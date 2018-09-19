Мнения

Короткоствол и коррупция. Окончание

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Между тем именно личный пистолет в кармане и призван сыграть роль личного полицейского, который всегда с тобой, и такой пистолет неплохо выполняет эту роль там, где гражданский короткоствол позволен и узаконен.



Всё это я упомянул не для того, чтобы лишний раз поспорить с хоплофобами, они мне уже давно неинтересны, а дабы указать ещё раз своим единомышленникам на то, под властью какого сорта мы позволяем себе находиться в настоящее время. Тем не менее, вот ещё один интересный хоплофобский выпад…


Цитирую его чуть ли не дословно: "А мы вот против того, чтобы все могли иметь оружие, и что нам для вас, ущербных, делать, если вы всё-таки добьётесь своего?!" Супер! Лучше не придумаешь для хоплофобского саморазоблачения! Ведь что получается по этой логике? Когда мы добьёмся прав для всех на нормальную вооружённую самозащиту, то, конечно же, те, кто не захочет обзаводиться оружием, могут жить, как жили, к ним никто ничего не предъявит. Зато сейчас нас и наших единомышленников можно свободно посадить за "превышение пределов", невзирая на то, какому негодяю досталось это "превышение", можно посадить за "неправомерное" применение законного оружия, можно посадить за нелегальный короткоствол, даже если этим нелегалом пришлось обзавестись, потеряв всякую надежду на защиту со стороны той самой полиции, на которую хоплофобы пытаются заставить всех молиться. Вот и выходит: они для нас — только ущербные, а мы для них — преступники, явные или будущие.

Тем не менее, все мои претензии не к хоплофобам и вырожденцам. Они такие, какие есть. Полностью ощущают не разумом, так инстинктом эту свою ущербность, стараясь компенсировать её подавлением нормальных людей, а для этого проникают во власть и систему воспитания, чтобы привить и узаконить свои взгляды. В Европе это полностью удалось, в России процесс тоже пошёл. Однако это не их победа, а наша конфузия. Мы прощёлкали, дали запудрить себе мозги, вляпались в их "окна Овертона", сами беспечно отдали в их власть сознание народного большинства. И теперь имеем коррупцию, постоянное растление сознания молодёжи, беспомощность правоохранителей перед преступностью, похабный нигилизм в искусстве, застой и деградацию экономики с наукой. Примеры приводить не буду, у каждого из нас их найдётся свой немалый запас в близких ему областях жизни.

Исходя из вышесказанного, повторял и повторять буду, что узаконивание личной вооружённой самозащиты граждан, разрешение соответствующего оружия для этих целей, устранение статьи о превышении самообороны самым благотворным образом скажутся на народе, обществе и стране в целом. Это станет важнейшим проявлением уважения государства к личному достоинству и чести каждого конкретного гражданина, что соответственно повысит ценность и привлекательность государства в глазах граждан, особенно у самой энергичной, работоспособной и предприимчивой их части. Запустится процесс положительного отбора людей на верха общества и государства, соответственно, начнётся реальная борьба с коррупцией и общее улучшение дел в госуправлении, экономике, науке и образовании, ибо всё постепенно возглавят люди, не только заинтересованные, но и способные провести подобные преобразования. А сейчас подобные люди, если попадают в верха, то либо быстро вытесняются, либо вынуждены действовать во враждебном и часто вредительском окружении.

Оппоненты мне могут с язвительным гоготом возразить, мол, неужели действительно всё так просто: разреши короткоствол и — конец коррупции? Да нет, конечно. Если начнёт побеждать наша точка зрения, то к нам, как обычно, повалят все подряд, чтобы вовремя присоединиться к сильному победителю и что-то с этого для себя поиметь. Такие ловкачи всегда остаются бессмертным источником и коррупции, и прочей мерзопакости. Но в новых условиях они не смогут господствовать, будут периодически выбрасываться на обочину, будут бояться и сдерживать свои хватательные инстинкты. То есть в государственном организме появится здоровый сильный иммунитет к порчам и болезням.

А теперь перехожу к вечным вопросам: с чего начать и что делать? Вырожденцы и их единомышленники очень любят технологию вкрадчивого, постепенного и длительного проникновения через очень "ласковое", без резкостей, изменение сознания народных масс, приучение его к якобы нормальности самых больных, извращённых и абсурдных, по здравому смыслу, проявлений. Они пользуются тем, что всё необычное, непривычное, ранее запретное вызывает повышенное любопытство у людей, особенно молодых. Такими методами эти ущербники сделали себя в старой Европе привычными и равными с нормальными здоровыми людьми, пробрались во власть и начали диктовать свои правила под флагом воинствующего "гуманизма", установив диктат и цензуру. Например, в Канаде сейчас запрещено везде, кроме интернета, демонстрировать фильм американского документалиста о ненормальности для детей воспитания в однополых парах. Но сегодня, по-моему, мир уже вдосталь нагляделся на этих фриков, разглядел, какова на самом деле госвласть под влиянием этих чудил юродивых, и теперь вполне можно открывать другие "окна Овертона", через которые и выбросить всех носителей вырожденческой психологии на полагающиеся им природой места, иначе обессиленная их влиянием цивилизация будет просто смыта волнами новых варваров в виде мигрантов из третьего мира и внутренней уголовной стихии. Когда-то вырожденцы и их идейные соратники привлекали людей тем, что рассказывали им какую-то, якобы неведомую, запретную "правду", чем и перетянули многих на свою сторону, особенно из неискушённой молодёжи, которая всегда бунтует против устоявшихся мнений. Но есть у русского народа прекрасная древняя поговорка — правда как баба, хороша, пока молода. А все "правды" носителей вырожденческой психологии уже давно утратили свою новизну, приелись, начали вызывать активное отвращение и неприятие истинно здоровых натур, инстинкты которых уже пересиливают дрессировку толерантностью. Поэтому наступает время возврата к вечным нравственным ценностям, благодаря которым человечество выживало и успешно развивалось на протяжении тысячелетий.

Заранее представляю, какой гомон могут поднять оппоненты, прочитав этот мой материал. Ведь вот же, вроде ничего в России сейчас не предполагает, что будут изменены нынешние законы об оружии и самообороне в сторону хоть какого-то смягчения, а стоит им прочитать статью, которая это предлагает и обосновывает, как у наших оппонентов сразу же возникает озлобленность и паника. На мой взгляд, это полное доказательство того, что они чуют слабость своей позиции, неестественность того, что власть разделяет их взгляды, временность и недолговечность такого положения дел. А нам, я считаю, следует просто стыдиться такого положения дел и энергично действовать, дабы его изменить. Подавляющее большинство народа абсолютно безразлично к вопросу права на оружие и с интересом будет к нему приспосабливаться, если такового удастся добиться. А когда люди конкретно и массово увидят, что сторонники личной вооружённой самозащиты хотят давить и коррупцию наряду с обычной уголовщиной, то критика нынешней власти с их стороны наверняка найдёт массовый отклик и поддержку, ибо многолетние "успехи" нынешнего хоплофобского правительства почти во всех областях очень этому отклику способствуют.

Успех всякого начинания или дела практически целиком определяется теми, кто его возглавляет, сейчас это азбучная истина в любом учебнике по управлению и деловому руководству коллективами. В связи с этим опять вернусь к Ленину и Сталину. Если вожак знает что делать, имеет волю к победе, способен зажечь и повести людей, то успех, хотя бы временный, обеспечен даже ложной идее или неправому делу. Ленин и Сталин получили первоначальное воспитание в обществе, где честь была ценностью, её можно было защищать и с оружием в руках. Оба они шли к своим вершинам с самых низов, опираясь только на свои дарования и усилия, презирая ловкачей-приспособленцев. В дальнейшем такое презрение вылилось у них в лютую ненависть к коррупции. Народ это чувствовал и знал, поэтому шёл за ними. На примере Ленина и Сталина есть над чем подумать и что взять на вооружение…

P. S. Вне связи с предыдущим текстом хочу, тем не менее, высказаться о преследовании в США основательницы движения "Право на оружие" Марии Бутиной. Американская, а в широком смысле вся западная выродократия осатанела и потеряла всякие приличия в попытке достать-убрать Трампа. Пытаются это делать и через Бутину, причём приёмчик прямо списан с технологии репрессий против "врагов народа" времен СССР тридцатых годов прошлого века. Сначала хватают мелкого персонажа, заставляют его признаться в чём нужно, травят его в печати, вызывая массовое народное озлобление против него, чтобы никто и пикнуть не смел в поддержку разоблачённого "врага". После расправы начинают травить тех, кто имел с ним хоть какие-то связи, контакты или просто в чём-то с ним публично соглашался... Постепенно и этих людей как бы изобличают и наказывают, так неуклонно ширящийся круг "разоблачённых" и выводит на нужную политическую фигуру, которую требуется устранить.




Впрочем, это не советское изобретение, это ещё инквизиция придумала, а отточили в борьбе между собой вожди Великой французской революции, большевики только переняли. А у меня в воображении возникла любопытная аналогия. Когда-то в окружении великой Анны Ахматовой был начинающий поэтик, которого сцапали, осудили и выслали за "тунеядство" в Архангельскую область — в совхозе принудительно поработать. Ахматова по этому поводу высказалась так: "Делают рыжему (пацан был рыжий!) биографию..." Рыжий после ссылки эмигрировал в Америку, освоил английский, стал делать свои стихи на обоих языках и получил Нобелевку за свою поэзию. Вот и по поводу Бутиной меня тянет сказать, что делают рыжей (она рыжая!) биографию... Дай ей Бог сил достойно донести выпавший на её долю крест! Но если Марию всё-таки закроют, а Россия не сможет вытащить, то я заранее и безоговорочно возлагаю за это вину на наших зародышей отечественной выродократии!

P. P. S. На снимках я, Михаил Гольдреер, с Марией Бутиной и Иваном Охлобыстиным на съезде движения "Право на оружие".
Автор:
Михаил Гольдреер
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67 комментариев
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  1. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 15:11
    +9
    А с какого перепугу в хоплофобы всех записывать , кто не хочет что бы у каждого на голову раненого, но со справкой был ствол? Я например с оружием тесно связан был практически всю жизнь, и не боюсь его . Я боюсь отморозка с возможностью купить ствол, и поймавшего звезду.
    1. DigitalError Онлайн
      DigitalError Сегодня, 15:17
      +3
      Согласен. Может оно и к лучшему в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной страна умоется кровью, пока "звездунов" не пересадят...
    2. Karenius Онлайн
      Karenius Сегодня, 15:20
      +5
      Цитата: Бультерьер
      . Я боюсь отморозка с возможностью купить ствол, и поймавшего звезду.

      У отморозков, что ночью врываются к тебе домой, оружие всегда бывает. И так как мне дома оружие держать запрещено законом, а своих друзей, что ослушались, я вижу по зомби на программе "02", то, так как у меня нет силы бультерькра, - приходится отбиваться с трудом... И обида на всю оставшуюся жизнь, что не смог убить тварей на месте...
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 15:23
        0
        А вы спать с ним в обнимку собираетесь? Если к вам ворвутся, сомневаюсь что вам кто то время даст бежать за ним.
        1. Karenius Онлайн
          Karenius Сегодня, 15:39
          +3
          Естественно!!! наготове на расстоянии невытянутой руки...
          1. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 15:40
            +3
            Так и до дурки недалёко))) сидеть со стволом по ночам и ждать что вдруг грабанут))))
            1. DigitalError Онлайн
              DigitalError Сегодня, 15:55
              0
              Или что ствол найдут дети, пока спишь
              1. Karenius Онлайн
                Karenius Сегодня, 16:29
                +1
                Цитата: DigitalError
                Или что ствол найдут дети, пока спишь

                Да, мой отец убрал из дома свой гладкоствольный, когда заметил, что я балуюсь им, в 6 лет.
                30 лет назад предлагали чешский "Скорпио", всего 400 патронов к нему прилагалось, за 700 рублей... Я из-за закона не взял, поэтому досталось гайдукам... Для дома самый раз.
          2. фигвам Офлайн
            фигвам Сегодня, 16:17
            +2
            Кстати сегодня день оружейника с чем всех и поздравляю.
      2. alstr Офлайн
        alstr Сегодня, 15:43
        +5
        Если Вас застали дома спящим, то хоть танк у Вас будет, но Вы не сможете им воспользоваться.

        Опять же вспоминаем тот же захват израильтян на Олимпиаде. Не было там времени достать оружие (даже если она было бы) . Когда ты полуголый лицом к лицу столкнулся с преступником, то бежать за пистолетом под подушкой уже поздно.

        И лучший способ снизить уровень преступности - это воспитание в обществе определенных принципов, что пытались сделать в СССР. Причем с детства. При этом эти принципы подразумевают ограничение свободы личности, т.к. абсолютной свободы не бывает без ущемления свободы других людей.
        Отсюда нужно не КС разрешать, а детей воспитывать и пример им показывать. Тогда лет через сто может быть что-то к лучшему измениться.
        1. Karenius Онлайн
          Karenius Сегодня, 15:50
          0
          Это и сказки и бредни в одном флакона...
        2. KBACYPA Онлайн
          KBACYPA Сегодня, 17:05
          +2
          Цитата: alstr
          воспитание в обществе определенных принципов

          Великолепно! Обеими руками за! Только один вопрос: КАК Вы собираетесь это осуществить? В СССР была мощная пропагандистская машина. В школе, из телевизора, в семье с детства внушалось, утрируя, что не бывает прав без обязанностей и ответственности. Октябрята, пионеры учились ответственности. А сейчас? Дом-2? Малахов? Учителя в школах практически бесправны, потому что любой недоросль, оказывается, имеет какие-то права. Не имеет!!! Не бывает прав без обязанностей и ответственности за исполнение этих обязанностей. Но как это довести до людей, если любая мама кидается на защиту своего ребёнка не обращая внимания на любые доводы? alstr, КАК осуществить Вашу идею?
        3. ver_ Офлайн
          ver_ Сегодня, 17:12
          +1
          ....куда делось это воспитание в девяностых годах , когда банды росли как на дрожжах.. Горбатого только могила исправит... Люди все разные. Наша *элита* и крадёт по чёрному, и законы принимает под себя любимых ... Им и сам чёрт не не брат.. Воры в законе на зоне в почёте.. А почему они не на каторге с кайлом тачкой и при лопате - ну ( нет сейчас галер и на вёсла их не посадишь под бич надсмотрщика ) .. Да это не производительно - за то хорошо воспитывает и учит свободу любить .., а ежели в воспитательных целях садить некоторых полностью отмороженных на кол - на тюремном дворе - это самая лучшая наглядная агитация как вести себя в обществе.. - слишком дорого обходится стране * перевоспитание * заблудших овец.. ..* без страха нет города*- так сказано в * звёздном мальчике*.., а если нет города - ничего нет...
      3. neri73-r Офлайн
        neri73-r Сегодня, 15:48
        +4
        И так как мне дома оружие держать запрещено законом


        Ложь, причём наглая! Оружие дома, в том числе для самообороны держать не запрещено, читай те Закон об оружии! Может Вы судимы или на учёте у врачей, то ДА, правильно, нельзя и большинство на сайте согласятся с этим! hi

        У отморозков, что ночью врываются к тебе домой, оружие всегда бывает.


        Вы где живёте в Чикаго или в гарлеме? Такое ощущение, что не в нашей стране! На Вас, что каждый день нападают? Или через день? wassat Я с такой обстановкой, к моему удивлению, столкнулся в Брюсселе, в районе Гараж! Здесь, у нас, в России, я такого давно (с 90-х) не видел.
        1. Karenius Онлайн
          Karenius Сегодня, 16:01
          +2
          Я рассказал случай из 90-ых, но такое и сегодня здесь встречается... Вот, месяц назад на дом бывшего шефа кассуда было нападение, хозяева отстрелялись.
          У нас тогда не разрешалось оружие иметь. Даже если на ярмарке купил секретный нож польский (который, к слову, гнется, когда ударяешь им в нос противнику), то менты ловили ещё до твоего подхода к своей машине и оформляли статью.
      4. bk316 Офлайн
        bk316 Сегодня, 15:54
        +4
        И так как мне дома оружие держать запрещено законом

        Стоп. Каким это законом Вам запретили дома держать оружие?
        Купите и держите. Вы же хотите с ним по улице ходить да еще скрыто.....
        1. _Сергей_ Офлайн
          _Сергей_ Сегодня, 16:01
          0
          Травмат можно носить снаряженным.
        2. ver_ Офлайн
          ver_ Сегодня, 17:38
          -1
          ...к стати о птичках : если из ружья обрез сделать - оно ить длинное и комнаты не прерия - что наш самый справедливый суд в мире скажет..?
    3. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 17:12
      +1
      На 30% адекватных владельцев, будет 70% процентов не адекватов. С травматами и то каждый день в сорах стреляют, а будет огнестрел? Как ковбои, кто первый тот и жив?
  2. НашеДелоПравое Офлайн
    НашеДелоПравое Сегодня, 15:16
    -2
    Надо с детства приучать детей к культуре применения оружия.
    Начать с детского сада - учить драться пенопластовыми дубинками.
    И одновременно вести военно-патриотическое воспитание.
    Это в наших государственных интересах.
    Надо готовить молодёжь к скорой третьей МВ -
    -растить защитников родины и всего человечества.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:18
      +4
      Ну это перебор уже) у нас не Спарта все таки)
      1. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 16:40
        0
        Не, нас культуре оружия учили с 5-го класса, когда мы к "Зарнице" готовились. АК, разборка + ТОЗ-8 и 12 стрельба. Строевая и прочие ништяки. Нам безумно нравилось, особенно когда начали выигрывать.
        Так что никакой Спарты, только удовольствие. good
    2. Lycan Офлайн
      Lycan Сегодня, 15:39
      -1
      Попахивает устремлениями одной организации, имевшей своё начало в 30-е годы (ХХ века) в Германии.
    3. neri73-r Офлайн
      neri73-r Сегодня, 15:54
      +4
      Цитата: НашеДелоПравое
      Надо с детства приучать детей к культуре применения оружия.
      Начать с детского сада - учить драться пенопластовыми дубинками.
      И одновременно вести военно-патриотическое воспитание.
      Это в наших государственных интересах.
      Надо готовить молодёжь к скорой третьей МВ - растить защитников родины и всего человечества.

      Это Вы о другом! В статье о праве носить короткоствол! В СССР нас хорошо учили разбираться, разбирать и использовать основное вооружение мотострелка, при этом короткоствол никто не требовал, на улицах было спокойно и днём и ночью, что говорит о нормальной работе правоохранительной системы, а не о наличии у граждан короткоствола! tongue good
  3. KryoWarrior1978 Офлайн
    KryoWarrior1978 Сегодня, 15:20
    0
    Мало которые из "ограниченок" резиной дубасят налево и направо. На дорогах, в кабаках и т.д. Ограниченкой можно в толпе натворить делов, а теперь представьте что сделает метательный заряд из металла?
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:25
      +5
      Этого адепты короткостволов за аргумент не принимают. Почему то уверовали ,что ими владеть будут исключительно мирные, порядочные граждане. Купившие него исключительно на тот случай когда вдруг в его квартиру вломится толпа отморозков с целью его ограбить и убить.
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 17:15
        0
        В них на улице пьяные не стреляли, не умеющие ездить за рулем, и маменькины сынки на дорогих тачках.
  4. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:25
    +2
    Цитата: НашеДелоПравое
    Надо с детства приучать детей к культуре применения оружия.
    Начать с детского сада - учить драться пенопластовыми дубинками.
    И одновременно вести военно-патриотическое воспитание.

    ------------------------
    Драться учат уже без нашего участия, причем драться без правил как мальчиков так и девочек. Весь интернет заполнен драками подростков. И одновременно ведется либо культ личной исключительности либо контркультура АУЕ. А раньше мы играли в войнушку "немцы-русские" или "красные-белые", сейчас непонятно как они себя делят, в смысле дети до 13 лет.
  5. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:27
    0
    Цитата: Бультерьер
    Я боюсь отморозка с возможностью купить ствол, и поймавшего звезду.

    --------------------------
    Да, неадекватов хватает. Пища перегружена сахаром, много слабоалкогольных да и крепких напитков, которые расшатывают психику.
  6. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 15:30
    +2
    — Купи слона!
    — Зачем мне слон?
    — Все спрашивают «зачем он мне», а ты возьми и купи слона.
    — Отстань!
    — Отстану, только вначале ты купи слона
  7. NordUral Онлайн
    NordUral Сегодня, 15:38
    -7
    Странно, только что подумал, по прочтении статьи " Калашников: Росгвардия заказала 10 мобильных комплексов "Стена"
    https://topwar.ru/147210-kalashnikov-rosgvardija-zakazala-10-mobilnyh-kompleksov-stena.html#comment
    а не купить ли мне "Сайгу" с парой ящиков боеприпасов. По таким временам вполне может пригодиться, чтобы отбиваться от гвардейцев ворья.
    1. Александр романов Офлайн
      Александр романов Сегодня, 15:42
      +1
      Цитата: NordUral
      а не купить ли мне "Сайгу" с парой ящиков боеприпасов. По таким временам вполне может пригодиться, чтобы отбиваться от гвардейцев ворья.

      В русских стрелять? Молодец,далеко поидешь
      1. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 17:42
        0
        Санек! А вот эта машинка, что на снимке - на кого будет наезжать? На жителей планеты Марс?
      2. ver_ Офлайн
        ver_ Сегодня, 17:50
        0
        ...ну конечно - среди русских нет подонков, насильников , и бандитов... Те же , кто долги *выколачивают* - нормальные любящие люди ... Да по таким петля плачет..
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 15:42
      +3
      А с чего вы взяли ,что им есть до вас дело?)))
      1. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 17:45
        0
        Этим ребятам прикажут - и до меня будет дело, и до вас, Бультерьер. Для того эта гвардия и создана, а теперь и экипируют ее в соответствии с тем, для чего она и была задумана.
    3. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 15:48
      +2
      Бандеровец 2.0?
      1. NordUral Онлайн
        NordUral Сегодня, 17:47
        0
        Нет, сталинист, Харон.
  8. Лесс Офлайн
    Лесс Сегодня, 15:43
    +4
    Тем не менее, все мои претензии не к хоплофобам и вырожденцам. Они такие, какие есть. Полностью ощущают не разумом, так инстинктом эту свою ущербность, стараясь компенсировать её подавлением нормальных людей
    Пожалуй это самый сильный аргумент в статье. Из разряда "кто не скачет, тот ..."
  9. Теренин Онлайн
    Теренин Сегодня, 15:43
    +2
    Как говорят в одной уважаемой службе: "Боишься применить оружие в толпе, становись на лыжи" yes
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 17:17
      0
      А где в толпе стрелять можно и кому? Что то новенькое
  10. Юргенс Офлайн
    Юргенс Сегодня, 15:44
    +2
    "А когда люди конкретно и массово увидят, что сторонники личной вооружённой самозащиты хотят давить и коррупцию наряду с обычной уголовщиной, то критика нынешней власти с их стороны наверняка найдёт массовый отклик и поддержку.." - Ога, ога, идея на пять с плюсом. Давайте стволов населению понараздаём, а там и гольдрееры на баррикады всех кликнут. Дави коррупцию личным короткостволом, так? Пусть "богоизбранные" олени от резиновых пуль перейдут к нормальным, полновесным "9ти граммам"? Г-н Гольдреер, тогда, простите, сначала всю страну надо зонами обтЫкать заранее. Потому что присядет куча народу. Кто по дурости, кто по нервности, кто из за столь милой автору борьбы с коррупцией.
  11. acetophenon Офлайн
    acetophenon Сегодня, 15:51
    +5
    Цитата: Бультерьер
    А с какого перепугу в хоплофобы всех записывать , кто не хочет что бы у каждого на голову раненого, но со справкой был ствол? Я например с оружием тесно связан был практически всю жизнь, и не боюсь его . Я боюсь отморозка с возможностью купить ствол, и поймавшего звезду.

    А отморозка, купившего автомобиль и поймавшего звезду ты не боишься? А ведь такие давят куда больше народу, чем расстреливают!
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:08
      +1
      Опасаюсь. За много лет вождения автомобиля, меня пока не таранили. Так что покупать броневик не имеет смысла))))
    2. Хорон Офлайн
      Хорон Сегодня, 16:09
      +3
      А ведь такие давят куда больше народу, чем расстреливают!

      Блестящая логика! То есть вы ещё к отморозкам на автомобилях хотите ещё и отморозков с КС добавить?! wassat
    3. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 17:18
      0
      Вы хотите за счет короткоствола увеличить количество отморозков?
  12. Korax71 Офлайн
    Korax71 Сегодня, 15:57
    +4
    Нет ничего плохого в разрешении на короткоствол. и так найдет способ его достать,пусть и незаконно.н о при наличии оружия на руках у народа,беспредельно применять его желающих будет очень немного,ибо где вероятность того,что этому желающему колено быстрее прострелят.а вот совладать с недовольным народом,когда у него есть право и способ на самозащиту,самой власти будет ну очень проблематично.а посему хоть короткрствол для самообороны вещь хорошая,но в условиях наших-недостижимая.никто простому народу таких свобод не даст.а жаль!
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 16:07
      +1
      Странные доводы. Вам и сейчас ни чего не мешает получить разрешение на оружие и хранить его дома. Но вам хочется его таскать с собой,потому что вы хотите им власть пугать?!))))
      1. Хорон Офлайн
        Хорон Сегодня, 16:13
        +2
        Власть этим не напугаешь, а вот сам он её будет пытаться демонстрировать тем кто ему чем-то будет ненравиться!
        1. Korax71 Офлайн
          Korax71 Сегодня, 17:08
          +1
          Прям смешно!объясните мне ,убогому,с какой целью я буду его демонстрировать тем,кто мне не нравится,если буду знать что у него может оказаться точно такой же???да и лично мне это без надобности,по щам я обидчику и без пистолета в состоянии надавать.
          1. ROSS 42 Онлайн
            ROSS 42 Сегодня, 18:10
            0
            Цитата: Korax71
            да и лично мне это без надобности,по щам я обидчику и без пистолета в состоянии надавать.

            Отписался ниже. На седьмом-восьмом десятке по щам можно получить самому...Просто так, лицом не вышел...
      2. Korax71 Офлайн
        Korax71 Сегодня, 17:04
        0
        Не мешает.да я особо и не рвусь.полученных в свое время навыков хватает,чтобы без применея подручных материалов и прочих интересных штук,р разрешать конфликтные ситуации.с спасибо папе с мамой-здоровьем не обижен.вот не поверите,и таскать мне кс с собой тоже не хочется,а желание пострелять я легко могу утолить в стрелковом клубе у товарища и выйдет мне это намного дешевле обойдется чем приобретение и хранение оружия.не все люди могут похвастаться богатырский сложением или специфическими навыками.что им интересно делать,чтобы хоть как то уравнять шансы в конфликтной ситуации,когда его здоровью что то угрожает.просто направленный в сторону человека ствол способен воздержаться его от необдуманных поступков и даже стрельба не понадобиться,но агрессивно настроенный человек должен осознавать,что на него самый что ни на есть боевой ствол направлен.
  13. Blue Fox Офлайн
    Blue Fox Сегодня, 16:09
    0
    Цитата: Karenius
    Цитата: Бультерьер
    . Я боюсь отморозка с возможностью купить ствол, и поймавшего звезду.

    У отморозков, что ночью врываются к тебе домой, оружие всегда бывает. И так как мне дома оружие держать запрещено законом, а своих друзей, что ослушались, я вижу по зомби на программе "02", то, так как у меня нет силы бультерькра, - приходится отбиваться с трудом... И обида на всю оставшуюся жизнь, что не смог убить тварей на месте...

    По всей видимости вы недостаточно хорошо знакомы с темой, как раз описываемый вами случай вполне можно предотвратить обычным гладкоствольным ружьём совершенно законно приобретённым и зарегистрированным. Тем более, что первый выстрел после предупредительного вы вполне можете произвести патроном с резиновой пулей в корпус.
    1. ver_ Офлайн
      ver_ Сегодня, 17:26
      +1
      ..не надо один женский орган смешить - она и так смешна..
      1. Blue Fox Офлайн
        Blue Fox Сегодня, 17:38
        0
        Цитата: ver_
        ..не надо один женский орган смешить - она и так смешна..

        Вам виднее, Вера.
  14. тасха Офлайн
    тасха Сегодня, 16:13
    +6
    Уважаемая администрация сайта! Статьи о разрешении короткоствольного нарезного оружия публикуются вами регулярно и точно так же регулярно обсуждаются. Взгляды читателей бывают разные, кто-то за, кто-то против.. Серьёзным достижением редакции ВО считаю возможность обратной связи, в редком СМИ авторы статей обращают внимание на комментарии читателей, делают выводы и исходя из этого пишут будущие материалы...
    Я не знаю, читает ли Михаил Гольдреер отзывы к своим статьям, дело не в этом.. Допустимо ли со стороны редакции публиковать даже в категории Мнение тексты, авторы которых заранее прямо или косвенно оскорбляют своих читателей и возможных оппонентов? В таком случае ограничивайте возможность обсуждения статей подобного рода, так как например автор этой статьи пишет:
    Всё это я упомянул не для того, чтобы лишний раз поспорить с хоплофобами, они мне уже давно неинтересны
    ...
    1. Комментарий был удален.
  15. Begemot Офлайн
    Begemot Сегодня, 16:14
    0
    А когда люди конкретно и массово увидят, что сторонники личной вооружённой самозащиты хотят давить и коррупцию наряду с обычной уголовщиной, то критика нынешней власти с их стороны наверняка найдёт массовый отклик и поддержку

    Ой мама, держите меня пятеро, а то я от смеха помру!! И кто это такие "вооруженные сторонники" - лыцари без страха и упрека??? И как это эти сказочные персонажи будут с коррупцией бороться, коротенькие стволы свои показывать коррупционерам или отстреливаться в воздух от геев и лесбиянок: я дам вам парабеллум! Где автор собирается набрать хотя бы 5 человек, которые удержатся от соблазнов установить свои правила по праву "вооруженного пистолетом"( не пишу сильного, поскольку только слабость может так маниакально требовать повысить свою конкурентоспособность за счет оружия) и самим не стать коррупционерами, да еще с оружием. Ну и каша в голове автора: и Ленин, и Сталин, и Ахматова, и борьба с коррупцией и вселенское щщасте вооруженного народа. Мир иллюзий в канализированном сознании. Человечество десятки тысяч лет пытается избавиться от комплекса бубуина с камнем и палкой в руках, а автор уже на амно изошел, доказывая, что возможность самостоятельно решать в кого он будет стрелять - единственное условие свободы. Судя по пабликам автора - он безжалостно порабощен своими фобиями и никогда не освободится. С одним могу согласиться:
    Подавляющее большинство народа абсолютно безразлично к вопросу права на оружие
    хорошо, что автор понимает, насколько далек он от народа, только не надо путать удаленность непризнанного "гения" и удаленность элит. Если внимательно почитать, то автор мнит себя не иначе, как главарем нового счастливого мира с коротким стволом в штанах.
    наверняка найдёт массовый отклик,,,,Успех всякого начинания или дела практически целиком определяется теми, кто его возглавляет,,,,Если вожак знает что делать, имеет волю к победе, способен зажечь и повести людей, то успех, хотя бы временный, обеспечен даже ложной идее или неправому делу..... ну итак далее
    Лучший эпиграф к статье.
  16. АлеБорС Офлайн
    АлеБорС Сегодня, 16:22
    0
    Классическая статья адепта всесильности КС. Масса оскорблений и двусмысленности, по делу, кроме ,собственно, мании обзавестись личным КС на грани фетишизма ничего. Уважаемый автор, вы себе представляете, что будет в нашей стране, когда те, "кто перед законом ровнее" получат право палить в разные стороны? 90-е покажутся детскими играми. Так что попейте валерьянки и в окно посмотрите...
    Единственное, с чем согласен, надо менять статью о необходимой обороне.
  17. Curious Онлайн
    Curious Сегодня, 16:45
    0
    Не, у автора реально истерика. Я сомневаюсь, что он пройдет соответствующую комиссию. Возможно человека в детстве много обижали сверстники, не знаю. Но если человек не видит своего существования без пистолета в кармане - это явно клиент профильных специалистов.
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 17:25
      0
      Думаю у него дома сейф оружейный забит под завязку гладкостволом и травматами.
  18. Forestol Офлайн
    Forestol Сегодня, 16:48
    0
    вот реально повеселили！ Россия, как преемница СССР приняла на себя бремя Конторы, карающего меча революции, то самое НКВД, которое внедрила “понятия” в воровской мир. Современным бандюганам и невдомек, кто им Устав написал. И ни для кого не секрет, что множество уголовников работало и работает на КГБ/ФСБ. В Солнечногорске, Балашихе, Электростали, Гусь Хрустальном, и многим другим районам, примыкающем к столице, сегодня “братва” это почти штатные сотрудники полиции, и активисты ФСБ для решения вопросов неординарным путем. В ближайшем подмосковье выжигаются целые районы аварийного жилья, тем самым решая вопрос с переселенцами. За каждым новым ЖК стоят преступления и жертвы россиян. И вот в этом дружном коллективе официальной и неофициальной власти кто то мечтает дать оружие защиты простому гражданину? Да никогда！ Ведь тогда есть шанс, что сегодня вечером какой то таксист не сдаст “долю” смотрящему от братвы, пальнув в это преступное рыло. И какой нибудь замначальника УВД не дождется этих денег, а начальник УВД не сдаст “доляну” кураторам, а те выше, далее по цепочке.... А им всем дали территории под кормление.... Порушится отлаженная с 90х финансовая цепочка обогащения власть придержащих... Это сродни к призыву свержения государственного строя.
  19. трассер Офлайн
    трассер Сегодня, 16:55
    0
    Плюспнул бы сто раз но позволено только один.
  20. KBACYPA Онлайн
    KBACYPA Сегодня, 17:16
    0
    Этот коммент-копия из обсуждения первой части.
    Выкинуть к чёрту из УК само понятие: "...превышение пределов..." Нет у самообороны пределов. Есть либо факт самообороны, либо факт отсутствия таковой. Я противник, если оружие(любое) будет продаваться, как картошка на базаре и сторонник другого подхода. Хочешь ствол? Не вопрос. Медкомиссия, учёба, экзамен, ежегодная аттестация. Потому что оружие - это ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Ответственность не столько за сохранность оружия, сколько за жизнь и здоровье. И не только своё и семьи, но и окружающих. Всех. Вооружённый человек уже не может, не имеет права пройти мимо противоправных действий. Он ОБЯЗАН поинтересоваться, что происходит и, если надо, пресечь. Потому что полицейских на всех действительно не напасёшься. Подойдите к зеркалу и спросите, а готов ли тот, кто там отражается взять на себя такую ответственность? И не просто взять, а ещё и платить за это?
  21. Бригадир Онлайн
    Бригадир Сегодня, 17:35
    0
    Если бандит будет знать, что у его намечаемой жертвы при себе может оказаться пистолет (если разрешат его иметь и носить с собой), то он 100 раз подумает, прежде, чем напасть!
    А потом просто плюнет и не нападёт, ибо пуля в животе никому не нужна... даже бандитам.
    А кто сомневается, пусть смотрит статистику по тяжким преступлениям в тех странах бывшего соцлагеря, в которых после развала Союза был разрешён короткоствол.
    ТАМ УЛИЧНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ РЕЗКО УШЛА ВНИЗ.
    Вот и думайте сами, будет ли полезен ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ короткоствол в наших условиях ?
  22. gespenst45 Офлайн
    gespenst45 Сегодня, 17:38
    +1
    Всё бы хорошо,если бы не...Дело в том,что тогда нужен тотальный контроль почти за каждым купившим ствол.Тем более зачастую возникают нехорошие случаи с применением оружия даже там,где его применения можно и нужно было бы избежать,и порой даже от тех,от кого этого совсем не ожидаешь,ведь не у всех стальные нервы и рассудительные головы на плечах.Разрешив законное право на приобретение,владение и хранение оружия,надо быть готовым и к увеличению случаев разборок с оружием и плюс ещё добавьте пополнение моргов и увеличение работы медикам.У меня тоже есть оружие,правда охотничье.Но лично я к этому вопросу отношусь весьма серьёзно и скажу так,зная наших людей,могут быть две крайности,либо когда разрешат владеть оружием многие друг друга постреляют сразу,либо преступности почти не будет,так как каждый будет понимать,что любое неправомерное действие в отношение другого лица будет моментально наказано.И разрешение на оружие может стать просто сдерживающим фактором.И если разрешать продажу,хранение и применение,то на ряду с этим надо и людей воспитывать иначе - более серьёзно.А таким,как наша современная молодёжь,я даже вилку бы столовую не доверил,уж больно не адекватные бывают,и пьяные,и обкуренные,и обдолбанные неизвестно чем.Когда бывает во -время ночного дежурства наблюдаю за нашей молодёжью - просто в ужас прихожу!Не то ещё у неё воспитание - ЧТОБЫ ОРУЖИЕМ ВЛАДЕТЬ!
  23. hrulevv Офлайн
    hrulevv Сегодня, 17:46
    -1
    Все это прекрасно и наверное сам при наличии возможности курмультук прикупил,НО работая контролером в электричках в меня уже стреляли из травмата и дважды кидались с ножом,не считая мелких потосовок. И это прошу заметить, не самооборона,а нежелание оплачивать проезд. Ну не готово наше общество к такому шагу ...
  24. ROSS 42 Онлайн
    ROSS 42 Сегодня, 18:07
    0
    Мне плевать на чьё-то мнение, но я бы приобрёл короткоствол (убойная сила 15-20 метров) для защиты от нападения собак (и их "добрых" хозяев). Кроме того, последнее время участились случаи агрессивного поведения со стороны пьяных компаний. Когда 3-4 человека начинают отстаивать свои права на разведение костров на природе и загаживания её остатками пиршества, а на предложение убрать за собой норовят ударить бутылкой по голове...Простите, поневоле станешь равнодушным...