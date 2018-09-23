Винтовка по прозвищу Света (часть 2)
Попытался Токарев на базе винтовки сконструировать и самозарядный карабин. Испытания его начались в январе 1940 г. вместе с карабином Симонова. Но недоработанными признали оба образца. Так, у карабина Токарева оказалась слишком уж плохая меткость при ведении автоматического огня. Поэтому его автоматические карабины официально на вооружение Красной Армии не состояли, но в 1940—1941 гг. их выпускали на Тульском оружейном заводе № 314, где таких карабинов было изготовлено несколько сотен. В 1941 году небольшая партия как автоматических, так и снайперских самозарядных карабинов была сделана в подарочном исполнении. Ну, а дарили их и партийным лидерам, и маршалам, например, тому же К.Е. Ворошилову. Выпускались они вплоть до 1943 года, причем самозарядный вариант был даже принят на вооружение германского Вермахта под обозначением SiGewehr 259/2(r). То есть трофеем они были отнюдь не редким! Финнам в Зимнюю войну попали в руки 4000 винтовок СВТ-38 и также 15 тысяч СВТ-40 в начале Великой Отечественной, так что они тоже использовали ее весьма широко. Причем, не только в годы войны, но и после нее вплоть до 1958 года. Но самое интересно, что потом они 7500 винтовок СВТ-40 продали в США компании «Интерармз», которая выбросила их на рынок гражданского оружия. На Западе отмечается, что винтовка пользуется спросом даже сегодня. При этом в качестве коммерческих преимуществ называются такие моменты, как низкая цена патрона 7,62×54 мм R, позволяющая не экономить на боеприпасах, эстетичный внешний вид (!), славное историческое прошлое (!!) и «приятные стрелковые характеристики» (!!!). Остается разве что воскликнуть, ай да мы, вот это винтовку мы сделали!
СВТ- 40 в Музее Армии в Стокгольме.
Известно, что обстоятельства в первые месяцы войны сложились так, что в это время погибла или же была взята в плен большая часть рядового состава Красной Армии, умевшая грамотно эксплуатировать СВТ. Тогда как большинство только что призванных резервистов старших возрастов не понимало ни устройства этой винтовки, ни необходимости тщательного за ней ухода и соблюдения всех правил ее эксплуатации. Вот почему в Красной Армии винтовка Токарева заслужила славу капризного оружия, чувствительного к холоду и загрязнению. И тем не менее, во многих подразделениях Красной армии, имевших хорошую подготовку, и, прежде всего, в морской пехоте, отмечалось успешное применение СВТ вплоть до самого окончания войны. В войсках наших противников СВТ, к сожалению, также использовалась более грамотно, что позволило некоторым образом сгладить имевшиеся у нее конструктивные недостатки.
СВТ-40. Хорошо виден рычажок предохранителя позади спускового крючка.
Затворная рама и крышка затворной коробки с гнездом для обоймы от «трехлинейки».
Еще одним фактором, вызывавшим недостатки в работе винтовки СВТ-40, стали поставлявшиеся из США по ленд-лизу стрелковые пороха, имевшие присадки, помогавшие долго хранить патроны и предохранявшие ствол от коррозии. Однако эти присадки вызывали повышенное нагарообразование в газоотводном механизме винтовки, что требовало особенно частой чистки.
Снайперские винтовки: СВТ-40 и «трехлинейка» М1891/30. Вид справа.
Другой причиной, по которой винтовка Токарева, как говорится, «не пошла», является ее технологическая сложность. То есть попросту говоря, отечественной промышленности ее было сложно и дорого производить. Выпуск шести СВТ-40 был сопоставим по трудоемкости 10 винтовкам Мосина, что в условиях тотальной войны и массового призыва людей в армию было очень важным обстоятельством. Существенным недостатком было то, что для СВТ-38 требовалось 143 детали (включая 22 пружины), для выделки которых было необходимо 12 марки стали (из которых две специальные). Поэтому военное руководство страны сделало ставку на более простые и дешевые, а также хорошо освоенные в производстве магазинные винтовки с ручным перезаряжанием, а вот задача получить мощный автоматический огонь была возложена на пистолеты-пулеметы с их простейшей автоматикой, дешевой и не требовательной к уходу. Винтовка же Токарева требовала хорошего обращения, чего в условиях массового призыва достичь не представлялось невозможным. Однако во всех советских источниках, включая и работу Д.Н. Болотина, отмечалось, что в руках хорошо обученных снайперов и морских пехотинцев она показывала хорошие боевые качества. Отмечается, что СВТ-40 была несколько легче, чем американская винтовка Гаранда, имела более емкий магазин, но, правда, уступала ей в надежности. В целом она была… современнее своей американской «напарницы», что как нельзя лучше характеризует высокое качество российской оружейной школы.
Винтовка Джона Гаранда.(Музей Армии, Стокгольм)
Снайперской модификацией СВТ-40 пользовались многие замечательные снайперы Великой Отечественной войны и среди них Людмила Павличенко, Иван Сидоренко, Николай Ильин, Пётр Гончаров, Афанасий Гордиенко, Тулеугали Абдыбеков и многие другие.
Снайперские винтовки: СВТ-40 и «трехлинейка» М1891/30. Вид слева.
Конструкция СВТ-40 основана на использовании принципа отвода газов из канала ствола при коротком ходе газового поршня. Запирание осуществлялось перекосом затвора в вертикальной плоскости. УСМ винтовки — курковый. Предохранитель устроен таким образом, что блокирует спусковой крючок. Магазин у винтовки отъемный, на 10 патронов, с двухрядным их расположением. Причем магазин можно было снаряжать, и не отделяя его от винтовки, пользуясь обычными обоймами к винтовке Мосина. Поскольку в ней использовались мощные винтовочные патроны, на стволе конструктор предусмотрел газовый тормоз, и также снабдил ее газовым регулятором, позволявшим менять количество газов, отводимых при выстреле из канала ствола. Прицельные приспособления обычные, мушка прикрыта намушником. Для штыкового боя винтовка комплектовалась клинковым штык-ножом, но он примыкался к ней лишь при необходимости, а пристреливалась она без штыка.
Сборочная схема СВТ-40.
Тренированный стрелок, имея при себе заранее подготовленные магазины, мог произвести до 25 выстрелов в минуту, а при пополнении магазина из обойм – до 20 выстрелов в минуту. Согласно штату № 04/400-416 от 5 апреля 1941 г. стрелковая дивизия РККА должна была иметь 3307 винтовок СВТ-40 и 6992 винтовок и карабинов с ручным перезаряжанием. В стрелковой роте соответственно 96 и 27, а в отделении нужно было иметь только лишь восемь штук самозарядных винтовок.
Дульный тормоз, мушка с намушником, шомпол и накладка газоотводного механизма.
Антабка для ремня и многочисленные отверстия для облегчения винтовки в целом.
В 1941 году планировалось произвести 1,8 млн СВТ, а в 1942 уже 2 млн. Однако к началу войны штатное количество СВТ-40 получили лишь западные военные округа. Интересно, что немцы сразу же отметили превосходство советских войск в автоматическом оружии. В частности, командующий 2-й танковой армией генерал Г. Гудериан в своем докладе, посвященному боевым действиям на Восточном фронте, 7 ноября 1941 года писал: «Её [советской пехоты] вооружение ниже немецкого, за исключением автоматической винтовки.»
Расчет с МГ-34 и… винтовкой СВТ-40 (Бундесархив)
Польские солдаты армии Андерса на территории СССР в 1942 году.
Интересно, что и в США, и в Западной Европе после окончания Второй мировой войны идея самозарядной винтовки под мощный винтовочный патрон продолжала господствовать еще долгое время, вплоть до середины 1960-х годов. А винтовки, подобные советским довоенным АВС и СВТ, такие как M14, BM 59, G3, FN FAL, L1A1, многие годы состояли на вооружении и состоят до сих пор, хотя они и находятся на второстепенных ролях.
А вот морским пехотинцам воевать с СВТ было… «нормально»!
ТТХ. Самозарядная винтовка СВТ-38 имела вес со штыком и магазином 4,9 кг (на 0,6 кг больше веса СВТ-40, и имела более тяжелые штык, ложу и ряд других мелких деталей. Длина винтовки со штыком 1560 мм была так же больше общей длины СВТ-40 на 85 мм за счет более длинного штыка. Начальная скорость пули составляла 830 м/с (840 м/с). Прицельная дальность равнялась 1500 м, а предельная дальность полета пули могла достигать 3200 м.
Зато американский «гаранд» попал даже к греческим гвардейцам, которые парадируют в своей необычной форме возле здания парламента…
Снайперская винтовка СВТ-40 имела более высокое качество обработки канала ствола и съемный кронштейн для оптического прицела ПУ. Всего таких винтовок выпущено 48 992 шт. Модификация АВТ-40 ни по весу, ни по размерам не отличалась от СВТ-40, но имела переводчик огня, роль которого в этих винтовках выполнял флажок предохранителя. В данном случае кроме двух положений («предохранитель включен» и «огонь») он мог занимать еще и третье, дававшее винтовке возможность вести огонь очередями. Однако длительность такого огня не должна была превышать 30 выстрелов, то есть всего лишь три магазина подряд, поскольку иначе ствол чрезмерно нагревался.
СВТ- 40 в Музее Армии в Стокгольме.
Известно, что обстоятельства в первые месяцы войны сложились так, что в это время погибла или же была взята в плен большая часть рядового состава Красной Армии, умевшая грамотно эксплуатировать СВТ. Тогда как большинство только что призванных резервистов старших возрастов не понимало ни устройства этой винтовки, ни необходимости тщательного за ней ухода и соблюдения всех правил ее эксплуатации. Вот почему в Красной Армии винтовка Токарева заслужила славу капризного оружия, чувствительного к холоду и загрязнению. И тем не менее, во многих подразделениях Красной армии, имевших хорошую подготовку, и, прежде всего, в морской пехоте, отмечалось успешное применение СВТ вплоть до самого окончания войны. В войсках наших противников СВТ, к сожалению, также использовалась более грамотно, что позволило некоторым образом сгладить имевшиеся у нее конструктивные недостатки.
СВТ-40. Хорошо виден рычажок предохранителя позади спускового крючка.
Затворная рама и крышка затворной коробки с гнездом для обоймы от «трехлинейки».
Еще одним фактором, вызывавшим недостатки в работе винтовки СВТ-40, стали поставлявшиеся из США по ленд-лизу стрелковые пороха, имевшие присадки, помогавшие долго хранить патроны и предохранявшие ствол от коррозии. Однако эти присадки вызывали повышенное нагарообразование в газоотводном механизме винтовки, что требовало особенно частой чистки.
Снайперские винтовки: СВТ-40 и «трехлинейка» М1891/30. Вид справа.
Другой причиной, по которой винтовка Токарева, как говорится, «не пошла», является ее технологическая сложность. То есть попросту говоря, отечественной промышленности ее было сложно и дорого производить. Выпуск шести СВТ-40 был сопоставим по трудоемкости 10 винтовкам Мосина, что в условиях тотальной войны и массового призыва людей в армию было очень важным обстоятельством. Существенным недостатком было то, что для СВТ-38 требовалось 143 детали (включая 22 пружины), для выделки которых было необходимо 12 марки стали (из которых две специальные). Поэтому военное руководство страны сделало ставку на более простые и дешевые, а также хорошо освоенные в производстве магазинные винтовки с ручным перезаряжанием, а вот задача получить мощный автоматический огонь была возложена на пистолеты-пулеметы с их простейшей автоматикой, дешевой и не требовательной к уходу. Винтовка же Токарева требовала хорошего обращения, чего в условиях массового призыва достичь не представлялось невозможным. Однако во всех советских источниках, включая и работу Д.Н. Болотина, отмечалось, что в руках хорошо обученных снайперов и морских пехотинцев она показывала хорошие боевые качества. Отмечается, что СВТ-40 была несколько легче, чем американская винтовка Гаранда, имела более емкий магазин, но, правда, уступала ей в надежности. В целом она была… современнее своей американской «напарницы», что как нельзя лучше характеризует высокое качество российской оружейной школы.
Винтовка Джона Гаранда.(Музей Армии, Стокгольм)
Снайперской модификацией СВТ-40 пользовались многие замечательные снайперы Великой Отечественной войны и среди них Людмила Павличенко, Иван Сидоренко, Николай Ильин, Пётр Гончаров, Афанасий Гордиенко, Тулеугали Абдыбеков и многие другие.
Снайперские винтовки: СВТ-40 и «трехлинейка» М1891/30. Вид слева.
Конструкция СВТ-40 основана на использовании принципа отвода газов из канала ствола при коротком ходе газового поршня. Запирание осуществлялось перекосом затвора в вертикальной плоскости. УСМ винтовки — курковый. Предохранитель устроен таким образом, что блокирует спусковой крючок. Магазин у винтовки отъемный, на 10 патронов, с двухрядным их расположением. Причем магазин можно было снаряжать, и не отделяя его от винтовки, пользуясь обычными обоймами к винтовке Мосина. Поскольку в ней использовались мощные винтовочные патроны, на стволе конструктор предусмотрел газовый тормоз, и также снабдил ее газовым регулятором, позволявшим менять количество газов, отводимых при выстреле из канала ствола. Прицельные приспособления обычные, мушка прикрыта намушником. Для штыкового боя винтовка комплектовалась клинковым штык-ножом, но он примыкался к ней лишь при необходимости, а пристреливалась она без штыка.
Сборочная схема СВТ-40.
Тренированный стрелок, имея при себе заранее подготовленные магазины, мог произвести до 25 выстрелов в минуту, а при пополнении магазина из обойм – до 20 выстрелов в минуту. Согласно штату № 04/400-416 от 5 апреля 1941 г. стрелковая дивизия РККА должна была иметь 3307 винтовок СВТ-40 и 6992 винтовок и карабинов с ручным перезаряжанием. В стрелковой роте соответственно 96 и 27, а в отделении нужно было иметь только лишь восемь штук самозарядных винтовок.
Дульный тормоз, мушка с намушником, шомпол и накладка газоотводного механизма.
Антабка для ремня и многочисленные отверстия для облегчения винтовки в целом.
В 1941 году планировалось произвести 1,8 млн СВТ, а в 1942 уже 2 млн. Однако к началу войны штатное количество СВТ-40 получили лишь западные военные округа. Интересно, что немцы сразу же отметили превосходство советских войск в автоматическом оружии. В частности, командующий 2-й танковой армией генерал Г. Гудериан в своем докладе, посвященному боевым действиям на Восточном фронте, 7 ноября 1941 года писал: «Её [советской пехоты] вооружение ниже немецкого, за исключением автоматической винтовки.»
Расчет с МГ-34 и… винтовкой СВТ-40 (Бундесархив)
Польские солдаты армии Андерса на территории СССР в 1942 году.
Интересно, что и в США, и в Западной Европе после окончания Второй мировой войны идея самозарядной винтовки под мощный винтовочный патрон продолжала господствовать еще долгое время, вплоть до середины 1960-х годов. А винтовки, подобные советским довоенным АВС и СВТ, такие как M14, BM 59, G3, FN FAL, L1A1, многие годы состояли на вооружении и состоят до сих пор, хотя они и находятся на второстепенных ролях.
А вот морским пехотинцам воевать с СВТ было… «нормально»!
ТТХ. Самозарядная винтовка СВТ-38 имела вес со штыком и магазином 4,9 кг (на 0,6 кг больше веса СВТ-40, и имела более тяжелые штык, ложу и ряд других мелких деталей. Длина винтовки со штыком 1560 мм была так же больше общей длины СВТ-40 на 85 мм за счет более длинного штыка. Начальная скорость пули составляла 830 м/с (840 м/с). Прицельная дальность равнялась 1500 м, а предельная дальность полета пули могла достигать 3200 м.
Зато американский «гаранд» попал даже к греческим гвардейцам, которые парадируют в своей необычной форме возле здания парламента…
Снайперская винтовка СВТ-40 имела более высокое качество обработки канала ствола и съемный кронштейн для оптического прицела ПУ. Всего таких винтовок выпущено 48 992 шт. Модификация АВТ-40 ни по весу, ни по размерам не отличалась от СВТ-40, но имела переводчик огня, роль которого в этих винтовках выполнял флажок предохранителя. В данном случае кроме двух положений («предохранитель включен» и «огонь») он мог занимать еще и третье, дававшее винтовке возможность вести огонь очередями. Однако длительность такого огня не должна была превышать 30 выстрелов, то есть всего лишь три магазина подряд, поскольку иначе ствол чрезмерно нагревался.
- Автор:
- В.Шпаковский
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