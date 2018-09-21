Куликовская битва и миф о нашествии "монголов" на Русь
21 сентября в России отмечается День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.
Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Надо отметить, что само событие произошло 8 сентября по старому стилю, то есть 16 сентября — по новому, однако официально праздник, День воинской славы, отмечается 21 сентября. Это вызвано ошибкой перевода дат со старого стиля на новый. Так, при назначении даты не было учтено правило: при переводе дат 14 века к старому стилю прибавляется 8 дней, а прибавили по правилам Русской православной церкви 13 дней (по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый век всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда оно произошло). Из-за этих несоответствий в календарях и получается, что верная календарная годовщина битвы приходится на 16 сентября, а государственное празднование остаётся 21 сентября.
Ситуация перед битвой
Во второй половине XIV века Монгольская империя превратилось в крайне рыхлое государственное образование, потерявшее своё внутреннее единство. Начался закат империи Юань, где правили потомки Хубилая, и хулагуидского Ирана. Улус Чагатая выгорал в непрекращающейся гражданской войне: за 70 лет там сменилось более двадцати ханов, и только при Тимуре порядок восстановился. Улус Джучи, состоявший из Белой, Синей и Золотой орды, в состав которой входила значительная часть Руси, также находился не в лучшем положении.
Во времена правления хана Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека (1342—1357) Золотая Орда достигла своего расцвета. Однако принятие ислама государственной религией привело к разъеданию имперского организма. Мятежи князей, которые отказывались принять ислам, жестоко подавили. При этом основная часть населения Орды (как и русские, это были европеоиды, потомки Великой Скифии), долгое время сохраняли верность старой языческой вере. Так, в «Сказании о Мамаевом побоище», московском памятнике XV века, упоминаются боги, которым поклонялись ордынцы-«татары»: Перун, Салават, Реклий, Хорс, Мохаммед. То есть рядовые ордынцы ещё продолжали славить Перуна и Хорса (славяно-русских богов). Тотальная исламизация и приток в Золотую Орду огромного числа арабов стали причинами деградации и развала могущественной империи. Спустя столетие исламизация ордынцев разделит наследников Великой Скифии. Исламизированная евроазиатская часть «татар» будет отсечена от суперэтноса русов, попадет под власть враждебного русской цивилизации Крымского ханства и Турции. Только после воссоединения основной части территории империи начнется процесс восстановление единства и русские и татары станут государствообразующими этносами новой русской империи-орды.
С 1357 года в Орде после убийства хана Джанибека его сыном Бердибеком, который и сам был убит чуть больше чем через год, началась «великая замятня» — непрерывная череда переворотов и смен ханов, которые зачастую правили не более года. Со смертью Бердибека угасла династическая линия Батыя. Со смертью хана Темир-ходжи, убитого тёмником Мамаем, женатом на сестре Бердибека, улус Джучи фактически развалился. Мамай и его «ручной» хан Абдаллах закрепились на правом берегу Волги. Орда окончательно распалась на несколько независимых владений.
Белая орда сохранила своё единство. Её правитель, Урус-хан вёл воину за воссоединение улуса Джучи и успешно отстаивал свои границы от попыток Тимура распространить своё влияние к северу от Сырдарьи. Однажды в результате конфликта с Урус-ханом правитель Мангышлака Туй-ходжа-оглан лишился головы, а его сын Тохтамыш, царевич из дома Чингизидов, был вынужден бежать к Тамерлану. Войну за своё наследство Тохтамыш вёл безуспешно, пока в 1375 году Урус-хан не умер, и в следующем году Тохтамыш без труда овладел Белой ордой. Политика Тохтамыша продолжала стратегию Урус-хана, и в основе её лежит задача восстановления улуса Джучи. Наиболее сильным и непримиримым его противником стал Мамай, владыка правого берега Волги и Причерноморья. В своей борьбе за власть в Орде Мамай стремился опереться и на Русь, и на Русско-Литовское великое княжество. Однако союз оказался непрочен.
Стоит помнить, что Русско-Литовское княжество (Литва) тогда была русским государством, с русским государственным языком и с полным преобладанием русской культуры и русского населения. Знать княжества постепенно отрывалась от русских корней, попадала под влияние Польши и Запада, римско-католической религии. Но вестернизация ещё только начиналась. Сами балты-литовцы фактически ещё только отделились балто-славянской общности. В частности, они охраняли языческие верования вплоть до XV века и поклонялись Перуну-Перкунасу. Кроме того, после разгрома западного ядра русского суперэтноса в Центральной Европе, их германизации, ассимиляции и католизации, множество русов бежало в Литву. Поэтому литовцы были генетическими родственниками славян-русов. Таким образом, противостояние Москвы с Литвой (как и Москвы с Тверью) было соперничеством двух русских держав на лидерство на Руси.
Е. Данилевский. К полю Куликову
Возвышение Москвы
В это же время, когда Орда переживала упадок и смуту, начался процесс возвышения Москвы, который в итоге будет завершён воссоединением земель великой северной цивилизации, сохраняющей традиции легендарной Гипербореи, страны ариев, Великой Скифии и Русско-Ордынской империи. Москва станет новым концептуально-идеологическим, политическим и военным центром многотысячелетней русской цивилизации.
В 1359 году скончался великий князь московский Иван Иванович Красный, ему унаследовал сын, десятилетний Дмитрий. Москва к тому моменту благодаря усилиям предшественников Дмитрия Ивановича, заняла одно из наиболее важных мест среди других русских княжеств и земель. В 1362 году ценой сложных интриг Дмитрий Иванович получает ярлык на великое княжение владимирское. Ярлык на княжение был выдан юному князю Дмитрию правившим в тот момент в Сарае ханом Муругом. Правда, право на княжение ещё предстояло отвоевать у суздальско-нижегородского князя Дмитрия, несколько ранее получившего точно такой же ярлык. В 1363 году состоялся успешный поход, в ходе которого Дмитрий подчинил себе Владимир.
Затем на пути Москвы встала Тверь. Соперничество двух русских центров вылилось в целую череду войн, где Тверь против опасно усилившегося соседа поддержал князь Литвы Ольгерд. С 1368 по 1375 год Москва непрерывно воевала с Тверью и Литвой, в войну включился и Новгород. В итоге, когда в 1375 году после месячной осады земли Твери были опустошены, а русско-литовские войска так и не решились напасть на московско-новгородские рати, князь Михаил Тверской был вынужден пойти на продиктованный ему Дмитрием Ивановичем мир, где признавал себя «младшим братом» Дмитрия Ивановича и фактически подчинился московскому князю.
