Аршалуйс Ханжиян. Трилогия молчаливого подвига. Часть 3, заключительная
В 1997 году Аршалуйс Ханжиян присвоили титул «Женщина года» в номинации «Жизнь – судьба». Но эта награда никак не повлияла на жизнь Аршалуйс. Она и сама не понимала, почему её считают героиней, т.к. её клятвенное служение ей самой представлялось как само собой разумеющееся, без притворства и фальши. За несколько дней до смерти, в 1998 году, она стала почётным гражданином города Горячий Ключ. Однако, её сердце и вся её жизнь останется навсегда на Поклонной поляне урочища Поднависла, среди её солдат. По наказу Аршалуйс рядом с ними её и похоронили. Так начала свою жизнь легенда…
Присматривать за могилами Аршалуйс доверила своей племяннице Галине Николаевне Ханжиян. Теперь она хранительница Поклонной поляны. К счастью, внезапное и вполне заслуженное признание великого служения Аршалуйс оставило свой след не только на полосах прессы. Множество людей не смоли остаться безучастными. Кто-то трудами рук своих, кто-то финансовой помощью поддержал мемориальный комплекс.
Часовня Димитрия Солунского
Столь трогательная народная любовь не могла не привлечь власть имущих. Не стану вдаваться в предположения, что же двигало чиновниками – истинное чувство или желание небольшой рекламы, т.к. моя вера в человечность чиновничьего аппарата начинается и заканчивается в рамках законодательства РФ. Однако в 2003 году после визита на Поклонную поляну губернатора Александра Ткачёва, появилась инициатива, которую ему и приписывают: построить на поляне православную часовню. Часовня была возведена, весьма органично вписалась в окружающий ландшафт и получила имя часовни Димитрия Солунского. Увы, службы в ней проходят лишь по памятным датам ввиду труднодоступности места.
Практически одновременно с русской часовней возводилась часовня Сурб Хач (что в переводе означает «Святой Крест») Армянской Апостольской церкви. Эта часовня, построенная по армянским архитектурным религиозным канонам, тоже вписалась в общий ландшафт поляны и нависающей над ней горы, словно простояла здесь не одну сотню лет. Слева от входа установлен изящный хачкар (вид армянской архитектуры, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста).
Часовня Сурб Хач, слева заметен хачкар
Всё это время внимание урочищу уделяли просто неравнодушные граждане, которых сейчас принято называть волонтёрами. По моему скромному мнению, данное определение неверно. Это просто наши с вами соотечественники, у которых совесть (дефицитная ныне вещь) присутствует. Это ребята из поисковых отрядов, это и студенты, это просто местные жители. Однако признание заслуг самой Аршалуйс, которые более нужны живущим, чем ей, кто никогда себя героиней не считала, в виде памятника ей тогда были лишь идеей.
Долгие годы весь Краснодарский край собирал средства в рамках акции «Памятник для Аршалуйс», организованной посредствам газеты «Кубанские новости». За сам памятник взялся заслуженный художник России, советский скульптор Владимир Андреевич Жданов (1937 г.р.). Его скульптуры достаточно известны – они стоят и в Краснодаре (памятник Александру Пушкину), и в Горячем Ключе (аллея Героев Советского Союза) и т.д. Работая над скульптурой Аршалуйс, Жданов в одном из интервью сказал: «Настоящая скульптура нравственна. Она всегда воспевала то, что красиво. Она не любит отрицательного, шаржа не терпит. Скульптура должна быть серьезной, возвышенной, если хотите, моральной».
Владимир Жданов рядом со своим творением
Увы, закончить свою работу Владимир Андреевич не успел. 14 ноября 2014 года он скончался. Его работу продолжили ученики. Наконец, к 2015 году памятник был готов, и 10 ноября того же года его установили в Горячем Ключе. Практически одновременно с этим абсолютный близнец памятника в Горячем Ключе был установлен и в урочище Поднависла, где и покоятся Аршалуйс и её солдаты.
Однако одним из крайне трогательных своеобразных памятников Аршалуйс стала биографическая документальная кинокартина с элементами игрового фильма, которая так и называлась «Аршалуйс». В прошлом году небольшая местная краснодарская кинокомпания армянской диаспоры «HAYK» объявила сбор средств на картину о хранительнице Поклонной поляны. Создателям ленты выступили молодой режиссёр, закончивший Краснодарский государственный институт культуры и искусств, Эрнест Арутюнов, соавтором сценария Христофор Мхитарян, а продюсером Эдуард Арутюнов.
