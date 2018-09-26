Ил-20. Анализ брифингов Минобороны РФ от 23 и 24 сентября
Данная статья написана на основе гораздо более полной информации, полученной от МО. И является усовершенствованным вариантом статьи от 24.09.2018.
В выступлении генерала Конашенкова от 24 сентября была представлена новая радиолокационная информация в виде фотографий индикатора кругового обзора и индикатора «дальность-высота» ЗРК С-400, расположенного на аэродроме Хмеймим. К сожалению, видеофильма, позволяющего определить траекторию движения самолетов, не было представлено. Более того, выложенные фотографии индикаторов содержат только ту его часть, в которой имеются обнаруженные цели. Поэтому на индикаторе «дальность-высота» невозможно установить, где находится уровень земли, а на индикаторе кругового обзора трудно определить масштаб по дальности. Поэтому оценку тактической обстановки пришлось выполнять, привязывая картинки к цифрам, озвученным Конашенковым. Особенно затрудняет анализ то, что не приведен район расположения ЗРК С-200 и не указано, сколько ЗРК производили пусков — один или несколько. Также не указано количество пущенных ЗУР. Следовательно, приводимые ниже цифровые оценки являются приблизительными, но и они позволяют оценить, что выводы, озвученные генералом Конашенковым, противоречат данным, отображенным на индикаторах.
1. Анализ тактической обстановки
17.09.2018 в 20:31 Ил-20 приступил к барражированию где-то в районе г. Идлиба. В 21:39 четыре израильских истребителя F-16 вышли в зону пуска планирующих бомб GBU-39. В след за этим было передано предупреждение о начале атаки в ВКС России. Зона барражирования была расположена в 90 км западнее г. Латакия. Пуск был произведен в 20:40. Данные бомбы наводятся на заданные наземные цели и опасности для других самолетов не представляют. Ориентировочно через 7-10 минут эти бомбы достигли целей. Где-то в это время командир Ил-20 получил, по словам Конашенкова, приказ возвращаться на аэродром Хмеймим. В этот момент он находился севернее аэродрома. Крейсерская высота Ил-20 обычно равна 6 км.
Рис.1
Однако вместо посадки Ил-20, согласно фото на рис. 1, полетел на юг и, пролетев восточнее аэродрома на дальность 30 км южнее, зачем-то повернул на запад и вышел в море, сближаясь с израильской группой. Далее он развернулся на север и продолжал сближаться с группой. В 21:51 сирийские ЗРК начали обстрел израильских F-16, и в ответ на это F-16 включили РЭП.
Скорость ЗУР С-200 превышает 1 км/сек., поэтому время полета ЗУР при дальности до 100 км не превосходит 1-2 минуты. Следовательно, сирийские ЗРК даже при пуске одиночных ЗУР смогли бы к моменту поражения Ил-20 (22:02) пустить несколько штук. На рис. 2 изображен момент подлета роковой ЗУР к Ил-20.
Рис.2
На круговом индикаторе центр круга означает местоположение РЛС ЗРК С-400. Длина радиуса, проведенная от центра до отметки цели, означает дальность. Исходя из того, что три желтых отметки, обозначающих F-16, находятся, по заявлению Конашенкова, на расстоянии 70-80 км на запад от С-400, дальность от С-400 до Ил-20 составляет 20-30 км. Отметка ЗУР С-200 находится на расстоянии примерно 50 км от С-400 и юго-восточнее, чем Ил-20. Между основной группой F-16 и Ил-20 находится вынесенный одиночный F-16, который, судя по другим рисункам, барражирует в этом районе. Расстояние от С-400 до этого F-16 примерно такое же, как и до Ил-20, а расстояние от Ил-20 до F-16 составляет 15-20 км. Расстояние от ЗУР до Ил-20 составляет 30-40 км. По заявлению Конашенкова, ЗУР летит в направлении на одиночный F-16. При этом Ил-20 находится недалеко от линии, соединяющей ЗУР и F-16.
На рис. 3 изображен индикатор «дальность-высота» ЗРК С-400.
Рис. 3
На нем по горизонтальной оси откладывается дальность до цели, а по вертикальной – ее высота, независимо от того, на каком азимуте находится цель. К сожалению, индикатор приведен не полностью, и о расстоянии между прямоугольными координатными линиями приходится догадываться косвенно, исходя из того, что группа F-16 имеет разброс высот от 7 до 10 км. Высота одиночного F-16 — 9-10 км. Из рисунка видно, что высоту Ил-20 можно оценить в 5,5-6 км. Отсюда следует, что Ил-20 летит на крейсерской высоте. Учитывая то, что расстояние от аэродрома и до Ил-20 составляет 25 км, а максимальный угол глиссады во время посадки составляет 4°, получаем, что Ил-20 не может осуществить прямую посадку на аэродром. Отсюда следует важнейший вывод: Ил-20 НЕ СОБИРАЛСЯ САДИТЬСЯ НА АЭРОДРОМ, А ПРОДОЛЖАЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗРАИЛЬСКИМИ САМОЛЕТАМИ.
Высота ЗУР оценивается в 16-18 км. Исходя из этого, получаем, что ЗУР видит и F-16, и Ил-20 сверху, причем F-16 находится значительно выше Ил-20, и ни о каком «запрятывании» F-16 за Ил-20 не может быть речи. Пилот F-16 может обнаружить атакующую ЗУР и включить ей помеху, намереваясь уклониться от атаки за счет резкого маневра с перегрузками 5-9 g.
Далее ЗУР приближается к одиночному F-16 и в какой-то момент резко меняет направление и поражает Ил-20. На рис. 1 виден последний участок траектории Ил-20 с резким поворотом на восток. Видимо, этот участок соответствует тому интервалу времени, когда летчик сообщает, что самолет подбит, и он стремится ликвидировать пожар.
2. Особенности функционирования ЗРК, имеющих ракеты с полуактивным наведением
ЗРК С-200 был разработан более 40 лет назад и оснащен довольно примитивными, по современным понятиям, РЛС и ЗУР. Несмотря на громадные размеры (длина 11 м, масса 7 т), ЗУР не оснащена собственным радиолокационным передатчиком. Она наводится на отраженный от цели сигнал. Облучение цели производится специализированной РЛС подсвета целей (РПЦ).
РПЦ производит обнаружение целей не самостоятельно, а по командам, выдаваемым с КП дивизиона. На КП информация о целях получается от обзорной РЛС, антенна которой вращается с периодом порядка 10 секунд, то есть обновление информации на КП происходит достаточно часто, и все маневры самолетов не остаются не замеченными. РПЦ постоянно получает от обзорной РЛС данные об азимутальном и вертикальном углах целей и их дальности и скорости. РПЦ присутствует в составе каждой батареи, которая имеет 6 пусковых установок ЗУР. Командир дивизиона указывает командиру батареи, какая из целей должна быть поражена. После этого РПЦ выставляет свою антенну в сторону поражаемой цели, начинает ее сопровождение и производит подготовку к пуску.
2.1. Особенности функционирования РПЦ
РПЦ может сопровождать цель в одном из двух режимов:
— импульсный режим, при котором измеряются углы целей, попавших в луч, и их дальностей. Скорость в этом режиме практически не измеряется.
— режим непрерывного излучения синусоидального сигнала, при котором измеряются углы и скорость цели, а дальность не измеряется. ЗУР наводится на цель только в непрерывном режиме.
Таким образом, РПЦ, получив целеуказание от КП, может произвести уточнение дальности цели в импульсном режиме, а затем переключиться в непрерывный режим и, измерив скорость цели, произвести пуск ЗУР. Однако если командир РПЦ решит, что у него недостаточно времени для уточнения дальности цели, то он может сразу включить непрерывный режим, надеясь на то, что приблизительных данных, полученных от обзорной РЛС, о дальности цели для наведения на нее, достаточно.
2.2. Особенности наведения ЗУР
ЗУР получает от РПЦ данные об угловом направлении на цель и ее скорости. При этом она может наводиться только на те цели, которые подсвечиваются РПЦ. Несмотря на то, что луч РПЦ достаточно узок (ориентировочно 2°), в этот луч может попасть несколько целей, дальность до которых ЗУР измерить не может. Поэтому ЗУР будет наводиться на цель с той скоростью движения, которая задана от РПЦ. Если во время наведения ЗУР скорость обстреливаемой цели и скорость какой-либо другой цели, попавшей в луч подсвета, окажутся одинаковыми, то ЗУР будет наводиться на ту из них, сигнал которой окажется мощнее.
ЗУР имеет весьма слабую помехозащищенность, и комплексы РЭП истребителей могут успешно подавлять принимаемый ЗУР сигнал. В этих случаях ЗУР переходит в режим наведения на источник помех, то есть измеряет только углы на цель, но не измеряет ее дальность и скорость.
Противник стремится избежать наведения ЗУР на самолет-постановщик помех и обычно организует групповую защиту 2-3 постановщиками помех, расстояние между которыми составляет порядка одного километра. Для этого применяется мерцающая помеха, то есть помеха излучается только с одного постановщика, ЗУР начинает наводиться на него. Затем первый постановщик выключается и включается второй, ЗУР перенацеливается на него, и такие переключения противник производит каждые 1-3 секунды. В ЗУР происходит раскачка контура наведения, и она промахивается мимо цели.
3. Реконструкция сценария поражения Ил-20
3.1. Реконструкция тактической обстановки
Нам неизвестно ни место расположения обзорной РЛС дивизиона, ни тип конкретной РЛС. Однако совершенно ясно, что в ЗРК с дальностью стрельбы 300 км обзорная РЛС будет весьма мощной. По крайней мере, даже такие маленькие цели, как F-16 (эффективная отражающая поверхность ЭОП = 2 кв. м) будут обнаруживаться на дальностях значительно больших, чем 200 км. Пуск бомб GBU-39 F-16 производят с высот не менее 10 км, иначе они не пролетят требуемое расстояние 100 км. Даже если предположить, что в район начала атаки F-16 шли на высотах менее 1 км, то есть прятались за радиогоризонтом, то в момент начала набора высоты 10 км они были гарантированно обнаружены обзорной РЛС. Подавить обзорную РЛС помехами F-16 едва ли способен. Отсюда следует вывод, что командир дивизиона имел ясную информацию о факте начала атаки. Единственное, что можно было скрыть помехами, – численный состав группы. Поэтому решение о маневре Ил-20 в сторону моря можно объяснить только безграмотностью командования ПВО. Хотелось бы узнать у генерала Конашенкова: где в это время находились наши советники?
Далее предлагаемая реконструкция приходит в непримиримое противоречие и с версией израильских СМИ, согласно которой сирийские ЗРК открыли беспорядочную стрельбу и пустили более 100 ЗУР.
Батарея имеет всего 6 ЗУР на пусковых установках, и, учитывая то, что вес ЗУР составляет 7 тонн, время перезарядки пусковых установок должно быть весьма длительным.
3.2. Авторская версия событий
Командир батареи С-200 получил от командира дивизиона указания поразить ближайший к нему F-16. При этом в этот момент Ил-20 еще не находился в луче подсвета. Подготовка ЗУР к пуску заняла 10-15 секунд, а полет – не менее минуты. При подлете к F-16 ЗУР наводилась на него как на источник помехи, то есть скорости цели она не определяла. В это время Ил-20, двигаясь на север, влетел в луч подсвета и направлялся в сторону одиночного F-16. ЭОП Ил-20 можно оценить в 40-50 кв. м. То есть на равных дальностях мощность сигнала, отраженного от Ил-20, в 20-25 раз больше сигнала, отраженного от F-16. Но Ил-20 оказался в решающий момент на дальности от ЗУР вдвое меньшей, чем F-16. Это привело к дополнительному увеличению мощности сигнала, отраженного от Ил-20, в 4-5 раз, то есть сигнал от Ил-20 оказался в 100-120 раз мощнее сигнала, отраженного от F-16. Ширина луча антенны ЗУР оценивается в 5-6°, то есть ЗУР одновременно видела и ту, и другую цель. Причем сигнал, отраженный от Ил-20, оказался гораздо мощнее, чем помеха, излучаемая F-16. В этот момент, в соответствии с заявлением Генерала Конашенкова, ЗУР резко перенацелилась и пошла на источник мощного сигнала – Ил-20. Это косвенно подтверждается и тем, что ЗУР, несмотря на большую мощность боевой части, не смогла мгновенно поразить Ил-20. Следовательно, она в момент перенацеливания круто меняла траекторию и допустила большой промах.
4. Выводы
И командир дивизиона, и командир батареи обязаны были полностью знать тактическую обстановку, так как маневры Ил-20 должен был им сообщать командир экипажа. Траектории израильских F-16 сообщались от обзорной РЛС. Никакие ссылки на то, что сирийские ЗРК не имели данных от российских ответчиков системы госопознования, недействительны, так как тактическая обстановка и без этих данных была предельно ясна. Следовательно, катастрофа объясняется только крайне низким уровнем подготовки расчетов сирийских ЗРК и недостаточным уровнем взаимодействия с нашими советниками.
Обвинять командование израильских ВВС в том, что они не запретили своим летчикам включать передатчики помех и защищаться от атак ЗРК – лицемерие.
5. О предложениях министра Шойгу по передаче ЗРК С-300 в ПВО Сирии
5.1. Сравнительная оценка ЗРК С-200 и С-300
С-300 является качественно новой разработкой, проведенной в 80-е годы. В С-200 антенна РПЦ имеет механический привод и поэтому может одновременно сопровождать и обстреливать только одну цель. В С-300 применена пассивная фазированная антенная решетка (ФАР), позволяющая практически мгновенно переключать луч РЛС в любое направление рабочего сектора углов. В результате С-300 может одновременно сопровождать десятки целей и наводить на них до 6 ЗУР одновременно. На пусковых установках батареи может находиться до 32 ЗУР. Для уменьшения влияния постановщиков помех на РЛС в ней используются три специализированных компенсатора помех, что значительно улучшает помехозащищенность С-300 относительно С-200. В процессе полета командир батареи может получать данные с ЗУР и перенацеливать ее в случае необходимости.
5.2. Оценка возможных результатов поставки С-300 в Сирию
Замена одноканального ЗРК на 6-канальный потребует значительного переучивания сирийских офицеров. Такое мощное оружие в руках необученных расчетов будет представлять еще большую опасность для наших самолетов. Видимо, обслуживать С-300 придется нашим офицерам.
Одиночный С-300 неспособен отразить атаку израильских ВВС, если она направлена именно на него. Такие атаки сопровождаются координированным применением постановщиков помех и противорадиолокационных ракет. Для отражения таких атак нам потребуется поставить дивизион ЗРК, состоящий минимум из трех батарей С-300, которые вместе смогут уничтожать постановщики помех. Фактически это означает, что защиту территории Сирии от израильских воздушных атак мы будем брать на себя. Такое решение может принять только верховный главнокомандующий, учитывая, что оно изменит всю политическую карту Ближнего Востока.
В выступлении генерала Конашенкова от 24 сентября была представлена новая радиолокационная информация в виде фотографий индикатора кругового обзора и индикатора «дальность-высота» ЗРК С-400, расположенного на аэродроме Хмеймим. К сожалению, видеофильма, позволяющего определить траекторию движения самолетов, не было представлено. Более того, выложенные фотографии индикаторов содержат только ту его часть, в которой имеются обнаруженные цели. Поэтому на индикаторе «дальность-высота» невозможно установить, где находится уровень земли, а на индикаторе кругового обзора трудно определить масштаб по дальности. Поэтому оценку тактической обстановки пришлось выполнять, привязывая картинки к цифрам, озвученным Конашенковым. Особенно затрудняет анализ то, что не приведен район расположения ЗРК С-200 и не указано, сколько ЗРК производили пусков — один или несколько. Также не указано количество пущенных ЗУР. Следовательно, приводимые ниже цифровые оценки являются приблизительными, но и они позволяют оценить, что выводы, озвученные генералом Конашенковым, противоречат данным, отображенным на индикаторах.
1. Анализ тактической обстановки
17.09.2018 в 20:31 Ил-20 приступил к барражированию где-то в районе г. Идлиба. В 21:39 четыре израильских истребителя F-16 вышли в зону пуска планирующих бомб GBU-39. В след за этим было передано предупреждение о начале атаки в ВКС России. Зона барражирования была расположена в 90 км западнее г. Латакия. Пуск был произведен в 20:40. Данные бомбы наводятся на заданные наземные цели и опасности для других самолетов не представляют. Ориентировочно через 7-10 минут эти бомбы достигли целей. Где-то в это время командир Ил-20 получил, по словам Конашенкова, приказ возвращаться на аэродром Хмеймим. В этот момент он находился севернее аэродрома. Крейсерская высота Ил-20 обычно равна 6 км.
Рис.1
Однако вместо посадки Ил-20, согласно фото на рис. 1, полетел на юг и, пролетев восточнее аэродрома на дальность 30 км южнее, зачем-то повернул на запад и вышел в море, сближаясь с израильской группой. Далее он развернулся на север и продолжал сближаться с группой. В 21:51 сирийские ЗРК начали обстрел израильских F-16, и в ответ на это F-16 включили РЭП.
Скорость ЗУР С-200 превышает 1 км/сек., поэтому время полета ЗУР при дальности до 100 км не превосходит 1-2 минуты. Следовательно, сирийские ЗРК даже при пуске одиночных ЗУР смогли бы к моменту поражения Ил-20 (22:02) пустить несколько штук. На рис. 2 изображен момент подлета роковой ЗУР к Ил-20.
Рис.2
На круговом индикаторе центр круга означает местоположение РЛС ЗРК С-400. Длина радиуса, проведенная от центра до отметки цели, означает дальность. Исходя из того, что три желтых отметки, обозначающих F-16, находятся, по заявлению Конашенкова, на расстоянии 70-80 км на запад от С-400, дальность от С-400 до Ил-20 составляет 20-30 км. Отметка ЗУР С-200 находится на расстоянии примерно 50 км от С-400 и юго-восточнее, чем Ил-20. Между основной группой F-16 и Ил-20 находится вынесенный одиночный F-16, который, судя по другим рисункам, барражирует в этом районе. Расстояние от С-400 до этого F-16 примерно такое же, как и до Ил-20, а расстояние от Ил-20 до F-16 составляет 15-20 км. Расстояние от ЗУР до Ил-20 составляет 30-40 км. По заявлению Конашенкова, ЗУР летит в направлении на одиночный F-16. При этом Ил-20 находится недалеко от линии, соединяющей ЗУР и F-16.
На рис. 3 изображен индикатор «дальность-высота» ЗРК С-400.
Рис. 3
На нем по горизонтальной оси откладывается дальность до цели, а по вертикальной – ее высота, независимо от того, на каком азимуте находится цель. К сожалению, индикатор приведен не полностью, и о расстоянии между прямоугольными координатными линиями приходится догадываться косвенно, исходя из того, что группа F-16 имеет разброс высот от 7 до 10 км. Высота одиночного F-16 — 9-10 км. Из рисунка видно, что высоту Ил-20 можно оценить в 5,5-6 км. Отсюда следует, что Ил-20 летит на крейсерской высоте. Учитывая то, что расстояние от аэродрома и до Ил-20 составляет 25 км, а максимальный угол глиссады во время посадки составляет 4°, получаем, что Ил-20 не может осуществить прямую посадку на аэродром. Отсюда следует важнейший вывод: Ил-20 НЕ СОБИРАЛСЯ САДИТЬСЯ НА АЭРОДРОМ, А ПРОДОЛЖАЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА ИЗРАИЛЬСКИМИ САМОЛЕТАМИ.
Высота ЗУР оценивается в 16-18 км. Исходя из этого, получаем, что ЗУР видит и F-16, и Ил-20 сверху, причем F-16 находится значительно выше Ил-20, и ни о каком «запрятывании» F-16 за Ил-20 не может быть речи. Пилот F-16 может обнаружить атакующую ЗУР и включить ей помеху, намереваясь уклониться от атаки за счет резкого маневра с перегрузками 5-9 g.
Далее ЗУР приближается к одиночному F-16 и в какой-то момент резко меняет направление и поражает Ил-20. На рис. 1 виден последний участок траектории Ил-20 с резким поворотом на восток. Видимо, этот участок соответствует тому интервалу времени, когда летчик сообщает, что самолет подбит, и он стремится ликвидировать пожар.
2. Особенности функционирования ЗРК, имеющих ракеты с полуактивным наведением
ЗРК С-200 был разработан более 40 лет назад и оснащен довольно примитивными, по современным понятиям, РЛС и ЗУР. Несмотря на громадные размеры (длина 11 м, масса 7 т), ЗУР не оснащена собственным радиолокационным передатчиком. Она наводится на отраженный от цели сигнал. Облучение цели производится специализированной РЛС подсвета целей (РПЦ).
РПЦ производит обнаружение целей не самостоятельно, а по командам, выдаваемым с КП дивизиона. На КП информация о целях получается от обзорной РЛС, антенна которой вращается с периодом порядка 10 секунд, то есть обновление информации на КП происходит достаточно часто, и все маневры самолетов не остаются не замеченными. РПЦ постоянно получает от обзорной РЛС данные об азимутальном и вертикальном углах целей и их дальности и скорости. РПЦ присутствует в составе каждой батареи, которая имеет 6 пусковых установок ЗУР. Командир дивизиона указывает командиру батареи, какая из целей должна быть поражена. После этого РПЦ выставляет свою антенну в сторону поражаемой цели, начинает ее сопровождение и производит подготовку к пуску.
2.1. Особенности функционирования РПЦ
РПЦ может сопровождать цель в одном из двух режимов:
— импульсный режим, при котором измеряются углы целей, попавших в луч, и их дальностей. Скорость в этом режиме практически не измеряется.
— режим непрерывного излучения синусоидального сигнала, при котором измеряются углы и скорость цели, а дальность не измеряется. ЗУР наводится на цель только в непрерывном режиме.
Таким образом, РПЦ, получив целеуказание от КП, может произвести уточнение дальности цели в импульсном режиме, а затем переключиться в непрерывный режим и, измерив скорость цели, произвести пуск ЗУР. Однако если командир РПЦ решит, что у него недостаточно времени для уточнения дальности цели, то он может сразу включить непрерывный режим, надеясь на то, что приблизительных данных, полученных от обзорной РЛС, о дальности цели для наведения на нее, достаточно.
2.2. Особенности наведения ЗУР
ЗУР получает от РПЦ данные об угловом направлении на цель и ее скорости. При этом она может наводиться только на те цели, которые подсвечиваются РПЦ. Несмотря на то, что луч РПЦ достаточно узок (ориентировочно 2°), в этот луч может попасть несколько целей, дальность до которых ЗУР измерить не может. Поэтому ЗУР будет наводиться на цель с той скоростью движения, которая задана от РПЦ. Если во время наведения ЗУР скорость обстреливаемой цели и скорость какой-либо другой цели, попавшей в луч подсвета, окажутся одинаковыми, то ЗУР будет наводиться на ту из них, сигнал которой окажется мощнее.
ЗУР имеет весьма слабую помехозащищенность, и комплексы РЭП истребителей могут успешно подавлять принимаемый ЗУР сигнал. В этих случаях ЗУР переходит в режим наведения на источник помех, то есть измеряет только углы на цель, но не измеряет ее дальность и скорость.
Противник стремится избежать наведения ЗУР на самолет-постановщик помех и обычно организует групповую защиту 2-3 постановщиками помех, расстояние между которыми составляет порядка одного километра. Для этого применяется мерцающая помеха, то есть помеха излучается только с одного постановщика, ЗУР начинает наводиться на него. Затем первый постановщик выключается и включается второй, ЗУР перенацеливается на него, и такие переключения противник производит каждые 1-3 секунды. В ЗУР происходит раскачка контура наведения, и она промахивается мимо цели.
3. Реконструкция сценария поражения Ил-20
3.1. Реконструкция тактической обстановки
Нам неизвестно ни место расположения обзорной РЛС дивизиона, ни тип конкретной РЛС. Однако совершенно ясно, что в ЗРК с дальностью стрельбы 300 км обзорная РЛС будет весьма мощной. По крайней мере, даже такие маленькие цели, как F-16 (эффективная отражающая поверхность ЭОП = 2 кв. м) будут обнаруживаться на дальностях значительно больших, чем 200 км. Пуск бомб GBU-39 F-16 производят с высот не менее 10 км, иначе они не пролетят требуемое расстояние 100 км. Даже если предположить, что в район начала атаки F-16 шли на высотах менее 1 км, то есть прятались за радиогоризонтом, то в момент начала набора высоты 10 км они были гарантированно обнаружены обзорной РЛС. Подавить обзорную РЛС помехами F-16 едва ли способен. Отсюда следует вывод, что командир дивизиона имел ясную информацию о факте начала атаки. Единственное, что можно было скрыть помехами, – численный состав группы. Поэтому решение о маневре Ил-20 в сторону моря можно объяснить только безграмотностью командования ПВО. Хотелось бы узнать у генерала Конашенкова: где в это время находились наши советники?
Далее предлагаемая реконструкция приходит в непримиримое противоречие и с версией израильских СМИ, согласно которой сирийские ЗРК открыли беспорядочную стрельбу и пустили более 100 ЗУР.
Батарея имеет всего 6 ЗУР на пусковых установках, и, учитывая то, что вес ЗУР составляет 7 тонн, время перезарядки пусковых установок должно быть весьма длительным.
3.2. Авторская версия событий
Командир батареи С-200 получил от командира дивизиона указания поразить ближайший к нему F-16. При этом в этот момент Ил-20 еще не находился в луче подсвета. Подготовка ЗУР к пуску заняла 10-15 секунд, а полет – не менее минуты. При подлете к F-16 ЗУР наводилась на него как на источник помехи, то есть скорости цели она не определяла. В это время Ил-20, двигаясь на север, влетел в луч подсвета и направлялся в сторону одиночного F-16. ЭОП Ил-20 можно оценить в 40-50 кв. м. То есть на равных дальностях мощность сигнала, отраженного от Ил-20, в 20-25 раз больше сигнала, отраженного от F-16. Но Ил-20 оказался в решающий момент на дальности от ЗУР вдвое меньшей, чем F-16. Это привело к дополнительному увеличению мощности сигнала, отраженного от Ил-20, в 4-5 раз, то есть сигнал от Ил-20 оказался в 100-120 раз мощнее сигнала, отраженного от F-16. Ширина луча антенны ЗУР оценивается в 5-6°, то есть ЗУР одновременно видела и ту, и другую цель. Причем сигнал, отраженный от Ил-20, оказался гораздо мощнее, чем помеха, излучаемая F-16. В этот момент, в соответствии с заявлением Генерала Конашенкова, ЗУР резко перенацелилась и пошла на источник мощного сигнала – Ил-20. Это косвенно подтверждается и тем, что ЗУР, несмотря на большую мощность боевой части, не смогла мгновенно поразить Ил-20. Следовательно, она в момент перенацеливания круто меняла траекторию и допустила большой промах.
4. Выводы
И командир дивизиона, и командир батареи обязаны были полностью знать тактическую обстановку, так как маневры Ил-20 должен был им сообщать командир экипажа. Траектории израильских F-16 сообщались от обзорной РЛС. Никакие ссылки на то, что сирийские ЗРК не имели данных от российских ответчиков системы госопознования, недействительны, так как тактическая обстановка и без этих данных была предельно ясна. Следовательно, катастрофа объясняется только крайне низким уровнем подготовки расчетов сирийских ЗРК и недостаточным уровнем взаимодействия с нашими советниками.
Обвинять командование израильских ВВС в том, что они не запретили своим летчикам включать передатчики помех и защищаться от атак ЗРК – лицемерие.
5. О предложениях министра Шойгу по передаче ЗРК С-300 в ПВО Сирии
5.1. Сравнительная оценка ЗРК С-200 и С-300
С-300 является качественно новой разработкой, проведенной в 80-е годы. В С-200 антенна РПЦ имеет механический привод и поэтому может одновременно сопровождать и обстреливать только одну цель. В С-300 применена пассивная фазированная антенная решетка (ФАР), позволяющая практически мгновенно переключать луч РЛС в любое направление рабочего сектора углов. В результате С-300 может одновременно сопровождать десятки целей и наводить на них до 6 ЗУР одновременно. На пусковых установках батареи может находиться до 32 ЗУР. Для уменьшения влияния постановщиков помех на РЛС в ней используются три специализированных компенсатора помех, что значительно улучшает помехозащищенность С-300 относительно С-200. В процессе полета командир батареи может получать данные с ЗУР и перенацеливать ее в случае необходимости.
5.2. Оценка возможных результатов поставки С-300 в Сирию
Замена одноканального ЗРК на 6-канальный потребует значительного переучивания сирийских офицеров. Такое мощное оружие в руках необученных расчетов будет представлять еще большую опасность для наших самолетов. Видимо, обслуживать С-300 придется нашим офицерам.
Одиночный С-300 неспособен отразить атаку израильских ВВС, если она направлена именно на него. Такие атаки сопровождаются координированным применением постановщиков помех и противорадиолокационных ракет. Для отражения таких атак нам потребуется поставить дивизион ЗРК, состоящий минимум из трех батарей С-300, которые вместе смогут уничтожать постановщики помех. Фактически это означает, что защиту территории Сирии от израильских воздушных атак мы будем брать на себя. Такое решение может принять только верховный главнокомандующий, учитывая, что оно изменит всю политическую карту Ближнего Востока.
- Автор:
- Андрей Горбачевский, инженер-разработчик РЛС
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