В этот же период, когда Орда была в смуте, русские князья прекратили выплату дани. В 1371 году Мамай выдал московскому князю Дмитрию ярлык на великое княжение. За это Дмитрий Иванович согласился снова платить «ордынский выход». В декабре того же года московская рать под командованием Дмитрия Боброка Волынского выступила против Рязани и разгромила рязанское войско. Однако наметившийся было союз Москвы и Золотой Орды разрушило убийство послов Мамая в Нижнем Новгороде, совершённое в 1374 году по наущению суздальского епископа Дионисия, близкого к Дмитрию Московскому и новый отказ Москвы платить дань Орде.
В результате с этого момента Москва оказывается в ситуации военного противостояния с Ордой. В том же 1374 году Мамай предпринимает поход в нижегородские земли. В 1376 году Мамай снова нападает на Нижний Новгород. На помощь городу выдвигается московская рать, узнав о приближении которой, ордынцы отходят. В зиму с 1376 на 1377 год московская и суздальско-нижегородская рати под началом Дмитрия Боброка предприняли успешный поход на камских булгар. В марте 1377 года на подступах, по мнению некоторых исследователей, к Казани, произошло решающее сражение, где булгары были разбиты. Одна из ордынских земель была подчинена Москве: здесь русские воеводы оставили московского наместника и сборщиков пошлин.
Однако в 1377 году ордынцы нанесли ответный удар. 2 августа царевич Арапша, полководец Мамая, уничтожил на реке Пьяне русскую рать, которая обороняла восточные рубежи Руси и состояла из нижегородцев, владимирцев, переяславцев, муромцев, ярославцев и юрьевцев. Затем ордынцы взяли и сожгли Нижний Новгород, который остался без защиты. После этого ордынцы вторглись в пределы Рязани и разгромили её. Рязанскому князю Олегу Ивановичу едва удалось спастись.
Мамай послал 5 туменов (тумен-тьма – 10-тыс. конный корпус) во главе с Бегичем на Москву, но они потерпели жестокое поражение на реке Воже (Битва на реке Воже). Русскими войсками командовал сам князь Дмитрий Иванович. О серьёзности поражения ордынского войска говорит тот факт, что в битве погибли четверо ордынских князей и сам Бегич — все предводители ордынских корпусов. Победоносное сражение на Воже стало генеральной репетицией Куликовской битвы.
Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов
Решающее сражение
Мамай, разозленный своеволием московского князя, решил организовать масштабный поход на Русь. Ему не давали покоя лавры хана Батыя. Он «вознесся в уме гордостью великою, хотел как второй царь Батый быть и всю землю Русскую пленить». Поэтому он не ограничился сбором своих войск, отрядов подвластных ему князей и вельмож в западной части Орды, но «рати нанял бесермен и армян, фрязей, черкесов, ясов и буртасов». То есть Мамай поднял ополчения подчиненных ему племен в Поволжье, на Кавказе, нанял итальянцев (фрязей). С генуэзцами, которые угнездились в Крыму, у Мамая были хорошие отношения. Кроме того, Мамай заключил союз с польско-литовским правителем Ягайло и рязанским князем Олегом. Земли Рязани только что были опустошены войсками Мамая и он не мог отказаться. Кроме того, Рязань тогда была противником Москвы.
Летом огромное войско Мамая (его численность различные источники определяли от 60 до 300 тыс. воинов) переправилось через Волгу и подошло к устью Воронежа. Получив весть о готовящемся вторжении, московский князь Дмитрий был настороже и готовился к противостоянию. Дмитрий Иванович стал «собирать воинства много и силу великую, соединяясь с князьями русскими и бывшими под ним князьями местными». В степь была направлена «крепкая сторожа», которая следила за передвижением противника.
В Москве в это время были собраны значительные силы. Сбор всех сил назначили в Коломне, оттуда легко было прикрыть любое место на южном рубеже. Москва собрала огромное войско. Летописи сообщают о 200 тыс. человек и даже «400 тысяч воинства конного и пешего». Понятно, что эти цифры сильно завышены. Более поздние исследователи (Е. А. Разин и др.), подсчитав общее количество населения русских княжеств, учтя принцип комплектования войск и другие факторы, считали, что под знамёнами Дмитрия собралось 50—60 тысяч воинов.
В Коломне Дмитрий Иванович произвел смотр войска, разделил его на пять полков и назначил воевод. Русское войско из Коломны прошло вдоль Оки, к устью реки Лопасни. Сюда же спешили «все вои остаточные». 30 августа русское войско переправилось через Оку и двинулось к Дону. 5 сентября русские подошли к Дону, к устью реки Непрядвы. В деревне Чернова прошёл военный совет, на котором решили перейти на другую сторону Дона. 6 сентября по пяти мостам началась переправа через Дон. В ночь на 7 сентября последние русские полки перешли через реку Дон и разрушили за собой мосты, чтобы никто не думал об отступлении.
Утром 7 сентября русские полки вышли на Куликово поле, между Доном и Непрядвой. Русские воеводы построили полки для битвы. Впереди располагался сильный сторожевой полк Семена Мелика, который уже вступил в боевое соприкосновение с передовыми силами противника. Мамай был уже на Гусином броде, в 8-9 км от устья Непрядвы. Мелик слал гонцов к князю Дмитрию, чтобы наши полки успели «исполчиться, чтобы не упредили поганые».
В центре стоял большой полк и весь двор московского князя. Ими командовал московский окольничий Тимофей Вельяминов. Перед началом битвы Дмитрий Донской в одежде и доспехах простого воина встал в рядах ратников, поменявшись одеждой со своим любимцем Михаилом Бреноком (Брянка). При этом Дмитрий встал в первой линии. На крыльях стояли — полк правой руки под командованием русско-литовского князя Андрея Ольгердовича и полк левой руки князей Василия Ярославского и Феодора Моложского. Впереди перед большим полком стал передовой полк князей Симеона Оболенского и Ивана Тарусского. В лес вверх по Дону был поставлен засадный полк во главе с Владимиром Андреевичем и Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским. Это были отборные воины с лучшими воеводами Русской земли. По традиционной версии засадный полк стоял в дубраве рядом с полком левой руки, однако, в «Задонщине» говорится об ударе засадного полка с правой руки.
Утром 8 сентября был сильный туман, «мгла великая по всей земле, как тьма». Когда часам к 11 утра туман рассеялся, Дмитрий Иванович «повелел полкам своим выступать, и внезапно сила татарская пошла с холмов». Русский и ордынский строй, ощетинившись копьями, стали друг против друга, «и не было места, где им расступиться… И страшно было видеть две силы великие, сходящиеся на кровопролитие, на скорую смерть…». Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище» (другие источники об этом не сообщают) битва началась с традиционного поединка лучших бойцов. Состоялся знаменитый поединок Челубея (Темир-бей, Темир-Мурза) с Александром Пересветом. Два воина «ударились крепко, так громко и сильно, что земля затряслась, и упали оба на землю мертвые». После этого, около 12 часов, «сступились полки».
