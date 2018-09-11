Белоруссия-2018. Кризис, о котором не говорят
В нашей стране много и интересно пишут о прекрасной стране Украине, к великому сожалению, о стране Белоруссии пишут гораздо меньше и совсем не так интересно. А вот с политической точки зрения, как ни странно, Белоруссия гораздо актуальнее сегодня, чем та же самая Украина. Собственно говоря, на Украине всё уже произошло и случилось: взорвалось. И процессы там идут уже по инерции. Ну назовите мне новые, интересные политические события в этой самой стране за последний год. Два года?..
А вот Белоруссия, незаслуженно обойдённая вниманием российских СМИ, как раз в последнее время генерирует массу интереснейшей информации, мало кем замеченной, однако. Если вкратце, то период заморозки окончился — страна окончательно пошла вразнос. Например, такая вот, вроде бы малозначительная новость: в РБ начиная с прошлого года из строя один за другим стали выходить мосты (ещё советской постройки). Как известно, один из источников дохода для официального Минска — транзит. Аналог российского «Платона» там был введён гораздо раньше. Это только легенда красивая ходит про «социалистическую Беларусь», на самом деле там всё давно «за денежку».
И вот внезапно оказалось, что та самая транспортная инфраструктура совсем не вечна и даже, скорее, наоборот. Кстати, поругивают в белорусских газетах советскую власть за плохие мосты, поругивают. Видимо, при СССР должны были строить навечно. И вот как раз для независимой Белоруссии этот самый выход мостов из строя стал полной и абсолютной неожиданностью. А в России про это практически не писали, в то время как героические белорусские сапёры наводили понтонный мост (ещё в прошлом году), и вся Беларусь это активно комментировала. Ну, скажете вы, «мосты», и что? Это что, катастрофа? Конец света?
Нет, конечно, но вот когда страна небольшая, небогатая, транзит очень важен, и многие мосты одного возраста (созданы в 70-е/80-е годы) по типовым проектам, то это, знаете ли, «знак беды». Все 25 лет своего правления господин Лукашенко активно их «юзал», зарабатывая на этом «денюжку», а вот вкладываться в их реконструкцию не хотел от слова совсем. Приплыли. Одновременный их ремонт/восстановление, как мы понимаем, требует громадных денег. Независимость, говорите?
Из пяти аварийных мостов ремонт трех – через Припять, Западную Двину и Сож – завершат к 2020 году. Судьбу мостов в Бобруйске решат местные власти
"Проблема глобальная". Сломался третий мост за месяц
Пестрели заголовки белорусских газет…
То есть для Лукашенко этой весной тема мостов стала первым серьёзным шоком. Он-то думал, что советские железобетонные мосты будут стоять вечно… А они (внезапно!) начали сыпаться один за другим. Причина понятна: построены они были давно и рассчитывались на совсем другой «трафик». И все эти годы Александр Григорьевич на них «зарабатывал». Но в ремонт/реконструкцию денег не вкладывал. И вдруг всё закончилось. Закончилась сказка. Как мы все понимаем, строительство нового моста взамен изношенного — долго, сложно и, главное, очень дорого. Настолько дорого, что даже европейские банкиры стали предлагать свою «помощь». А ведь согласитесь, мост — это отнюдь не тракторный завод и тем более не АЭС.
Гораздо проще. Но даже поддерживать транспортную инфраструктуру у «независимой» Беларуси получается с трудом. Не меньшим шоком для Лукашенко и белорусского руководства в целом стали результаты «китайской модернизации». Что такое «китайская модернизация»? Вот не работают российские журналисты, ни черта не работают, всё политические перспективы господина Порошенко расписывают. Был такой «мегапроект» в Беларуси — модернизировать промышленность «за китайские деньги». Всем понятно, что к востоку от белорусской границы живут злобные и алчные «руссо олигархо» и им верить нельзя никак, а вот добрые и честные китайцы с радостью помогут братскому белорусскому народу.
Кстати, о птичках. В своё время СССР очень серьёзно помог в модернизации и индустриализации всего Китая. Причём, как мы понимаем, особо денег у китайцев не было (как, впрочем, и у Союза). Но помогли. А вот «сверхдержава Китай» обратную процедуру в отношении маленькой Беларуси осуществить не смог или не захотел. Или сделал это весьма и весьма криво. То есть Китай «выделил кредит»! Кредит, Карл. Лукашенко просто искланялся в адрес Поднебесной, а получил кредит. Но не просто кредит… а связанный товарный кредит. По факту китайцы поставили в счёт кредита своё оборудование (не самое качественное и не самое современное!) и монтировали его своими же силами. Живых денег никто не выделял: зачем? А вот рассчитываться за кредит придётся уже живыми деньгами, но не бел. рублями. Красиво, да?
