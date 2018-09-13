Время роботопехоты: предварительные прикидки (продолжение)

Только потом (на рубеже спешивания) из БМП выбегают пехотинцы и развертываются в цепь позади роботов. Роботы ведут атаку, двигаясь впереди цепи пехоты, ориентируясь на солдат справа и слева. Начиная с рубежа перехода в атаку, оружие роботов деблокируется, и роботы начинают вести огонь по мере получения целеуказаний от пехотинцев (с помощью подсвета целей лазерами пехоты).

нельзя загораживать висящими сзади роботами задние двери десантного отделения

Рисунке 6.