Условия местности не позволили командирам Мамая применить излюбленную тактику ордынцев — фланговые обхваты и удары. Пришлось атаковать в лоб, когда сила ломит силу. «И была брань крепкая, и сеча злая, и лилась кровь, как вода, и падало мертвых бесчисленное множество от обеих сторон … всюду множество мертвых лежало, и не могли кони ступать по мертвым. Не только оружием убивали, но и под конскими ногами умирали, от тесноты великой задыхались…»
Главный удар войск Мамая пришёлся на центр и левый фланг русской армии. В центре и на левом фланге стояла «пешая русская великая рать», городские полки и крестьяне ополченцы. Потери пехоты были огромны. По словам летописца, пехота, «как сено скошенное, лежала». Ордынцы смогли несколько потеснить большой полк, но он устоял. Полк правой руки не только устоял, но и был готов наступать. Но видя, что левый фланг и центр теснят, Андрей Ольгердович не стал разрывать строй. Видя, что русский центр устоял, ордынцы направили подкрепления на свой правый фланг. «И тут пешая рать, как древо, сломилась, и как сено подсечена, и было видеть это страшно, и начали татары одолевать». Полк левой руки стали оттеснять к Непрядве. Ордынская конница уже торжествовала победу и стала обходить левый фланг большого полка.
И в этот критический момент ударил засадный полк. Более горячий Владимир Серпуховской предлагал нанести удар раньше, но мудрый воевода Боброк удерживал его. Только в 3 часа дня, когда ветер подул в сторону ордынцев, и всё ордынское войско ввязалось в битву и Мамая не осталось крупных резервов, Боброк сказал: «Княже, час пришёл!» Засадная конница вылетела из леса и со всей долго сдерживаемой яростью ударила во фланг и тыл противника. Та часть ордынского войска, которая оказалась в глубине русского строя была уничтожена, остальных ордынцев погнали обратно, к Красному холму, месту ставки Мамая. Это было началом всеобщего погрома ордынцев. Остальные русские полки, воспрянув духом, погнали врага по всему фронту.
Множество ордынцев было перебито во время преследования. По разным оценкам войско Мамая потеряло от половины до трёх четвертей своего состава. Мамай со своими телохранителями сбежал. Но это был его конец. Воспользовавшись его поражением, разгром Мамая на реке Калке завершил хан Тохтамыш. Мамай сбежал в Крым, надеясь спрятаться у генуэзцев, но его там убили.
Великого московского и владимирского князя Дмитрия Ивановича нашли среди груды погибших. Он был сильно избит, еле дышал. Восемь дней простояло русской войско за Доном, «на костях». Дорогой ценой досталась эта победа Руси. Русская рать потеряла от трети до половины всех воинов.
Ягайло, с учётом того, что русские составляли большую часть его армии, а некоторые князья и воеводы из Литвы выступили в битве за Москву (Великое княжество Литовское и Русское на три четверти состояло из русских земель), не решился выступить в битву с Дмитрием Донским и повернул обратно. По словам летописца: «князь Ягайло со всей силой литовскую побежал назад с великой скоростью. Не видел он тогда ни князя великого, ни рати его, ни оружия его, но только имени боялся и трепетал». Рязанский князь Олег также не привёл дружины на помощь Мамаю.
Победа Москвы была велика, но Орда была ещё могучей империей. Время смены политического центра на Севере ещё не пришло. Поэтому уже в 1382 г. Тохтамыш легко вышел к Москве и из-за внутренних неурядиц в городе взял крепость. Дмитрий в это время пытался собрать войска. Многие русские города и селения были подвергнуты разгрому. Тохтамыш ушёл «с бесчисленным богатством и бесчисленным полоном восвояси». Дмитрий Донской победил своих соперников, сделал Москву самым могучим центром Северо-Восточной Руси, но ему пришлось снова признать зависимость от Орды.
Поле Куликово. Стояние на костях. Художник П. Рыженко
Миф о войне с «монголо-татарами»
На Западе, в Риме – тогдашнем концептуально-идеологическом центре западного мира, был создан миф о вторжении на Русь «монголов» и «Монгольской» империи. Цель мифа – искажение подлинной истории человечества и Руси-России. На Западе не могут признать тот факт, что русская цивилизация и суперэтнос русов существовали задолго до возникновения западноевропейских государств. Что русы-русские имеют более древнюю историю, чем такие «исторические народы» — ка немцы, англичане, французы или итальянцы. Что многие европейские страны и города были возведены на фундаменте славяно-русских земель. В частности, Германия, где большая часть городов была основана русами (включая Берлин, Дрезден, Бранденбург и Росток), а «немцы» — в массе своей это генетические потомки славянорусов, которых онемечили – лишили языка, истории, культуры и веры.
История – это инструмент контроля и программирования «нужного видения» мира. На Западе это отлично понимают. Историю пишут победители, перекраивая сознание людей в нужном себе направлении. «Иванами без родства» легко управлять, обирать их и при необходимости бросать на убой. Поэтому и был создан миф о «монголах из Монголии» и «монголо-татарском» нашествии. Династия Романовых, представители которой в большинстве своём ориентировались на Запад, европейскую культуру, этот миф приняла, позволив немецким историкам и их российских последователям переписать историю в своих интересах. Так, в России Романовых отказавшись от «азиатских» — гиперборейских, арийских и скифских корней Русского государства. Историю Руси-России стали отсчитывать с крещения «диких и неразумных» славян. В этом историческом мифе центр человечества, всех достижений и благ, это Европа (Запад). А Русь — это дикая, полуазиатская окраина Европы, которая всё заимствовала у Запада или Востока.
Однако с учётом последних исследований (в том числе и в области генетики), очевидно, что никаких «монголо-татар» на Руси XIII — XV вв. не было. Монголов же на Руси в большом количестве тогда не было! Монголы — это монголоиды. А русские и современные «татары» (булгары-волгари) — это европеоиды. Ни в киевских, ни во владимиро-суздальских, ни в рязанских землях той эпохи не нашли черепов монголоидов. А ведь там гремели кровопролитные и жестокие сражения. Люди гибли тысячами. Если бы многочисленные тумены «монголов» прошли по Руси, то следы бы остались как в археологических раскопах, так и генетике местного населения. А их нет! Хотя монголоидность доминанта, подавляюща. Конечно, западным русофобам и их местечковым холопам на Украине хочется видеть в «москалях» смесь азиатов и финно-угров. Но генетические исследования показывают, что русские — это типичные европеоиды, представители белой расы. И в русских могильниках времен «монгольской» Орды лежат европеоиды.
