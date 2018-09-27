Противовоздушная оборона острова Свободы. Часть 2
После благополучного разрешения «Карибского кризиса» и вывода большей части советских войск, кубинцам была передана основная часть техники и вооружения 10-й и 11-й дПВО, и истребители МиГ-21Ф-13 32-го гиап.
Таким образом, силы ПВО и ВВС Кубы получили самые современные на тот момент советские фронтовые истребители, зенитно-ракетные комплексы и зенитные орудия с радиолокационным наведением. Впрочем, есть все основания считать, что ещё 1,5-2 года эксплуатацией сложной техники и вооружения на Кубе занимались советские специалисты. Согласно архивным данным первый полёт кубинского лётчика на МиГ-21Ф-13 состоялся 12 апреля 1963 года.
Зенитно-ракетные комплексы СА-75М, радиолокаторы П-30, П-12, высотомеры ПРВ-10 и батареи 57-100-мм зениток были окончательно переданы кубинцам к маю 1964 года. В наземных силах ПВО имелось: 17 зрдн СА-75М, около 500 ЗПУ калибра 12,7-14,5-мм, 400 37-мм автоматов 61-К, 200 57-мм С-60, около 150 85-мм орудий КС-12 и 80 100-мм КС-19. Благодаря советской помощи удалось подготовить 4580 специалистов ВВС и ПВО. Сформировать и развернуть органы военного управления двух бригад противовоздушной обороны, а также: две технические батареи, центральную лабораторию, мастерские по ремонту зенитно-ракетного и артиллерийского вооружения. Освещение воздушной обстановки и выдача целеуказания истребителям и ЗРК были возложены на два радиотехнических батальона и семь отдельных радиолокационных рот.
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-19П в кубинском Национальном Музее авиации
По мере освоения достаточно простых в пилотировании и эксплуатации реактивных истребителей МиГ-15бис встал вопрос о принятии на вооружение перехватчиков, способных противодействовать скоростным полётам американских самолётов-разведчиков и пресекать нелегальные маловысотные полёты легкомоторных самолётов. В 1964 году истребительный парк DAAFAR пополнили четыре десятка МиГ-17Ф и двенадцать сверхзвуковых МиГ-19П с РЛС «Изумруд-3». Теоретически оснащённые радарами, МиГ-19П могли осуществлять перехват воздушных целей в ночное время. Однако достаточно сложные в управлении самолёты не пользовались популярностью у кубинских пилотов, и все МиГ-19П списали к 1968 году.
Напротив, дозвуковые МиГ-17Ф активно летали до 1985 года. Эти неприхотливые истребители неоднократно применялись для перехвата поршневых самолетов, на которых ЦРУ забрасывало на остров своих агентов, они также атаковали быстроходные катера и шхуны, нарушавшие морскую границу. В 70-е годы после капитального ремонта кубинские МиГ-17Ф получили возможность использовать управляемые ракеты К-13 с тепловой головкой наведения.
Вслед за фронтовыми истребителями МиГ-21Ф-13, на которых не было радиолокаторов, пригодных для обнаружения воздушных целей, в 1964 году кубинские ВВС получили 15 фронтовых перехватчиков МиГ-21ПФ с радиолокационным прицелом РП-21 и аппаратурой командного наведения «Лазурь». В отличие от МиГ-21Ф-13 на этом самолёте не имелось встроенного пушечного вооружения, и по воздушным целям можно было применять только управляемые ракеты или 57-мм НАР С-5. В 1966 году кубинские пилоты приступили к освоению следующей модификации - МиГ-21ПФМ, с доработанной радиолокационным прицелом РП-21М и возможностью подвески контейнера ГП-9 с двухствольной 23-мм пушкой ГШ-23Л. В состав вооружения МиГ-21ПФМ входили управляемые ракеты К-5МС с радиолокационной системой наведения.
В 1974 году в DAAFAR появились МиГ-21МФ с БРЛС РП-22. Новая станция имела более высокие характеристики, дальность обнаружения цели достигла 30 км, а дальность сопровождения увеличилась с 10 до 15 км. Более современная модификация «двадцать первого» несла ракеты К-13Р (Р-3Р) с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения и увеличенной дальностью пуска, что серьёзно повысило возможности по перехвату ночью и в условиях плохой видимости. Начиная с 1976 года, в ВВС Кубы приступили к освоению МиГ-21бис - последней и наиболее совершенной серийной модификации «двадцать первого», выпущенной в СССР. Благодаря установке более мощного двигателя и нового БРЭО боевые возможности истребителя существенно возросли. На самолёте монтировалась новая БРЛС РП-22М и помехозащищённая аппаратура связи «Лазурь-М», обеспечивающая взаимодействие с наземной командной системой наведения на воздушные цели, а также пилотажно-навигационный комплекс для ближней навигации и захода на посадку при автоматическом и директорном управлении. Помимо ракет семейства К-13, в состав вооружения ввели манёвренные УР ближнего боя Р-60 с тепловой головкой самонаведения. При этом на узлах подвески можно было разместить до шести ракет.
В общей сложности с 1962 по 1989 год DAAFAR получили более 270 истребителей: МиГ-21Ф-13, МиГ-21ПФ, МиГ-21МФ и МиГ-21бис. Также в это число входят фоторазведчики МиГ-21Р и учебно-тренировочные спарки МиГ-21У/УМ. По состоянию на 1990 год в ВВС Кубы в составе 10 эскадрилий и на хранении имелось около 150 МиГ-21 различных модификаций.
Относительно простой и надёжный МиГ-21 имел репутацию «самолёта-солдата». Но при всех достоинствах «двадцать первого» в конусе его воздухозаборника нельзя было разместить мощную БРЛС, что существенно ограничивало возможности в качестве перехватчика. В 1984 году Советский Союз поставил 24 истребителя МиГ-23МФ. Самолёт с изменяемой геометрией крыла был оснащён: БРЛС "Сапфир-23Э" с дальностью обнаружения 45 км, теплопеленгатором ТП-23 и системой командного наведения "Лазурь-СМ". Вооружение МиГ-23МФ состояло из двух УР средней дальности Р-23Р или Р-23Т, двух-четырёх ракет малой дальности К-13М или УР ближнего боя Р-60 и подвесного контейнера с 23-мм пушкой ГШ-23Л.
