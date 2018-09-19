Короткоствол и коррупция. Окончание
Между тем именно личный пистолет в кармане и призван сыграть роль личного полицейского, который всегда с тобой, и такой пистолет неплохо выполняет эту роль там, где гражданский короткоствол позволен и узаконен.
Всё это я упомянул не для того, чтобы лишний раз поспорить с хоплофобами, они мне уже давно неинтересны, а дабы указать ещё раз своим единомышленникам на то, под властью какого сорта мы позволяем себе находиться в настоящее время. Тем не менее, вот ещё один интересный хоплофобский выпад…
Цитирую его чуть ли не дословно: "А мы вот против того, чтобы все могли иметь оружие, и что нам для вас, ущербных, делать, если вы всё-таки добьётесь своего?!" Супер! Лучше не придумаешь для хоплофобского саморазоблачения! Ведь что получается по этой логике? Когда мы добьёмся прав для всех на нормальную вооружённую самозащиту, то, конечно же, те, кто не захочет обзаводиться оружием, могут жить, как жили, к ним никто ничего не предъявит. Зато сейчас нас и наших единомышленников можно свободно посадить за "превышение пределов", невзирая на то, какому негодяю досталось это "превышение", можно посадить за "неправомерное" применение законного оружия, можно посадить за нелегальный короткоствол, даже если этим нелегалом пришлось обзавестись, потеряв всякую надежду на защиту со стороны той самой полиции, на которую хоплофобы пытаются заставить всех молиться. Вот и выходит: они для нас — только ущербные, а мы для них — преступники, явные или будущие.
Тем не менее, все мои претензии не к хоплофобам и вырожденцам. Они такие, какие есть. Полностью ощущают не разумом, так инстинктом эту свою ущербность, стараясь компенсировать её подавлением нормальных людей, а для этого проникают во власть и систему воспитания, чтобы привить и узаконить свои взгляды. В Европе это полностью удалось, в России процесс тоже пошёл. Однако это не их победа, а наша конфузия. Мы прощёлкали, дали запудрить себе мозги, вляпались в их "окна Овертона", сами беспечно отдали в их власть сознание народного большинства. И теперь имеем коррупцию, постоянное растление сознания молодёжи, беспомощность правоохранителей перед преступностью, похабный нигилизм в искусстве, застой и деградацию экономики с наукой. Примеры приводить не буду, у каждого из нас их найдётся свой немалый запас в близких ему областях жизни.
Исходя из вышесказанного, повторял и повторять буду, что узаконивание личной вооружённой самозащиты граждан, разрешение соответствующего оружия для этих целей, устранение статьи о превышении самообороны самым благотворным образом скажутся на народе, обществе и стране в целом. Это станет важнейшим проявлением уважения государства к личному достоинству и чести каждого конкретного гражданина, что соответственно повысит ценность и привлекательность государства в глазах граждан, особенно у самой энергичной, работоспособной и предприимчивой их части. Запустится процесс положительного отбора людей на верха общества и государства, соответственно, начнётся реальная борьба с коррупцией и общее улучшение дел в госуправлении, экономике, науке и образовании, ибо всё постепенно возглавят люди, не только заинтересованные, но и способные провести подобные преобразования. А сейчас подобные люди, если попадают в верха, то либо быстро вытесняются, либо вынуждены действовать во враждебном и часто вредительском окружении.
Оппоненты мне могут с язвительным гоготом возразить, мол, неужели действительно всё так просто: разреши короткоствол и — конец коррупции? Да нет, конечно. Если начнёт побеждать наша точка зрения, то к нам, как обычно, повалят все подряд, чтобы вовремя присоединиться к сильному победителю и что-то с этого для себя поиметь. Такие ловкачи всегда остаются бессмертным источником и коррупции, и прочей мерзопакости. Но в новых условиях они не смогут господствовать, будут периодически выбрасываться на обочину, будут бояться и сдерживать свои хватательные инстинкты. То есть в государственном организме появится здоровый сильный иммунитет к порчам и болезням.
А теперь перехожу к вечным вопросам: с чего начать и что делать? Вырожденцы и их единомышленники очень любят технологию вкрадчивого, постепенного и длительного проникновения через очень "ласковое", без резкостей, изменение сознания народных масс, приучение его к якобы нормальности самых больных, извращённых и абсурдных, по здравому смыслу, проявлений. Они пользуются тем, что всё необычное, непривычное, ранее запретное вызывает повышенное любопытство у людей, особенно молодых. Такими методами эти ущербники сделали себя в старой Европе привычными и равными с нормальными здоровыми людьми, пробрались во власть и начали диктовать свои правила под флагом воинствующего "гуманизма", установив диктат и цензуру. Например, в Канаде сейчас запрещено везде, кроме интернета, демонстрировать фильм американского документалиста о ненормальности для детей воспитания в однополых парах. Но сегодня, по-моему, мир уже вдосталь нагляделся на этих фриков, разглядел, какова на самом деле госвласть под влиянием этих чудил юродивых, и теперь вполне можно открывать другие "окна Овертона", через которые и выбросить всех носителей вырожденческой психологии на полагающиеся им природой места, иначе обессиленная их влиянием цивилизация будет просто смыта волнами новых варваров в виде мигрантов из третьего мира и внутренней уголовной стихии. Когда-то вырожденцы и их идейные соратники привлекали людей тем, что рассказывали им какую-то, якобы неведомую, запретную "правду", чем и перетянули многих на свою сторону, особенно из неискушённой молодёжи, которая всегда бунтует против устоявшихся мнений. Но есть у русского народа прекрасная древняя поговорка — правда как баба, хороша, пока молода. А все "правды" носителей вырожденческой психологии уже давно утратили свою новизну, приелись, начали вызывать активное отвращение и неприятие истинно здоровых натур, инстинкты которых уже пересиливают дрессировку толерантностью. Поэтому наступает время возврата к вечным нравственным ценностям, благодаря которым человечество выживало и успешно развивалось на протяжении тысячелетий.
Заранее представляю, какой гомон могут поднять оппоненты, прочитав этот мой материал. Ведь вот же, вроде ничего в России сейчас не предполагает, что будут изменены нынешние законы об оружии и самообороне в сторону хоть какого-то смягчения, а стоит им прочитать статью, которая это предлагает и обосновывает, как у наших оппонентов сразу же возникает озлобленность и паника. На мой взгляд, это полное доказательство того, что они чуют слабость своей позиции, неестественность того, что власть разделяет их взгляды, временность и недолговечность такого положения дел. А нам, я считаю, следует просто стыдиться такого положения дел и энергично действовать, дабы его изменить. Подавляющее большинство народа абсолютно безразлично к вопросу права на оружие и с интересом будет к нему приспосабливаться, если такового удастся добиться. А когда люди конкретно и массово увидят, что сторонники личной вооружённой самозащиты хотят давить и коррупцию наряду с обычной уголовщиной, то критика нынешней власти с их стороны наверняка найдёт массовый отклик и поддержку, ибо многолетние "успехи" нынешнего хоплофобского правительства почти во всех областях очень этому отклику способствуют.