Монголоидность на Руси появилась только в XVI-XVII вв. вместе со служивыми татарами, которые сами будучи изначально европеоидами, приобрели её на восточных рубежах. Служили без женщин и брали в жены местных жительниц. Кроме того, очевидно, что никакие монголы не могли преодолеть расстояние от Монголии до Рязани, несмотря на красивые рассказы о сменных выносливых монгольских лошадках. Поэтому бесчисленные романы, картины, а затем и фильмы о страшных «монгольских» всадниках на просторах Руси — всё это миф.
Монголия и сейчас малонаселенный, неразвитый уголок мирового сообщества. Раньше было ещё хуже. В период XIII – XV вв. настоящие монголы находили на уровне развития индейских племен в Северной Америке – дикие охотники, начинающие скотоводы. Все империи, которые доминировали и властвуют на планете в военно-политическом отношении, всегда имели мощную производственную базу. Современные США — мировой экономический и технологический лидер. Германия, развязавшая две мировые войны, обладала мощной индустрией и «мрачным тевтонским гением». Британская империя создала крупнейшую колониальную империю, ограбила значительную часть планеты, была «мастерской мира» и владычицей морей. Плюс британское золото – глобальная валюта. Наполеон Бонапарт подмял под себя значительную часть Европы и её экономику. Непобедимая фаланга Александра Македонского, которая потрясла древний мир, опиралась на сильную производственную и финансовую базу, которую создал его отец Филипп.
Как дикие монголы, жившие почти в первобытных условиях, захватили почти полмира? Подмяли под себя тогдашние передовые державы — Китай, Хорезм, Русь, разорили Кавказ, пол-Европы, сокрушили Персию и турок-османов? Рассказывают сказки о монгольской железной дисциплине, организации армии, превосходных лучниках. Однако железная дисциплина была во всех армиях. Десятичная организация армии — десяток, сотня, тысяча, десять тысяч (тьма-тумен), была издревле характерна для русской армии. Русский сложный лук был намного мощнее и лучше не только монгольского простого лука, но и английского. В Монголии того времени просто не было производственной базы, которая могла вооружить и поддерживать многочисленную и мощную армию. Дикари-степняки, живущие скотоводством, охотники в горных лесах, просто не могли в течение одного поколения стать металлургами, профессиональными воинами и инженерами-строителями. На это уходят века.
«Монгольского» вторжения не было. Но само нашествие было, были бои, сожженные города. Кто сражался? Ответ прост. Согласно русской концепции истории (её представителями являются Ломоносов, Татищев, Классен, Вельтман, Иловайский, Любавский, Петухов и мн. другие), Русь появилась не на пустом месте «из болот», под руководством «князей-немцев» (викингов) и греческих христианских миссионеров, а была прямым преемником Сарматии, Скифии и Гипербореи. Огромные лесостепные пространства от Северного Причерноморья через Поволжье и Южный Урал и до Алтая, Саян и Монголии (вплоть до Тихого океана и Северного Китая), которые заселили «монголами», заселяли европеоиды. Они были известны под именами ариев, скифов, сарматов, жунов («рыжеволосых дьяволов»), хуннов (гуннов), динлинов и т. д.
Ещё задолго до последней волны ариев, которые во 2 тыс. до н. э. ушли из Северного Причерноморья в Персию и Индию, индоевропейцы-европеоиды освоили лесостепную полосу от Карпат до Саян и далее, оказали влияние на складывание китайской и японской цивилизаций. Они вели полукочевой образ жизни, передвигались на волах, при этом умели обрабатывать землю. Именно в южнорусских лесах приручили лошадь. По всей Скифии осталось множество курганных захоронений с повозками, оружием, богатой утварью. Именно эти люди прославились как великие воины, создавшие великие державы и крушившие противников. Огромные роды «скифов»-европеоидов, которые были в раннем средневековье военной элитой Забайкалья, Хакасии и Монголии (отсюда легенда о русобородом и голубоглазом Темучине-Чингисхане), и были единственной военной силой, которая могла покорить Китай, Среднюю Азию и другие земли. Только «скифы» имели производственную базу, позволявшую снаряжать мощные армии.
Позднее эти европеоиды растворились в монголоидной массе (гены монголоидов доминанты). Так, после Гражданской войны в России в Китай бежали десятки тысяч русских. Но их сейчас нет. Во втором, третьем поколении все стали китайцами. Часть этих индоевропейцев-ариев породила тюрков, которые сохранили в легендах память о русых, голубоглазых предках-великанах. Но XIII столетии русы-скифы господствовали в Евразии.
Вот эти европеоиды и пришли на Русь. Антропологически, генетически, частично и культурно эти «скифы» ничем не отличались от половцев и русов-русских Москвы, Киева и Рязани. Все они были представителями одной огромной культурно-языковой общности, потомками Великой Скифии, мира армии и легендарной Гипербореи. Внешне они могли отличаться лишь типом одежды («скифосибирский звериный стиль»), диалектом русского языка — как великорусы от малороссов-украинцев, и тем, что они были язычниками, поклонявшимися Отцу-Небу и Матери-Земле, священному огню. Поэтому христианские летописцы и называли их «погаными», то есть язычниками.
По сути, войны с «татарами-монголами» — это внутренний конфликт. Русь XIII столетия находилась в кризисе, развалилась на части, которые начал поглощать Запад. Запад (с центром в Риме) уже почти «переварил» западную часть суперэтноса русов в Центральной Европе, началось наступление на восточную ветвь суперэтноса русов. Раздробленная, погрязшая в междоусобицах Русь была обречена на гибель. «Скифы» принесли на Русь воинскую дисциплину, царскую власть («тоталитаризм») и отбросили Запад, погромив ряд западноевропейских королевств. Так, Батый и Александр Ярославич (Невский) действовали практически единым фронтом против Запада. Вот поэтому «скифы» Орды быстро нашли общий язык с князьями и боярами Руси, роднились, братались, выдавали замуж на обе стороны дочерей. Русь и Орда становились единым организмом.
Исламизация и арабизация Орды, процесс, видимо, управляемый, привели к тяжелому внутреннему кризису и смуте. Однако в северной (евразийской) цивилизации появился новый, более здоровый и пассионарный центр — Москва. Куликовская битва была частью процесса перехода центра управления из Сарая в Москву. Окончательно этот процесс завершился при Иване Грозном, когда Москве подчинили Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. То есть империя возродилась (как это уже не раз было в прошлом), как птица Феникс, но уже в новом облике, объединяя традиции Руси и Орды с идеологическим и военно-политическим центром в Москве.