Никакого особого выхлопа белорусская экономика от этих «китайских денег» не получила. Общая же сумма китайских кредитов, выданных Белоруссии за последнее десятилетие, составила порядка 15 млрд. долларов. Как умело торгуют китайцы: и товары сбывают, и своих людей загружают работой, и респект от белорусов имеют. Мы же не имеем в ответ на десятки миллиардов «живых» денег ничего, кроме угроз «уйти на Запад». Может, надо что-то «в консерватории поправить»?
Никакого «рывка» в результате китайских «инвестиций» в Беларуси не произошло, на новый уровень страна не вышла, прорывных технологий не появилось, а вот уровень долговой нагрузки резко возрос. И всё! Вдруг выяснилось, что больше «вкладывать» в Беларусь китайцы не намерены. «Лябовь» внезапно закончилась, дальнейшее сотрудничество для белорусской стороны будет заключатся в выплате тех самых неподъёмных кредитов. И да, продукция «модернизированных» белорусских предприятий китайцам как раз даром не нужна. Им нужны живые деньги — доллары, разумеется.
И вот это всё «батька» понял тоже совсем недавно, что никаким китайцам он даром не нужен и помогать ему они не намерены. Вся «громкокипящая» дружба с великим Китаем оказалась для Минска всего-навсего пропагандистским фейком. Белорусское руководство развели как детей, пообещав «сотрудничество» и выдав залежалым барахлом «экспресс-кредит». Лукашенко же рассчитывал регулярно мотаться в Пекин, петь сладкие песни о дружбе и получать халявные миллиарды… Не прокатило. Вы не поверите, Лукашенко это окончательно понял совсем недавно. И это тоже стало шоком для всего белорусского руководства.
Так что вся их «китайская стратегия» — всего лишь набор пропагандистской мишуры. Может, я чего-то не понимаю, но, на мой непросвещённый взгляд, для получения товарного кредита на 15 «лярдов зелени» кланяться в пояс китайцам было совсем не обязательно. Дальше — больше. Знаменитая уже поездка в Оршу (в РБ знаменитая) стала для Лукашенко очередным шоком: Орша была пилотным проектом, там рассчитывали обкатать новую стратегию «индустриализации». В регион с самыми крупными выступлениями «тунеядцев» были вложены серьёзные деньги… Лукашенко приехал и увидел только полностью сгнившие и развалившиеся советские заводы. И его реально «заколбасило». Он реально вышел из себя.
Лукашенко в целях обретения популярности любит на людях покричать на нерадивых подчинённых (плохих бояр!), так было всегда, но на этот раз возмущение было искренним, президент просто «сорвался». То есть сегодня, несмотря на все вливания со стороны государства советские гиганты и середняки белорусской индустрии благополучно сгнили, находясь при этом в благостной госсобственности. И как раз в Орше (базой НАТО под которой нас так любят пугать белорусские союзники) Лукашенко внезапно понял, что это конец. Что все средства и возможности полностью исчерпаны, а впереди только глухой тупик и ничего больше. Что не будет уже никакой «новой индустриализации».
А дальше так, по мелочи (не работают российские СМИ, не ловят мышей!), — в РБ в этом году засуха! Ну вот кто об этом у нас знает? Кто? А в Беларуси засуха! И урожая не будет… А сельское хозяйство и его продукция так много значат для этой не самой передовой и не самой богатой страны. Я не шучу: боги разгневались на Александра Григорьевича (или он их разгневал?), ну чем иначе объяснить такой вот набор «неожиданностей»: мосты разваливаются, урожай усыхает на корню, заводы сгнили, кредитов не дают…
И мало того, в условиях обострения экономического кризиса развернулась борьба в верхах и охота на ведьм: КГБ сначала «прессовал» таможенников (!), потом чиновников, в том числе близких к Лукашенко (!), потом развернул «дело врачей». Да, пока мы следили за перипетиями семейства Скрипалей, в РБ происходили более мрачные события. Весна/лето – в Беларуси идут аресты. Сначала брали «коррумпированных чиновников», потом врачей… Тоже коррумпированных. Вот про перипетии киевской политики у нас наслышаны многие, а о ситуации в Минске почему-то информации даётся примерно как о ситуации в Тимбукту…
А ведь интересная аналогия напрашивается: закат правления Сталина (самый закат!) — дело «врачей-вредителей», закат правления Лукашенко — дело «врачей-коррупционеров». Всё «по методичке». Кстати, «радует» реакция самих белорусов на эти массовые аресты (по меркам современной европейской страны — массовые), а реакция примерно такая: а) так вам и надо, гадкие коррупционеры! б) доблестные органы, арестуйте всех этих негодяев, я вас очень люблю! Короче, 53-й год в полный рост.
