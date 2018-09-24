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Орден Торквемады на «Военном обозрении»: смех сквозь слезы

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Это не историческое эссе. Не научный трактат. Не аналитическая статья по поводу. Но касается этот материал многих читателей ВО. А потому особо размазывать сопли не будем.

Почти восемь веков назад князь Александр Невский отправил кучу зарубежных радетелей счастья для России из Европы заниматься дайвингом на Чудском озере. Причем всем этим отпрыскам лучших родов Европы так понравилось заниматься подводным плаванием, что до сих пор на поверхность они не появились...




Но одну глупость князь все-таки допустил. Тех, кто струхнул и не стал в воду лезть, Александр потом на мыло менял. А зря... Плодовитые оказались рыцари. Да такие плодовитые, что даже на нашем сайте засветились. Причем по полной программе, со всеми атрибутами.

Единственное, что господа рыцари поменяли это название. Это теперь не тамплиеры или ливонский орден. Это орден "Торквемады". Кто не в курсе, откроем этот секрет. Томас де Торквемада был первым испанским великим инквизитором. Отличался беспощадностью и выдающейся, даже в то время, жестокостью. Хотя и был с примесью (изрядной) крови этих… богоизбранных ребят. Пусть и перекрещенных.

Если честно, нам глубоко плевать на все эти "заговоры" и "интриги". Любой информационный ресурс, на котором есть какие-то отличия старожилов и новичков, становится частью игр не особо умных игроманов. Те, кто на ВО достаточно долго, помнят "заговор маршалов". Погоны ВО для части читателей стали идеей-фикс.

Но плевать нам ровно до того момента, когда игроманы переходят грань дозволенного. Когда свободу выражения собственного мнения и поощрение диспутов между читателями воспринимают как вседозволенность. Когда доморощенные "торквемады" берут на себя функции именно инквизиции.

Инквизиторы эту грань перешли. ВО не просто сайт "поговорить-поспорить-узнать". Мы делали и делаем реальные вещи. Донбасс это помнит. Люди, конкретные это помнят. Авторы это помнят. Просто потому, что есть у нас друзья, которых многие участвовавшие в глаза не видели, но которые помнят нас. Просто потому, что мы оказались рядом, когда была беда.

И вот таких людей, участников тех событий (с нашей стороны) господа инквизиторы заставляют уходить с сайта. Заставляют разочаровываться, отравляют горами «минусов» то настроение, которое человек привык получать, общаясь с единомышленниками.

Многие читатели упрекают нас в том, что все меньше и меньше остается действительно интересных, образованных специалистов среди комментаторов. Правильно упрекаете. Но уходят люди не потому, что не интересно, а потому, что вот такие палачи от инквизиции сводят дискуссии на нет. Причем, чаще всего, мало представляя сам предмет обсуждения.

У нас перед глазами устав этого "ордена" так называемых рыцарей. Интересная трактовка рыцарства у читателей специализированного военно-патриотического сайта. Среди палачей рыцарей не бывает. И среди интриганов тоже.

И знаете, о чем заботятся "рыцари"?

Орден Торквемады на «Военном обозрении»: смех сквозь слезы


"1.1. Цель ордена посильная поддержка сайта ВО, выявление и купирование угроз, исходящих от различного рода троллинга и ботов".

Спасибо, кабальеро. Вот не справились бы мы без вас. А вообще, устав написан именно русским. Много букв, много внимания процессу вступления в орден. А по сути, действительно работающий пункт всего один. Пункт о том, что в своре должен быть порядок. Каждый пес должен рвать плоть жертвы строго по очереди. Чтобы своего не куснуть...

"4.2. Член Ордена, вне зависимости от политических убеждений и прочих предпочтений, в случае обнаружения какой-либо агрессии, оскорблений, хамства в отношении своего коллеги-обязан принять меры для пресечения данных действий".

Какие это меры понятно без расшифровки. Свора инквизиторов нападает на "врага" и за день - два превращает его из генерала в рядового, из спокойного и взвешенного оппонента в человека, разуверившегося в справедливости и правде. По крайней мере на сайте.

За время своего существования Военное Обозрение много раз подвергалось различным атакам с целью уничтожения. От примитивных атак на серверы редакции до создания вот таких "схронов", типа "ордена Торквемады".

Да, многие «инквизиторы» сейчас возразят: мы желали действовать исключительно на благо сайта. Ну да, «к вящей славе господней». А на деле все могло бы закончится просто тем, что остались бы «адепты» и «ликторы», усердно плюсующие своих «магистров».

Кстати, о плюсовании. О «дутых» маршалах, которыми должны были бы стать все без исключения «адепты» «Ордена». Конечно, маршальская звезда – это круто. Но если внимательно посмотреть на «боевой путь» верхушки «Ордена», пристально так посмотреть, то хоть глаза прогляди, не найти высокоумных изречений. Способных за пару месяцев сделать маршалом.

Зато забавно наблюдать, как самые невинные высказывания вызывают просто град «плюсиков». И в итоге мы имеем то, что имеем. Вот просто пример: верхушка «Ордена Торквемады».