Бортовой радар МиГ-23МФ по сравнению со станцией РП-22М, установленной на МиГ-21бис, мог обнаруживать цели в 1,5 большей дальности. Ракета Р-23Р с полуактивной радиолокационной ГСН была способна поражать цели на дальности до 35 км, и превосходила УР К-13Р по этому показателю в 4 раза. Дальность пуска УР Р-23Т с ТГС достигала 23 км. Считалось, что эта ракета могла поражать цели на встречных курсах и для захвата цели достаточно нагрева передних аэродинамических поверхностей. На высоте МиГ-23МФ разгонялся до 2500 км/ч и имел существенно больший боевой радиус действия, чем МиГ-21.
Уже в 1985 году, кубинцы получили ещё более совершенную модификацию «двадцать третьего» - МиГ-23МЛ. Самолёт имел силовую установку с увеличенной тягой, улучшенные разгонные и манёвренные характеристики, а также электронику на новой элементной базе. Дальность обнаружения БРЛС «Сапфир-23МЛ» составляла 85 км, дальность захвата - 55 км. Теплопеленгатор ТП-23М обнаруживал выхлоп турбореактивного двигателя на дальности - до 35 км. Вся прицельная информация выводилась на лобовое стекло. Вместе с МиГ-23МЛ на Кубу поставлялись ракеты воздушного боя Р-24 с дальностью пуска в переднюю полусферу до 50 км и модернизированные Р-60МК с помехоустойчивой охлаждаемой ТГС.
Кубинские авиаторы ко второй половине 80-х в достаточной степени освоили МиГ-23МФ/МЛ, что позволило списать сильно изношенные МиГ-21Ф-13 и МиГ-21ПФ. В то же время все модификации «двадцать третьего» предъявляли достаточно высокие требования к квалификации пилота и уровню наземного технического обслуживания.
При этом МиГ-23 по сравнению с МиГ-21 имел гораздо более высокие эксплуатационные расходы. В 1990 году в кубинских ВВС имелось: 14 МиГ-23МЛ, 21 МиГ-23МФ и 5 МиГ-23УБ (по одной учебно-боевой «спарке» в каждой эскадрилье).
Истребители ВВС Кубы МиГ-17Ф, МиГ-21МФ, МиГ-21бис, МиГ-23МЛ принимали активное участие в ряде вооруженных инцидентов и конфликтов. 18 мая 1970 года на Багамах был арестован кубинский рыболовецкий траулер с 18 рыбаками. Инцидент был исчерпан после того, как несколько МиГ-21 совершили скоростные маловысотные полёты над столицей Багамских островов - Нассау. 8 мая 1980 года кубинские МиГ-21 огнём из бортовых пушек и НАР потопили багамское патрульное судно HMBS Flamingo, задержавшее два кубинских рыболовецких траулера. 10 сентября 1977 года эскадрилья МиГ-21бис после задержания кубинского сухогруза осуществляла имитацию штурмовых ударов по объектам на территории Доминиканской Республики с целью оказания давления на руководство этой страны. Демонстрационные полёты МиГов дали ожидаемый результат, и сухогруз был освобождён.
В январе 1976 года кубинские МиГ-17Ф и МиГ-21МФ прибыли в Анголу, где они оказывали авиационную поддержку наземным подразделениям и выполняли задачи ПВО. 6 ноября 1981 года один МиГ-21МФ был потерян в воздушном бою с южноафриканскими истребителями Mirage F1CZ. В дальнейшем более совершенные МиГ-21бис и МиГ-23МЛ сумели переломить ход боевых действий в свою пользу, сбив несколько «Миражей».
Кубинская боевая авиация очень неплохо проявила себя в 1977 году в ходе Эфиопо-Сомалийской войны. МиГ-17Ф и МиГ-21бис, действуя совместно с эфиопскими истребителями Northrop F-5А Freedom Fighter, завоевали господство в воздухе. В 70-80-е годы кубинские МиГ-21 и МиГ-23 участвовали в учениях советского ВМФ, имитируя самолёты противника. При этом советское командование отмечало высокий уровень подготовки и профессионализм кубинских пилотов.
Во второй половине 80-х союзникам по социалистическому лагерю был предложен истребитель 4-го поколения МиГ-29. В октябре 1989 года на Кубу прибыли 12 МиГ-29 экспортной модификации 9-12B и две «спарки» МиГ-29УБ (серия 9-51).
БРЛС Н019, установленная на истребителе МиГ-29, способна обнаруживать цель типа «истребитель» на дальности до 80 км. Оптико-локационная система обнаруживает воздушные цели на дальности до 35 км. Информация о целях выводится на лобовое стекло. Помимо 30-мм пушки ГШ-301 экспортный МиГ-29 способен нести шесть ракет ближнего боя Р-60МК и Р-73 с дальностью пуска 10-30 км. Также в состав боевой нагрузки могут входить две ракеты средней дальности Р-27 с полуактивной радиолокационной ГСН, способные поражать воздушные цели на дальности 60 км. Достаточно высокие разгонные и манёвренные характеристики, совершенный состав БРЭО, наличие в составе вооружения высокоманёвренных ракет ближнего боя и УР средней дальности позволяло МиГ-29 на равных противостоять американским истребителям 4-го поколения. В 1990 году кубинские МиГ-29 совместно с МиГ-23 в ходе совместных учений отрабатывали на советских Ту-95МС перехват дальних бомбардировщиков.
По информации, озвученной в интервью данном министром обороны Кубы Раулем Кастро мексиканской газете «Эль Соль де Мехико», согласно первоначальному плану DAAFAR должны были получить не менее 40 одноместных истребителей, что существенно повышало боевые возможности кубинских ВВС. Однако этому помешали экономические трудности и последующий развал СССР.
Эскадрилья кубинских МиГ-29 входила в состав полка Regimiento de Caza и эксплуатировалась совместно с истребителями МиГ-23МФ/МЛ на авиабазе Сан-Антонио под Гаваной. В 90-е годы под давлением США руководство «новой» России практически свернуло военно-техническое сотрудничество с Гаваной, что сказалось на уровне боеготовности кубинских истребителей. Поддержание в лётном состоянии МиГ-21 и МиГ-23 происходило за счёт наличия достаточного количества запчастей, полученных от СССР, и демонтажа узлов и комплектующих с машин, выработавших свой ресурс. К тому же на мировом «черном» рынке оружия после развала Восточного блока имелось в избытке авиатехники советского производства, запчастей и расходников к ней. Сложнее дело обстояло с весьма современными на тот момент МиГ-29. Запчасти к «двадцать девятым» достать было нелегко, и стоили они дорого. Тем не менее, кубинцы прикладывали огромные усилия для поддержания в лётном состоянии своих истребителей. Наиболее громким инцидентом с участием МиГ-29 ВВС Кубы стало сбитие двух самолётов Cessna-337 американской организации «Братья-спасатели». В прошлом поршневые «Цессны» неоднократно избегали перехвата кубинскими МиГ-21 и МиГ-23, благодаря высокой манёвренности и способности летать на малой высоте с минимальной скоростью. Так, в 1982 году потерпел катастрофу МиГ-21ПФМ, пилот которого попытался уровнять свою скорость с поршневым легкомоторным самолётом, вторгшемся в воздушное пространство Кубы. 24 февраля 1996 года МиГ-29УБ наведённый по командам наземного радиолокатора сбил ракетами Р-60МК два поршневых самолёта. При этом в качестве ретранслятора использовался МиГ-23УБ.