То есть политические процессы в Белоруссии, безусловно, идут, вот только с российскими реалиями они не коррелируют практически никак. Это уже совсем другая страна, с совсем другими проблемами. И если для нас 90-е — это уже далёкая история, то для современных белорусов проблематика 90-х/вопросы 90-х по-прежнему актуальны. Страна банально (и с согласия её обитателей!) застряла в прошлом. И внезапно все проблемы и болячки архаичной (и в политическом, и в экономическом плане) страны резко обострились. И произошло это здесь и сейчас. И формат «политических изменений» в виде «дела врачей» свидетельствует о том, что современная Беларусь гораздо ближе чуть ли не к России-1953, чем к России-2018.
А проблемы РБ не ограничиваются вышеперечисленными: белорусы исторически очень неплохо зарабатывали на контрабанде в Россию, это имело место ещё до всяких санкций, но в конце «десятых» и далее шаг за шагом «дырки в заборе» закрываются, что вызывает очень эмоциональную реакцию официального Минска, где доходы от контрабанды рассматривались уже чуть ли не как официальный доход казны, а тут такая неожиданная неприятность. И как раз 2017-й стал во многом решающим годом в вопросе восстановления границы на западном направлении.
Ещё раз: контрабанда и доходы от неё были для «социально-справедливого», «побратимского» государства не «мелкой добавкой к рациону», а достаточно серьёзной статьёй доходов, а потому реакция на закрытие границы была крайне болезненной. Разрушается целая «отрасль экономики» потому как. То есть (слава богу!) постепенно Беларусь переводят в статус вполне себе иностранного государства. И рейсы из РБ (после введения легендарного одностороннего «безвиза» для 80-ти «цивилизованных» стран) перенаправили в России в международные терминалы, и общая пограничная политика России в отношении Минска серьёзно поменялась. «Доверие» (не раз обманутое) закончилось, начались постоянные проверки… И новости о запрете на поставки «молочки», мясопродуктов из Синеокой стали постоянным фоном информационных лент. А для архаичной экономики РБ это один из немногих источников валюты. Но де-факто «тихой сапой» вводится запрет. Причина не столько экономическая, сколько геополитическая — мы не обязаны «спонсировать» недружественный режим. И белорусам вполне честно и официально порекомендовали искать для своей «молочки» «другие рынки сбыта».
То есть надо оценить профессионализм рос. властей: громких скандалов с «лучшим и последним союзником» никто не устраивал, его просто начали аккуратно «убирать за кордон». Для Беларуси же, которая за годы «независимости» привыкла откровенно паразитировать на России, такой подход абсолютно смертелен: нет у белорусов никакой «своей», независимой экономики, и идти им в общем и целом некуда (а на дверь им господин Медведев уже указал). То есть ситуация для них шаг за шагом ухудшалась, ухудшалась, а потом случился де-факто «идеальный шторм». Это то, что сейчас происходит.
Ну, или «идеальный крах». А ещё МВФ не даёт обещанный кредит, Москва тоже не даёт. Причина — отсутствие обещанных реформ. Вечером реформы, утром деньги. А Лукашенко не может проводить реформы, не опасаясь при этом обрушить всю систему единоличного контроля над страной. Но «система контроля» тоже потихоньку разваливается — начинается грызня оголодавших элит, а «накормить» их Лукашенко уже не может. Нечем. Даже гастарбайтеры, миллиардами поставлявшие в РБ необходимую той валюту, внезапно «испортились»: сменился тип трудовой миграции из Беларуси — люди стали всё больше переезжать на ПМЖ за границу. Семьями переезжать. И вообще, они стали тратить заработанные нелёгким трудом деньги по месту работы… то есть не в Беларуси.
Согласен, по отдельности все эти проблемы — всего лишь досадные неприятности, присутствующие в жизни любого государства, но вот всё вместе и одновременно… А тут ещё «налоговый маневр» для российской нефтянки, пробивающий ещё одну дыру в белорусском бюджете. И это тоже здесь и тоже сейчас. А белорусы все годы независимости жили за счёт дешёвой российской нефти и другой жизни себе не представляют. То есть до определённого момента всё это (белорусская «псевдоэкономика») как бы «работало», а потом (то есть сейчас) внезапно посыпалось.
Именно этим объясняются участившиеся встречи Лукашенко и Путина и всё более резкие высказывания А.Г. Лукашенко в адрес России. Именно этим объясняются «волна репрессий» и отставка правительства. Лукашенко в полном отчаянии жмёт на все кнопки, давит на все педали и дёргает за все рычаги, пытаясь спасти то, что спасти невозможно по определению. И да, «пропавший на неделю» и счастливо найденный в киевском ресторане Пётр Порошенко — это не политика, а вот как раз аресты руководителей в Минске — она самая.
- Автор:
- Олег Егоров
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