Кадр из фильма "Аршалуйс"
Саму картину снимали, разумеется, в урочище Поднависла, ведь дом Аршалуйс по-прежнему стоит на том же месте. Съёмочную группу консультировала Галина Николаевна. Всего было задействовано на съёмочной площадке около 40 человек. Примечательно, что фактически все собранные деньги были потрачены исключительно на техническую сторону процесса, т.к. профессиональных актёров в группе было по пальцам пересчитать. Подавляющее большинство задействованных во время съёмок людей работали на чистом энтузиазме. В итоге получилось, как говорится, по-настоящему народное кино.
Дом Ханжиянов
Разумеется, на какие-то кинофестивальные хвалебные веники фильм не рассчитан. Впрочем, это скорее похвала, учитывая, какой лютый шлак ныне номинируется на различные премии. Несмотря на то, что в кадре иногда чувствуется налёт самодеятельности, картину это не портит. Иногда даже наоборот – замечаешь, что фильм снят с глубоким чувством сопричастности, без налёта казёнщины. К тому же особенно приятно, что историю Аршалуйс миновали шаловливые загребущие ручки наших «мэтров» от кино вроде Хабенского или Учителя. И, конечно, крайне колоритным выглядит тот факт, что в то самое время, когда энтузиасты воплощали на экране удивительный образец гуманизма, чести и преданности, наше минкультуры во главе с нелицензионной копией Гарри Поттера фантастическим денежным потоком финансировало проект о постельных приключениях похотливой балерины и гулящего императора, рождённого в воспалённых мозгах криворуких сценаристов.
Однако, казалось бы, за сам мемориал можно не беспокоиться. Внимание со стороны общественности, со стороны двух церквей, проводящих периодически службы в удалённых часовнях, со стороны поисковиков, периодически проводящих перезахоронения найденных в районе Поднавислы останков на Поклонной поляне и т.д. Но современная эпоха порой диктует свои правила, точнее, вносит сладкий аромат людоедского абсурда.
К примеру, некоторые любители разжижать головной мозг чрезмерным количеством алкоголя под закуску из шашлыка на природе давно облюбовали район урочища Поднависла. Этот полуфабрикат современного общества, который всерьёз воспринял рекламный лозунг «бери от жизни всё» (при этом помалкивают о последствиях в виде СПИДа, цирроза, рака или длительного пребывания не в самом элитном обществе), разумеется, не знает, да и не хочет знать историю этого места, как и всю историю целиком, если это не история браузера или операций по банковской карте.
Сейчас на въезде в урочище Поднависла установлен шлагбаум, дороги покрыты гравием, все мангалы и стихийные кострища были демонтированы. Также планируется придать территории мемориала особый статус, чтобы получить правовую защиту. Но даже регулярные субботники не могут полностью решить вопрос с нашествием пропитых дегенератов, которые словно бандерлоги Киплинга.
Документы Департамента имущественных отношений в открытом доступе
Однако главный и самый болезненный удар по памяти Аршалуйс нанесли… отечественные чиновники. Мы ведь порой забываем, что эти самые персонажи Киплинга, воспитанные «ценностями» 90-х, имеют должности, посты и всевозможные чины. Итак, накануне празднования Дня Победы Департамент имущественных отношений Краснодарского края направил Галине Ханжиян уведомление с требованием в 30-дневный срок убрать с земли сельхозназначения семейное захоронение. Перевожу с бюрократического на русский: выбросить останки хранительницы урочища прочь из самого урочища.
Документы Департамента имущественных отношений в открытом доступе
Непосредственное участие в принятии столь «мудрого» и чрезвычайно «важного» для развития сельскохозяйственной деятельности решения приняли заместитель руководителя Михаил Синицын и специалист Анастасия Михайлюк. Непробиваемый пещерный формализм вкупе с нулевым уровнем образования, по сути, принесли свои плоды. На этом фоне спорадические попытки государственных структур проводить патриотические акции кажутся потугами заштопать корпус корабля скотчем после торпедной атаки, которой была утрата идеологии и системы образования.
К счастью, та информационная волна, которую подняли как просто неравнодушные граждане, так и целые организации (к примеру, армянская диаспора), заставила краснодарских бюрократов быстро свернуть свою деятельность в отношении могилы Аршалуйс. В данный момент решается вопрос о новом правовом статусе земли урочища.
