История

Элита профессуры Российской империи. Часть 2

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Материальное благополучие человека от науки может достигаться разными путями. Сюда входит стабильный доход от результатов научной и педагогической деятельности, различные доплаты за научное руководство исследованиями, рецензирование диссертаций, репетиторство и т.д. Дополнительный доход может приносить имущество, размещенные в банках накопления или инвестиции своих сбережений на фондовом рынке. И это далеко не все пути и способы достижения финансовой независимости во все времена. Были такие возможности и у многих профессоров во времена Российской империи. Однако, вопреки расхожему мнению, университетские профессора не обладали огромными доходами и не участвовали в предпринимательской деятельности. И, думается, не потому, что не знали как это осуществить или не умели организовать свое дело. Просто это было не принято в интеллигентной научной среде российской профессуры. Да и обретаемое вместе с профессорским званием потомственное дворянство обязывало соответствовать сословным нормам этики и поведения. При этом надо учитывать тот факт, что к началу XX века среди российской профессуры оставалось всего около 33% выходцев из потомственных дворян. У остальных профессоров это было вновь обретенное сословное состояние. По сведениям А.Е. Иванова, полученным при анализе «Списка лиц, служащих по ведомству Министерства народного просвещения на 1917 г.», только 12,6% штатных преподавателей университетов обладали недвижимостью в виде земельной собственности и домов. Землевладельцев среди них было всего 6,3%. И лишь один профессор владел имением в 6 тысяч десятин.

Иными словами, большинство профессоров имело основной доход лишь в виде жалованья, получаемого от министерства просвещения. Другие денежные поступления были менее значительны и складывались из различных университетских доплат, гонораров за публичные лекции, изданные книги и т.п.




Плата за служение науке

По своему административно-правовому статусу профессорский корпус высшей школы империи составлял особую категорию гражданского чиновничества. Находясь на государственной службе, они в соответствии с законом вознаграждались за усердие и беспорочность службы чинами, орденами, более высокими должностями и жалованьем. Надо отметить, что материальное благополучие зависело не только от этого. Важным обстоятельством являлось само место научной службы. Наилучшими условиями располагали профессора столичных императорских университетов. В провинциальных университетах и других высших учебных заведениях жалование было существенно ниже, как и возможности для научно-педагогической деятельности. Такая ситуация порождала хронический некомплект докторов наук на профессорских вакансиях в провинциальных университетах. Часто профессорские должности там занимали магистры с подготовкой по профилю факультета.

Следует учитывать, что власть не всегда проявляла должную заботу о материальном благополучии профессуры. Так, потребовалось более трех десятков лет после принятия первого университетского Устава (с 1804 по 1835 годы), чтобы повысить в 2 с четвертью раза размер профессорского жалованья. Прошло еще почти столько же лет, когда в соответствии с очередной, третьей по счету редакцией Устава в 1863 году денежное содержание выросло в 2,3 раза. Однако принятый в 1884 году новый университетский Устав сохранил должностные оклады в прежнем размере. Ожидавшейся более 20 лет прибавки жалованья профессора не получили. Штатные оклады университетских профессоров по-прежнему оставались в следующих размерах: ординарный профессор получал 3000 рублей, а экстраординарный (внештатный) только 2000 рублей в год. При этом профессора, одновременно занимавшие административные должности в университете, имели доплату к профессорскому жалованью. Ректор дополнительно получал 1500 рублей, а декан факультета 600 рублей в год.

Определенным подспорьем для профессорского бюджета стало введение в соответствии с университетским Уставом 1884 года гонорарной системы оплаты. Ее смысл заключался в том, что профессору доплачивали за каждого студента на его лекциях по 1 руб. за недельный час. Выплаты осуществлялись из средств, вносимых студентами за право посещения и сдачи испытаний за конкретный учебный курс. Размер гонорара зависел в основном от количества обучавшихся студентов и, как правило, не превышал 300 руб. в год. По сведениям А. Шипилова, средний оклад профессорского жалования в то время составлял 3300 руб. в год или 275 руб. в месяц. В самой профессорской среде к гонорарной практике относились по-разному. Наибольшие выплаты приходились на профессоров-юристов и медиков, поскольку юридический и медицинский факультеты пользовались наибольшей популярностью. В то время как профессора менее востребованных специальностей имели совсем незначительные гонорарные доходы.

Вместе с тем, имелись территории, в пределах которых существовали повышенные выплаты жалованья и зарплат. Например, в соответствии с законодательством такие льготы предоставлялись в Сибири, поэтому профессора Томского университета получали жалованье в полуторном размере. А за выслугу 5 и 10 лет в профессорской должности им полагалась прибавка – соответственно 20% и 40% от штатного жалованья. Повышенные оклады выплачивались и профессорам Варшавского университета.

Однако так было не везде. Существенные различия в материальном обеспечении профессоров столичных и провинциальных университетов отмечала и созданная в конце XIX века комиссия по преобразованию вузов империи. Так, в докладе члена комиссии профессора Г.Ф. Вороного «Об окладах и пенсиях профессоров университета» приводились данные о материальном состоянии семьи не названного профессора Харьковского университета за период с 1892 по 1896 годы. Профессорская семья в составе 4-х человек (муж, жена и двое разнополых детей-подростков) только на неотложные нужды тратила примерно 350 рублей в месяц. За год набиралась сумма в пределах 4200 рублей. Профессорским жалованьем эти расходы не покрывались. Из приведенной в докладе таблице средних расходов этой семьи видно, как примерно распределялся семейный бюджет. Наибольшие расходы за месяц приходились на продукты – более 94 руб., наем жилья – свыше 58 руб., случайные расходы (ремонт, стирка, раздача «на водку» и т.д.) – около 45 руб., одежда и обувь – 40 руб., оплата прислуги – 35 рублей. На обучение детей и книги тратилось примерно 23 рубля в месяц. При этом надо отметить, что с 1908 года профессорские дети, обучавшиеся в университете, были освобождены от платы за обучение.

Профессорское жалованье было увеличено на 50% лишь в январе 1917 года, когда в результате Первой мировой войны в империи резко выросла стоимость жизни. Поэтому бушевавшая в стране инфляция сразу же обесценила долгожданную прибавку денежного содержания.

Льготные профессорские пенсии

Все познается в сравнении. И в пенсионных вопросах тоже. Так, военному чину в начале XX века для получения пенсии в размере полного денежного довольствия требовалось прослужить в армии 35 лет. За выслугу от 25 до 34 лет назначалась пенсия в половинном размере. В то же время профессор при 25-летней выслуге по учебному либо ученому ведомству получал полную пенсию в размере жалования. А за 30 лет беспорочного служения профессору полагалась пенсия в размере полного содержания, включавшего в себя жалованье, квартирные и столовые выплаты. Однако такие привилегии распространялись лишь на профессоров императорских университетов.

Все вопросы по назначению пенсий излагались в "Уставе о пенсиях и единовременных пособиях по ведомству ученому и учебному" и в отдельных положениях, его дополнявших. По общим правилам при отставке профессор мог рассчитывать на очередной чин либо на иное поощрение или награду.

Кстати, пенсия профессорам Женского педагогического института Ведомства учреждений императрицы Марии (ВУИМ) назначались на особых условиях. По истечении 25 лет пребывания на учебной службе профессор мог быть оставлен еще на 5 лет. Возможно было продление и на следующее пятилетие. Профессор, прослуживший 30 лет получал вместо содержания пенсию. Сверх того, ему назначалось денежное вознаграждение в размере 1200 рублей в год за счет оклада по занимаемой должности сроком на 5 лет.

При этом действительные члены Академии наук и их семейства пользовались пенсионными правами, предоставленными университетским профессорам и их семействам. Особые привилегии распространялись лишь на получавших пенсии от Академии наук – они ее продолжали получать даже при выезде за границу.