Успех всякого начинания или дела практически целиком определяется теми, кто его возглавляет, сейчас это азбучная истина в любом учебнике по управлению и деловому руководству коллективами. В связи с этим опять вернусь к Ленину и Сталину. Если вожак знает что делать, имеет волю к победе, способен зажечь и повести людей, то успех, хотя бы временный, обеспечен даже ложной идее или неправому делу. Ленин и Сталин получили первоначальное воспитание в обществе, где честь была ценностью, её можно было защищать и с оружием в руках. Оба они шли к своим вершинам с самых низов, опираясь только на свои дарования и усилия, презирая ловкачей-приспособленцев. В дальнейшем такое презрение вылилось у них в лютую ненависть к коррупции. Народ это чувствовал и знал, поэтому шёл за ними. На примере Ленина и Сталина есть над чем подумать и что взять на вооружение…
P. S. Вне связи с предыдущим текстом хочу, тем не менее, высказаться о преследовании в США основательницы движения "Право на оружие" Марии Бутиной. Американская, а в широком смысле вся западная выродократия осатанела и потеряла всякие приличия в попытке достать-убрать Трампа. Пытаются это делать и через Бутину, причём приёмчик прямо списан с технологии репрессий против "врагов народа" времен СССР тридцатых годов прошлого века. Сначала хватают мелкого персонажа, заставляют его признаться в чём нужно, травят его в печати, вызывая массовое народное озлобление против него, чтобы никто и пикнуть не смел в поддержку разоблачённого "врага". После расправы начинают травить тех, кто имел с ним хоть какие-то связи, контакты или просто в чём-то с ним публично соглашался... Постепенно и этих людей как бы изобличают и наказывают, так неуклонно ширящийся круг "разоблачённых" и выводит на нужную политическую фигуру, которую требуется устранить.
Впрочем, это не советское изобретение, это ещё инквизиция придумала, а отточили в борьбе между собой вожди Великой французской революции, большевики только переняли. А у меня в воображении возникла любопытная аналогия. Когда-то в окружении великой Анны Ахматовой был начинающий поэтик, которого сцапали, осудили и выслали за "тунеядство" в Архангельскую область — в совхозе принудительно поработать. Ахматова по этому поводу высказалась так: "Делают рыжему (пацан был рыжий!) биографию..." Рыжий после ссылки эмигрировал в Америку, освоил английский, стал делать свои стихи на обоих языках и получил Нобелевку за свою поэзию. Вот и по поводу Бутиной меня тянет сказать, что делают рыжей (она рыжая!) биографию... Дай ей Бог сил достойно донести выпавший на её долю крест! Но если Марию всё-таки закроют, а Россия не сможет вытащить, то я заранее и безоговорочно возлагаю за это вину на наших зародышей отечественной выродократии!
P. P. S. На снимках я, Михаил Гольдреер, с Марией Бутиной и Иваном Охлобыстиным на съезде движения "Право на оружие".
Всё это я упомянул не для того, чтобы лишний раз поспорить с хоплофобами, они мне уже давно неинтересны, а дабы указать ещё раз своим единомышленникам на то, под властью какого сорта мы позволяем себе находиться в настоящее время. Тем не менее, вот ещё один интересный хоплофобский выпад…
Цитирую его чуть ли не дословно: "А мы вот против того, чтобы все могли иметь оружие, и что нам для вас, ущербных, делать, если вы всё-таки добьётесь своего?!" Супер! Лучше не придумаешь для хоплофобского саморазоблачения! Ведь что получается по этой логике? Когда мы добьёмся прав для всех на нормальную вооружённую самозащиту, то, конечно же, те, кто не захочет обзаводиться оружием, могут жить, как жили, к ним никто ничего не предъявит. Зато сейчас нас и наших единомышленников можно свободно посадить за "превышение пределов", невзирая на то, какому негодяю досталось это "превышение", можно посадить за "неправомерное" применение законного оружия, можно посадить за нелегальный короткоствол, даже если этим нелегалом пришлось обзавестись, потеряв всякую надежду на защиту со стороны той самой полиции, на которую хоплофобы пытаются заставить всех молиться. Вот и выходит: они для нас — только ущербные, а мы для них — преступники, явные или будущие.
Тем не менее, все мои претензии не к хоплофобам и вырожденцам. Они такие, какие есть. Полностью ощущают не разумом, так инстинктом эту свою ущербность, стараясь компенсировать её подавлением нормальных людей, а для этого проникают во власть и систему воспитания, чтобы привить и узаконить свои взгляды. В Европе это полностью удалось, в России процесс тоже пошёл. Однако это не их победа, а наша конфузия. Мы прощёлкали, дали запудрить себе мозги, вляпались в их "окна Овертона", сами беспечно отдали в их власть сознание народного большинства. И теперь имеем коррупцию, постоянное растление сознания молодёжи, беспомощность правоохранителей перед преступностью, похабный нигилизм в искусстве, застой и деградацию экономики с наукой. Примеры приводить не буду, у каждого из нас их найдётся свой немалый запас в близких ему областях жизни.
Исходя из вышесказанного, повторял и повторять буду, что узаконивание личной вооружённой самозащиты граждан, разрешение соответствующего оружия для этих целей, устранение статьи о превышении самообороны самым благотворным образом скажутся на народе, обществе и стране в целом. Это станет важнейшим проявлением уважения государства к личному достоинству и чести каждого конкретного гражданина, что соответственно повысит ценность и привлекательность государства в глазах граждан, особенно у самой энергичной, работоспособной и предприимчивой их части. Запустится процесс положительного отбора людей на верха общества и государства, соответственно, начнётся реальная борьба с коррупцией и общее улучшение дел в госуправлении, экономике, науке и образовании, ибо всё постепенно возглавят люди, не только заинтересованные, но и способные провести подобные преобразования. А сейчас подобные люди, если попадают в верха, то либо быстро вытесняются, либо вынуждены действовать во враждебном и часто вредительском окружении.
Оппоненты мне могут с язвительным гоготом возразить, мол, неужели действительно всё так просто: разреши короткоствол и — конец коррупции? Да нет, конечно. Если начнёт побеждать наша точка зрения, то к нам, как обычно, повалят все подряд, чтобы вовремя присоединиться к сильному победителю и что-то с этого для себя поиметь. Такие ловкачи всегда остаются бессмертным источником и коррупции, и прочей мерзопакости. Но в новых условиях они не смогут господствовать, будут периодически выбрасываться на обочину, будут бояться и сдерживать свои хватательные инстинкты. То есть в государственном организме появится здоровый сильный иммунитет к порчам и болезням.
А теперь перехожу к вечным вопросам: с чего начать и что делать? Вырожденцы и их единомышленники очень любят технологию вкрадчивого, постепенного и длительного проникновения через очень "ласковое", без резкостей, изменение сознания народных масс, приучение его к якобы нормальности самых больных, извращённых и абсурдных, по здравому смыслу, проявлений. Они пользуются тем, что всё необычное, непривычное, ранее запретное вызывает повышенное любопытство у людей, особенно молодых. Такими методами эти ущербники сделали себя в старой Европе привычными и равными с нормальными здоровыми людьми, пробрались во власть и начали диктовать свои правила под флагом воинствующего "гуманизма", установив диктат и цензуру. Например, в Канаде сейчас запрещено везде, кроме интернета, демонстрировать фильм американского документалиста о ненормальности для детей воспитания в однополых парах. Но сегодня, по-моему, мир уже вдосталь нагляделся на этих фриков, разглядел, какова на самом деле госвласть под влиянием этих чудил юродивых, и теперь вполне можно открывать другие "окна Овертона", через которые и выбросить всех носителей вырожденческой психологии на полагающиеся им природой места, иначе обессиленная их влиянием цивилизация будет просто смыта волнами новых варваров в виде мигрантов из третьего мира и внутренней уголовной стихии. Когда-то вырожденцы и их идейные соратники привлекали людей тем, что рассказывали им какую-то, якобы неведомую, запретную "правду", чем и перетянули многих на свою сторону, особенно из неискушённой молодёжи, которая всегда бунтует против устоявшихся мнений. Но есть у русского народа прекрасная древняя поговорка — правда как баба, хороша, пока молода. А все "правды" носителей вырожденческой психологии уже давно утратили свою новизну, приелись, начали вызывать активное отвращение и неприятие истинно здоровых натур, инстинкты которых уже пересиливают дрессировку толерантностью. Поэтому наступает время возврата к вечным нравственным ценностям, благодаря которым человечество выживало и успешно развивалось на протяжении тысячелетий.
Заранее представляю, какой гомон могут поднять оппоненты, прочитав этот мой материал. Ведь вот же, вроде ничего в России сейчас не предполагает, что будут изменены нынешние законы об оружии и самообороне в сторону хоть какого-то смягчения, а стоит им прочитать статью, которая это предлагает и обосновывает, как у наших оппонентов сразу же возникает озлобленность и паника. На мой взгляд, это полное доказательство того, что они чуют слабость своей позиции, неестественность того, что власть разделяет их взгляды, временность и недолговечность такого положения дел. А нам, я считаю, следует просто стыдиться такого положения дел и энергично действовать, дабы его изменить. Подавляющее большинство народа абсолютно безразлично к вопросу права на оружие и с интересом будет к нему приспосабливаться, если такового удастся добиться. А когда люди конкретно и массово увидят, что сторонники личной вооружённой самозащиты хотят давить и коррупцию наряду с обычной уголовщиной, то критика нынешней власти с их стороны наверняка найдёт массовый отклик и поддержку, ибо многолетние "успехи" нынешнего хоплофобского правительства почти во всех областях очень этому отклику способствуют.
Успех всякого начинания или дела практически целиком определяется теми, кто его возглавляет, сейчас это азбучная истина в любом учебнике по управлению и деловому руководству коллективами. В связи с этим опять вернусь к Ленину и Сталину. Если вожак знает что делать, имеет волю к победе, способен зажечь и повести людей, то успех, хотя бы временный, обеспечен даже ложной идее или неправому делу. Ленин и Сталин получили первоначальное воспитание в обществе, где честь была ценностью, её можно было защищать и с оружием в руках. Оба они шли к своим вершинам с самых низов, опираясь только на свои дарования и усилия, презирая ловкачей-приспособленцев. В дальнейшем такое презрение вылилось у них в лютую ненависть к коррупции. Народ это чувствовал и знал, поэтому шёл за ними. На примере Ленина и Сталина есть над чем подумать и что взять на вооружение…
P. S. Вне связи с предыдущим текстом хочу, тем не менее, высказаться о преследовании в США основательницы движения "Право на оружие" Марии Бутиной. Американская, а в широком смысле вся западная выродократия осатанела и потеряла всякие приличия в попытке достать-убрать Трампа. Пытаются это делать и через Бутину, причём приёмчик прямо списан с технологии репрессий против "врагов народа" времен СССР тридцатых годов прошлого века. Сначала хватают мелкого персонажа, заставляют его признаться в чём нужно, травят его в печати, вызывая массовое народное озлобление против него, чтобы никто и пикнуть не смел в поддержку разоблачённого "врага". После расправы начинают травить тех, кто имел с ним хоть какие-то связи, контакты или просто в чём-то с ним публично соглашался... Постепенно и этих людей как бы изобличают и наказывают, так неуклонно ширящийся круг "разоблачённых" и выводит на нужную политическую фигуру, которую требуется устранить.
Впрочем, это не советское изобретение, это ещё инквизиция придумала, а отточили в борьбе между собой вожди Великой французской революции, большевики только переняли. А у меня в воображении возникла любопытная аналогия. Когда-то в окружении великой Анны Ахматовой был начинающий поэтик, которого сцапали, осудили и выслали за "тунеядство" в Архангельскую область — в совхозе принудительно поработать. Ахматова по этому поводу высказалась так: "Делают рыжему (пацан был рыжий!) биографию..." Рыжий после ссылки эмигрировал в Америку, освоил английский, стал делать свои стихи на обоих языках и получил Нобелевку за свою поэзию. Вот и по поводу Бутиной меня тянет сказать, что делают рыжей (она рыжая!) биографию... Дай ей Бог сил достойно донести выпавший на её долю крест! Но если Марию всё-таки закроют, а Россия не сможет вытащить, то я заранее и безоговорочно возлагаю за это вину на наших зародышей отечественной выродократии!
P. P. S. На снимках я, Михаил Гольдреер, с Марией Бутиной и Иваном Охлобыстиным на съезде движения "Право на оружие".
- Автор:
- Михаил Гольдреер
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