Сейчас мемориал продолжает хранить покой солдат и их защитницы. Надеюсь, так будет и впредь. Ведь вряд ли кто-то будет спорить, что для целого народа, когда в водовороте времени он может заблудиться, необходимо иметь точку опоры. Одной из таких точек и является затерянное в горах урочище Поднависла.
Присматривать за могилами Аршалуйс доверила своей племяннице Галине Николаевне Ханжиян. Теперь она хранительница Поклонной поляны. К счастью, внезапное и вполне заслуженное признание великого служения Аршалуйс оставило свой след не только на полосах прессы. Множество людей не смоли остаться безучастными. Кто-то трудами рук своих, кто-то финансовой помощью поддержал мемориальный комплекс.
Часовня Димитрия Солунского
Столь трогательная народная любовь не могла не привлечь власть имущих. Не стану вдаваться в предположения, что же двигало чиновниками – истинное чувство или желание небольшой рекламы, т.к. моя вера в человечность чиновничьего аппарата начинается и заканчивается в рамках законодательства РФ. Однако в 2003 году после визита на Поклонную поляну губернатора Александра Ткачёва, появилась инициатива, которую ему и приписывают: построить на поляне православную часовню. Часовня была возведена, весьма органично вписалась в окружающий ландшафт и получила имя часовни Димитрия Солунского. Увы, службы в ней проходят лишь по памятным датам ввиду труднодоступности места.
Практически одновременно с русской часовней возводилась часовня Сурб Хач (что в переводе означает «Святой Крест») Армянской Апостольской церкви. Эта часовня, построенная по армянским архитектурным религиозным канонам, тоже вписалась в общий ландшафт поляны и нависающей над ней горы, словно простояла здесь не одну сотню лет. Слева от входа установлен изящный хачкар (вид армянской архитектуры, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста).
Часовня Сурб Хач, слева заметен хачкар
Всё это время внимание урочищу уделяли просто неравнодушные граждане, которых сейчас принято называть волонтёрами. По моему скромному мнению, данное определение неверно. Это просто наши с вами соотечественники, у которых совесть (дефицитная ныне вещь) присутствует. Это ребята из поисковых отрядов, это и студенты, это просто местные жители. Однако признание заслуг самой Аршалуйс, которые более нужны живущим, чем ей, кто никогда себя героиней не считала, в виде памятника ей тогда были лишь идеей.
Долгие годы весь Краснодарский край собирал средства в рамках акции «Памятник для Аршалуйс», организованной посредствам газеты «Кубанские новости». За сам памятник взялся заслуженный художник России, советский скульптор Владимир Андреевич Жданов (1937 г.р.). Его скульптуры достаточно известны – они стоят и в Краснодаре (памятник Александру Пушкину), и в Горячем Ключе (аллея Героев Советского Союза) и т.д. Работая над скульптурой Аршалуйс, Жданов в одном из интервью сказал: «Настоящая скульптура нравственна. Она всегда воспевала то, что красиво. Она не любит отрицательного, шаржа не терпит. Скульптура должна быть серьезной, возвышенной, если хотите, моральной».
Владимир Жданов рядом со своим творением
Увы, закончить свою работу Владимир Андреевич не успел. 14 ноября 2014 года он скончался. Его работу продолжили ученики. Наконец, к 2015 году памятник был готов, и 10 ноября того же года его установили в Горячем Ключе. Практически одновременно с этим абсолютный близнец памятника в Горячем Ключе был установлен и в урочище Поднависла, где и покоятся Аршалуйс и её солдаты.
Однако одним из крайне трогательных своеобразных памятников Аршалуйс стала биографическая документальная кинокартина с элементами игрового фильма, которая так и называлась «Аршалуйс». В прошлом году небольшая местная краснодарская кинокомпания армянской диаспоры «HAYK» объявила сбор средств на картину о хранительнице Поклонной поляны. Создателям ленты выступили молодой режиссёр, закончивший Краснодарский государственный институт культуры и искусств, Эрнест Арутюнов, соавтором сценария Христофор Мхитарян, а продюсером Эдуард Арутюнов.
Кадр из фильма "Аршалуйс"
Саму картину снимали, разумеется, в урочище Поднависла, ведь дом Аршалуйс по-прежнему стоит на том же месте. Съёмочную группу консультировала Галина Николаевна. Всего было задействовано на съёмочной площадке около 40 человек. Примечательно, что фактически все собранные деньги были потрачены исключительно на техническую сторону процесса, т.к. профессиональных актёров в группе было по пальцам пересчитать. Подавляющее большинство задействованных во время съёмок людей работали на чистом энтузиазме. В итоге получилось, как говорится, по-настоящему народное кино.
