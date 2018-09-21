Мечи викингов. От меча с хребта Кьёлен к мечу из Лангеиде (часть 2)
Мечи «эпохи викингов», были, как правило, более длинными, толстыми и тяжелыми по сравнению с мечами своих предшественников. Они тоже различаются формами рукоятей. Но тут все дело осложняется тем, что существует несколько типологий конкурирующих друг с другом ученых. Так, Ян Петерсен еще в 1919 году предложил типологию, в которой выделил 26 форм рукоятей. В 1927 году Р. Уилер предложил типологию, включавшую семь видов рукоятей. В 60-ые годы прошлого века Эварт Оукшотт добавил к ней еще две разновидности переходных рукояток от меча викингов к рыцарскому мечу. В 1991 году появилась типология Альфреда Гебига. Со временем среди историков сложилось мнение, что типология Петерсена и Уилера/Оукшотта наиболее совершенны. Но типология Уилера/Оукшотта больше подходит к рыцарским мечам, а вот типологией Петерсена удобнее пользоваться, когда речь идет о мечах викингов.
Типология мечей по Уилеру/Оукшотту (Т. Лайбле «Меч». М.: Омега, 2011 г.)
Начнем рассматривать мечи с типа I, причем в нашем распоряжении имеется прекрасный образец такого меча из Музея истории культуры в Осло. Нашли этот исключительно хорошо сохранившийся меч в 2017 году на горном хребте Кьёлен в Лесе, Опланн. Его длина 92,8 см и вес 1203 грамм. Меч был найден высоко в горах на высоте 1640 метров над уровнем моря, вероятно, это самая высокая точка, где когда-либо был найден меч викингов. Меч нашли, однако не в могиле, а на каменной осыпи. Возможно, там, где его нашли и погиб его владелец. Но вот, что любопытно. На клинке были обнаружены пятна ржавчины и лишайники. То есть, какое-то время он был открыт ветру и солнцу, а зимой на него падал снег.
Но как насчет тысяч лет, хотя бы и короткого северного лета, после которого осенью вода на клинке замерзает и, таким образом, способствует развитию коррозии? Почему железо не было уничтожено коррозией полностью? Может быть это случилось потому, что он лежал на камнях и не касался почвы? В горах же постоянно дует ветер, и вода на клинке быстро высыхала? Кто знает…
«Меч с хребта Кьёлен» (Музей истории культуры, Осло)
Меч просветили рентгеном и выяснили, что конструкция его очень проста. То есть это функциональное и грозное оружие, лишенное всяких украшений. Такие простые и неприхотливые мечи нередко встречаются в горных могилах Норвегии. Но опять же меч этот, как показала рентгеноскопия, состоит из деталей, изготовленных в разное время. Так, перекрестие, по Яну Петерсену, относится к типу С, и может быть датировано 800-850 гг. А вот навершие принадлежит к типу М и датируется 850-950 гг. Н.э. То есть гарда-перекрестие на мече старее навершия и, скорее всего, самого меча! Что же касается владельца меча, то… кто может знать кем он был, и каким образом лишился своего меча… В свое время Эрнст Хемингуэй написал рассказ «Снега Килиманджаро», вдохновившись историей о мерзлом трупе леопарда, лежащим чуть ли не на самой вершите этой горы. Может быть найдется современный автор, который вдохновится «мечом с хребта Кьёлен»?
Рентгеновский снимок «Меча с хребта Кьёлен» (Музей истории культуры, Осло)
Рукоять меча тип II. Несмотря на простоту очертаний, перекрестие и навершие меча украшает серебряная насечка. (Музей города Нанта, Франция)
Меч викингов тип II (Городской музей «Валкхов», г. Неймеген, Нидерланды)
Среди мечей, обнаруженных археологами, а они только в одной лишь Норвегии нашли их около 3000, одним из самых распространенных является тип II. Это меч с простым треугольным навершием рукояти был распространен среди простых воинов в ранний период «эпохи викингов». Такие мечи происходят из Норвегии, но с 800 по 950 год они широко распространились от Британии и до Швейцарии. Очень характерным является тип III. Как правило, это было дорогое оружие, причем клинки к нему поступали, как правило, из Европы, а вот рукояти к ним делались на Севере. Традиционно все они богато украшены благородными металлами и гравировкой. В течение IX и X веков мечи типа III распространились по всему северо-западу Европы вплоть до территории России.
Мечи типа III из Стейнсвика, Нордланд. Дания. (Музей истории культуры, Осло)
Рукоятка меча, тип III. IX в. (Национальный музей Шотландии, Эдинбург)
Среди мечей викингов довольно широко распространен и тип VI. Его также делали в X — начале XI века, но встречается он главным образом в Дании и тех районах Англии, которыми владели датчане, в так называемой «Денло» — области «датского права». А вот мечи типов VIII и IX – это уже переходные образцы мечей от «эпохи викингов» к эпохе рыцарства.
Клинками мечей занимался Альфред Гебиг, и он разделил их пять типов. Сначала клинки имели параллельные лезвия, но затем они начинают сужаться к острию. были параллельными, позднее клинки стали сужаться. Симметричные долы позднее также понемногу сужаются. Типы с 1 по 4 имеют длину клинка от 63 до 85 сантиметров. Со временем клинки удлинились — от 84 до 91 сантиметра.
В целом типологизация по Гебигу такова:
Тип 1. VII-VIII вв.
Тип 2. 750-950 гг.
Тип 3. Конец VIII — конец X в.
Тип 4. 950-1050 гг.
Тип 5. Середина X — конец XI в.
В любом случае считается, что мечам викингов более соответствует система Гебига, а рыцарским мечам – типология Оукшотта, признанная непревзойденной.
Интересно, что, хотя большая часть мечей викингов имеют обоюдоострые клинки, не все они были такими. Попадаются археологам и однолезвийные экземпляры с прямыми клинками. Принято считать, что их изготовляли в переходный период от эпохи Великого переселения народов к раннему периоду «эпохи викингов». Как правило, по форме рукоятей их можно отнести к мечам типа II. Дол у таких мечей отсутствует. Длина самого клинка 80-85 сантиметров позволяет считать их более длинными, чем клинки обоюдоострых мечей этого же времени. Но обойти обоюдоострый меч однолезвийному мечу было не под силу, хотя несомненно, что кузнецу было проще сделать именно такой меч. Ведь если одно лезвие в бою тупилось или зазубривалось, меч просто поворачивали в руке и начинали пользоваться другим.
Следует отметить, однако, что всегда были люди, стремившиеся выделиться из общей массы. Они заказывали себе доспехи отличные от всех прочих, и точно так же кузнецы делали для них необычное оружие. Вот и меч из могилы №8 в Лангеиде в долине Сетесдаля в Норвегии, имеющий длину 91 см, принадлежит к подобным необычным образцам. Он очень хорошо сохранился. Лишь на кончике клинка отсутствует несколько сантиметров.
«Меч из Лангеиде» (Музей истории культуры, Осло).
В Норвегии, как уже здесь об этом шла речь, нашли до 3000 мечей викингов. Из них менее половины имеют рукоятки, украшенные драгоценным металлом, немногие остались нетронутыми, и на них почти нет надписей. И вот на их фоне «меч из Лангейда» может считаться совершенно уникальным.
Интересен он прежде всего тем, что относится к типу, неизвестному историку меча Ян Петерсену, представившему свою типологизацию в 1919 году. Но похожие мечи были найдены опять же и в Дании, и в Финляндии.
По-прежнему остается загадкой, что означают знаки на рукояти меча. Многие из них схожи с разными вариантами креста. И хотя латинские буквы относятся к числу наиболее сложных для интерпретации, можно предположить, что эти знаки являются сокращениями некоего послания, имеющего религиозное содержание. Например, крест в руке, объединенный со знаком S, можно читать как Xristos Salvator (Христос Спаситель). Но это и все, что пока хотя бы как-то понятно в этой надписи.
Фотография навершия крупным планом. Вкладыши золотой проволоки составляют центральную линию в каждом символе. Золото обрамлено медной проволокой, которая сегодня стала черной. Все промежуточные поверхности были заполнены насечкой серебряной проволокой. В верхней части видна рука с крестом. (Музей истории культуры, Осло).
Надпись и украшение на рукоятке имеют форму тонких нитей из серебра, меди и золота. Компоненты рукояти были сначала выкованными из железа, после чего его поверхность была насечена узкими рядами параллельных линий. Все рисунки выполнены из золотой проволоки, но вокруг каждого рисунка из золота сделана своего рода «рамка» из медной проволоки. Похоже, что ремесленник, делавший меч, золото экономил, и старался использовать проволоку по тоньше.
Рентгеновский фотоснимок «Меча из Лангеиде» (Музей истории культуры, Осло).
Рукоять также имеет оплетку из драгоценного металла, но положена она на деревянную основу. Сделана оплетка рукояти из крученой и гладкой, в одну нить, серебряной проволоки. Длина рукояти составляет всего лишь 6,5 см. То есть ее хватает только на три пальца, так что мизинец должен лежать на навершии. Несмотря на эту кажущуюся непрактичность такого захвата, таким мечом в бою можно пользоваться точно так же, как и с более длинной рукоятью – главное, к нему привыкнуть!
После того, как этот меч был обнаружен в горах Оппланда в Норвегии осенью 2017 года, на его консервацию и обработку пришлось потратить 400 часов рабочего времени. Причем, больше всего времени ушло на рукоять, тогда как клинок подвергся минимальной обработке. В итоге… в итоге перед нами оказался меч викингов с христианской символикой, заложенный в дохристианскую могилу, видимо в то время, когда новая вера завоевала последние регионы Норвегии. И это пока всё!
Продолжение следует…
Типология мечей по Уилеру/Оукшотту (Т. Лайбле «Меч». М.: Омега, 2011 г.)
Начнем рассматривать мечи с типа I, причем в нашем распоряжении имеется прекрасный образец такого меча из Музея истории культуры в Осло. Нашли этот исключительно хорошо сохранившийся меч в 2017 году на горном хребте Кьёлен в Лесе, Опланн. Его длина 92,8 см и вес 1203 грамм. Меч был найден высоко в горах на высоте 1640 метров над уровнем моря, вероятно, это самая высокая точка, где когда-либо был найден меч викингов. Меч нашли, однако не в могиле, а на каменной осыпи. Возможно, там, где его нашли и погиб его владелец. Но вот, что любопытно. На клинке были обнаружены пятна ржавчины и лишайники. То есть, какое-то время он был открыт ветру и солнцу, а зимой на него падал снег.
Но как насчет тысяч лет, хотя бы и короткого северного лета, после которого осенью вода на клинке замерзает и, таким образом, способствует развитию коррозии? Почему железо не было уничтожено коррозией полностью? Может быть это случилось потому, что он лежал на камнях и не касался почвы? В горах же постоянно дует ветер, и вода на клинке быстро высыхала? Кто знает…
«Меч с хребта Кьёлен» (Музей истории культуры, Осло)
Меч просветили рентгеном и выяснили, что конструкция его очень проста. То есть это функциональное и грозное оружие, лишенное всяких украшений. Такие простые и неприхотливые мечи нередко встречаются в горных могилах Норвегии. Но опять же меч этот, как показала рентгеноскопия, состоит из деталей, изготовленных в разное время. Так, перекрестие, по Яну Петерсену, относится к типу С, и может быть датировано 800-850 гг. А вот навершие принадлежит к типу М и датируется 850-950 гг. Н.э. То есть гарда-перекрестие на мече старее навершия и, скорее всего, самого меча! Что же касается владельца меча, то… кто может знать кем он был, и каким образом лишился своего меча… В свое время Эрнст Хемингуэй написал рассказ «Снега Килиманджаро», вдохновившись историей о мерзлом трупе леопарда, лежащим чуть ли не на самой вершите этой горы. Может быть найдется современный автор, который вдохновится «мечом с хребта Кьёлен»?
Рентгеновский снимок «Меча с хребта Кьёлен» (Музей истории культуры, Осло)
Рукоять меча тип II. Несмотря на простоту очертаний, перекрестие и навершие меча украшает серебряная насечка. (Музей города Нанта, Франция)
Меч викингов тип II (Городской музей «Валкхов», г. Неймеген, Нидерланды)
Среди мечей, обнаруженных археологами, а они только в одной лишь Норвегии нашли их около 3000, одним из самых распространенных является тип II. Это меч с простым треугольным навершием рукояти был распространен среди простых воинов в ранний период «эпохи викингов». Такие мечи происходят из Норвегии, но с 800 по 950 год они широко распространились от Британии и до Швейцарии. Очень характерным является тип III. Как правило, это было дорогое оружие, причем клинки к нему поступали, как правило, из Европы, а вот рукояти к ним делались на Севере. Традиционно все они богато украшены благородными металлами и гравировкой. В течение IX и X веков мечи типа III распространились по всему северо-западу Европы вплоть до территории России.
Мечи типа III из Стейнсвика, Нордланд. Дания. (Музей истории культуры, Осло)
Рукоятка меча, тип III. IX в. (Национальный музей Шотландии, Эдинбург)
Среди мечей викингов довольно широко распространен и тип VI. Его также делали в X — начале XI века, но встречается он главным образом в Дании и тех районах Англии, которыми владели датчане, в так называемой «Денло» — области «датского права». А вот мечи типов VIII и IX – это уже переходные образцы мечей от «эпохи викингов» к эпохе рыцарства.
Клинками мечей занимался Альфред Гебиг, и он разделил их пять типов. Сначала клинки имели параллельные лезвия, но затем они начинают сужаться к острию. были параллельными, позднее клинки стали сужаться. Симметричные долы позднее также понемногу сужаются. Типы с 1 по 4 имеют длину клинка от 63 до 85 сантиметров. Со временем клинки удлинились — от 84 до 91 сантиметра.
В целом типологизация по Гебигу такова:
Тип 1. VII-VIII вв.
Тип 2. 750-950 гг.
Тип 3. Конец VIII — конец X в.
Тип 4. 950-1050 гг.
Тип 5. Середина X — конец XI в.
В любом случае считается, что мечам викингов более соответствует система Гебига, а рыцарским мечам – типология Оукшотта, признанная непревзойденной.
Интересно, что, хотя большая часть мечей викингов имеют обоюдоострые клинки, не все они были такими. Попадаются археологам и однолезвийные экземпляры с прямыми клинками. Принято считать, что их изготовляли в переходный период от эпохи Великого переселения народов к раннему периоду «эпохи викингов». Как правило, по форме рукоятей их можно отнести к мечам типа II. Дол у таких мечей отсутствует. Длина самого клинка 80-85 сантиметров позволяет считать их более длинными, чем клинки обоюдоострых мечей этого же времени. Но обойти обоюдоострый меч однолезвийному мечу было не под силу, хотя несомненно, что кузнецу было проще сделать именно такой меч. Ведь если одно лезвие в бою тупилось или зазубривалось, меч просто поворачивали в руке и начинали пользоваться другим.
Следует отметить, однако, что всегда были люди, стремившиеся выделиться из общей массы. Они заказывали себе доспехи отличные от всех прочих, и точно так же кузнецы делали для них необычное оружие. Вот и меч из могилы №8 в Лангеиде в долине Сетесдаля в Норвегии, имеющий длину 91 см, принадлежит к подобным необычным образцам. Он очень хорошо сохранился. Лишь на кончике клинка отсутствует несколько сантиметров.
«Меч из Лангеиде» (Музей истории культуры, Осло).
В Норвегии, как уже здесь об этом шла речь, нашли до 3000 мечей викингов. Из них менее половины имеют рукоятки, украшенные драгоценным металлом, немногие остались нетронутыми, и на них почти нет надписей. И вот на их фоне «меч из Лангейда» может считаться совершенно уникальным.
Интересен он прежде всего тем, что относится к типу, неизвестному историку меча Ян Петерсену, представившему свою типологизацию в 1919 году. Но похожие мечи были найдены опять же и в Дании, и в Финляндии.
По-прежнему остается загадкой, что означают знаки на рукояти меча. Многие из них схожи с разными вариантами креста. И хотя латинские буквы относятся к числу наиболее сложных для интерпретации, можно предположить, что эти знаки являются сокращениями некоего послания, имеющего религиозное содержание. Например, крест в руке, объединенный со знаком S, можно читать как Xristos Salvator (Христос Спаситель). Но это и все, что пока хотя бы как-то понятно в этой надписи.
Фотография навершия крупным планом. Вкладыши золотой проволоки составляют центральную линию в каждом символе. Золото обрамлено медной проволокой, которая сегодня стала черной. Все промежуточные поверхности были заполнены насечкой серебряной проволокой. В верхней части видна рука с крестом. (Музей истории культуры, Осло).
Надпись и украшение на рукоятке имеют форму тонких нитей из серебра, меди и золота. Компоненты рукояти были сначала выкованными из железа, после чего его поверхность была насечена узкими рядами параллельных линий. Все рисунки выполнены из золотой проволоки, но вокруг каждого рисунка из золота сделана своего рода «рамка» из медной проволоки. Похоже, что ремесленник, делавший меч, золото экономил, и старался использовать проволоку по тоньше.
Рентгеновский фотоснимок «Меча из Лангеиде» (Музей истории культуры, Осло).
Рукоять также имеет оплетку из драгоценного металла, но положена она на деревянную основу. Сделана оплетка рукояти из крученой и гладкой, в одну нить, серебряной проволоки. Длина рукояти составляет всего лишь 6,5 см. То есть ее хватает только на три пальца, так что мизинец должен лежать на навершии. Несмотря на эту кажущуюся непрактичность такого захвата, таким мечом в бою можно пользоваться точно так же, как и с более длинной рукоятью – главное, к нему привыкнуть!
После того, как этот меч был обнаружен в горах Оппланда в Норвегии осенью 2017 года, на его консервацию и обработку пришлось потратить 400 часов рабочего времени. Причем, больше всего времени ушло на рукоять, тогда как клинок подвергся минимальной обработке. В итоге… в итоге перед нами оказался меч викингов с христианской символикой, заложенный в дохристианскую могилу, видимо в то время, когда новая вера завоевала последние регионы Норвегии. И это пока всё!
Продолжение следует…
- Автор:
- В.Шпаковский
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