Великий Магистр Ордена Торквемады – boucyhunter, маршал.
Первый Заместитель Великого Магистра – cniza, маршал.
Начальник контрразведки – Смог, генерал армии.
Комиссар – Подрезчик, генерал армии.
Начальник штаба – pjastolov, генерал армии.
Независимый Верховный Координатор – vovanpain, маршал.
Начальник разведки – Doliva63, маршал.
Главный военный прокурор – sabakina, маршал.
Начальник Особого Отдела – Svarog51, маршал.
Заместитель Начальника ОО – Околоточный, маршал.
Главнокомандующий ССО – Zoldat_A, маршал.
Начальник Оперативного Отдела – Андрей К, маршал.

Ну а кто хочет, тот может детально ознакомиться с тем, как эти люди шли к своим званиям. И насколько глубоки и наполнены смыслом их комментарии. Ну и оценить, правы мы, или нет.

Забавно, но у «Ордена» есть пункт 5.3, который не разрешает усиленно возводить в звания без разрешения. О как… И даже есть 2 (два) отказавшихся от такой чести.

Остальные инквизиторы, увы, приняли все это как должное и многие щеголяют погонами, совершенно незаслуженными.

А вообще каждый должен заниматься своим делом. Авторы – писать, администраторы – следить за сайтом, модераторы – бороться с нарушениями.

Конечно обидно, когда энергия тратится на такие виртуальные глупости. Пони-коняшки, фермы, виртуальные погоны. Еще более обидно, когда от этого страдают люди, имеющие иную от инквизиторской точку зрения.

Однако создание подпольных карательных организаций типа «Белой стрелы», «Ордена Торквемады» и тому подобного на сайте недопустимо. И администрация примет все возможные меры, чтобы такого больше не повторилось.



Постскриптум: пользователи, которые считают, что стали жертвами со стороны ОПГ «Орден Торквемады» могут обратиться к администрации сайта через «Контакты» и после проверки ваш рейтинг будет вам возвращен.
Автор:
Александр Ставер, Роман Скоморохов
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89 комментариев
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  1. Stas157 Офлайн
    Stas157 Сегодня, 15:47
    +12
    Администрация сайта показала, зарвавшимся маршалам, кто в доме хозяин. Справедливость восторжествовала. Всех не запятнаных этой грязной историей форумчан, поздравляю с этим!
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 15:54
      +4
      Цитата: Stas157
      Администрация сайта показала, зарвавшимся маршалам, кто в доме хозяин. Справедливость восторжествовала. Всех не запятнаных этой грязной историей форумчан, поздравляю с этим!

      Да, Огромное спасибо администрации сайта! Все четко и верно изложено, еще и с юмором.. Хотя бороться с ОПГ Орден, было не весело. Нервов попортили.. Справедливость сложно найти в наше время, но на сайте ВО она точно есть!
      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 16:06
        +2
        Просто подняли интерес к новообразованиям.
        Такое есть на сайте и будет ещё .... детские игры впрочем. От излишне возбудимых, присутствующих, это не убережёт!
      2. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 16:47
        +1
        Кхм... то ли юмор, то ли фильмец старинный про клуб бойцовый...
      3. Монос Онлайн
        Монос Сегодня, 17:33
        0
        Но уходят люди не потому, что не интересно, а потому, что вот такие палачи от инквизиции сводят дискуссии на нет.

        laughing Бряхня! Адекватные люди ушли и будут уходить из-за того, что администрация привечает и поощряет неадекватов. И трусливо не хочет признавать свою роль в этом, переводя стрелки на мифических "заговорщиков". Первый массовый отток людей пошёл после августа 2016 года, когда отменили минуса, админиситрация выгнала вменяемых модеров (например Романова и Воробья), набрала перед выборами ПВОшников и стала всячески поощрять политических флудомётов и троллей, лицемерно мотивируя это борьбой за разнообразие мнений.
        Скоморохов, вам ли это не знать? Вы же идеолог всего этого процесса. Странно, что Смирнов самоустранился, видать хорошую сумму грудининцы занесли в кассу.
        Вот вам, Скоморохов, отличное от ваших прихлебателей мнение. Любопытно будет посмотреть, как вы к нему окажетесь терпимы. laughing
        P.S. Назвали бы имена тех "пушистых" и "милых" ребят, которых "затерроризировала" эта организация. А мы уж сами решим кто прав, кто виноват. wink
  2. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 15:51
    +6
    Ничего себе. Я думал "Кондуит и Швамбрания" еще в детстве закончились. laughing
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 16:07
      +2
      Детство в одном месте, это навсегда .....
      1. Banshee Онлайн
        Banshee Сегодня, 17:23
        +2
        Цитата: rocket757
        Детство в одном месте, это навсегда .....