Дом Ханжиянов
Разумеется, на какие-то кинофестивальные хвалебные веники фильм не рассчитан. Впрочем, это скорее похвала, учитывая, какой лютый шлак ныне номинируется на различные премии. Несмотря на то, что в кадре иногда чувствуется налёт самодеятельности, картину это не портит. Иногда даже наоборот – замечаешь, что фильм снят с глубоким чувством сопричастности, без налёта казёнщины. К тому же особенно приятно, что историю Аршалуйс миновали шаловливые загребущие ручки наших «мэтров» от кино вроде Хабенского или Учителя. И, конечно, крайне колоритным выглядит тот факт, что в то самое время, когда энтузиасты воплощали на экране удивительный образец гуманизма, чести и преданности, наше минкультуры во главе с нелицензионной копией Гарри Поттера фантастическим денежным потоком финансировало проект о постельных приключениях похотливой балерины и гулящего императора, рождённого в воспалённых мозгах криворуких сценаристов.
Однако, казалось бы, за сам мемориал можно не беспокоиться. Внимание со стороны общественности, со стороны двух церквей, проводящих периодически службы в удалённых часовнях, со стороны поисковиков, периодически проводящих перезахоронения найденных в районе Поднавислы останков на Поклонной поляне и т.д. Но современная эпоха порой диктует свои правила, точнее, вносит сладкий аромат людоедского абсурда.
К примеру, некоторые любители разжижать головной мозг чрезмерным количеством алкоголя под закуску из шашлыка на природе давно облюбовали район урочища Поднависла. Этот полуфабрикат современного общества, который всерьёз воспринял рекламный лозунг «бери от жизни всё» (при этом помалкивают о последствиях в виде СПИДа, цирроза, рака или длительного пребывания не в самом элитном обществе), разумеется, не знает, да и не хочет знать историю этого места, как и всю историю целиком, если это не история браузера или операций по банковской карте.
Сейчас на въезде в урочище Поднависла установлен шлагбаум, дороги покрыты гравием, все мангалы и стихийные кострища были демонтированы. Также планируется придать территории мемориала особый статус, чтобы получить правовую защиту. Но даже регулярные субботники не могут полностью решить вопрос с нашествием пропитых дегенератов, которые словно бандерлоги Киплинга.
Документы Департамента имущественных отношений в открытом доступе
Однако главный и самый болезненный удар по памяти Аршалуйс нанесли… отечественные чиновники. Мы ведь порой забываем, что эти самые персонажи Киплинга, воспитанные «ценностями» 90-х, имеют должности, посты и всевозможные чины. Итак, накануне празднования Дня Победы Департамент имущественных отношений Краснодарского края направил Галине Ханжиян уведомление с требованием в 30-дневный срок убрать с земли сельхозназначения семейное захоронение. Перевожу с бюрократического на русский: выбросить останки хранительницы урочища прочь из самого урочища.
Документы Департамента имущественных отношений в открытом доступе
Непосредственное участие в принятии столь «мудрого» и чрезвычайно «важного» для развития сельскохозяйственной деятельности решения приняли заместитель руководителя Михаил Синицын и специалист Анастасия Михайлюк. Непробиваемый пещерный формализм вкупе с нулевым уровнем образования, по сути, принесли свои плоды. На этом фоне спорадические попытки государственных структур проводить патриотические акции кажутся потугами заштопать корпус корабля скотчем после торпедной атаки, которой была утрата идеологии и системы образования.
К счастью, та информационная волна, которую подняли как просто неравнодушные граждане, так и целые организации (к примеру, армянская диаспора), заставила краснодарских бюрократов быстро свернуть свою деятельность в отношении могилы Аршалуйс. В данный момент решается вопрос о новом правовом статусе земли урочища.
Сейчас мемориал продолжает хранить покой солдат и их защитницы. Надеюсь, так будет и впредь. Ведь вряд ли кто-то будет спорить, что для целого народа, когда в водовороте времени он может заблудиться, необходимо иметь точку опоры. Одной из таких точек и является затерянное в горах урочище Поднависла.
- Автор:
- Восточный ветер
- Статьи из этой серии:
- Аршалуйс Ханжиян. Трилогия о молчаливом подвиге. Часть 1
Аршалуйс Ханжиян. Трилогия молчаливого подвига. Часть 2
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter