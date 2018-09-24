Орден Торквемады на «Военном обозрении»: смех сквозь слезы





Это не историческое эссе. Не научный трактат. Не аналитическая статья по поводу. Но касается этот материал многих читателей ВО. А потому особо размазывать сопли не будем.Почти восемь веков назад князь Александр Невский отправил кучу зарубежных радетелей счастья для России из Европы заниматься дайвингом на Чудском озере. Причем всем этим отпрыскам лучших родов Европы так понравилось заниматься подводным плаванием, что до сих пор на поверхность они не появились...Но одну глупость князь все-таки допустил. Тех, кто струхнул и не стал в воду лезть, Александр потом на мыло менял. А зря... Плодовитые оказались рыцари. Да такие плодовитые, что даже на нашем сайте засветились. Причем по полной программе, со всеми атрибутами.Единственное, что господа рыцари поменяли это название. Это теперь не тамплиеры или ливонский орден. Это орден "Торквемады". Кто не в курсе, откроем этот секрет. Томас де Торквемада был первым испанским великим инквизитором. Отличался беспощадностью и выдающейся, даже в то время, жестокостью. Хотя и был с примесью (изрядной) крови этих… богоизбранных ребят. Пусть и перекрещенных.Если честно, нам глубоко плевать на все эти "заговоры" и "интриги". Любой информационный ресурс, на котором есть какие-то отличия старожилов и новичков, становится частью игр не особо умных игроманов. Те, кто на ВО достаточно долго, помнят "заговор маршалов". Погоны ВО для части читателей стали идеей-фикс.Но плевать нам ровно до того момента, когда игроманы переходят грань дозволенного. Когда свободу выражения собственного мнения и поощрение диспутов между читателями воспринимают как вседозволенность. Когда доморощенные "торквемады" берут на себя функции именно инквизиции.Инквизиторы эту грань перешли. ВО не просто сайт "поговорить-поспорить-узнать". Мы делали и делаем реальные вещи. Донбасс это помнит. Люди, конкретные это помнят. Авторы это помнят. Просто потому, что есть у нас друзья, которых многие участвовавшие в глаза не видели, но которые помнят нас. Просто потому, что мы оказались рядом, когда была беда.И вот таких людей, участников тех событий (с нашей стороны) господа инквизиторы заставляют уходить с сайта. Заставляют разочаровываться, отравляют горами «минусов» то настроение, которое человек привык получать, общаясь с единомышленниками.Многие читатели упрекают нас в том, что все меньше и меньше остается действительно интересных, образованных специалистов среди комментаторов. Правильно упрекаете. Но уходят люди не потому, что не интересно, а потому, что вот такие палачи от инквизиции сводят дискуссии на нет. Причем, чаще всего, мало представляя сам предмет обсуждения.У нас перед глазами устав этого "ордена" так называемых рыцарей. Интересная трактовка рыцарства у читателей специализированного военно-патриотического сайта. Среди палачей рыцарей не бывает. И среди интриганов тоже.И знаете, о чем заботятся "рыцари"?Спасибо, кабальеро. Вот не справились бы мы без вас. А вообще, устав написан именно русским. Много букв, много внимания процессу вступления в орден. А по сути, действительно работающий пункт всего один. Пункт о том, что в своре должен быть порядок. Каждый пес должен рвать плоть жертвы строго по очереди. Чтобы своего не куснуть...Какие это меры понятно без расшифровки. Свора инквизиторов нападает на "врага" и за день - два превращает его из генерала в рядового, из спокойного и взвешенного оппонента в человека, разуверившегося в справедливости и правде. По крайней мере на сайте.За время своего существования Военное Обозрение много раз подвергалось различным атакам с целью уничтожения. От примитивных атак на серверы редакции до создания вот таких "схронов", типа "ордена Торквемады".Да, многие «инквизиторы» сейчас возразят: мы желали действовать исключительно на благо сайта. Ну да, «к вящей славе господней». А на деле все могло бы закончится просто тем, что остались бы «адепты» и «ликторы», усердно плюсующие своих «магистров».Кстати, о плюсовании. О «дутых» маршалах, которыми должны были бы стать все без исключения «адепты» «Ордена». Конечно, маршальская звезда – это круто. Но если внимательно посмотреть на «боевой путь» верхушки «Ордена», пристально так посмотреть, то хоть глаза прогляди, не найти высокоумных изречений. Способных за пару месяцев сделать маршалом.Зато забавно наблюдать, как самые невинные высказывания вызывают просто град «плюсиков». И в итоге мы имеем то, что имеем. Вот просто пример: верхушка «Ордена Торквемады».Великий Магистр Ордена Торквемады – boucyhunter, маршал.Первый Заместитель Великого Магистра – cniza, маршал.Начальник контрразведки – Смог, генерал армии.Комиссар – Подрезчик, генерал армии.Начальник штаба – pjastolov, генерал армии.Независимый Верховный Координатор – vovanpain, маршал.Начальник разведки – Doliva63, маршал.Главный военный прокурор – sabakina, маршал.Начальник Особого Отдела – Svarog51, маршал.Заместитель Начальника ОО – Околоточный, маршал.Главнокомандующий ССО – Zoldat_A, маршал.Начальник Оперативного Отдела – Андрей К, маршал.Ну а кто хочет, тот может детально ознакомиться с тем, как эти люди шли к своим званиям. И насколько глубоки и наполнены смыслом их комментарии. Ну и оценить, правы мы, или нет.Забавно, но у «Ордена» есть пункт 5.3, который не разрешает усиленно возводить в звания без разрешения. О как… И даже есть 2 (два) отказавшихся от такой чести.Остальные инквизиторы, увы, приняли все это как должное и многие щеголяют погонами, совершенно незаслуженными.А вообще каждый должен заниматься своим делом. Авторы – писать, администраторы – следить за сайтом, модераторы – бороться с нарушениями.Конечно обидно, когда энергия тратится на такие виртуальные глупости. Пони-коняшки, фермы, виртуальные погоны. Еще более обидно, когда от этого страдают люди, имеющие иную от инквизиторской точку зрения.Однако создание подпольных карательных организаций типа «Белой стрелы», «Ордена Торквемады» и тому подобного на сайте недопустимо. И администрация примет все возможные меры, чтобы такого больше не повторилось.Постскриптум: пользователи, которые считают, что стали жертвами со стороны ОПГ «Орден Торквемады» могут обратиться к администрации сайта через «Контакты» и после проверки ваш рейтинг будет вам возвращен.