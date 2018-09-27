"Великая чистка": борьба с кулаками

С XX съезда партии в 1956 году многие люди попали под власть мифа о «кровавом тиране Сталине», который уничтожал людей миллионами. Якобы все репрессированные – невинные жертвы сталинской тирании.А ведь на самом деле большинство осужденных были бандитами, ворами, убийцами, насильниками и реальными «врагами народа». И благодаря борьбе с «пятой колонной» в преддверии мировой войны Красная Армия имела надежный тыл, что позволило СССР-России выстоять под ударами гитлеровского Евросоюза и победить в самой жестокой войне в истории человечества.В качестве типичного примера удара репрессий можно взять историю с Авелем Енукидзе. Это профессиональный революционер, с октября 1918 года член Президиума и секретарь ВЦИК, с декабря 1922 года по март 1935 года секретарь ЦИК СССР. В феврале 1937 года арестован и 30 октября того же года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. В 1960 году дело Енукидзе было пересмотрено, и он был посмертно реабилитирован как жертва сталинских репрессий, а также восстановлен в членстве в коммунистической партии.За что же видный революционер был репрессирован? 5-7 июня 1935 года на заседании Пленума ЦК ВКП(б) среди других тем был рассмотрен вопрос «О служебном аппарате Секретариата ЦИК Союза ССР и товарище А. Енукидзе». В Резолюции пленума от 7 июня 1935 указывалось: «1. Одобрить мероприятия контрольных органов по проверке и улучшению служебного аппарата Секретариата ЦИК Союза ССР. 2. За политическое и бытовое разложение бывшего секретаря ЦИК тов. А. Енукидзе вывести его из состава ЦК ВКП(б) и исключить из рядов ВКП(б)». Фактически высокопоставленный партийный функционер попал в опалу.Енукидзе стал центральной фигурой «Кремлевского дела». Его обвинили в измене Родине и шпионаже. Также против него были выдвинуты обвинения в участии в «военно-фашистском заговоре в РККА» («Дело Тухачевского — Якира»), ставившем своей целью осуществление в СССР военного переворота и свержение власти большевистской партии. Енукидзе был одной из ключевых фигур этого заговора: им был завербован комендант Кремля Р. А. Петерсон, которому заговорщики поручили подготовку кадров для захвата Кремля в момент начала военного переворота.Кроме того, выяснилось, что Енукидзе сексуальный извращенец. Входившая в семейный круг Сталина Мария Сванидзе (жена Алеши Сванидзе, брата первой супруги И. Сталина) писала в дневнике 28 июня 1935 года: «Авель, несомненно, сидя на такой должности, колоссально влиял на наш быт в течение 17 лет после революции. Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя: ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея в своих руках все блага жизни, недостижимые для всех, в особенности в первые годы после революции, он использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и девушек. Тошно говорить и писать об этом. Будучи эротически ненормальным и, очевидно, не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и более юных и наконец докатился до девочек в 9-11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физически, то морально. Это фундамент всех безобразий, которые вокруг него происходили. Женщины, имеющие подходящих дочерей, владели всем. Девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю. Чтобы оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во всем: шел широко навстречу мужу, бросившему семью, детей, или просто сводил мужа с ненужной ему балериной, машинисткой и пр. Чтоб не быть слишком на ввиду у партии, окружал себя беспартийными (аппарат, секретарши, друзья и знакомые – из театрального мира)». Эти слова были подтверждены показаниями других участников «Кремлевского дела».Таким образом, дело Енукидзе – типичный пример того, как перевирают подлинную историю репрессий и борьбы с «пятой колонной» при Сталине. Когда убийц, насильников и предателей превращают в «невинных жертв сталинизма».Противостояние крестьян и власти стало одной из самых ярких и кровавых страниц Гражданской войны в России и последующего строительства социализма в СССР – раскулачивание, коллективизация.Чтобы понять суть этого процесса, необходимо вспомнить глубинную суть катастрофы 1917—1920 гг. В России Романовых произошло разделение народа на дворян-«европейцев», вестернизированную социальную верхушку, который были доступны образование, балы, шампанское, рестораны, заграничные поездки и в целом «красивая жизнь», и простой народ, который столетиями копил ненависть к социальной несправедливости, установившейся в России. Мировая война привела к тому, что миллионы простых мужиков были поставлены под ружье, брошены в кровавую мясорубку. Огромную массу людей приучили к крови, насилию. И эта масса состояла из людей, которые не понимали сути войны – ведь на Россию никто не нападал! Проливы и Константинополь – это для интеллигенции, а не для крестьянина. Простые мужики ненавидели власть (а после «Кровавого воскресенья», священность утратил и царь), помещиков, укравших у них землю и буржуазию, капиталистов, вообще всех интеллигентов. Столыпин и Распутин – это понимали, поэтому семи силами и пытались уберечь Россию от большой войны. Во внешне процветающей Российской империей таился социальный вулкан, готовый рвануть в любой момент. Нужен был только запал – им и стала мировая война, в которую Россию втянули западные «партнеры».Поэтому солдаты, вчерашние крестьяне, и стали революционной толпой, которая по замыслу революционеров-февралистов и смела царя. Наступила смута, время, когда можно было бить офицеров-«благородиев», сытых чиновников, попов и буржуев, вообще «антилигентов». Миллионы людей пошли за революционерами – эсерами, народными социалистами, анархистами, меньшевиками, большевиками и пр.В результате война привела к началу новой крестьянской войны в России. Солдаты и матросы убивали офицеров. Крестьяне делили помещичьи земли и жгли имения. И всё это ещё до Октябрьской революции! Народ использовал Февральскую революцию, которую организовала тогдашняя «элита», чтобы освободиться от любой власти! Не желал подчиняться чиновникам, платить налоги, идти служить в армию, кормить город. Произошёл процесс полного отчуждения русских от государства. А после Октября, когда две власти, два проекта восстановления России как государства – красный и белый, сошлись в смертельной битве, крестьяне сделали всё, чтобы уничтожить государственность, власть на территории страны.Крестьяне стихийно выдвинули свой проект будущего России – народной вольницы. Утопический идеал жизни вольных хлебопашцев-земледельцев, получивших землю в собственность и на понятиях соседства обрабатывающих её. Поэтому крестьянские восстания, неповиновение, массовый бандитизм – целая крестьянская война, идущая параллельно войне красных и белых, стала одним из ведущих процессов Гражданской войны в России. Русское крестьянство заплатило страшную цену за свою попытку уничтожить государственность на территории русской цивилизации. Этот русский бунт – стихийный и страшный, удалось подавить с огромным трудом.Вот этот глубинный процесс и стал основой конфликта крестьянства и большевиков. Большевики считали, что только пролетариат, лишенный собственности, сможет построить светлое будущее. Пролетариат ничего не терял, кроме «своих цепей», а кулаки и середняки – зажиточные землевладельцы, теряли многое – землю, инвентарь, скот, нажитое добро и, самое главное, мечту о сытой, размеренной жизни (сельский образ мещанской психологии), которой не мешает государство. Не удивительно, что зажиточное крестьянство было враждебно советской власти. Что ещё можно ожидать от людей, которые привыкли жить в «рыночно-базарной» экономике: когда произведенный товар можно привезти на рынок и продать по завышенной цене. При этом люди умели работать, много трудиться. И теперь им сообщили, что всего этого не будет.После отмены крепостного права в России в деревне началось наступление капитализма. Весьма жесткий процесс. Произошёл жесткий отбор. Кто не выдержал, «не вписался в рынок», стал бедняком, батраком у барина или кулака, или уехал в город, стал рабочим. Большевики могли пообещать крестьянам только землю. Это сделали и эсеры, которые имели большую популярность в деревне, чем большевики. И именно они спровоцировали и организовали большинство крестьянских бунтов. Когда большевики взяли власть, они были вынуждены согласиться с раздачей земли крестьянам. Другого способа заручиться поддержкой подавляющего большинства жителей России не было.Конфликт крестьян с советской властью начался в 1918 году, когда разразился продовольственный кризис. Города голодали и требовали хлеба. Продовольствие в стране было. Ещё во время войны урожаи были хороши, торговля сократилась и у крестьян скопились избытки, которые они прибрали до лучших времен. Получить хлеб можно было двумя способами: обменять на промышленную продукцию, или насильственно изъять, заплатив символическую сумму. Производство стало рушиться ещё в годы войны (кроме военной отрасли, которая шла в гору), рубль превратился в «фантик». С этой проблемой власти столкнулись ещё при царе и Временном правительстве и начали продразверстку. Это политика обеспечения заготовок продовольствия за счёт обложения крестьян налогом на зерновые («хлеб») и другие продукты. В результате начало продразвёрстки было положено царским правительством конце 1916 года и продолжено Временным (в виде «хлебной монополии»), а затем и советским правительством.«Хлебная монополия» была подтверждена Декретом Совнаркома от 9 мая 1918 года, также была введена «продовольственная диктатура». Повторно продразвёрстка введена советской властью в начале января 1919 года и стала частью политики «военного коммунизма». Понятно, что крестьяне отказались от такой невыгодной сделки, которую им предлагал власть, сначала царская, затем Временная и советская. Тогда большевики отправили в деревню продотряды. Понятно, что не обошлось без массовых злоупотреблений со стороны представителей власти. Отказ от рыночной экономики и политика «военного коммунизма» тоже не способствовали росту популярности коммунизма в деревне.Таким образом, в России в 1917—1918 гг. шла крестьянская война, бывшая значительной частью русской смуты. Она стала одной из причин поражения Белого движения, которое не смогло и не захотело найти общий язык с крестьянством. Дореволюционные порядки, власть капиталистов и крупной буржуазии, были ненавистны простому народу. Большевики же смогли, где силой, где убеждением добиться успеха, успокоить крестьянскую Россию. Для этого советской власти пришлось временно уступить – ввести новую экономическую политику (нэп) с элементами рыночной экономики. В результате Россия в 1920-е годы оставалась слабой, аграрной державой, не имеющей шансов в противостоянии с Западом. Только Сталину удалось выиграть вторую крестьянскую войну, чтобы превратить Россию в индустриальную державу, подготовить страну к новой большой войне с коллективным Западом.Продолжение следует…