Пенсионные привилегии заслуженным профессорам

Университетские уставы предусматривали право профессорских коллегий возводить в «высшую ученую степень почетного докторства» без каких-то испытаний и диссертаций «знаменитых ученых, приобретших известность учеными трудами». По данным российского историка А.Е. Иванова, таких «почетных докторов» в российских университетах было около 100 человек. Однако эти громкие ученые титулы никаких особых привилегий или льгот не предоставляли.

Гораздо более привлекательным для профессоров было получение специальных званий. В конце XIX века в некоторых российских университетах было установлено звание «Почетный профессор». Стать его обладателем профессор мог лишь отработав 25 лет на преподавательских должностях в одном университете. В то же время в императорских университетах существовало почетное звание «Заслуженный профессор», которое со временем стало общепризнанным среди всех вузов империи. Удостоенные этого звания составляли элиту профессуры Российской империи.

Помимо признания заслуг и уважения коллег такое звание давало довольно ощутимые пенсионные привилегии. При этом, они представлялись лишь при отставке и обязательной выслуге не менее 25 лет на должностях по ученой и учебной части. При этом последние годы надо было прослужить на профессорских должностях. Основным преимуществом заслуженных профессоров являлось то, что при возвращении к заведованию кафедрой или при поступлении на любую другую службу они сохраняли пенсию сверх получаемого жалованья.

Другие профессора с равной выслугой, но не имевшие такого звания, продолжая в пенсионном возрасте служить в университете, сверх своего штатного жалования пенсии не получали. Даже в случаях, когда им законом дозволялось совмещение выплаты пенсии и получения жалования, то обычным профессорам разрешалось получать только половину назначенной им пенсии.

Однако у всех профессоров в отставке сохранялись права на орденские пенсии. Размер пенсионной выплаты зависел от статута ордена и его степени. Поэтому выплаты по орденам порой существенно различались. Например, награжденному орденом Св. Станислава 3-й степени выдавалось 86 рублей, а обладателю ордена Св. Владимира 1-й степени орденская пенсия начислялась в размере 600 рублей. Стоит отметить, что среди профессоров многие были отмечены орденами. Например, по данным историка М. Грибовского, из 500 штатных профессоров и преподавателей, служивших в отечественных университетах в 1887/88 учебном году, те или иные ордена имели 399 человек.

В случае отставки по «совершенно расстроенному на службе здоровью», полная пенсия профессору назначалась при выслуге 20 лет. Если же болезнь была признана неизлечимой, то пенсия назначалась еще раньше: при стаже до 10 лет в размере трети пенсии, две трети по выслуге до 15 лет и полная пенсия при стаже свыше 15 лет.

Следует отметить, что пенсионные правила для профессоров остальных казенных (ведомственных) и частных высших учебных заведений были другими. Часто указывался лишь размер штатного оклада руководителя конкретного учебного заведения и от него велся отсчет для профессорских и остальных должностей данного вуза. К примеру, директор Института сельского хозяйства и лесоводства в Новой Александрии мог рассчитывать на пенсию из оклада 3500 руб.

В ряде ведомственных, духовных и частных учебных заведений существовали свои пенсионные правила. Например, поскольку церковь не была отделена от государства, то пенсии от казны получали и профессора богословия духовных академий ведомства Православного исповедания. Право на пенсию за учебную службу в духовных академиях приобреталось по общему правилу. Выслуга в 25 и более лет определяла полный оклад пенсии, за служение от 20 до 25 лет назначали пенсию в половинном размере.

Элита заслуженных профессоров и их судьбы

В числе заслуженных профессоров Санкт-Петербургского университета, например, в свое время были известный историк и археолог Кондаков Никодим Павлович, выдающийся русский ботаник Бекетов Андрей Николаевич, историк Шульгин Иван Петрович. Все они дослужились на научно-педагогическом поприще до чина тайного советника и были неоднократно награждены орденами империи. К тому же Шульгин и Бекетов в разные годы были ректорами столичного университета.

В Московском университете среди заслуженных профессоров конца XIX — начала XX веков трудились всемирно известные ученые. Среди них были основоположник аэродинамики действительный статский советник Жуковский Николай Егорович, известный историк тайный советник Ключевский Василий Осипович, основоположник многих направлений в медицине, физиологии и психологии действительный статский советник Сеченов Иван Михайлович, признанный российский историк тайный советник Соловьев Сергей Михайлович. Все они получили всемирную известность как выдающиеся русские ученые.

Как правило, все обладатели звания «Заслуженный профессор» одновременно являлись членами академий по своему научному профилю и активно участвовали в общественно-благотворительной жизни империи. Правда, были среди элиты «заслуженных» и такие, кто пытался совмещать научно-педагогическую работу с политической деятельностью. Среди них можно назвать такие известные имена выдающегося московского профессора — естествоиспытателя и исследователя фотосинтеза Тимирязева Климента Аркадьевича, а также заслуженного профессора, а затем ректора Томского университета известного ботаника и географа Сапожникова Василия Васильевича. Оба профессора приняли самое непосредственное участие в политической жизни страны после октябрьский событий 1917 года. Правда, по разные стороны классового противоборства. Тимирязев, который и ранее разделял марксистские идеи, примкнул к большевикам. А Сапожников занял пост министра народного просвещения в правительстве адмирала Колчака.

Некоторые представители «элиты профессуры», оказавшись в крайне тяжелой жизненной ситуации, выбрали путь в эмиграцию. Немало было тех, кто просто не пережил военное и революционное лихолетье. Как бы там ни было, российское государство понесло невосполнимые потери для научного генофонда и утратило былые лидерские позиции по целому ряду научных направлений.

В наши дни почетное звание заслуженного профессора возвращено в научную и педагогическую практику. Например, с декабря 1992 года оно вновь входит в наградную систему Московского университета. Звание «Заслуженный профессор МГУ» присваивается Ученым советом университета профессорам, имеющим непрерывный 25-летний научно-педагогический стаж служения в стенах МГУ. При этом надо не менее 10 лет проработать в должности профессора. Награжденному вручается соответствующий диплом и наградной нагрудный знак.
Автор:
Михаил Сухоруков
Использованы фотографии:
https://www.mos.ru
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6 комментариев
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  1. Ольгович Онлайн
    Ольгович Сегодня, 08:27
    -3
    российское государство понесло невосполнимые потери для научного генофонда и утратило былые лидерские позиции по целому ряду научных направлений.

    И, тем не менее, задел науки Российской Империи оказался столь огромен, что даже при таких потерях наука страны была , во многом, на передовых рубежах
    Можно только догадываться, насколько наука была бы выше, если бы не расстрелянные, погибшие от голода, высланные русские ученые.
    О том, ЧТО творили с русскими учеными в первые годы нового режима писал в 1923 г великий русский ученый, руководитель советской Академии Наук С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ :
    .
    . надо ... спасать и научную работу, и людей для этой работы в постоянных прениях, заседаниях, поездках в Москву, писаниях и защитах бесконечных докладных записок, имея, с одной стороны, грубых и властных людей, с другой, изнервничавшуюся интеллигенцию
    И это с утра до вечера, без дня передышки. И рядом с этим обыски (у нас их было 6), аресты, вечные хлопоты в ЧК - слезы и страдания тех, кто остается, часто тщетные, иногда и удававшиеся попытки спасти от расстрела людей, у которых есть близкие - переживания с уводом на расстрел соседей по камерам, когда я был в тюрьме (думаю, что умереть самому легче).

    И так - идут годы.... И фоном для всего этого смерти, смерти без конца, людей близких и далеких, оставляющих вдов и сирот.
    1. Меченосец Офлайн
      Меченосец Сегодня, 08:48
      0
      Цитата: Ольгович
      Можно только догадываться, насколько наука была бы выше, если бы не расстрелянные, погибшие от голода, высланные русские ученые.

      очередной плач?
      Ольгович.может вы ограничитесь в комментариях одной фразой-в России все плохо?
      Или откроете свои глазоньки и увидите реалии сегодня-когда науку гнобят все кому не лень.из числа эффективных менеджеров?
      сказочник..
      Политика новой власти в области науки была направлена на то, чтобы восстановить научный потенциал страны и вместе с тем подчинить его задачам социалистического строительства. Наука должна была давать быструю практическую отдачу.
      Да Ольденбург свидетельствовал-"По свидетельству академика С.Ф.Оль-денбурга, "ученые гибли один за другим, не выдерживая небывалого напряжения жизни и тяжелых лишений того исклю­чительного времени..." Зимой 1919/20 года в Петрограде умерли от голода известный кристаллограф академик Е.С.Федоров, про­фессор ботаники Х.Я.Гоби, зоолог В.Л.Бианки, знаменитый гео­лог А.А.Иностранцев."
      Однако только ученые страдали- и не белые с Антантой тому виной?
      За пять лет с 1917 по 1922 г. число научно-исследовательских учреждений выросло втрое. Было создано едва ли не больше исследовательских учреждений, чем за предшествующие пятьдесят лет. Подавляющее большинство новых институтов носили прикладной характер, т.е. были нацелены на решение проблем, связанных с развитием промышленности и сельского хозяйства. Далеко не все научные учреждения, созданные в те годы, сохранились.https://magref.ru/razvitie-rossiyskoy-nauki-posle-revolyutsii-1917-goda/
      Под руководством В. И. Ленина были разработаны принципы новой, социалистической организации научной деятельности, сделаны первые шаги в области общегосударственного планирования научных исследований. В ленинских работах «Очередные задачи Советской власти», «Набросок плана научно-технических работ» (1918), «О пролетарской культуре» (1920), «Об едином хозяйственном плане» (1921) была определена стратегия развития советской науки, показана необходимость целенаправленного планового руководства ею, подчёркнута ведущая роль науки в развитии народного хозяйства. Так делают ОТВЕТСТВЕННЫЕ люди и ОТВЕТСТВЕННАЯ власть,об этом вы говорить не в состоянии в силу своего пещерного антисоветизма и русофобии.
      1. Ольгович Онлайн
        Ольгович Сегодня, 10:55
        -2
        Цитата: Меченосец
        Политика новой власти в области науки была направлена на то, чтобы восстановить научный потенциал страны и вместе с тем подчинить его задачам социалистического строительства.

        Восстановливали ИМИ разрушенное. До них-наука НЕ разрушалась.
        Цитата: Меченосец
        Однако только ученые страдали- и не белые с Антантой тому виной?

        Нет, конечно: до ВОРа-никто из ученых не умирал от голода, никто не был расстрелян, и не страдал от голода и холода , издевательств в тюрьмах и лагерях. . ВСЕ это началось после нее. Или назовете ученых, погибших от этого до ВОРа?
        За годы гражд войны ТРЕТЬ академиков АН России- погибли..
        Цитата: Меченосец
        За пять лет с 1917 по 1922 г. число научно-исследовательских учреждений выросло втрое. .

        Можно было и в ДЕСЯТЬ раз больше "вырастить" lol Какая разница, как назвать УЖЕ существующие раньше направления и лаборатории? УЧЕНЫХ-то в них было намного МЕНЬШЕ, чем до ВОРа, в этом суть! Кстати, сами ученые и предложили реорганизации.

        А вот что происходило с "заботой" власти о науке в РЕАЛЬНОСТИ

        .(Из Письма руководителя АН СССР Ольденбурга А.В.Луначарскому (и это 1922 год, уже ПЯТЬ лет власть "развивает" науку):

        12 февраля 1922 г.



        Народному комиссару по просвещению



        Значение науки для жизни народа и для государства ясно всякому, кто сколько-нибудь думал об этом вопросе.

        В это самое время мы создаем невозможное существование для научной работы в России. Нечего говорить о потрясающем числе погибших ученых из той горсти, которая и ранее с громадным напряжением старались справиться с обширными задачами перед ней лежавшими. Лаборатории во всех областях знания не могут работать, потому что нет топлива, газа, электричества, приборов, реактивов. Все величайшие достижения науки последних лет почти совершенно им недоступны, ибо лаборатории должны довольствоваться кустарной работой, так как кредитов для настоящей работы нет. ..
        Падение науки у нас теперь означает уничтожение той преемственности в работе, без которой наука жить не может. Высшая школа с ее страшной разрухой не обещает никакого притока свежих научных сил, ибо нужны специалисты, а их современный университет не дает, да и специальные школы дадут, при современной скудости средств преподавания, лишь жалких техников: ни научных деятелей, ни техников мы не видим в близком будущем России, когда в естественном порядке вещей окончательно вымрут современные ученые и техники.

        Но мало даже и этого: ослабление возможности научной работы за последние годы, особенно почти полное прекращение печатания, непосильное бремя занятий, легшее на большинство ученых, физические силы которых, подточенные лишениями, долгое отсутствие прежнего общения с Западом, от которого сохранились лишь случайные сношения отдельных ученых, все это вместе взятое привело к ослаблению производительности ученых, к ослаблению анализирующих и синтезирующих способностей. В этом со страхом и горечью убеждаешься, слушая доклады и читая статьи людей, которые всего еще несколько лет тому назад были в полном расцвете творчества, а теперь представляют лишь бледную слабую тень прошлого. Это явление необыкновенно грозное, ибо это верный признак погибания уже не только физического русских ученых, а значит и русской науки.




        Явление настолько страшеное, что молчать долее нельзя,

        Необходимо немедленно, приняв решение об исключительном значении научной работы для государства, сделать ее возможной, выделив немедленно и средства, и соответствующий государственный аппарат, облеченный широкими полномочиями с привлечением к работе самих ученых. Только такая, исключительная, срочная мера может хоть что-нибудь сделать.

        Должны быть сейчас же даны кредиты на печатание, на лаборатории, на библиотеки и музеи, на научные экспедиции и командировки. В громадном бюджете такого государства, как Россия, кредиты на все это сравнительно ничтожны, они только должны быть даны сейчас - крушение уже наступило и может быть даже через два-три месяца его нельзя будет остановить.

        Все цифровые данные могут быть сообщены немедленно, но давать их, не зная основного принципиального решения власти, - быть или не быть науке в России - бесполезно, бесполезно заниматься какими бы то ни было расчетами. Мы ждем немедленного ответа во имя существования той русской науки, которая до сих пор умела вызвать уважение всего мира к русскому научному работнику.

        Российская Академия Наук обращается к властям и надеется, что голос ее будет услышан и что будет немедленно сделано все, что возможно, дабы не пала на русскую революцию тягчайшая ответственность за гибель науки. России нужна наука и наука должна быть сохранена для жизни страны и народа


        Вот реальная оценка свидетеля , РУКОВОДИТЕЛЯ науки страны о "заботе и развитии" со стороны власти: : крушение уже наступило быть или не быть науке в России
        Да, письмо подействовало, но ГОДЫ для науки и страны потеряны с неисчислимыми потерями. Вот что натворили эти, в кавычках
        :
        Цитата: Меченосец
        Так делают ОТВЕТСТВЕННЫЕ люди и ОТВЕТСТВЕННАЯ власть.
        ,
        Но вы об этом говорить стыдитесь и боитесь, в силу вашей
        Цитата: Меченосец
        пещерной русофобии.
        1. Меченосец Офлайн
          Меченосец Сегодня, 11:08
          +1
          Цитата: Ольгович
          (и это 1922 год, уже ПЯТЬ лет власть "развивает" науку:

          пять лет шла война.так что помолчите-страна выделяла то что могла в эти пять лет.
          Большой ущерб системе народного образования и распространению грамотности был нанесен Первой мировой и гражданской войнами. Из-за постоянной нехватки средств к 1922/23 учебному году количество школ сократилось до 88 588, а количество учащихся сократилось до 7 322 062 (лишь к 1926 году количество школ возросло до 111 046, а количество учащихся — до 10 219 529)). Ситуация усугублялась голодом и разрухой во многих сферах экономики, полноценное финансирование системы просвещения удалось восстановить только к 1924 году, после этого расходы на образование стабильно росли.
          А войну развязали ваши,белые. С вас и спрос.
          Встречный вопрос: а что вы сделали с предыдущей системой образования? В советские годы кадровая подготовка будущих специалистов кардинально отличалась от той, которая сегодня воцарилась на всем постсоветском пространстве. Украина полностью бандеризовала свою образовательную систему и уже никогда ее не изменит, в Прибалтике ситуация ничем не слаще Незалэжной. А ведь советская система образования всегда была конкурентноспособной. Благодаря ей СССР всегда шел на первой строчке в рейтинге самых образованных государств мира. Страна занимала лидирующее место по востребованности своих людей, чьи знания, опыт и навыки на благо родной страны всегда ценились. Государство не жалело расходов на образование и не вводило ЕГЭ как сейчас. http://slavyanskaya-kultura.ru/sssr/-kadry-reshayut-vse-obrazovanie-i-nauka-v-sssr.html
          так что г-н соврамши,помалкивайте,власить в то время,в тяжелейших условиях делал все что могла и даже сверх того-покажите способность к таким усилиям сейчас.
          будете иметьправо критиковатьпрошлое,только в оом случае,если сделаете сегодня сверх того,что можно сделать,не можете.помолчите.Научные кадры в стране после погрома 90 едва дышат-ваша в том числе заслуга.
          В середине 20-х гг. насчитывалось более 600 научных учреждений (вдвое больше, чем в предреволюционный период).
          Развитие науки и научных учреждений во 2-й половине 20-х — 30-х гг. тесно связано с развёртыванием социалистического строительства. 15-й съезд ВКП(б) (1927), намечая пути создания материально-технической базы социализма, подчеркнул значение индустриализации страны и выдвинул в качестве самостоятельные задачи «широкое развитие сети научно-исследовательских институтов и фабрично-заводских лабораторий, решительное приближение академической научной работы к промышленности и сельскому хозяйству...» («КПСС в резолюциях...», т. 4, 1970, с. 47). Превращение СССР в мощную индустриальную державу, размах культурной революции вызвали быстрый рост числа научно-исследовательских учреждений. За годы довоенных пятилеток (1929—40) сформировалась и выросла советская народная интеллигенция, в том числе кадры советских учёных. В 1928 по инициативе группы учёных была создана Всесоюзная ассоциация работников науки для содействия социалистическому строительству (ВАРНИТСО), сыгравшая видную роль в сплочении передовой научно-технической интеллигенции.
          Опровергайте ,г-н болтун.
  2. BAI Офлайн
    BAI Сегодня, 10:17
    +1
    с декабря 1992 года оно вновь входит в наградную систему Московского университета. Звание «Заслуженный профессор МГУ» присваивается Ученым советом университета профессорам, имеющим непрерывный 25-летний научно-педагогический стаж служения в стенах МГУ. При этом надо не менее 10 лет проработать в должности профессора. Награжденному вручается соответствующий диплом и наградной нагрудный знак.

    Да ничего не возвращается. Нагрудный знак МГУ - даже не ведомственная награда. Это все сродни коммерческим академиям (именно начала 90-х) когда кандидаты наук самообъявлялись академиками кооперативных академий.
    1. Меченосец Офлайн
      Меченосец Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: BAI
      Нагрудный знак

      В пору ольговичу присвоить-Враль ВО и окрестностей.Так будет честно по отношению и к ольговичу и к людям,которые щедро метят ольговича негативным минусом за откровенную русофобию,ибо как известно и неопровержимо,каждый антисоветчик,независимо от его действий и желаний неизбежно скатывается в пещерную русофобию.
      И уряквасгазптриетизм ольговичей.к примеру в статейке о действиях навальнят,никого не должен обманывать.навальные,ольговичи.все это стороны одной медали.