаперуза

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Никола Андре Монсио. Людовик XVI и Лаперуз 29 мая 1785 года

Жан-Франсуа Лаперуз

Элеонора Бруду

Шарль де ла Круа, маркиз де Кастри, морской министр Франции. Портрет кисти Жозефа Бозе

Инклинатор. Такой прибор, которым Джеймс Кук пользовался во втором кругосветном путешествии, был передан Лаперузу

