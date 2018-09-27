Противовоздушная оборона острова Свободы. Часть 2

Истребитель ВВС Кубы МиГ-21Ф-13 с ракетами К-13

Кубинский истребитель МиГ-17Ф с УР К-13

МиГ-21Ф-13 на кубинской авиабазе «Сан-Антонио»

Истребитель МиГ-21ПФМ ВВС Кубы с четырьмя ракетами К-13

Кубинский МиГ-21бис

Подвеска УР Р-23 на кубинский МиГ-23

Кубинские МиГ-23

МиГ-23МЛ с УР воздушного боя Р-24 и Р-60 выставленный на площади Революции в Гаване

Кубинский МиГ-23УБ

МиГ-29УБ ВВС Кубы

Кубинские МиГ-29 и МиГ-23 на авиабазе Сан-Антонио

Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: истребители МиГ-21 и УТС L-39 на авиабазе Сан-Антониа

Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: истребители МиГ-23 на авиабазе Сан-Антонио

МиГ-21бис ВВС Кубы

Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: списанные истребители МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29 на авиабазе Сан-Антонио

Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: позиция ЗРК С-125М1 недалеко от Гаваны

Спутниковый снимок Gооglе Eаrth: элементы ЗРК С-125М1 на авиабазе Олгин

ЗРК малой дальности «Стрела-1»

По материалам:

http://www.aif.ru/society/history/ya_pravitelstvo_istoriya_triumfa_i_padeniya_kubinskogo_napoleona

http://www.sbap.be/museum/cuba/cuba.htm

http://warnepieces.blogspot.com/2011/04/anniversary-of-bay-of-pigs-invasion.html

http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/cuba/Cuba-naf-home.htm

http://www.aeroflight.co.uk/waf/americas/cuba/Cuba-af_current_orbat.htm

http://articles.janes.com/notice.html

https://mr-garett.livejournal.com/129483.html

http://www.urrib2000.narod.ru/Mil-e.html

http://rbdf.gov.bs/the-flamingo-incident/