        ...написал участник Ордена... Ну что, засчитать за чистосердечное?
    2. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 17:31
      0
      Я упал со стула... да тут таких инквизиторов пруд пруди, делите теперь всех на социальных, политических, техническиз, и конечно рассовых- евреев особенно не любят, инквизиторов. Если Ваша точка зрения не совпадает заминусят, и чувствуешь себя обезьяной которая не знает на какую сторону встать, либо на сторону красивых, либо на сторону умных.
  3. Stas157 Офлайн
    Stas157 Сегодня, 15:52
    +5
    Раскрыт заговор, да не простой, а верхушки самых именитых и уважаемых генералов! Все как в жизни - самые уважаемые и высокие оказались гнилыми, нечестной элитой. Действовала группа, которая искусственно надувала нужным людям рейтинг, а неугодным опускала. Загоняла в черепа!
    Вот так они "боролись" с инакомыслием! Они с умным видом говорили нам "правильные" вещи, вещали о патриотизме, о чести, о том, что рейтинг для них не главное, а сами... Какое лицемерие!
    Поначалу все было чинно пристойно, пока они ставили плюсики друг другу и поднимали своих друзей за пару-тройку месяцев до звания маршал. Но, когда ввели минусы многим захотелось крови, вершить свою власть над другими. Например, у всем известного Сварога за два дня!!! из генералов вогнали в черепа!
    Когда же Сворог возмущался тем, что группа маршалов его минусует задним числом, они ухохатывались, называли Сворога адептом теории заговора, отсылали с претензиями к администрации... Ну, и что? Сейчас этим лицемерам похоже не до смеха!
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 15:57
      +6
      Цитата: Stas157
      Когда же Сворог возмущался тем, что группа маршалов его минусует задним числом, они ухохатывались, называли Сворога адептом теории заговора, отсылали с претензиями к администрации... Ну, и что? Сейчас этим лицемерам похоже не до смеха!

      Все так и было..
      1. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 17:25
        +1
        Цитата: Svarog
        Все так и было..

        а с Джеком Голованом что было? С маршала в рядовые и наоборот?
    2. Deadушка Онлайн
      Deadушка Сегодня, 16:40
      -9
      Цитата: Stas157
      самые уважаемые и высокие оказались гнилыми, нечестной элитой

      ты за базаром-то следи, шелупонь.
      Цитата: Svarog
      Все так и было..

      кто бы говорил...
      1. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 16:52
        +6
        Цитата: Deadушка
        ты за базаром-то следи, шелупонь.

        Вот и сектант из ордена объявился! Регистрация лето 2017, а уже генерал армии. Сними погоны, не позорь мои глаза!
        1. Deadушка Онлайн
          Deadушка Сегодня, 17:06
          -1
          Цитата: Stas157
          Цитата: Deadушка
          ты за базаром-то следи, шелупонь.

          Вот и сектант из ордена объявился! Регистрация лето 2017, а уже генерал армии. Сними погоны, не позорь мои глаза!

          толсто троллим! душонка то с гнильцой!
          1. Stas157 Офлайн
            Stas157 Сегодня, 17:10
            0
            Цитата: Deadушка
            толсто троллим! душонка то с гнильцой!

            Ясновидящий или просто хам? Вы по существу то что можете сказать, зачем вам понадобилось в секту вступать? Неужели так звездочки важны были?
            Если уж попались, то ведите себя достойно, просто примите свой провал, а не разводите хамство.
            1. Deadушка Онлайн
              Deadушка Сегодня, 17:32
              0
              Цитата: Stas157
              оказались гнилыми, нечестной элитой

              правдивый вы наш и чистосердечный , а на это что ответите?, доказательства где?
              или как всегда под разными никами сидит один писака и несет ахинею?
              именно с гнильцой yes
          2. Banshee Онлайн
            Banshee Сегодня, 17:29
            +1
            Цитата: Deadушка
            толсто троллим! душонка то с гнильцой!


            Ну вообще-то ваши списки у нас есть. Спроси у Магистра. Или Сварога51, начальника ОО вашего. Подтвердят. А хамить... продолжай.
      2. BerBer Офлайн
        BerBer Сегодня, 16:58
        +2
        Словарный запас соответствует - "базар", " шелупонь". "Интеллектуалы" одним словом.
        1. Banshee Онлайн
          Banshee Сегодня, 17:04
          +5
          Цитата: BerBer
          Словарный запас соответствует - "базар", " шелупонь". "Интеллектуалы" одним словом.

          Ну так Адепт Ордена, как же иначе то? Они там все в основном такие... Великие.
          1. Злой543 Онлайн
            Злой543 Сегодня, 17:35
            0
            Елы палы, а я то у Вас кто? И на меня досье есть? belay
      3. Banshee Онлайн
        Banshee Сегодня, 17:03
        +4
        .
        Цитата: Deadушка
        кто бы говорил...

        Виталик, а чего это вы развоевались? Или вас в списках ОПГ нет? Так вы там есть, не волнуйтесь, мы о вас в курсе. Изучаем, насколько ваш рейтинг раздут
        1. Deadушка Онлайн
          Deadушка Сегодня, 17:09
          0
          Цитата: Banshee
          .
          Цитата: Deadушка
          кто бы говорил...


          Виталик, а чего это вы развоевались? Или вас в списках ОПГ нет? Так вы там есть, не волнуйтесь, мы о вас в курсе. Изучаем, насколько ваш рейтинг раздут

          Для вас Виталий Викторович, честь имею hi
          А я ни чего и не скрывал и не скрываю, как и не привык врать и выдумывать.
          "а чего это вы развоевались" - правда-то штука часто не для всех удобная laughing
          "мы о вас в курсе" - как вы о себе то.. winked
          1. Banshee Онлайн
            Banshee Сегодня, 17:31
            0
            Цитата: Deadушка
            честь имею

            да ладно... где? На "вы" да еще по имени-отчеству надо бы заслужить. И не дутым рейтингом, наплюсованным соучастниками, а делами.
            А мы проверим, что там за душонкой, кроме звездочки нарисованной. И скольких ты заминусовал. Тогда и поговорим насчет чести, достоинства и вежливости.
    3. AUL Офлайн
      AUL Сегодня, 16:48
      +7
      Цитата: Stas157
      Вот так они "боролись" с инакомыслием! Они с умным видом говорили нам "правильные" вещи, вещали о патриотизме, о чести, о том, что рейтинг для них не главное, а сами... Какое лицемерие!

      Ну, то что подобные деятели объединились в один"орден" - это неудивительно. Да это было понятно и без данной статьи. Уж больно грубо они действовали, откровенно кидались всей сворой на несогласных с ними. Но, если честно, мне на их минусы глубоко наСрплевать. Как, впрочем, и на бумажные погоны.
      Но вот один момент меня смутил. Пару дней назад в развернутой дискуссии на эту же тему был удален мой комментарий, а мне модератор влепил второй горчичник, чем меня очень озадачил - с формулировкой "за флуд"(первый - за дело, позволил себе не очень парламентское слово).И закрались у меня смутные сомнения...
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 16:54
        +2
        Цитата: AUL
        Но вот один момент меня смутил. Пару дней назад в развернутой дискуссии на эту же тему был удален мой комментарий,

        Скорее всего, на вас пожаловался ваш оппонент и просто особо внимательно разбираться не стали.. Просто отреагировали горчичником..
      2. Молот 75 Офлайн
        Молот 75 Сегодня, 17:03
        +4
        Эти сомнения, как-то давно уже не сомнения! Ничего страшного в недельном бане нет, для того кто больше читает, чем пишет. Не расстраивайтесь! У меня был такой период, что принципиально не читал коменты, только новости! А сейчас даже прикольно-иммунитет, однако. Заменять реальную жизнь, соцсетями, могут люди утратившее интерес в реале.
      3. Banshee Онлайн
        Banshee Сегодня, 17:06
        +2
        Цитата: AUL
        И закрались у меня смутные сомнения...

        Гоните их. Просто в следующий раз не смешивайте в комментах теплое с мягким. И все будет красиво.
    4. д^Амир Офлайн
      д^Амир Сегодня, 16:52
      +3
      Добрый день!!!! именно по этому при обсуждении вводить/не вводить минуса, я предлагал открыть возможность видеть тех кто минусовал или вообще - хочешь поставить минус, обосновываешь почему... открыто!!!!!
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 17:03
        -1
        Цитата: д^Амир
        Добрый день!!!! именно по этому при обсуждении вводить/не вводить минуса, я предлагал открыть возможность видеть тех кто минусовал или вообще - хочешь поставить минус, обосновываешь почему... открыто!!!!!

        Я бы вообще минусы убрал.. не нравится комментарий, пройди мимо, хамит - жалоба администрации.. Вот и все..
  4. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 15:53
    +10
    Да имхо, просто сам ввод минусов - изрядная глупость. Так раньше почитаешь, что РЕАЛЬНО зацепило - плюсанешь... Теперь и плюсы смысл потеряли - смотришь, как вперся какой-то явный хохлобот, и всем в комментарии минусы понаставил... Ну реально недавно видел на ВО пост - "против хохлобота поставим друг другу по плюсу!" Ажно офонарел...
    Точно, "сяськи-масяськи"... Для одних именно цель - забежать, все заминусовать, ничего не возразить, не пояснить(а нечего)...
    Я вот не считаю минус вообще нужным. Не согласен - я вон в ветке скажу, почему, пусть ответит. А минус - что минус? Он только троллю и нужен.
    ИМХО
    1. andranick Офлайн
      andranick Сегодня, 16:00
      +6
      Цитата: Jerk
      А минус - что минус? Он только троллю и нужен.

      Я за +/-, но вот звания - нафиг не нужны, ибо для многих они - самоцель, а +/- - это уже средство достижения цели.
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 16:08
        +2
        Цитата: andranick
        Цитата: Jerk
        А минус - что минус? Он только троллю и нужен.

        Я за +/-, но вот звания - нафиг не нужны, ибо для многих они - самоцель, а +/- - это уже средство достижения цели.

        Звания на мой взгляд прикольно, но тут есть нюанс, -\+ маршала очень отличается от рядового, вот этот момент можно уровнять.
        1. prapor55 Офлайн
          prapor55 Сегодня, 17:32
          0
          Я думаю, что надо ввести особый контроль за высшим составом и не будет ОПГ маршалов в принципе. Хотя админки видней и они свою работу показали. hi
    2. Silvestr Онлайн
      Silvestr Сегодня, 16:01
      +8
      Цитата: Jerk
      Я вот не считаю минус вообще нужным

      а я вообще не минусую- каждый имеет свою точку зрения, но мы же все разные.
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 16:06
        +5
        Цитата: Silvestr
        Цитата: Jerk
        Я вот не считаю минус вообще нужным

        а я вообще не минусую- каждый имеет свою точку зрения, но мы же все разные.

        Я это делаю только в случаях хамства, ну или когда вообще не понятно что тебе ответили.. Правда, когда данные товарищи минусили, отвечал..
      2. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 16:09
        +3
        Когда опять ввели систему минусов, некоторые оценки неадекватно получаются! Кому сделали лучше, но поймёшь!
    3. fantast Онлайн
      fantast Сегодня, 16:20
      +5
      Цитата: Jerk
      Да имхо, просто сам ввод минусов - изрядная глупость. Так раньше почитаешь, что РЕАЛЬНО зацепило - плюсанешь... Теперь и плюсы смысл потеряли - смотришь, как вперся какой-то явный хохлобот, и всем в комментарии минусы понаставил... Ну реально недавно видел на ВО пост - "против хохлобота поставим друг другу по плюсу!" Ажно офонарел...
      Точно, "сяськи-масяськи"... Для одних именно цель - забежать, все заминусовать, ничего не возразить, не пояснить(а нечего)...
      Я вот не считаю минус вообще нужным. Не согласен - я вон в ветке скажу, почему, пусть ответит. А минус - что минус? Он только троллю и нужен.
      ИМХО

      Большинство (80%) очень сильно хотело минусы и мы их вернули
      1. Silvestr Онлайн
        Silvestr Сегодня, 16:33
        +1
        Цитата: fantast
        Большинство (80%) очень сильно хотело минусы и мы их вернули

        а может голосовали как в Приморье?
        1. fantast Онлайн
          fantast Сегодня, 16:35
          +1
          Цитата: Silvestr
          Цитата: fantast
          Большинство (80%) очень сильно хотело минусы и мы их вернули

          а может голосовали как в Приморье?

          Вот сам опрос: Все на майдан: о возвращении "минусов" говорить будем!
          1. Silvestr Онлайн
            Silvestr Сегодня, 16:36
            +1
            помню, участвовал. Амнистия "предупрежденным" будет?
            1. fantast Онлайн
              fantast Сегодня, 16:48
              +1
              Цитата: Silvestr
              помню, участвовал

              Ну вот мы и выполнили волю большинства, а то, помню, что когда убирали минуса, на нас вылили столько ... негатива, что даже вспоминать не хочется
              1. Silvestr Онлайн
                Silvestr Сегодня, 16:49
                0
                спасибо за ответ. А по амнистии?
                1. fantast Онлайн
                  fantast Сегодня, 16:50
                  +4
                  Амнистия будет. Сделаем автоматом снятие предупреждений, но пока задача с низким приоритетом
                  1. Silvestr Онлайн
                    Silvestr Сегодня, 16:52
                    +2
                    спасибо, ждем
              2. Svarog Офлайн
                Svarog Сегодня, 16:56
                -1
                Цитата: fantast
                Цитата: Silvestr
                помню, участвовал

                Ну вот мы и выполнили волю большинства, а то, помню, что когда убирали минуса, на нас вылили столько ... негатива, что даже вспоминать не хочется

                Орден как раз и хотел видеть эти минуса, потому что с помощью минуса можно быстро избавиться от оппонента..
                1. fantast Онлайн
                  fantast Сегодня, 16:59
                  +2
                  Цитата: Svarog
                  Цитата: fantast
                  Цитата: Silvestr
                  помню, участвовал

                  Ну вот мы и выполнили волю большинства, а то, помню, что когда убирали минуса, на нас вылили столько ... негатива, что даже вспоминать не хочется

                  Орден как раз и хотел видеть эти минуса, потому что с помощью минуса можно быстро избавиться от оппонента..

                  В опросе приняло участие около 3000 человек, а членов ордена значительно меньше, так что их влияние было минимальным
                  1. Svarog Офлайн
                    Svarog Сегодня, 17:12
                    -1
                    Цитата: fantast
                    Цитата: Svarog
                    Цитата: fantast
                    Цитата: Silvestr
                    помню, участвовал

                    Ну вот мы и выполнили волю большинства, а то, помню, что когда убирали минуса, на нас вылили столько ... негатива, что даже вспоминать не хочется

                    Орден как раз и хотел видеть эти минуса, потому что с помощью минуса можно быстро избавиться от оппонента..

                    В опросе приняло участие около 3000 человек, а членов ордена значительно меньше, так что их влияние было минимальным

                    Общественное мнение формировалось маршалами..) Как бы там ни было, но именно минуса, на мой взгляд, мотивируют людей кучковаться и создавать разного рода сообщества.. Нет минусов нет проблем, потому, как повлиять на твое мнение нет возможности..
    4. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 16:53
      +4
      Цитата: Jerk
      Да имхо, просто сам ввод минусов - изрядная глупость. Так раньше почитаешь, что РЕАЛЬНО зацепило - плюсанешь... Теперь и плюсы смысл потеряли - смотришь, как вперся какой-то явный хохлобот, и всем в комментарии минусы понаставил... Ну реально недавно видел на ВО пост - "против хохлобота поставим друг другу по плюсу!" Ажно офонарел...
      Точно, "сяськи-масяськи"... Для одних именно цель - забежать, все заминусовать, ничего не возразить, не пояснить(а нечего)...
      Я вот не считаю минус вообще нужным. Не согласен - я вон в ветке скажу, почему, пусть ответит. А минус - что минус? Он только троллю и нужен.
      ИМХО

      В чужой монастырь, как говорится... Но ЛИЧНО МОЁ мнение, рейтинг не для участников нужен (я готов на форуме рядовым быть, у меня РЕАЛЬНЫЕ погоны есть), рейтинг нужен для статей, а то много стало альтернативщиков (Этрусски - это русские!), и политической пропаганды низкосортной.
  5. HAM Офлайн
    HAM Сегодня, 15:55
    +5
    Теперь понятно,что за вполне невинные высказывания сильно минусуется,и наоборот-за откровенное хамство минусы невозможно поставить...
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 16:11
      +3
      Сомневаюсь, что это проделки ордена ... и так неадекватно получается, извинятся замучаешься! Его величество ГЛЮК, он всех сильней, в конце концов оказался!
      1. Banshee Онлайн
        Banshee Сегодня, 17:09
        +1
        Цитата: rocket757
        Сомневаюсь, что это проделки ордена ... и так неадекватно получается, извинятся замучаешься! Его величество ГЛЮК, он всех сильней, в конце концов оказался!


        И вас тоже не смущает в сомнениях, что вы в Ордене? Адептом числитесь? Ничего, мы и ваш послужной тоже проверим скоро.
    2. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 16:22
      +2
      Цитата: HAM
      Теперь понятно,что за вполне невинные высказывания сильно минусуется,и наоборот-за откровенное хамство минусы невозможно поставить...

      Самое циничное в этом то, что именно эти высокие маршалы все время бравировали тем, что им рейтинг совершенно не важен, но при этом почему то создали свою секту по надуванию искусственного рейтинга. Да бог бы с этим, казалось бы, пусть играются! Так нет они начали конвейером минусы раздавать! У меня звезда с погон в результате за один день слетела, которую почти год зарабатывал. Кстати, кто не знает, плюс или минус маршала в десять раз прибавляет или убавляет рейтинг больше, чем у рядового состава.
      1. Banshee Онлайн
        Banshee Сегодня, 17:09
        +1
        Вот и думайте, на кого смотреть и к кому прислушиваться.
  6. Yrec Офлайн
    Yrec Сегодня, 16:11
    +4
    Это чё? Они друг другу репу плюсиками прокачивают?
  7. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 16:16
    +10
    Те, кто на ВО достаточно долго, помнят "заговор маршалов"


    wassat
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:26
      +2
      Цитата: Masya Masya
      Те, кто на ВО достаточно долго, помнят "заговор маршалов"


      wassat

      В статье не весь список участников обозначен..
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 16:30
        +4
        Так много, что список в статью не влез? recourse
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 16:42
          0
          Цитата: Masya Masya
          Так много, что список в статью не влез? recourse

          Точно laughing
          1. Deadушка Онлайн
            Deadушка Сегодня, 17:02
            0
            Цитата: Svarog
            Цитата: Masya Masya
            Так много, что список в статью не влез? recourse

            Точно laughing

            а что остальной список потерялся или не сохранял? request
            1. Banshee Онлайн
              Banshee Сегодня, 17:20
              +1
              Цитата: Deadушка
              а что остальной список потерялся или не сохранял?


              Да не переживайте, все лежит там, где надо. У кого надо.
        2. fantast Онлайн
          fantast Сегодня, 16:55
          +4
          Цитата: Masya Masya
          Так много, что список в статью не влез? recourse

          Вы даже не представляете сколько их... В статье небольшая часть из верхушки
        3. Banshee Онлайн
          Banshee Сегодня, 17:21
          +2
          Цитата: Masya Masya
          Так много, что список в статью не влез?


          Маня-Марина, солнышко наше, здравствуйте!
          А вы тоже из Адептов ушли, да? У нас списки неточные? Вы там есть, это главное.
          1. Masya Masya Онлайн
            Masya Masya Сегодня, 17:32
            0
            Здраствуйте, Роман! love
            Вы там есть, это главное.

            Правда? Так я горжусь! В заговоре поучаствовала! yes
    2. Комментарий был удален.
  8. Леклерк Офлайн
    Леклерк Сегодня, 16:17
    +8
    Давно заметил странные диалоги, не придавал значения, ну а сейчас все ясно.

    Там что-то вроде

    Паша привет +24
    Привет Саша +22
    Как дела, не видно было тебя 12 минут как? +18
    Да курить ходил к окну +34
    А, ну ты молодец +32
    Да и ты не промах +20

    И вдруг кто-то на ветке пишет по теме, причем толково так доходчиво, но кому то не подуше и ...-72!
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:27
      +4
      Цитата: Леклерк
      Давно заметил странные диалоги, не придавал значения, ну а сейчас все ясно.

      Там что-то вроде

      Паша привет +24
      Привет Саша +22
      Как дела, не видно было тебя 12 минут как? +18
      Да курить ходил к окну +34
      А, ну ты молодец +32
      Да и ты не промах +20

      И вдруг кто-то на ветке пишет по теме, причем толково так доходчиво, но кому то не подуше и ...-72!

      laughing good ага так и есть.. Зайдешь к маршалам в комменты и удивляешься ..
    2. рюрикович Онлайн
      рюрикович Сегодня, 16:36
      +8
      Цитата: Леклерк
      И вдруг кто-то на ветке пишет по теме, причем толково так доходчиво, но кому то не подуше и ...-72!

      Потому что правда то у всех разная...Русские отстаивают свою точку зрения,евреи - свою...Вот вам и результат wink А вы хотели, что бы в связи с гибелью 15-ти русских офицеров израильтянам сочувствовали??Или приняли их точку зрения,истинную и непогрешимую??? А сайт-то российский...Вот и получайте усугубленную очередной модернизацией сайта картину виртуальной реальности request
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 16:43
        +2
        Цитата: рюрикович
        Цитата: Леклерк
        И вдруг кто-то на ветке пишет по теме, причем толково так доходчиво, но кому то не подуше и ...-72!

        Потому что правда то у всех разная...Русские отстаивают свою точку зрения,евреи - свою...Вот вам и результат wink А вы хотели, что бы в связи с гибелью 15-ти русских офицеров израильтянам сочувствовали??Или приняли их точку зрения,истинную и непогрешимую??? А сайт-то российский...Вот и получайте усугубленную очередной модернизацией сайта картину виртуальной реальности request

        Не по этому, потому что сила -\+ разная у маршала и рядового...
        1. рюрикович Онлайн
          рюрикович Сегодня, 16:57
          +2
          Цитата: Svarog
          Не по этому, потому что сила -\+ разная у маршала и рядового...

          Да нет, тут за эти пару дней такие замесы идут по теме вины Израиля wink Тут как в покере - если у тебя меньше фишек,то ты должен играть осторожнее. Так вот верующие в непогрешимость ЦАХАЛа имею заведомо меньшие шансы в борьбе против россиян в силу их меньшего количества и совершили ошибку,заключающиеся в отстаивании своей непогрешимости... Умножьте на введёные минусы и получите результат yes
      2. Banshee Онлайн
        Banshee Сегодня, 17:12
        +2
        Цитата: рюрикович
        Вот и получайте усугубленную очередной модернизацией сайта картину виртуальной реальности


        Ну конечно, опять не так и не туда. Простите, но за возврат голосовали всем миром.
        1. рюрикович Онлайн
          рюрикович Сегодня, 17:23
          0
          Цитата: Banshee
          Ну конечно, опять не так и не туда. Простите, но за возврат голосовали всем миром.

          hi Если честно,то мне как-то поверхностно - меня волнуют технические моменты существования сайта,которые ухудшили его удобство. Может это связано с ещё идущими работами, а может и нет. Об этих моментах я писал ниже yes request
  9. Александр С. Офлайн
    Александр С. Сегодня, 16:17
    +3
    А в чем разница между рядовым и маршалом? В практическом плане? Ограничение комментирования? Если разницы нет, дак зачем тогда эти звания? В солдатиков поиграть? Я таким любил лет в 12 заниматься. А здесь,вроде, люди взрослые...или нет? Сколько сижу на сайте...до сих пор не понимаю эту детскую забаву с погонами. Достаточно плюс\минусов...и все.
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 16:47
      +2
      Цитата: Александр С.
      А в чем разница между рядовым и маршалом? В практическом плане? Ограничение комментирования? Если разницы нет, дак зачем тогда эти звания? В солдатиков поиграть? Я таким любил лет в 12 заниматься. А здесь,вроде, люди взрослые...или нет? Сколько сижу на сайте...до сих пор не понимаю эту детскую забаву с погонами. Достаточно плюс\минусов...и все.

      Маршал - 100 баллов рейтинг (+ или -)
      Генерал армии - 80
      Генерал-полковник - 60
      Генерал-лейтенант - 50
      Генерал-майор - 40
      Полковник - 25
      Подполковник - 20
      Майор - 18
  10. Vladislav 73 Офлайн
    Vladislav 73 Сегодня, 16:18
    0
    Да ужж... "Ad majorem Dei gloriam"! В таком случае ,может быть,пора уже администрации сайта в ответ на происки данных (и будущих) "заблудших душ" образовать "Inquisitio Haereticae Pravitatis Sanctum Officium"?
    администрация примет все возможные меры, чтобы такого больше не повторилось.
    Per Inquisitionem,и наказать по-полной,чтоб другим неповадно было!
  11. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 16:19
    +9
    Быть может убрать эти погоны совсем? И + с - вместе с ними? У меня два предупреждения из за подозрения в накрутке минусов, а мне оно и не надо было smile Реальных вполне достаточно soldier
  12. Лесс Онлайн
    Лесс Сегодня, 16:21
    +3
    И тут интриг, заговоры, скандалы... Это реал или очередной фельетон от администрации? Или сайт всерьёз озаботился своей репутацией?
    1. fantast Онлайн
      fantast Сегодня, 16:27
      +5
      Цитата: Лесс
      И тут интриг, заговоры, скандалы... Это реал или очередной фельетон от администрации? Или сайт всерьёз озаботился своей репутацией?

      Это всё реально!
  13. Викторио Офлайн
    Викторио Сегодня, 16:27
    +3
    так понимаю, местный авторитет не поделили
  14. рюрикович Онлайн
    рюрикович Сегодня, 16:30
    +4
    Оно ,конечно,эти изменения интересны на сайте(минусы там всякие,плюсы), но глубокоуважаемые модераторы,объясните,пжалста, почему нету оповещений об ответах на комментарий? Почему не грузятся (не отображаются) вставляемые в комментарий фото??
    С уважением hi
    1. Комментарий был удален.
  15. Комментарий был удален.
  16. bk316 Онлайн
    bk316 Сегодня, 16:45
    +6
    А вообще каждый должен заниматься своим делом. Авторы – писать, администраторы – следить за сайтом, модераторы – бороться с нарушениями.

    Вы Роман может и разбираетесь в армейских вопросах и пишете даже неплохо.
    Но АБСОЛЮТНО не разбираетесь в диджиталсоциологии.
    Если Вы создали и раскрутили сайт ориентированный на определенную социальную группу, на нем практически неизбежно возникает социум (комьюнити).
    И далее у администрации есть ровно 3 пути:
    - игнорировать это
    - возглавить сообщество (как вариант создать свое)
    - или попытаться изничтожить (ну например как Вы: всем построиться в ряд авторам писать - модерам модерировать - комментаторам комментировать)
    Третий путь однозначно ведет к радикальному сокращению аудитории сайта и возможно к его смерти. Это азы.
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 17:01
      +1
      Цитата: bk316
      И далее у администрации есть ровно 3 пути:
      - игнорировать это
      - возглавить сообщество (как вариант создать свое)
      - или попытаться изничтожить (ну например как Вы: всем построиться в ряд авторам писать - модерам модерировать - комментаторам комментировать)
      Третий путь однозначно ведет к радикальному сокращению аудитории сайта и возможно к его смерти. Это азы.

      Есть четвертый - убрать минусы.
      1. dzvero Онлайн
        dzvero Сегодня, 17:19
        +1
        Нет, народ избалован мордокнигой сотоварищи - им рейтингатор подавай. Уберут минусы и потеря части аудитории гарантирована. Лучше минусовку сохранить, но сделать независимой от рейтинга минусовщика (1 минус -1 ед. рейтинга). И при возможности ставить минус только после обосновки - нажал на минус - всплывает окно ответа - отвечаеш почему - тогда минус и засчитывается.
        Кстати, нельзя ли в поле коммента ввести лимит - не менее 100 знаков или 30 слов?
    2. Stas157 Офлайн
      Stas157 Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: bk316
      или попытаться изничтожить (ну например как Вы: всем построиться в ряд авторам писать - модерам модерировать - комментаторам комментировать)
      Третий путь однозначно ведет к радикальному сокращению аудитории сайта и возможно к его смерти. Это азы.

      Не совсем понятно про ваши азы! Вы что оправдываете создание договорняка по надуванию рейтингов? Ну так эти сектанты не просто себе плюсики лепили, но и еще минусовали задним числом. А это нарушение правил!
  17. ODERVIT Онлайн
    ODERVIT Сегодня, 16:48
    +5
    Уже приходилоь высказываться, при всем уважении к ВО, обозначение рейтинга погонами не правильное решение. Думаю, что большинству пользователей ВО, реально носивших офицерские погоны, не очень это по нраву.
    1. рюрикович Онлайн
      рюрикович Сегодня, 17:01
      +2
      Цитата: ODERVIT
      Уже приходилоь высказываться, при всем уважении к ВО, обозначение рейтинга погонами не правильное решение. Думаю, что большинству пользователей ВО, реально носивших офицерские погоны, не очень это по нраву.

      Господи, да это попросту фишка сайта laughing Таких сайтов,где свои рейтинги отображаются по своему хватает.Тут погонами,где-то другими значками.Не стоит придавать этому значение request
  18. Комментарий был удален.
  19. bubalik Онлайн
    bubalik Сегодня, 17:08
    +1
    ,,,а как проводилась операция по выявлению и обезвреживанию заговорщиков winked?
    ,,,слежка,погоня,стрельба? belay
  20. Igoresha Онлайн
    Igoresha Сегодня, 17:08
    0
    как дети малые
  21. rruvim Офлайн
    rruvim Сегодня, 17:21
    +1
    Святая Инквизиция... Настольная книга должна быть "Молот ведьм" !
    Ничего плохого не вижу в этой "группировке".
    Главное, что-бы отстаивали Христианские ценности и мировозрение.
    "Святая инквизиция" от WARHAMMER 40K:
  22. vladimirvn Онлайн
    vladimirvn Сегодня, 17:27
    0
    Нам только грязи не хватает в разборках между собой. То-то враги порадуются.
  23. rruvim Офлайн
    rruvim Сегодня, 17:29
    +1
    sabakina оказалась прокурором Ордена. Прикольно... fellow drinks
  24. Deadушка Онлайн
    Deadушка Сегодня, 17:33
    0
    Цитата: Banshee
    Цитата: BerBer
    Словарный запас соответствует - "базар", " шелупонь". "Интеллектуалы" одним словом.

    Ну так Адепт Ордена, как же иначе то? Они там все в основном такие... Великие.

    а если бы человек перед написанием внимательно прочел на что был ответ, то и не писал бы подобнуж ахинею... ой смяшно то как.. laughing