Картина Виктора Маторина «Дмитрий Донской»
Он учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России». Надо отметить, что само событие произошло 8 сентября по старому стилю, то есть 16 сентября — по новому, однако официально праздник, День воинской славы, отмечается 21 сентября. Это вызвано ошибкой перевода дат со старого стиля на новый. Так, при назначении даты не было учтено правило: при переводе дат 14 века к старому стилю прибавляется 8 дней, а прибавили по правилам Русской православной церкви 13 дней (по церковному летоисчислению при переводе дат со старого стиля на новый век всегда прибавляется 13 дней, вне зависимости от века, когда оно произошло). Из-за этих несоответствий в календарях и получается, что верная календарная годовщина битвы приходится на 16 сентября, а государственное празднование остаётся 21 сентября.
Ситуация перед битвой
Во второй половине XIV века Монгольская империя превратилось в крайне рыхлое государственное образование, потерявшее своё внутреннее единство. Начался закат империи Юань, где правили потомки Хубилая, и хулагуидского Ирана. Улус Чагатая выгорал в непрекращающейся гражданской войне: за 70 лет там сменилось более двадцати ханов, и только при Тимуре порядок восстановился. Улус Джучи, состоявший из Белой, Синей и Золотой орды, в состав которой входила значительная часть Руси, также находился не в лучшем положении.
Во времена правления хана Узбека (1313—1341) и его сына Джанибека (1342—1357) Золотая Орда достигла своего расцвета. Однако принятие ислама государственной религией привело к разъеданию имперского организма. Мятежи князей, которые отказывались принять ислам, жестоко подавили. При этом основная часть населения Орды (как и русские, это были европеоиды, потомки Великой Скифии), долгое время сохраняли верность старой языческой вере. Так, в «Сказании о Мамаевом побоище», московском памятнике XV века, упоминаются боги, которым поклонялись ордынцы-«татары»: Перун, Салават, Реклий, Хорс, Мохаммед. То есть рядовые ордынцы ещё продолжали славить Перуна и Хорса (славяно-русских богов). Тотальная исламизация и приток в Золотую Орду огромного числа арабов стали причинами деградации и развала могущественной империи. Спустя столетие исламизация ордынцев разделит наследников Великой Скифии. Исламизированная евроазиатская часть «татар» будет отсечена от суперэтноса русов, попадет под власть враждебного русской цивилизации Крымского ханства и Турции. Только после воссоединения основной части территории империи начнется процесс восстановление единства и русские и татары станут государствообразующими этносами новой русской империи-орды.
С 1357 года в Орде после убийства хана Джанибека его сыном Бердибеком, который и сам был убит чуть больше чем через год, началась «великая замятня» — непрерывная череда переворотов и смен ханов, которые зачастую правили не более года. Со смертью Бердибека угасла династическая линия Батыя. Со смертью хана Темир-ходжи, убитого тёмником Мамаем, женатом на сестре Бердибека, улус Джучи фактически развалился. Мамай и его «ручной» хан Абдаллах закрепились на правом берегу Волги. Орда окончательно распалась на несколько независимых владений.
Белая орда сохранила своё единство. Её правитель, Урус-хан вёл воину за воссоединение улуса Джучи и успешно отстаивал свои границы от попыток Тимура распространить своё влияние к северу от Сырдарьи. Однажды в результате конфликта с Урус-ханом правитель Мангышлака Туй-ходжа-оглан лишился головы, а его сын Тохтамыш, царевич из дома Чингизидов, был вынужден бежать к Тамерлану. Войну за своё наследство Тохтамыш вёл безуспешно, пока в 1375 году Урус-хан не умер, и в следующем году Тохтамыш без труда овладел Белой ордой. Политика Тохтамыша продолжала стратегию Урус-хана, и в основе её лежит задача восстановления улуса Джучи. Наиболее сильным и непримиримым его противником стал Мамай, владыка правого берега Волги и Причерноморья. В своей борьбе за власть в Орде Мамай стремился опереться и на Русь, и на Русско-Литовское великое княжество. Однако союз оказался непрочен.
Стоит помнить, что Русско-Литовское княжество (Литва) тогда была русским государством, с русским государственным языком и с полным преобладанием русской культуры и русского населения. Знать княжества постепенно отрывалась от русских корней, попадала под влияние Польши и Запада, римско-католической религии. Но вестернизация ещё только начиналась. Сами балты-литовцы фактически ещё только отделились балто-славянской общности. В частности, они охраняли языческие верования вплоть до XV века и поклонялись Перуну-Перкунасу. Кроме того, после разгрома западного ядра русского суперэтноса в Центральной Европе, их германизации, ассимиляции и католизации, множество русов бежало в Литву. Поэтому литовцы были генетическими родственниками славян-русов. Таким образом, противостояние Москвы с Литвой (как и Москвы с Тверью) было соперничеством двух русских держав на лидерство на Руси.
Е. Данилевский. К полю Куликову
Возвышение Москвы
В это же время, когда Орда переживала упадок и смуту, начался процесс возвышения Москвы, который в итоге будет завершён воссоединением земель великой северной цивилизации, сохраняющей традиции легендарной Гипербореи, страны ариев, Великой Скифии и Русско-Ордынской империи. Москва станет новым концептуально-идеологическим, политическим и военным центром многотысячелетней русской цивилизации.
В 1359 году скончался великий князь московский Иван Иванович Красный, ему унаследовал сын, десятилетний Дмитрий. Москва к тому моменту благодаря усилиям предшественников Дмитрия Ивановича, заняла одно из наиболее важных мест среди других русских княжеств и земель. В 1362 году ценой сложных интриг Дмитрий Иванович получает ярлык на великое княжение владимирское. Ярлык на княжение был выдан юному князю Дмитрию правившим в тот момент в Сарае ханом Муругом. Правда, право на княжение ещё предстояло отвоевать у суздальско-нижегородского князя Дмитрия, несколько ранее получившего точно такой же ярлык. В 1363 году состоялся успешный поход, в ходе которого Дмитрий подчинил себе Владимир.
Затем на пути Москвы встала Тверь. Соперничество двух русских центров вылилось в целую череду войн, где Тверь против опасно усилившегося соседа поддержал князь Литвы Ольгерд. С 1368 по 1375 год Москва непрерывно воевала с Тверью и Литвой, в войну включился и Новгород. В итоге, когда в 1375 году после месячной осады земли Твери были опустошены, а русско-литовские войска так и не решились напасть на московско-новгородские рати, князь Михаил Тверской был вынужден пойти на продиктованный ему Дмитрием Ивановичем мир, где признавал себя «младшим братом» Дмитрия Ивановича и фактически подчинился московскому князю.