В настоящее время ВВС Кубы представляют собой жалкую тень того, чем они являлись в 1990 году. На тот момент «Революционные силы ВВС и ПВО» были самыми мощными в Центральной и Южной Америке. Согласно данным The Military Balance 2017 в DAAFAR в лётном состоянии имелось 2 МиГ-29 и 2 учебно-боевых МиГ-29УБ. Ещё два пригодных к восстановлению МиГ-29 находилось «на хранении». Также в боевом составе якобы числилось 12 МиГ-23 и 8 МиГ-21, без разбивки на модификации. Однако данные по МиГ-23 скорее всего сильно завышены, что подтверждается спутниковыми снимками кубинских авиабаз.
Анализ снимков основной кубинской авиабазы Сан-Антониа показывает, что в 2018 году здесь в дееспособном состоянии имеется несколько МиГ-21 и учебно-тренировочных самолётов L-39. По всей видимости, МиГ-23, стоящие рядом с бетонными укрытиями, являются «недвижимостью», поскольку находятся в статичном состоянии уже несколько лет. МиГ-29 на снимках не просматриваются и скорее всего спрятаны в ангарах.
В данный момент, ВВС Кубы используют три авиабазы: Сан-Антонио и Плайя-Баракоа в окрестностях Гаваны, Олгин – в северо-восточной части острова. Где, также судя по спутниковым снимкам, имеются 2-3 дееспособных МиГ-21бис.
Кроме того, авиабаза Олгин является базой хранения истребителей находящихся в резерве. До 2014 года основная авиабаза DAAFAR – Сан-Антонио была настоящим авиационным кладбищем, где складировались списанные истребители МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29.
Если опять же судить по спутниковым снимкам, то списание МиГ-29 на Кубе началось в 2005 году, когда первые машины этого типа появились на авиационных свалках. По всей видимости, в ближайшие несколько лет в ВВС Кубы может не остаться истребителей, способных выполнять задачи ПВО. Как известно, свободных денег для закупки боевых самолётов у кубинского руководства нет. Крайне сомнительно, что российское правительство выделит кредит на эти цели, более вероятным представляется безвозмездная поставка авиатехники из КНР.
По состоянию на 1990 год на территории Кубы было развёрнуто более 40 зенитно-ракетных дивизионов С-75, С-125 и «Квадрат». Согласно архивным материалам кубинской стороне во времена СССР передано: 24 ЗРК СА-75М "Двина" с 961 ЗУР В-750ВН, 3 ЗРК С-75М "Волга" с 258 ЗУР В-755, 15 ЗРК С-75М3 "Волга" с 382 ЗУР В-759. Эксплуатация ранних СА-75М 10-см диапазона, полученных еще во время «Карибского кризиса», продолжалась до середины 80-х годов. Помимо зенитно-ракетных комплексов средней дальности кубинские силы ПВО получили 28 маловысотных комплексов С-125М/С-125М1А "Печора" и 1257 ракет В-601ПД. Вместе с ЗРК был поставлен 21 тренажер "Аккорд-75/125". Два радиолокационных комплекса «Кабина-66» с радиодальномерами и радиовысотомерами ПРВ-13. Для дальнего обнаружения воздушных целей предназначались РЛС метрового диапазона П-14 и 5Н84А, которых было поставлено 4 и 3 единицы. Кроме того, каждому зенитно-ракетному дивизиону придавались мобильные РЛС метрового диапазона П-12/18. Для обнаружения маловысотных целей на побережье были размещены мобильные дециметровые станции П-15 и П-19. Процесс управления боевой работой кубинской противовоздушной обороны осуществлялся при помощи одной АСУ "Вектор-2ВЭ" и пяти АСУ "Низина-У". В интересах каждой истребительной авиабазы в 80-е годы на Кубе функционировало несколько РЛС дециметрового диапазона П-37. Эти станции помимо регулирования воздушного движения выдавали целеуказание истребительной авиации.
С учётом того, что большая часть техники и вооружения поставлялась «в кредит», Советский Союз очень неплохо оснастил ПВО Кубы. Помимо стационарных С-75 и С-125, в окрестностях Гаваны посменно несли боевое дежурство три дивизиона, оснащённые мобильными ЗРК «Квадрат». Начиная с 1964 года, вся техника и вооружение войск ПВО, предназначенная для размещения на «Острове Свободы», изготавливалась в «тропическом» исполнении, с использованием специального лакокрасочного покрытия для отпугивания насекомых, что конечно продлило срок эксплуатации в условиях тропиков. Однако после того как островное государство осталось без советской военной и экономической помощи, происходила стремительная деградация системы ПВО Кубы. К началу 21-го века средства боевого управления, связи и контроля воздушного пространства, поставленные в 70-80-е годы, безнадёжно устарели. То же самое относится и к зенитно-ракетным комплексам первого поколения. С учетом того, что самый новый кубинский ЗРК С-75М3 был получен в 1987 году, все имеющиеся зенитно-ракетные комплексы близки к выработке ресурса.
Благодаря тому, что при советской помощи на Кубе были построены учебные заведения по подготовке специалистов ПВО и ремонтные предприятия, кубинцы сумели провести восстановительный ремонт нескольких РЛС 5Н84А («Оборона-14»), П-37 и П-18. Кроме того, одновременно с капитальным ремонтом ЗРК С-75М3 и С-125М1 элементы этих комплексов устанавливались на шасси средних танков Т-55, что должно было повысить мобильность зенитно-ракетных дивизионов. Впервые такие установки были продемонстрированы во время масштабного военного парада в Гаване в 2006 году.
Но если с размещением пусковой установки С-125М1 с твердотопливными ЗУР В-601ПД на танковом шасси можно согласиться, то с жидкостными ракетами В-759 комплекса С-75М3 возникает очень много проблем. Те, кому довелось эксплуатировать ЗРК семейства С-75, знают, насколько хлопотными процедурами является заправка, доставка и установка ракет на «пушки». Ракета, заправленная жидким топливом и едким окислителем, весьма нежное изделие, требующее очень аккуратного обращения с собой. При транспортировке ЗУР на транспортно-заряжающей машине накладываются серьёзные ограничения по скорости движения и ударным нагрузкам. Нет никакого сомнения, что при движении по пересечённой местности танкового шасси с установленной на нём заправленной ракетой, в связи с высокой вибрацией, уложиться в эти ограничения не удастся, что, безусловно, отрицательно скажется на надежности ЗУР и представляет большую опасность для расчёта в случае утечки топлива и окислителя.
Элементы кубинских ЗРК С-75М3 и С-125М1, установленные на шасси танков Т-55, на переднем плане станция наведения зенитных ракет СНР-75
Очень комично на гусеничном ходу смотрится «собачья будка» станции наведения СНР-75. С учётом того, что элементная база комплекса С-75М3 построена в значительной мере на хрупких электровакуумных приборах, а центр тяжести СНР-75 в этом случае оказывается размещён очень высоко, остаётся только догадываться, с какой скоростью эта самоделка без потери работоспособности может передвигаться по дорогам.
В ряде российских справочных изданий указываются совершенно нереальные цифры по количеству ЗРК, имеющихся в кубинской ПВО. Так, например, в ряде источников говорится, что на «Острове Свободы» до сих пор развернуто 144 ПУ ЗРК С-75 и 84 ПУ С-125. Очевидно, авторы, приводящие такие данные, считают, что все поставленные в 60-80 годы комплексы находятся до сих пор в строю. Реально же на Кубе в настоящее время нет постоянно развернутых ЗРК средней дальности С-75. Возможно, несколько работоспособных комплексов находятся «на хранении» в закрытых ангарах, где они защищены от неблагоприятных метеорологических факторов. Что касается маловысотных С-125М1, то на постоянных позициях боевое дежурство несут четыре комплекса. Впрочем, на снимках хорошо видно, что далеко не все пусковые установки снаряжены ракетами.
Согласно информации, опубликованной в американских СМИ, ещё несколько маловысотных зенитных комплексов находятся в защищённых бетонных укрытиях на кубинских авиабазах. Это находит подтверждение на спутниковых снимках Gооglе Eаrth.
В 70-80-е годы для защиты армейских подразделений от воздушных атак вооруженные силы Кубы получили: три зрдн ЗРК «Квадрат», 60 ЗРК малой дальности «Стрела-1», 16 «Оса», 42 «Стрела-10», более 500 ПЗРК «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1». Скорее всего, в настоящее время устаревшие ЗРК «Стрела-1» на шасси БДРМ-2 списаны, то же самое касается выработавших свой ресурс ЗРК «Квадрат». Из ПЗРК в работоспособном состоянии, возможно, сохранилось около 200 «Игла-1».
По состоянию на 2006 год имелось до 120 ЗСУ, в том числе: 23 ЗСУ-57-2, 50 ЗСУ-23-4. В кубинской армии немало «самоделок» на базе БТР-60. На бронетранспортёры устанавливаются спаренные 23-мм зенитные установка ЗУ-23 и 37-мм автоматы 61-К. Также в войсках и «на хранении» имеется до 900 зенитных орудий: примерно 380 23-мм ЗУ-23, 280 37-мм 61-К, 200 57-мм С-60, а также неизвестное число 100-мм КС-19. Согласно западным данным основная часть 85-мм зениток КС-12 и 100-мм КС-19 списана или передана в береговую оборону.
Схема размещения на Кубе аэродромов истребительной авиации, ЗРК и радиолокационных постов
В настоящее время контроль воздушного пространства над «Островом Свободы» и прилегающими водами осуществляют три постоянно действующих радиолокационных поста, оснащённых РЛС метрового диапазона П-18 и «Оборона-14». Кроме того, на всех действующих авиабазах имеются дециметровые радиолокаторы П-37, а выдача целеуказания ЗРК осуществляется станциями П-18 и П-19. Однако большая часть имеющихся радаров сильно изношена и постоянного дежурства не ведёт.
9 декабря 2016 года Россия и Куба подписали программу технологического сотрудничества в области обороны до 2020 года. Под документом поставили подписи сопредседатели российско-кубинской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин и Рикардо Кабрисас Руис. Согласно договорённости Россия поставит автомобильную технику и вертолёты Ми-17. Также предусмотрено создание сервисных центров. По всей видимости, стороны обсуждали возможность модернизации имеющейся в вооруженных силах Кубы военной техники советского производства, в том числе и систем ПВО. Однако о заключении каких либо соглашений в этой области объявлено не было. Стоит понимать, что Куба очень стеснена в финансовых ресурсах, а модернизировать кубинские ЗРК и истребители в долг Россия не готова. На этом фоне представляет интерес информация о строительстве к югу от Гаваны в районе Бехукаля крупного стационарного радара. Официальные лица США заявляли, что это китайский разведывательный объект, предназначенный для слежения за юго-западными районами США, где расположено множество военных баз, космодром и испытательные полигоны. По информации, обнародованной МО США, американские средства радиотехнической разведки уже зафиксировали в этом районе мощное высокочастотное излучение, что говорит о том, что на объекте ведутся пуско-наладочные работы и следует ожидать скорого ввода его эксплуатацию.
По материалам:
http://www.aif.ru/society/history/ya_pravitelstvo_istoriya_triumfa_i_padeniya_kubinskogo_napoleona
http://www.sbap.be/museum/cuba/cuba.htm
http://warnepieces.blogspot.com/2011/04/anniversary-of-bay-of-pigs-invasion.html
http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/cuba/Cuba-naf-home.htm
http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/cuba/Cuba-af_current_orbat.htm
http://articles.janes.com/notice.html
https://mr-garett.livejournal.com/129483.html
http://www.urrib2000.narod.ru/Mil-e.html
http://rbdf.gov.bs/the-flamingo-incident/
Таким образом, силы ПВО и ВВС Кубы получили самые современные на тот момент советские фронтовые истребители, зенитно-ракетные комплексы и зенитные орудия с радиолокационным наведением. Впрочем, есть все основания считать, что ещё 1,5-2 года эксплуатацией сложной техники и вооружения на Кубе занимались советские специалисты. Согласно архивным данным первый полёт кубинского лётчика на МиГ-21Ф-13 состоялся 12 апреля 1963 года.
Истребитель ВВС Кубы МиГ-21Ф-13 с ракетами К-13
Зенитно-ракетные комплексы СА-75М, радиолокаторы П-30, П-12, высотомеры ПРВ-10 и батареи 57-100-мм зениток были окончательно переданы кубинцам к маю 1964 года. В наземных силах ПВО имелось: 17 зрдн СА-75М, около 500 ЗПУ калибра 12,7-14,5-мм, 400 37-мм автоматов 61-К, 200 57-мм С-60, около 150 85-мм орудий КС-12 и 80 100-мм КС-19. Благодаря советской помощи удалось подготовить 4580 специалистов ВВС и ПВО. Сформировать и развернуть органы военного управления двух бригад противовоздушной обороны, а также: две технические батареи, центральную лабораторию, мастерские по ремонту зенитно-ракетного и артиллерийского вооружения. Освещение воздушной обстановки и выдача целеуказания истребителям и ЗРК были возложены на два радиотехнических батальона и семь отдельных радиолокационных рот.
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-19П в кубинском Национальном Музее авиации
По мере освоения достаточно простых в пилотировании и эксплуатации реактивных истребителей МиГ-15бис встал вопрос о принятии на вооружение перехватчиков, способных противодействовать скоростным полётам американских самолётов-разведчиков и пресекать нелегальные маловысотные полёты легкомоторных самолётов. В 1964 году истребительный парк DAAFAR пополнили четыре десятка МиГ-17Ф и двенадцать сверхзвуковых МиГ-19П с РЛС «Изумруд-3». Теоретически оснащённые радарами, МиГ-19П могли осуществлять перехват воздушных целей в ночное время. Однако достаточно сложные в управлении самолёты не пользовались популярностью у кубинских пилотов, и все МиГ-19П списали к 1968 году.
Кубинский истребитель МиГ-17Ф с УР К-13
Напротив, дозвуковые МиГ-17Ф активно летали до 1985 года. Эти неприхотливые истребители неоднократно применялись для перехвата поршневых самолетов, на которых ЦРУ забрасывало на остров своих агентов, они также атаковали быстроходные катера и шхуны, нарушавшие морскую границу. В 70-е годы после капитального ремонта кубинские МиГ-17Ф получили возможность использовать управляемые ракеты К-13 с тепловой головкой наведения.
МиГ-21Ф-13 на кубинской авиабазе «Сан-Антонио»
Вслед за фронтовыми истребителями МиГ-21Ф-13, на которых не было радиолокаторов, пригодных для обнаружения воздушных целей, в 1964 году кубинские ВВС получили 15 фронтовых перехватчиков МиГ-21ПФ с радиолокационным прицелом РП-21 и аппаратурой командного наведения «Лазурь». В отличие от МиГ-21Ф-13 на этом самолёте не имелось встроенного пушечного вооружения, и по воздушным целям можно было применять только управляемые ракеты или 57-мм НАР С-5. В 1966 году кубинские пилоты приступили к освоению следующей модификации - МиГ-21ПФМ, с доработанной радиолокационным прицелом РП-21М и возможностью подвески контейнера ГП-9 с двухствольной 23-мм пушкой ГШ-23Л. В состав вооружения МиГ-21ПФМ входили управляемые ракеты К-5МС с радиолокационной системой наведения.
Истребитель МиГ-21ПФМ ВВС Кубы с четырьмя ракетами К-13
В 1974 году в DAAFAR появились МиГ-21МФ с БРЛС РП-22. Новая станция имела более высокие характеристики, дальность обнаружения цели достигла 30 км, а дальность сопровождения увеличилась с 10 до 15 км. Более современная модификация «двадцать первого» несла ракеты К-13Р (Р-3Р) с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения и увеличенной дальностью пуска, что серьёзно повысило возможности по перехвату ночью и в условиях плохой видимости. Начиная с 1976 года, в ВВС Кубы приступили к освоению МиГ-21бис - последней и наиболее совершенной серийной модификации «двадцать первого», выпущенной в СССР. Благодаря установке более мощного двигателя и нового БРЭО боевые возможности истребителя существенно возросли. На самолёте монтировалась новая БРЛС РП-22М и помехозащищённая аппаратура связи «Лазурь-М», обеспечивающая взаимодействие с наземной командной системой наведения на воздушные цели, а также пилотажно-навигационный комплекс для ближней навигации и захода на посадку при автоматическом и директорном управлении. Помимо ракет семейства К-13, в состав вооружения ввели манёвренные УР ближнего боя Р-60 с тепловой головкой самонаведения. При этом на узлах подвески можно было разместить до шести ракет.
Кубинский МиГ-21бис
В общей сложности с 1962 по 1989 год DAAFAR получили более 270 истребителей: МиГ-21Ф-13, МиГ-21ПФ, МиГ-21МФ и МиГ-21бис. Также в это число входят фоторазведчики МиГ-21Р и учебно-тренировочные спарки МиГ-21У/УМ. По состоянию на 1990 год в ВВС Кубы в составе 10 эскадрилий и на хранении имелось около 150 МиГ-21 различных модификаций.
Относительно простой и надёжный МиГ-21 имел репутацию «самолёта-солдата». Но при всех достоинствах «двадцать первого» в конусе его воздухозаборника нельзя было разместить мощную БРЛС, что существенно ограничивало возможности в качестве перехватчика. В 1984 году Советский Союз поставил 24 истребителя МиГ-23МФ. Самолёт с изменяемой геометрией крыла был оснащён: БРЛС "Сапфир-23Э" с дальностью обнаружения 45 км, теплопеленгатором ТП-23 и системой командного наведения "Лазурь-СМ". Вооружение МиГ-23МФ состояло из двух УР средней дальности Р-23Р или Р-23Т, двух-четырёх ракет малой дальности К-13М или УР ближнего боя Р-60 и подвесного контейнера с 23-мм пушкой ГШ-23Л.
Подвеска УР Р-23 на кубинский МиГ-23
Бортовой радар МиГ-23МФ по сравнению со станцией РП-22М, установленной на МиГ-21бис, мог обнаруживать цели в 1,5 большей дальности. Ракета Р-23Р с полуактивной радиолокационной ГСН была способна поражать цели на дальности до 35 км, и превосходила УР К-13Р по этому показателю в 4 раза. Дальность пуска УР Р-23Т с ТГС достигала 23 км. Считалось, что эта ракета могла поражать цели на встречных курсах и для захвата цели достаточно нагрева передних аэродинамических поверхностей. На высоте МиГ-23МФ разгонялся до 2500 км/ч и имел существенно больший боевой радиус действия, чем МиГ-21.
Кубинские МиГ-23
Уже в 1985 году, кубинцы получили ещё более совершенную модификацию «двадцать третьего» - МиГ-23МЛ. Самолёт имел силовую установку с увеличенной тягой, улучшенные разгонные и манёвренные характеристики, а также электронику на новой элементной базе. Дальность обнаружения БРЛС «Сапфир-23МЛ» составляла 85 км, дальность захвата - 55 км. Теплопеленгатор ТП-23М обнаруживал выхлоп турбореактивного двигателя на дальности - до 35 км. Вся прицельная информация выводилась на лобовое стекло. Вместе с МиГ-23МЛ на Кубу поставлялись ракеты воздушного боя Р-24 с дальностью пуска в переднюю полусферу до 50 км и модернизированные Р-60МК с помехоустойчивой охлаждаемой ТГС.
МиГ-23МЛ с УР воздушного боя Р-24 и Р-60 выставленный на площади Революции в Гаване
Кубинские авиаторы ко второй половине 80-х в достаточной степени освоили МиГ-23МФ/МЛ, что позволило списать сильно изношенные МиГ-21Ф-13 и МиГ-21ПФ. В то же время все модификации «двадцать третьего» предъявляли достаточно высокие требования к квалификации пилота и уровню наземного технического обслуживания.
Кубинский МиГ-23УБ
При этом МиГ-23 по сравнению с МиГ-21 имел гораздо более высокие эксплуатационные расходы. В 1990 году в кубинских ВВС имелось: 14 МиГ-23МЛ, 21 МиГ-23МФ и 5 МиГ-23УБ (по одной учебно-боевой «спарке» в каждой эскадрилье).
Истребители ВВС Кубы МиГ-17Ф, МиГ-21МФ, МиГ-21бис, МиГ-23МЛ принимали активное участие в ряде вооруженных инцидентов и конфликтов. 18 мая 1970 года на Багамах был арестован кубинский рыболовецкий траулер с 18 рыбаками. Инцидент был исчерпан после того, как несколько МиГ-21 совершили скоростные маловысотные полёты над столицей Багамских островов - Нассау. 8 мая 1980 года кубинские МиГ-21 огнём из бортовых пушек и НАР потопили багамское патрульное судно HMBS Flamingo, задержавшее два кубинских рыболовецких траулера. 10 сентября 1977 года эскадрилья МиГ-21бис после задержания кубинского сухогруза осуществляла имитацию штурмовых ударов по объектам на территории Доминиканской Республики с целью оказания давления на руководство этой страны. Демонстрационные полёты МиГов дали ожидаемый результат, и сухогруз был освобождён.
В январе 1976 года кубинские МиГ-17Ф и МиГ-21МФ прибыли в Анголу, где они оказывали авиационную поддержку наземным подразделениям и выполняли задачи ПВО. 6 ноября 1981 года один МиГ-21МФ был потерян в воздушном бою с южноафриканскими истребителями Mirage F1CZ. В дальнейшем более совершенные МиГ-21бис и МиГ-23МЛ сумели переломить ход боевых действий в свою пользу, сбив несколько «Миражей».
Кубинская боевая авиация очень неплохо проявила себя в 1977 году в ходе Эфиопо-Сомалийской войны. МиГ-17Ф и МиГ-21бис, действуя совместно с эфиопскими истребителями Northrop F-5А Freedom Fighter, завоевали господство в воздухе. В 70-80-е годы кубинские МиГ-21 и МиГ-23 участвовали в учениях советского ВМФ, имитируя самолёты противника. При этом советское командование отмечало высокий уровень подготовки и профессионализм кубинских пилотов.
Во второй половине 80-х союзникам по социалистическому лагерю был предложен истребитель 4-го поколения МиГ-29. В октябре 1989 года на Кубу прибыли 12 МиГ-29 экспортной модификации 9-12B и две «спарки» МиГ-29УБ (серия 9-51).
МиГ-29УБ ВВС Кубы
БРЛС Н019, установленная на истребителе МиГ-29, способна обнаруживать цель типа «истребитель» на дальности до 80 км. Оптико-локационная система обнаруживает воздушные цели на дальности до 35 км. Информация о целях выводится на лобовое стекло. Помимо 30-мм пушки ГШ-301 экспортный МиГ-29 способен нести шесть ракет ближнего боя Р-60МК и Р-73 с дальностью пуска 10-30 км. Также в состав боевой нагрузки могут входить две ракеты средней дальности Р-27 с полуактивной радиолокационной ГСН, способные поражать воздушные цели на дальности 60 км. Достаточно высокие разгонные и манёвренные характеристики, совершенный состав БРЭО, наличие в составе вооружения высокоманёвренных ракет ближнего боя и УР средней дальности позволяло МиГ-29 на равных противостоять американским истребителям 4-го поколения. В 1990 году кубинские МиГ-29 совместно с МиГ-23 в ходе совместных учений отрабатывали на советских Ту-95МС перехват дальних бомбардировщиков.
По информации, озвученной в интервью данном министром обороны Кубы Раулем Кастро мексиканской газете «Эль Соль де Мехико», согласно первоначальному плану DAAFAR должны были получить не менее 40 одноместных истребителей, что существенно повышало боевые возможности кубинских ВВС. Однако этому помешали экономические трудности и последующий развал СССР.
Кубинские МиГ-29 и МиГ-23 на авиабазе Сан-Антонио
Эскадрилья кубинских МиГ-29 входила в состав полка Regimiento de Caza и эксплуатировалась совместно с истребителями МиГ-23МФ/МЛ на авиабазе Сан-Антонио под Гаваной. В 90-е годы под давлением США руководство «новой» России практически свернуло военно-техническое сотрудничество с Гаваной, что сказалось на уровне боеготовности кубинских истребителей. Поддержание в лётном состоянии МиГ-21 и МиГ-23 происходило за счёт наличия достаточного количества запчастей, полученных от СССР, и демонтажа узлов и комплектующих с машин, выработавших свой ресурс. К тому же на мировом «черном» рынке оружия после развала Восточного блока имелось в избытке авиатехники советского производства, запчастей и расходников к ней. Сложнее дело обстояло с весьма современными на тот момент МиГ-29. Запчасти к «двадцать девятым» достать было нелегко, и стоили они дорого. Тем не менее, кубинцы прикладывали огромные усилия для поддержания в лётном состоянии своих истребителей. Наиболее громким инцидентом с участием МиГ-29 ВВС Кубы стало сбитие двух самолётов Cessna-337 американской организации «Братья-спасатели». В прошлом поршневые «Цессны» неоднократно избегали перехвата кубинскими МиГ-21 и МиГ-23, благодаря высокой манёвренности и способности летать на малой высоте с минимальной скоростью. Так, в 1982 году потерпел катастрофу МиГ-21ПФМ, пилот которого попытался уровнять свою скорость с поршневым легкомоторным самолётом, вторгшемся в воздушное пространство Кубы. 24 февраля 1996 года МиГ-29УБ наведённый по командам наземного радиолокатора сбил ракетами Р-60МК два поршневых самолёта. При этом в качестве ретранслятора использовался МиГ-23УБ.
В настоящее время ВВС Кубы представляют собой жалкую тень того, чем они являлись в 1990 году. На тот момент «Революционные силы ВВС и ПВО» были самыми мощными в Центральной и Южной Америке. Согласно данным The Military Balance 2017 в DAAFAR в лётном состоянии имелось 2 МиГ-29 и 2 учебно-боевых МиГ-29УБ. Ещё два пригодных к восстановлению МиГ-29 находилось «на хранении». Также в боевом составе якобы числилось 12 МиГ-23 и 8 МиГ-21, без разбивки на модификации. Однако данные по МиГ-23 скорее всего сильно завышены, что подтверждается спутниковыми снимками кубинских авиабаз.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: истребители МиГ-21 и УТС L-39 на авиабазе Сан-Антониа
Анализ снимков основной кубинской авиабазы Сан-Антониа показывает, что в 2018 году здесь в дееспособном состоянии имеется несколько МиГ-21 и учебно-тренировочных самолётов L-39. По всей видимости, МиГ-23, стоящие рядом с бетонными укрытиями, являются «недвижимостью», поскольку находятся в статичном состоянии уже несколько лет. МиГ-29 на снимках не просматриваются и скорее всего спрятаны в ангарах.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: истребители МиГ-23 на авиабазе Сан-Антонио
В данный момент, ВВС Кубы используют три авиабазы: Сан-Антонио и Плайя-Баракоа в окрестностях Гаваны, Олгин – в северо-восточной части острова. Где, также судя по спутниковым снимкам, имеются 2-3 дееспособных МиГ-21бис.
МиГ-21бис ВВС Кубы
Кроме того, авиабаза Олгин является базой хранения истребителей находящихся в резерве. До 2014 года основная авиабаза DAAFAR – Сан-Антонио была настоящим авиационным кладбищем, где складировались списанные истребители МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: списанные истребители МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29 на авиабазе Сан-Антонио
Если опять же судить по спутниковым снимкам, то списание МиГ-29 на Кубе началось в 2005 году, когда первые машины этого типа появились на авиационных свалках. По всей видимости, в ближайшие несколько лет в ВВС Кубы может не остаться истребителей, способных выполнять задачи ПВО. Как известно, свободных денег для закупки боевых самолётов у кубинского руководства нет. Крайне сомнительно, что российское правительство выделит кредит на эти цели, более вероятным представляется безвозмездная поставка авиатехники из КНР.
По состоянию на 1990 год на территории Кубы было развёрнуто более 40 зенитно-ракетных дивизионов С-75, С-125 и «Квадрат». Согласно архивным материалам кубинской стороне во времена СССР передано: 24 ЗРК СА-75М "Двина" с 961 ЗУР В-750ВН, 3 ЗРК С-75М "Волга" с 258 ЗУР В-755, 15 ЗРК С-75М3 "Волга" с 382 ЗУР В-759. Эксплуатация ранних СА-75М 10-см диапазона, полученных еще во время «Карибского кризиса», продолжалась до середины 80-х годов. Помимо зенитно-ракетных комплексов средней дальности кубинские силы ПВО получили 28 маловысотных комплексов С-125М/С-125М1А "Печора" и 1257 ракет В-601ПД. Вместе с ЗРК был поставлен 21 тренажер "Аккорд-75/125". Два радиолокационных комплекса «Кабина-66» с радиодальномерами и радиовысотомерами ПРВ-13. Для дальнего обнаружения воздушных целей предназначались РЛС метрового диапазона П-14 и 5Н84А, которых было поставлено 4 и 3 единицы. Кроме того, каждому зенитно-ракетному дивизиону придавались мобильные РЛС метрового диапазона П-12/18. Для обнаружения маловысотных целей на побережье были размещены мобильные дециметровые станции П-15 и П-19. Процесс управления боевой работой кубинской противовоздушной обороны осуществлялся при помощи одной АСУ "Вектор-2ВЭ" и пяти АСУ "Низина-У". В интересах каждой истребительной авиабазы в 80-е годы на Кубе функционировало несколько РЛС дециметрового диапазона П-37. Эти станции помимо регулирования воздушного движения выдавали целеуказание истребительной авиации.
С учётом того, что большая часть техники и вооружения поставлялась «в кредит», Советский Союз очень неплохо оснастил ПВО Кубы. Помимо стационарных С-75 и С-125, в окрестностях Гаваны посменно несли боевое дежурство три дивизиона, оснащённые мобильными ЗРК «Квадрат». Начиная с 1964 года, вся техника и вооружение войск ПВО, предназначенная для размещения на «Острове Свободы», изготавливалась в «тропическом» исполнении, с использованием специального лакокрасочного покрытия для отпугивания насекомых, что конечно продлило срок эксплуатации в условиях тропиков. Однако после того как островное государство осталось без советской военной и экономической помощи, происходила стремительная деградация системы ПВО Кубы. К началу 21-го века средства боевого управления, связи и контроля воздушного пространства, поставленные в 70-80-е годы, безнадёжно устарели. То же самое относится и к зенитно-ракетным комплексам первого поколения. С учетом того, что самый новый кубинский ЗРК С-75М3 был получен в 1987 году, все имеющиеся зенитно-ракетные комплексы близки к выработке ресурса.
Благодаря тому, что при советской помощи на Кубе были построены учебные заведения по подготовке специалистов ПВО и ремонтные предприятия, кубинцы сумели провести восстановительный ремонт нескольких РЛС 5Н84А («Оборона-14»), П-37 и П-18. Кроме того, одновременно с капитальным ремонтом ЗРК С-75М3 и С-125М1 элементы этих комплексов устанавливались на шасси средних танков Т-55, что должно было повысить мобильность зенитно-ракетных дивизионов. Впервые такие установки были продемонстрированы во время масштабного военного парада в Гаване в 2006 году.
Но если с размещением пусковой установки С-125М1 с твердотопливными ЗУР В-601ПД на танковом шасси можно согласиться, то с жидкостными ракетами В-759 комплекса С-75М3 возникает очень много проблем. Те, кому довелось эксплуатировать ЗРК семейства С-75, знают, насколько хлопотными процедурами является заправка, доставка и установка ракет на «пушки». Ракета, заправленная жидким топливом и едким окислителем, весьма нежное изделие, требующее очень аккуратного обращения с собой. При транспортировке ЗУР на транспортно-заряжающей машине накладываются серьёзные ограничения по скорости движения и ударным нагрузкам. Нет никакого сомнения, что при движении по пересечённой местности танкового шасси с установленной на нём заправленной ракетой, в связи с высокой вибрацией, уложиться в эти ограничения не удастся, что, безусловно, отрицательно скажется на надежности ЗУР и представляет большую опасность для расчёта в случае утечки топлива и окислителя.
Элементы кубинских ЗРК С-75М3 и С-125М1, установленные на шасси танков Т-55, на переднем плане станция наведения зенитных ракет СНР-75
Очень комично на гусеничном ходу смотрится «собачья будка» станции наведения СНР-75. С учётом того, что элементная база комплекса С-75М3 построена в значительной мере на хрупких электровакуумных приборах, а центр тяжести СНР-75 в этом случае оказывается размещён очень высоко, остаётся только догадываться, с какой скоростью эта самоделка без потери работоспособности может передвигаться по дорогам.
В ряде российских справочных изданий указываются совершенно нереальные цифры по количеству ЗРК, имеющихся в кубинской ПВО. Так, например, в ряде источников говорится, что на «Острове Свободы» до сих пор развернуто 144 ПУ ЗРК С-75 и 84 ПУ С-125. Очевидно, авторы, приводящие такие данные, считают, что все поставленные в 60-80 годы комплексы находятся до сих пор в строю. Реально же на Кубе в настоящее время нет постоянно развернутых ЗРК средней дальности С-75. Возможно, несколько работоспособных комплексов находятся «на хранении» в закрытых ангарах, где они защищены от неблагоприятных метеорологических факторов. Что касается маловысотных С-125М1, то на постоянных позициях боевое дежурство несут четыре комплекса. Впрочем, на снимках хорошо видно, что далеко не все пусковые установки снаряжены ракетами.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: позиция ЗРК С-125М1 недалеко от Гаваны
Согласно информации, опубликованной в американских СМИ, ещё несколько маловысотных зенитных комплексов находятся в защищённых бетонных укрытиях на кубинских авиабазах. Это находит подтверждение на спутниковых снимках Gооglе Eаrth.
Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: элементы ЗРК С-125М1 на авиабазе Олгин
В 70-80-е годы для защиты армейских подразделений от воздушных атак вооруженные силы Кубы получили: три зрдн ЗРК «Квадрат», 60 ЗРК малой дальности «Стрела-1», 16 «Оса», 42 «Стрела-10», более 500 ПЗРК «Стрела-2М», «Стрела-3», «Игла-1». Скорее всего, в настоящее время устаревшие ЗРК «Стрела-1» на шасси БДРМ-2 списаны, то же самое касается выработавших свой ресурс ЗРК «Квадрат». Из ПЗРК в работоспособном состоянии, возможно, сохранилось около 200 «Игла-1».
ЗРК малой дальности «Стрела-1»
По состоянию на 2006 год имелось до 120 ЗСУ, в том числе: 23 ЗСУ-57-2, 50 ЗСУ-23-4. В кубинской армии немало «самоделок» на базе БТР-60. На бронетранспортёры устанавливаются спаренные 23-мм зенитные установка ЗУ-23 и 37-мм автоматы 61-К. Также в войсках и «на хранении» имеется до 900 зенитных орудий: примерно 380 23-мм ЗУ-23, 280 37-мм 61-К, 200 57-мм С-60, а также неизвестное число 100-мм КС-19. Согласно западным данным основная часть 85-мм зениток КС-12 и 100-мм КС-19 списана или передана в береговую оборону.
Схема размещения на Кубе аэродромов истребительной авиации, ЗРК и радиолокационных постов
В настоящее время контроль воздушного пространства над «Островом Свободы» и прилегающими водами осуществляют три постоянно действующих радиолокационных поста, оснащённых РЛС метрового диапазона П-18 и «Оборона-14». Кроме того, на всех действующих авиабазах имеются дециметровые радиолокаторы П-37, а выдача целеуказания ЗРК осуществляется станциями П-18 и П-19. Однако большая часть имеющихся радаров сильно изношена и постоянного дежурства не ведёт.
9 декабря 2016 года Россия и Куба подписали программу технологического сотрудничества в области обороны до 2020 года. Под документом поставили подписи сопредседатели российско-кубинской межправительственной комиссии Дмитрий Рогозин и Рикардо Кабрисас Руис. Согласно договорённости Россия поставит автомобильную технику и вертолёты Ми-17. Также предусмотрено создание сервисных центров. По всей видимости, стороны обсуждали возможность модернизации имеющейся в вооруженных силах Кубы военной техники советского производства, в том числе и систем ПВО. Однако о заключении каких либо соглашений в этой области объявлено не было. Стоит понимать, что Куба очень стеснена в финансовых ресурсах, а модернизировать кубинские ЗРК и истребители в долг Россия не готова. На этом фоне представляет интерес информация о строительстве к югу от Гаваны в районе Бехукаля крупного стационарного радара. Официальные лица США заявляли, что это китайский разведывательный объект, предназначенный для слежения за юго-западными районами США, где расположено множество военных баз, космодром и испытательные полигоны. По информации, обнародованной МО США, американские средства радиотехнической разведки уже зафиксировали в этом районе мощное высокочастотное излучение, что говорит о том, что на объекте ведутся пуско-наладочные работы и следует ожидать скорого ввода его эксплуатацию.
По материалам:
http://www.aif.ru/society/history/ya_pravitelstvo_istoriya_triumfa_i_padeniya_kubinskogo_napoleona
http://www.sbap.be/museum/cuba/cuba.htm
http://warnepieces.blogspot.com/2011/04/anniversary-of-bay-of-pigs-invasion.html
http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/cuba/Cuba-naf-home.htm
http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/cuba/Cuba-af_current_orbat.htm
http://articles.janes.com/notice.html
https://mr-garett.livejournal.com/129483.html
http://www.urrib2000.narod.ru/Mil-e.html
http://rbdf.gov.bs/the-flamingo-incident/
- Автор:
- Линник Сергей
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