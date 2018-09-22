«Ручные» комплексы ПВО. Часть 2. ПЗРК FIM-43 Redeye
Первым переносным зенитным ракетным комплексом, который был принят на вооружение армии США, стал ПЗРК FIM-43 Redeye (Красный глаз). Данный комплекс предназначался для поражения низколетящих воздушных целей, в том числе вертолетов, самолетов и беспилотников противника. Разработкой комплекса занималась компания Convair, являющаяся на тот момент филиалом корпорации General Dynamics. Комплекс оставался на вооружении американской армии вплоть до 1995 года, хотя массовая замена его на усовершенствованную модель ПЗРК Stinger началась уже в начале 1980-х годов.
Всего за время производства в США было выпущено порядка 85 тысяч переносных комплексов FIM-43 Redeye, которые не только находились на вооружении американской армии, но и активно поставлялись на экспорт. ПЗРК Redeye и различные его модификации в разное время находились на вооружении 24 стран мира, в том числе ФРГ, Дании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Иордании, Израиля, Саудовской Аравии, Турции, Таиланда и других стран.
Разработка первых прототипов легкого переносного зенитного ракетного комплекса, который предназначался для обеспечения обороны войсковых соединений на поле боя, была начата американской компанией Convair еще в 1955 году. Первые результаты проводимых работ были продемонстрированы Минобороны США в 1956 году. Но по-настоящему полномасштабные работы по проектированию нового переносного комплекса, получившего обозначение «Redeye», начались только с апреля 1958 года.
В 1961 году в США состоялись первые опытные стрельбы нового комплекса, который первоначально получил индекс XM-41 (позднее XMIM-43). 14 декабря 1962 года ракета, выпущенная из создаваемого ПЗРК, успешно поразила воздушную мишень QF-9F, которая летела со скоростью 450 км/ч на высоте 300 метров. При этом Минобороны США подписало контракт на серийное производство комплексов уже в 1964 году, не дожидаясь официального принятия ПЗРК на вооружение американской армии. Такие действия позволили провести полномасштабные испытания переносного комплекса в различных условиях эксплуатации: от «арктических», до «тропических». В 1968 году комплекс FIM-43 Redeye был окончательно принят на вооружение армии и морской пехоты США под обозначением FIM-43A. В дальнейшем в США было создано еще три модификации ПЗРК с буквенными индексами B, C и D.
Переносной зенитный ракетный комплекс FIM-43 Redeye состоит из следующих частей:
- зенитной управляемой ракеты в транспортно-пусковом контейнере;
- пускового устройства с оптическим прицелом и источником питания.
Пусковое устройство объединяет в себе элементы, которые необходимы для пуска ракеты. При подготовке ПЗРК к бою данное устройство присоединяется к транспортно-пусковому контейнеру с ракетой. Сама ЗУР комплекса FIM-43 является одноступенчатой, она выполнена по аэродинамической схеме «утка» с раскрывающимися после запуска рулями крестообразной формы в головной части и стабилизатором в хвостовой.
В головной части зенитной управляемой ракеты была размещена тепловая головка самонаведения, которая отслеживала воздушную цель по тепловому контрасту двигателя, используя окна прозрачности атмосферы в ИК-диапазоне. Данная ГСН охлаждалась фреоном, детектор тепловой головки самонаведения был выполнен из сернистого свинца. За ГСН ракеты располагается отсек, содержащий бортовую аппаратуру, которая обеспечивает самонаведение по методу пропорционального сближения. Далее находится осколочно-фугасная боевая часть с ударным взрывателем, предохранителем и самоликвидатором ракеты. В хвостовой части находится однокамерный твердотопливный ракетный двигатель со стартовым и маршевым зарядами.
Поиск воздушной цели и ее сопровождение производились при помощи 2,5-кратного оптического прицела, обладающего углом обзора 25 градусов. Взрыватели – контактный и бесконтактный. Воздушная цель поражалась осколочно-фугасной боевой частью массой чуть более килограмма. Изнутри двухслойный корпус БЧ имел специальные проточки запланированного дробления, благодаря этому при взрыве образовывалось 80 осколков массой по 15 грамм каждый, скорость разлета данных осколков составляла до 900 м/с.
Пусковая установка М171 данного ПЗРК включала в свой состав пусковую трубу, которая изготавливалась из стеклопластика и служила герметичным контейнером для зенитной ракеты, пусковое устройство, приклад с пистолетной рукояткой и амортизационным упором, а также прицел в кожухе. Пусковое устройство ПЗРК было оснащено предохранителем, рычагом активации гироскопа, спусковым крючком, устройством-сигнализатором захвата цели, штуцером и розеткой для присоединения батареи. От батареи питание шло к электроцепи переносного комплекса и фреону для охлаждения чувствительного элемента ИК-приемника головки самонаведения. В поле зрения оптического прицела была размещена прицельная сетка, на которой имелась основная визирная нить и две нети для внесения упреждения, а также световые сигнализаторы о готовности ГСН и о захвате ею цели.
Переносной комплекс FIM-43 Redeye предназначен для поражения различных низколетящих воздушных целей в условиях хорошей видимости. Стрельба из комплекса ведется лишь на догонных курсах. Для поражения обнаруженной воздушной цели оператор комплекса должен подготовит его к ведению огня (переключает предохранитель в боевое положение), захватывает летательный аппарат в оптический прицел и выполняет слежение за ним. В тот момент, когда инфракрасное излучение цели начинает восприниматься приемником ГСН ракеты, срабатывают звуковой и визуальный индикаторы, которые фиксируют для стрелка захват цели. В это время оператор комплекса продолжает следить за целью через прицел, на глаз определяя момент входа цели в зону пуска, и затем нажимает на пусковой крючок. После этого на боевой режим выходит бортовой источник электропитания зенитной ракеты, воспламеняется стартовый заряд двигательной установки. ЗУР вылетает из пусковой трубы, после чего на удалении 4,5-7,5 метра от стрелка происходит воспламенение заряда маршевого двигателя. Примерно через 1,6 секунды после запуска отключался предохранитель боевой части ракеты. Общее время подготовки ракеты к пуску занимает порядка 6 секунд (время уходит главным образом на раскрутку гироскопа), время работы батареи – 40 секунд. В том случае, если ракета промахивается по цели, происходит ее самоликвидация.
Дальность захвата воздушной цели ГСН ракеты зависит от мощности излучения летательного аппарата, к примеру, для тактического истребителя она составляла 8 километров. Вероятность поражения воздушных целей, не совершающих маневров, одной ракетой комплекса оценивалась в 0,3-0,5. Аппаратура опознавания государственной принадлежности цели в ПЗРК FIM-43 Redeye отсутствовала. Использование пассивной тепловой головки самонаведения на цель не требовало от оператора комплекса участия в процессе управления полетом ЗУР после ее пуска. Был реализован принцип «выстрелил и забыл», что значительным образом облегчало процесс подготовки операторов ПЗРК. Основной боевой единицей переносного комплекса в американской армии был огневой расчет, который состоял из двух человек: стрелка-оператора и его помощника.
Любопытной деталью является тот факт, что в американской специализированной печати уже в конце 1980-х годов отмечалось, что советский ПЗРК «Стрела-2» (9К32) был результатом успешной работы органов военно-технической разведки СССР, доработанным военно-промышленным комплексом Советского Союза с применением методов обратной инженерии и успешно прошедшим испытания и принятым на вооружение даже раньше, чем его американский оригинал.
К основным недостаткам американского ПЗРК FIM-43 Redeye относили:
- возможность поражать летательные аппараты только в заднюю полусферу;
- недостаточно широкий угол обзора оптического прицела;
- низкую помехозащищенность тепловой головки самонаведения, что позволяло уводить ЗУР с боевого курса при помощи отстреливаемых тепловых ловушек;
- малое время работы батареи – в результате малоопытные и недостаточно подготовленные операторы не всегда успевали попасть в интервал между обнаружением воздушной цели и пуском ракеты.
Американские ПЗРК «Redeye» достаточно активно использовались моджахедами в Афганистане против советской авиации в годы Афганской войны. Боевые действия показали, что захват целей тепловой ГСН ракеты возможен для вертолетов, не оснащенных ЭВУ (экранно-выхлопные устройства), лишь на расстоянии, не превышающем 1500 метров, а с таким устройство – всего один километр. Практически во всех случаях отстрел термоловушек уводил ракеты комплекса с курса, а установка на вертолеты станции импульсных ИК помех ЛВВ166 «Липа» сводила вероятность попадания ЗУР переносного комплекса FIM-43 Redeye почти к нулю. Также опыт боевого применения показал, что оба типа используемых взрывателей нельзя было назвать надежными. Были отмечены случаи, когда ракета пролетала в нескольких сантиметрах от корпуса вертолета, не разорвавшись, также были отмечены случаи, когда ракета разбивалась о броню при прямом попадании или просто застревала в дюралевой обшивке.
Всего за период с 1982 по 1986 год афганские моджахеды сбили при помощи американского ПЗРК FIM-43 Redeye два советских боевых вертолета Ми-24Д, а также один штурмовик Су-25. В одном из случаев ракета угодила в блок НАР УБ 32-24, что привело к детонации боекомплекта, экипаж погиб. Во втором случае зенитная управляемая ракета угодила в корму, вызвав пожар. На пламя навелись еще две ЗУР, которые поразили Ми-24 в редуктор и корневую часть крыла. В результате боевой вертолет потерял управление и разбился, экипаж погиб.
Важно понимать, что ГСН исходных моделей ракет были ориентированы на контрастный температурный силуэт корпуса летательного аппарата среди сравнительно равномерной фоновой обстановки. В то же время на продвинутых моделях ПЗРК, включая комплексы «Стингер» первых поколений, наведение ракет на цель осуществлялось на сопло реактивного двигателя (оно генерировало наиболее интенсивное излучение в инфракрасном спектре). Несмотря на свои недостатки, комплекс Redeye прошел несколько модернизаций, оставаясь на вооружении американской армии достаточно длительный период времени.
Тактико-технические характеристики FIM-43С Redeye:
Дальность поражаемых целей – 4500 м.
Высота поражения целей – 50-2700 м.
Максимальная скорость ракеты – 580 м/с.
Максимальная скорость поражаемых целей: 225 м/с.
Калибр ракеты – 70 мм.
Длина ракеты – 1400 мм.
Стартовая масса ракеты – 8,3 кг.
Масса боевой части ракеты – 1,06 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 13,3 кг.
Время подготовки к пуску ракеты – около 6 секунд.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/redeye/redeye.shtml
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-43.html
http://www.dogswar.ru/strelkovoe-oryjie/granatomety/8184-perenosnoi-zenitnyi-.html
Материалы из открытых источников
Всего за время производства в США было выпущено порядка 85 тысяч переносных комплексов FIM-43 Redeye, которые не только находились на вооружении американской армии, но и активно поставлялись на экспорт. ПЗРК Redeye и различные его модификации в разное время находились на вооружении 24 стран мира, в том числе ФРГ, Дании, Нидерландов, Австрии, Швеции, Иордании, Израиля, Саудовской Аравии, Турции, Таиланда и других стран.
Разработка первых прототипов легкого переносного зенитного ракетного комплекса, который предназначался для обеспечения обороны войсковых соединений на поле боя, была начата американской компанией Convair еще в 1955 году. Первые результаты проводимых работ были продемонстрированы Минобороны США в 1956 году. Но по-настоящему полномасштабные работы по проектированию нового переносного комплекса, получившего обозначение «Redeye», начались только с апреля 1958 года.
ПЗРК FIM-43 Redeye
В 1961 году в США состоялись первые опытные стрельбы нового комплекса, который первоначально получил индекс XM-41 (позднее XMIM-43). 14 декабря 1962 года ракета, выпущенная из создаваемого ПЗРК, успешно поразила воздушную мишень QF-9F, которая летела со скоростью 450 км/ч на высоте 300 метров. При этом Минобороны США подписало контракт на серийное производство комплексов уже в 1964 году, не дожидаясь официального принятия ПЗРК на вооружение американской армии. Такие действия позволили провести полномасштабные испытания переносного комплекса в различных условиях эксплуатации: от «арктических», до «тропических». В 1968 году комплекс FIM-43 Redeye был окончательно принят на вооружение армии и морской пехоты США под обозначением FIM-43A. В дальнейшем в США было создано еще три модификации ПЗРК с буквенными индексами B, C и D.
Переносной зенитный ракетный комплекс FIM-43 Redeye состоит из следующих частей:
- зенитной управляемой ракеты в транспортно-пусковом контейнере;
- пускового устройства с оптическим прицелом и источником питания.
Пусковое устройство объединяет в себе элементы, которые необходимы для пуска ракеты. При подготовке ПЗРК к бою данное устройство присоединяется к транспортно-пусковому контейнеру с ракетой. Сама ЗУР комплекса FIM-43 является одноступенчатой, она выполнена по аэродинамической схеме «утка» с раскрывающимися после запуска рулями крестообразной формы в головной части и стабилизатором в хвостовой.
В головной части зенитной управляемой ракеты была размещена тепловая головка самонаведения, которая отслеживала воздушную цель по тепловому контрасту двигателя, используя окна прозрачности атмосферы в ИК-диапазоне. Данная ГСН охлаждалась фреоном, детектор тепловой головки самонаведения был выполнен из сернистого свинца. За ГСН ракеты располагается отсек, содержащий бортовую аппаратуру, которая обеспечивает самонаведение по методу пропорционального сближения. Далее находится осколочно-фугасная боевая часть с ударным взрывателем, предохранителем и самоликвидатором ракеты. В хвостовой части находится однокамерный твердотопливный ракетный двигатель со стартовым и маршевым зарядами.
Эволюция ПЗРК FIM-43 Redeye
Поиск воздушной цели и ее сопровождение производились при помощи 2,5-кратного оптического прицела, обладающего углом обзора 25 градусов. Взрыватели – контактный и бесконтактный. Воздушная цель поражалась осколочно-фугасной боевой частью массой чуть более килограмма. Изнутри двухслойный корпус БЧ имел специальные проточки запланированного дробления, благодаря этому при взрыве образовывалось 80 осколков массой по 15 грамм каждый, скорость разлета данных осколков составляла до 900 м/с.
Пусковая установка М171 данного ПЗРК включала в свой состав пусковую трубу, которая изготавливалась из стеклопластика и служила герметичным контейнером для зенитной ракеты, пусковое устройство, приклад с пистолетной рукояткой и амортизационным упором, а также прицел в кожухе. Пусковое устройство ПЗРК было оснащено предохранителем, рычагом активации гироскопа, спусковым крючком, устройством-сигнализатором захвата цели, штуцером и розеткой для присоединения батареи. От батареи питание шло к электроцепи переносного комплекса и фреону для охлаждения чувствительного элемента ИК-приемника головки самонаведения. В поле зрения оптического прицела была размещена прицельная сетка, на которой имелась основная визирная нить и две нети для внесения упреждения, а также световые сигнализаторы о готовности ГСН и о захвате ею цели.
Переносной комплекс FIM-43 Redeye предназначен для поражения различных низколетящих воздушных целей в условиях хорошей видимости. Стрельба из комплекса ведется лишь на догонных курсах. Для поражения обнаруженной воздушной цели оператор комплекса должен подготовит его к ведению огня (переключает предохранитель в боевое положение), захватывает летательный аппарат в оптический прицел и выполняет слежение за ним. В тот момент, когда инфракрасное излучение цели начинает восприниматься приемником ГСН ракеты, срабатывают звуковой и визуальный индикаторы, которые фиксируют для стрелка захват цели. В это время оператор комплекса продолжает следить за целью через прицел, на глаз определяя момент входа цели в зону пуска, и затем нажимает на пусковой крючок. После этого на боевой режим выходит бортовой источник электропитания зенитной ракеты, воспламеняется стартовый заряд двигательной установки. ЗУР вылетает из пусковой трубы, после чего на удалении 4,5-7,5 метра от стрелка происходит воспламенение заряда маршевого двигателя. Примерно через 1,6 секунды после запуска отключался предохранитель боевой части ракеты. Общее время подготовки ракеты к пуску занимает порядка 6 секунд (время уходит главным образом на раскрутку гироскопа), время работы батареи – 40 секунд. В том случае, если ракета промахивается по цели, происходит ее самоликвидация.
ПЗРК FIM-43C Redeye после запуска
Дальность захвата воздушной цели ГСН ракеты зависит от мощности излучения летательного аппарата, к примеру, для тактического истребителя она составляла 8 километров. Вероятность поражения воздушных целей, не совершающих маневров, одной ракетой комплекса оценивалась в 0,3-0,5. Аппаратура опознавания государственной принадлежности цели в ПЗРК FIM-43 Redeye отсутствовала. Использование пассивной тепловой головки самонаведения на цель не требовало от оператора комплекса участия в процессе управления полетом ЗУР после ее пуска. Был реализован принцип «выстрелил и забыл», что значительным образом облегчало процесс подготовки операторов ПЗРК. Основной боевой единицей переносного комплекса в американской армии был огневой расчет, который состоял из двух человек: стрелка-оператора и его помощника.
Любопытной деталью является тот факт, что в американской специализированной печати уже в конце 1980-х годов отмечалось, что советский ПЗРК «Стрела-2» (9К32) был результатом успешной работы органов военно-технической разведки СССР, доработанным военно-промышленным комплексом Советского Союза с применением методов обратной инженерии и успешно прошедшим испытания и принятым на вооружение даже раньше, чем его американский оригинал.
К основным недостаткам американского ПЗРК FIM-43 Redeye относили:
- возможность поражать летательные аппараты только в заднюю полусферу;
- недостаточно широкий угол обзора оптического прицела;
- низкую помехозащищенность тепловой головки самонаведения, что позволяло уводить ЗУР с боевого курса при помощи отстреливаемых тепловых ловушек;
- малое время работы батареи – в результате малоопытные и недостаточно подготовленные операторы не всегда успевали попасть в интервал между обнаружением воздушной цели и пуском ракеты.
Морской пехотинец с комплексом Redeye на плече в ходе учений на Филиппинах, 1982 год
Американские ПЗРК «Redeye» достаточно активно использовались моджахедами в Афганистане против советской авиации в годы Афганской войны. Боевые действия показали, что захват целей тепловой ГСН ракеты возможен для вертолетов, не оснащенных ЭВУ (экранно-выхлопные устройства), лишь на расстоянии, не превышающем 1500 метров, а с таким устройство – всего один километр. Практически во всех случаях отстрел термоловушек уводил ракеты комплекса с курса, а установка на вертолеты станции импульсных ИК помех ЛВВ166 «Липа» сводила вероятность попадания ЗУР переносного комплекса FIM-43 Redeye почти к нулю. Также опыт боевого применения показал, что оба типа используемых взрывателей нельзя было назвать надежными. Были отмечены случаи, когда ракета пролетала в нескольких сантиметрах от корпуса вертолета, не разорвавшись, также были отмечены случаи, когда ракета разбивалась о броню при прямом попадании или просто застревала в дюралевой обшивке.
Всего за период с 1982 по 1986 год афганские моджахеды сбили при помощи американского ПЗРК FIM-43 Redeye два советских боевых вертолета Ми-24Д, а также один штурмовик Су-25. В одном из случаев ракета угодила в блок НАР УБ 32-24, что привело к детонации боекомплекта, экипаж погиб. Во втором случае зенитная управляемая ракета угодила в корму, вызвав пожар. На пламя навелись еще две ЗУР, которые поразили Ми-24 в редуктор и корневую часть крыла. В результате боевой вертолет потерял управление и разбился, экипаж погиб.
Важно понимать, что ГСН исходных моделей ракет были ориентированы на контрастный температурный силуэт корпуса летательного аппарата среди сравнительно равномерной фоновой обстановки. В то же время на продвинутых моделях ПЗРК, включая комплексы «Стингер» первых поколений, наведение ракет на цель осуществлялось на сопло реактивного двигателя (оно генерировало наиболее интенсивное излучение в инфракрасном спектре). Несмотря на свои недостатки, комплекс Redeye прошел несколько модернизаций, оставаясь на вооружении американской армии достаточно длительный период времени.
Тактико-технические характеристики FIM-43С Redeye:
Дальность поражаемых целей – 4500 м.
Высота поражения целей – 50-2700 м.
Максимальная скорость ракеты – 580 м/с.
Максимальная скорость поражаемых целей: 225 м/с.
Калибр ракеты – 70 мм.
Длина ракеты – 1400 мм.
Стартовая масса ракеты – 8,3 кг.
Масса боевой части ракеты – 1,06 кг.
Масса комплекса в боевом положении – 13,3 кг.
Время подготовки к пуску ракеты – около 6 секунд.
Источники информации:
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/redeye/redeye.shtml
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-43.html
http://www.dogswar.ru/strelkovoe-oryjie/granatomety/8184-perenosnoi-zenitnyi-.html
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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