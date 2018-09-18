Рыцарские доспехи и оружие из Чикагского института искусств. Часть 2

Вот так выглядит вход в Чикагский институт искусств.Теперь же речь пойдет о том, что старейший культурно-просветительный центр США, каким является Институт искусств в Чикаго, обладает прекрасной коллекцией оружия и доспехов эпохи расцвета рыцарской брони и последовавшего ее заката. И если в первой части мы в основном рассматривали доспехи, кирасы и шлемы, то сегодня перед нами пройдет «деталировка», то есть отдельные части защитного доспеха, включая и самые редкие и интересные.Итак…34. Кюисс и поленс для левой ноги, ок. 1510 – 1520 гг.35. Кираса для гвардейцев папской гвардии швейцарцев, 1590 г. Декорировка 1623 – 1624 гг. Италия, Брешия.36. Конский шаффрон, ок.1590 – 1600 гг. Италия, Милан.37. Латная перчатка для правой руки, ок. 1600 – 1620 гг. Южная Германия, Нюрнберг.38. Латная перчатка для левой руки, ок. 1600 – 1620 гг. Южная Германия, Нюрнберг.39. Латная перчатка для правой руки, ок. 1580 – 1600 гг. Южная Германия, Нюрнберг.40. А вот это фотография той самой части одежды, поместить меня здесь на ВО просили очень многие. И я обещал, но выполнить обещание могу только сегодня. Итак, перед нами кольчужные рыцарские трусы XV в.! Правда, это не совсем трусы. Это только их передняя часть, нашивавшаяся на суконные панталоны, надевавшиеся поверх льняных либо шелковые брэ. Это же доспех для всадника. Зачем ему задом по кольчуге елозить, сидя в седле?!41.Большой турнирный бацинет из Германии для боя на палицах. Реконструкция образца XV в. выполненная в XIX…42. Английский расписной кавалерийский шлем, ок. 1600 – 1700 гг. Высота 30.9 см.43. Большой саллет, конца XIV – начала XV в. Италия.44. Щит павеза с гербом Тевтонского ордена, ок. 1450 г. Размеры 63.5 x 34.9 см.45. Польский гусарский доспех, ок. 1675 – 1700 гг.Высота 94 см.46. Тюрбанный шлем. Инкрустация серебром по стали. Западный Иран. Ок. 1475 – 1500 гг.47. Щит для джостры с гербом города Деггендорфа из Южной Германии, Бавария, ок. 1450 – 1460 гг.48. Левый полдрон – латный наплечник, обеспечивающий защиту плеча, верхней части руки, лопатки стальными пластинами за счет своего довольно большого размера (полдроны в доспехах XVII века закрывали также часть груди). Ок. 1570 – 1580 гг.49. Латная рукавица для правой руки. Возможно работа мастера Йорга Зейнхофера. Ок. 1530 – 1540 гг. Австрия, Инсбрук.50. Морион личной стражи герцога Саксонского, ок. 1580 г. Возможно работа мастера Ганса Михеля. Ок. 1539 – 1599 гг. Германия.51. Латная перчатка для левой руки, ок. 1524 г. Работа атрибутирована, как выполненная мастером Кольманом Хельшмидтом. Германия, Аугсбург, 1471 – 1532 гг.52. Морион-кабассет. Ок. 1580 г. Северная Италия.53. Пара латных перчаток, ок. 1520 г. Фландрия.54. Пара латных рукавиц, ок. 1480 г. Италия или Испания.55. Доспех пикинера. Ок. 1625 – 1630 гг. Англия, Гринвич.56. Парадный щит Генриха II (1547 – 1559), копия 1909 г. с образца 1555 г. Швейцария, Женева.57. Конская броня – петрайль (латный нагрудник), ок. 1520 г. Германия.58. Петрайль, работы мастера Кристиана Спора, ок. 1475 – 1480 гг.59. Грангарда для турнирного доспеха. «Решетка» должна была помочь корончатому наконечнику «захватить» этот участок брони и не соскользнуть в момент удара, 1560 г. Германия, Аугсбург.60. Полевой доспех, ок. 1540 г. Австрия, Инсбрук. Высота 191,8 см.61. Усиленный бевор и грангарда для джостры, 1560 г. Южная Германия, Аугсбург.62. Усиленный бевор и грангарда для джостры в итальянском стиле, 1560 г. Южная Германия. Аугсбург.63. Шаффрон, ок. 1520 г. Южная Германия.64. Рыцарское седло, ок. 1540 г.65. Шаффрон, ок. 1575 г. Италия, Милан.Продолжение следует…