В этот же период, когда Орда была в смуте, русские князья прекратили выплату дани. В 1371 году Мамай выдал московскому князю Дмитрию ярлык на великое княжение. За это Дмитрий Иванович согласился снова платить «ордынский выход». В декабре того же года московская рать под командованием Дмитрия Боброка Волынского выступила против Рязани и разгромила рязанское войско. Однако наметившийся было союз Москвы и Золотой Орды разрушило убийство послов Мамая в Нижнем Новгороде, совершённое в 1374 году по наущению суздальского епископа Дионисия, близкого к Дмитрию Московскому и новый отказ Москвы платить дань Орде.
В результате с этого момента Москва оказывается в ситуации военного противостояния с Ордой. В том же 1374 году Мамай предпринимает поход в нижегородские земли. В 1376 году Мамай снова нападает на Нижний Новгород. На помощь городу выдвигается московская рать, узнав о приближении которой, ордынцы отходят. В зиму с 1376 на 1377 год московская и суздальско-нижегородская рати под началом Дмитрия Боброка предприняли успешный поход на камских булгар. В марте 1377 года на подступах, по мнению некоторых исследователей, к Казани, произошло решающее сражение, где булгары были разбиты. Одна из ордынских земель была подчинена Москве: здесь русские воеводы оставили московского наместника и сборщиков пошлин.
Однако в 1377 году ордынцы нанесли ответный удар. 2 августа царевич Арапша, полководец Мамая, уничтожил на реке Пьяне русскую рать, которая обороняла восточные рубежи Руси и состояла из нижегородцев, владимирцев, переяславцев, муромцев, ярославцев и юрьевцев. Затем ордынцы взяли и сожгли Нижний Новгород, который остался без защиты. После этого ордынцы вторглись в пределы Рязани и разгромили её. Рязанскому князю Олегу Ивановичу едва удалось спастись.
Мамай послал 5 туменов (тумен-тьма – 10-тыс. конный корпус) во главе с Бегичем на Москву, но они потерпели жестокое поражение на реке Воже (Битва на реке Воже). Русскими войсками командовал сам князь Дмитрий Иванович. О серьёзности поражения ордынского войска говорит тот факт, что в битве погибли четверо ордынских князей и сам Бегич — все предводители ордынских корпусов. Победоносное сражение на Воже стало генеральной репетицией Куликовской битвы.
Утро на Куликовом поле. Художник А. Бубнов
Решающее сражение
Мамай, разозленный своеволием московского князя, решил организовать масштабный поход на Русь. Ему не давали покоя лавры хана Батыя. Он «вознесся в уме гордостью великою, хотел как второй царь Батый быть и всю землю Русскую пленить». Поэтому он не ограничился сбором своих войск, отрядов подвластных ему князей и вельмож в западной части Орды, но «рати нанял бесермен и армян, фрязей, черкесов, ясов и буртасов». То есть Мамай поднял ополчения подчиненных ему племен в Поволжье, на Кавказе, нанял итальянцев (фрязей). С генуэзцами, которые угнездились в Крыму, у Мамая были хорошие отношения. Кроме того, Мамай заключил союз с польско-литовским правителем Ягайло и рязанским князем Олегом. Земли Рязани только что были опустошены войсками Мамая и он не мог отказаться. Кроме того, Рязань тогда была противником Москвы.
Летом огромное войско Мамая (его численность различные источники определяли от 60 до 300 тыс. воинов) переправилось через Волгу и подошло к устью Воронежа. Получив весть о готовящемся вторжении, московский князь Дмитрий был настороже и готовился к противостоянию. Дмитрий Иванович стал «собирать воинства много и силу великую, соединяясь с князьями русскими и бывшими под ним князьями местными». В степь была направлена «крепкая сторожа», которая следила за передвижением противника.
В Москве в это время были собраны значительные силы. Сбор всех сил назначили в Коломне, оттуда легко было прикрыть любое место на южном рубеже. Москва собрала огромное войско. Летописи сообщают о 200 тыс. человек и даже «400 тысяч воинства конного и пешего». Понятно, что эти цифры сильно завышены. Более поздние исследователи (Е. А. Разин и др.), подсчитав общее количество населения русских княжеств, учтя принцип комплектования войск и другие факторы, считали, что под знамёнами Дмитрия собралось 50—60 тысяч воинов.
В Коломне Дмитрий Иванович произвел смотр войска, разделил его на пять полков и назначил воевод. Русское войско из Коломны прошло вдоль Оки, к устью реки Лопасни. Сюда же спешили «все вои остаточные». 30 августа русское войско переправилось через Оку и двинулось к Дону. 5 сентября русские подошли к Дону, к устью реки Непрядвы. В деревне Чернова прошёл военный совет, на котором решили перейти на другую сторону Дона. 6 сентября по пяти мостам началась переправа через Дон. В ночь на 7 сентября последние русские полки перешли через реку Дон и разрушили за собой мосты, чтобы никто не думал об отступлении.
Утром 7 сентября русские полки вышли на Куликово поле, между Доном и Непрядвой. Русские воеводы построили полки для битвы. Впереди располагался сильный сторожевой полк Семена Мелика, который уже вступил в боевое соприкосновение с передовыми силами противника. Мамай был уже на Гусином броде, в 8-9 км от устья Непрядвы. Мелик слал гонцов к князю Дмитрию, чтобы наши полки успели «исполчиться, чтобы не упредили поганые».
В центре стоял большой полк и весь двор московского князя. Ими командовал московский окольничий Тимофей Вельяминов. Перед началом битвы Дмитрий Донской в одежде и доспехах простого воина встал в рядах ратников, поменявшись одеждой со своим любимцем Михаилом Бреноком (Брянка). При этом Дмитрий встал в первой линии. На крыльях стояли — полк правой руки под командованием русско-литовского князя Андрея Ольгердовича и полк левой руки князей Василия Ярославского и Феодора Моложского. Впереди перед большим полком стал передовой полк князей Симеона Оболенского и Ивана Тарусского. В лес вверх по Дону был поставлен засадный полк во главе с Владимиром Андреевичем и Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынским. Это были отборные воины с лучшими воеводами Русской земли. По традиционной версии засадный полк стоял в дубраве рядом с полком левой руки, однако, в «Задонщине» говорится об ударе засадного полка с правой руки.
Утром 8 сентября был сильный туман, «мгла великая по всей земле, как тьма». Когда часам к 11 утра туман рассеялся, Дмитрий Иванович «повелел полкам своим выступать, и внезапно сила татарская пошла с холмов». Русский и ордынский строй, ощетинившись копьями, стали друг против друга, «и не было места, где им расступиться… И страшно было видеть две силы великие, сходящиеся на кровопролитие, на скорую смерть…». Согласно «Сказанию о Мамаевом побоище» (другие источники об этом не сообщают) битва началась с традиционного поединка лучших бойцов. Состоялся знаменитый поединок Челубея (Темир-бей, Темир-Мурза) с Александром Пересветом. Два воина «ударились крепко, так громко и сильно, что земля затряслась, и упали оба на землю мертвые». После этого, около 12 часов, «сступились полки».
Условия местности не позволили командирам Мамая применить излюбленную тактику ордынцев — фланговые обхваты и удары. Пришлось атаковать в лоб, когда сила ломит силу. «И была брань крепкая, и сеча злая, и лилась кровь, как вода, и падало мертвых бесчисленное множество от обеих сторон … всюду множество мертвых лежало, и не могли кони ступать по мертвым. Не только оружием убивали, но и под конскими ногами умирали, от тесноты великой задыхались…»
Главный удар войск Мамая пришёлся на центр и левый фланг русской армии. В центре и на левом фланге стояла «пешая русская великая рать», городские полки и крестьяне ополченцы. Потери пехоты были огромны. По словам летописца, пехота, «как сено скошенное, лежала». Ордынцы смогли несколько потеснить большой полк, но он устоял. Полк правой руки не только устоял, но и был готов наступать. Но видя, что левый фланг и центр теснят, Андрей Ольгердович не стал разрывать строй. Видя, что русский центр устоял, ордынцы направили подкрепления на свой правый фланг. «И тут пешая рать, как древо, сломилась, и как сено подсечена, и было видеть это страшно, и начали татары одолевать». Полк левой руки стали оттеснять к Непрядве. Ордынская конница уже торжествовала победу и стала обходить левый фланг большого полка.
И в этот критический момент ударил засадный полк. Более горячий Владимир Серпуховской предлагал нанести удар раньше, но мудрый воевода Боброк удерживал его. Только в 3 часа дня, когда ветер подул в сторону ордынцев, и всё ордынское войско ввязалось в битву и Мамая не осталось крупных резервов, Боброк сказал: «Княже, час пришёл!» Засадная конница вылетела из леса и со всей долго сдерживаемой яростью ударила во фланг и тыл противника. Та часть ордынского войска, которая оказалась в глубине русского строя была уничтожена, остальных ордынцев погнали обратно, к Красному холму, месту ставки Мамая. Это было началом всеобщего погрома ордынцев. Остальные русские полки, воспрянув духом, погнали врага по всему фронту.
Множество ордынцев было перебито во время преследования. По разным оценкам войско Мамая потеряло от половины до трёх четвертей своего состава. Мамай со своими телохранителями сбежал. Но это был его конец. Воспользовавшись его поражением, разгром Мамая на реке Калке завершил хан Тохтамыш. Мамай сбежал в Крым, надеясь спрятаться у генуэзцев, но его там убили.
Великого московского и владимирского князя Дмитрия Ивановича нашли среди груды погибших. Он был сильно избит, еле дышал. Восемь дней простояло русской войско за Доном, «на костях». Дорогой ценой досталась эта победа Руси. Русская рать потеряла от трети до половины всех воинов.
Ягайло, с учётом того, что русские составляли большую часть его армии, а некоторые князья и воеводы из Литвы выступили в битве за Москву (Великое княжество Литовское и Русское на три четверти состояло из русских земель), не решился выступить в битву с Дмитрием Донским и повернул обратно. По словам летописца: «князь Ягайло со всей силой литовскую побежал назад с великой скоростью. Не видел он тогда ни князя великого, ни рати его, ни оружия его, но только имени боялся и трепетал». Рязанский князь Олег также не привёл дружины на помощь Мамаю.
Победа Москвы была велика, но Орда была ещё могучей империей. Время смены политического центра на Севере ещё не пришло. Поэтому уже в 1382 г. Тохтамыш легко вышел к Москве и из-за внутренних неурядиц в городе взял крепость. Дмитрий в это время пытался собрать войска. Многие русские города и селения были подвергнуты разгрому. Тохтамыш ушёл «с бесчисленным богатством и бесчисленным полоном восвояси». Дмитрий Донской победил своих соперников, сделал Москву самым могучим центром Северо-Восточной Руси, но ему пришлось снова признать зависимость от Орды.
Поле Куликово. Стояние на костях. Художник П. Рыженко
Миф о войне с «монголо-татарами»
На Западе, в Риме – тогдашнем концептуально-идеологическом центре западного мира, был создан миф о вторжении на Русь «монголов» и «Монгольской» империи. Цель мифа – искажение подлинной истории человечества и Руси-России. На Западе не могут признать тот факт, что русская цивилизация и суперэтнос русов существовали задолго до возникновения западноевропейских государств. Что русы-русские имеют более древнюю историю, чем такие «исторические народы» — ка немцы, англичане, французы или итальянцы. Что многие европейские страны и города были возведены на фундаменте славяно-русских земель. В частности, Германия, где большая часть городов была основана русами (включая Берлин, Дрезден, Бранденбург и Росток), а «немцы» — в массе своей это генетические потомки славянорусов, которых онемечили – лишили языка, истории, культуры и веры.
История – это инструмент контроля и программирования «нужного видения» мира. На Западе это отлично понимают. Историю пишут победители, перекраивая сознание людей в нужном себе направлении. «Иванами без родства» легко управлять, обирать их и при необходимости бросать на убой. Поэтому и был создан миф о «монголах из Монголии» и «монголо-татарском» нашествии. Династия Романовых, представители которой в большинстве своём ориентировались на Запад, европейскую культуру, этот миф приняла, позволив немецким историкам и их российских последователям переписать историю в своих интересах. Так, в России Романовых отказавшись от «азиатских» — гиперборейских, арийских и скифских корней Русского государства. Историю Руси-России стали отсчитывать с крещения «диких и неразумных» славян. В этом историческом мифе центр человечества, всех достижений и благ, это Европа (Запад). А Русь — это дикая, полуазиатская окраина Европы, которая всё заимствовала у Запада или Востока.
Однако с учётом последних исследований (в том числе и в области генетики), очевидно, что никаких «монголо-татар» на Руси XIII — XV вв. не было. Монголов же на Руси в большом количестве тогда не было! Монголы — это монголоиды. А русские и современные «татары» (булгары-волгари) — это европеоиды. Ни в киевских, ни во владимиро-суздальских, ни в рязанских землях той эпохи не нашли черепов монголоидов. А ведь там гремели кровопролитные и жестокие сражения. Люди гибли тысячами. Если бы многочисленные тумены «монголов» прошли по Руси, то следы бы остались как в археологических раскопах, так и генетике местного населения. А их нет! Хотя монголоидность доминанта, подавляюща. Конечно, западным русофобам и их местечковым холопам на Украине хочется видеть в «москалях» смесь азиатов и финно-угров. Но генетические исследования показывают, что русские — это типичные европеоиды, представители белой расы. И в русских могильниках времен «монгольской» Орды лежат европеоиды.
Монголоидность на Руси появилась только в XVI-XVII вв. вместе со служивыми татарами, которые сами будучи изначально европеоидами, приобрели её на восточных рубежах. Служили без женщин и брали в жены местных жительниц. Кроме того, очевидно, что никакие монголы не могли преодолеть расстояние от Монголии до Рязани, несмотря на красивые рассказы о сменных выносливых монгольских лошадках. Поэтому бесчисленные романы, картины, а затем и фильмы о страшных «монгольских» всадниках на просторах Руси — всё это миф.
Монголия и сейчас малонаселенный, неразвитый уголок мирового сообщества. Раньше было ещё хуже. В период XIII – XV вв. настоящие монголы находили на уровне развития индейских племен в Северной Америке – дикие охотники, начинающие скотоводы. Все империи, которые доминировали и властвуют на планете в военно-политическом отношении, всегда имели мощную производственную базу. Современные США — мировой экономический и технологический лидер. Германия, развязавшая две мировые войны, обладала мощной индустрией и «мрачным тевтонским гением». Британская империя создала крупнейшую колониальную империю, ограбила значительную часть планеты, была «мастерской мира» и владычицей морей. Плюс британское золото – глобальная валюта. Наполеон Бонапарт подмял под себя значительную часть Европы и её экономику. Непобедимая фаланга Александра Македонского, которая потрясла древний мир, опиралась на сильную производственную и финансовую базу, которую создал его отец Филипп.
Как дикие монголы, жившие почти в первобытных условиях, захватили почти полмира? Подмяли под себя тогдашние передовые державы — Китай, Хорезм, Русь, разорили Кавказ, пол-Европы, сокрушили Персию и турок-османов? Рассказывают сказки о монгольской железной дисциплине, организации армии, превосходных лучниках. Однако железная дисциплина была во всех армиях. Десятичная организация армии — десяток, сотня, тысяча, десять тысяч (тьма-тумен), была издревле характерна для русской армии. Русский сложный лук был намного мощнее и лучше не только монгольского простого лука, но и английского. В Монголии того времени просто не было производственной базы, которая могла вооружить и поддерживать многочисленную и мощную армию. Дикари-степняки, живущие скотоводством, охотники в горных лесах, просто не могли в течение одного поколения стать металлургами, профессиональными воинами и инженерами-строителями. На это уходят века.
«Монгольского» вторжения не было. Но само нашествие было, были бои, сожженные города. Кто сражался? Ответ прост. Согласно русской концепции истории (её представителями являются Ломоносов, Татищев, Классен, Вельтман, Иловайский, Любавский, Петухов и мн. другие), Русь появилась не на пустом месте «из болот», под руководством «князей-немцев» (викингов) и греческих христианских миссионеров, а была прямым преемником Сарматии, Скифии и Гипербореи. Огромные лесостепные пространства от Северного Причерноморья через Поволжье и Южный Урал и до Алтая, Саян и Монголии (вплоть до Тихого океана и Северного Китая), которые заселили «монголами», заселяли европеоиды. Они были известны под именами ариев, скифов, сарматов, жунов («рыжеволосых дьяволов»), хуннов (гуннов), динлинов и т. д.
Ещё задолго до последней волны ариев, которые во 2 тыс. до н. э. ушли из Северного Причерноморья в Персию и Индию, индоевропейцы-европеоиды освоили лесостепную полосу от Карпат до Саян и далее, оказали влияние на складывание китайской и японской цивилизаций. Они вели полукочевой образ жизни, передвигались на волах, при этом умели обрабатывать землю. Именно в южнорусских лесах приручили лошадь. По всей Скифии осталось множество курганных захоронений с повозками, оружием, богатой утварью. Именно эти люди прославились как великие воины, создавшие великие державы и крушившие противников. Огромные роды «скифов»-европеоидов, которые были в раннем средневековье военной элитой Забайкалья, Хакасии и Монголии (отсюда легенда о русобородом и голубоглазом Темучине-Чингисхане), и были единственной военной силой, которая могла покорить Китай, Среднюю Азию и другие земли. Только «скифы» имели производственную базу, позволявшую снаряжать мощные армии.
Позднее эти европеоиды растворились в монголоидной массе (гены монголоидов доминанты). Так, после Гражданской войны в России в Китай бежали десятки тысяч русских. Но их сейчас нет. Во втором, третьем поколении все стали китайцами. Часть этих индоевропейцев-ариев породила тюрков, которые сохранили в легендах память о русых, голубоглазых предках-великанах. Но XIII столетии русы-скифы господствовали в Евразии.
Вот эти европеоиды и пришли на Русь. Антропологически, генетически, частично и культурно эти «скифы» ничем не отличались от половцев и русов-русских Москвы, Киева и Рязани. Все они были представителями одной огромной культурно-языковой общности, потомками Великой Скифии, мира армии и легендарной Гипербореи. Внешне они могли отличаться лишь типом одежды («скифосибирский звериный стиль»), диалектом русского языка — как великорусы от малороссов-украинцев, и тем, что они были язычниками, поклонявшимися Отцу-Небу и Матери-Земле, священному огню. Поэтому христианские летописцы и называли их «погаными», то есть язычниками.
По сути, войны с «татарами-монголами» — это внутренний конфликт. Русь XIII столетия находилась в кризисе, развалилась на части, которые начал поглощать Запад. Запад (с центром в Риме) уже почти «переварил» западную часть суперэтноса русов в Центральной Европе, началось наступление на восточную ветвь суперэтноса русов. Раздробленная, погрязшая в междоусобицах Русь была обречена на гибель. «Скифы» принесли на Русь воинскую дисциплину, царскую власть («тоталитаризм») и отбросили Запад, погромив ряд западноевропейских королевств. Так, Батый и Александр Ярославич (Невский) действовали практически единым фронтом против Запада. Вот поэтому «скифы» Орды быстро нашли общий язык с князьями и боярами Руси, роднились, братались, выдавали замуж на обе стороны дочерей. Русь и Орда становились единым организмом.
Исламизация и арабизация Орды, процесс, видимо, управляемый, привели к тяжелому внутреннему кризису и смуте. Однако в северной (евразийской) цивилизации появился новый, более здоровый и пассионарный центр — Москва. Куликовская битва была частью процесса перехода центра управления из Сарая в Москву. Окончательно этот процесс завершился при Иване Грозном, когда Москве подчинили Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. То есть империя возродилась (как это уже не раз было в прошлом), как птица Феникс, но уже в новом облике, объединяя традиции Руси и Орды с идеологическим и военно-политическим центром в Москве.
Картина Виктора Маторина «Дмитрий Донской»
- Автор:
- Самсонов Александр
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter