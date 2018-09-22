«Ручные» комплексы ПВО. Часть 2. ПЗРК FIM-43 Redeye

ПЗРК FIM-43 Redeye

Эволюция ПЗРК FIM-43 Redeye

ПЗРК FIM-43C Redeye после запуска

Морской пехотинец с комплексом Redeye на плече в ходе учений на Филиппинах, 1982 год

Источники информации:

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/redeye/redeye.shtml

http://www.designation-systems.net/dusrm/m-43.html

http://www.dogswar.ru/strelkovoe-oryjie/granatomety/8184-perenosnoi-zenitnyi-.html

Материалы из открытых источников